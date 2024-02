Sun n'a rien pu faire ++ L'OM tient son nouveau coach

Sun n'a rien pu faire contre Ostapenko Aryna Sabalenka a pris la porte d'entrée à Dubaï. Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Lulu Sun (WTA 181) a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Dubaï. La Genevoise s'est inclinée 4-6 3-6 contre la têre de série no 9 la Lettonne Jelena Ostapenko. Sun a offert une bonne réplique à son adversaire qui compte deux tournois WTA 500 à Adelaïde et Linz à son palmarès cette saison. Elle a annulé sept des neuf chances de break d'Ostapenko et elle s'est créé deux chances de prendre le service de la joueuse balte. Elle n'y est pas parvenue et s'est avouée battue après 80 minutes de jeu. Le tournoi des Emirats a été marqué par une grande surprise: la Bélarusse Aryna Sabalenka, no 2 mondiale et double tenante du titre de l'Open d'Australie, a été sortie d'entrée par la Croate Donna Vekic (31e). La joueuse de 25 ans, qui avait remporté le premier set au jeu décisif, a totalement craqué par la suite, battue au final 6-7 (5/7), 6-3, 6-0. C'est un retour manqué pour Sabalenka, qui n'avait pas réjoué depuis son sacre à Melbourne fin janvier contre la Chinoise Zheng Qinwen. Si cette défaite à de quoi surprendre, c'est bien Donna Vekic qui domine le duel entre les deux joueuses puisqu'elle a désormais remporté six des huits confrontations qui les ont opposées depuis 2016. Sabalenka avait battu la Croate de 27 ans l'an dernier en quarts de finale de l'Open d'Australie, avant d'être sacrée pour la première fois en Grand Chelem.

Jean-Louis Gasset nouvel entraîneur de l'OM Jean-Louis Gasset va s'attaquer à son tour aux problèmes de l'OM. Image: KEYSTONE/EPA/LEGNAN KOULA L'OM, seulement neuvième en Ligue 1 et qui traverse une saison catastrophique, a annoncé mardi l'arrivée au poste d'entraîneur du Français Jean-Louis Gasset, qui remplace l'italien Gennaro Gattuso. "C'est un immense honneur pour moi de rejoindre ce club mythique qu'est l'Olympique de Marseille. J'ai hâte de commencer à travailler avec ce groupe pour préparer les prochaines échéances et donner le meilleur de nous-mêmes", a déclaré Gasset, 70 ans, cité dans un communiqué de l'OM. Gasset, ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au Paris SG, a notamment dirigé Montpellier, Saint-Etienne ou Bordeaux. Il vient de quitter la sélection de Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique des nations. Il fera ses débuts avec l'OM jeudi contre le Shakhtar Donetsk en barrage retour de Ligue Europa. Il va prendre en main une équipe en crise, qui n'a remporté aucun match en championnat en 2024 et pointe à la neuvième place du classement, loin d'une qualification pour une Coupe d'Europe. En dehors de son succès étriqué en Coupe de France contre Thionville (1-0), une formation du 5e niveau, Marseille n'a plus gagné depuis le 17 décembre et la réception de Clermont. La séparation entre Gattuso et l'OM avait été actée lundi matin, au lendemain d'une triste défaite à Brest (1-0), l'Italien ayant reconnu "ne plus avoir de solutions" pour relancer l'OM, selon une source proche des négociations.

Andreas Brehme meurt soudainement Andreas Brehme avait également entraîné Kaiserslautern. Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Le football pleure un de ses héros. Andreas Brehme est mort subitement à l'âge de 63 ans. L'ancien international est décédé d'une crise cardiaque dans la nuit de lundi à mardi. En 1990, le défenseur avait donné le titre de champion du monde à l'Allemagne avec son penalty réussi en finale contre l'Argentine. Avec Brehme, ancien joueur entre autres du Bayern Munich et de l'Inter Milan, le football allemand perd un deuxième champion du monde en peu de temps. Début janvier, Franz Beckenbauer s'en était allé à l'âge de 78 ans. Il avait remporté le titre mondial en 1974 comme joueur et comme entraîneur en 1990.

Alcaraz reconnaît qu'il doit mieux maîtriser ses nerfs Carlos Alcaraz doit apprendre à se maîtriser dans les moments difficiles. Image: KEYSTONE/EPA/Andre Coelho L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 2 mondial, a reconnu qu'il devait travailler pour mieux maîtriser ses "nerfs" dans les moments difficiles pour espérer remporter le tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro. Il s'agit du tournoi le plus important d'Amérique du Sud. "Il y a beaucoup de choses à améliorer par rapport à Buenos Aires", a déclaré lundi lors d'une conférence de presse le joueur, battu en demi-finale du tournoi argentin samedi par le Chilien Nicolas Jarry. "Je frappe très bien la balle, je pense être en bonne forme, mais je dois apprendre à jouer dans certaines situations, mieux que je ne l'ai fait à Buenos Aires", a poursuivi Alcaraz, qui n'a plus remporté de tournoi depuis Wimbledon, en juillet dernier. "Par exemple, sur les balles de break, lors de certains moments quand je suis sur les nerfs, il faut que je fasse mieux que je ne l'ai fait. Je pense que c'est la chose la plus importante que je dois améliorer si je veux obtenir un bon résultat ici à Rio", a ajouté l'Espagnol, qui débutera le tournoi mardi face au Brésilien Thiago Monteiro (117e mondial). "Cette année, je sais ce que je veux faire, je travaille dur. Ca va être une année passionnante, avec les Jeux olympiques qui arrivent. Mais au milieu ou à la fin de la saison, je dois rester concentré pour garder la même intensité et le même niveau", a expliqué le joueur de 20 ans, assurant préférer remporter l'or olympique plutôt que le tournoi de Roland-Garros. "Il reste encore plusieurs mois avant les Jeux olympiques et pendant cette période, il y a des tournois super importants. Evidemment, les Jeux constituent un bel objectif, très spécial, mais j'ai aussi envie de gagner le Masters 1000, des Grands Chelems, et c'est pour ça qu'il faut rester focalisé sur les tournois qui arrivent", a-t-il jugé.

Un match de folie à St. Paul Pius Suter (en blanc) affole la défense de Minnesota dans une rencontre qu'il n'oubliera pas de sitôt. Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Match de folie à St. Paul où Minnesota a battu 10-7 Vancouver après avoir été mené 5-2 ! Le Wild a inscrit six buts en l’espace de 5’45’’ pour renverser la table. Jamais depuis un quart de siècle, une équipe n’avait réussi un tel enchaînement en si peu de temps. Face à la meilleure équipe de la Ligue faut-il le préciser, Minnesota a, ainsi, approché le record de Washington qui avait marqué six fois en l’espace de 4’47’’ lors d’un succès 10-1 face à Tampa Bay le 3 février 1999. Pius Suter a su tirer son épingle du jeu dans cette tourmente qui a emporté les Canucks. Le Zurichois a délivré trois assists pour son troisième match à 3 points de la saison. Crédité d’un bilan de +2, il ne peut pas être tenu responsable de cette improbable défaite. Les trois autres Suisses en lice lundi ont épousé le même sort que l’ancien meilleur compteur de la National League. Nino Niederreiter et Winnipeg se sont inclinés 6-3 à Calgary. Auteur d’une passe décisive pour son 32e point de la saison, Philipp Kurashev et Chicago ont été battus 6-3 à Raleigh par Carolina pour une... 21e défaite de rang à l’extérieur. Le dernier des succès des Blackhawks sur la route a été acquis le 9 novembre à Tampa Bay. Enfin, Janis Moser et Arizona se sont inclinés 6-3 sur leur glace devant Edmonton pour concéder un dixième revers consécutif...

Genève-Servette face aux Suédois de Skelleftea Genève-Servette a l'occasion d'imiter Zurich mardi soir (19h30) à l'occasion de la finale de la Champions League aux Vernets. Mais pour cela, les Aigles doivent dominer les Suédois de Skelleftea. Comme le disait le capitaine Noah Rod après la victoire en demi-finales face à Lukko Rauma, avoir la possibilité de remporter un titre en février n'est pas courant. Depuis, le numéro 96 des Grenat s'est sérieusement blessé à une épaule et sa saison est malheureusement terminée. Pour soulever le trophée et donc faire comme les Zurich Lions en 2009, les Genevois doivent donc prendre le meilleur sur Skelleftea, actuellement 4e de SHL. L'inconnue Tanner Richard Contrairement au championnat de National League qui n'autorise que six étrangers sur la glace, la Champions League affiche une plus grande souplesse. Cela signifie que Jan Cadieux aura l'opportunité d'aligner ses sept joueurs importés s'ils sont disponibles. Le coach pourra en théorie placer Jussi Olkinuora dans les cages, jouer avec ses défenseurs Theodor Lennström et Sami Vatanen, et finalement aligner Valtteri Filppula, Teemu Hartikainen, Sakari Manninen et Daniel Winnik en attaque. La grande inconnue dans les rangs servettiens, c'est la présence ou non de Tanner Richard. Auteur de 14 points en 31 parties cette saison, le centre international a signé 12 points (2 buts) en 12 matches de CHL. S'il s'est entraîné lundi, l'ancien junior de Rapperswil est annoncé "au jour le jour" par son club. Un PP suédois très performant Dans le camp suédois, le défenseur Jonathan Pudas est une valeur ultra sûre. Il a été élu meilleur défenseur du championnat les deux dernières saisons. Et comme à Genève, ce sont d'autres joueurs qui se révèlent sur la scène européenne comme Linus Lindström et ses 11 points (6 buts) en 12 parties. Une statistique que les Grenat se doivent de prendre au sérieux, c'est le taux de réussite actuel en power-play dans les rangs suédois. La SHL a publié que Skelleftea tourne actuellement à 35,6% en avantage numérique, soit la meilleure marque au monde parmi les plus importantes ligues de hockey. Par chance, le GSHC affiche un taux de réussite en box-play de 91,89%, ce qui est excellentissime. Il s'agira donc pour les Aigles d'éviter le banc des pénalités. Genève aura bien entendu l'immense avantage de disputer ce match couperet à domicile dans des Vernets remplis. Mais Skelleftea s'est montré très efficace hors de sa glace en remportant cinq de ses six matches européens jusqu'à présent.

Ligue des champions: deux matches ce soir Les 8es de finale de la Ligue des champions continuent ce soir (21h00). Au programme, un duel du sud entre l'Inter Milan et l'Atlético Madrid et un du nord entre le PSV Eindhoven et Borussia Dortmund. Les regards seront braqués sur San Siro où les nerazzurri de Yann Sommer se méfieront des Colchoneros. L'Inter est très bien lancé vers la conquête du scudetto, mais la Ligue des champions peut aussi lui permettre de briller. L'Atlético n'a lui plus d'espoir réaliste en Liga (4e à 11 points du leader) et peut donc tout miser sur un beau parcours européen. Leader invaincu aux Pays-Bas avec 20 succès et 2 nuls, le PSV Eindhoven déborde de confiance avant la venue du Borussia Dortmund, 4e de Bundesliga mais à 17 longueurs du Bayer Leverkusen. Le BVB de Gregor Kobel est à la lutte pour le top 4, avec un petit point d'avance sur Leipzig. L'expérience européenne parle toutefois pour les Allemands, le PSV n'ayant pas flambé récemment en C1.

Naples a limogé son entraîneur à 48 heures de recevoir Barcelone Walter Mazzarri n'est plus l'entraîneur de Naples. Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Naples, champion d'Italie en titre, a limogé son entraîneur Walter Mazzarri lundi, à 48 heures de la réception du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions. L'annonce été faite par son président à la chaîne Sky Sport, confirmant ainsi des informations de la presse italienne. "Walter Mazzarri est un ami de la famille De Laurentiis et du Napoli. C'est un adieu qui fait mal, car il s'est rendu très disponible à un moment de grandes difficultés", a déclaré Aurelio De Laurentiis, à propos de Mazzarri qui avait succédé au Français Rudi Garcia mi-novembre. "Mais il fallait prendre aussi en compte nos tifosi et leur donner quelque chose de plus", a-t-il poursuivi. Le producteur de cinéma a confirmé les informations de la presse italienne selon lesquelles le Napoli, 9e du Championnat d'Italie, est en négociations avancées avec Francesco Calzona, qui a occupé le poste d'entraîneur-adjoint du Napoli entre 2015 et 2018, puis en 2021-22, et qui dirige depuis 2022 la sélection slovaque avec qui il participera à l'Euro-2024. "On va maintenant essayer avec Calzona qui a travaillé avec Sarri et Spalletti (comme adjoint, NDLR) et qui connaît 80% de l'effectif", a ajouté De Laurentiis. Signe que sa nomination jusqu'à la fin de saison n'est plus qu'une question d'heures, Naples a annoncé que la séance d'entraînement prévue initialement mardi à 11h00 était repoussée à 14h00. Calzona n'aura qu'une séance avec ses nouveaux joueurs avant d'affronter le Barça, champion d'Espagne en titre qui connaît lui aussi une saison difficile (3e). Moyenne inférieure à Garcia Sous la direction de Mazzarri, Naples n'a engrangé que quinze points en douze matches de championnat (1,25 points par match), contre 21 points en autant de matches (1,75 par match) pour Rudi Garcia. Avec un effectif largement inchangé par rapport à celui qui a dominé la Serie A en 2022-23 et qui a offert aux tifosi napolitains un troisième titre national après 33 ans d'attente, Naples n'a déjà plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison. Le Napoli est distancé en championnat, a été éliminé de la Coupe d'Italie dès son entrée en lice et a été battu en finale de la Super Coupe d'Italie par l'Inter Milan.

Vers un apaisement à Crans-Montana Les tensions semblent calmées à propos des Mondiaux 2027. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le temps est à l'apaisement entre toutes les parties concernées par les Championnats du monde 2027 à Crans-Montana. Dans un communiqué de la FIS paru mardi, la Fédération internationale de ski évoque un apaisement et la recherche d'une solution commune pour la tenue des Mondiaux en Valais. "Swiss-Ski et le comité d'organisation des Championnats du monde sont heureux que les bases soient rétablies pour une solution et une signature rapides de l'accord d'hébergement", a déclaré Diego Züger, co-CEO de Swiss-Ski. "Nous continuerons à honorer pleinement nos engagements et nous nous sentons renforcés dans notre conviction de pouvoir mener les négociations à une bonne conclusion", selon un communiqué de Swiss-Ski. C'est un communiqué de la FIS qui avait mis le feu aux poudres. En substance, la fédération internationale affirmait que Crans-Montana n'avait pas les garanties financières promises lorsque sa candidature avait été choisie.

Messi s'explique sur son absence remarquée à Hong Kong Lionel Messi était resté sur le banc à Hong Kong et ici au Japon. Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko La star du football argentin Lionel Messi a tenu à s'expliquer dans une vidéo sur les raisons de son absence lors d'un match amical de son club, l'Inter Miami, à Hong Kong le 4 février. "Comme tout le monde le sait, je veux toujours jouer et être présent à chaque match", se justifie l'octuple Ballon d'Or de 36 ans dans cette vidéo publiée sur le réseau social chinois Weibo. "J'ai entendu que je n'avais pas voulu jouer pour des raisons politiques, mais si tel avait été le cas je n'aurais pas fait le déplacement à Hong Kong". L'ancienne star du FC Barcelone, champion du monde en titre au Qatar, a également souligné que depuis le début de sa carrière de footballeur, ses relations avec la Chine avaient toujours été "très bonnes et très étroites". "J'ai fait beaucoup de choses avec la Chine, des interviews, et des matches tant avec Barcelone qu'avec la sélection argentine". Messi a assuré une nouvelle fois qu'il n'avait pas joué en raison de problèmes physiques. "C'est aussi simple que je l'ai déjà dit: j'avais une inflammation aux adducteurs et je ne pouvais pas jouer". "J'ai lu et entendu beaucoup de choses après ce qui s'est passé lors du match à Hong Kong, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer ce qu'il en est réellement, afin de ne pas avoir à lire des choses fausses", a-t-il ajouté. Des places chères Lionel Messi et l'Inter Miami avaient provoqué la colère des spectateurs quand la star était restée sur le banc des remplaçants pendant un match amical contre une équipe locale à Hong Kong, territoire chinois semi-autonome. Messi avait invoqué une blessure. Les spectateurs, qui avaient déboursé jusqu'à 4800 dollars hongkongais (570 euros), avaient exprimé leur mécontentement devant l'absence du joueur, mais surtout devant son attitude, car il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser. La polémique avait encore enflé lorsque le 7 février Messi avait disputé 30 minutes d'un match amical contre Kobe au Japon.

Roy Hodgson démissionne de son poste d'entraîneur de Crystal Palace Roy Hodgson préfère laisser sa place à Crystal Palace. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Roy Hodgson a démissionné de son poste d'entraîneur de Crystal Palace, 16e de Premier League, a-t-il annoncé dans un communiqué publié sur le site du club londonien. Il était à 76 ans le doyens des techniciens du championnat anglais. "Je comprends, au vu des événements récents, qu'il puisse être plus prudent en cette période pour le club qu'il aille de l'avant, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de me retirer afin de lui permettre de se mettre en quête d'un nouvel entraîneur", a déclaré Hodgson. Paddy McCarthy et Ray Lewington, ses anciens assistants, dirigeront l'équipe dès le match contre Everton, 18e, ce lundi soir, essentiel pour deux clubs qui luttent pour éviter d'être relégués. Oliver Glasner, libre de tout contrat depuis son départ de l'Eintracht Francfort, qu'il avait mené au titre en Ligue Europa en 2022, serait le favori pour lui succéder. Le départ de Hodgson, ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse et d'Angleterre, intervient une semaine après la défaite à domicile de Crystal Palace contre l'autre club londonien de Chelsea lors de la 24e journée, lundi dernier. Il a été brièvement hospitalisé après avoir été pris d'un malaise lors d'un entraînement jeudi, mais a quitté l'hôpital depuis. Hodgson, qui a été dans sa carrière l'entraîneur de près d'une vingtaine de clubs parmi lesquels Liverpool, l'Inter Milan et Neuchâtel Xamax, avait été rappelé pour un deuxième mandat à la tête de l'équipe de Crystal Palace en mars 2023, après un premier passage de 2017 à 2021. Les "Eagles" - surnom des joueurs de Crystal Palace - ont perdu dix de leurs 16 derniers matches de Premier League, n'ont que cinq points d'avance sur le premier relégable Everton, à qui ils rendent visite lundi soir en clôture de la 25e journée.

Lulu Sun au deuxième tour sur abandon Lulu Sun sera opposée à Jelena Ostapenko au deuxième tour. Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Lulu Sun (WTA 181) s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi WTA 1000 de Dubai. La Genevoise a profité de l'abandon sur blessure de son adversaire Paula Badosa (WTA 74) après le gain du 1er set. Sun, qui a bénéficié d'une invitation du tournoi des Emirats arabes unis, a utilisé sa cinquième balle de break pour mener 3-2 contre l'Espagnole. Elle est parvenue à conserver son avantage pour remporter 6-4 la première manche. Puis Badosa, souvent gênée par des blessurers ces derniers temps, a quitté le court en larmes. Dimanche, Lulu Sun (WTA 202) avait cueilli à Roehampton dans le grand Londres un sixième titre sur le front du Circuit ITF. Le temps de sauter dans un avion pour rejoindre Dubai et la Genevoise s'est vite retrouvée sur le court. Au deuxième tour, Sun affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 9). Cette ancienne lauréate de Roland-Garros en 2017 a déjà remporté deux tournois cette saison à Adelaïde et à Linz.

Super League: Servette dans la tourmente administrative René Weiler privé de trois renforts pour raison administrative Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a commis un oubli administratif qui peut lui coûter cher. Le club genevois n'a plus le droit d'aligner trois de ses quatre recrues du mercato hivernal, a indiqué la Tribune de Genève lundi. L'administration du club a omis d'envoyer un mail capital dans les délais à la Swiss Football League, soit jusqu'au 15 février à 23h59. Il s'agissait d'une liste de joueurs actualisée avec les éléments sur le départ et les nouveaux venus. Sur cette liste peuvent figurer au maximum 17 joueurs non formés en Suisse. Concrètement, Takuma Nishimura, Omar Rekik et Bassirou Ndiaye n'ont pas la permission de jouer. Dylan Bronn, quatrième recrue hivernale, peut lui fouler les pelouses grâce au prêt de Hussayn Touati à Wil. Des joueurs partis toujours sur la liste du contingent Les joueurs qui sont partis lors du mercato (Chris Bédia et Boubacar Fofana) et ceux qui ne s'entraînent plus avec le club (Ronny Rodelin notamment) figurent toujours sur la liste du contingent grenat. Ils auraient dû être biffés pour laisser la place aux arrivants. Le club grenat a dit à la TdG essayer "de régler cette question administrative", mais n'a pas voulu réagir. La Swiss Football League a indiqué dans le journal genevois que Servette devait faire une demande à la commission des transferts. Cette commission indépendante peut examiner les arguments du club et statuer sur ce cas qui serait le premier de l'histoire de la SFL.

France: Marseille se sépare de Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso: fin de l'aventure à l'OM Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Gennaro Gattuso (46 ans) n'est plus l'entraîneur de Marseille, selon plusieurs médias. L'Italien a été remercié au lendemain d'une défaite 1-0 à Brest qui laisse le club au 9e rang de Ligue 1. Gattuso, qui avait entamé sa carrière d'entraîneur en faisant un bref passage sur le banc du FC Sion du 25 février au 13 mai 2013, était en poste à l'OM depuis septembre 2023. Auparavant, il a notamment dirigé l'AC Milan (2017-2019) et Naples (2019-2021), avec qui il a gagné la Coupe d'Italie en 2020. C'est comme joueur que ce milieu de terrain agressif s'était révélé. Il a fait l'essentiel de sa carrière à l'AC Milan (1999-2012) avant de terminer à Sion (2012-2013). Gattuso compte aussi 72 sélections avec l'équipe d'Italie avec qui il a gagné la Coupe du monde 2006. Avec l'AC Milan, il a notamment remporté deux fois la Ligue des champions (2003, 2007) et deux fois la Serie A (2004, 2011).