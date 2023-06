Swiatek championne de Roland-Garros ++ Sans-faute de Bagnaia

Iga Swiatek triomphe pour la troisième fois à Paris Iga Swiatek a remport� son 3e Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Iga Swiatek (no 1) a conquis samedi son troisième titre à Roland-Garros, le quatrième au total en Grand Chelem. Déjà sacrée Porte d'Auteuil en 2020 et en 2022, la Polonaise a battu la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) 6-2 5-7 6-4 au terme d'une finale passionnante qui a duré 2h46'. Le palmarès parisien d'Iga Swiatek est impressionnant. A tout juste 22 ans, elle a déjà fait aussi bien que Serena Williams, Monica Seles ou Arantxa Sanchez-Vicario avec trois titres décrochés sur la terre battue parisienne. Seules cinq femmes ont triomphé plus souvent à Roland-Garros, la recordwoman étant Chris Evert (7). La domination de la Polonaise sur cette surface est pourtant moins flagrante qu'un an plus tôt: elle a conquis un seul titre (à Stuttgart) en trois tournois de préparation en 2023, alors qu'elle avait remporté ses deux tournois préparatoires en 2022 (Stuttgart et Rome). Mais le résultat final est le même. Il s'en est fallu de peu Il s'en est pourtant fallu de peu pour qu'Iga Swiatek ne chute de son piédestal durant cette quinzaine. La gauchère brésilienne Beatriz Haddad Maia avait ainsi bénéficié d'une balle d'égalisation à un set partout dans leur demi-finale, avant de perdre quatre des cinq derniers points du match. Karolina Muchova est parvenue à faire douter encore plus Iga Swiatek, alors que cette dernière menait tranquillement 6-2 3-0 en finale. La Tchèque de 26 ans, qui jouait sa première finale majeure, a même bénéficié d'une balle de break à 4-4 dans la manche décisive, après avoir mené 2-0 puis 4-3 service à suivre dans cet ultime set. Iga Swiatek a néanmoins su retrouver tout son calme après avoir frisé la correctionnelle. Et elle s'est montrée bien plus solide que son adversaire dans le "money time": elle a bénéficié d'une double faute de Karolina Muchova pour conclure sur sa première balle de match. Une issue bien cruelle pour une Tchèque méritante.

Mugello: Francesco Bagnaia remporte le sprint en patron Bagnaia a gagn� le sprint du GP d'Italie Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le sprint du Grand Prix d'Italie, sixième manche de la saison de MotoGP. Il a signé un sans faute samedi sur le circuit du Mugello. L'Italien, qui était parti en pole position, s'est imposé en patron. Il a devancé de 0''369 son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), qui le talonne au classement provisoire du championnat du monde. L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché la troisième place à 0''952, juste devant son coéquipier français Johann Zarco. L'Italien Luca Marini a quant à lui terminé au cinquième rang.

Dauphiné: Vingegaard s'impose en patron dans la 7e étape Vingegaard impressionne sur les routes du Dauphin� Image: KEYSTONE/AP Ritzau Scanpix Foto Jonas Vingegaard tient la grande forme à trois semaines du départ du Tour de France. Le dernier vainqueur de la Grande Boucle a remporté en solitaire la 7e étape du Dauphiné, qui s'achevait au sommet du Col de la Croix de Fer à 2067 m d'altitude, confortant ainsi sa place de leader du général à la veille de l'arrivée à Grenoble. Déjà vainqueur en solo de la 5e étape, Jonas Vingegaard a survolé les débats pour s'imposer avec une quarantaine de secondes d'avance sur le Britannique Adam Yates et une cinquantaine sur l'Australien Jay Hindley. Intouchable, le Danois de la Jumbo-Visma s'est détaché à cinq kilomètres de l'arrivée.

Philippe Diallo confirmé à la présidence Philippe Diallo a �t� confirm� dans ses fonctions de pr�sident de la FFF Image: KEYSTONE/AP/AURELIEN MORISSARD Philippe Diallo a été élu président de la Fédération française jusqu'à la fin 2024, après un vote de l'Assemblée générale de la FFF réunie samedi à Paris. Il occupait ce poste de manière intérimaire depuis la démission de l'historique dirigeant Noël Le Graët fin février. Diallo a été élu très confortablement avec 91,26% des voix de l'Assemblée réunissant élus et dirigeants. A 59 ans, cet ancien patron du syndicat des clubs professionnels, vice-président de la FFF depuis décembre 2021, a pour mission d'apaiser une instance ballottée ces derniers mois par les polémiques. La fédération a notamment fait l'objet d'un audit diligenté par le ministère des Sports qui a épinglé en février sa gestion managériale et plus particulièrement sa politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Les dérapages et les accusations de harcèlement moral et sexuel ont poussé Noël Le Graët à la démission après 11 années en poste.

L'ogre Manchester City enfin à la table des grands? Jamais sacré, le richissime club anglais Manchester City, avec l'ogre Erling Haaland et le génial Pep Guardiola, tutoie son rêve de Ligue des champions en finale, samedi (21h00). Mais l'Inter Milan n'a pas "peur" et espère un nouveau "miracle" à Istanbul. Les Italiens, finalistes surprises, s'avancent vers le stade olympique Atatürk (72'000 places) avec au-dessus d'eux l'ombre imposante des Sky Blues, grandissimes favoris avec leur géant d'attaque, leur entraîneur à succès et leur fortuné propriétaire émirati. Au football comme dans les contes de fées, toutefois, il arrive que le Petit Poucet triomphe. Manchester City connaît l'histoire et n'entend pas répéter les mêmes erreurs que lors de sa première et dernière finale, perdue contre Chelsea en 2021. "Prouver ce qu'on vaut" "Quel privilège de faire deux finales en trois ans, c'est incroyable, mais au final il faut gagner la Ligue des champions pour prouver ce qu'on vaut", a résumé Guardiola, sevré de C1 depuis les titres de 2009 et 2011 acquis sur le banc du FC Barcelone. Le temps devient long pour le Catalan comme pour le cheikh Mansour, membre de la famille royale émiratie et repreneur du club en 2008. Son Abu Dhabi United Group contrôle le club dominant en Angleterre, vainqueur de sept des douze dernières Premier League et champion du monde des revenus (731 millions d'euros la saison dernière selon le cabinet Deloitte), mais il attend toujours de devenir le premier propriétaire-Etat à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Celle-ci appartient encore pour quelques heures au Real Madrid, le tenant du titre, que Manchester City a concassé méthodiquement en demi-finale retour (4-0) à l'Etihad Stadium. Quête de triplé Trois semaines après ce chef d'oeuvre collectif, le défenseur ou milieu John Stones se méfie toutefois de l'étiquette de favoris qui leur colle à la peau. En Coupe d'Angleterre, par exemple, "il y a des tueurs de géants, des petites équipes de troisième ou quatrième divisions qui battent des champions de Premier League ou d'autres, et c'est là que l'humilité, le respect que chaque équipe mérite, et la qualité des joueurs qu'elle possède, se manifestent". Les Citizens ont pour l'heure réalisé un sans faute cette saison, coiffant Arsenal au poteau en championnat et raflant la FA Cup au nez et à la barbe de Manchester United. Ils visent désormais le "Treble" ("triplé" en anglais) que les Red Devils, leurs voisins et rivaux, ont réussi en 1999. Ils ont un redoutable atout dans la manche avec Erling Haaland, épouvantail des défenses avec ses 52 buts inscrits depuis son arrivée, l'été dernier, en provenance de Dortmund. Alessandro Bastoni, l'un des trois défenseurs centraux chargés de surveiller le Norvégien (1m94), assure ne pas trembler: "On a peur des assassins, pas des footballeurs. Ce serait une erreur de parler de peur". Onana ambitieux Les Nerazzurri, troisièmes de Serie A, ne sont pas non plus dépourvus de gâchettes offensives avec Edin Dzeko ou Romelu Lukaku pour accompagner le "Toro" argentin Lautaro Martinez, tout frais champion du monde. Ils comptent aussi des latéraux dangereux, un milieu de terrain au fort pressing et un jeu direct vers l'avant. Le club aux trois titres européens (1964, 1965, 2010) a certes bénéficié d'un tableau plus accessible que son adversaire, mais il a su garder les nerfs solides dans le derby des demies (victoires 2-0 puis 1-0) contre l'AC Milan, notamment. "Nous sommes un grand club et nous avons beaucoup d'attentes. Quand l'Inter se retrouve en finale, il doit gagner. Si vous regardez de cette façon, nous ne sommes pas l'outsider parce que l'histoire parle pour nous. Nous sommes tous de grands joueurs, nous savons comment jouer les finales", a lancé André Onana. Le gardien camerounais rêve tout haut avant d'entrer dans le stade olympique Atatürk, resté célèbre pour la légendaire finale de 2005 remportée par Liverpool aux tirs au but, après avoir été mené 3-0 à la mi-temps par l'AC Milan. Les Reds ont montré la voie, l'Inter veut aussi son "miracle d'Istanbul".

Finale dames: Muchova devra "jouer le match parfait" Karolina Muchova (WTA 43) en est bien consciente. Elle devra "jouer le match parfait" pour espérer battre la tenante du trophée Iga Swiatek (no 1) samedi en finale à Roland-Garros. La Tchèque est une miraculée. Freinée par diverses blessures après qu'elle s'était hissée en demi-finale de l'Open d'Australie et à la 19e place mondiale en 2021, elle revient doublement de loin: elle a en effet écarté une balle de match en demi-finale face au no 2 mondial Aryna Sabalenka, qui a craqué dans le "money time" jeudi. Son parcours dans ce "French Open" n'est pas sans rappeler celui de sa compatriote Barbora Krejcikova en 2021 à Paris. Celle-ci était également passée à un point de la défaite en demi-finale, face à Maria Sakkari, une joueuse que Karolina Muchova a battue au 1er tour cette année. Et Krejcikova avait battu en finale Anastasia Pavlyuchenkova, que Muchova a sortie au stade des quarts de finale! Iga Swiatek (22 ans) constitue toutefois certainement un défi bien supérieur à celui proposé par Anastasia Pavlyuchenkova il y a deux ans. Elle n'affiche certes pas le même niveau stratosphérique qu'un an plus tôt, lorsqu'elle avait remporté 37 matches de suite entre février et juin en cueillant au passage six titres dont son deuxième Roland-Garros. 27-2 à Roland-Garros La Polonaise demeure néanmoins la meilleure joueuse du monde. Assurée d'ailleurs de rester au sommet de la hiérarchie lundi à la suite de l'élimination d'Aryna Sabalenka, elle a tout de même cueilli un titre sur terre battue ce printemps (Stuttgart) avant d'échouer en finale à Madrid face à sa grande rivale bélarusse. La lauréate du dernier US Open semble, surtout, quasiment invincible à Roland-Garros. Egalement sacrée en 2020 Porte d'Auteuil, elle y affiche un impressionnant bilan de 27 victoires pour 2 défaites, subies en 8e de finale en 2019 face à Simona Halep et en quart de finale en 2021 face à Maria Sakkari. Pour le reste, Iga Swiatek n'a perdu qu'un seul set en 20 matches disputés lors des éditions 2020, 2022 et 2023, en 8e de finale l'an passé. Le coup n'est pas passé loin jeudi en demi-finale, Beatriz Haddad Maia ayant bénéficié d'une balle d'égalisation à une manche partout. Mais la Polonaise a fait parler sa confiance pour s'éviter une troisième manche de tous les dangers. Confiance Karolina Muchova sait à quoi s'attendre. La Tchèque de 26 ans sait également que seul un jeu offensif et varié lui permettra de faire douter une Iga Swiatek jamais autant à l'aise que lorsqu'elle parvient à dicter l'échange. "Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut jouer le match parfait", a-t-elle souligné après sa demi-finale. Elle en est probablement capable. A un point de l'élimination jeudi, Karolina Muchova a de quoi se sentir invincible. A 26 ans, elle possède par ailleurs suffisamment d'expérience pour ne pas se laisser étouffer par l'enjeu. "J'ai eu des moments difficiles par le passé. Alors je n'en apprécie que plus ce moment", a-t-elle lâché. "Etre en finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'était un rêve", a encore glissé la Tchèque, qui peut s'accrocher à une statistique: elle a gagné les cinq matches qu'elle a livrés face à une membre du top 3 du classement mondial. "Ca prouve que je suis capable de jouer contre les meilleures. Et le fait d'avoir battu les meilleures me donne énormément de confiance", a-t-elle assuré.

Denver entrevoit son premier sacre Nikola Jokic (15) et les Nuggets sont � un succ�s d'un premier sacre Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Intraitable et tout simplement supérieur, Denver s'est approché à un succès d'un premier titre de champion NBA vendredi. Les Nuggets de l'incontournable Nikola Jokic, épaulé par ses lieutenants du soir Aaron Gordon et Bruce Brown, se sont imposés 108-95 à Miami pour mener 3-1 face au Heat en finale des play-off. L'attente du côté de Denver pourrait bien prendre fin dès lundi lors d'un match no 5 déjà décisif, au bout de 47 saisons de présence dans la ligue. Miami, pour sa part, se retrouve dos au mur, contraint de réaliser un exploit qui ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire, en 2016: menés 3-1 par Golden State, Cleveland et LeBron James avaient gagné les trois derniers matches de la finale. Il faudra aux Floridiens certainement plus que leur courage, leur gnaque et Jimmy Butler, leader exemplaire sur cette rencontre avec 25 points, 7 rebonds et 7 passes décisives à son actif, pour renverser cette montagne du Colorado, tant l'ascension semble impossible quel qu'en soit le versant. "Travail d'équipe" Car si Nikola Jokic s'est encore montré ultradominant à l'intérieur, avec 24 points et 12 rebonds (4 passes, 3 interceptions, 2 contres), cela n'a duré que trois quart-temps: à l'entame du dernier il a été contrarié par une cinquième faute. Il a aussi dû se faire soigner sa cheville droite légèrement tordue en fin de premier quart-temps. Le double MVP aura néanmoins eu la satisfaction de voir Bruce Brown prendre feu, puisque ce dernier a inscrit 11 de ses 21 points dans le dernier quart, fort d'une adresse redoutable (8/11). Surmotivé, Aaron Gordon a quant à lui marché sur l'eau avec 27 points à 11/15 au tir dont 3/4 derrière l'arc. Tout simplement la meilleure performance de sa carrière en play-off. Ainsi les Nuggets démontrent-ils l'étendue de leur talent collectif et la variété de leur armada offensive, alors que Jamal Murray a été contenu à 15 points. "Aujourd'hui, c'était un travail d'équipe. Je ne peux même pas nommer une personne. Tout le monde s'est impliqué", a d'ailleurs commenté après la rencontre l'arrière, avant d'appeler les siens à "rester calme et concentré".

"J'avais des crampes dans tout le corps", regrette Alcaraz Alcaraz a souffert de crampes dues au stress Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a été trahi par son corps vendredi en demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic. "J'avais des crampes dans tout le corps", a-t-il expliqué. - Que vous est-il arrivé au début du troisième set ? "Je suis déçu de moi. J'étais arrivé pour jouer ce match en me sentant très bien physiquement, et j'ai eu des crampes à partir de la fin du deuxième set, début du troisième. C'était très décevant. Mais ça arrive et je dois faire avec. Les deux premiers sets avaient été vraiment très intenses. Les crampes ont commencé dans le bras. Au début du troisième set, j'ai commencé à avoir des crampes dans tout le corps, pas seulement dans les jambes. J'avais vraiment du mal à bouger dans le troisième set. Puis j'ai eu une petite chance dans le quatrième, mais c'était vraiment difficile. Ça me fait mal de quitter Roland-Garros comme ça, mais je suis un garçon positif et donc j'y vois une bonne expérience." - A quoi attribuez-vous ces crampes généralisées ? "A la tension du match. J'étais très nerveux dès le début. Et puis les deux premiers sets ont été très intenses. De gros rallies, des amorties, des sprints... C'est une combinaison de beaucoup de choses. Mais le principal, c'est la tension que j'ai ressentie dans les deux premiers sets. Il faut tirer les leçons de ce genre de matches, de l'expérience de tels matchs. J'avais déjà eu des crampes en match, par exemple contre Stefanos Tsitsipas à l'US Open 2021 (Alcaraz s'était imposé en cinq manches, cédant la quatrième sur le score de 6-0) même si ce n'était pas de cette intensité. J'avais retenu la leçon à l'époque et j'en ferai autant cette fois." - Cette nervosité avait-elle quelque chose à voir avec le fait d'avoir Novak Djokovic en face ? "Probablement (sourire). Il n'est jamais facile de jouer contre Novak, une légende de notre sport. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas nerveux en entrant sur le court pour affronter Novak, il ment. Déjà le fait de jouer une demi-finale de Grand Chelem rend nerveux. Mais encore plus lorsqu'il s'agit d'affronter Novak. Dans la journée, je ne me suis pas senti différent. J'étais comme les autres jours, peut-être un peu plus nerveux à l'idée de jouer contre Novak, mais rien d'exceptionnel. Mais sur le court, Novak te demande le maximum... J'espère que la prochaine fois que je jouerai contre lui, je serai différent, mais la nervosité sera là." - Avez-vous pensé à abandonner ? "J'aurais eu honte. J'étais en demi-finale d'un Grand Chelem ! Alors abandonner aurait été très dur. Dans le quatrième set, je me donnais 1% de chances de pouvoir revenir, j'ai même eu une balle de break dans le premier jeu (sourire). Mais ensuite, j'ai juste continué de jouer, il n'était pas question d'abandonner."

Faith Kipyegon s'offre un nouveau record du monde Faith Kipyegon a r�ussi un nouveau record du monde Image: KEYSTONE/EPA Incroyable Faith Kipyegon! Une semaine après avoir battu le record du monde du 1500 m à Florence, la Kényane de 29 ans a battu celui du 5000 m lors du meeting Diamond League de Paris. Dans le stade de Charléty, Kipyegon a maintenu un tempo ultra élevé. Elle a pu compter sur le lièvre électronique et sur une bagarre de folie avec l'Ethiopienne Letesenbet Gidey, désormais ancienne détentrice du record du monde, pour l'emporter en 14'05''20 et abaisser la meilleure marque de plus d'une seconde (14'06''62). Il y avait deux Suisses présents dans la capitale française. A la longueur, Simon Ehammer a réussi un concours très solide avec six sauts autour des 8 mètres. Le Thurgovien a terminé 2e avec un bond à 8m11. C'est le Grec Miltiadis Tentoglou qui l'a emporté avec 8m13. Sur 110 m haies, Jason Joseph n'a pas franchement brillé pour un modeste 7e rang en 13''29, après avoir fait 13''36 en qualifications. La victoire est logiquement revenue à l'Américain Grant Holloway en 12''98 pour la meilleure performance mondiale de l'année. Le 800 m dames fut l'occasion de voir à l'oeuvre Keely Hodgkinson. La Britannique, vice-championne du monde et olympique, a écrasé la course pour s'imposer en 1'55''77. Il s'agit d'un nouveau record national pour onze centièmes et d'une meilleure performance mondiale de l'année. A noter encore la victoire de Noah Lyles sur 100 m en 9''97 et les 7'54''10 de Jakob Ingebrigtsen sur le 2 miles pour la meilleure performance de l'histoire sur cette discipline très peu courue.

Ruud défiera Djokovic en finale à Paris Casper Ruud disputera sa 2e finale cons�cutive � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Casper Ruud (no 4) défiera Novak Djokovic (no 3) dimanche en finale à Roland-Garros. Le Norvégien a décroché son ticket en dominant Alexander Zverev (no 22) 6-3 6-4 6-0 dans la deuxième demi-finale. Pourtant en difficulté depuis le début de l'exercice 2023 (un seul titre conquis, dans l'ATP 250 d'Estoril), Casper Ruud se retrouve pour la troisième fois en une année à une victoire d'un titre du Grand Chelem. Il avait échoué en finale tant à Paris qu'à New York l'an dernier, s'inclinant respectivement en trois sets face à Rafael Nadal et en quatre manches face à Carlos Alcaraz. Le Norvégien de 24 ans - qui aurait en outre accédé à la 1re place du classement ATP s'il avait remporté le dernier US Open - n'avait jusqu'ici pas confirmé ces exploits signés en 2022. Mais il se sentait et se savait capable de les rééditer, affirmant même être un meilleur joueur que douze mois plus tôt. C'est désormais chose faite. Solidité Battu dès les quarts de finale d'un Geneva Open dont il était le double tenant du titre, Casper Ruud a su monter en puissance depuis le début de cette quinzaine parisienne. Il a ainsi pris en 8e de finale sa revanche sur son "bourreau" de Genève Nicolas Jarry, avant de dominer son meilleur ennemi Holger Rune (no 6) en quart. Vendredi, Casper Ruud a témoigné d'une grande solidité face à Alexander Zverev. Notamment dans les moments les plus importants: le Norvégien a converti 6 des 10 balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie longue de 2h09', l'Allemand se contentant pour sa part d'un très maigre 1/9 dans cette statistique. 4-0 pour Djokovic "J'ai essayé de ne pas trop réfléchir sur le court, de ne pas me laisser gagner par les émotions", a lâché Casper Ruud, qui n'aurait pas imaginé disputer une deuxième finale consécutive Porte d'Auteuil en débarquant il y a deux semaines. "En arrivant, je voulais juste prendre les matches les uns après les autres", a-t-il assuré. Casper Ruud disputera le plus important dimanche, dans la peau de l'outsider, face à un Novak Djokovic qui visera un historique 23e titre du Grand Chelem. Il a perdu les quatre duels livrés face au Serbe, le plus récent en finale du dernier Masters ATP. Mais la pression sera bien moindre sur ses épaules.

Novak Djokovic en finale Novak Djokovic en finale � Paris pour la 7e fois Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Novak Djokovic (ATP 3) est en finale de Roland-Garros pour la 7e fois. Le double vainqueur à la Porte d'Auteuil a dominé le no 1 mondial Carlos Alcaraz 6-3 5-7 6-1 6-1. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem a profité des crampes qui ont gêné l'Espagnol au cours du 3e set. Il affrontera dimanche le gagnant de l'autre demi-finale entre le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 27) pour tenter de devenir le seul détenteur du record de titres majeurs. La demi-finale tant attendue contre Carlos Alcaraz a tourné au drame au début du troisième set, lorsque l'Espagnol a commencé à ressentir de fortes crampes après deux heures et demie de jeu, au moment même où le match prenait de l'ampleur et devenait de grande qualité. Alcaraz n'a pas abandonné, mais il n'a pu se déplacer que de manière très limitée et n'a gagné qu'un seul jeu dans l'heure qui restait. S'il s'impose dimanche, le Serbe pourrait non seulement devenir le seul détenteur du record en Grand Chelem devant Rafael Nadal, mais aussi reprendre la place de numéro 1 à Alcaraz. Djokovic avait nettement mieux entamé la partie qu'Alcaraz, de 16 ans son cadet, qui semblait crispé pour sa première demi-finale à Roland-Garros - et sa deuxième dans un tournoi majeur au total. Ce n'est qu'au milieu du deuxième set que l'Espagnol s'est montré plus fort. Mais c'est peut-être cette tension qui a provoqué les crampes d'Alcaraz après être revenu à un set partout. Il a même volontairement abandonné son service à 1-1 pour se faire soigner, ce qui n'a finalement servi à rien. Il a malgré tout gagné le respect de tous en serrant les dents jusqu'à la fin, même lorsqu'il était clair depuis longtemps qu'il n'avait plus aucune chance de gagner.

Alessandra Keller 2e à Lenzerheide Alessandra Keller a pris la 2e place Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a pris la 2e place de la short race de la Coupe du monde de VTT à Lenzerheide. Comme l'année passée, la Nidwaldienne de 27 ans a été battue par la Suédoise Jenny Rissveds. Pour Rissveds, il s'agit même de la troisième victoire consécutive. Dans le dernier tour, elle a lâché ses poursuivantes et a franchi la ligne d'arrivée avec deux secondes d'avance sur Keller, qui s'est imposée au sprint face à la Française Pauline Ferrand-Prévot. Sina Frei a été la deuxième Suissesse à se classer dans le top 10 avec une bonne 8e place. Chez les messieurs, quatre Suisses se sont classés dans le top 10, mais loin du podium. Mathias Flückiger a été le meilleur avec sa 6e place, Lars Forster, Vital Albin et Marcel Guerrini ont pris les places 7, 9 et 10. Nino Schurter a été pris dans une chute du Néo-Zélandais Samuel Gaze au cours du huitième des dix tours. Le coureur de 37 ans s'est finalement classé 16e. La course a été remportée par l'Allemand Luca Schwarzbauer.

Arbitrage: de la place pour s'améliorer L'attaquant valaisan Mario Balotelli parle avec l'arbitre Luca Cibelli apr�s l'annulation par la VAR d'un penalty lors du match Sion-Winterthour Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les responsables du département des arbitres du foot suisse soutiennent les performances sur le terrain au cours de cette saison. Mais ils estiment aussi qu'il y a de place pour s'améliorer. Daniel Wermelinger, le chef des arbitres d'élite a ainsi résumé leur évaluation: "Nous sommes satisfaits, mais pas à 100%. Une première analyse a montré que nous devons nous améliorer." S'améliorer signifie exclure les décisions controversées, voire erronées. Et ainsi éviter les discussions d'après-match très émotionnelles, comme celles qui ont eu lieu en particulier après les matchs Sion-Winterthour (0-1) et Bâle-Zurich (0-2) début mai. Plus les arbitres prendront de bonnes décisions sur le terrain, moins l'intervention de la VAR sera nécessaire en tant qu'instrument d'analyse a posteriori des scènes de jeu litigieuses. Wermelinger souhaite également que la VAR fasse preuve de plus de retenue et que le seuil d'intervention soit en conséquence plus élevé. "La VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur manifeste", appuie-t-il. La saison qui vient de s'achever a été la quatrième de la Super League au cours de laquelle la VAR est intervenue. Par rapport à l'avant-dernier championnat, il y a eu un peu moins de vérifications. Sur 1232 interventions, la décision prise initialement a été modifiée dans 74 cas. Les efforts en faveur du fair-play se poursuivent également d'un point de vue technique. A partir de la saison prochaine, qui débutera l'avant-dernier week-end de juillet en Super League, les arbitres disposeront d'une aide supplémentaire: la ligne de hors-jeu calibrée.

Bruno Berner entraîneur de GC Bruno Berner va retrouver GC comme entra�neur Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER A la recherche d'un successeur à Giorgio Contini, GC a trouvé son bonheur à Winterthour. Comme prévu, Bruno Berner reprend le poste d'entraîneur du club zurichois. Il y a un an, Berner avait succédé à Alex Frei. Le Zurichois de 44 ans a réussi à maintenir le club en Super League lors de sa première année avec un point d'avance sur le FC Sion. Berner rejoint GC avec un contrat valable pour les deux prochaines saisons. Les Sauterelles étaient depuis longtemps à la recherche d'un nouvel entraîneur, Giorgio Contini ayant quitté son poste "par manque de stratégie". Les responsables ont pourtant maintenu Contini jusqu'à la fin de la saison, notamment en raison des résultats encourageants. GC a finalement manqué une place en Coupe d'Europe en finissant 7e. Berner connaît le club pour l'avoir fréquenté en tant que joueur. En septembre 1997, alors âgé d'à peine 20 ans, il a fait ses débuts avec GC. En 1998 et 2001, le latéral gauche a fêté deux titres avant de partir pour Freiburg, Bâle, Blackburn et Leicester, où il a terminé sa carrière en 2012.