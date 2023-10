Berni a passé le dernier exercice en NHL avec Columbus Blue Jackets. Mais la franchise ne lui a pas proposé de nouveau contrat au terme du camp d'entraînement. Le Zurichois a joué 59 rencontres de NHL, avec 1 but et 2 assists à son actif.

"Mais l'idée n'est pas de revenir pour gagner Roland-Garros ou l'Open d'Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre", a poursuivi l'Espagnol, évoquant son "âge" et ses "problèmes physiques".

Nadal n'a pour l'heure jamais communiqué sur la date d'un retour officiel en compétition. "J'ai dit qu'il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas", avait déclaré le vainqueur de quatorze Roland-Garros en septembre, dans une interview à la chaîne Movistar+, affirmant être "impatient de jouer à nouveau et d'être à nouveau compétitif".

Le joueur de 37 ans a été opéré à deux reprises entre temps et a déclaré le mois dernier que la saison 2024 allait être sa dernière. "Notre champion de 2022 Rafael Nadal a travaillé dur pour son retour pendant la majeure partie de l'année", a déclaré Tiley.

Le lauréat de 22 titres en Grand Chelem n'a plus joué justement depuis le dernier Open d'Australie en janvier 2023. Il avait alors perdu au deuxième tour contre l'Américain Mackenzie McDonald, en raison d'une blessure à une hanche.

"J'apprécie cette marque de confiance de la part de l'Open d'Australie... Je m'entraîne tous les jours et je travaille dur pour revenir au plus vite", a réagi Nadal sur X (ex-Txitter), sans explicitement confirmer sa présence à Melbourne.

Rafael Nadal, absent depuis plus de huit mois, effectuera son retour en Grand Chelem lors de l'Open d'Australie en janvier. C'est ce qu'a affirmé Craig Tiley, le directeur du tournoi.

Enfin, l'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR), convalescent depuis ses fractures au tibia et au péroné de la jambe droite au Mugello début juin, espère pouvoir disputer tout le week-end à Mandalika. Il avait tenté de revenir au Japon il y a deux semaines mais avait renoncé après la première journée d'essais car "la douleur était trop forte."

L'Italien Enea Bastiannini (Ducati), victime de deux fractures à la main et la cheville gauches lors du GP de Catalogne début septembre, devrait obtenir l'accord du corps médical pour remonter sur sa moto, tout comme l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), qui s'était fracturé la clavicule droite lors du GP d'Inde il y a trois semaines, et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui s'était brisé trois côtes également en Inde.

"Immédiatement après l'opération, j'ai vu la possibilité d'essayer de prendre part au Grand Prix. Nous avons attendu 48 heures et après les dernières consultations médicales et un programme de kinésithérapie très intensif jusqu'au dernier moment avant le départ, nous avons décidé avec l'équipe d'essayer d'aller en Indonésie pour être apte à rouler", a expliqué Bezzecchi, qui devrait obtenir le feu vert des médecins jeudi au circuit de Mandalika, situé sur l'île de Lombok.

Troisième au classement du championnat MotoGP, à 54 points du leader, son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati), et à 51 longueurs de l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), le pilote italien est encore en course pour le titre mondial.

"Ce sera une course contre la montre pour essayer d'être en piste vendredi à Mandalika. Ce n'était pas une blessure nécessaire, surtout à ce moment crucial de la saison", a déclaré l'Italien.

Tête de série no 1 et 2e joueur mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz a été éliminé dès les 8es de finale du Masters 1000 de Shanghai par le Bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur en 3 manches 5-7 6-2 6-4.

Le club le plus titré du football italien a vécu une saison 2022-23 polluée par des affaires extra-sportives, notamment un scandale de fraudes comptables qui lui a valu une déduction de sept points au classement du championnat d'Italie.

Fagioli a disputé six matches cette saison sous le maillot de la Juve.

Si l'infraction à l'article 24 du code de la justice sportive de la FIGC qui proscrit à un joueur professionnel de parier sur le football, est avérée, il est passible d'une suspension de trois années et d'une amende de 25'000 euros.

Grand espoir de la Juve, Fagioli, 21 ans et sélectionné à une reprise en équipe d'Italie, est soupçonné d'avoir utilisé plusieurs profils différents pour faire des paris sur des plateformes clandestines.

La Suède, la Suisse et les Alpes françaises restent en lice pour les JO d'hiver 2030.

La crainte d'une flambée des coûts d'organisation des JO et des interrogations sur leur sens même pèsent aussi, a estimé M. Yamashita.

En dépit des efforts de transparence de la ville pour son dossier de candidature, "il y a encore beaucoup de gens inquiets, et nous ne pouvons pas dire que nous avons assez de soutien" de la population, a ajouté l'élu.

Plusieurs scandales de corruption en lien avec les préparatifs des JO de Tokyo 2020 (qui se sont tenus en 2021 à cause de la pandémie) ont éclaté l'an dernier au Japon, donnant lieu à une série de procès et à une dizaine de condamnations à ce jour, y compris d'anciens dirigeants d'entreprises nippones.

Le Comité olympique japonais "a décidé que procéder à une candidature hâtive et maladroite aurait pu causer un mal irréparable à l'olympisme, au paralympisme et aux valeurs sportives" a expliqué son président Yasuhiro Yamashita, qui a suggéré au maire de Sapporo de reporter la candidature à 2034 ou au-delà.

Mais pour les JO 2030, le coeur n'y était plus, à Sapporo comme dans tout le pays.

La capitale de la grande île de Hokkaido est "riche en neige naturelle", elle a "l'expérience" de l'organisation de grandes compétitions, dispose d'installations sportives de qualité et d'"un amour profondément ancré de ses habitants pour les sports d'hiver", a vanté le maire.

A la place, Sapporo envisage une candidature pour les JO d'hiver de 2034 ou au-delà: la ville va continuer d'explorer "la possibilité" d'organiser ses deuxièmes JO d'hiver (après ceux de 1972) et ses premiers Jeux paralympiques d'hiver, a déclaré son maire Katsuhiro Akimoto lors d'une conférence de presse.

Bertaggia a déjà purgé un match. Il ne pourra donc pas jouer samedi contre Berne et dimanche face à Ambri-Piotta.

L'attaquant de Genève-Servette, Alessio Bertaggia a été suspendu pour trois matches et devra s'acquitter d'une amende de 5300 francs.

Caleb Ewan s'est dit lui ravi de "retrouver une culture australienne et un environnement anglophone", dans le communiqué de Jayco-AlUla annonçant sa venue.

"Caleb a beaucoup gagné pour l'équipe et nous lui en sommes reconnaissants. Tout le monde connaît son grand talent mais il ne le montre pas en ce moment et c'est mieux que nos chemins se séparent", a commenté Heulot mercredi dans un communiqué.

Il était encore sous contrat avec la structure belge mais les deux parties ont trouvé un accord pour y mettre fin. Ces deux dernières saisons ont été décevantes pour le sprinter de poche (1,67 m) et les tensions avec Lotto ont culminé en juillet lorsqu'il a quitté les routes du Tour de France lors de la 13e étape. Il avait alors déclenché la colère du manager général de l'équipe, Stéphane Heulot, qui y voyait un "manque de respect" envers ses équipiers et dénonçait des "caprices de diva".

Selon la presse spécialisée, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la Salernitana et son contrat sera prolongé automatiquement d'un an en cas de maintien dans l'élite.

Il était sans poste depuis son départ de la Reggina qui évoluait en 2022-23 en Serie B (2e div.) et qui a été rétrogradée en fin de saison pour des problèmes financiers.

Le technicien portugais avait assuré le maintien (15e) la saison dernière, mais cette saison, son équipe n'a gagné aucun de ses huit premiers matches et reste sur deux lourdes défaites (4-0 à domicile contre l'Inter et 3-0 à Monza).

Paulo Sousa, passé notamment par Bâle (2014-2015), la Fiorentina (2015-17) et Bordeaux (2018-19), avait rejoint la Salernitana en février 2023.

"Le club annonce avoir trouvé un accord avec Filippo Inzaghi pour lui confier rapidement les commandes de son équipe première", a-t-il ajouté sans donner plus de détails.

"La Salernitana annonce avoir relevé de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première Paulo Sousa. Elle le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a annoncé sur X (ex-Twitter) le club mardi soir.

La Salernitana, 19e du Championnat d'Italie avec 3 points, a mis un terme au contrat de son entraîneur Paulo Sousa et l'a remplacé dans la foulée par l'ancien international italien Filippo Inzaghi.

A leur place, Yakin a convoqué Andi Zeqiri du club belge de KRC Genk et Uran Bislimi du FC Lugano.

Ainsi, les attaquants Ruben Vargas (problèmes aux adducteurs) et Noah Okafor (légère blessure à la tête) ne rejoindront pas l'équipe de Suisse.

Sans Philipp Kurachev blessé au poignet, Chicago s’est, pour sa part, imposé 4-2 à Pittsburgh après avoir été mené 2-0. Auteur d’un assist, le no 1 de la draft Connor Bedard n’a pas raté sa grande première. Avec son apport, Chicago peut espérer revoir les play-off ce printemps pour la première fois depuis 2020.

Les Predators étaient pourtant toujours à la hauteur du Lightning à 10’’ de la sirène. Seulement, une réussite de Nicholas Paul, l’homme du match, à 5 contre 4 et un but dans la cage vide de Nikita Kucherov ont scellé l’issue de la rencontre.

Crédité d’un bilan de -2, Roman Josi espérait une autre issue pour son grand retour aux affaires, 207 jours après son dernier match officiel. Victime d’une commotion cérébrale, il avait manqué les quinze dernières rencontres de la saison régulière et le Championnat du monde.

Roman Josi ne gardera pas un souvenir lumineux des trois coups de cette saison 2023/2024, sa 13e en NHL. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 5-3 à Tampa Bay.

Siegenthaler prêt à frapper un grand coup avec les Devils

Jonas Siegenthaler s'est établi comme l'un des meilleurs défenseurs de la NHL depuis son arrivée chez les New Jersey Devils.

Le Zurichois espère maintenant frapper un grand coup au sein d'un effectif au fort accent suisse alémanique.

Jusqu'à ses débuts en Amérique du Nord, la carrière de Siegenthaler a connu une ascension constante. Le 15 décembre 2013, il a fait ses débuts dans la plus haute ligue suisse avec les Zurich Lions, à l'âge de 16 ans. En 2015, il a été drafté en 57e position par Washington. Mais il s'est retrouvé en bout de banc chez les Capitals lors de la saison 2020/21 qui n'a débuté qu'en janvier.

Dès lors, le transfert en avril 2021 chez les Devils a été une délivrance. Jonas Siegenthaler ne veut toutefois pas regretter son passage à Washington, ni les 127 matches joués en AHL avec Hershey: "Bien sûr, je n'ai pas aimé la façon dont les choses se sont passées. Mais c'était une très bonne expérience pour moi, sans laquelle je ne serais pas le joueur que je suis aujourd'hui", déclare-t-il dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

Après son transfert de Zurich à Hershey, il avait d'abord été choqué. "En AHL, tout le monde se regarde, car tout le monde veut aller en NHL", raconte-t-il. De ce point de vue, il a abordé la chose selon la devise "Fermer les yeux et aller jusqu'au bout". Abandonner n'a jamais été une option pour lui.

D'excellentes perspectives

Sa persévérance a porté ses fruits. Les Devils étaient pour lui une destination de rêve, notamment parce qu'il pouvait y jouer avec son ami Nico Hischier. Et la colonie helvétique de Newark comprend désormais quatre noms. Le gardien Akira Schmid s'est battu pour intégrer l'équipe la saison dernière, et Timo Meier - qui a entre-temps signé jusqu'en 2031 - l'a rejointe fin février. Pour le plus grand plaisir de Siegenthaler.

De plus, les perspectives avec les Devils sont excellentes. L'équipe dispose de beaucoup de talent et a été habilement renforcée. Lors de la dernière saison, les Devils étaient la troisième meilleure équipe de la ligue en saison régulière, avec 49 points de plus (112) que la saison précédente. "Cela montre à quel point les choses peuvent aller vite dans le hockey sur glace", dit Siegenthaler.

Le Zurichois attribue aussi l'élimination en quarts de finale contre les Carolina Hurricanes (1-4) au manque d'expérience en play-off, phase décisive du championnat à laquelle New Jersey n'avait plus participé depuis 2018. Selon lui, l'intensité est nettement plus élevée en play-off, et il est décisif de savoir maîtriser ses émotions.

Jonas Siegenthaler n'est cependant pas du genre à ressasser longtemps un échec. "Je me tourne très vite vers l'avenir", lâche le Zurichois, serein sur et en dehors de la glace. Un trait de caractère dû selon lui à ses racines thaïlandaises, le pays d'origine de sa mère.

"Là-bas, tout le monde a généralement le sourire. Les gens apprécient le peu qu'ils ont, ils sont serviables. Nous autres Suisses pourrions en prendre de la graine", souligne Siegenthaler, qui essaie de se rendre une fois par an en Thaïlande, où vivent désormais ses parents.

Un rôle qui le satisfait

Devenu un pilier indispensable et fiable des Devils, le Zurichois a passé en moyenne plus de 20 minutes sur la glace la saison dernière. Il est sous contrat avec New Jersey jusqu'en 2028, avec un salaire annuel moyen de 3,4 millions de dollars. Un salaire modeste comparé à celui des stars de son équipe.

Un joueur comme lui, qui fait le "sale boulot", est énormément apprécié au sein de l'équipe. "Vu de l'extérieur, je ne bénéficie pas d'autant de crédit. Mais je m'en suis accommodé. Pour moi, c'est juste. Tant que je peux aider l'équipe, je suis heureux de mon rôle", assure-t-il.

Et s'il espère avoir l'occasion d'effacer l'échec connu avec l'équipe de Suisse lors du dernier Mondial (défaite en quart face à l'Allemagne), Jonas Siegenthaler préférerait ne pas être sélectionnable au printemps prochain. Les Devils sont bâtis pour conquérir la Coupe Stanley. "Si tout se passe bien, nous devrions être un candidat au titre dans un à quatre ans", conclut-il.