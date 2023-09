Ugrinic forfait avec la Nati ++ Golfeurs suisses à la peine

GP de Catalogne: Aleix Espargaro s'impose en MotoGP Francesco Bagnaia trait� par les services m�dicaux Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté le Grand Prix de Catalogne MotoGP. Le vainqueur du sprint de samedi a devancé son coéquipier et compatriote Maverick Vinales. Aleix Espargaro (34 ans) - qui est né à Granollers, soit à proximité immédiate du circuit situé à Montmeló près de Barcelone - a ainsi fêté le troisième succès de sa carrière en MotoGP. Aprilia a pour sa part réussi le premier doublé de son histoire dans la catégorie reine. Le podium a été complété par un autre Espagnol, soit Jorge Martin (Ducati). Leader du championnat, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a été victime d'une lourde chute au virage 2 juste après le départ. Il a perdu l'arrière et a été percuté par Brad Binder (KTM), qui lui a roulé sur les jambes. Comme cinq pilotes étaient tombés dès le premier virage, la course a été interrompue par un drapeau rouge. Bagnaia, transporté à l'hôpital, n'a pas pu prendre le deuxième départ. Il conserve néanmoins une avance confortable de 50 points sur Jorge Martin. Les premières nouvelles concernant le champion en titre sont rassurantes: il ne serait pas trop touché.

Steve Guerdat champion d'Europe Steve Guerdat et sa jument Dynamix champions d'Europe Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Steve Guerdat est champion d'Europe de saut d'obstacles. A Milan, le Jurassien et sa jument de 10 ans Dynamix ont été les meilleurs. Après l'or olympique en 2012 et le bronze mondial en 2018, le cavalier de 41 ans remporte sa 1re médaille individuelle aux Européens. L'Allemand Philipp Weishaupt et le Français Julien Epaillard complètent le podium. Guerdat est le 3e champion d'Europe suisse après Willi Melliger et Martin Fuchs.

Gugler et Freiburghaus à la peine pour terminer Cedric Gugler aurait souhait Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les deux Suisses présents au 4e tour de l'European Masters ont terminé leur pensum. Tant Cedric Gugler que Jeremy Freiburghaus ont rendu une carte de 72, soit 2 sur le par. Sur les greens de Crans-Montana, le Bâlois Gugler a connu un dimanche matin plus compliqué que ses trois premiers parcours qu'il avait à chaque fois conclu sous le par (70) avec 68, 69 et 69. Après avoir raté son affaire avec un +5 samedi, le Grison Freiburghaus n'a pas trouvé la solution dimanche. Il termine donc au 73e rang avec 284 points. Gugler fait un peu miuex avec sa 57e place et un total de 278. Interrogé par Swiss Golf, Gugler s'est dit très satisfait de sa semaine valaisanne: "J'aurais pu mieux finir ma semaine, mais je suis très content d'avoir récolté ma première carte sur le front du DP World Tour." Jeremy Freiburghaus aurait lui aussi souhaité terminer son parcours plus haut dans le classement, mais le Grison tente de positiver: "Le tournoi ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais, mais je vais retirer le positif de tout ça et je suis content d'avoir conclu tout ça sur un birdie pour adoucir ma journée."

Blessé aux adducteurs, Ugrinic ne pourra pas honorer sa sélection Bless Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Seul néophyte de la liste de Murat Yakin, Filip Ugrinic ne pourra pas honorer sa sélection. Le milieu de terrain d'YB s'est blessé aux adducteurs. Qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions avec le champion de Suisse, le joueur de 24 ans ne sera évidemment pas du match de ce dimanche contre Servette. Il devra surtout renoncer aux deux rencontres de qualification pour l'Euro que la Suisse va disputer prochainement contre le Kosovo le 9 septembre et face à l'Andorre le 12 à Sion.

Rien ne va plus pour Chicago et Xherdan Shaqiri Xherdan Shaqiri (� droite) traverse une fin d'�t� bien difficile. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Xherdan Shaqiri ne va pas rejoindre l’équipe de Suisse avec un moral extraordinaire. Le Bâlois traverse une fin d’été bien difficile avec Chicago. Battu 4-0 à Washington par DC United, le Fire a concédé une quatrième défaite de rang en championnat pour se retrouver à nouveau du mauvais côté de la barre. Porté par un doublé du Belge Christian Benteke, DC United a, en effet, ravi la neuvième et dernière place de la Conférence Est qualificative pour les play-off à Chicago. Sur le banc au coup d’envoi, Xherdan Shaqiri est entré après la pause alors que la messe était dite. Chicago était, en effet, déjà mené 3-0...

GP d'Italie: Ferrari face à Max Verstappen Les tifosi attendent avec espoir le GP d'Italie cet après-midi à Monza. Ils verront la Ferrari de Carlos Sainz s'élancer de la pole position, alors que celle de Charles Leclerc partira troisième. Mais malgré tout l'enthousiasme des supporters de la scuderia, c'est bien Max Verstappen (Red Bull-Honda) qui fera figure de grand favori. Le double champion du monde néerlandais aura l'occasion de remporter une... dixième victoire consécutive, ce qui constituerait un nouveau record pour la formule 1. Samedi lors des qualifications, Sainz a devancé Verstappen de 0''013 et Leclerc de 0''067. Il serait étonnant que les écarts soient aussi faibles en course.

Les Young Boys face à un Servette FC en quête de rachat Le Champion de Suisse contre son dauphin : l’affiche sera belle ce dimanche au Stade de Genève à 14.15 avec la visite des Young Boys face à un Servette FC en quête de rachat. Cinq jours après leur victoire 3-0 sur le Maccabi Haïfa qui leur a ouvert les portes de la phase de poules de la Ligue des Champions, les Bernois entendent frapper également les esprits en championnat. "La Super League est notre pain quotidien*, rappelle le directeur sportif Steve von Bergen comme pour signifier l’importance que revêt ce match de dimanche. Battu 4-1 par Yverdon lors de la dernière journée, le Servette FC se doit de réagir. Avec une seule victoire en cinq rencontres, son début de saison en championnat ne colle pas aux objectifs annoncés. René Weiler maintiendra-t-il son système en 4-4-2 qui contraint Jérémy Guillemenot, la recrue phare de l’intersaison, à s’exiler sur le flanc droit dans un rôle qui ne lui convient pas ? Les deux autres rencontres ce dimanche débuteront à 16.30. Elles verront le FC Bâle accueillir le FC Zurich et le FC Lucerne affronter le FC Lugano, le leader virtuel de la Super League.

Jannik Sinner trop fort pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: il y a eu "match" contre Jannik Sinner pour le Vaudois. Image: KEYSTONE/AP/Andres Kudacki Stan Wawrnka (ATP 49) n’a pas renversé la montagne Jannik Sinner à New York. Il est tombé en 16e de finale devant l’Itralien, le troisième favori du tournoi derrière Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Stan Wawrinka s’est incliné 6-3 2-6 6-4 6-2 devant le no 6 mondial. Il y a eu match jusqu’à 4-4 deuce au troisième set. C’est à cet instant que Jannik Sinner a frappé "le" coup du match, un contre magnifique en coup droit croisé pour se procurer une balle de break qu’il a su convertir. Stan Wawrinka venait de revenir à la hauteur de l’Italien au jeu précédent. Il lui a manqué un soupçon de relâchement pour passer devant au score à ce moment clé de la partie. Comme à Wimbledon où il avait été éliminé par Novak Djokovic au même stade de la compétition, Stan Wawrinka a fait honneur à son rang de triple vainqueur en Grand Chelem. A 38 ans, il demeure un très grand joueur de tennis, capable de pousser vraiment les meilleurs dans leurs derniers retranchements. Jusqu’au dernier point, même si le quatrième set a sans doute filé un peu vite, Jannik Sinner a, ainsi, été sur ses gardes. Le protégé de Darren Cahill n’ignorait pas qu’il avait de l'autre côté du filet un homme capable de frapper la balle avec la même puissance que lui. Capable aussi de réussir des coups magnifiques avec son exceptionnel revers. Huitième de finaliste à Cincinnati où il avait éliminé le no 10 mondial Frances Tiafoe et valeureux à l’US Open, Stan Wawrinka n'a pas fait vraiment ses 38 ans lors de cette tournée américaine. Dans quinze jours, le Vaudois espère évoluer dans le même registre à Manchester en Coupe Davis. Avec le "renfort" de Dominic Strcker, il veut croire que l’équipe de Suisse pourra aller loin.

Super League: 1-1 entre Winterthour et Yverdon Cespedes intervient devant Jankewitz Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Yverdon a ramené un bon point de son déplacement à la Schützenwiese samedi lors de la 6e journée de Super League. Les Vaudois ont fait 1-1 contre Winterthour. Les Zurichois ont ouvert le score par Ballet à la 32e. Lors d'un début de match tonitruant, ils avaient souvent menacé la cage des visiteurs, mais sans parvenir à concrétiser. Les Yverdonnois ont mis beaucoup de pression dans la phase finale de la rencontre. Ils ont été récompensés par l'égalisation de Carlos à la 88e sur leur premier et seul tir cadré de la soirée. Ce nul constitue donc une bonne opération pour le promu.

Genève-Servette redresse le cap, Bienne fait le plein Noah Rod a r�ussi une d�viation toute en douceur � Kosice. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Battu lors de la 1re journée de la Ligue des champions, Genève-Servette s'est repris en s'imposant 3-2 à Kosice. De son côté, Bienne a écrasé Innsbruck 6-1 et empoche son deuxième succès. Genevois et Seelandais se sont échangés leurs adveraires de jeudi. Les Genevois se sont donc déplacés en Slovaquie pour effacer la mauvaise impression laissée pour leurs débuts contre Innsbruck jeudi (2-5). Après une première période équilibrée, les champions de Suisse ont largement dominé la deuxième période. Après avoir concédé l'ouverture du score dès le début du deuxième tiers-temps, les Genevois ont égalisé d'une subtile déviation de Noah Rod (25e) avant de prendre l'avantage sur un diabolique tir du poignet de Theodor Lennström, l'homme qui a succédé à Henrik Tömmernes dans la défense grenat. Les Slovaques, déjà battus 3-1 jeudi à Bienne, ont, certes, égalisé en fin de période, mais Josh Jooris, opportuniste, a inscrit le but de la victoire à la 45e. Genève-Servette disputera ses deux prochains matches aux Vernets jeudi contre Bolzano et samedi contre Rouen. Bienne compte six points en deux matches dans ce classement qui regroupe les vingt-quatre équipes. Seules les seize premières disputeront les huitièmes de finale. Les Seelandais n'ont connu aucun souci pour remettre cet Innsbruck irrévérencieux à sa place. Au terme du premier tiers-temps, les Biennois menaient déjà 3-0 grâce à des réussites de Luca Hischier, Toni Rajala et Fabio Hofer, les deux derniers en supériorité numérique. Hofer encore une fois, Kessler et Haas ont donné une large mesure au score. Et encore Rajala a ajusté trois fois la transversale ou le poteau. Les joueurs du nouvel entraîneur Petri Matikainen auront une tâche plus difficile la semaine prochaine avec deux matches en Suède contre Färjestad (vendredi) et Växjö (dimanche).

Super League: le SLO jubile, le LS rumine Florian Danho: le match winner du SLO Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Stade Lausanne-Ouchy a écrit une page d'histoire. Le club vaudois a fêté son premier succès dans l'élite en battant Grasshopper 2-1 à la Pontaise lors de la 5e journée de Super League. Cette victoire, obtenue contre le club le plus titré du pays, porte la marque de Florian Danho. L'attaquant français âgé de 23 ans a en effet inscrit un superbe doublé (62e/77e) qui ont permis au SLO de gommer l'avantage des visiteurs consécutif à un penalty de Corbeanu (21e). Pour les Vaudois, ces trois points sont sans prix: ils démontrent que leur équipe a les moyens de régater en Super League. Par contre, en face, GC a du souci à se faire... Expulsion fatale Le Lausanne-Sport a été moins heureux. A Saint-Gall, les protégés de Ludovic Magnin ont perdu 2-1 face aux Brodeurs. L'expulsion de Sène à la 61e (deuxième avertissement) a précipité la perte des visiteurs, qui avaient plutôt dominé jusque-là. Schubert (74e) et un autogoal d'Husic (84e) ont mis Saint-Gall sur les bons rails. La réduction du score de Labeau (91e) a été trop tardive pour le LS.

Martinez cède le maillot rouge, Evenepoel et Roglic se neutralisent Le Slov�ne Primo Roglic s'impose devant Remco Evenepoel, passablement �nerv� apr�s la ligne. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Plus jeune maillot rouge de l'histoire de la Vuelta, à tout juste 20 ans, Lenny Martinez a logiquement cédé samedi dans le terrible final de la 8e étape. Elle a été remportée par Primoz Roglic au sprint devant Evenepoel et tous les autres prétendants à la victoire finale. Sepp Kuss, solide lieutenant de Roglic et Jonas Vingegaard chez Jumbo-Visma, récupère la tunique de leader. Probablement pour un simple intérim, le temps que l'un des cadors de la course ne sorte les dents. Martinez glisse en 13e position, à une minute et 10 sec. Mais après ces 165 km entre Dénia et Xorret de Cati, dans l'arrière-pays d'Alicante, la Vuelta 2023 connaît désormais ses "grands d'Espagne". Les derniers survivants d'une échappée fleuve de trente coureurs ont été avalés sans un regard dans la dernière ascension du jour, le Xorret de Cati, un monstre de 4 km seulement mais avec des passages à plus de 20 %. Les candidats à la victoire finale l'ont escaladé quasiment au coude-à-coude. Evenepoel, d'abord, vainqueur sortant, a fait mieux que résister à l'armada Jumbo-Visma. Au train, il a empêché ses adversaires de l'attaquer. Mais Roglic et Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France, se sont accrochés. Tout comme Enric Mas (Movistar) et Juan Ayuso (UAE), qui ont basculé avec eux au sommet, à trois kilomètres du but. Après une brève descente, Roglic a réglé au sprint le petit groupe, auquel trois autres coureurs, dont Kuss, avaient recollé. Après huit étapes, et avec le jeu des bonifications, Evenepoel est sixième du général à 2 min 31 sec de Kuss. Il compte sept secondes d'avance sur Roglic, onze sur Vingegaard et Mas et 21 sur Ayuso. Autant dire rien, au vu des étapes qui se profilent encore. "C'est une honte" Mais le phénomène Belge, pour qui seule la victoire est belle, était furieux à l'arrivée de s'être laissé surprendre au sprint, après avoir lancé de trop loin, à 300 mètres du but. "C'est une honte", a-t-il répété à plusieurs reprises, assurant avoir été mal renseigné sur le profil du dernier kilomètre: "Je ne savais pas où était la ligne, j'ai perdu quelques secondes, je me sens un peu stupide (...) J'ai bien contrôlé dans l'ascension, Jonas et Primoz étaient avec moi mais j'ai compris qu'ils n'avaient pas les jambes, nous avons raté une belle victoire ici", a-t-il lâché, dépité, au micro d'Eurosport. En début d'étape, une rude bataille dès la première difficulté, l'Alto de Vall Debo, avait permis à un groupe de 30 hommes, dont Romain Bardet, de s'extirper du peloton. Mais les Groupama FDJ d'abord, qui défendaient le maillot rouge de Martinez, puis les Jumbo Visma ensuite, n'ont jamais laissé plus de quatre minutes d'avance aux fuyards, repris les uns après les autres au fil des kilomètres. Dimanche, la bataille reprend sur une étape au final comparable, au terme de 184 km entre Cartagena et Collado de la Cruz de Caravaca. Après un col de première catégorie à 124 km du but, l'arrivée sera jugée au sommet d'une ascension irrégulière de huit km (2e catégorie) avec des casse-pattes à 20 % et une rampe terminale à 16 %. Les cadors y trouveront une nouvelle occasion d'établir une hiérarchie.

Liga: Bellingham offre la victoire au Real à la 95e Jude Bellingham: des d�buts tonitruants avec le Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Lavandeira Jude Bellingham continue de briller avec le Real Madrid. L'international anglais a donné la victoire à son équipe en marquant le 2-1 décisif contre Getafe à la 95e lors de la 4e journée de Liga. Arrivé du Borussia Dortmund cet été pour 120 millions d'euros, Bellingham (20 ans) a marqué lors de chaque match de championnat depuis le début de la saison. Le milieu de terrain en est déjà à cinq buts en Liga, alors qu'il en avait inscrit huit la saison dernière en 31 rencontres de Bundesliga. Le Real est leader avec le maximum de 12 points. C'est la seule équipe à ne pas avoir encore perdu le moindre point.

Premier League: quatre sur quatre pour Manchester City Un nouveau tripl� pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City n'a toujours pas égaré le moindre point cette saison en Premier League. Les Citizens ont largement battu Fulham 5-1 lors de la 4e journée et ils occupent seuls la tête du classement. Toujours sans leur manager Pep Guardiola, qui se remet d'une opération au dos, les Mancuniens ont marqué par Alvarez (31e), Aké (45e) et l'inévitable Haaland (58e/70e pen/95e). Manuel Akanji a disputé tout le match en défense centrale pour les futurs adversaires des Young Boys en Ligue des champions. Zeki Amdouni, sorti à l'heure de jeu, et Burnley ont vécu une après-midi difficile à domicile. Le promu a été dominé 5-2 par Tottenham, pour qui Son a inscrit un triplé. Avec 10 points en 4 matches, les Spurs semblent avoir bien digéré le départ d'Harry Kane au Bayern Munich