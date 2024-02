Très bon week-end pour le LHC ++ Le Bayern sombre

Le très bon week-end du LHC Le Davosien Dominik Egli tente de protéger son puck face au Lausannois Théo Rochette. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le Lausanne HC a bouclé un week-end de rêve en National League. Après leur succès 5-0 samedi à Kloten, les Vaudois ont enchaîné dimanche avec une victoire 2-1 sur la glace de Davos. Prendre six points en deux matches à cette époque de la qualification, c'est une d'une valeur inestimable. Les joueurs de l'entraîneur Geoff Ward ont ainsi fortement cimenté leur qualification directe pour les play-off. Mieux, ils peuvent désormais lorgner sur la troisième place de Zoug qui n'est plus qu'à trois points. Dans la station grisonne, le gain du match est sans doute un peu chanceux, mais les Vaudois ont fait la différence dans la troisième période qu'ils ont dominée. Le 2-1 victorieux a été inscrit à la 56e minute par le défenseur Lukas Frick sur un bon service de Tim Bozon. Le défenseur lausannois a marqué son premier but de la saison. Une fois de plus, le duel entre les deux équipes s'est joué avec un but d'écart. Lausanne a mis fin à une série de quatre succès des Grisons, qui restent collés à la septième place avec trois points de retard sur Lugano et Berne et un match en moins.

La défaite de trop pour le Bayern Munich et Thomas Tuchel La chute sans fin pour Manuel Neuer et le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/EPA Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen peuvent déjà préparer les festivités pour leur premier titre. Il ne peut plus leur échapper après la nouvelle déroute du Bayern Munich. Huit jours après sa défaite à Leverkusen et quatre jours après celle devant la Lazio en Ligue des Champions, le Bayern s’est incliné 3-2 à Bochum. Il accuse désormais 8 points de retard sur le Bayer Leverkusen. On voit mal comment il pourrait combler cet écart qui le sépare d’une équipe toujours invaincue cette saison toutes compétitions confondues. A Bochum, le Bayern avait pourtant ouvert le score par Jamal Musial à la 14e avant de perdre le fil de son football. Comme à Rome, Dayot Upemecano a provoqué un penalty et a écopé d’un carton rouge pour permettre à Bochum de mener 3-1. On précisera que le Bayern avait battu Bochum 7-0 le 23 septembre dernier lors de la 5e journée. Après cette troisième défaite en huit jours, Tomas Tuchel se retrouve dans une position intenable. L’entraîneur aura toutes les peines du monde à passer l’hiver.

Un final de folie pour le Servette FC La joie des Servettiens: ils ont enfin battu Lugano au Stade de Genève. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a brisé le signe indien. Incapables de battre le FC Lugano au Stade de Genève depuis leur retour dans l’élite en 2019, les Grenat ont, cette fois, renversé la table pour s’imposer 2-1. Menés très vite au score sur une frappe de Hadj Mahmoud à la 11e, les Servettiens ont su exploiter pleinement l’expulsion d’Anto Grgic à la 75e pour conclure une semaine éprouvante sur une victoire. A la 83e, Derexck Kutesa déposait le ballon sur la tête de Miroslav Stevanovic pour le 1-1. A la 89e, Bendeguz Bolla transformait un penalty provoqué par Jérémy Guillemenot pour le but de la victoire. Les Grenat restent ainsi à 7 points des Young Boys qu’ils défieront dimanche prochain au Wankdorf. Mais avant ce choc, il y aura une qualification pour les huitièmes de finale de la Conference League à aller chercher à Razgrad. Amplement méritée, cette victoire est toutefois heureuse. Quelques secondes avant l’expulsion de Grgic, auteur d’une faute "horrible" sur Alexis Antunes, Zan Celar avait trouvé la transversale de Joël Mall... A 2-0 pour Lugano, la fin de match n’aurait certainement pas réservé un tel retournement de situation. Dans l’autre rencontre disputée à 16.30, le FC Zurich s’est imposé 1-0 à Lucerne grâce à un but d’Antonio Marchesano inscrit à la... 90e minute. Le FCZ a donc bien digéré le départ de son entraîneur Bo Henriksen à Mayence. Avec cette victoire qui intervient une semaine après celle contre les Grasshoppers, les Zurichois occupent à nouveau seuls la troisième place du classement, à 12 points des Young Boys et à 5 du Servette FC.

Jannik Sinner no 3 mondial lundi Un 12e titre pour Jannik Sinner. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Jannik Sinner (ATP 4) est toujours intouchable cette année. Trois semaines après son succès à l’Open d’Australie, l’Italien a enlevé à Rotterdam le premier ATP 500 de l’année. En finale, Jannik Sinner a battu 7-5 6-4 l’Australien Alex de Minaur (ATP 11) pour cueillir le 12e titre de sa carrière. Ce succès aux Pays-Bas lui permettra, par ailleurs, de figurer ce lundi à la troisième place du classement ATP. Jamais un Italien n’avait été aussi bien classé dans l’histoire. En attendant mieux sans doute très vite...

Un but et un assist pour Vincent Sierro Un dimanche royal pour Vincent Sierro (à droite jeudi soir à Lisbonne contre Benfica). Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Vincent Sierro traverse l’une des plus belles périodes de sa carrière. Capitaine exemplaire, le Valaisan a mené les siens à la victoire à Monaco lors de la 22e journée de la Ligue 1. Toulouse s’est imposé 2-1 en Principauté face à une équipe qui pensait avoir retrouvé tout son allant après son succès dimanche dernier à Nice. Vincent Sierro a ouvert le score à la 41e minute avec un coup franc armé des 30 mètres qui a abusé Philipp Köhn au premier poteau. Le portier suisse a donné du grain à moudre à ses détracteurs. A la 70e, Vincent Sierro était impliqué sur le 2-1 de Logan Costa. Le défenseur du Cap Vert était au bon endroit après un corner botté par son capitaine. Déjà à son avantage jeudi à Lisbonne lors de la courte défaite 2-1 face au Benfica en Europa League, Vincent Sierro s’affirme de plus en plus comme le régulateur de son équipe.

La chance du champion pour les Young Boys Rien n'a été simplie pour Meschack Elia (à gauche) et les Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La chance du champion a accompagné les Young Boys lors du choc des extrêmes face au Stade Lausanne-Ouchy. Ils se sont imposés 1-0 pour faire un pas de plus vers la défense de leur titre. La décision est tombée à la 70e minute un un coup-franc de Cédric Itten. Sa frappe a été déviée par le mur pour une ouverture du score heureuse, mais pas imméritée après les deux tirs sur les montants en première période de Darian Males et de Lukas Lakomy. Mais c’est bien le SLO qui aurait dû mener à la marque à cet instant de la rencontre. A la 58e, le remarquable Ismaël Gharbi ratait la transformation d’un penalty. Sa frappe trop molle était captée par un David von Ballmoos qui avait bien besoin de réussir un tel arrêt trois jours après avoir commis une erreur fatale contre le Sporting Lisbonne. Deux minutes après le but d’Itten, l’expulsion de Lewin Blum pour une faute de dernier recours redonnait une chance aux Vaudois. Ils ne furent toutefois pas en mesure d’exploiter cette supériorité numérique pour éviter une quinzième défaite, la dixième lors de ses treize derniers matches. Quant aux Young Boys, cette "petite" victoire rappelle une vérité. Jean-Pierre Nsame n’a pas vraiment été remplacé. Mais pour l’instant, le départ forcé du buteur à Come ne porte pas à conséquence. Mais Raphaël Wicky devra tout de même bien admettre que l'écart de... 35 points qui séparaient les deux équipes au coup d'envoi ne s'est pas vraiment vu sur le terrain.

Une confirmation éclatante pour Lulu Sun Lulu Sun: 181e mondiale ce lundi avec un premier tour à Dubai contre Paula Badosa. Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Lulu Sun (WTA 202) a cueilli à Roehampton dans le grand Londres un sixième titre sur le front du Circuit ITF. Elle a battu 7-5 7-5 en finale la Britannique Heather Watson (WTA 132). Ce succès confirme ses résultats de janvier avec une victoire au 1er tour du WTA 250 d’Auckland et une qualification pour le tableau principal de l’Open d’Australie. A la faveur de ce succès dans ce tournoi ITF 50, elle va gagner 21 rangs dans le prochain classement WTA pour figurer à la 181e place. Il s’agira du meilleur ranking de sa carrière. Lulu Sun n’aura toutefois pas le temps de savourer cette victoire. Elle sera en lice ce lundi au WTA 1000 de Dubaï. Au bénéfice d’une wild card, elle affrontera Paula Badosa (WTA 79), une ex-no 2 mondiale il ne faut pas l’oublier.

Pas (encore) de Globe pour Odermatt, 3e du super-G de Kvitfjell Sa 3e place en super-G ne satisfait pas Marco Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt n'est pas parvenu à s'assurer un premier Globe à Kvitfjell. Septième en descente, le Nidwaldien doit se satisfaire d'un 3e rang dans le super-G disputé dimanche en Norvège. Vincent Kriechmayr est parvenu à retarder l'échéance en s'adjugeant cette course, dont Arnaud Boisset a pris la 7e place. Auteur d'un cinquième podium en six super-G disputés cette saison, Marco Odermatt reste néanmoins idéalement placé dans la lutte pour ce petit Globe qu'il n'a encore jamais remporté. Il possède 81 d'avance sur l'Autrichien alors qu'il ne reste plus qu'un super-G au menu, le vendredi 22 mars dans le cadre des finales de Saalbach. Vincent Kriechmayer n'aura donc pas le choix en Autriche: il devra s'imposer et espérer que le meilleur skieur alpin de la planète finisse hors du top 15. Un cas de figure difficile à imaginer: depuis sa 28e place à Kvitfjell en mars 2022, Marco Odermatt a terminé 15 super-G d'affilée parmi les quatre premiers! Si la victoire lui a échappé ce week-end, Marco Odermatt a donc néanmoins de quoi se réjouir. Il est ainsi enfin parvenu à apprivoiser l'Olympiabakken de Kvitfjell, théâtre des courses des JO de Lillehammer 1994, où il n'avait jamais pu se classer dans le top 10 en six courses disputées jusque-là. Sa 7e place dans une descente remportée par Niels Hintermann lui a en outre permis de réaliser une excellente opération dans la lutte pour le Globe de la discipline-reine. Le Nidwaldien, qui aurait été sacré en cas de victoire samedi, compte 42 points d'avance sur Cyprien Sarrazin avant l'ultime descente de la saison. Boisset confirme Dimanche, Marco Odermatt n'a été battu que de 0''19 par Vincent Kriechmayr sur un tracé raccourci en raison d'un brouillard givrant présent sur le haut. Tout s'est joué sur le bas du parcours, l'Autrichien reprenant 0''33 au Nidwaldien et 0''49 à Jeffrey Read (2e au final, à 0''17) sur les 16 dernières secondes de course. Le deuxième meilleur Helvète fut Arnaud Boisset. Le Valaisan de 25 ans a égalé son meilleur résultat en Coupe du monde, établi lors du précédent super-G à Garmisch-Partenkirchen, en concédant seulement 0''15 à Marco Odermatt et à Dominik Paris (3es ex-aequo). Il s'agit de son troisième top 10 à ce niveau, le premier ayant été signé le 19 janvier à Kitzbühel en descente (9e). Stefan Rogentin s'est quant à lui classé 11e alors que Franjo von Allmen, 5e samedi en descente et 3e du deuxième super-G de Garmisch, a terminé 16e. Le Fribourgeois Alexis Monney n'est en revanche pas parvenu à prendre place parmi les 20 premiers, Justin Murisier ayant quant à lui connu l'élimination.

Fatiguée, Gut-Behrami a pris 200 points à Crans-Montana Lara Gut-Behrami a quelques jours devant elle pour récupérer Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE 200 points en trois courses: Lara Gut-Behrami a plutôt bien géré son week-end de Coupe du monde à Crans-Montana. La Tessinoise va maintenant se reposer avant les épreuves de Val di Fassa. - Lara, vous êtes soulagée d'arriver au terme de ce week-end en bonne santé? "Oui, c'est clair, c'est ça le plus important. C'était vraiment un week-end très intense, très dur pour tout le monde. Donc je prends les bons résultats, je prends le ski. Et puis oui, je ne vais pas cacher que je suis quand même contente que ce soit terminé et d'avoir quelques jours pour récupérer." - Cela a moins bien fonctionné en Super-G? "J'ai eu un peu de peine, je n'ai pas vraiment bien interprété la neige. C'était un peu plus mou que ce à quoi je m'attendais. J'aurais dû être un peu plus souple sur les skis. J'ai essayé de faire des appuis trop durs, surtout sur la partie du haut et je n'ai pas produit suffisamment de vitesse. Mais je vais essayer d'améliorer ça dans l'optique du prochain week-end." - Justement, qu'est-ce qui vous reste comme énergie? "J'ai quelques jours pour récupérer. Je vais profiter d'aller à la maison et puis le week end prochain, on va recommencer." -Vous profitez aussi de ce week end pour accentuer votre avance au classement général. "Franchement, la seule chose à laquelle je pense, c'est le ski. Je regarde plutôt ce que j'ai fait aujourd'hui (dimanche), ce que je peux améliorer pour les prochaines courses. C'est toujours ça mon objectif." -Quand on voit vos résultats, ça a l'air d'aller. Où se situe la marge de progression? "Déjà, si je perds huit dixièmes sur la partie du haut dans ce super-G, c'est qu'il y a matière à amélioration. Je n'ai pas fait des appuis propres, j'étais un peu trop collée sur la ligne. Et puis il n'y a jamais de manche parfaite. C'est ça qui est bien dans le sport, on peut toujours s'améliorer."

Super-G de Crans-Montana: Lara Gut-Behrami "seulement" 6e Lara Gut-Behrami doit se contenter d'un 6e rang en super-G Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lara Gut-Behrami n'a pas enchaîné un troisième podium ce week-end à l'occasion du Super-G de Coupe du monde à Crans-Montana. La Tessinoise a pris le 6e rang à 0''46 de Stephanie Venier. Elle avait évoqué la fatigue samedi, avait expliqué qu'elle avait même vomi avant le départ de la deuxième descente. Dimanche dans sa discipline de prédilection, Lara Gut-Behrami n'a pas pu faire de miracle. C'est surtout un mauvais passage sur le haut qui a éjecté la Luganaise de la course au podium. "Je suis heureuse que le week-end se termine, a avoué la leader du général de la Coupe du monde. Je me réjouis de pouvoir me reposer avant les courses du week-end prochain. L'important c'est de finir cette semaine en bonne santé. Et au niveau des conditions, la neige m'a un peu surprise." 5 points d'avance sur Hütter En perdant passablement de vitesse avant le plat, "LGB" a hypothéqué ses chances de résultat probant. Sa 6e place fait que la lutte pour le dossard rouge de la discipline reste extrêmement serrée. La Tessinoise est toujours en tête, mais Cornelia Hütter, 5e avec un centième d'avance sur la skieuse de Comano, a repris cinq points et se retrouve à cinq longueurs (360 et 355 points). Deuxième à 0''04 de Venier, Federica Brignone grignote également son retard sur la Tessinoise. Elle n'est plus qu'à 34 points et alors que la suite du programme se compose de deux Super-G à Val di Fassa, puis d'une descente et d'un Super-G à Kvitfjell. Au général en revanche, Lara Gut-Behrami compte désormais une marge de 205 points sur Mikaela Shiffrin. Bassino confirme Victorieuse de la deuxième descente samedi, Marta Bassino a logiquement trouvé un terrain de jeu à sa convenance. La championne du monde a fini à 0''15 de Stephanie Venier qui fête son troisième succès en Coupe du monde, le premier dans cette discipline. Dans le camp suisse, ce ne sont pas franchement les sourires qui ont illuminé l'aire d'arrivée. Jasmina Suter, Michelle Gisin et Priska Nufer ont en effet toutes terminé hors du top 15.

Pacquiao ne pourra pas concourir aux Jeux de Paris Manny Pacquiao ne pourra pas disputer les JO Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Manny Pacquiao ne pourra pas disputer les JO de Paris 2024. La candidature de la légende de la boxe a été rejetée par le CIO, a annoncé dimanche le patron du comité philippin. A l'automne dernier, Manille avait adressé une "demande spéciale" au CIO pour que Pacquiao (45 ans), qui a remporté de nombreux titres mondiaux dans six catégories de poids différentes, puisse sortir de sa retraite et prendre part aux Jeux en dépit d'une règle fixant à 40 ans la limite d'âge des boxeurs olympiques. Mais dimanche, le président du comité olympique philippin, Abraham Tolentino, a déclaré à l'AFP que la demande avait été rejetée. Le comité philippin espérait donner accès à Pacquiao à une "place d'universalité". Celles-ci sont accordées aux athlètes des pays qui peinent à obtenir des places par les voies de qualification normales. Le CIO a déclaré qu'il y avait neuf places d'universalité pour la boxe à Paris, cinq pour les femmes et quatre pour les hommes. "Il aurait pu assurer un podium ou être la première médaille d'or du pays", en boxe olympique, a regretté M. Tolentino, qui a cependant ajouté qu'ils devaient "suivre les règles établies par le CIO". Pacquiao s'est retiré de la boxe professionnelle en 2021 pour tenter en vain de devenir président des Philippines. En octobre dernier, le champion, qui n'a jamais participé aux Jeux, avait déclaré qu'il n'était "pas trop vieux" pour affronter des boxeurs plus jeunes, déclarant qu'il se sentait comme s'il avait "30 ans ou 28 ans".

Une troisième opération pour Sandro Michel Sandro Michel (à gauche) va subir une troisième opération en début de semaine Image: KEYSTONE/AP/Oksana Dzadan Sandro Michel devra subir une nouvelle opération après sa grave chute subie à l'entraînement sur la piste d'Altenberg. Son état reste stable, souligne Swiss Sliding. L'Argovien, qui s'est blessé au bassin, à la cuisse et à la cage thoracique lors de sa chute en bob à quatre mardi dernier, subira une troisième opération en début de semaine à la clinique universitaire de Dresde. Il devrait ensuite être rapidement rapatrié en Suisse. Le pilote Michael Vogt ainsi que les pousseurs Dominik Hufschmid et Andreas Haas, plus légèrement blessés, sont déjà rentrés au pays jeudi. Ils se portent bien compte tenu des circonstances. Vogt, qui a subi une grave commotion cérébrale, a subi des examens complémentaires qui ont révélé une contusion de l'épaule. En raison de ces blessures, Michael Vogt ne participera d'ailleurs pas à l'épreuve de bob à deux prévue lors de la première semaine des championnats du monde à Winterberg. A la place de Vogt, la commission de sélection de Swiss Sliding a désigné Timo Rohner comme troisième pilote, en plus de Simon Friedli et Cédric Follador. La fédération décidera de la composition exacte des équipages mardi.

Mac McClung gagne encore le concours de dunk Matthew McClung a gagné le concours de dunk du All-Star Weekend Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le joueur de G-League (championnat de développement) Matthew "Mac" McClung a triomphé comme l'an dernier lors du concours de dunk du All-Star Weekend NBA, samedi à Indianapolis. Malgré un gabarit passe-partout (1m88), il a une nouvelle fois fait parler sa détente phénoménale pour illuminer un concours sans grande folie. McClung a innové avec un premier dunk en sautant par-dessus un joueur, récupérant le ballon au-dessus de sa tête, lâchant volontairement la balle en l'air avant de la reprendre pour la smasher. Pour battre l'ailier des Celtics Jaylen Brown en finale, il a proposé un saut superbe par-dessus l'ancien pivot hors-norme Shaquille O'Neal (2m16), recueillant la note maximale du jury. La soirée avait débuté de façon poussive avec le très mal conçu concours d'adresse, qui a opposé trois équipes de trois joueurs sur plusieurs épreuves, entre passes, tirs et conduite de balle. Le meneur des Milwaukee Bucks Damian Lillard a lui remporté comme l'an passé le concours de tirs à trois points. Deux autres gâchettes ont ensuite assuré le show avec un duel à trois points entre la star des Golden State Warriors Stephen Curry et l'Américaine Sabrina Ionescu, artilleuse du New York Liberty et de Team USA. Ionescu avait défié Curry après avoir réussi un concours d'adresse record l'an passé. Ce duel a été organisé pour des associations caritatives. Ionescu, qui tirait depuis la ligne NBA (plus éloignée que dans le championnat féminin WNBA) mais avec des ballons WNBA un peu plus petits, a perdu face à Curry.

Hischier mène les Devils à la victoire dans les Stadium Series Nico Hischier (13) a réussi 2 buts et 1 assist samedi face aux Flyers Image: KEYSTONE/AP/Peter K. Afriyie Nico Hischier a mené les Devils à la victoire samedi face aux Flyers dans le premier des deux matches des Stadium Series. Le centre valaisan a réussi deux buts et un assist dans une partie remportée 6-3 par New Jersey devant 70'328 spectateurs au MetLife Stadium d'East Rutherford. Désigné première étoile, Nico Hischier a porté son équipe dans cette rencontre (22'05 de glace, bilan +2). Il a montré la voie à suivre en ouvrant la marque après seulement 32 secondes de jeu sur un contre, d'un tir du revers, inscrivant le deuxième but le plus rapide de l'histoire pour un match joué en plein air en NHL. Auteur - comme Timo Meier - d'un assist sur le 4-1 de Nathan Bastian à la 38e minute, le capitaine des Devils a ensuite marqué le 5-2 à la 43e. Il en est désormais à 38 points (18 buts, 20 assists) cette saison en 43 matches disputés, dont 12 points dans ses 8 dernières apparitions. Meier en est quant à lui à 22 points en 41 matches. Cette rencontre était cruciale pour les Devils, dont la saison est perturbée par les blessures. Vainqueur de trois de ses quatre derniers matches, New Jersey a pu recoller à 5 points des Flyers, 3es de la Metropolitan Division, avec deux matches en moins que Philadelphie, et à 2 longueurs de la 8e place de la Conférence Est. Deux points pour Kurashev Les Predators de Roman Josi ont également battu un adversaire direct samedi. Nashville s'est imposé 5-2 à St. Louis pour recoller à 2 points des Blues, 8es de la Conférence Est. Josi a réussi 1 assist pour devenir le premier joueur de l'histoire des Predators à atteindre la barre des 50 points au cours d'une huitième saison. Toujours à l'Ouest, le choc entre les Canucks de Pius Suter, meilleure équipe de la Ligue, et les Jets de Nino Niederreiter, 4es dans cette Conférence, a tourné à l'avantage des Jets. Winnipeg s'est imposé - pour décrocher son troisième succès d'affilée et priver Vancouver d'une quatrième victoire consécutive. Si Suter et Niederreiter sont tous deux restés "muets", Philipp Kurashev s'est en revanche à nouveau illustré avec Chicago. A nouveau associé au prodige Connor Bedard, le Bernois a réussi 1 but et 1 assist dans un match gagné 3-2 par les Blackhawks face aux Senators d'Ottawa. Kurashev (24 ans), qui a inscrit au moins un point au cours d'un cinquième match consécutif, a ainsi atteint - et dépassé - pour la première fois la barre des 30 points sur une saison (31 désormais). Sa soirée fut d'autant plus belle que son équipe a mis fin à une série de hut défaites.