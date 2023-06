Tudor quitte l'OM ++ Yverdon pourrait jouer à Bienne

Marseille n'a plus d'entraîneur Igor Tudor: une ann Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de Marseille la saison prochaine. Le départ du Croate a été officialisé par le président de l'OM Pablo Longoria. "On a accepté et respecté le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure la prochaine saison", explique Pablo Longoria. Agé de 45 ans, Igor Tudor avait été nommé en juillet 2022 en remplacement de l'Argentin Jorge Sampaoli et quittera Marseille à l'issue d'un exercice terminé à la troisième place de la Ligue 1. "C'était un honneur de passer un an dans un tel club, de faire partie de cette famille grandiose, avec des tifosi qu'on voit peu, une énergie dans la ville qu'on voit peu, souligne pour sa part Igor Tudor. Je laisse le club dans une meilleure situation que quand je suis arrivé, à de nombreux points de vue et je pars fier." Depuis le début de l'ère Frank Mc Court, propriétaire du club depuis octobre 2016, déjà cinq entraîneurs se sont assis sur le banc marseillais: Rudi Garcia, André Villas-Boas, Nasser Larguet pour un court intérim, Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Seul Rudi Garcia est resté plus de deux ans et Villas-Boas, Sampaoli et Tudor ont tous choisi de quitter Marseille.

C'est - déjà - fini pour les Suisses Trop d'erreurs pour Simona Waltert... Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le tennis suisse peut faire grise mine à Paris. Il n'enverra aucun représentant en seizième de finale des Internationaux de France pour la troisième fois en 30 ans après 1994 et 2018. Dernière carte de Swiss Tennis en lice, Simona Waltert (WTA 128) s'est logiquement inclinée 6-2 6-3 devant Elisabetta Cocciaretto (WTA 44). Face à une adversaire aussi régulière sur la ligne de fond de court que l'Italienne, la Grisonne a accusé bien trop de déchet dans son jeu pour espérer un meilleur sort. Elle a, ainsi, commis 32 erreurs directes pour perdre à six reprises son service. On précisera qu'Elisabetta Cocciaretto a réussi un six sur six sur les balles de break en sa faveur. Cela traduit un certain désarroi chez Simona Waltert qui avait largement les moyens d'offrir une autre réplique. La protégée de Stéphane Bohli a, en effet, raté le coche en début de rencontre. Après une balle de 2-0 puis de 3-1 en sa faveur, elle devait perdre sept jeux de rang. Le tournant de la rencontre fut sans doute le sixième jeu du premier set qui a perdu à l'Italienne de se détacher alors qu'elle avait été menée 0-40... Issue des qualifications, Simona Waltert ne quitte toutefois pas la Porte d'Auteuil. Son succès mardi contre l'Américaine Elizabeth Mandlik, son premier dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, lui permet de s'approcher du top 100 de la WTA et lui rapporte aussi un joli chèque de 97'000 euros.

Yverdon-Sport: à Bienne jusqu'au 22 septembre ? Yverdon devrait pouvoir jouer la saison prochaine en Super-League. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Interdit de séjour à Sion pour un exil dicté par la rénovation de son stade, Yverdon-Sport ne désarme pas. Selon "La Région", le club est en passe de trouver une solution pour évoluer en Super League. Une séance de crise organisée par la Municipalité a, ainsi, apporté les réponses espérées. Selon François Armada, municipal en charge du service des bâtiments, le stade d'Yverdon sera en mesure d'accueillir des rencontres de Super League dès le 22 septembre. "Toutes les parties ont bien pris conscience des enjeux: mandataires, entreprises, ville, club et Swiss Football League", se félicite l'édile. "La Région" précise que le Champion de Challenge League pourrait disputer ses premières rencontres agendées à domicile à Bienne.

Encore un nul pour Chicago Xherdan Shaqiri et Chicago ne d Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Troisième nul de rang pour le Chicago de Xherdan Shaqiri ! A Toronto, le Fire a arraché un 0-0 plutôt heureux pour se retrouver désormais à 3 points d'une place en play-off. Face à une équipe emmenée par ses deux Champions d'Europe italiens Federico Bernadeschi et Lorenzo Insigne mais qui est encore plus mal classé, le Fire a concédé beaucoup d'occasions sans toutefois céder. Aligné durant l'intégralité de la rencontre, Xherdan Shaqiri ne s'est signalé que sur sa précision sur les coups de pied arrêtés qui a amené deux situations intéressantes. Samedi, Chicago livrera son troisième match à l'extérieur en l'espace d'une semaine avec un déplacement à Cincinnati, le leader de la Conférence Est.

Séville reçu sept sur sept Lamela a inscrit l'un des quatre tirs au but s�villans Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic La folle série se poursuit pour Séville. Le club andalou s'est imposé 4-1 aux tirs au but face à l'AS Rome (1-1 après prolongation) mercredi en finale de l'Europa League, cueillant ainsi son septième trophée en autant de finales disputées sur la scène continentale. José Mourinho n'est donc pas invincible. Le technicien portugais a essuyé mercredi son premier échec dans une finale européenne, après avoir soulevé le trophée lors de ses cinq précédentes apparitions au stade ultime. Il avait notamment mené la Roma à la victoire en Conference League la saison passée. La Roma semblait pourtant idéalement placée à la mi-temps, atteinte sur le score de 1-0 en sa faveur. Paulo Dybala avait ouvert la marque à la 35e sur une frappe précise, profitant d'une ouverture lumineuse de Gianluca Mancini pour signer sa 17e réussite de la saison toutes compétitions confondues. Bounou joue les héros Mais Séville n'a forcément rien lâché. Malchanceux sur un tir puissant de l'ancien Bâlois Ivan Rakitic qui s'est écrasé sur le poteau dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, les hommes du coach José Luis Mendilibar ont pris le match en main dès l'entame de la seconde période. Les entrées de Lamela et Suso à la mi-temps ont amené plus de percussion dans le jeu andalou, surtout sur les côtés. La récompense est tombée à la 55e, sur un centre sortant de Jesus Navas dévié dans ses propres filets par le défenseur romain Gianluca Mancini. La Roma est ensuite parvenue à sortir la tête de l'eau, malgré la sortie dès la 68e d'un Dybala un peu juste physiquement, et a même failli passer l'épaule au bout de la prolongation sur une tête de Smalling. Mais Séville a su forcer son destin aux tirs au but, grâce notamment à une parade de Yassine Bounou sur un tir de Mancini.

Xamax s'impose 3-1 en terre saint-galloise Xamax et Uli Forte ont fait le plus dur en match aller du barrage Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Neuchâtel Xamax a peut-être fait le plus dur dans sa mission de maintien en Challenge League. Les hommes d'Uli Forte sont allés s'imposer 3-1 sur la pelouse de Rapperswil-Jona, 5e de Promotion League, dans le match aller du barrage de promotion/relégation. Xamax avait bien préparé son coup et n'a pas eu le temps de douter mercredi soir, faisant très rapidement la différence sur le Grünfeld de Jona. Le 1-0, signé Izer Aliu, tombait dès la 6e minute au terme d'une action confuse dans les cinq mètres. Et la messe était dite lorsque Danilo Del Toro inscrivait le 3-0 à la 25e. Les Neuchâtelois, qui avaient doublé la mise par l'intermédiaire de Soumaila Bakayoko (19e), ont pleinement su profiter des largesses d'une défense saint-galloise guère convaincante. Leur portier Théo Guivarch a tout de même dû s'incliner une fois, sur une réussite de Dimitri Volkart à la 53e. Ce but n'a cependant pas perturbé les Xamaxiens, qui se sont contentés de procéder par des contres en deuxième mi-temps. Relégué en Challenge League en août 2020, Neuchâtel Xamax FCS n'aura pas grand-chose à craindre samedi au match retour à la Maladière (19h) s'il témoigne de la même rigueur que mercredi.

Boncourt retire son équipe de SBL Steinmann et Boncourt (en noir) ne joueront pas en SBL la saison prochaine Image: KEYSTONE/TI-PRESS Boncourt n'évoluera pas en SBL messieurs la saison prochaine. La Red Team a annoncé mercredi soir le retrait de sa première équipe, selon une information de Radio Fréquence Jura. Les dirigeants jurassiens ont évoqué "un déficit tant structurel que financier" au cours d'une conférence de presse pour justifier cette décision, souligne RFJ. Le club démarrera une nouvelle aventure en 1re ligue, en misant sur son académie et ses jeunes, avec Nemanja Calasan comme entraîneur. "Nous n'avons pas obtenu la licence pour le prochain championnat de SBL. Nous ne trouvons pas de nouvelles sources de financement depuis octobre", explique le président de Boncourt Grégory Franc, cité sur le site de RFJ. Il évoque une décision "lourde et difficile mais prise avec courage". Boncourt n'avait jamais quitté l'élite depuis sa promotion en 1998, décrochant notamment deux titres de champion dans les années 2000 (2003, 2004). En l'état, avec la promotion de Pully Lausanne, le championnat 2023/24 comprendrait donc à nouveau onze équipes. Mais Nyon serait aussi en proie à des difficultés financières.

Alcaraz perd un set au 2e tour à Paris Alcaraz a l�ch� un set dans son 2e tour � Paris Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a laissé échapper un set au 2e tour de Roland-Garros. L'Espagnol s'est tout de même imposé sans trembler, 6-1 3-6 6-1 6-2, devant le Japonais Taro Daniel (ATP 112). "Je suis très content de mon niveau avec le vent, les conditions étaient vraiment difficiles, il fallait s'ajuster autant que possible, j'étais très concentré sur chaque coup", a expliqué Carlos Alcaraz, qui affrontera le gaucher canadien Denis Shapovalov (no 26) pour une place en 8es de finale. Comme souvent avec Alcaraz, le match a offert quelques points spectaculaires. S'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait celui où les deux joueurs ont réussi l'un après l'autre un "tweener", un coup entre les jambes dos au filet, en fin de troisième set. En l'absence de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz fait figure de principal prétendant au titre à Paris avec Novak Djokovic. Personne n'a gagné plus de matches sur terre battue que lui en 2023: désormais 22 sur 24 joués.

Wawrinka sorti au 2e tour, après 4h38' de lutte Wawrinka s'est inclin� apr�s 4h38' de lutte mercredi Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Stan Wawrinka (ATP 89) quitte Roland-Garros dès le 2e tour, mais par la grande porte. Une nouvelle fois héroïque, le Vaudois de 38 ans s'est incliné 3-6 7-5 6-3 6-7 (4/7) 6-3 devant l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 108) mercredi. Au bord de la rupture deux jours plus tôt dans son marathon de 4h35' face à Albert Ramos-Viñolas, Stan Wawrinka n'a cette fois-ci pas signé l'exploit. Il a pourtant livré un nouveau combat épique pour arracher le droit de disputer une cinquième manche, s'avouant cette fois-ci vaincu après 4h38' de lutte. Le vainqueur de l'édition 2015 a manqué le coche à l'entame du set décisif, se retrouvant trop vite mené 4-0. Poussé par un public acquis à sa cause, il n'a rien lâché, effaçant même quatre balles de match. Mais Thanasi Kokkinakis a tenu bon pour conclure sur sa cinquième opportunité, grâce à un service gagnant. Des regrets Ce n'est cependant pas le scénario du cinquième set qui laissera le plus de regrets à Stan Wawrinka, qui était au bord des larmes à l'heure de quitter le Court Simonne-Mathieu. Car l'ex-no 3 mondial aurait très bien pu s'imposer en trois manches: auteur d'un début de match parfait, il menait ainsi le plus logiquement du monde 6-3 4-2. Il a toutefois suffi d'un mauvais jeu de service pour que la mécanique vaudoise se dérègle. Stan Wawrinka a connu une baisse de régime soudaine à 6-2 4-3, offrant le break à son adversaire en commettant trois fautes directes de coup droit alors qu'il ne s'était jusque-là jamais retrouvé en danger sur son engagement. Le Vaudois a alors pris un coup sur la tête. Moins "saignant", moins constant à l'échange et moins rapide dans ses déplacements, il n'a repris ses esprits qu'à l'issue de la troisième manche. Mais il n'avait sans doute déjà plus suffisamment d'essence dans le moteur pour espérer renverser totalement la vapeur.

La Suisse avec Shaqiri et Zuber contre Andorre et la Roumanie L'entra�neur national Murat Yakin est paru serein au moment d'annoncer sa liste. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Xherdan Shaqiri et Steven Zuber sont de retour en équipe de Suisse pour les matches de qualification de l'Euro 2024 à Andorre (16 juin) et face à la Roumanie (19 juin) à Lucerne. Les deux joueurs étaient absents en mars L'entraîneur national Murat Yakin est convaincu de la forme de Shaqiri. Le Bâlois s'est rendu aux Etats-Unis pour constater personnellement la situation de l'ancien joueur de Liverpool. "Il va très bien et est capable de disputer un match en entier", a précisé Yakin lors de sa conférence de presse à Lucerne. Le coach national a également expliqué qu'il avait pris un défenseur central de plus pour pallier un éventuel renoncement de Manuel Akanji. Le Zurichois disputera la finale de la Ligue des champions le samedi 10 juin avec Manchester City contre l'Inter Milan. "Suivant comme se déroule le match, Manu pourrait avoir besoin d'un peu de repos au terme d'une saison éreintante", explique Yakin. Yakin garde Amdouni Akanji pourrait ainsi faire l'impasse sur le match en Andorre et revenir à Lucerne - où le match se disputera à guichets fermés - pour accueillir la Roumanie. En revanche, Yakin a bien précisé que Akanji ne jouerait pas latéral gauche comme à City mais bien au centre de la défense. Au contraire de Ardon Jashari et Fabian Rieder, qui disputeront le tour final de l'Euro M21, Zeki Amdouni jouera les deux matches de qualification avec les A. "Zeki est dans une forme éblouissante et il marque des buts. Nous avons besoin de lui. S'il se sent encore en forme, il pourra bien sûr rejoindre les M21 pour la phase finale de l'Euro."

Dembélé et Nkunku de retour en équipe de France Christopher Nkunku brille avec Leipzig et revient en �quipe de France. Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Les attaquants Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé reviennent en équipe de France pour les matches de qualifications à l'Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce, les 16 et 19 juin. Le défenseur du Real Madrid Ferland Mendy fait également son retour dans le groupe. Le co-meilleur buteur de la Bundesliga Christopher Nkunku avait dû déclarer forfait juste avant le Mondial 2022 et était blessé également en mars lors du précédent rassemblement des Bleus. Présent au Mondial, le Barcelonais Ousmane Dembélé était aussi absent sur blessure il y a trois mois quand l'équipe de France a commencé son parcours qualificatif pour l'Euro par deux victoires contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (1-0). Un autre mondialiste effectue son retour dans le groupe, le défenseur monégasque Axel Disasi, qui pallie le forfait du joueur d'Arsenal William Saliba, comme il l'avait déjà fait en mars. Le latéral Ferland Mendy lui n'avait plus été appelé depuis le 25 septembre 2022 et un dernier match perdu au Danemark (2-0).

Avec les meilleurs Suisses pour claquer des résultats Le Tour de Suisse passera par la Suisse romande avec une arriv�e � Villars-sur-Ollon et un d�part de Monthey le lendemain. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Tour de Suisse débutera le 11 juin par un chrono à Einsdieln. Il se terminera huit jours plus tard par le même exercice à St-Gall. Le coureur qui voudra gagner doit toutefois aimer la montagne. Après des arrivées au sommet à Villars-sur-Ollon (13 juin) et Loèche-les-Bains (14 juin), l'étape-reine suivra le 15 juin avec le triptyque Furka, Oberalp et Albula. Un point d'interrogation subsiste pour cette étape reliant Fiesch à La Punt. La situation du village grison de Brienz menacé par les chutes de rochers pourrait empêcher le franchissement du col de l'Albula. Les organisateurs ont déjà prévu un plan B avec le passage du col du Julier à la place de l'Albula. La liste provisoire des partants fait la part belle aux coureurs suisses. Les meilleurs seront là avec Gino Mäder, qui avait dû renoncer à prendre part au Giro à la suite d'une infection au coronavirus, et Marc Hirschi, qui devraient pouvoir régater en vue d'un bon classement général. Pour les deux contre-la-montre, les deux Thurgoviens Stefan Küng et Stefan Bissegger entendent bien prouver qu'ils sont maîtres du temps sur leurs routes. Mauro Schmid, Yannis Voisard, Simon Pellaud, Sébastien Reichenbach et Michael Schär, qui fera ses adieux, seront également de la partie. Parmi les plus redoutables adversaires des Suisses, le Belge Wout van Aert et le Britannique Thomas Pidcock mènent la danse. Pour le classement général, il faudra compter aussi sur le Français Romain Bardet, l'Espagnol Juan Ayuso ou l'inusable Danois Jakov Fuglsang. L'épreuve débutera donc par un contre-la-montre de 12,7 km à Einsiedeln. Elle se terminera également par un chrono le 18 juin entre St-Gall et Abtwil sur 25,7 km et une dénivellation de 400 m. Le Tour de Suisse dames a reçu cette saison le statut de World Tour. Il durera quatre jours (17 au 20 juin) dans la région de Saint-Gall et de la Thurgovie. La no 1 mondiale Demi Vollering (NED) sera au départ comme sa coéquipière, la Bernoise Marlen Reusser.

Cory Emmerton quitte le Lausanne HC Cory Emmerton ne portera plus les couleurs du Lausanne HC. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY L'attaquant canadien Cory Emmerton (34 ans) quitte le Lausanne HC annonce le club dans un communiqué. L'ancien joueur des Detroit Red Wings a passé cinq saisons sous les couleurs vaudoises. Emmerton était arrivé au cours de la saison 2018-2019 en provenance du club russe de KHL de Novosibirk. Auparavant, il avait joué trois saisons pour Ambri-Piotta. Au cours de son séjour lausannois, il a disputé 196 matches de National League pour 103 points (45 buts). Joueur discret et travailleur, il a su passer au travers d'un management curieux au cours des dernières saisons.

L'équipe de Suisse masculine en quête d'exploit à la Coupe du monde La mission "JO 2024" est lancée pour l'équipe de Suisse masculine de 3x3. Celle-ci rêve d'exploit dans la Coupe du monde prévue de mardi à dimanche à Vienne. Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture et Paul Gravet étant encore engagés avec Fribourg Olympic en SBL, Swiss Basketball n'a guère eu le choix à l'heure de composer sa sélection. C'est l'intérieur de Vevey Riviera Jonathan Dubas, membre de la Team Fribourg en 3x3, qui accompagne les trois Suisses de la Team Lausanne. Eliminé le 18 mai en quart de finale des play-off de SBL avec le VRB, Jonathan Dubas n'a guère eu le temps de préparer spécifiquement cette Coupe du monde. La Suisse devrait donc s'appuyer avant tout sur Westher Molteni, Marco Lehmann et Gilles Martin, qui évoluent ensemble depuis plusieurs années sur le circuit de 3x3. Le trio était d'ailleurs en lice sur le circuit Challenger à Deqing Huzhou en Chine, où les deux premiers ont décroché un ticket pour le Masters d'Edmonton prévu à la fin juillet. La Team Lausanne, complétée par l'Espagnol Carlos Martinez, a pris la 3e place après s'être inclinée en demi-finale face au futur vainqueur Düsseldorf. La tâche de la formation helvétique s'annonce délicate en Autriche, où les trois premiers du tournoi offriront à leur pays un ticket pour un Tournoi de Qualification Olympique. Il s'agira ainsi tout d'abord de terminer parmi les trois premiers de son groupe pour disputer la phase à élimination directe. En outsider Tête de série no 12, la Suisse figure dans une poule D où deux favoris se dégagent: les Pays-Bas (nos 4), vice-champions du monde de 3x3 en 2017 et en 2018, et la Mongolie (no 6), qui devraient se disputer la 1re place du groupe synonyme de qualification directe pour les quarts de finale prévus samedi. Les Helvètes affronteront Néerlandais et Mongols vendredi, lors de la 2e journée de la phase préliminaire. Ils n'auront donc pas le droit à l'erreur mercredi à l'heure de se mesurer au Japon (no 13) puis à la Hongrie (no 19) s'ils entendent conserver leurs espoirs de jouer le podium final. Une première opportunité Cette Coupe du monde, pour laquelle l'équipe de Suisse dames n'est pas parvenue à se qualifier, constitue la première opportunité de décrocher un ticket pour l'un des trois TQO. Seules trois nations par genre décrocheront une place pour les JO de Paris sans avoir à disputer un Tournoi de Qualification Olympique.