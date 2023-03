Tim Merlier remporte la première étape ++ Le bonheur de Servette et Bâle

Super-G d'Aspen: Odermatt s'impose et s'assure le globe Marco Odermatt a remport� sa 20e course de Coupe du monde lors du Super-G d'Aspen Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt a remporté le Super-G d'Aspen. Il a devancé de 0''05 Andreas Sander et de 0''34 Aleksander Aamodt Kilde pour également empocher le globe de la discipline. Et un globe de plus pour Odi! En attendant le grand globe et celui du géant, le Nidwaldien a fait sienne la boule de cristal du Super-G, sa troisième après le globe du général l'an dernier et celui du géant 21/22. Comme la veille en descente, Odermatt a concédé énormément de temps sur la partie plane du haut du tracé. Mais le maître nidwaldien a su se montrer impérial sur les courbes qui ont suivi. Sur ces appuis pied gauche et pied droit à négocier à grande vitesse, "Super Marco" s'est régalé. Le skieur d'Hergiswil a tout de même eu un petit frisson lorsque l'Allemand Andreas Sander, qui s'est élancé juste derrière lui, a échoué à seulement cinq centièmes. Mais après ce coup de pression, personne n'est parvenu à tutoyer les chronos du patron. Même Aleksander Aamodt Kilde, pourtant magistral sur la partie de glisse, a laissé filer 0''83 sur les 32 dernières secondes de course. Il s'agit de la 20e victoire en Coupe du monde pour le Nidwaldien, la 9e en Super-G. Les autres Suisses ont réalisé une bonne course, notamment Loïc Meillard et Justin Murisier. Le skieur d'Hérémence s'est classé 5e à 0''51, tandis que le Bagnard a pris une très bonne 7e place à 0''75. Gino Caviezel est 12e, Niels Hintermann 13e et Stefan Rogentin 19e provisoire.

Audrey Werro 5e du 800 m, à 0''06 du podium Audrey Werro (tout � gauche) a pris la 5e place du 800 m Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Pas de médaille sur 800 m pour les Suissesses lors des Européens en salle d'Istanbul. La Fribourgeoise Audrey Werro a pris la 5e place, réussissant 2'00''91 pour échouer à 6 centièmes seulement du podium. La Valaisanne Lore Hoffmann a, elle, fini 6e d'une finale gagnée par la favorite britannique Keely Hodgkinson (1'58''66). Audrey Werro (19 ans le 27 mars) a très longtemps semblé en mesure de cueillir une médaille pour sa première finale internationale dans l'élite. Mais la vice-championne du monde M20 a calé dans l'emballage final, terminant à 0''06 de la Française Agnès Raharolary (3e) et à 0''33 de la Slovène Anita Horvat (2e). Cinquième de l'édition précédente à Torun en 2021, 4e aux Européens outdoor de Munich l'été dernier, Lore Hoffmann a quant à elle été créditée d'un chrono de 2'01''22. La Valaisanne de 26 ans, partie prudemment, n'est pas parvenue à passer la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite. Pas d'exploit non plus pour le vice-champion du monde en salle 2022 Loïc Gasch, qui s'est bloqué le dos à l'échauffement avant la finale de la hauteur. Le Vaudois (7e) a effacé une barre à 2m15 avant d'échouer à 2m19. La spécialiste des disciplines multiples Annik Kälin a, elle, terminé 6e à la longueur avec 6m61.

Servette manque sa chance, Sion n'est pas mort L'attaquant valaisan Mario Balotelli en blanc), une nouvelle fois d�cevant, tente de se d�barrasser du Luganais Milton Valenzuela. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un bon Servette est allé chercher le match nul (1-1) sur la pelouse du FC Zurich au cours de la 23e journée de Super League. De son côté, le FC Sion a vécu une petite embellie contre Lugano (1-1). Les Genevois ont quitté le Letzigrund avec des regrets. Ils ont largement dominé les débats jusqu'au dernier quart d'heure. L'axe Mbabu - Stevanovic avait laissé entrevoir beaucoup de promesses au cours de la première demi-heure. Le meilleur Zurichois était alors le portier Brecher. Les hommes d'Alain Geiger ont finalement ouvert la marque par Crivelli, qui a parfaitement coupé sur un centre de Cognat (73e). Une ouverture du score d'autant méritée que Kutesa avait touché la transversale à la 58e. Les Servettiens avaient alors tout dans les pieds pour faire la bonne opération du week-end au classement. Las, ils ont connu un dernier quart d'heure difficile. Le jeune Junior Ligue, qui venait d'entrer en jeu, a réussi une frappe imparable pour Frick (78e). La fin de la partie a été clairement à l'avantage des champions en titre. Mais ils n'ont pu concrétiser leurs chances. Constantin sort Balotelli Les matches passent et le FC Sion promène toujours son spleen. du moins jusqu'au but de Sion à la 66e minute. Après une première mi-temps lénifiante, Christian Constantin, le coach par intérim du club valaisan, a décidé de sortir Mario Balotelli et Wylan Cyprien à la mi-temps. Les deux hommes erraient comme des âmes en peine sur le terrain alors que les Tessinois avaient ouvert la marque par Doumbia (34e). Un arrêt miraculeux de Lindner (38e) avait permis aux Valaisans de n'être menés que d'un but à la pause. Suite à un coup franc sur la gauche de Ziegler, Sio a pu marquer de la tête de manière imparable. Les Tessinois inscrivaient un deuxième but par Aliseda à la 86e, mais la VAR a fait annuler cette réussite pour un hors-jeu. Ce point permet aux Sédunois de quitter la dernière place en dépassant Winterthour. Ils n'ont, toutefois pas gagné, depuis le 15 octobre ou onze matches de Championnat.

Max Verstappen vainqueur du premier Grand Prix de la saison Max Verstappen a commenc� la saison par une victoire Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Le double champion du monde en titre Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Bahreïn, manche inaugurale de la saison de Formule 1. Il a devancé son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez. L'Espagnol Fernando Alonso complète le podium pour sa première course avec Aston Martin. "Finir sur le podium pour la première course de l'année, c'est incroyable", a réagi le double champion du monde de la discipline (2005, 2006). Aston Martin, attendu comme l'outsider de cette saison après avoir fait sensation lors des essais de pré-saison, puis ceux du GP plus tôt ce week-end grâce notamment à Alonso, place son deuxième pilote, le Canadien Lance Stroll, à la 6e place à l'arrivée, entre les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton, 5e et George Russell, 7e. Annoncé comme le principal rival de Verstappen cette saison, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a dû abandonner au dernier tiers de la course, victime d'un problème mécanique alors qu'il était troisième provisoire du GP. "Il n'y avait plus de puissance donc c'est dommage car c'est vraiment dans ces week-ends qu'il faut qu'on maximise les points", a regretté le pilote dans des déclarations à Canal+. L'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, termine au pied du podium. Le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), le Français Pierre Gasly (Alpine), remonté de la 20e et dernière place sur la grille, et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams), complètent le Top 10.

Le Belge Tim Merlier remporte au sprint la première étape Tim Merlier lors d'une victoire au Tour d'Oman. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Belge Tim Merlier (Soudal) a remporté au sprint la 1re étape de Paris-Nice par un temps gris et froid à La Verrière, après un parcours sinueux et vallonné de 169,4 km en vallée de Chevreuse. Le champion de Belgique, qui remporte déjà son quatrième succès de la saison, s'est imposé assez nettement devant l'Irlandais Sam Bennett (Bora) et le Danois Mads Pedersen (Trek Segafredo). Les deux grands favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ont déjà animé la course en se portant à l'avant à six km de l'arrivée dans la côte des 17 Tournants, avalée à bride abattue. En haut de la côte, le Slovène a pris les six secondes de bonifications au sprint intermédiaire, un petit pécule au classement général sur son rival danois qui pourra servir dans une course où la victoire finale se joue souvent à coups de secondes. Stefan Küng (48e) et Gino Mäder (54e) ont terminé dans le temps du vainqueur.

Un nul qui fait le bonheur... de Servette et Bâle Le portier Ati Zigi a r�ussi quelques parades spectaculaires. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Grasshopper en Super League. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1 après une première mi-temps assez emballante. Les Saint-Gallois n'ont pas passé une bonne semaine. Après une élimination en quarts de finale de la Coupe de Suisse contre Bâle, ils perdent encore deux points sur leur terrain dans la lutte pour les places européennes. Ce résultat doit réjouir Servette, Bâle, Lucerne et Lugano, qui restent dans un mouchoir de poche pour trois places. Les hommes de Peter Zeidler ont connu quelques problèmes avec le jeu long des Zurichois en début de partie. C'est d'ailleurs sur une longue ouverture du Japonais Hayao Kawabe que Guilherme Schettine a inscrit le 1-0 dès la 9e minute. Le Brésilien a bien mystifié le portier Zigi pour marquer son quatrième but de la saison. Les Saint-Gallois ont failli se faire surprendre à une ou deux reprises encore sur les saillies zurichoises. St-Gall a fini par retrouver ses esprits au cours d'une première mi-temps échevelée. Grégory Karlen s'est trouvé au bon endroit dans les seize mètres sur un centre de Julian von Moos. Sa reprise n'a laissé aucune chance à Moreira (33e). La deuxième mi-temps fut nettement moins intéressante. L'absence de Jérémy Guillemenot, suspendu, à la pointe de l'attaque fut préjudiciable. Le nul est finalement logique.

Noé Roth brille avec un deuxième rang à St-Moritz Le champion du monde No� Roth a pris la deuxi�me place � St-Moritz. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Le champion du monde Noé Roth n'est pas parvenu à rééditer son coup dix jours après son titre de Bakouriani lors de l'épreuve Coupe du monde à St-Moritz. Le Zougois a pris la deuxième place. Le Zougois, premier Suisse champion du monde dans la discipline des Aerials (saut), a tout de même livré une grande performance. Il a démontré un grand degré de difficulté dans ses sauts avec 3 saltos et 5 vrilles. Mais le vainqueur ukrainien Dmitro Kotovski et l'Américain Christopher Lillis, troisième, ont aussi montré un programme d'une grande valeur technique. Le top 3 des freestylers a offert l'un des concours les plus relevés de l'histoire des Aerials. Dans la finale, qui réunissait six athlètes, Andrin Schädler a réussi quatre vrilles parfaites. Le Zurichois de 22 ans a ainsi fêté son meilleur classement en Coupe du monde avec une quatrième place. Pirmin Werner a pris le neuvième rang. Chez les dames, les Australiennes Danielle Scott et Laura Peel ont réussi un doublé. La championne du monde, la Chinoise Kong Fanyu s'est classée troisième.

50 km: Golberg mate Klaebo au sprint Paal Golberg (2) s'est par� d'or sur 50 km Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Paal Golberg a décroché à 32 ans le premier titre individuel de sa carrière en devenant champion du monde du 50 km dimanche à Planica. Le Norvégien a devancé de 1''0 le meilleur sprinteur du monde, son compatriote Johannes Hösflot Klaebo, qui n'a rien pu faire dans l'emballage final. Meilleur Suisse, Beda Klee a terminé 24e. Le fond masculin norvégien a ainsi réussi un carton plein à Planica, profitant parfaitement de l'absence des Russes pour remporter les six titres mis en jeu. Paal Golberg en a glané trois, tout comme Johannes Hösflot Klaebo au côté duquel il a triomphé en sprint par équipe et dans le relais. Ce 50 km classique en mass-start s'est donc joué au sprint, après un peu plus de deux heures d'efforts. Le Suédois William Poromaa (3e) et le Finlandais Iivo Niskanen (6e) avaient pourtant accéléré la cadence en tête du petit groupe des favoris à moins de 4 km de l'arrivée, sans parvenir à faire craquer l'armada norvégienne. Les deux Suisses engagés dans l'épreuve-reine de ces joutes n'ont comme prévu pas tenu le choc. Beda Klee et Jonas Baumann ont perdu le contact avec le peloton principal après environ 18 km. Klee a concédé 5'11''2 sur la ligne, après avoir lâché Jonas Baumann (27e à 5'37''9) dans les derniers hectomètres.

Boe a couru la poursuite tout en se sachant positif au Covid Le Norv�gien Johannes Thingnes Boe a couru samedi tout en se sachant positif avec la b�n�diction du m�decin de l'�quipe. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Norvégien Johannes Boe a pris le départ de la poursuite de Nove Mesto (CZE) qu'il a remportée samedi, malgré des tests positifs au Covid 19, a-t-il indiqué à la télévision norvégienne TV2. Leader de la Coupe du monde, Johannes Boe a fait trois tests, dont deux se sont révélés positifs, a-t-il expliqué à TV2. "J'ai participé à la poursuite, parce que je menais (après le sprint, NDLR) et que je voulais gagner plus", s'est-il justifié. Son frère Tarjei, 2e du sprint jeudi, a également été testé positif et a aussi décidé de s'aligner sur la poursuite. Johannes et Tarjei étaient sans symptômes et la Fédération internationale de biathlon (IBU) n'interdit plus le départ d'un biathlète testé positif au Covid 19 cet hiver. Les deux biathlètes norvégiens ont tenté de conserver leur distance avec les autres concurrents, a expliqué Johannes, vainqueur de la poursuite. Avec Tarjei, deuxième, ils sont montés samedi sur le podium avec un masque FFP2 sur le visage. "C'est leur affaire" "C'était leur décision. Notre médecin a dit que s'ils n'ont pas de symptômes, pas de fièvre, rien, seulement positifs, c'est leur affaire de décider s'ils veulent s'aligner ou pas", a expliqué dimanche l'entraîneur de la Norvège, Siegfried Mazet, au micro de la télévision publique allemande ARD, avant le départ du relais mixte et du relais mixte simple, pour lesquels Johannes et Tarjei Boe ne sont pas alignés. Aucune décision n'a été pour l'instant prise quant à une participation à la prochaine étape de Coupe du monde, la semaine prochaine à Ostersund (Suède). Plusieurs biathlètes, dont le Norvégien Sturla Laegreid premier poursuivant de Johannes Boe à la Coupe du monde de biathlon, et le Français Quentin Fillon-Maillet, ont été testés positifs au Covid 19 ces derniers jours et ont renoncé à disputer les courses de Nove Mesto.

Flury 6e du second super-G, triplé autrichien Jasmine Flury Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Meilleure Suissesse, la championne du monde de descente Jasmine Flury doit se contenter du 6e rang dimanche dans le second super-G de Kvitfjell, remporté par Nina Ortlieb. Vingtième d'une course tronquée par la météo, Lara Gut-Behrami reste elle 2e de la Coupe du monde de la discipline à une course de la fin. Les conditions météorologiques ont failli profiter à Jasmine Flury, pourtant auteure d'une grosse faute de ligne sur le bas du parcours alors qu'elle s'élançait avec le dossard no 1. La longue interruption due à la chute d'Alice Robinson (no 3) a changé la donne, la neige fraîche continuant alors de s'accumuler sur la piste. Mikaela Shiffrin (7e au final), Elena Curtoni ou Corinne Suter (12es ex-aequo) ne sont ainsi pas parvenues à battre le chrono de la Grisonne, en lui reprenant pourtant beaucoup de temps sur les vingt dernières secondes du parcours. Sofia Goggia a, elle, réussi à s'emparer de la tête avec le dossard 16. Un 2e succès pour Ortlieb Mais les conditions se sont encore nettement améliorées par la suite, avec une meilleure visibilité et une neige moins dense. Et les Autrichiennes ont su saisir leur chance, signant un improbable triplé deux jours après que Cornelia Hütter leur avait offert un premier succès cette saison. C'est Nina Ortlieb qui s'est imposée avec le dossard 31, signant ainsi son deuxième succès en Coupe du monde après une victoire à La Thuile en février 2020, en super-G déjà. La vice-championne du monde de descente a fait parler ses qualités de glisseuse pour devancer de 0''12 Stephanie Venier (no 29) et de 0''39 Franziska Gritsch (no 26). LGB à 19 points de Curtoni Dans ce contexte, Lara Gut-Behrami a finalement limité la casse dans la lutte pour le Globe de la spécialité. La Tessinoise n'accuse que 19 longueurs de retard sur Elena Curtoni avant le super-G de Soldeu. Mais Cornelia Hütter (3e à 25 points) et Ragnhild Mowinckel (4e à 26 points) auront aussi leur mot à dire le jeudi 16 mars.

DiDomenico a signé à Gottéron DiDomenico a sign� pour deux ans � Fribourg Image: KEYSTONE/PostFinance Chris DiDomenico sera bel et bien de retour à Fribourg-Gottéron la saison prochaine. L'attaquant canadien de 34 ans a signé pour deux ans avec les Dragons, annoncent ceux-ci dans un communiqué. Les deux parties n'ont donc pas tardé à trouver un accord, qui a été officialisé sept jours après le CP Berne a accepté de libérer "DiDo" cet été malgré un contrat valable jusqu'à l'été 2024. Auteur de 53 points en 46 matches avec les Ours, Chris DiDomenico avait brillé lors des deux précédentes saisons sous le maillot de Gottéron. Il avait réussi 117 points, en 111 parties.

La NBA enquête sur Morant, mis à l'écart par Memphis Ja Morant est dans de sales draps Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Star de Memphis, Ja Morant a été mis à l'écart, pour au moins deux matches, après la diffusion d'une vidéo Instagram dans laquelle il brandit une arme à feu dans une boîte de nuit tôt samedi. Morant "sera absent de l'équipe pour au moins les deux prochaines rencontres", ont indiqué les Grizzlies, quelques heures après l'apparition de ces images. Entre-temps, la NBA avait réagi la première. "Nous sommes au courant d'une publication sur les réseaux sociaux impliquant Ja Morant et nous enquêtons", a déclaré son porte-parole Mike Bass, dans un communiqué. Au début de la vidéo, diffusée en live sur Instagram, on voit le double All-Star (27,1 points et 8,2 passes de moyenne), torse nu, tenant brièvement ce qui semble être un pistolet dans sa main gauche, avant de le faire disparaître du champ. Quelques heures plus tôt, il venait de perdre avec Memphis à Denver (113-97) dans ce qui constituait le choc de la Conférence Ouest. Samedi soir, Morant a exprimé ses excuses dans un message posté sur ses réseaux sociaux, affirmant "prendre l'entière responsabilité de (ses) actes commis la nuit précédente". "Je suis désolé pour ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes fans, mes partenaires, la ville de Memphis et le club de vous avoir laissé tomber. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer mon stress et mon bien-être général", a-t-il ajouté. D'autres affaires compromettantes S'il est une des nouvelles stars de la NBA, avec son jeu spectaculaire en haute altitude, le joueur, âgé de 23 ans, a déjà fait parler de lui en dehors des parquets, dans d'autres affaires compromettantes l'impliquant. Selon le Washington Post, Morant a été accusé l'été dernier d'avoir frappé à plusieurs reprises un adolescent de 17 ans, au cours d'un match organisé à son domicile. La victime a ajouté que Morant était ensuite allé chercher un pistolet, apparu visible à sa ceinture. Il n'y a cependant pas eu de poursuites par la police locale, "faute de suffisamment de preuves" pour l'inculper. "Toutes les allégations impliquant une arme à feu ont fait l'objet d'une enquête complète et n'ont pas pu être corroborées", l'a défendu son agent Jim Tanner, en réponse à l'article du Post. "Cela inclut l'enquête de la NBA le mois dernier, dans laquelle ils n'ont trouvé aucune preuve". Une enquête menée à la suite d'une confrontation d'après-match entre l'entourage de Morant et l'équipe des Indiana Pacers, après la victoire des Grizzlies à domicile le 29 janvier. Le no 2 de la draft 2019 est aussi accusé d'avoir menacé le chef de la sécurité d'un supermarché, dans lequel sa mère avait eu une altercation.

Jason Joseph et Ditaji Kambundji en finale sur 60 m haies Jason Joseph visera l'or dimanche soir � Istanbul Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph et Ditaji Kambundji joueront les médailles sur 60 m haies dimanche soir à Istanbul lors des Européens en salle. Le Bâlois et la Bernoise ont réussi respectivement le 1er et le 5e temps des demi-finales. Détenteur du meilleur chrono 2023 parmi les engagés (7''44) et toujours en quête d'une première médaille sur la scène internationale en élite, Jason Joseph a pourtant manqué son départ dans la première demi-finale. Mais il a produit son effort sur la deuxième partie de la course pour s'imposer sereinement en 7''50. Ditaji Kambundji, qui est pour sa part 2e sur la liste des engagées (7''81 cette saison), fut moins convaincante mais a assuré l'essentiel en gérant son effort. Troisième de sa demi-finale, la médaillée de bronze du 100 m haies des Européens outdoor 2022 a réussi un chrono de 7''97. Les finales du 60 m haies seront les dernières de ces joutes, à 18h55 heure suisse pour les dames et 19h05 pour les messieurs. Elles seront précédées par la finale du 800 m dames (18h35), à laquelle deux Romandes - Audrey Werro et Lore Hoffmann - prendront part.

Les Hawks ne parviennent pas à enchaîner Capela (15) a souffert face � Adebayo (13) samedi Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Les Hawks ne parviennent plus à enchaîner les victoires en NBA. Vainqueurs 129-111 des Trail Blazers vendredi à Atlanta, Clint Capela et ses équipiers ont été battus 117-109 à Miami 24 heures plus tard. Cette défaite, la deuxième en trois parties disputées sous les ordres du nouveau coach Quin Snyder, remet les Hawks à 50% de victoires cette saison (32-32). Toujours 8e de la Conférence Est, Atlanta était pourtant opposée à une équipe qui restait sur six défaites dans ses sept dernières sorties. Mais Miami, 7e à l'Est avec 34 succès pour 31 défaites, a pu compter sur Bam Ademayo (30 points, 11 rebonds, 5 passes décisives) pour faire la différence. Le Heat a, surtout, muselé le meneur All Star des Hawks Trae Young: celui-ci n'a marqué que 8 points (à 2/13 au tir), son plus bas total de la saison. Clint Capela a réussi quant à lui 16 points - grâce à un 8/10 au tir - et 13 rebonds, en 25 minutes passées sur le parquet floridien. Mais le pivot genevois a terminé cette partie avec un différentiel de -14, le deuxième plus mauvais de son équipe derrière Dejounte Murray (-17, en 36' de jeu).