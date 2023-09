Tomas Jurco à Davos ++ Dafne Schippers dit stop

Alexander Zverev renverse Roman Safiullin en finale Alexander Zverev a su se montrer patient. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER L'Allemand Alexander Zverev, tête de série no 1, a remporté le tournoi ATP 250 de Chengdu, en Chine, en renversant en finale le Russe Roman Safiullin 6-7 (2/7) 7-6 (7/5) 6-3. Le joueur de 26 ans, tombeur du Bulgare Grigor Dimitrov 6-3 7-6 (7/2) en demi-finale, a eu du mal à rentrer dans son match, mais a fini par prendre le dessus, en s'imposant en 2h56 sur un bon Safiullin, vainqueur de l'Italien Lorenzo Musetti au tour précédent (6-3 6-4). Zverev glane son 21e tournoi ATP, son deuxième en 2023 deux mois après celui de Hambourg. L'Allemand, 10e mondial, l'emporte à Chengdu et succède à Pablo Carreno Busta, dernier vainqueur en 2019, après trois ans d'annulation en raison des mesures prises par la Chine pour lutter contre le Covid-19. Grâce à cette finale, Safiullin, 26 ans également, va faire un bond de 14 places dans la hiérarchie mondiale pour émarger au 41e rang mondial, le meilleur classement de sa carrière, mais a raté l'occasion de remporter son premier tournoi ATP.

Davos engage le Slovaque Tomas Jurco Le Slovaque Tomas Jurco (no 13) lors d'un match contre les Etats-Unis aux JO de P�kin. Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Le HC Davos en proie à de nombreuses blessures dans son effectif a engagé l'ailier slovaque Tomas Jurco (30 ans). Il a été engagé avec un contrat d'une durée d'un mois. Le Slovaque était sans engagement après avoir disputé la dernière saison en KHL avec l'équipe chinoise de Kunlun Red Star. Il compte également 231 matches de NHL avant 2021. International, il a fêté la médaille de bronze surprise de la Slovaquie aux Jeux olympiques de Pékin 2022.

Dafne Schippers met fin à sa carrière Dafne Schippers (ici � La Chaux-de-Fonds en 2022) met fin � sa carri�re Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Néerlandaise Dafne Schippers, double championne du monde du 200 m, a annoncé mardi mettre un terme à sa carrière à 31 ans. Elle était diminuée depuis plusieurs années par des blessures au dos. "La course s'arrête ici, il est temps d'explorer d'autres chemins", a écrit sur les réseaux sociaux Dafne Schippers, qui décrocha l'or mondial en 2015 à Pékin puis en 2017 à Londres sur le demi-tour de piste. Elle a également obtenu deux médailles mondiales sur 100 m (argent en 2015, bronze en 2017). La native d'Utrecht, d'abord spécialiste des épreuves combinées (avec une médaille de bronze à l'heptathlon des Mondiaux 2013) était aussi devenue vice-championne olympique du 200 m à Rio en 2016. Elle détient toujours le record d'Europe de la distance en 21''63 établi le 28 août 2015 à Pékin.

Wawrinka face à Giron au 1er tour à Astana Wawrinka est en lice � Astana d�s mercredi Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Stan Wawrinka (ATP 40) retrouve l'ATP Tour dix jours après une campagne de Coupe Davis décevante pour la Suisse. Le Vaudois est en lice dans l'ATP 250 d'Astana qui commence mercredi. Tête de série no 8 du tableau au Kazakhstan, Stan Wawrinka affrontera Marcos Giron (ATP 64) au 1er tour. Il s'agira de son premier face-à-face avec l'Américain de 30 ans, 8e de finaliste du Masters 1000 de Toronto cet été. Stan Wawrinka (38 ans) pourrait affronter au 2e tour un autre ex-no 3 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 80), qui sera opposé au Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 70) au 1er tour. Le Vaudois avait été éliminé dès le 1er tour l'an dernier à Astana.

Jacobs et Kerley changent de coach à moins d'un an des JO Marcell Jacobs change de coach avec Paris 2024 en ligne de mire Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Stars du 100 m, Marcell Jacobs et Fred Kerley changent tous deux de coach à moins d'un an des JO de Paris. Le champion olympique va désormais s'entraîner avec Rana Reider en Floride, le champion du monde 2019 rejoignant quant à lui Quincy Watts à Los Angeles. "Le changement est parfois nécessaire, je travaillerai avec des athlètes de classe mondiale. Paris 2024 donnera à l'Italie les mêmes émotions qu'à Tokyo", a déclaré Marcell Jacobs, cité dans un communiqué de la Fédération italienne d'athlétisme. Le champion olympique 2021 avait annoncé la semaine dernière la fin de sa collaboration à Rome avec Paolo Camossi, le coach qui l'avait mené au titre olympique et au record d'Europe (9''80) en 2021 à Tokyo, puis au titre de champion du monde du 60 m en salle en 2022. L'Italien, qui fête mardi ses 29 ans, sort d'une saison décevante avec plusieurs blessures. Il a été éliminé en demi-finales du 100 m des Mondiaux de Budapest en août, où il a tout de même décroché l'argent du relais 4x100 m. Un groupe réputé Marcell Jacobs rejoint un groupe de sprint réputé, financé par son équipementier et par lequel sont notamment passés Mujinga Kambundji et Jason Joseph, mais quitté ces dernières années par plusieurs membres, après les déboires de l'entraîneur principal Rana Reider. Après enquête pour des accusations de violences sexuelles par l'US Center for SafeSport, Reider a accepté en 2023 une suspension d'un an avec sursis, reconnaissant un "déséquilibre" de par son statut de coach dans une "relation amoureuse consentie avec une athlète majeure". Risqué Champion du monde 2022 du 100 m, Fred Kerley rejoint quant à lui son compatriote Quincy Watts, champion olympique 1992 du 400 m. "Choisir le changement est toujours risqué, d'autant plus en année olympique. Mais je sentais le besoin de parier sur moi-même (...) et ça voulait dire chercher les conseils de COACH WATTS", écrit l'Américain de 28 ans sur ses réseaux sociaux. "Je lui fais confiance pour aller chercher la meilleure version de moi-même pour la saison la plus importante de ma carrière", ajoute cet ancien coureur de 400 m, médaillé de bronze mondial en 2019, mais qui a atteint le sommet du sprint avec un titre mondial sur 100 m en 2022 à Eugene. Alors accompagné par l'entraîneur grenadien Alleyne Francique, Kerley a aussi décroché l'argent olympique derrière Marcell Jacobs. Et comme l'Italien, il a connu une saison décevante avec une élimination en demi-finales du 100 m à Budapest en août. Il a tout de même été titré sur le relais 4x100 m.

Un derby zurichois en ouverture de la 8e journée La 8e journée de Super League démarre mardi, avec un derby zurichois au menu dès 20h30 au Letzigrund. Le FC Zurich accueille une équipe de Grasshopper mal en point. Les deux éternels rivaux restent sur un match nul le week-end dernier, pour la reprise du championnat après trois semaines consacrées aux équipes nationales et à la Coupe de Suisse. Le FCZ a obtenu un 0-0 sur la pelouse de Lausanne-Sport, alors que GC a concédé un 1-1 face à St-Gall. Le FC Zurich a cédé ce week-end son fauteuil de leader à Young Boys, qui se rendra à St-Gall mercredi, et pointe désormais au 3e rang à un point des Bernois et du FC Lucerne. Grasshopper végète pour sa part au 9e rang avec 5 points, soit un de plus que Bâle et la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy qui ont joué un match en moins.

L'Ajax confrontée à l'une des plus graves crises de son existence Autrefois géant du football européen, l'Ajax Amsterdam est aujourd'hui plongé dans l'une des crises les plus graves de ses 123 ans d'histoire, avec une quatorzième place en championnat. De plus, des dirigeants ont été limogés. Ses supporters se déchaînent qui plus est. Le "Klassieker" à domicile contre le Feyenoord Rotterdam a été interrompu définitivement dimanche par l'arbitre à la 55e, alors que les visiteurs menaient 3-0, des fumigènes et des feux d'artifice ayant été jetés sur la pelouse par des fans de l'Ajax. Ceux-ci ont ensuite défoncé l'entrée du terrain et se sont battus avec la police anti-émeute, contrainte de répliquer avec des gaz lacrymogènes. "Le club est en flammes", a titré le site internet de l'association des supporters, décrivant l'arrêt du match de dimanche contre le grand rival Feyenoord comme "un point bas dans la crise" qui secoue le club sacré à 36 reprises champion des Pays-Bas. Les 35 minutes restantes de la rencontre seront jouées mercredi à huis clos, a annoncé lundi la Fédération néerlandaise de football. Il faut en effet remonter à l'exercice 1964/1965, lorsque l'icône du club Johan Cruyff venait de rejoindre l'équipe de jeunes de l'Ajax, pour trouver un pire début de saison. L'équipe, qui n'a remporté qu'un seul match en Eredivisie jusqu'à présent, se trouve déjà à dix points du leader, le PSV Eindhoven. Pour le quotidien NRC, cette rencontre face au Feyenoord "symbolisait la crise existentielle dans laquelle se trouve l'Ajax". En Europa League, les joueurs de l'entraîneur Maurice Steijn ont concédé le nul contre Marseille (3-3), un autre club en proie à une crise majeure, et auront fort à faire pour sortir de leur groupe, qui comprend également Brighton, actuel 3e de Premier League. Dans la foulée du fiasco vécu dimanche, le club a annoncé le départ "avec effet immédiat" du directeur du football Sven Mislintat. Pour l'association des supporters, "il est clair que l'instabilité au sein du club règne non seulement sur le terrain mais aussi du côté de la direction". Lutte de pouvoir En poste depuis seulement quatre mois, Mislintat faisait l'objet d'une enquête externe pour un éventuel conflit d'intérêts concernant un transfert de dernière minute cet été, celui du latéral croate Borna Sosa pour huit millions d'euros. L'Ajax a démenti que ce limogeage ait un rapport avec l'enquête, citant "le manque de soutien général au sein de l'organisation" comme la raison derrière la décision. La presse néerlandaise s'est fait l'écho depuis plusieurs mois d'une lutte de pouvoir à la tête du club. Mislintat aurait notamment perturbé l'entraînement la semaine passée en hurlant devant les joueurs que Steijn pourrait perdre son poste en cas de défaite contre le Feyenoord. Les départs successifs du directeur sportif Marc Overmars en février 2022 et du directeur général Edwin Van der Sar en mai 2023 ont fragilisé l'édifice. L'Ajax, alors entraîné par Erik ten Hag, avait pourtant atteint les demi-finales de Ligue des champions il y a tout juste quatre ans. "C'est naturellement un après-midi très sombre", a admis Steijn dimanche. Le directeur général par intérim de l'Ajax, Jan van Halst, également la cible de la colère des supporters, a admis que le club traversait une crise profonde: "C'est une période très difficile. Si seulement il était si facile d'appuyer sur un bouton et d'inverser le cours des choses". Le spécialiste du football néerlandais Jaap Stalenburg résume ainsi la situation: "c'est le chaos, le chaos total". "Ils se battent partout. Sur le terrain, en dehors du terrain. Ils ont besoin d'un dictateur, d'un leader fort qui vienne mettre de l'ordre dans tout ça." Note: Ajoute fin de la rencontre à huis clos

Thoune renverse Sion en moins d'un quart d'heure Le d�fenseur valaisan Nias Hefti, (ex-Thoune) tente d'inqui�ter le portier oberlandais Mateo Matic. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Dans le match au sommet de la Challenge League, Thoune s'est imposé 3-2 à Tourbillon contre le FC Sion. Les Valaisans menaient pourtant 2-0 jusqu'à la 74e minute avant de concéder leur premier revers. En cas de succès, les joueurs de l'entraîneur Didier Tholot pouvaient reprendre la tête du classement en attendant le match de Wil au Stade Nyonnais ce mardi. Tout paraissait s'être parfaitement emmanché pour les Sédunois, largement dominateurs jusqu'à un quart d'heure du terme. Sous l'impulsion de l'Urugayen Cristian Souza, le FC Sion a pris deux buts d'avance sur une tête plongeante de Baltazar (27e) puis sur une reprise déviée d'Ilyas Chouaref (40e). Le travail était bien fait pour les Valaisans alors que les Oberlandais n'inquiétaient alors que rarement le portier Fayulu. Tout a changé en fin de partie quand Miguel Castroman a adressé un tir puissant des vingt mètres dans la lucarne du portier sédunois (74e). Puis Théo Bouchlarhem a commis une faute dans les seize mètres sur un attaquant bernois, Ishan Sacko a transformé le penalty (78e). Dix minutes plus tard, le même Sacko adressait un centre précis sur la tête de Marc Gutbub pour le 2-3. Ce pur produit de la relève thounoise a donc donné la victoire à ses couleurs permettant à l'équipe du coach Mauro Lustrinelli de mettre Sion à quatre points. Dans l'autre match de la soirée, même scénario renversant. Vaduz menait aussi 2-0 après 17 minutes de jeu sur le terrain du FC Aarau. Les joueurs de l'entraîneur Alex Frei ont, eux aussi, réussi à retourner le score en leur faveur. Arijan Qollaku a inscrit le but de la victoire à la 87e minute apportant sans doute un précieux soulagement à son coach.

Le gouvernement veut des "sanctions" après les chants homophobes Le gouvernement veut des sanctions apr�s les chants homophobes entonn�s lors d'OM-PSG Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le gouvernement veut des "sanctions" après les chants homophobes entonnés dimanche lors du match OM-PSG. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle appelé le PSG à "porter plainte". "Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM", écrit Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), sur son compte "X" (ex-Twitter) au lendemain de la rencontre entre le PSG et l'OM au Parc des Princes. "Avec la DILCRAH, je vais saisir le club PSG et la igue de football professionnel (LFP) afin que des sanctions soient prises. Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice", ajoute Olivier Klein, qui a pris la tête en septembre de la Dilcrah, organisme rattaché à Matignon. Son message s'accompagne d'une vidéo d'une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner des chants homophobes à l'encontre des joueurs de l'équipe marseillaise. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a elle aussi condamné ces chants. "Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes", a-t-elle commenté sur "X" (ex-Twitter). "Il est urgent de les éradiquer de nos stades", a-t-elle ajouté, précisant que la commission de la LFP était "désormais saisie" et appelant le PSG "à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu'ils soient sortis des stades". Selon une journaliste de l'AFP présente au stade pour suivre la rencontre, ces chants ont duré près d'un quart d'heure.

Athletissima et Weltklasse programmés après Paris 2024 Athletissima se d�roulera apr�s les JO de Paris en 2024 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les deux meetings suisses estampillés Ligue de diamant se dérouleront après les JO de Paris 2024. Athletissima aura lieu le jeudi 22 août à Lausanne, alors que le Weltklasse de Zurich est prévu le jeudi 5 septembre. La Ligue de diamant, dont le calendrier a été officialisé lundi, comprendra 15 étapes l'année prochaine. La saison commencera tôt avec deux événements en Chine: à Xiamen le 20 avril puis à Shanghai le 27 avril. Après les compétitions de Doha, Rabat et Eugene, les athlètes se rendront à Oslo et Stockholm les 30 mai et 2 juin pour les premières étapes européennes. En juillet, les athlètes auront l'occasion de se préparer aux Jeux olympiques à Paris, Monaco et Londres. Après le point culminant de la saison, Lausanne, Chorzow en Pologne, Rome et Zurich seront quatre autres occasions de marquer des points pour la qualification à la finale. Les vainqueurs de la Diamond League dans les 32 disciplines seront désignés les 13 et 14 septembre à Bruxelles.

Ehammer sera opéré de l'épaule mardi Ehammer va se faire op�rer � l'�paule mardi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Simon Ehammer va se soumettre mardi à une opération de l'épaule, a-t-il révélé lors de l'émission Sportpanorama sur SRF. Cette intervention a été rendue nécessaire par le fait que le traitement conservateur du tendon enflammé n'a pas donné les résultats escomptés. Ces douleurs l'empêchaient en premier lieu de lancer le javelot. C'est pourquoi, dans la deuxième moitié de la saison estivale, le décathlonien s'est vu contraint de miser entièrement sur la longueur. Il a d'ailleurs conclu la saison en beauté en gagnant la finale de la Ligue de diamant dans la discipline. En 2024, l'Appenzellois de 23 ans aura un programme on ne peut plus chargé. En salle, avec les Mondiaux de Glasgow en perspective, il misera sur l'heptathlon; à Götzis, il tentera de battre le record de Suisse du décathlon en dépassant les 8600 points; aux Européens à Rome, il concourra à la longueur et sur 110 m haies; enfin, aux Jeux olympiques à Paris, il tentera de décrocher une médaille aussi bien en décathlon qu'en saut en longueur.

Rapinoe réussit ses adieux à la sélection américaine Megan Rapinoe a r�ussi ses adieux � la s�lection am�ricaine Image: KEYSTONE/EPA/Alex Wroblewski La star américaine Megan Rapinoe, championne olympique et double championne du monde, a connu les joies de la victoire pour son dernier match en sélection. Les Etats-Unis ont en effet dominé l'Afrique du Sud 2-0 dimanche à Chicago en amical. A 38 ans, Megan Rapinoe a même réussi une passe décisive sur un corner sur le 2-0 de la 49e minute, avant de sortir à la 54e pour clore une carrière en sélection longue de plus de 17 ans avec 203 matches et 63 buts. L'emblématique attaquante, figure de proue du foot féminin, engagée notamment pour les droits des LGBT+, mettra un terme définitif à sa carrière en novembre, à la fin de la saison régulière du championnat des Etats-Unis qu'elle dispute avec son club de l'OL Reign. La joueuse FIFA de l'année 2019 avait été éliminée en août avec son équipe par la Suède dès les 8es de finale du Mondial disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle avait remporté avec les Etats-Unis le tournoi olympique aux Jeux de Londres en 2012 puis la Coupe du monde en 2015 et 2019.

Le Reste du monde écrase l'Europe 13-2 Frances Tiafoe a brill� dans la Laver Cup 2023 Image: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck L'équipe du Reste du monde a remporté dimanche la Laver Cup. La formation du capitaine John McEnroe a écrasé l'Europe 13-2 pour fêter son deuxième succès en six éditions, le deuxième de suite. Le Reste du monde a forcé la décision dès le premier match programmé dimanche à Vancouver, un double remporté par Ben Shelton et Frances Tiafoe. Les deux Américains sont venus à bout du Polonais Hubert Hurkacz et du Russe Andrey Rublev au terme de deux tie-breaks, obtenant ainsi les trois points synonyme de victoire. L'Europe, dont la plus large victoire a été décrochée en 2021 (14-1), n'a remporté qu'un seul match tout au long du week-end. Casper Ruud a battu samedi Tommy Paul pour permettre à l'équipe de Björn Borg de revenir à 6-2. Mais le Reste du monde a repris le large pour mener 10-2 à l'issue de la deuxième journée.

La meilleure équipe de Madrid, c'est.... l'Atletico Alvaro Morata a sign� un doubl� contre le Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Mauvaise soirée pour le Real Madrid. Le multiple champion d'Europe a perdu son derby sur le terrain de l'Atletico (1-3) et du même coup sa place de leader de la Liga. Le Real de Carlo Ancelotti restait sur un sans-faute depuis le début du championnat (5 victoires). TItularisés à la pointe de l'attaque au stade Metropolitano, pour ce 211e affrontement entre voisins, Alvaro Morata (aux 4e et 46e minutes) et Antoine Griezmann (18e) ont été les héros de la soirée marquant, à chaque fois, de la tête. Au sein de "la Maison blanche", seul Toni Kross a trouvé l'ouverture (38e).