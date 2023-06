Swiatek face à Haddad Maia en demi ++ Plüss au CP Berne

Swiatek domine Gauff et rejoint Haddad Maia en demi-finales Iga Swiatek dans le dernier carr� � Paris Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Iga Swiatek a dominé l'Américaine Coco Gauff (WTA 6) 6-4 6-2 en 1/4 de Roland-Garros. Elle rejoint l'inattendue Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) dans le dernier carré. Swiatek, tenante du titre et lauréate une première fois Porte d'Auteuil en 2020, n'a pas laissé échapper le moindre set depuis le début de la quinzaine parisienne. La Polonaise de 22 ans a même infligé quatre 6-0 à ses adversaires, un au premier tour, un au deuxième et deux au troisième. En huitièmes de finale, elle a bénéficié de l'abandon après six jeux de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e), malade. Gauff ne trouve décidément pas la parade contre Swiatek. En désormais sept rencontres, l'Américaine de 19 ans ne s'est non seulement jamais imposée, mais n'a jamais réussi non plus à empocher un set. Dans le premier set serré, Gauff, qui a tenté de bousculer Swiatek, a bien comblé un break de retard (3-1 à 3-3), mais la no 1 mondiale a su mettre un coup d'accélérateur à 4 jeux partout pour breaker et virer en tête. Dans le second, Gauff n'a tenu le rythme que jusqu'à 2 partout, avant de perdre les quatre jeux suivants et de s'incliner en un peu moins d'une heure et demie. "Ca a été un match difficile, surtout dans le premier set, qui a été vraiment serré", a estimé Swiatek. Sabalenka étant qualifiée pour le dernier carré comme elle, la jeune Polonaise doit impérativement se hisser au minimum en finale pour avoir une chance de se maintenir sur le trône de no 1 mondiale à l'issue de Roland-Garros. Il y a un an en finale, Swiatek avait dominé Gauff 6-1 6-3 pour s'offrir son deuxième titre en Grand Chelem. Elle en compte trois désormais, depuis son sacre à l'US Open 2022.

Première demi-finale en Grand Chelem pour Haddad Maia La Br�silienne Beatriz Haddad Maia s'est qualifi�e pour sa premi�re demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e joueuse mondiale, a créé la surprise en battant la Tunisienne Ons Jabeur 3-6 7-6 (7/5) 6-1 pour se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros. À 27 ans, Haddad Maia est devenue la première Brésilienne a accéder à ce stade du Grand Chelem parisien depuis le début de l'ère Open, en mettant fin au parcours de Jabeur, 7e mondiale, finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an passé, et toujours en quête de son premier Majeur.

Ehammer veut réussir la limite olympique à Bâle Simon Ehammer doit corriger la mauvaise impression laiss�e � G�tzis. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simon Ehammer et son entourage ont établi un plan pour les prochaines semaines. L'Appenzellois prendra finalement part aux Championnats de Suisses des disciplines multiples les 17 et 18 juin à Bâle. Ehammer tentera de corriger au bord du Rhin sa série nulle de Götzis. Dans le Vorarlberg, le médaillé de bronze de la longueur aux Mondiaux avait échoué à trois reprises sur la planche dans sa discipline de parade. Il avait été éliminé du décathlon. A Bâle, Ehammer visera la limite olympique qualificative du décathlon fixée à 8460 points. Deuxième des Européens de Munich l'été dernier, il avait déjà atteint cette marque, mais son résultat avait été obtenu en dehors de la période de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Avant de se présenter à Bâle, l'Appenzellois ira affronter les meilleurs sauteurs en longueur de la planète à l'occasion des meetings de la Ligue de diamant vendredi à Paris et jeudi de la semaine prochaine à Oslo.

Berne nomme Martin Plüss comme directeur sportif Martin Pluess va devenir l'homme fort du CP Berne sur le plan sportif. Image: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN Le CP Berne prend les devants. Il a engagé son ancien capitaine Martin Plüss au poste de directeur sportif à partir du 1er mai 2024. Toutefois, le Zurichois occupera un poste de conseiller d'ici là. Plüss (46 ans) avait pris sa retraite sportive en 2017 à l'âge de 40 ans après avoir cumulé sept titres de champion avec Kloten (2), Frölunda (SWE/1) et Berne (4). Il a disputé 956 matches en National League et a porté à 236 reprises le maillot de l'équipe de Suisse. Il fut de l'expédition 2013 couronnée d'une médaille d'argent au Championnt du monde. Depuis son retrait du sport d'élite, il travaillait dans le domaine du coaching. Désormais, il occupera une place de conseiller auprès de Marc Lüthi, jusqu'à son entrée en fonction au printemps prochain. Plüss sera donc en principe le successeur de Raeto Raffainer, qui était entré en fonction comme directeur sportif en février 2021 avant de devenir directeur opérationnel et d'être finalement remplacé par le revenant Marc Lüthi à la fin du mois d'avril. L'actuel chef sportif du club, le Canadien Andrew Ebbett travaillera sous les ordres de Plüss dans le futur.

Seyboth Wild comparaît devant un tribunal brésilien Le Br�silien Thiago Seyboth Wild s'est retrouv� devant un tribunal de son pays. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Le Brésilien Thiago Seyboth Wild, surprenant vainqueur du no 2 mondial Daniil Medvedev à Roland-Garros la semaine dernière, a comparu devant un tribunal de Rio de Janeiro. Il répondait d'accusations de violences envers son ex-compagne, a informé mardi la justice brésilienne. Après sa défaite samedi au 3e tour du tournoi de Roland-Garros à Paris contre le Japonais Yoshihito Nishioka, le tennisman de 23 ans "s'est rendu directement à Rio de Janeiro pour comparaître devant le tribunal" lundi, a indiqué le service de presse du tribunal dans un communiqué. Seyboth Wild a été accusé en 2021 de violences physiques et psychologiques par son ex-petite amie Thayane Lima, avec laquelle il a eu une relation d'un an et huit mois. Une influenceuse en victime Lima, influenceuse avec 1,2 million de followers sur Instagram, avait exposé des captures d'écran d'agressions verbales qu'elle affirmait avoir subies. Des accusations ensuite rapportées par la presse brésilienne. Seyboth Wild, 172e joueur mondial, avait écarté une question sur l'affaire judiciaire lors d'une conférence de presse à Roland-Garros: "Je ne pense pas qu'il y ait matière à en discuter ici et je ne pense pas non plus que ce soit une question à poser à qui que ce soit". Le sportif a de son côté intenté une action en justice contre son ex-compagne pour certaines de ses publications sur les réseaux sociaux et pour des accusations d'extorsion, a informé l'entourage du tennisman, décidé à "prouver son innocence".

Angel Di Maria annonce son départ de la Juventus L'Argentin Angel Di Maria quitte la Juventus apr�s une saison seulement. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE GRIFFONI Le champion du monde argentin de 35 ans Angel Di Maria, courtisé notamment par l'Arabie saoudite, quitte la Juventus de Turin après une saison seulement, a annoncé l'ancien milieu offensif du PSG. Arrivé libre après sept saisons à Paris, Di Maria a joué 40 matches pour la Juve, pour huit buts marqués, mais n'est pas parvenu à remporter de titre. "Je pars avec la tranquillité d'esprit d'avoir tout donné pour aider le club à continuer à gagner des titres, mais cela n'a pas été possible", a-t-il écrit sur Instagram. "Je pars avec le goût amer de ne pas y être parvenu mais avec le bonheur d'emmener avec moi de nombreux amis du merveilleux vestiaire dont j'ai fait partie", a ajouté le joueur désormais libre de signer où il veut. A l'instar de son compatriote Lionel Messi, Di Maria est ciblé par l'Arabie saoudite pour rejoindre dans le championnat local Cristiano Ronaldo, arrivé fin 2022 à Al-Nassr, et Karim Benzema, qui a signé mardi avec le club d'Al-Ittihad. Messi, Di Maria, ou encore Luka Modric, font partie d'une liste de "plus de dix" stars du ballon rond établie en vue de leur recrutement par des clubs saoudiens, a affirmé lundi à l'AFP une source proche des négociations. Di Maria a remporté la Ligue des champions 2014 et le championnat d'Espagne 2012 avec le Real Madrid. Il a notamment été cinq fois champion de France avec le PSG entre 2016 et 2022, et champion du Portugal en 2010 avec Benfica.

West Ham et la Fiorentina veulent en finir avec la disette West Ham et la Fiorentina s'affrontent ce soir à Prague en finale de la Conference League pour mettre fin à 60 ans de disette de titre continental, et le droit de disputer la C3 la saison prochaine. L'armoire aux trophées des deux clubs a pris la poussière depuis leur dernier titre européen, chacun dans la défunte Coupe des clubs champions: 1961 pour la Fiorentina, 1965 pour West Ham. Côté national, les Londoniens n'ont rien gagné depuis la Coupe d'Angleterre en 1980 alors que la "Viola" s'est imposée, aussi en Coupe d'Italie, en 2001. Pour mémoire, la Fiorentina avait arraché sa qualification aux dépens du FC Bâle en demi-finale. Au-delà du titre, le vainqueur de la C4 obtient le droit de participer à la prochaine Ligue Europa: un plus pour les deux clubs qui ont raté les places européennes dans leur championnat respectif (14e pour West Ham, 8e pour la Fiorentina). "Un trophée, c'est un trophée. Si on la gagne, on sera aussi content que si on avait gagné la Ligue des champions", assure à l'AFP le Français Jonathan Ikoné, espérant que la Fiorentina succèdera au palmarès à un autre club italien, l'AS Rome, victorieux de la première édition. "Il faut se dire ça, et l'aborder comme si c'était le plus grand des trophées. La saison a été très correcte, puisqu'on a atteint deux finales. On a perdu la première (Coupe d'Italie contre l'Inter Milan, 1-2), mais on peut encore finir en beauté", ajoute l'attaquant de 25 ans. Pour l'entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, un titre serait "la cerise sur le gâteau" d'une "saison extraordinaire". "Conte de fées" Mais West Ham, demi-finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, reste "une équipe très dangereuse", met en garde le technicien qui compte, pour perturber le jeu londonien, sur "des fautes tactiques et des tacles préventifs" de ses joueurs. Cette finale "sera un sommet pour de nombreux joueurs, et ce sera certainement le match le plus important de ma carrière", a de son côté affirmé l'ailier de West Ham Jarrod Bowen. Italiano et l'entraîneur de West Ham David Moyes peuvent compter sur un effectif presque au complet. Seuls manquent à l'appel le gardien Salvatore Sirigu côté Fiorentina et l'attaquant londonien Gianluca Scamacca, toujours blessés. Le match, disputé à l'Eden Arena, sera très spécial pour trois joueurs tchèques anciens du Slavia Prague, le club qui évolue dans cette enceinte: Tomas Soucek et Vladimir Coufal (West Ham), et Antonin Barak (Fiorentina). "C'est une finale et c'est à la maison (...) c'est le plus grand match de ma carrière", a assuré Soucek à l'agence tchèque CTK, comparant cette finale à un "conte de fées". C'est West Ham qui, selon le tirage au sort, jouera "à domicile" et plus de 5000 supporters londoniens sont attendus au stade, qui peut accueillir 19'000 spectateurs. Pour les spectateurs sans billet, des "fans zones" ont été installées pour chaque équipe dans le centre-ville. Plusieurs centaines de policiers seront également déployés dans la ville, pour éviter les éventuelles bagarres entre supporters qui avaient émaillé les deux matches des demi-finales entre West Ham et le club néerlandais d'Alkmaar.

Une défense sédunoise surclassée La joie des Stadistes apr�s le 3-2, le but de la promotion. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Cela allait très vite devant pour le SLO. Bien trop lentement en revanche derrière pour Sion !" En deux phrases, Vincent Rufli, ancien joueur des deux équipes concernées, a résumé ce barrage. L'avis de l'ancien défenseur international était partagé par tous les observateurs. "Cela aurait pu faire 4-0 pour le SLO après 20 minutes", relève ainsi Bernard Challandes, lui aussi ancien entraîneur du FC Sion faut-il le préciser. La défense valaisanne fut bien à la rue lors de cette double confrontation. Comme si le scénario de ce barrage était écrit d'avance. La meilleure attaque de la Challenge League a surclassé la pire défense de la Super League. "Ce soir, c'est la tristesse qui prédomine, avoue Paolo Tramezzani. Jamais je n'aurais imaginé vivre un tel traumatisme avec ce club. Au président maintenant de répondre aux questions quant à l'avenir. Parler du mien ce soir est déplacé..." Un président qui a quitté le stade après le 3-2 de Teddy Okou. Un but extraordinaire qui aura scellé le destin tragique du FC Sion de Christian Constantin. Le "Mister" est revenu sur le cas Balotelli. "L'aligner dans ce barrage n'aurait pas été correct vis-à-vis des autres joueurs, explique-t-il. Les explications sur le cas de Mario seront données en temps voulu." On précisera que l'Italien bénéficie d'un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024... Loin des ténèbres qui se sont emparées du FC Sion, les Lausannois ont pris le temps de savourer cette promotion. Danny Da Silva distribuait ainsi tous ses gants à ses jeunes supporters pour un moment de partage magnifique. "Même s'il y a six semaines la promotion était très loin, il est faux de croire que nous venons de nulle part, souligne le gardien. Le club s'est construit au fil des mois pour arriver où nous sommes arrivés ce soir. Vous verrez, les dirigeants vont faire ce qu'il faut pour bâtir une équipe de Super League. Avec toujours ce souci de ne pas brûler les étapes. J'espère que le public, qui a été extraordinaire ce soir, nous suivra."

Alcaraz rejoint Djokovic en demi-finale Alcaraz d�fiera bien Djokovic en demi-finale Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Roland-Garros aura droit à sa demi-finale de rêve dans le simple messieurs. Carlos Alcaraz (no 1) défiera en effet Novak Djokovic (no 3) vendredi pour une place en finale, après avoir dominé Stefanos Tsitsipas (no 5) 6-2 6-1 7-6 (7/5) mardi en quart de finale. L'Espagnol de 20 ans, qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en s'adjugeant l'US Open 2022, a livré le match parfait jusqu'à 6-2 6-1 5-2. Il a souffert au moment de conclure, manquant cinq balles de match à la relance dont deux à 5-2 15/40. Mais il a maîtrisé son sujet dans un tie-break qui avait tout d'un piège. Carlos Alcaraz partira avec les faveurs du pronostic face à Novak Djokovic, qui n'a pas remporté le moindre titre depuis son doublé réalisé en Australie en janvier (Adelaide 1 et Open d'Australie). L'Espagnol affiche une bien plus grande confiance après avoir déjà cueilli trois titres sur terre battue cette année. Un seul duel, épique Le protégé de Juan Carlos Ferrero a décroché mardi sa 25e victoire en 27 parties jouées sur cette surface en 2023, et sa 12e de suite en Grand Chelem. Il a en outre remporté son unique face-à-face avec Novak Djokovic, une épique demi-finale de l'édition 2022 du Masters 1000 de Madrid qui avait duré 3h36'. Les deux meilleurs joueurs des douze derniers mois ont joué depuis au chat et à la souris. Novak Djokovic n'avait ainsi pas pu disputer l'US Open 2022 en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid, avant de conquérir son 23e trophée majeur à l'issue d'un Open d'Australie auquel Carlos Alcaraz avait dû renoncer sur blessure.

Le SLO envoie Sion dans les abîmes Christian Constantin et le FC Sion ont bu la tasse mardi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Une équipe de Challenge League a enlevé pour la cinquième fois le barrage de promotion/relégation. Stade Lausanne-Ouchy est l'heureux élu d'une saison 2022/2023 qui envoie le FC Sion dans les abîmes. Victorieux 2-0 samedi à Tourbillon, les Stadistes ont conservé leur avantage à la faveur d'un succès 4-2 dans une Pontaise qui a à nouveau vibré avec une affluence de 10'754 spectateurs pour un simple match de football. Stade-Lausanne Ouchy est ainsi la troisième équipe vaudoise promue ce printemps après Yverdon et le Lausanne-Sport. Au bénéfice du soutien sans faille mais raisonnable de son président Vartan Sirmakes, le club qui était si cher au regretté Richard Dürr découvrira cet été la Super League alors qu'il évoluait encore en 2e Ligue interrégionale il y a neuf ans. Le bijou de Teddy Okou Ce succès lors de l'acte II ne souffre aucune discussion. A la Pontaise, les Stadistes ont mené tout d'abord deux fois au score grâce à Liridon Mulaj (6e) et à Alban Ajdini (34e) avant de rafler la mise grâce à Teddy Okou pour le 3-2 de la 81e minute, un véritable bijou. Le 4-2 de la 89e signé Mulaj donnait presque au score des allures de correction pour ce FC Sion en perdition. Sur ces quatre réussites, on a pu mesurer toutes les lacunes d'une défense qui a conclu sa saison sur un 23e match de rang sans clean-sheet. Cet enchaînement presque incroyable à ce niveau explique pourquoi cette relégation n'est pas vraiment le fruit du hasard. Le but de Luca Zuffi à la 23e (1-1) et le penalty d'Anto Grgic à la 39e (2-2) ne devaient entretenir qu'une petite flamme de l'espoir pour des Sédunois qui n'ont pas vraiment donné le sentiment de croire à une remontada bien improbable. Bien des questions ouvertes Cette troisième relégation sportive après celles de 1969 et de 1999 ouvre bien des questions. Christian Constantin aura-t-il la volonté de repartir pour un tour, pour une dernière danse plutôt s'il se retire effectivement de la présidence l'an prochain ? Ou anticipera-t-il son départ dès les prochaines semaines ? Ou s'engagera-t-il, comme il l'a annoncé, dans une bataille juridique qui n'ajoutera rien à sa gloire ni à celle du football romand ? Cette relégation, qui survient après 17 saisons au sein de l'élite, punit une politique sportive menée trop souvent à rebours du bon sens. Avec le recul, l'engagement de Mario Balotelli en août dernier fut une folie. Super Mario n'a pratiquement jamais répondu aux attentes. La valse des entraîneurs pour voir Paolo Tramezzani commencer et terminer ce funeste championnat a quelque chose de risible. Le totomat a parfois bon dos... Mais le grand mystère qui restera autour de ces dernières années est cette fatalité qui veut qu'une nouvelle recrue perde une grande partie de ses moyens dès le franchissement du tunnel de St-Maurice. Attiré par des contrats plus rémunérés qu'ailleurs dans le pays, le joueur ne réfléchit pas vraiment dans quel guêpier il s'est fourré.

Massagno arrache l'égalisation face à Olympic Shannon Bogues (4) fut l'homme du match no 2 avec ses 24 points Image: KEYSTONE/TI-PRESS Ecrasé 108-80 samedi lors de l'acte I, Massagno a relancé ses actions face à Olympic en finale des play-off de SBL messieurs. Les Tessinois ont battu de justesse Fribourg 77-76 mardi à Nosedo pour égaliser à 1-1 dans une série prévue au meilleur des cinq matches. Olympic reste idéalement placé pour aller cueillir son 21e titre de champion de Suisse - qui serait le sixième de l'ère Petar Aleksic -, avec les deux prochaines parties programmées à St-Léonard (samedi et mardi). Mais les Fribourgeois, qui ont manqué de lucidité dans le "money time" mardi, sont redescendus de leur nuage. Massagno a ainsi mis fin à une série de 24 victoires de son grand rival, dont la dernière défaite remontait au 21 janvier face à... Massagno, à Fribourg. Les hommes du coach Robbi Gubitosa ont réussi une excellente entame et surtout une remarquable fin de match, contrairement à l'acte I. Les Tessinois, qui menaient 15-9 après 6'26'', ont ainsi su garder leur calme lorsqu'ils ont encaissé un sec 11-0 pour se retrouver menés 20-15 à l'issue du premier quart. Les 10 points encaissés consécutivement au retour des vestiaires, alors qu'ils menaient 40-37 à la pause, ne les ont pas non plus perturbés. Trop de pertes de balle Olympic, qui menait 66-61 à 5'31'' de la fin, avait pourtant toutes les cartes en main pour doubler la mise. Mais les 17 pertes de balle commises par les Fribourgeois leur ont coûté très cher. Ils ont également manqué de rigueur défensive après qu'Antonio Ballard leur avait donné une dernière fois l'avantage à 4'' de la fin (75-76). Meilleur marqueur du match avec ses 24 points, Shannon Bogues a inscrit le panier de la victoire sur un lay-up avec 1''2 à jouer. La dernière possession fribourgeoise n'a rien donné, Roberto Kovac manquant sa tentative désespérée au "buzzer" pour le plus grand bonheur de son ancienne équipe.

L'AC Milan se sépare de Paolo Maldini Maldini quitte son poste de directeur technique � Milan Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BREGANI L'AC Milan a annoncé mardi le départ de son directeur technique, l'ex-défenseur emblématique Paolo Maldini. Cette décision survient dans un contexte de tensions avec le fonds américain RedBird, propriétaire du club. "Paolo Maldini met fin à son mandat au club, avec effet au 5 juin 2023", a annoncé l'AC Milan dans un bref communiqué, le remerciant pour "sa contribution" au cours des dernières saisons. "Ses responsabilités seront confiées à un groupe qui travaillera en étroite collaboration avec l'entraîneur de l'équipe première, relevant directement du directeur général", a précisé le club. Ces derniers jours, la presse italienne avait évoqué des tensions avec Gerry Cardinale, propriétaire de RedBird qui a racheté le club en août 2022, notamment au sujet de choix de recrutement. Paolo Maldini, 54 ans, avait été prolongé en juillet 2022 pour deux saisons comme directeur technique des Rossoneri, en duo avec le directeur sportif Frederic Massara. Avec lui, le Milan, 4e de Serie A au terme de cette saison, a remporté son 19e Scudetto en 2022 et s'est hissé cette année en demi-finale de la Ligue des Champions.

Une 45e demi-finale majeure pour Djokovic Djokovic jouera vendredi sa 45e demi-finale majeure Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Novak Djokovic (no 3) disputera sa 45e demi-finale de Grand Chelem vendredi à Roland-Garros. Le Serbe a dominé Karen Khachanov (no 11) 4-6 7-6 (7/0) 6-2 6-4 mardi dans le premier quart de finale. En quête d'un 23e sacre majeur, Novak Djokovic se retrouve à une longueur de l'un des rares records encore détenu par Roger Federer avec cette 45e accession au dernier carré d'un Grand Chelem. Il vise une 34e finale dans l'un des quatre principaux tournois du calendrier, alors que le Bâlois en est resté à 31. Le double vainqueur du tournoi (2016, 2021) a néanmoins concédé mardi son premier set dans cette quinzaine. Impuissant à la relance, vulnérable sur son propre service, il a logiquement perdu le premier set face à un Karen Khachanov très solide. Novak Djokovic a cependant su élever son niveau de jeu dans la deuxième manche, surtout au service dans un premier temps. Et il a profité de la première baisse de régime de son adversaire pour relancer ses actions. Elle est survenue dans le tie-break, où Karen Khachanov s'est même effondré. Incapable de se procurer la moindre balle de break dans les deux premiers sets, Novak Djokovic a surfé cette vague positive en signant son premier break de la journée dès le premier jeu de la troisième manche. La confiance retrouvée, il a dès lors pris l'ascendant pour s'imposer finalement sans trop trembler après 3h38'. Alcaraz ou Tsitsipas Les amateurs de tennis espèrent désormais que Carlos Alcaraz sera bien présent au rendez-vous tant attendu depuis le tirage au sort du tableau. L'Espagnol, no 1 mondial, affrontera en effet Novak Djokovic en demi-finale s'il prend la mesure de Stefanos Tsitsipas (no 5) mardi en soirée.

"Je ne soutiens pas la guerre", affirme Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka a affirm� ne soutenir ni la guerre ni le pr�sident b�larusse Loukachenko Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard "Je ne soutiens pas la guerre, ce qui veut dire que je ne soutiens pas Loukachenko en ce moment", a affirmé Aryna Sabalenka (no 2) après sa qualification pour les demi-finales de Roland-Garros mardi. Lauréate du dernier Open d'Australie, la Bélarusse de 25 ans avait été pressée de questions au début de Roland-Garros sur sa position par rapport à l'invasion de l'Ukraine et sur ses liens avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de la Russie. Aryna Sabalenka avait ensuite choisi, avec l'accord du tournoi, de ne pas donner de conférence de presse pendant deux tours, avant de décider de s'y présenter de nouveau après sa victoire face à l'Ukrainienne Elina Svitolina mardi.