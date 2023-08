Stricker réalise un exploit ++ La mère de Rubiales hospitalisée

La prochaine tâche des Suisses ne sera pas plus facile. Vendredi à 18h, ils affronteront l'Allemagne qui a assumé sans problème son rôle de favori en dominant nettement l'Estonie 3-0 lors du match d'ouverture. Les Allemands ont terminé 6e au dernier Euro et sont actuellement classés 6e au ranking européen, soit treize places devant les Suisses.

Le Serbe de 36 ans, no 2 mondial mais d'ores et déjà assuré de redevenir no 1 à l'issue du tournoi quels qu'en soient désormais les résultats, sera opposé vendredi à son compatriote Laslo Djere (38e) pour une place en 8es de finale.

"Le premier set a été compliqué parce qu'il fait chaud et très humide. Puis l'ombre a recouvert le court et c'est devenu un peu mieux. Mais c'est pareil pour les deux joueurs", a commenté Djokovic.

On ne donnait pourtant pas cher de sa peau lorsque Stefanos Tsitsipas a servi pour le gain du match à 5-3 dans la quatrième manche. "Je ne sais pas comment j'ai pu renverser la vapeur. Mais j'y suis parvenu. Je n'ai pas les mots. C'est une grande victoire, un grand jour pour moi et mon équipe", a lâché Stricker.

"Je dois vous annoncer qu'elle a eu une crise, et qu'on a dû l'emmener de toute urgence à l'hôpital. Elle n'est plus là", a expliqué le prêtre, ajoutant qu'Angeles Bejar était "fatiguée, avec beaucoup de problèmes (de santé), et pas seulement au niveau de l'anémie".

La victoire s'est jouée entre les deux championnes du monde de Budapest, Nina Kennedy et Katie Moon, tandis que Sandi Morris a pris la 3e place avec 4m76. En Hongrie, les deux femmes avaient partagé l'or à 4m90. Là, Kennedy a fait mieux avec 4m91 pour réaliser la meilleure performance de l'année. Katie Moon, bien plus économe sur ses tentatives avec seulement cinq sauts n'a finalement effacé "que" 4m81.

Le trio de tête composé de la Suède (1,51), de la Suisse et de l'Allemagne (5,31) se tient en quatre points de pénalité. Au classement individuel, le Suédois Jens Fredricson avec Markan Cosmopolit est en tête. Il reste encore deux manches dans le concours par équipe et quatre pour le classement individuel.

En ce qui concerne Paris 2024, les choses se présentent très bien, le coussin est plutôt confortable. Fuchs et ses coéquipiers commenceront les deux manches de la Coupe des nations de jeudi et vendredi avec plus de 12 points d'avance sur l'Espagne, qui occupe actuellement la 4e place de ce groupe de sept pays. Converti en fautes, cela signifie que la Suisse (1,92 point de pénalité) a plus d'une faute d'avance sur l'Autriche (8,77) et le Danemark (9,84) et plus de trois fautes d'avance sur l'Espagne (13,95).

Martin Fuchs (Leone Jei), Steve Guerdat (Dynamix) et Bryan Balsiger (Dubai) ont réalisé un sans-faute lors de la chasse. Le trio occupe provisoirement les places 2, 4 et 11. La Suisse occupe en outre la deuxième place, juste derrière la Suède. Edouard Schmitz, qui a écopé de huit secondes de pénalité pour deux fautes et a été relégué à la 49e place, a donné le résultat à biffer.

Non content de conserver sa tunique de leader deux jours après s'en être emparé, le Belge a même conforté son avance: il a surpris le reste des favoris en remportant le sprint intermédiaire situé à 11 km de l'arrivée, pour y empocher six secondes de bonifications, devant Kaden Groves, en plein échauffement pour le sprint final.

"Dans les dernières semaines et mois, après des discussions intensives avec ma famille et mes proches, j'ai senti que c'était le bon moment pour raccrocher les crampons", a écrit Mehmedi sur Instagram. Après ses études de management du sport, l'ancien international planifie de commencer une formation d'entraîneur.

Mehmedi évoluait depuis 2022 en Turquie avec Antalyaspor, où il n'a marqué qu'un but. Il était revenu en Suisse en juillet, un an avant la fin de son contrat. Un retour au FC Zurich avait été évoqué, mais il ne s'est pas concrétisé.

Admir Mehmedi (32 ans) a décidé de mettre un terme immédiat à sa carrière. Le Zurichois compte 76 sélections et 10 buts en équipe de Suisse, avec qui il a participé à une Coupe du monde et deux Euros.

Le choix de ne pas retenir Fabian Rieder – "il a besoin de souffler", glisse Marin Yakin -, le retour de Dan Ndoye, brillant pour ses débuts avec Bologne, et la promotion d’Yvon Mvogo nourrissent également le début autour de cette première liste. Yvon Mvogo a été préféré à Jonas Omlin pour la place de no 3 derrière Yann Sommer et Gregor Kobel.

Avec un seul latéral de métier - Ricardo Rodriguez - présent dans cette liste des 24 sélectionnés, Murat Yakin devra faire preuve de cette "flexibilité" qui l’amène parfois à tenter de véritables coups de poker. Ainsi, on ne serait pas étonné de voir Manuel Akanji évoluer sur le flanc droit pour pallier l’absence de Silvan Widmer, blessé, et la non-convocation de Jordan Lotomba, en souffrance à Nice en ce début de saison.

Ugrinic, qui a marqué mardi soir le troisième but des Young Boys contre Maccabi Haïfa en Ligue des champions, devrait très certainement bénéficier de temps de jeu lors des deux rencontres contre le Kosovo, le 9 septembre à Pristina, et contre Andorre, trois jours plus tard à Sion pour le compte du tour préliminaire de l'Euro 2024. Pour ce rassemblement qualifié de "spécial" par Murat Yakin parce qu’il survient après la trêve estivale et en plein mercato, Filip Ugrinic, capable de tenir toutes les positions en ligne médiane, peut être très précieux.

Les autres candidats au titre de meilleur joueur, décerné par l'Association des footballeurs professionnels d'Angleterre, étaient John Stones et Kevin de Bruyne, coéquipiers de Haaland chez les Citizens, les deux joueurs d'Arsenal Bukayo Saka (désigné meilleur jeune de l'année) et Martin Odegaard, ainsi que Harry Kane, qui a quitté Tottenham cet été pour le Bayern Munich.

Nico Hischier, un capitaine qui s'affirme

De passage au Mont chez son agence The6, Nico Hischier a pris le temps de parler avec la presse. Défaite de la Suisse au Mondial, préparation estivale et "Swiss connection" à Newark au programme.

La dernière fois que Nico Hischier s'était retrouvé devant les médias, l'équipe de Suisse venait de se faire sortir sans gloire par l'Allemagne au Championnat du monde à Riga. C'était le 25 mai. Trois mois plus tard, le Haut-Valaisan n'a pas oublié: "Ca fait encore mal à l'intérieur, c'est certain. J'essaie de ne plus trop y penser, mais dès que je le fais, la frustration remonte. Parce qu'on était conscient de l'opportunité qu'on avait et se faire sortir une nouvelle fois en quarts de finale, cela ne rappelle clairement pas de bons souvenirs."

Eliminée en 2021 par l'Allemagne, en 2022 par les Etats-Unis et cette année une fois encore par l'Aigle allemand alors qu'elle était favorite, la Suisse n'a pas répondu aux attentes légitimes placées en elles, après avoir pourtant réussi de belles phases de groupes. Alors, où se situe le problème? "Quand on en a parlé avec l'équipe, ce qui est ressorti c'est que nous n'avons pas été au niveau où l'on devait être, avance celui qui habite à Berne pendant l'été. C'est certainement ça le plus énervant. Nous étions une bien meilleure équipe que ce que l'on a montré dans ces moments-là. Au final, c'est à nous de prouver notre valeur le jour J. Nous n'en avons pas été capables et c'est ce qui fait le plus mal."

Pilates et yoga

Le centre de 24 ans continue sa progression. Il a ainsi franchi un cap la saison passée en inscrivant 80 points (31 buts) en 81 matches. Et durant l'été, pas le temps de chômer. Il s'agit de se préparer son corps à endurer plus de 100 matches d'octobre à mai, voire plus. "J'ai envie d'améliorer tous les aspects de mon jeu, je ne souhaite pas me focaliser sur une chose en particulier, avoue-t-il. Ce qui est sûr en revanche, c'est que je m'attache à faire attention à mon corps, afin qu'il soit prêt pendant la saison et histoire de minimiser les risques de blessures. C'est notamment pour ça que je fais du pilates et du yoga."

Le numéro un de la draft 2017 est-il plutôt du genre à améliorer ses forces ou à travailler sur ses faiblesses? "Les deux, lance-t-il. Tu n'arrives jamais à un niveau où tu te dis que c'est suffisant."

Au printemps dernier, les Devils ont été éliminés par les Carolina Hurricanes en demi-finale de Conférence Est après avoir sorti les New York Rangers. Et dans la banlieue de New York, on sent bien que l'équipe monte en puissance. "Ce n'est pas un objectif secret, nous voulons gagner la Coupe Stanley, appuie Nico Hischier. La saison dernière nous avons prouvé notre valeur en tant qu'équipe et cela va nous aider pour la suite au niveau de la confiance. Evidemment que ce sera plus dur, parce que les attentes seront plus élevées et que les autres équipes vont se préparer. Mais je suis prêt à relever ce défi et je suis excité par la saison à venir."

Et le Haut-Valaisan d'ajouter: "Les play-off ont été une très bonne expérience pour tout le groupe. On a vu à quel point c'était dur, à quel point c'était différent de la saison régulière. On y a goûté et on en veut forcément davantage."

Comme à la maison

Le rouge et le blanc sur le maillot des Devils rappellent les couleurs du drapeau suisse. Et ça tombe plutôt bien dans la mesure où quatre Helvètes font désormais partie du contingent avec des rôles en vue. Outre Nico Hischier et son contrat jusqu'en 2027 (7,25 millions par saison), la franchise de Newark s'appuie sur Jonas Siegenthaler (3,4 millions), le jeune gardien bernois Akira Schmid et sur Timo Meier qui a signé un bail de 70,4 millions jusqu'en 2031 (8,8 millions par année).

Mais posséder le même passeport signifie-t-il automatiquement être ami? Qu'en est-il vraiment de cette "Swiss connection"? "C'est vraiment super cool, note Nico Hischier. On se connaît depuis plusieurs années, pas juste depuis quelques mois. On a vécu des choses ensemble avec les équipes de Suisse en juniors, ce qui fait qu'on est pote depuis pas mal de temps. Alors quand ils rejoignent la même équipe en NHL, c'est génial parce que c'est vraiment rare pour une organisation d'avoir quatre joueurs suisses. On en profite, parce que dans ce business tu ne sais jamais ce qui va se passer."

Et le Haut-Valaisan de conclure: "On peut parler notre langue de temps en temps et les autres ne comprennent rien (il sourit). Après on évolue aussi très souvent en anglais, parce que c'est important de ne pas se mettre à l'écart du groupe."