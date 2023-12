Triste record en NBA ++ Un homme à battre

Les Hawks perdent encore, les Pistons perdent toujours Coby White (au centre) va au contact avec Clint Capela (à droite). Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Rien ne va plus pour Atlanta ! Battus 118-113 à Chicago face à un adversaire pourtant privé de deux de ses meilleurs joueurs, les Hawks n’arrêtent pas de s’enfoncer. Clint Capela et ses coéquipiers ont concédé une troisième défaite de rang pour se retrouver désormais à deux victoires d’une place en play-in. Pourtant, l’occasion était belle de rebondir face à des Bulls qui devaient composer sans leurs deux All Stars Zach LaVine et Nikola Vucecic, blessés. Atlanta a lâché prise dans le money time pour cette 18e défaite en 30 matches. Après avoir aligné sept rencontres avec au moins 30 points et 10 assists, Trae Young a inscrit 21 points. Quant à Clint Capela, il a été largement dominé sous les panneaux par Andre Drummond qui a capté 25 rebonds. Avec ses 13 points, ses 5 rebonds et son différentiel de -7, le Genevois n’a pas évolué vraiment dans le registre qui avait été le sien trois jours plus tôt contre Memphis. Enfin à Detroit, les Pistons sont entrés dans l’histoire de la pire des manières. Battus 118-112 à domicile par Brooklyn. Ils sont devenus les premiers à perdre... 27 matches de rang dans la même saison. Les 41 points de Cade Cunningham n’ont pas pu empêcher cette défaite de trop.

Tous contre l'Allemagne et Kraft La Tournée des quatre tremplins débute jeudi à Oberstdorf avec la qualification. L'Allemagne espère une première victoire générale depuis 22 ans, mais le grand favori est l'Autrichien Stefan Kraft. Le Suisse Gregor Deschwanden est, lui aussi, en forme. La Tournée anime le changement d'années depuis 71 ans. Une victoire dans cette série des quatre tremplins est sportivement évaluée supérieure à une victoire olympique ou à un titre aux Championnats du monde parce qu'elle demande une constance lors de huit sauts sur quatre tremplins très différents. Voici les principaux faits à retenir avant le coup d'envoi de la 72e édition. Où sautent les skieurs ? La première étape a traditionnellement lieu sur le tremplin de Schattenberg à Oberstdorf. En Allemagne, la qualification ouvre les feux jeudi, suivi du concours vendredi. Ensuite, la caravane prend la route de Garmisch-Partenkirchen pour le rendez-vous du 1er janvier avant d'émigrer en Autriche. Les sauteurs ont rendez-vous le 3 janvier à Innsbruck sur le célèbre tremplin du Bergisel avant la conclusion disputée sur le tremplin Paul-Ausserleitner à Bischofshofen. Les installations seront prêtes le jour des Rois malgré des dégâts causés par une avalanche. Qui sont les favoris ? Depuis 22 ans et le Grand Chelem de Sven Hannawald, les Allemands attendent une victoire au classement général des quatre tremplins. Les sauteurs allemands ont souvent échoué de peu. Cette fois-ci, les chances semblent une nouvelle fois excellentes. Au cours des huit sauts de la Coupe du monde cet hiver, il y a eu trois succès allemands (2 x Geiger, 1 x Pius Paschke) et sept autres places sur les podiums. Seuls les Autrichiens semblent dans la capacité de priver les Allemands de victoire. Ils attendent également depuis la saison 2014-2015 une victoire au classement général. Stefan Kraft avait triomphé et il paraît en mesure de rééditer son exploit. Il a remporté les cinq autres sauts de la saison et mène nettement le classement de la Coupe du monde. Qui sont les autres outsiders ? Depuis le triomphe de Kraft, la Slovénie (Peter Prevc), la Pologne (Kamil Stoch, Dawid Kubacki), le Japon (Ryoyu Kobayashi) et l'an dernier la Norvège (Halvor Egner Granerud) ont inscrit leur nom au palmarès de la Tournée. Pour les sauteurs ni allemands ni autrichiens, il n'est resté que les miettes cette saison. Parmi les meilleurs des viennent ensuite, on trouve Gregor Deschwanden. Huitième du classement général de la Coupe du monde, le Lucernois de 32 ans se situe juste derrière le Japonais Kobayashi et le Slovène Anze Lanisek. Avec sa deuxième place à Kligenthal, il fut l'un des seuls à trouver une place sur le podium aux côtés des dominateurs. Ses meilleurs résultats sur la Tournée sont deux dixièmes places en janvier 2021 à Innsbruck et en décembre 21 à Oberstdorf. Il est un papable pour un top 10 après une courte pause de Noël passé dans la famille de son amie en Pologne. Qui sont les autres Suisses présents ? L'an dernier, Deschwanden était le seul représentant Swiss-Ski. Cette fois-ci, la sélection helvétique aura plus fière allure avec Deschwanden, Killian Peier, Simon Ammann et Remo Imhof. Ils ont décroché leur qualification grâce à plusieurs places dans les points en Coupe du monde. L'absence de victoire générale dans la Tournée des quatre tremplins est l'une des rares taches dans le palmarès grandiose d'Ammann. A 42 ans, le Saint-Gallois n'appartient plus au cercle des prétendants à la victoire depuis longtemps. Qu'est-ce que le Grand Chelem ? On parle de Grand Chelem quand un sauteur remporte les quatre épreuves lors de la même édition. Seuls trois athlètes ont réussi l'exploit: Sven Hannawald 2001/02, Kamil Stoch 2017/18 et Ryoyu Kobayashi 2018/19.

Coupe Spengler: facile succès du Team Canada Jonathan Hazen a brillé avec deux buts Image: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE Le Team Canada a parfaitement négocié son premier match à la Coupe Spengler. A Davos, les joueurs à la feuille d'érable ont largement battu 4-0 les Suédois de Frölunda dans le groupe Cattini. Dans une patinoire acquise à leur cause, comme très souvent dans la station grisonne, les Canadiens ont maîtrisé leur sujet et nettement dominé une partie à sens unique. L'attaquant du HC Ajoie Jonathan Hazen s'est notamment illustré en signant un doublé (19e/35e) et un assist. Smith (17e) et Knight (33e) ont inscrit les autres buts. Cette victoire est synonyme d'un jour de repos mercredi pour le Team Canada. Pour leur part, les joueurs de Frölunda affronteront Davos en soirée.

Premier League: Liverpool s'installe en tête Diogo Jota a inscrit le deuxième but de Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Liverpool s'est installé en tête de la Premier League à la faveur de son succès 2-0 à Burnley lors du Boxing Day. Mais Arsenal pourra reprendre son bien jeudi en cas de succès contre West Ham. Les Reds ont marqué par Nunez (6e) et Jota (90e) face à Zeki Amdouni (sorti à la 85e) et ses coéquipiers. Mais ils auraient pu l'emporter bien plus nettement sans les nombreuses parades du gardien Trafford, qui a aussi été sauvé par sa transversale sur un essai de Salah. Ils ont aussi vu une réussite d'Elliott annulée par la VAR en début de seconde période de manière controversée. Fabian Schär et Newcastle ont vécu une nouvelle désillusion. Les Magpies ont été battus 3-1 chez eux par Nottingham Forest pour qui Chris Wood a signé un triplé.

Coupe Spengler: Ambri-Piotta s'incline en prolongation Les deux de Formenton n'ont pas suffi Image: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI Ambri-Piotta a manqué son entrée dans la Coupe Spengler. Les Tessinois, tenants du trophée, ont perdu 3-2 ap contre les Tchèques de Dynamo Pardubice en ouverture du tournoi grison. Tout avait pourtant bien commencé pour les Léventins. Un doublé de Formenton au premier tiers (2e/9e) leur avait permis de prendre les commandes de la partie. Mais les Tchèques n'ont rien lâché et ont progressivement pu revenir dans le match comptant pour le groupe Torriani. Ils ont réduit l'écart par Paulovic (30e) avant d'égaliser grâce à Zohorna (48e). La décision est tombée après 1'15 de temps supplémentaire sur une réussite de Sedlak.

Repos forcé pour Simone Wild Simone Wild devra prendre son mal en patience. Image: KEYSTONE/EPA EXPA Simone Wild s'est blessée à la cheville gauche le 15 décembre dernier lors d'un entraînement à Pozza di Fassa en Italie. La spécialiste de géant souffre d'une déchirure de la syndesmose. Agée de 30 ans, Wild évite l'opération mais devra s'astreindre à une pause de plusieurs semaines. "Certainement pas le cadeau de Noël que je me souhaitais", a déclaré Simone Wild dans un communiqué de Swiss-Ski. "Mais j'essaie de tirer le meilleur parti de la situation, de voir au jour le jour comment je me sens et garde espoir de remonter sur les skis le plus rapidement possible." Son meilleur résultat de la saison était une 22e place au géant de Mont-Tremblant au Canada.

Les Celtics rayonnent, les Lakers à la peine Kristaps Porzingis et les Celtics sur un nuage. Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Malgré les 40 points d’Anthony Davis, les Lakers ont perdu le grand choc de Noël. Dans sa salle, la franchise de L.A. s'est inclinée 126-115 devant Boston, leur rival de toujours. Apparemment, LeBron James et ses coéquipiers ont de la peine à digérer leur victoire dans la première édition du In-Season Tournament. Depuis leur succès face à Indiana dans le Final Four de Las Vegas, les Lakers ont été battus à six reprises en huit rencontres... Boston a su imposer son collectif avec ses cinq titulaires qui ont au moins marqué 18 points. La palme revient à Kristaps Porzingis qui a inscrit 28 points et a capté 11 rebonds. Le Letton rayonne au sein d’une équipe victorieuse de 12 de ses 14 derniers matches pour s’affirmer désormais comme la meilleure équipe du moment avec un bilan de 23 succès contre 6 défaites.

Un 100e anniversaire avec six invités de choix La Coupe Spengler fête cette année son 100e anniversaire. Un passage en revue des six participants. Elle commence aujourd'hui avec la match Ambri-Piotta - Pardubice. HC Davos Le club hôte a remporté à 15 reprises le tournoi. Le dernier triomphe date toutefois d'il y a 12 ans, la dernière participation à la finale remonte à onze ans. L'an dernier, les Grisons avaient échoué largement en demi-finale contre Ambri-Piotta (0-5). Le capitaine du HCD, l'insubmersible Andres Ambühl va disputer son 15e tournoi. Il était déjà présent lors des victoires en 2004 et 2006. Le nouveau head coach Josh Holden connaît, lui aussi, la recette pour s'imposer. Il faisait partie du Team Canada vainqueur de l'édition 2012. En Championnat, le recordman de titres de champion de Suisse peine à trouver la bonne carburation (9e). Ambri-Piotta Les Léventins ont prouvé que le Championnat et la Coupe Spengler sont deux choses bien différentes. Les Tessinois avaient débarqué l'an dernier à Davos alors qu'ils occupaient la dixième place en National League. Cela ne les a pas empêchés de gagner leurs quatre matches, dont la finale aux tirs au but contre Sparta Prague. Au cours des trois premiers matches, la formation dirigée par l'entraîneur Luca Cereda avait inscrit pas moins de 17 buts. Ce n'est pas seulement l'équipe qui a conquis Davos, mais également les fans d'Ambri, qui ont apporté une saine ambiance dans et en dehors de la patinoire. Team Canada Le Team Canada fait partie intégrante de la Coupe Spengler depuis 1984. Avec seize titres à leur actif, les Nord-Américains sont les détenteurs du nombre record de victoires. L'an dernier, ils étaient restés pour la première fois sans victoire. Cette année, le manager assistant sera Joe Thornton, légende de la NHL, qui a disputé 99 matches de championnat avec Davos et qui a connu sa femme dans la station grisonne. Il était également présent quand le HCD avait remporté le tournoi en 2004. "La pression sur nous est grande", souligne Thornton, qui a disputé 24 saisons de NHL sans jamais connaître la joie de soulever la Coupe Stanley. Frölunda Göteborg Les Suédois auraient dû disputer une première fois la Coupe Spengler en 2021, mais le tournoi avait été victime du coronavirus. L'équipe de Göteborg appartient à l'élite européenne. Frölunda est recordman de titres en Ligue des champions avec quatre succès et a été sacré champion de Suède à cinq reprises, la dernière fois en 2019. La saison dernière, elle s'est arrêtée en demi-finales tant en championnat qu'en Ligue des champions. Actuellement, les Suédois sont cinquièmes de leur championnat. L'un de leurs piliers est Henrik Tömmernes, qui a été pendant six ans le "ministre de la défense" de Genève-Servette, avec un titre de champion à la clé. L'ex-Zougois Carl Klingberg fait également partie du cadre de Frölunda. Le dernier triomphe d'un club suédois à Davos remonte à 29 ans avec Färjestad. Pardubice Le tournoi davosien a eu lieu pour la première fois en 1923, soit l'année de la fondation du Hockey Club Pardubice. C'est la troisième fois que les Tchèques disputent la Coupe Spengler après 1987 et 2007. Avec deux victoires pour six défaites, leur bilan est nettement négatif. Cette fois-ci, il pourrait en aller différemment puisque le sextuple champion de Tchéquie est en tête de son championnat. Le meilleur compteur de l'équipe est Robert Kousal, qui a joué pour Davos entre 2016 et 2018. KalPa Kuopio KalPa a de bon souvenirs à Davos, puiqu'il fut la première équipe finlandaise à remporter le tournoi en 2018. Il s'agit du plus grand succès du club. Cette année-là, l'équipe finlandaise comptait le Français Alexandre Texier dans ses rangs avant qu'il ne parte tenter sa chance à Columbus.

Boxing Day, tradition et risque d'indigestion Arsenal et Liverpool, deux des clubs anglais pris dans le rythme infernal du Boxing Day. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Le ballon rond ne s'arrête jamais de tourner ou presque durant les fêtes de fin d'année en Angleterre, et surtout pas lors du traditionnel "Boxing Day", mardi. C'est un rendez-vous incontournable et symbole d'un calendrier surchargé qui interpelle certains acteurs du jeu. Mardi (18h30) à Burnley, "nous jouerons notre troisième match en neuf jours, cela demande beaucoup, tant mentalement que physiquement", s'est ainsi ému le défenseur néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool. C'est même pire que cela: les Reds enfileront le bleu de chauffe pour la troisième fois en l'espace de sept jours, avec pour point de départ le quart de finale de Coupe de la Ligue remporté le 20 décembre contre West Ham (5-1). L'entraîneur Jürgen Klopp, contempteur régulier des cadences infernales, s'est même senti obligé de soutenir son homologue David Moyes, sévèrement défait à Anfield après avoir ménagé certains de ses cadres (Zouma, Paqueta, Ward-Prowse remplaçants). "Quelle était son alternative ? Nous devons faire des changements, sinon nous ne pourrons pas nous en sortir", a prévenu le technicien allemand, étonné que les Hammers aient dû rejouer trois jours plus tard, samedi, avec un coup d'envoi à 12h30: "West Ham se lève à 7h30 et à 9h ils envoient les pâtes! Où est la justice ici?". 58 matches en 29 jours Après la rencontre, gagnée 2-0 par les Londoniens contre Manchester United, l'entraîneur des vaincus, Erik ten Hag, a coupé sa conférence de presse en deux: d'abord cinq minutes pour commenter la défaite, puis dix autres pour parler de la rencontre suivante, mardi (21h00) contre Aston Villa, une scène cocasse et un brin absurde. Au coeur de cet enchaînement vertigineux, les clubs doivent jongler entre la santé des joueurs et les ambitions sportives, des objectifs qui se télescopent incontestablement. La compétition occupe quasiment tout le temps disponible, avec très peu de créneaux réservés aux entraînements. Avant d'affronter Arsenal (1-1) samedi, Liverpool n'a pu s'entraîner que 135 minutes en cumulé sur les dix jours précédents, selon Klopp. Entre le championnat, la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue, les Reds auront disputé huit matches au mois de décembre, juste avant leur premier choc de l'année 2024, le 1er janvier contre Newcastle pour la 20e journée de Premier League. Le lendemain, West Ham et Brighton joueront le 58e match de championnat disputé en l'espace de 29 jours, un marathon lancé le 5 décembre à un rythme de deux matches par jour en moyenne. "Visages heureux" La Premier League se mettra ensuite en pause pour deux petites semaines, mais cette "trêve" hivernale sera occupée par le 3e tour de la Coupe d'Angleterre et les demi-finales aller de la Coupe de la Ligue. Pas vraiment une pause, donc. Cette spécificité toute britannique conserve de fervents partisans, à commencer par Vincent Kompany, ancien défenseur belge de Manchester City, désormais entraîneur du promu Burnley. Le Boxing Day et la fin d'année chargée, "j'aime cela, je l'ai toujours aimé, parce que ça n'a pas de sens. J'ai parfois un sentiment romantique à l'égard de l'Angleterre: c'est un pays de bon sens où parfois les choses qui n'ont pas de sens sont appréciées par tout le monde". "C'est la période la plus spéciale de l'année pour moi. Vous êtes mis à l'épreuve physiquement et mentalement. On ne voit jamais autant de visages heureux dans un stade que pendant cette période, car les gens sont généralement de bonne humeur", apprécie-t-il. Lui se souvient de plusieurs matches du Jour de l'An disputés après des courtes nuits, rendues agitées par le tumulte des fêtards: "Je m'y suis habitué et j'ai fini par l'apprécier. Cela ne me dérange pas et je ne laisserais pas l'équipe s'en plaindre non plus. Cela fait partie de la culture".

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2026 Toni Rajala va encore terroriser les gardiens de National League avec Bienne jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Toni Rajala a décidé d'offrir un cadeau de Noël aux fans biennois. Le top scorer finlandais a prolongé son contrat avec le club seelandais de deux ans, soit jusqu'en 2026. Le contrat du sniper de Parkano arrivait à échéance en 2024, mais le directeur sportif Martin Steinegger ne pouvait pas laisser filer celui qui est à Bienne depuis 2016. Buteur patenté, Toni Rajala reste à 32 ans une valeur sûre de National League. Cette saison il en est à 27 points (14 buts) en 31 matches. Le numéro 25 connaît une série impressionnante puisqu'il a inscrit 7 goals lors de ses huit derniers matches.

Joshua expédie son combat contre Wallin en 5 rounds Anthony Joshua a dominé Otto Wallin à Riyad Image: KEYSTONE/AP L'ancien double champion du monde des poids lourds Anthony Joshua a dominé le Suédois Otto Wallin à Riyad. Ce dernier a abandonné avant la reprise du sixième round. Le Britannique de 34 ans a remporté la 27e victoire (trois défaites) de sa carrière, la troisième de l'année 2023, en infligeant un KO technique à son rival du soir, sonné par les coups reçus et contraint à l'abandon. Otto Wallin, 33 ans, a concédé la deuxième défaite de sa carrière au soir de son 29e combat, quatre ans après s'est incliné contre Tyson Fury. Ancien champion IBF, WBA et WBO des lourds, Joshua a perdu ses ceintures contre Oleksandr Usyk, meilleur que lui en 2021 et 2022. Mais "AJ" a montré à Riyad qu'il avait encore son mot à dire dans la catégorie reine, qu'il tentera de reconquérir en 2024. Plus tôt dans la soirée, le boxeur néo-Zélandais Joseph Parker s'est imposé aux points à l'unanimité contre l'Américain Deontay Wilder, à l'issue d'un combat entre anciens champions du monde qu'il a très largement dominé. A 31 ans, l'ancien champion des lourds WBO a remporté la 34e victoire de sa carrière en étant le plus entreprenant durant les douze rounds qui l'ont opposé à Wilder, ancien détenteur de la ceinture WBC. Wilder n'a jamais vraiment été dangereux pour son premier combat en quatorze mois. A 38 ans, le "Bronze Bomber" spécialiste des KO n'a pas réussi à placer ses droites foudroyantes et repart de Riyad avec une troisième défaite en carrière. Les deux premières, contre Tyson Fury, avaient été suivies d'une longue interruption pour l'Américain, revenu en 2022.

Un samedi mémorable pour Timo Meier et Roman Josi Timo Meier devant le banc de Detroit: l'Appenzellois a frappé fort samedi. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Un doublé – enfin - pour Timo Meier et un arrêt improbable du gant pour Roman Josi : la dernière journée de la NHL avant la pause de Noël fut bien particulière pour les Suisses. A Newark, Timo Meier a inscrit les deux premiers buts de New Jersey qui s’est imposé 3-2 devant Detroit pour mettre un terme à une série de trois défaites de rang. Buteur deux jours plus tôt face à Edmonton pour sortir d'un long tunnel de 9 matches sans comptabiliser le moindre point, l’Appenzellois voulait tout simplement "redonner le sourire sur les visages". Ce fut surtout le cas après le 3-2 inscrit à 7’15’’ de la sirène par Tyler Toffoli. Ce succès était impératif pour les Devils qui n’occupent que le 6e rang de la Metropolitan Division à 4 points de la barre. A Nashville, Roman Josi a vécu une rencontre qui fera date. Pas seulement pour son arrêt miraculeux dans le premier tiers sur le lancer de Wyatt Johnston. Mais aussi pour son final incroyable. Les Stars se sont imposés 3-2 grâce à deux réussites inscrite lors des... 15 dernières secondes de la rencontre. Craig Smith signait le 2-2 à 15’’ du buzzer avant que le Finlandais Jani Hakanpaa n’inscrive le but de la victoire 11’’ plus tard. Jamais dans l’histoire de la NHL, une partie n’avait connu une telle issue. Philipp Kuraschev a, pour sa part, connu une soirée particulière. Le Bernois a délivré deux assists pour ses 18e et 19e points de la saison à St. Louis où Chicago s’est incliné 7-5 après avoir pourtant mené 5-2 jusqu’à 12’ de la sirène. Battus à six reprises lors de leurs sept derniers matches, les Blackhawks partagent la dernière place de la Conférence Ouest avec San Jose pour une saison aussi triste qu’un hiver sans fin.

Une défaite de plus pour Atlanta, une de trop pour Detroit Clint Capela (15) au dunk devant Santi Aldama. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Les prouesses de Trae Young et de Clint Capela ne suffisent pas ! Atlanta perd bien plus souvent qu’à son tour cette saison avec son bilan de 17 revers contre 12 victoires. Au lendemain de leur défaite à Miami, les Hawks se sont inclinés 125-119 sur leur parquet face à un Memphis métamorphosé depuis le retour au jeu de Ja Morant après une suspension de 25 matches. Les Grizzlies ont, ainsi, signé un troisième succès en trois rencontres grâce notamment aux 30 points et aux 11 assists de leur enfant terrible. Trae Young n’a pas été en reste. Le meneur a aligné un septième match de rang à au moins 30 points et 10 passes décisives pour égaler la série d’Oscar Robertson établie il y a... 59 ans. Auteur de 30 points et de 13 assists, Trae Young a été l’un des deux joueurs d’Atlanta à présenter un différentiel positif avec Clint Capela. Le pivot genevois a livré une fois de plus la marchandise avec ses 20 points et ses 12 rebonds. Son 8 sur 11 au tir et son 4 sur 4 au lancer franc lui ont permis d’atteindre pour la première fois de la saison le seuil de 20 points. A Brooklyn, Detroit a concédé sa 26e défaite de rang pour égaler la pire série de l’histoire de la NBA qui avait été établie par Cleveland en 2010/2011 et par Philadelphia en 2013/2014. Un partiel des Nets de 15-0 en seconde période a ruiné le fragile espoir des Pistons de briser cette spirale infernale. Désigné entraîneur de l’année avec Phoenix en 2022, le coach Monty Williams avance la jeunesse de son effectif pour tenter d’expliquer l’inexplicable.

Genève-Servette remporte le derby contre Lausanne Regards rivés sur le palet, le duel est intense entre le gardien de Genève-Servette Jussi Olkinuora et l'attaquant lausannois Ken Jäger. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette reste dans la course aux play-off de National League après son succès 4-2 contre le Lausanne HC. Fribourg-Gottéron revient battu 2-1 de son déplacement chez les Zurich Lions. Les 7135 spectateurs ont assisté à un derby intense et physique aux Vernets. Il a permis aux Genevois de récolter trois points précieux dans la course au top 6. Dans un match assez équilibré, les Servettiens ont fait tourner la partie au cours de la deuxième période lorsqu'Eliot Berthon, bien lancé sur l'aile par Noah Rod, a mystifié le portier Punnenovs dans un angle pourtant fermé (2-1) puis Pouliot a surpris le gardien lausannois d'une déviation sur un tir de Tanner Richard (3-1/31e). Le but d'Holdener d'une reprise de volée a permis aux Vaudois d'espérer au cours de la troisième période, mais les Genevois ont tenu bon. Sakari Manninen a marqué le but de la sécurité dans la cage vide à quelques secondes du terme du match. Les Zurich Lions ont infligé une troisième défaite à Fribourg-Gottéron cette saison en autant de rencontres. Devant 12'000 spectateurs, les hommes de Christian Dubé ont légèrement dominé mais ils ont payé leur inefficacité devant le but adverse. Christoph Bertschy avait pourtant ouvert le score à la 15e en effaçant élégamment le portier Hrubec. Le défenseur Yannick Weber a pu égaliser après un renvoi de Reto Berra. Yannick Zehnder a donné la victoire aux Lions à la 33e minute. Ajoie gâche une avance de trois buts Ajoie a laissé passer sa chance à la Resega (3-6). Les Jurassiens ne menaient-ils pas 3-0 jusqu'à la mi-match face à Lugano ? Ils avaient ouvert la marque par Kevin Bozon après 37'' de jeu seulement. Las, les joueurs de l'entraîneur Christian Wohlwend n'ont pu contenir la furia tessinoise pour fêter pour la première fois un deuxième succès consécutif cette saison. Luca Fazzini a inscrit le but gagnant à la 53e minute. Le HC Bienne va mieux. Les Seelandais ont fêté leur quatrième victoire lors des cinq derniers matches en prenant le meilleur 4-1 sur Zoug. Le défenseur Yanick Stämpfli a ouvert la marque pour les Biennois avant que Fabian Herzog n'égalise à l'occasion de son seizième but de la saison. Hofer, Bätrschi et Rajala - dans le but vide - ont assuré le succès d'un HC Bienne, qui peut croire à nouveau à une participation aux pré-play-off. Ambri-Piotta arrivera dans les meilleures dispositions pour défendre son titre à Davos à l'occasion de la Coupe Spengler. Les Léventins ont cueilli leur troisième succès de rang avec leur victoire 4-1 sur la glace des Langnau Tigers. L'Emmentalois Julian Schmutz et le Tessinois Inti Pestoni ont rejoint les vestiaires prématurément pour s'être battus. Dans une enceinte comble - 6100 spectateurs - à Rapperswil-Jona, Davos s'est imposé 5-1 pour un deuxième succès de suite. Après quatre revers de rang, le CP Berne a retrouvé le goût de la victoire sur la glace de Kloten (4-1).