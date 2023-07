Succès final pour Gulich/Röösli ++ Luis Suarez est décédé à l'âge de 88 ans

En finale, le Zurichois âgé de 24 ans et le Lucernois de 29 ans ont été devancés par les Britanniques Thomas George/Oliver Wynne-Griffith et les Roumains Sergiu Bejan/Marius Cozmiuc. Les Suisses ont concédé 2''75 par rapport aux vainqueurs, mais leur préparation avant ce rendez-vous à domicile n'avait pas été optimale.

Finaliste malheureux de la Coupe d'Europe des clubs champions avec le Barça en 1961, Luis Suarez avait remporté la compétition deux années de suite sous le maillot de l'Inter en 1964 et 1965. Il a eu moins de succès au cours de sa carrière d'entraîneur, débutée en 1974 à l'Inter, puis poursuivie notamment au Deportivo La Corogne, son club formateur, avant de prendre les rênes de la sélection espagnole entre 1988 et 1991.

"Le premier Ballon d'Or espagnol, champion d'Europe en 1964, entraîneur de l'équipe nationale et l'une des plus grandes légendes de notre football. Repose en paix, Luisito", a tweeté la RFEF à propos d'un footballeur au "talent unique" selon l'Inter.

A l'Ouest, la fête continue pour St. Louis et le capitaine Roman Bürki. Le Bernois et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 à Toronto pour conserver la tête de la Conférence. Roman Bürki a signé son septième clean-sheet de la saison pour s'affirmer comme l'un des tous meilleurs gardiens de la MLS. St. Louis devance de 3 points Seattle, victorieux 3-2 à Vancouver sans Stefan Frei. Le portier a été victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement.

La lutte pour les places d'honneur devrait aussi concerner les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz (4e et 5e sur la grille), ainsi que les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, qui seront juste derrière. L'autre Red Bull, pilotée par Sergio Pérez, ne partira qu'en 16e position. Le Mexicain, sous pression, va devoir effectuer une belle remontée pour satisfaire ses exigeants patrons.

Dans la course masculine, le Thurgovien Cédric Butti et le Bernois se sont classés aux septième et huitième rangs.

Holger Rune (no 6) est, quant à lui, le miraculé du jour. Le Danois a écarté deux balles de match pour battre 10/8 au super tie-break du cinquième set Alejandro Davidovich Fokina (no 31), sans doute le joueur le plus "fou" du Circuit. Il faut, en effet, une certaine dose de folie pour servir à la cuillère à 8/8 au jeu décisif du cinquième set...

Miné par les blessures et sous le feu des critiques en raison d'une vie privée jugée "incompatible" avec le sport de haut niveau, le Romain est en passe de faire taire ses détracteurs. Alors qu'il avait quitté en pleurs le court le mois dernier lors de sa défaite au premier tour à Stuttgart, il vient d'aligner à Wimbledon trois victoires probantes contre son vainqueur de Stuttgart justement Lorenzo Sonego (ATP 42), contre le finaliste du Queen's Alex de Minaur (ATP 15) et enfin samedi contre le Champion olympique Alexander Zverev (no 19). Carlos Alcazar aura tout intérêt à se méfier du retour de flamme de Matteo Berrettini.

Victorieux de l'ATP 500 du Queen's, Carlos Alcaraz a remporté un huitième succès de rang pour se hisser en huitième de finale. Le neuvième ne sera pas facile à cueillir face au vainqueur de la rencontre entre le Champion olympique Alexander Zverev (no 19) et le finaliste de 2021 Matteo Berrettini (ATP 38).

Carlos Alcaraz a passé avec mention son premier test de la quinzaine à Wimbledon. Le no 1 mondial a dû batailler près de 4 heures pour battre Nicolas Jarry (no 25).

Pas d'embellie pour les bolides d'Hinwil: Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont dû se contenter des 15e et 18e rangs au volant des Alfa Romeo-Ferrari.

Les McLaren, à la peine ces derniers mois, ont retrouvé des couleurs. Le jeune rookie australien Oscar Piastri a en effet pris la 3e place à 0''372. Il a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz et les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Trois échappés ont longtemps fait la course en tête. Le dernier survivant, le Français Anthony Turgis, a été avalé par le peloton à 8 km du but.

Pedersen, ancien champion du monde, a devancé au sprint sur la ligne le maillot vert belge Jasper Philipsen, qui n'a donc pas signé une quatrième victoire, et le Néerlandais Wout van Aert. L'étape a par ailleurs été marquée par la chute et l'abandon du Britannique Mark Cavendish.

Il n'y a plus de Suisses en lice au tournoi Elite 16 à Gstaad. Marco Krattiger et Florian Beer ont été éliminés en 8es de finale par les Brésiliens Pedro Solberg/Guto, 22-24 22-20 15-8.

Mais Victor Wembanyamal a été à la peine aux tirs avec un 2/13 (1/6 à 3 points). Il a par contre été plus à son avantage en défense avec cinq contres, bien aidé par son immense taille (2m24). "C'était un moment spécial de porter ce maillot pour la première fois. Je rêvais d'une victoire et je l'ai eue",a savouré Victor Wembanyama en conférence de presse.

Granit Xhaka: "Il était temps d'oser quelque chose de nouveau"

A Londres, Granit Xhaka est couvert de compliments après son départ d'Arsenal, à Leverkusen, on se réjouit du retour d'un grand leader en Bundesliga.

Après 297 matches avec les Gunners, il poursuivra sa carrière au Bayer Leverkusen.

Au lendemain de la signature de son contrat de cinq ans, le capitaine de l'équipe de Suisse a évoqué avec Keystone-ATS son dernier grand transfert à l'étranger. Et il confirme que son retour en Allemagne est lié à de grandes ambitions.

- Sept années de Premier League, sept ans sur la scène du football mondial. Qu'emportez-vous comme souvenirs ?

- Il me reste de nombreux points positifs en mémoire. Ma famille et moi nous avons passé sept superbes années à Londres. Jamais je n'avais joué aussi longtemps pour un club étranger. Mon départ, mon dernier match, toutes les nouvelles - wow, cela me donne la chair de poule."

- Quels obstacles avez-vous dû surmonter ?

- Il y a toujours des périodes difficiles. Chaque jour était exigeant. Cela fait partie simplement du business, que l'on doit supporter.

- Un mot sur Mikel Arteta

- Un coach pour lequel j'ai le plus grand respect. Un coach, qui comprend tellement de choses du football. Un coach qui voit le football avec un tout autre oeil. J'ai eu une super relation avec lui. C'est aussi grâce à lui que nous avons atteint ce qui nous a fui des années: la Ligue des champions.

- Avez-vous longtemps hésité avant de quitter le projet d'Arsenal une année avant la fin de votre contrat ?

- J'ai souvent entendu que ma femme n'était plus heureuse en Angleterre. Cela ne correspond pas du tout à la réalité. Le fait est qu'en tant qu'homme, je suis toujours intéressé par un nouveau challenge. Après sept années, le temps est venu d'oser quelque chose de nouveau. La Ligue n'est certes pas nouvelle, mais le club oui. J'ai senti lors des discussions avec Simon Rolfes (membre du comité sportif) et Xabi Alonso (entraîneur) qu'il y a un projet à long terme à Leverkusen et qu'il me correspond à 100 pourcents.

"Un club bien dirigé"

- Pourquoi Bayer Leverkusen a fait la course en tête ?

- Ce club a un grand nom en Allemagne et en Europe. L'idée m'a convaincu, la manière dont le club est dirigé a aussi pesé. Ici, il y a déjà toujours eu de bons joueurs. Le calme et l'ordre me plaisent. Avec Xabi Alonso, il y a un coach qui est responsable d'appliquer ces valeurs. Il effectue un bon et raisonnable travail. Et pour être clair: la longueur du contrat me donne de la sécurité, je ne suis pas quelqu'un qui joue volontiers au poker.

- Alonso est affublé d'une réputation de première classe

- C'est comme ça. Avant le transfert, j'ai beaucoup échangé avec lui. Lui et Simon ont un plan clair. Ils savent exactement, ce qu'ils veulent faire. J'ai joué contre Xabi lorsqu'il était à Leverkusen et moi à Gladbach. C'est un grand. La qualification pour l'Europa League parle pour le très bon travail d'Alonso. Je me réjouis de collaborer avec une telle légende.

- Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête avec le Bayer ? Où est-ce que le voyage en Bundesliga doit vous mener ?

- Tous ceux qui me connaissent le savent: je songe au plus grand. Cela ne sera pas différent à Leverkusen. Je reviens avec beaucoup d'expérience dans les bagages. Je veux atteindre des objectifs élevés avec le Bayer. En tout cas, le retour en Ligue des champions, remporter le titre. Je suis persuadé de vivre un grand futur.