Tanner suspendu ++ Siegenthaler victime d'un sale coup

Bienne privé de Ramon Tanner mercredi contre Ambri-Piotta Ramon Tanner (à gauche) à la lutte avec Jared McIsaac lundi soir Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Bienne sera privé de son attaquant Ramon Tanner (24 ans) mercredi à Ambri-Piotta. Le joueur a écopé d'un match de suspension et d'une amende de 1500 francs, frais de procédure inclus. Tanner a été sanctionné pour un balayage commis contre Michael Spacek lundi soir dans le match aller du 2e tour du play-in contre le club léventin. La rencontre s'était conclue sur un nul 1-1. Tout se décidera mercredi lors du retour au Tessin.

Jonas Siegenthaler et les Devils K.O. Jonas Siegenthaler, victime de la brutalité de Matt Rempe. Image: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA On connaît le nouveau bad boy de la NHL ! Coupable d’un horrible coup de coude au visage de Jonas Siegenthaler, l’attaquant des Rangers Matt Rempe est en passe de se bâtir une drôle de réputation. Sonné, Jonas Siegenthaler n’est plus revenu sur la glace après ce choc survenu à 10’’ de la sirène du deuxième tiers. Quant à Rempe (21 ans), il a écopé d’une pénalité de match et doit à la "protection" des arbitres de ne pas être molesté par les joueurs de Devils désireux de lui faire payer ce geste impardonnable. La soirée fut bien maudite pour les Devils, battus 3-1 par les Rangers dans ce derby disputé au Madison Square Garden qui marquait les grands débuts de leur nouveau gardien Kaapo Kahkonen. Le transfuge de San Jose a réussi 23 arrêts, mais il n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite pour les Devils, la huitième lors des onze derniers matches qui les éloigne encore plus des play-off. 50 points pour Nico Hischier Auteur de l’assist sur la réussite de Simon Nemec à la 58e, Nico Hischier a atteint le seuil des 50 points. Le Valaisan passe ce "mur" des 50 points pour ls quatrième fois de sa carrière. Il est, par ailleurs, le troisième joueur suisse à le faire cette saison après Roman Josi (63 points) et Kevin Fiala (57). Un Kevin Fiala qui est resté "muet" lors du succès 3-0 à domicile de Los Angeles face aux Islanders, qui restaient sur six victoires de rang. Nino Niederreiter a également gagné 3-9 avec Winnipeg face à Washington sans comptabiliser le moindre point. Mais comme Kevin Fiala, El Nino patine vers les play-off et cela suffit très certainement à son bonheur.

Le no 1 mondial éliminé par un lucky loser Novak Djokovic: une défaite que personne n'a vue venir. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Sensation à Indian Wells ! Le no 1 mondial Novak Djokovic a été éliminé au troisième tour, battu 6-4 3-6 6-3 par le lucky loser italien de 20 ans Luca Nardi (ATP 123). "Bravo à lui, surtout dans le troisième set il a joué un grand tennis. Je le connaissais peu. Mais j'avais regardé quelques vidéos et j'avais vu qu'il avait un tennis de qualité, reconnaît Novak Djokovic. J'ai plutôt été surpris par mon niveau, très mauvais. C'est un résultat négatif pour moi. Je l'ai aidé à bien jouer, j'ai fait des fautes directes horribles, j'ai joué un tennis défensif, mal touché la balle au troisième set. Il était plus agressif que moi." La place de no 1 mondial du Serbe n'est pas menacée par cet échec, lui qui n'avait pas de point à défendre à Indian Wells où il n'avait pas joué depuis 2019, manquant plusieurs éditions faute d'avoir voulu se vacciner contre le Covid-19. Ce revers précoce renvoie par contre Djokovic à un début d'année mitigé, après avoir perdu en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier face à Jannik Sinner. "Je suis dans un cycle négatif depuis trois ou quatre tournois où je n'ai pas joué à mon meilleur niveau", avoue-t-il Le tournoi de Luca Nardi vire par contre au conte de fée. Battu par David Goffin au dernier tour des qualifications,le joueur de Pesaro a bénéficié du forfait de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry pour intégrer le tableau principal. Il est devenu le joueur le moins bien classé à battre Novak Djokovic, qui est d'ailleurs son idole, dans un tournoi du Grand Chelem ou dans un Masters 1000. "Je pense que personne ne me connaissait vraiment avant ce match", s'amuse l'Italien qui affrontera l'Américain Tommy Paul (no 17) mercredi en huitième de finale.

Arsenal pour une première depuis 14 ans Leader de la Premier League, Arsenal joue son destin européen. A l'Emirates, les Gunners doivent retourner la situation en huitième de finale face à Porto après leur défaite 1-0 au Portugal. Piégé 1-0 à l'aller, Arsenal doit renverser Porto pour atteindre les quarts de la Ligue des Champions, une compétition que le club redécouvre après une longue absence et avec un effectif à l'expérience limitée. Au stade du Dragon il y a trois semaines, Arsenal s'était ainsi brûlé les ailes sur un but de Galeno dans le temps additionnel, un coup de poignard fatal et évitable à l'issue une rencontre peu flamboyante. Au coup d'envoi, le club anglais comptait huit joueurs ayant découvert la Ligue des Champions cette saison, comme le gardien David Raya, le défenseur William Saliba, le milieu Declan Rice et l'attaquant Bukayo Saka. "Quand on regarde notre équipe, on s'aperçoit que c'est un groupe très jeune. Certains d'entre nous n'ont jamais participé à la Ligue des Champions, il nous faut apprendre sur le tas", a concédé Rice après la défaite. Eternel Pepe La culture européenne du FC Porto, double vainqueur de la compétition (1987 et 2004), a aussi probablement manqué à Arsenal, de retour en C1 pour la première fois depuis 2016/2017. A Porto, personne n'incarne mieux cette grande expérience que le capitaine Pepe, défenseur vétéran de 41 ans, soit le même âge que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. L'histoire peut aussi être source d'espoir. La dernière fois qu'Arsenal a atteint les quarts de finale, en 2010, c'était aux dépens du FC Porto. Les Gunners d'Arsène Wenger avaient pris l'eau à l'aller (défaite 2-1), avant de marcher sur les Portugais à Londres (5-0). Le FC Barcelone aborde également la réception de Naples avec méfiance. Contraints au nul au stade Diego-Armando-Maradona (1-1), les Catalans sont encore loin d'être sortis d'affaire. Sans deux de leurs piliers du milieu de terrain, De Jong et Pedri, blessés pour plusieurs semaines, les troupes de Xavi ne sont assurées de rien d'autant que le Napoli a amorcé un redressement en championnat avec une série vertueuse de cinq matches sans défaite.

Play-in de National League: tout se jouera mercredi Le Biennois Rajala n'a pas pu surprendre la défense d'Ambri Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Le suspense reste entier quant à l'identité du dernier qualifié pour les play-off. Bienne et Ambri-Piotta ont fait 1-1 lors du match aller du 2e tour des play-in de National League. Les Tessinois ont frappé les premiers dès la 3e grâce à une réussite de Landry. Mais les Seelandais ont égalisé à la 30e par Kessler. Rien n'a été marqué ensuite dans une rencontre autant serrée que disputée, de sorte que tout semble encore possible avant le match retour prévu mercredi (20h00) en Léventine. Finalistes malheureux la saison dernière, les Biennois, qui ont éliminé au 1er tour le champion sortant Genève-Servette, seront sous pression à la Gottardo Arena. Avec le bruyant soutien de ses supporters, Ambri-Piotta peut croire à la qualification. Le vainqueur de ce duel sera ensuite opposé aux Zurich Lions, qui ont bouclé la qualification en tête, lors des quarts de finale.

Formule 1: Felipe Massa porte plainte Felipe Massa: action en justice contre la F1 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Felipe Massa, qui se considère comme le vainqueur moral du championnat du monde 2008 remporté par Lewis Hamilton, a porté plainte contre la F1. Il s'est adressé à la Haute cour de justice de Londres. Aujourd'hui âgé de 42 ans, l'ex-pilote brésilien de Ferrari vise la Fédération internationale de l'automobile (FIA), l'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone et la société Formula One Management (FOM). Le titre 2008, le premier des sept conquis par Hamilton, s'est joué dans un mouchoir de poche, le Brésilien finissant à un point seulement derrière le Britannique. Mais Massa estime qu'il a été lésé lors du Grand Prix de Singapour, 15e des 18 courses au programme cette année-là remportée par l'Espagnol Fernando Alonso (Renault). Le Brésilien assure que pour favoriser la victoire d'Alonso, son écurie a ordonné à son deuxième pilote, Nelson Piquet Jr, de quitter délibérément la piste et de précipiter sa voiture contre un muret. Ravitaillement cauchemardesque Alonso, seulement 15e sur la grille de départ, venait de ravitailler au moment de l'accident et l'intervention de la voiture de sécurité lui a permis de remonter tous les autres pilotes qui repassaient à leur tour au stand. L'arrêt de Massa, en tête de la course au moment de l'accident, avait en revanche tourné au cauchemar, le Brésilien repartant alors que le tuyau de ravitaillement d'essence était toujours accroché à sa monoplace. Il avait échoué hors des points, à une lointaine 13e place, quand Hamilton, troisième, inscrivait des points précieux dans l'optique du titre. Nelson Piquet Jr avait révélé la saison suivante qu'il avait délibérément accidenté sa voiture sur instruction de son écurie. Et Bernie Ecclestone, qui était alors le grand patron de la F1, a admis dans une interview l'an dernier que le classement du GP de Singapour n'aurait pas dû être validé et que le titre de champion du monde aurait dû être attribué au Brésilien. Réglementation enfreinte "M. Massa cherche à obtenir des déclarations établissant que la FIA a enfreint sa réglementation en n'ouvrant pas rapidement une enquête sur l'accident de Nelson Piquet Junior lors du Grand Prix 2008 de Singapour et que si elle avait agi de manière adéquate, M. Massa aurait remporté le championnat du monde des pilotes cette année-là", explique le cabinet d'avocats brésiliens représentant Felipe Massa dans un communiqué. "M. Massa demande aussi une indemnisation pour la perte financière significative entraînée par la défaillance de la FIA, dont M. Ecclestone et la FOM ont également été complices", ajoute-t-il. D'après des médias, Massa réclamerait 80 millions de dollars de dommages et intérêts (73 millions d'euros) pour compenser le manque à gagner par rapport aux salaires et contrats commerciaux qu'un titre de champion du monde lui aurait valu.

Stephan Lichtsteiner entraînera le FC Wettswil-Bonstetten Stephan Lichtsteiner: le regard tourné vers la 1ère Ligue désormais. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE L'avenir de Stephan Lichtsteiner s'écrira dans le football amateur. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse sera dès la saison prochaine l'entraîneur du FC Wettswil-Bonstetten. L'homme aux 108 sélections prend la tête de cette équipe zurichoise de 1ère Ligue après avoir oeuvré dans le secteur de la formation du FC Bâle. A 40 ans, Stephan Lichtsteiner a fait également un choix familial dans la mesure où il réside à Wettswil. Par ailleurs, son fils évolue avec les juniors du club. FC Wettswil-Bonstetten occupe la 4e place du groupe 3, avec seulement un point de retard sur le leader Winterthour M21.

Angelique Kerber et Caroline Wozniacki de retour Angelique Kerber: elle retrouve tout son punch dans le désert californien. Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Indian Wells offrira ce mardi en huitième de finale un choc entre deux mamans. Angelique Kerber (WTA 607) défiera, en effet, Caroline Wozniacki (WTA 204). De retour sur les courts cette année après avoir donné naissance à une petite Liana, l’Allemande a battu 6-4 7-5 Veronika Kudermetova (no 19) pour confirmer de manière éclatante son succès au tour précédent sur la no 10 mondiale Jelena Ostapenko. Quant à la Danoise, revenue de deux maternités l’été dernier, elle s’est imposée 6-2 4-6 6-0 devant l’Américaine Katie Volynets (WTA 131). Dans le simple messieurs, Jannik Sinner (no 3) a cueilli son 14e succès de l’année en 14 rencontres. L’Italien a battu 6-3 6-4 l’Allemand Jan-Lennard Struff (no 25). Il aura rendez-vous mardi avec la formidable première balle de service Ben Shelton (no 16).

Minnesota sort son gardien dans la prolongation et... gagne Rien à faire pour Roman Josi (à droite) face à Marcus Foligno et Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/Stacy Bengs Le risque a payé pour Minnesota ! Le Wild a, en effet, sorti son gardien dans la prolongation pour arracher la victoire 4-3 face au Nashville de Roman Josi. A la lutte pour une place en play-off, Minnesota a fait le choix de remplacer Marc-André Fleury après 3’30’’ de jeu dans la prolongation pour évoluer à 4 contre 3. 20’’ plus tard, Matt Boldy signait le but de la victoire qui permet au Wild de revenir à 6 points de la barre. Le point ramené de St. Paul permet à Nashville de rester dans le bon rythme. Les Predators, qui n’ont plus perdu dans le temps réglementaire depuis le... 15 février, possèdent un confortable matelas de 9 points sur la barre. Roman Josi a, une fois de plus, payé de sa personne. Le capitaine a délivré un assits pour son 63e point de la saison sur le 3-3 de Ryan O’Reilly à 2’02’’ de la sirène. A Chicago dans le derby suisse du dimanche, Philipp Kurashev et les Blackhawks se sont imposés 7-4 devant l’Arizona de Janis Moser. L’attaquant bernois a comptabilisé un assist pour un 36e point alors que le Seelandais a quitté la glace avec un bilan de -2.

Les Hawks désarmés devant New Orleans Rien à faire pour Clint Capela (à gauiche) devant Jaren Jackson Jr. et les Pelicans. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Il n’y a pas eu de passe de quatre pour Atlanta ! Victorieux de New York, de Cleveland et de Memphis, les Hawks sont tombés devant New Orleans. Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 116-103 devant les Pelicans qui ont cueilli, quant à eux, un quatrième succès de rang. Sorti du banc, Trey Murphy III a été le grand artisan de cette victoire avec ses 28 points. Auteur de 27 points, Zion Williamson a également livré la marchandise dans cette rencontre dominée de bout en bout par les visiteurs. Avec ses 18 points et ses 14 rebonds pour un différentiel de +4, Clint Capela n’a pas à rougir de sa performance. Mais les Hawks jouent de malchance en ce mois de mars. Déjà privés de deux titulaires avec les blessures de Trae Young et de Jalen Johnson, ils devront composer sans Saddiq Bey, touché au genou dans l’ultime quarter. On ignore la durée de l’indisponibilité du backup de Clint Capela.

Bienne doit poursuivre sur sa lancée face à Ambri Qui de Bienne ou d'Ambri-Piotta décrochera le dernier ticket pour les play-off de National League? Premier élément de réponse lundi en fin de soirée après le match aller de ce 2e tour des play-in. Bienne aborde ce duel avec un léger ascendant psychologique. D'une part, les hommes du coach intérimaire Martin Steinegger restent sur quatre matches sans défaite - dont trois victoires - après avoir éliminé le tenant du titre Genève-Servette (succès 3-2 aux Vernets, nul 2-2 samedi dans le Seeland) au 1er tour des play-in. D'autre part, les Biennois ont gagné les trois derniers affrontements livrés face à Ambri-Piotta durant la saison régulière, le plus récent s'étant déroulé fin janvier. Mais Ambri, qui avait conclu la phase qualificative sur quatre succès, voudra tout faire pour effacer son échec subi face à Lugano au 1er tour. Le match retour de ce 2e tour de play-in aura lieu mercredi en Léventine. Le vainqueur de cette double confrontation défiera les Zurich Lions en quart de finale des play-off, à partir du samedi 16 mars et au meilleur des sept matches.

Le Bayer ne lâche rien Florian Wirtz inscrit le 2-0 pour le Bayer. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Une victoire de plus pour un 36e match sans défaite: rien ne semble ébranler la sérénité du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. Sur sa pelouse, le Bayer a battu Wolfsburg pour conserver ses 10 points d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 8-1 de Mayence la veille. Il a marqué par Nathan Tella (36e) et par Florian Wirtz (86e). L'expulsion de l'ancien Lausannois Mortiz Jenz à la 28e a grandement facilité la tâche du leader. A noter dans les rangs de Wolfsburg la première titularisation en 2024 de Cedric Zesiger. Le transfuge des Young Boys ne s'attendait pas à vivre une année aussi difficile au sein d'un club qui navigue très loin des objectifs fixés avec son treizième rang au classement.

Bagnaia gagne en MotoGP, Dettwiler 17e en Moto3 Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix du Qatar Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Francesco Bagnaia n'a pas manqué le début de saison MotoGP au Qatar. Le double champion du monde italien a devancé Brad Binder et son collègue Ducati Jorge Martin, qui avait remporté le sprint samedi. Bagnaia a distancé le reste du peloton de plus d'1''3. L'octuple champion du monde Marc Marquez a également fêté une première réussie sur une Ducati. L'Espagnol a manqué de peu le podium en se classant 4e lors de sa première course depuis qu'il a quitté Honda. Dettwiler 17e en Moto3 Pour ses débuts en championnat du monde en tant que pilote titulaire en Moto3, Noah Dettwiler s'est classé 17e du Grand Prix du Qatar. Encourageant pour la suite. Sur un circuit de Losail qu'il ne connaissait pas, Dettwiler n'a pas pu se mêler à la lutte pour les points lors de son troisième Grand Prix, après deux apparitions en tant qu'invité l'année dernière (20e et 26e). Pour le Bâlois de 18 ans, il s'agit avant tout d'acquérir de l'expérience et de découvrir les circuits hors d'Europe. Parti de la 25e et dernière place sur la grille, Dettwiler a tenu bon et laissé deux pilotes derrière lui. La victoire est revenue au Colombien David Alonso.

Une erreur fatale pour City La faute d'Ederson sur Darwin Nunez. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Pas de vainqueur dans le choc au sommet de la 28e journée de la Premier League: à Anfield Road, Liverpool et Manchester City, avec Manuel Akanji à nouveau titulaire, se sont neutralisés (1-1). A domicile, les Reds ont été menés sur un but de John Stones (23e, 0-1) mais ils ont recollé sur un pénalty d'Alexis Mac Allister (50e, 1-1), reproduisant le scénario et le score du match aller. L'égalisation de Liverpool a été provoquée par une mésentente entre Nathan Aké et son gardien Ederson, lequel a commis l’irréparable devant Darwin Nunez. Ce résultat fait l’affaire d’Arsenal, victorieux samedi 2-1 de Brentford. Les Gunners occupent à nouveau la première place du classement. Ils devancent Liverpool à la différence de buts et Manchester City d’un point.