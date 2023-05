Un 2e succès pour Denz sur le Giro ++ Yakin limogé

Union crée la surprise, Olympic assure Union Neuch�tel a cr�� la surprise samedi � Massagno Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Union Neuchâtel a créé la surprise en allant s'imposer 76-69 sur le parquet de Massagno en ouverture des demi-finales des play-off de SBL. La logique a en revanche été respectée à Fribourg, où Olympic a battu les Lions de Genève 86-82 dans l'acte I de la série. Tombeurs de Vevey Riviera jeudi soir lors d'un cinquième match décisif, les Unionistes ont donc poursuivi sur leur lancée face au vainqueur de la phase préliminaire. Juan Esteban De La Fuente (19 points et 8 rebonds samedi) et ses équipiers ont pourtant vu leurs adversaires effacer un handicap de 15 points dans le troisième quart. Mené 49-34 à la 23e, Massagno a en effet repris les commandes à la fin du troisième quart (54-53) et menait encore à 2'21'' de la fin du match (66-65). Mais Union - qui avait sorti les Tessinois au même stade de la compétition l'an dernier - a conclu cette partie sur un 11-3 pour signer un exploit inattendu. Au chat et à la souris Olympic a pour sa part joué à se faire peur face aux Lions, que les Fribourgeois ont battus pour la cinquième fois en cinq duels livrés cette saison. Les hommes de Petar Aleksic semblaient pourtant en route vers un succès aisé lorsqu'un panier primé de Roberto Kovac leur a donné 20 longueurs d'avance à la 24e (55-35). Les Lions se sont alors relancés en signant un partiel de 26-4 pour prendre les devants à la 33e (59-61). La réaction fribourgeoise fut immédiate, Boris Mbala (22 points, 7 rebonds samedi) et Cie inscrivant 13 points consécutifs pour reprendre le large (72-61 à la 36e). Les Lions ont ensuite à nouveau recollé à un point (75-74 à 2'17'' de la fin), mais ils ont flanché dans le "money time".

La Suisse s'offre un succès de prestige face au Canada Hischier a inscrit le 1er but helv�tique face au Canada Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a enchaîné un cinquième succès en cinq matches au Championnat du monde à Riga. Pour son premier vrai test, elle a dominé le Canada 3-2 samedi. Dans une patinoire remplie de plus de 8000 fans et acquise à la cause des Suisses, la troupe de Patrick Fischer a livré la partie qu'on attendait d'elle. Face à de besogneux Canadiens, les joueurs à croix blanche ont bien géré leur rencontre. Si Nico Hischier n'avait pas tenté de marquer un but entre les jambes alors qu'il pouvait donner trois longueurs d'avance à sa formation, la Suisse se serait épargné une fin de match un rien tendue. Mais l'essentiel est bien d'avoir réussi à prendre le meilleur sur les Canadiens dans le jeu et au tableau d'affichage. Hischier montre la voie Après un tiers initial dominé par la Suisse, il a fallu attendre la période médiane pour voir les filets trembler. Et ce sont les Canadiens qui se sont inscrits les premiers au pointage. Un but tombé à la mi-match en power-play qui a laissé un arrière-goût mitigé dans la bouche des Suisses. Parce que cet avantage numérique fut causé par une faute de Nino Niederreiter et que le Grison aurait pu être gravement blessé quelques secondes plus tôt. Joe Veleno a administré un coup de patin qui aurait pu avoir de solides conséquences. C'est pour cela que les choses se sont envenimées devant le but canadien. Mais, heureusement pour les hommes de Patrick Fischer, cette ouverture du score adverse n'a pas calmé leurs ardeurs. Ils ont pu compter sur leur première ligne et sur un Nico Hischier de gala. A la 34e, le centre des New Jersey Devils s'est offert un joli numéro dans la défense canadienne avant de placer le puck hors de portée du gardien Montembeault. Les Helvètes ne se sont pas arrêtés là. A la 37e, sous l'impulsion de l'excellent Gaëtan Haas, Dario Simion a pu profiter d'un rebond à la suite d'un lancer de Marti pour donner l'avantage à ses couleurs. Le but de la sécurité est venu de la canne d'Andres Ambühl. L'éternel Grison a profité d'un changement de ligne complètement raté des joueurs à la feuille d'érable pour donner un bon bol d'air à la Suisse (3-1 à la 53e). Place aux Tchèques Une Suisse invaincue qui va maintenant se frotter aux Tchèques dimanche soir (19h20) avec comme ambition la première place du groupe. Une première place qui serait intéressante pour ne pas avoir à déménager trop tôt à Tampere.

Un 2e succès pour Denz, Armirail en rose Geraint Thomas a c�d� le maillot rose au terme de la 14e �tape Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Allemand Nico Denz (Bora) a remporté sa deuxième étape en trois jours dans le Tour d'Italie samedi à Cassano Magnago, au terme d'une échappée au long cours sous une pluie battante. Le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), arrivé 53 secondes plus tard au sein d'un groupe de poursuivants, prend la tête du général à la surprise générale. Nico Denz s'est imposé à la photo-finish dans cette 14e étape, qui empruntait le col du Simplon, devant le Canadien Derek Gee (Israel Premier Tech). Les deux coureurs faisaient partie d'une échappée de 27 qui s'était détaché pratiquement dès le début de l'étape à Sierre, avant de se fractionner en plusieurs petits groupes. Le peloton était pointé à plus de 18 minutes au moment où le vainqueur a franchi la ligne. Il a rallié Cassano Magnago avec plus de 20 minutes de retard sur Bruno Armirail, lequel s'empare donc d'un maillot rose que le Gallois Geraint Thomas (Ineos) portait depuis l'abandon de Remco Evenepoel.

Hakan Yakin n'est plus l'entraîneur de Schaffhouse Hakan Yakin a pr�f�r� jeter l'�ponge � Schaffhouse. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Schaffhouse et l'entraîneur Hakan Yakin ont décidé de se séparer. "C'est Hakan qui a souhaité arrêter immédiatement", a expliqué le président Roland Klein aux "Schaffhauser Nachrichten". Le club de Challenge League avait, de toute façon, décidé de faire sans le cadet des Yakin la saison prochaine. Le FC Schaffhouse jouait il y a une année le barrage pour l'ascension en Super League sous les ordres du duo d'entraîneurs Martin Andermatt/Hakan Yakin. La saison actuelle est beaucoup plus décevante avec seul Yakin comme responsable d'équipe. Les Schaffhousois n'occupent que la 7e place. Comme ce fut déjà le cas vendredi contre Aarau (0-2), l'équipe sera dirigée lors des deux derniers matches par l'assistant Selcuk Sasivari.

Rune bat Ruud en trois sets en demi-finale à Rome Holger Rune disputera la finale � Rome Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Holger Rune (ATP 7) disputera sa troisième finale de l'année dimanche à Rome, la deuxième dans un Masters 1000 après celle perdue à Monte-Carlo face à Andrey Rublev. Tombeur de Novak Djokovic (ATP 1) en quart, le Danois de 20 ans s'est imposé 6-7 (2/7) 6-4 6-2 après 2h43' de jeu devant le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) dans la première demi-finale. Titré à Munich dans la foulée de sa finale monégasque, Holger Rune partira en quête de son cinquième trophée sur l'ATP Tour dimanche. Le vainqueur du dernier Masters 1000 de Paris-Bercy affrontera Daniil Medvedev (ATP 3) ou Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en finale sur la terre battue du Foro Italico. Le Danois est revenu de loin face à Casper Ruud, remportant les quatre derniers jeux de la seconde manche après avoir été mené 7-6 4-2. Il a en revanche nettement dominé les débats dans le set décisif: il a signé le break à deux reprises, tout en ne lâchant qu'un seul point sur son propre engagement.

Jerome Kym battu au 1er tour des qualifications Jerome Kym a �t� battu au 1er tour des qualifications � Gen�ve Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Jerome Kym (ATP 401) a échoué dès le 1er tour des qualifications du Geneva Open samedi. L'Argovien de 20 ans, dont la carrière a été freinée par une blessure à un genou, s'est incliné 7-6 (7/2) 6-7 (5/7) 6-4 en 2h54' devant le Français Arthur Cazaux (ATP 197), tête de série no 2 du tableau. Il avait bénéficié d'une invitation pour ces qualifications. Jerome Kym s'est battu comme un lion sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, recollant à une manche partout après s'être retrouvé à deux points de la défaite à 5/5 dans le second tie-break. Il a concédé le seul break du troisième set dans le dernier jeu, après avoir manqué une balle de 5-5. Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) sera donc le seul Suisse engagé dans le tableau final de l'ATP 250 genevois. Le gaucher zurichois affrontera le Chinois Wu Yibing (ATP 57) au 1er tour lundi.

La Tchéquie bat la Norvège, la Suisse assurée d'aller en quarts Vejmelka et la Tch�quie ont battu la Norv�ge, permettant ainsi � la Suisse d'assurer sa place en quarts de finale Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Adversaire de la Suisse dimanche, la Tchéquie a décroché samedi son quatrième succès en cinq matches à Riga dans le groupe B du championnat du monde. Roman Cervenka et ses équipiers se sont imposés 2-0 devant la Norvège, dont la défaite assure à la Suisse une place en quarts de finale. Le maître à jouer de Rapperswil-Jona a été crédité d'un assist sur l'ouverture du score, signée Dominik Kubalik (ex-Ambri) à la 13e minute au cours d'une double supériorité numérique. Jakub Flek a doublé la mise dès la 19e pour des Tchèques dont l'unique défaite a été concédée face à l'hôte letton, en prolongation. Les Etats-Unis poursuivent par ailleurs leur parcours sans faute dans le groupe A, à Tampere. La Team USA a difficilement battu le Danemark 3-0 samedi, Cutter Gauthier débloquant la situation à la 50e à 5 contre 4 après que son équipe avait "tué" une double infériorité numérique de 59 secondes au début du troisième tiers.

Vegas s'impose après 1'35'' de prolongation face à Dallas La joie de Brett Howden (21), qui a donn� la victoire � Vegas vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Locher Comme ce fut le cas à l'Est entre Florida et Carolina, l'acte I de la finale de la Conférence Ouest de NHL s'est joué en prolongation. Mais les Golden Knights n'ont eu besoin que de 1'35'' en "overtime" pour forcer la décision face aux Dallas Stars vendredi. Le centre Brett Howden a inscrit le 4-3 sur le premier shoot cadré dans la prolongation. Il a trouvé la faille en armant un tir alors qu'il se trouvait derrière la cage, visant les jambières du portier de Dallas Jake Oettinger. Les fans des Golden Knights ont ainsi évité le cauchemar vécu la veille par ceux de Carolina, qui avaient vu leur équipe céder face aux Panthers après 139'47'' de jeu. L'autre grand homme du match dans le camp de Vegas fut le centre suédois William Karlsson, qui a signé un doublé aux 30e (1-1) et 42e (2-1) minutes pour permettre à son équipe de renverser la vapeur. Dallas a arraché la prolongation après avoir sorti son gardien, Jamie Benn inscrivant le 3-3 à 1'59'' de la fin du temps réglementaire. C'était la troisième fois en quatre duels livrés cette saison que les Golden Knights et les Stars ont dû se départager au-delà du temps réglementaire, mais c'est Dallas qui s'était imposé deux fois - les deux fois aux tirs au but - dans cette situation en saison régulière. Le match no 2 de cette série qui s'annonce indécise est programmé dimanche, toujours dans le Nevada.

Miami s'impose encore à Boston Bam Adebayo et le Heat m�nent 2-0 face � Boston Image: KEYSTONE/EPA/JOHN CETRINO Le Heat mène 2-0 face à Boston en finale de la Conférence Est de NBA. Tracté par 27 points de Jimmy Butler, Miami est allé s'imposer une deuxième fois sur le parquet des Celtics vendredi (111-105). Boston, qui devait impérativement réagir après la perte du match no 1, n'y est pas parvenu malgré les efforts de Jayson Tatum (34 points, 13 rebonds, 8 assists). Le finaliste malheureux de l'an passé, en très grand danger avant les deux prochaines rencontres en Floride, menait pourtant de 9 points à 6'37'' de la fin du match. Mais le Heat a sorti le grand jeu dans le "money time", sous l'impulsion de Jimmy Butler: l'ailier a inscrit 9 des 24 derniers points de son équipe, tous les 9 durant un partiel de 18-4 qui a permis à Miami de faire passer le score de 96-87 à 100-105. Bam Adebayo a pour sa part cumulé 22 points, 17 rebonds et 9 assists. "Nous n'avons plus le choix" En face, Jayson Tatum a brillé en marquant 15 points au troisième quart. Mais l'ailier n'a pas pesé dans le suivant, se contentant de cinq lancers-francs (0/3 au tir). Et il a singulièrement manqué d'adresse vendredi (3/10 à 3 points), tout comme son compère Jaylen Brown (16 points, avec un 7/23 au tir dont un 1/7 derrière l'arc). "Nous n'avons plus le choix. Nous avons échoué deux fois sur notre terrain, nous avons déçu nos supporters. Mais nous avons encore des opportunités devant nous. Nous ne devons pas perdre confiance, nous devons nous relever et jouer au basket", a appelé Jaylen Brown au terme de cet acte II.

Scheffler, Hovland et Conners dominent, Rahm survit No 2 mondial, Scottie Scheffler est l'un des co-leaders du Championnat PGA apr�s 2 tours Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Un trio mené par l'Américain Scottie Scheffler, avec également le Norvégien Viktor Hovland et le Canadien Corey Conners, pointait en tête à mi-parcours du Championnat PGA à Rochester. Les conditions de jeu ont été difficiles sur ce deuxième jour, le vent et la pluie s'invitant à Oak Hill sans que cela ne perturbe les trois hommes de tête. No 2 mondial, Scottie Scheffler a bien cru finir en tête au terme de ce deuxième tour, lorsqu'il a enchaîné ses troisième et quatrième birdies aux nos 15 et 16. Mais un bogey commis au dernier trou a légèrement atténué sa carte (68). L'Américain, vainqueur du Masters d'Augusta l'an passé, totalise de fait -5 après 36 trous, tout comme ses deux acolytes. Viktor Hovland a rejoint Scheffler et Corey Conners au sommet du classement en plaçant son quatrième birdie du jour sur le no 18. Ce trio possède deux coups d'avance sur les Américains Justin Suh et Bryson DeChambeau (-3), lequel avait dominé le premier tour la veille. McIlroy en embuscade Vainqueur de l'US Open en 2020, DeChambeau, membre du circuit dissident LIV, était très mal parti puisqu'il a déploré un bogey et un double bogey dans sa première partie de parcours. Mais il a limité la casse avec trois birdies dans la seconde bien qu'ayant fini avec un autre bogey. Son compatriote et collègue du LIV Brooks Koepka suit au 6e rang (-2) avec l'Anglais Callum Tarren. A la 10e place figure Rory McIlroy, quelque peu stupéfait de se retrouver en embuscade, après s'être senti malade par moments et n'avoir réussi à trouver le fairway que sept fois. Le no 1 mondial Jon Rahm, lui, ne joue pas les premiers rôles, un mois après son triomphe au Masters d'Augusta. Néanmoins, l'Espagnol s'accroche, car au lendemain de son premier tour calamiteux, au terme duquel il avait fini avec six coups au-dessus du par, il a rendu une carte de 68 pour réduire son total à +4.

Yverdon devra attendre, Lausanne manque le coche Le Stadiste Liridon Mulaj marque le but du 4-1 malgr� la pr�sence de l'Yverdonnois Anthony Sauthier. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yverdon devra attendre pour fêter son retour en Super League. Les joueurs de Marco Schällibaum ont été battus 4-1 sur le terrain du Stade Lausanne-Ouchy, concerné aussi par la course à la promotion. Les Nord-Vaudois n'avaient besoin que d'un point pour être promus dans l'élite à deux journées de la fin du Championnat. Pour la deuxième fois de la saison, ils se sont inclinés lourdement à la Pontaise contre un fringant SLO. Un doublé de Teddy Okou, dont un penalty, et une réussite de Florian Danho ont empêché les Yverdonnois de voir plus haut. Ils recevront Aarau lors de la prochaine journée. Des Argoviens toujours dans le coup après leur succès contre Schaffhouse (2-0). Les Stadistes de l'entraîneur Anthony Braizat se retrouvent dans un thriller avec Lausanne, Wil, qui recevra samedi Vaduz, et Aarau pour une place de barragiste, voire plus. Lausanne s'est, certes, rapproché d'un petit pas de la Super League grâce à son nul 3-3 décroché sur la pelouse de Thoune. Un doublé d'Alvyn Sanches a bien rendu service à la formation dirigée par Ludovic Magnin. Mais les Vaudois ont été surpris par un but de Bamert à la 95e minute. Les pensionnaires de la Tuilière ont fait, paradoxalement, une mauvaise affaire et restent à portée de ses adversaires directs. Déjà condamné à la place de barragiste, Neuchâtel Xamax a engrangé un peu de confiance avec une victoire 3-0 contre Bellinzone.

Des "irrégularités" dans le passeport biologique de Simona Halep Simona Halep se retrouve dans une situation tr�s difficile. Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Simona Halep est sous le coup d'une nouvelle affaire en lien avec des "irrégularités" dans les données de son passeport biologique, a annoncé l'instance antidopage du tennis (ITIA). Elle est déjà suspendue depuis octobre pour infraction aux règles antidopage, "L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) confirme que la joueuse de tennis roumaine Simona Halep a été accusée d'une autre violation distincte du Programme antidopage du tennis, en relation avec des irrégularités dans son passeport biologique d'athlète (ABP)", écrit l'instance dans un communiqué. L'ancienne no 1 mondiale, victorieuse de Roland-Garros en 2018 et de Wimbledon en 2019, est suspendue à titre provisoire depuis octobre dernier après avoir été contrôlée positive au roxadustat lors de l'US Open, en août. Cette molécule interdite stimule la production de globules rouges et est interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Halep encourt jusqu'à quatre ans de suspension dans cette première affaire. La première depuis Sharapova La nouvelle affaire, confirmée vendredi soir par l'ITIA, est "fondée sur une évaluation du profil du passeport biologique de Mme Halep par un groupe d'experts indépendants", précise l'instance. Le passeport biologique d'un athlète permet de contrôler différents paramètres sanguins sur un temps long. Il permet d'identifier de potentielles violations des règles antidopage. "Nous avons conscience que l'annonce de ce jour ajoute de la complexité à une situation déjà très médiatisée", a commenté Nicole Sapstead, directrice principale de l'antidopage au sein de l'ITIA. "Il serait inapproprié pour nous de faire un commentaire sur les détails avant la conclusion du processus, mais nous continuerons à dialoguer avec l'agence indépendante d'investigation Sport Resolutions ainsi qu'avec les représentants de Mme Halep dans les meilleurs délais." Halep est la première joueuse de premier plan prise dans les filets de l'antidopage depuis la retentissante suspension de Maria Sharapova en 2016. Contrôlée positive au Meldonium, la star russe avait finalement écopé d'une suspension de quinze mois. Contamination alimentaire Dans une interview à Tennis Majors publiée fin avril, la joueuse roumaine a invoqué une "contamination d'un de ses compléments alimentaires" pour expliquer le contrôle positif lors de l'US Open. "Je n'ai jamais consommé, en conscience, le moindre produit interdit", a assuré la joueuse de 31 ans, ajoutant que des experts mandatés par ses soins "ont établi que ces traces étaient le résultat d'une contamination, une contamination d'un de (s)es compléments alimentaires, ce qui explique la très faible quantité qui a été détectée dans (s)on corps". L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis gère et administre la lutte contre le dopage dans le tennis par délégation de la Fédération internationale (ITF).

Hüsler affrontera Yibing Wu au 1er tour à Genève Yibing Wu affrontera Marc-Andrea H�sler au 1er tour � Gen�ve Image: KEYSTONE/EPA EFE Seul Suisse admis directement dans le tableau final du Geneva Open, Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) affrontera Yibing Wu (ATP 57) au 1er tour. Il s'agira de son premier duel avec le no 1 chinois. Le gaucher zurichois est en quête d'un premier succès sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, où ses deux premières apparitions se sont soldées par autant de défaites au 1er tour des qualifications (2019, 2021). Il se mesurera à un joueur dont la terre battue n'est pas non plus la surface de prédilection. En cas de succès face à Yibing Wu, qui est devenu en février à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre sur l'ATP Tour, Marc-Andrea Hüsler affrontera en 8e de finale l'Américain Ben Shelton (ATP 35), tête de série no 5 du tableau, ou l'Italien Marco Cecchinato (ATP 83). Exempté de 1er tour en sa qualité de tête de série no 1, le double tenant du trophée Casper Ruud (ATP 4) se frottera par ailleurs au Bolivien Hugo Dellien (ATP 157) ou à l'Américain J.J. Wolf (ATP 54) au 2e tour. No 2 du tableau, l'Américain Taylor Fritz (ATP 9) en découdra pour sa part avec Marco Giron (ATP 60) ou Alexander Bublik (ATP 49) pour son entrée en lice.

Giro: le Colombien Rubio s'impose à Crans-Montana Les conditions �taient d�primantes au d�part � Borgofranco d'Ivrea. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Le Colombien Einer Rubio (Movistar) a remporté la 13e étape raccourcie du Tour d'Italie entre Le Châble et Crans-Montana sur 74 km. Il a battu au sprint ses deux compagnons d'échappée le Français Thibaut Pinot et l'Equatorien Jefferson Cepeda. Le groupe des favoris a concédé un peu plus d'une minute et demie au vainqueur du jour. Aucune attaque n'a été portée entre les meilleurs du classement général. Le Gallois Geraint Thomas (Ineos) conserve le maillot rose de leader.