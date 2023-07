Teichmann qualifiée ++ Al-Hilal peut discuter avec Mbappé

Teichmann se hisse au deuxième tour à Lausanne Jil Teichmann a pass Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 124) a passé le premier tour du Ladies Open de Lausanne. La Biennoise a écarté la Russe Erika Andreeva (WTA 156) 6-2 6-2. La gauchère a plutôt bien maîtrisé son sujet face à une adversaire qu'elle avait déjà dominée en juin en Espagne sur terre battue en deux sets (6-3 6-2). La première manche a été conclue sur sa troisième balle de set. Trop impatiente, la Russe de 19 ans n'a jamais trouvé la bonne formule. Fragile sur son engagement, Andreeva a commis en outre beaucoup trop d'erreurs pour espérer faire dévier Teichmann de la bonne trajectoire. La Seelandaise a bouclé son match après 78 minutes sur une énième faute de son adversaire. Au prochain tour, Teichmann rencontrera la gagnante du duel entre Viktorija Golubic (WTA 117) et Alizé Cornet (WTA 70). Autre bonne nouvelle pour la Suisse, la Zurichoise de 24 ans Jenny Duerst (WTA 441) accède au tableau principal après avoir été repêchée en tant que lucky loser. La protégée de Ronald Agenor sera opposée au premier tour à la Monténégrine de 28 ans Danka Kovinic (WTA 96). A noter encore que le tournoi a perdu sa tête de série numéro un, la Roumaine Irina Camelia Begu (WTA 41), qui a dû déclarer forfait à la dernière minute.

Le PSG autorise Al-Hilal à discuter avec Mbappé Le club saoudien d'Al-Hilal est autoris� � discuter avec Mbapp� Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le Paris Saint-Germain a autorisé le club saoudien Al-Hilal à discuter avec Kylian Mbappé. Ce transfert pourrait se faire moyennant une indemnité de 300 millions d'euros pour le PSG, a indiqué une source proche des négociations. Le PSG a reçu une lettre du club de Riyad avec une offre ferme et une demande de permission de proposer un contrat à Mbappé. Un tel transfert ne pourrait toutefois se faire qu'avec l'accord du joueur qui n'a jamais exprimé d'intérêt pour le championnat saoudien, à l'inverse de ce qu'il a pu faire dans le passé avec le Real Madrid. Selon la même source, de nombreux clubs européens se montrent intéressés depuis vendredi soir et l'annonce que le joueur ne partait pas en stage en Asie avec le PSG, ouvrant la voie à une vente de la vedette parisienne, en fin de contrat et donc libre dans un an. "Plusieurs clubs font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert", a précisé cette même source. "Cela ouvre le marché à plus de clubs." L'offre d'Al-Hilal est uniquement financière.

Le Brésil domine le Panama 4-0 pour son entrée en lice Ary Borges (� gauche) a sign� un tripl� face au Panama Image: KEYSTONE/AP/James Elsby Le Brésil n'a pas connu les mêmes errements que la France pour son entrée en lice dans le groupe F du Mondial 2023. Les Brésiliennes se sont largement imposées (4-0) face au Panama lundi à Adelaide. L'ailière Ary Borges (23 ans) a été la grande dames de cette rencontre, avec un triplé (19e, 39e, 70e). La joueuse du Racing Louisville en NWSL a également distillé une superbe passe décisive pour Beatriz sur le 3-0 (48e). La Seleçao féminine est donc parfaitement lancée dans sa compétition avant d'affronter les Bleues samedi prochain à Brisbane. La France avait fait match nul dimanche contre la Jamaïque (0-0).

Pas de deuxième finale pour Djakovic Antonio Djakovic a �chou� en demi-finales du 200 m libre Image: KEYSTONE/EPA/HIROSHI YAMAMURA La quatrième course en deux jours fut celle de trop pour Antonio Djakovic aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Zurichois a échoué en demi-finales du 200 m libre lundi. Sixième sur 400 m libre dimanche et 16e des séries du 200 m lundi matin en 1'46''70, Antonio Djakovic avait le réservoir vide lundi après-midi. Il a certes nagé en 1'46''66 en demi-finales, mais est resté à plus d'une seconde de son record de Suisse établi lors des Européens 2022 (1'45''32). Le double médaillé d'argent des championnats d'Europe 2022 (200 et 400 m libre), qui s'est classé 14e de ces demi-finales, aurait dû nager en 1'45''96 pour faire partie du top 8. Il doit maintenant récupérer dans l'optique des relais 4x200 m libre (vendredi) et 4x100 m 4 nages (dimanche).

Servette pourrait affronter les Rangers au 3e tour qualificatif Servette affronterait les Rangers au 3e tour qualificatif de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette aura la tâche ardue en cas de participation au 3e tour qualificatif de la Ligue des champions. Les hommes de René Weiler devraient se frotter aux Glasgow Rangers s'ils passent l'obstacle Genk, selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon. Le SFC aurait l'avantage de recevoir au match retour, le mardi 15 août, en cas de duel avec le vice-champion d'Ecosse 2022/23. Le match aller aurait lieu dans la capitale écossaise, le mardi 8 ou le mercredi 9 août. En cas d'échec face à Genk, Servette serait reversé en Europa League. Les Grenat en découdraient avec l'Olympiakos Le Pirée au 3e tour qualificatif (10 et 17 août), avec là aussi un match retour prévu au Stade de Genève.

Mityukov échoue en demi-finales du 100 m dos Mityukov a �chou� en demi-finales du 100 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 100 m dos aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois a pourtant signé un nouveau record de Suisse dans les demi-finales. Le médaillé de bronze du 200 m dos des Européens 2021 a nagé en 53''32, améliorant ainsi de 0''23 la marque qui lui avait permis de se classer 4e aux Championnats d'Europe 2022 à Rome. Il avait réussi 53''57 en séries, manquant alors le record national pour 0''02. Sixième d'une première demi-finale ultra-rapide et 10e de ces demi-finales, Roman Mityukov aurait dû réaliser 53''20 pour faire partie des huit finalistes. Sa prochaine échéance est prévue jeudi matin pour les séries du 200 m dos, sa discipline de prédilection. En lice en demi-finales du 100 m brasse, Lisa Mamié a échoué plus nettement (13e, à 0''66 du top 8). La Zurichoise a nagé en 1'06''97, soit plus lentement qu'en séries (1'06''87) et loin de son record national (1'06''60). Elle abattra sa meilleure carte sur 200 m dos (séries jeudi), discipline dont elle est la championne d'Europe.

Accord entre la FIS et l'agence Infront La FIS a trouv� un accord avec Infront pour les futurs droits TV du ski Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La FIS et l'agence Infront ont conclu un accord de distribution des droits TV du ski pour huit saisons à partir de 2026, ont annoncé lundi les deux entités. Il s'agit d'un premier pas vers une sortie de la crise qui couvait en coulisses. "La centralisation des droits est au coeur du plan stratégique sur cinq ans de la FIS qui fait, avec cet accord, un pas de géant en cette direction", peut-on lire dans un communiqué commun. Le futur des droits TV agite depuis de longs mois le milieu du ski, où se sont succédé annonces fracassantes, coups bas et actions en justice. Le président de la FIS, le Suédois Johan Eliasch, a fait de la centralisation des droits sa priorité. La FIS, qui régente tous les sports de neige olympiques (ski alpin, ski nordique, ski freestyle, snowboard) sauf le biathlon, laisse depuis plusieurs années la gestion des droits aux fédérations nationales, organisatrices des différentes épreuves du circuit annuel de la Coupe du monde. La plupart des pays ont vendu leurs droits à l'agence de marketing sportif Infront, qui les revend ensuite elle-même aux diffuseurs et sponsors. Les contrats actuels, qui courent pour la plupart jusqu'à la saison 2025/2026, seront bien honorés. "Contrôle total" L'accord révélé lundi prévoit notamment un "contrôle total" de la FIS sur les contrats, un minimum garanti de 600 millions d'euros de ventes (sur huit ans) et des revenus totaux augmentés d'au moins 100 millions d'euros (soit 12,5 millions par an), comme le précise le communiqué. A partir de ce cadre contractuel, la FIS doit encore discuter avec ses fédérations membres pour savoir si les droits restent individuels par pays, une solution est privilégiée pour l'instant par les plus grosses nations (Suisse, Autriche...), ou s'ils sont centralisés par la fédération internationale. L'accord permet par ailleurs à la FIS de récupérer "immédiatement" un accès aux images pour leur utilisation numérique, d'ouvrir les coulisses des compétitions à des productions documentaires, et de lancer un service de streaming pour les pays sans diffuseur.

L'Allemagne écrase le Maroc 6-0 Alexandra Popp (� droite) a sign� un doubl� face au Maroc Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS L'Allemagne n'a pas tremblé pour son premier match dans le Mondial dames. Les vice-championnes d'Europe 2022 ont écrasé le Maroc 6-0 dans le cadre du groupe H. La "Mannschaft" a très vite fait la différence face aux Marocaines, qui disputaient le premier match de leur histoire en phase finale de Coupe du Monde de leur histoire. La star Alexandra Popp a inscrit un doublé de la tête (11e, 39e) avant la pause. Le Maroc a lâché prise au retour des vestiaires après une première période encourageante, Klara Bühl inscrivant le 3-0 dès la 46e. Deux autogoals des Marocaines ont alourdi l'addition (54e, 79e), avant un dernier but de Lea Schüller (90e).

L'Italie souffre mais bat l'Argentine La joie de Cristiana Girelli, auteur du seul but du match � la 87e Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr L'Italie a souffert pour son entrée en lice dans le Mondial dames 2023. Elle s'est imposée face à l'Argentine grâce à un but inscrit en toute fin de match (1-0), lundi à Auckland en Nouvelle-Zélande. Les Italiennes, qui ont inscrit deux buts refusés pour des positions de hors-jeu, ont longtemps buté sur une solide défense argentine. Une tête de Cristiana Girelli les a toutefois délivrées avant la fin du temps réglementaire (87e). Avec cette victoire, l'Italie rejoint donc en tête du Groupe G la Suède, qui a aussi connu certaines difficultés pour s'imposer face à l'Afrique du Sud (2-1) dimanche. Les deux équipes favorites de cette poule seront opposées samedi lors de la 2e journée.

Kurashev obtient 4,5 millions sur deux ans avec Chicago Kurashev a obtenu un nouveau contrat de 4,5 millions de dollars sur deux ans Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Philipp Kurashev a obtenu un nouveau contrat de deux ans avec Chicago, qui l'avait drafté au 4e tour (120e position) en 2018. L'attaquant bernois de 23 ans touchera un salaire de 2,25 millions de dollars par saison. Auteur de 25 points (9 buts, 16 assists) en 70 matches lors de la dernière saison régulière, Philipp Kurashev n'avait pas trouvé d'accord avec les Blackhawks pour un nouveau contrat. Il espérait 2,65 millions par an après en avoir touché 750'000 durant l'exercice 2022/23, alors que la franchise de l'Illinois proposait 1,4 million. Le cas du Bernois, qui évoluera au côté du très attendu no 1 de la draft 2023 Connor Bedard à Chicago, est le premier à avoir été tranché par un juge dans le cadre de l'arbitrage salarial. Le deuxième a vu le gardien de Toronto Ilya Samsonov décrocher un contrat d'un an qui lui rapportera 3,55 millions. Le Russe réclamait 4,9 millions, et les Maple Leafs lui avaient offert 2,4 millions.

Djokovic forfait pour Toronto Djokovic renonce au Masters 1000 de Toronto Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic a renoncé à participer au Masters 1000 de Toronto (7-13 août), ont annoncé les organisateurs du tournoi canadien dimanche soir. Le no 2 mondial s'est dit fatigué. "J'ai toujours aimé venir jouer au Canada, mais après en avoir discuté avec mon équipe, nous pensons que c'est la bonne décision à prendre", a déclaré Novak Djokovic dans un communiqué publié par la Fédération canadienne. Le forfait du Serbe intervient une semaine après sa défaite en cinq sets et 4h45' en finale à Wimbledon face au no 1 mondial Carlos Alcaraz. Il visait un cinquième sacre consécutif à Londres et un 24e en Grand Chelem, ce qui aurait fait de lui le joueur, homme et femme confondus, le plus titré de l'histoire à égalité avec Margaret Court.

100 m dos: Mityukov 6e des séries Mityukov a sign� le 6e temps des s�ries du 100 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a brillé pour sa première course dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois s'est hissé en demi-finales du 100 m dos avec le 6e temps des séries. Antonio Djakovic, sur 200 m libre, et Lisa Mamié, sur 100 m brasse, disputeront également les demi-finales lundi après-midi. Septième sur 200 m dos, sa discipline fétiche, lors des championnats du monde 2022 à Budapest, Roman Mityukov a nagé en 53''57 lors des séries du 100 m dos lundi matin. Le médaillé de bronze des Européens 2021 a manqué de 0''02 son record de Suisse, qu'il devra approcher voire battre pour aller en finale. Antonio Djakovic, brillant 6e sur 400 m libre dimanche, et Lisa Mamié se sont montrés bien moins convaincants lundi matin. Mais ils ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales, tous deux avec le 16e et dernier ticket disponible. Djakovic a réussi 1'46''70 sur 200 m libre, Mamié 1'06''67 sur 100 m brasse. Quatrième représentante de Swiss Aquatics engagée lundi matin au Japon, Nina Kost a en revanche échoué dès les séries du 100 m dos. La sociétaire du Genève-Natation n'a pu faire mieux que 31e en 1'02''03, restant à plus d'une seconde et demie de son record de Suisse.

Une première grande victoire pour Brian Harman Premi�re grande victoire pour Brian Harman. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Brian Harman est le vainqueur inattendu du British Open 2023 qui s'est déroulé à Hoylake bei Liverpool. 26e mondial, l'Américain a laissé la concurrence à six coups. Comme la veille, Brian Harman a connu dimanche une entame difficile avec deux bogeys qui devaient permettre à l'Espagnol Jon Rahm, le vainqueur cette année du Masters d'Augusta, de revenir à 3 coups. Mais le retour de Brian Harman fut à nouveau parfait pour tuer tout suspense. A 36 ans, Brian Harman cueille sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Jon Rahm a partagé la deuxième place avec l'Australien Jason Day, le Coréen Tom Kim et l'Autrichien Sepp Straka. A 30 ans, Sepp Straka, qui possède également la nationalité américaine, ne cesse de monter en puissance sur le Circuit de l'US PGA. Cette place d'honneur annonce des lendemains radieux.

La dernière étape à Jordi Meeus, le jaune à Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard: un deuxi�me Tour de France pour le Danois. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Jordi Meeus a signé le plus grand succès de sa carrière lors de l'épilogue du Tour de France sur les Champs-Élysées. Le Belge a devancé son compatriote Jasper Philipsen. Ultra-dominateur depuis le début de la grande boucle, le maillot vert a été battu à la photo finish par le coureur de la Bora. Jonas Vingegaard (Jumbo), qui a relâché son effort dans le dernier kilomètre remporte, pour sa part, son deuxième Tour de France. Vainqueur l'an dernier, le Danois avait pris une option décisive mardi lors du contre-la-montre couru dans les Alpes. Il devance le Slovène Tadej Pogacar (UAE) avec une marge confortable de 7'29'', plus large écart depuis 2014. Le Britannique Adam Yates (UAE) complète le podium.