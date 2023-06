Swiatek et Muchova en finale à Roland-Garros ++ Vingegaard s'impose

Iga Swiatek rejoint Karolina Muchova en finale Iga Swiatek disputera sa troisi�me finale en quatre ans � Paris Image: KEYSTONE/EPA Iga Swiatek (no 1) défendra son titre en finale à Roland-Garros. La Polonaise a dominé la gauchère brésilienne Beatriz Haddad Maia (no 14) 6-2 7-6 (9/7) en demi-finale pour gagner le droit d'affronter la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) samedi dès 15h. Assurée de conserver la 1re place mondiale grâce à sa victoire et à la défaite d'Aryna Sabalenka (no 2) dans la première demi-finale, Iga Swiatek partira largement favorite samedi. Elle a remporté ses trois premières finales majeures, alors que Karolina Muchova disputera sa première finale en Grand Chelem. La Polonaise (22 ans) a certes perdu son unique duel livré face à la Tchèque, mais cet affrontement remonte au printemps 2019 à Prague. Elle n'avait alors pas encore fêté ses 18 ans, alors que Karolina Muchova en avait déjà 2022, et était loin d'évoluer au niveau qui est désormais le sien. Une balle de set à sauver Iga Swiatek a d'ailleurs démontré toute sa solidité jeudi face à la redoutable Beatriz Haddad Maia, qui disputait sa première demi-finale dans un Majeur. Elle a même écarté une balle d'égalisation à un set partout à 5/6 dans le tie-break, avant de forcer la décision sur sa deuxième balle de match après 2h09'. Il s'en est fallu de peu, mais la Polonaise n'a toujours pas concédé le moindre set durant cette quinzaine. Elle est néanmoins prévenue: Aryna Sabalenka s'était imposée à chaque fois en deux manches avant de subir la loi de Karolina Muchova, qui a de quoi se sentir invincible après avoir écarté une balle de match jeudi.

Muchova sort Sabalenka en écartant une balle de match Karolina Muchova est en finale � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Karolina Muchova (WTA 43) disputera sa première finale de Grand Chelem samedi à Roland-Garros. La Tchèque a créé la surprise en battant la championne d'Australie Aryna Sabalenka (no 2) 7-6 (7/5) 6-7 (5/7) 7-5 dans la première demi-finale, après avoir effacé une balle de match. Assurée de grimper au moins jusqu'à la 16e place mondiale lundi prochain, Karolina Muchova est revenue de très loin jeudi sur le Court Philippe-Chatrier. Elle s'est en effet retrouvée à un point de l'élimination à 2-5 30/40 sur son service dans la troisième manche, alors qu'elle semblait à bout de souffle. Mais la Tchèque de 26 ans a écarté le danger, signant le break dans la foulée avant de recoller à 5-5. Elle a même remporté les cinq derniers jeux du match, profitant aussi de l'extrême nervosité affichée par Aryna Sabalenka dans le "money time" pour s'imposer après 3h13' de lutte. Douce revanche En larmes une année plus tôt à l'heure de quitter Paris après qu'une blessure à la cheville droite l'avait contrainte d'abandonner pendant son 3e tour, Karolina Muchova savoure donc enfin une douce revanche sur le sort. Sa prometteuse carrière a en effet été souvent freinée par des pépins physiques. La Tchèque avait ainsi atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et la 19e place mondiale en 2021 avant d'être stoppée pendant six mois par une blessure abdominale. Classée au-delà du 230e rang durant l'été 2022, elle n'occupait encore que la 151e position du classement WTA à l'heure d'aborder l'exercice 2023. Rien ne laissait présager un tel parcours à Roland-Garros, où elle a pris confiance en sortant la 8e mondiale Maria Sakkari au 1er tour. Samedi, Karolina Muchova tentera de conclure de la plus belle des manières sa quinzaine dans une finale où elle affrontera la tenante du trophée Iga Swiatek (no 1) ou Beatriz Haddad Maia (no 14).

Vingegaard prend le pouvoir sur le Dauphiné Jonas Vingegaard tient la forme Image: KEYSTONE/EPA EFE/BRAIS LORENZO Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris le pouvoir dans le Critérium du Dauphiné avant même le dénouement dans les Alpes. Le Danois a remporté en solitaire la 5e étape jeudi à Salins-les-Bains. Le vainqueur du dernier Tour de France s'est imposé avec une trentaine de secondes d'avance sur un groupe dans lequel figuraient les autres principaux leaders, à l'exception de David Gaudu. Il s'empare du maillot jaune au détriment de son compatriote Mikkel Bjerg (UAE). Immense favori de ce Dauphiné, Jonas Vingegaard s'est envolé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, dans la difficile côte de Thésy (3,6 km à 8,8%). Il empoche sa neuvième victoire de la saison et marque son territoire à trois semaines du départ du Tour de France (1er-23 juillet).

Alexis McAllister signe chez les Reds Direction Liverpool pour Alexis Mac Allister. Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Le champion du monde argentin Alexis Mac Allister,s'est engagé avec Liverpool en provenance de Brighton. Le montant du transfert et la durée du contrat n'ont pas été précisés. Agé de 24 ans, Alexis Mac Allister a été une pièce maîtresse de la saison réussie de Brighton, qui a décroché la première qualification européenne de son histoire. Auparavant, il s'était imposé au sein de la sélection argentine (16 capes), sacrée Championne du monde au Qatar.

Un match pour l'histoire Le message de Nikola Jokic � Jimmy Butler: on ne passe pas ! Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Nikola Jokic et Jamal Murray ont choisi le bon moment pour écrire l'histoire. Le Serbe et le Canadien ont, en effet, réussi quelque chose d'unique à Miami lors de l'acte III de la finale de la NBA. Jamais encore dans un match de NBA, deux hommes de la même équipe n'avaient signé chacun un triple double à 30 points dans le même match. Nikola Jokic (32 points/21 rebonds/10 assists) et Jamal Murray (34/10/10) ont mené Denver à la victoire (109-94). Les Nuggets mènent désormais dans cette finale avant l'acte IV qui aura lieu vendredi toujours en Floride. Denver a forcé la décision dans le troisième quarter pour creuser un écart de 19 points (82-63). Malgré les 28 points de Jimmy Butler, Miami n'a pas été en mesure de s'opposer à un adversaire maître du rebond (58 contre 33). Le Heat doit désormais trouver le moyen de freiner un Nikola Jokic qui a été crédité mercredi de son dixième triple double depuis le début des play-off. Comme s'il évoluait dans une autre galaxie...

Christian Constantin évoque l'avenir Christian Constantin: une rel�gation qui ne passe pas vraiment... Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Nous vivrons une année de transition." Sur le site du "Nouvelliste", Christian Constantin éclaire sur l'avenir immédiat du FC Sion, relégué mardi soir en Challenge League. "A la minute, je ne peux pas m'engager au-delà du 30 juin 2024", précise le président du FC Sion pour rappeler sa volonté de quitter le navire dans douze mois. Par ailleurs, Christian Constantin a confirmé qu'il engagera une action devant la justice civile si la Swiss Football League accordera au final une licence à Yverdon. "Dans ce cas de figure, je solliciterai par voie juridique des réparations financières de la Ligue qui est incapable d’assurer un arbitrage correct pour l’ensemble de ses membres ainsi qu’un traitement équitable pour l’attribution des licences, explique-t-il. Dans le scénario contraire, ma démarche se concentrera uniquement sur l’arbitrage puisque la SFL aura fait son travail en ce qui concerne les autorisations de jouer." Le "Nouvelliste" précise que Christian Constantin s'est exprimé devant ses joueurs mercredi matin à Riddes. Son intervention n'a pas excédé les deux minutes. Arrivé en retard, Mario Balotelli n'a pu boire la parole présidentielle. L'Italien est au bénéfice d'un contrat pour la saison 2023/2024.

Schurter/Flückiger: retour dans la forêt enchantée Avec le retour de la Coupe du monde de VTT à Lenzerheide ce week-end, la dissension entre Nino Schurter et Mathias Flückiger en 2022 remonte à la surface. L'incident dans la forêt enchantée n'a jamais pu être éclairci. C'est désormais le temps d'une nouvelle rencontre. Cela s'était passé en juillet 2022 dans la dénommée forêt enchantée de Lenzerheide sur un secteur du parcours non couvert par les caméras. Nino Schurter menait dans la phase finale de la course avec, collé à son boyau, Mathias Flückiger. Derrière, il y avait un trou. Quelques instants plus tard, c'est pourtant l'Italien Luca Braidot qui jubilait pour fêter sa première victoire en Coupe du monde. Flückiger avait franchi la ligne en troisième position, Schurter un rang derrière, très remonté et gesticulant. Les deux meilleurs Suisses étaient entrés en collision la forêt enchantée. Que s'est-il réellement passé ? Une année après une escalade dans la rivalité entre les deux hommes, c'est toujours parole de l'un contre parole de l'autre. Flückiger aurait "dégagé" Schurter dans un passage impossible, critique le Grison, une revanche pour sa manoeuvre osée qui lui avait permis de décrocher l'or aux Mondiaux 2021. "On doit dépasser où c'est possible. Là où 'Math' a essayé, cela n'allait pas. Il m'a simplement dégagé de son chemin et passé dessus. C'était définitivement trop. Je ne peux pas le comprendre." Silence radio De son côté, Flückiger évoque un "duel normal comme toujours", des duels dans lesquels il avait sans doute montré plus de bonne volonté par le passé. "Autrefois, j'ai souvent laissé aller le duel. Cette fois-ci, il en est allé autrement." Malgré tout, le Bernois estime qu'il n'y a pas de raison de pleurnicher. "Au Championnat du monde 2021, Nino m'a appris comme on doit dépasser et comment on doit courir de manière effrontée. Maintenant, c'est le contraire qui s'est produit. Je ne comprends pas sa colère. Il a déjà également joué des coudes." Onze mois ont passé depuis l'incident et c'est toujours le silence radio entre les deux meilleurs vététistes helvétiques. Peut-être aussi parce que leurs chemins se sont rarement croisés depuis. La suspension provisoire de Flückiger pour absorption, démentie depuis, d'un produit dopant avait éloigné le Bernois de la compétition. Tandis que Nino Schurter semblait avoir retrouvé sa forme après une baisse pendant la phase de la pandémie - il a fêté son dixième titre mondial et la victoire au classement général de la Coupe du monde pour la huitième fois - Flückiger était tombé dans un trou. Il se retrouvait affublé de la réputation d'un dopé. Il fut finalement blanchi après s'être âprement défendu. Le dossier n'est toutefois pas définitivement clos. Depuis, le Bernois a retrouvé le goût de la victoire lors de courses de la Bike Cup et aux Championnats de Suisse. A Lenzerheide, les deux hommes font partie des favoris. Les deux ont envie de briller dans la course principale dimanche. Schurter cherchera à fêter sa 34e victoire en Coupe du monde, qui lui assurerait seul le record qu'il partage actuellement avec le Français Julien Absalon. Pour Flückiger, il s'agirait de son premier succès en Coupe du monde depuis son affaire de dopage. Toutefois, les deux n'ont pas intérêt à un nouvel éclat.

Ruud complète le dernier carré Ruud retrouve le dernier carr� � Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA Casper Ruud (no 4) figure pour la deuxième année consécutive dans le dernier carré à Roland-Garros. Le finaliste 2022 a dominé Holger Rune (no 6) 6-1 6-2 3-6 6-3 dans le dernier quart de finale. Nettement moins performant jusqu’ici durant la saison 2023 sur terre battue qu’une année plus tôt, Casper Ruud peut pourtant viser une deuxième finale d’affilée Porte d’Auteuil. Sa demi-finale face à l'Allemand Alexander Zverev (no 22), qui a battu Tomas Martin Etcheverry (ATP 49) mercredi, s'annonce équilibrée. Le Norvégien est certes mené 2-1 dans son face-à-face avec le champion olympique 2021, avide de revanche après avoir s’être gravement blessé à une cheville pendant sa demi-finale face à Rafael Nadal à Roland-Garros l’an dernier. Mais il a gagné leur plus récent duel, au printemps 2022 sur dur à Miami. Casper Ruud (24 ans) abordera cette demi-finale, sa troisième en Grand Chelem, en pleine confiance. Le finaliste de l'US Open 2022 a peut-être livré son meilleur match de l'année mercredi soir face à un joueur qu'il n'apprécie pas du tout, 18 jours après avoir subi sa loi en quart de finale à Rome où il avait mené 7-6 4-2. Impuissant pendant les deux premiers sets mercredi, Holger Rune a pourtant de nouveau fait douter le Norvégien, profitant d'une petite baisse de régime de son adversaire pour empocher la troisième manche. Mais Casper Ruud a su élever à nouveau son niveau de jeu dans le quatrième set pour passer l'épaule après 2h44' de lutte.

Bowen envoie West Ham au 7e ciel West Ham a remport� la Conference League � Prague Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek West Ham a remporté la finale de la Conference League. A Prague, les Anglais ont dominé la Fiorentina 2-1 grâce à un but tardif de Jarrod Bowen. On imaginait bien trente minutes de jeu supplémentaires, mais Lucas Paqueta avait d'autres idées en tête. Le Brésilien a délivré une passe délicieuse pour Jarrod Bowen parfaitement lancé en profondeur. L'attaquant britannique a battu le gardien Terracciano pour offrir à West Ham la deuxième Coupe d'Europe de son histoire après la Coupe des Coupes en 1965. Après l'AS Roma l'an dernier, c'est donc le club londonien qui a fait sien cette Conference League. Heureusement que la deuxième mi-temps fut animée, car les 45 premières minutes furent relativement ternes offensivement parlant. Les Florentins ont bien réussi à mettre le ballon derrière la ligne dans les arrêts de jeu avant la pause, mais le but de Jovic a été annulé pour un hors-jeu de l'attaquant serbe. Les débats se sont emballés aux alentours de l'heure de jeu. Pour une faute de main italienne dans la surface de réparation toscane, les Londoniens ont pu bénéficier d'un penalty (62e). L'Algérien Said Benrahma n'a pas manqué l'occasion en expédiant une frappe limpide hors de portée de Terracciano. Et alors que l'on pensait les Hammers proches du 2-0 dans la foulée, ce sont les joueurs de la Viola qui ont pu égaliser via Bonaventura d'une très jolie frappe à la 67e. Un score qui aura donc tenu 23 minutes avant l'ultime illumination de Paqueta.

Bellingham rejoint le Real Madrid pour 103 millions d'euros Jude Bellingham a sign� au Real pour plus de 100 millions Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'international anglais de 19 ans, Jude Bellingham, rejoint le Real Madrid au 1er juillet pour six saisons et 103 millions d'euros, plus des bonus pouvant aller jusqu'à 30%. Dortmund l'a annoncé. Il s'agit d'un "accord de principe mutuel" entre les différentes parties, précise le Borussia Dortmund, seul club de Bundesliga coté en Bourse. "Les détails contractuels doivent désormais être coordonnés et complétés", a ajouté l'entreprise. C'est le deuxième plus gros transfert du BVB après le départ d'Ousmane Dembélé à l'été 2017 vers le FC Barcelone pour 105 millions (+ 42 millions de bonus).

Alexander Zverev de retour en demi-finales un an après sa blessure Alexander Zverev en demi-finale de Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Alexander Zverev (ATP 27) est de retour en demi-finales à Roland-Garros un an après sa blessure à une cheville. L'Allemand a battu l'inattendu Argentin Tomas Etcheverry (ATP 49) 6-4 3-6 6-3 6-4. Il s'est ainsi qualifié pour sa troisième demi-finale d'affilée à Roland-Garros et défiera pour une place en finale, qui serait sa première en Majeur depuis l'US Open 2020, le prodige danois Holger Rune (6e) ou le finaliste de l'an dernier, le Norvégien Casper Ruud (4e), qui s'affrontent dans la soirée. Ces Internationaux de France 2023 permettent à Zverev de revivre sur le circuit: il y a un an, il avait quitté le court Philippe-Chatrier appuyé sur des béquilles, victime d'une déchirure des ligaments de la cheville droite alors qu'il menait la vie dure à Rafael Nadal, deux jours avant le 14e sacre de l'Espagnol. Cette blessure l'avait tenu hors circuit le reste de la saison 2022 et il n'avait pas encore aligné quatre victoires d'affilée dans un tournoi depuis son retour début 2023. A Roland-Garros, il en est à cinq, série à suivre.

Lionel Messi va s'engager à l'Inter Miami Lionel Messi va partir jouer en MLS � Miami Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Lionel Messi va s'engager avec le club de l'Inter Miami en MLS. Plusieurs médias étrangers dont les journaux Marca et The Independent ainsi que la chaîne BBC l'ont annoncé. Après son départ du PSG, où il a passé deux pâles saisons, le champion du monde de 35 ans, avait plusieurs choix de destinations devant lui: un retour au FC Barcelone, son club formateur, l'Arabie saoudite, qui a déjà séduit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté, ou la Major League Soccer de l'autre côté de l'Atlantique. Le septuple Ballon d'Or a choisi l'Inter Miami, rapportent plusieurs médias dont le journal espagnol Marca, le quotidien britannique The Independent et la chaîne BBC, citant l'auteur d'une biographie sur Leo Messi, Guillem Balague, et le journaliste indépendant généralement bien informé Fabrizio Romano. Pour boucler le transfert, le club américain de la côte Est a bénéficié des revenus générés par l'accord conclu au printemps entre la MLS et Apple, qui propose sur son service Apple TV+ un abonnement pour suivre le championnat américain. Cet accord a été signé pour 2,5 milliards de dollars courant sur dix ans. Mardi, Apple TV+ a d'ailleurs annoncé la diffusion prochaine d'une série documentaire en quatre parties, retraçant les cinq Coupes du monde joués par Messi. L'Inter Miami, qui appartient en partie à David Beckham, évolue depuis 2020 dans le championnat MLS. La franchise devait jouer dans la nuit de mercredi à jeudi en Coupe des Etats-Unis. Depuis plusieurs mois, l'Argentin était courtisé par le club saoudien d'Al-Hilal, prêt à lui proposer un salaire de 400 millions d'euros par saison, selon plusieurs médias. Des responsables saoudiens ont même fait le déplacement à Paris dimanche pour tenter de conclure le deal. Champion du monde avec l'Argentine en décembre dernier, Messi a toujours comme objectif de jouer la Copa America en 2024.

Swiatek domine Gauff et rejoint Haddad Maia en demi-finales Iga Swiatek dans le dernier carr� � Paris Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Iga Swiatek a dominé l'Américaine Coco Gauff (WTA 6) 6-4 6-2 en 1/4 de Roland-Garros. Elle rejoint l'inattendue Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) dans le dernier carré. Swiatek, tenante du titre et lauréate une première fois Porte d'Auteuil en 2020, n'a pas laissé échapper le moindre set depuis le début de la quinzaine parisienne. La Polonaise de 22 ans a même infligé quatre 6-0 à ses adversaires, un au premier tour, un au deuxième et deux au troisième. En huitièmes de finale, elle a bénéficié de l'abandon après six jeux de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e), malade. Gauff ne trouve décidément pas la parade contre Swiatek. En désormais sept rencontres, l'Américaine de 19 ans ne s'est non seulement jamais imposée, mais n'a jamais réussi non plus à empocher un set. Dans le premier set serré, Gauff, qui a tenté de bousculer Swiatek, a bien comblé un break de retard (3-1 à 3-3), mais la no 1 mondiale a su mettre un coup d'accélérateur à 4 jeux partout pour breaker et virer en tête. Dans le second, Gauff n'a tenu le rythme que jusqu'à 2 partout, avant de perdre les quatre jeux suivants et de s'incliner en un peu moins d'une heure et demie. "Ca a été un match difficile, surtout dans le premier set, qui a été vraiment serré", a estimé Swiatek. Sabalenka étant qualifiée pour le dernier carré comme elle, la jeune Polonaise doit impérativement se hisser au minimum en finale pour avoir une chance de se maintenir sur le trône de no 1 mondiale à l'issue de Roland-Garros. Il y a un an en finale, Swiatek avait dominé Gauff 6-1 6-3 pour s'offrir son deuxième titre en Grand Chelem. Elle en compte trois désormais, depuis son sacre à l'US Open 2022.

Première demi-finale en Grand Chelem pour Haddad Maia La Br�silienne Beatriz Haddad Maia s'est qualifi�e pour sa premi�re demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e joueuse mondiale, a créé la surprise en battant la Tunisienne Ons Jabeur 3-6 7-6 (7/5) 6-1 pour se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros. À 27 ans, Haddad Maia est devenue la première Brésilienne a accéder à ce stade du Grand Chelem parisien depuis le début de l'ère Open, en mettant fin au parcours de Jabeur, 7e mondiale, finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an passé, et toujours en quête de son premier Majeur.