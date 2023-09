Un 2e titre pour Maria Sakkari ++ Teichmann passe les qualifications

Teichmann passe l'écueil des qualifications à Ningbo Jil Teichmann a pass� l'�cueil des qualifications � Ningbo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jil Teichmann (WTA 141) est parvenue à enchaîner deux succès consécutifs dans le WTA 250 de Ningbo. La gauchère seelandaise a passé l'écueil des qualifications dans la ville chinoise en battant la Néerlandaise Arianne Hartono (WTA 169) 6-3 3-6 7-5 au 2e tour. Sortie dès le 1er tour des qualifications à Guangzhou la semaine précédente, Jil Teichmann n'avait plus gagné deux matches d'affilée depuis le Challenger de Iasi en juillet. Elle avait passé un tour dans la foulée au Ladies Open de Lausanne, avant de subir cinq défaites consécutives dont trois dans la tournée asiatique. Jil Teichmann a besoin d'un résultat probant pour retrouver sa confiance, qui s'est envolée au cours d'une saison très compliquée pour elle. La gauchère, qui pointait encore à la 30e place mondiale il y a cinq mois, n'a gagné qu'une seule fois deux matches d'affilée sur le circuit principal en 2023, en mars à Miami.

Enfin un 2e titre pour Maria Sakkari Maria Sakkari a conquis samedi son 2e titre WTA Image: KEYSTONE/EPA/Ivan Villanueva Maria Sakkari (WTA 9) tient enfin son deuxième titre WTA. La Grecque de 28 ans a gagné samedi le WTA 1000 de Guadalajara en battant en finale l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 111) 7-5 6-3. Pour Maria Sakkari, cette victoire à Guadalajara, où elle avait été finaliste l'an dernier, constitue le point culminant d'une saison en dents de scie marquée notamment par une élimination au 1er tour de l'US Open. Elle n'a pas concédé le moindre set tout au long du tournoi pour cueillir son deuxième titre après l'Open du Maroc 2019. Très émue, Maria Sakkari a remercié son entraîneur, soulignant qu'elle avait attendu "plus de quatre ans pour un deuxième titre". "Nous avons entendu tellement de choses négatives - que je ne gagnerai jamais de titre, que je suis une joueuse du top 5 qui n'a gagné qu'un seul titre - que j'ai eu beaucoup de mal à surmonter et je suis si heureuse de l'avoir fait ici cette semaine", a lâché la finaliste de Roland-Garros et demi-finaliste de l'US Open en 2021.

Super League: Yverdon pour la première fois vraiment à domicile Yverdon disputera cet après-midi son premier match de la saison de Super League à domicile. Le club du nord vaudois recevra le FC Bâle au Stade municipal dès 14h15. Yverdon a disputé ses premières rencontres "at home" à Neuchâtel, le temps que son enceinte soit mise aux normes de la Super League, avec notamment un nouvel éclairage. L'équipe dirigée par Marco Schällibaum est la meilleure des trois promus avec déjà 8 points à son compteur. Elle en compte ainsi 4 de plus que le FC Bâle, qui a toutefois joué un match de moins. Servette, dont le début de championnat est poussif avec un seul succès, trois nuls et deux défaites, n'aura pas le droit à l'erreur dès 16h30 à Lucerne, qui a amassé 5 points de plus que les Grenat. Un revers en Suisse centrale ferait nettement augmenter la pression sur l'entraîneur du SFC René Weiler. Enfin, les Young Boys seront aux prises avec Lugano (16h30) pour ce qui constituera un "remake" de la dernière finale de la Coupe de Suisse. Les Bernois seront favoris face aux bianconeri, qui ont joué jeudi en Conference League alors que les champions en titre étaient en lice mardi en Ligue des champions.

Les Suissesses bredouilles, Chabbey 6e Elise Chabbey 6e de la course en ligne des Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suissesses attendent toujours une médaille dans la course sur route aux Européens. A Hoogeveen, Elise Chabbey et Marlen Reusser se sont classées 6e et 13e d'une course gagnée par Mischa Bredewold. Mischa Bredewold a profité du solide travail d'équipe des Pays-Bas. La jeune femme de 23 ans a pu attaquer dans la dernière boucle. Le groupe de tête, dont faisaient partie les deux Suissesses, n'a pas pu s'entendre. La championne d'Europe du contre-la-montre Marlen Reusser a tenté à plusieurs reprises de lancer la poursuite, mais les Néerlandaises ont à chaque fois coupé son élan. Le championnat d'Europe existe depuis 2016 et cela fait maintenant sept fois que la gagnante vient des Pays-Bas. L'Italie a remporté l'or une fois. Le parcours passait six fois par le col artificiel du VAM, une montagne de déchets de 43 mètres de haut. Il se composait de trois montées exigeantes et à la fin du parcours, un secteur pavé de 150 m de long avec une pente de 15% attendait les coureuses. Mischa Bredewold a devancé sa compatriote Lorena Wiebes de trois secondes, tandis que la troisième place est revenue à la Belge Lotte Kopecky. Elise Chabbey a lâché prise dans la dernière montée et perdu sept secondes. Marlen Reusser n'a pas sprinté pour les médailles.

Quatre de suite pour Lausanne, leader devant Fribourg Antti Suomela, top scorer buteur pour Lausanne Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Lausanne a enchaîné un quatrième succès en National League en battant Lugano 4-1 à Malley. Genève s'est repris en battant Ajoie 3-1, alors que Fribourg s'est incliné 2-1 tab à Zurich. Le LHC reçu quatre sur quatre. Ce qui change en ce début de saison pour le LHC par rapport à la saison dernière? Eh bien les Lausannois parviennent à remporter des rencontres où ils ne sont pas forcément les meilleurs. Contre des Tessinois frais, les Lions ont eu de la peine à entrer dans le match après leur victoire à Kloten 24 heures plus tôt. Ils ont d'ailleurs encaissé l'ouverture du score à la 3e minute sur une action conclue par Matthew Verboon, auteur de son premier but en National League. Malgré plusieurs actions très chaudes devant Schlegel, les Vaudois ont dû attendre le tiers médian pour répondre aux hommes de Luca Gianinazzi. Ils ont d'abord égalisé grâce à Jäger. Puis le nouvel étranger Antti Suomela a justifié son casque de top scorer en expédiant un tir d'une précision diabolique à la 29e. Lausanne s'est donné de l'air à la 46e lorsque Théo Rochette a profité d'une passe de Sekac pour inscrire son troisième but de la saison. Les Lions prennent en outre la tête du classement avec un point d'avance sur Fribourg. Genève se ressaisit Désolant à Lausanne et à Fribourg, Genève devait se faire pardonner. Devant leur public, les Aigles ont relevé la tête face à Ajoie. Un succès 3-1 qui n'efface pas totalement le sentiment mitigé laissé ces derniers jours, mais qui permet au champion en titre de faire honneur à son titre. Mauvais la veille dans l'antre des Dragons, Sami Vatanen s'est un peu rattrapé en ouvrant la marque en power-play (3e). Le capitaine Noah Rod a doublé la mise à la mi-match. La réduction du score de Romanenghi à la fin du tiers médian n'a pas eu d'effet négatif sur les Grenat. Ceux-ci ont pu reprendre deux longueurs d'avance à la 44e grâce à Jooris. Fribourg se défend bien A la Swiss Life Arena, Fribourg a livré un excellent match face à Zurich. Les Dragons ont pourtant fini par s'incliner 2-1 tab, mais la partie fut de grande qualité. Opposés à un adversaire que beaucoup considèrent comme le favori au titre, les joueurs de Christian Dubé ont offert une belle réplique au "Z". Tout s'est joué au premier tiers avec l'ouverture du score de Fröden après seulement 22 secondes et la réponse de Fribourg grâce à Marchon à la 3e. Lors des penalties, Fröden a été le seul à trouver l'ouverture, même si les arbitres ont dû aller voir la vidéo pour valider le but. Fribourg peut pourtant s'en vouloir après avoir bénéficié d'une supériorité numérique au cours de la prolongation. Bienne facile Bienne n'a eu aucun souci à effacer sa défaite à Porrentruy en accueillant Davos. Les Seelandais ont une fois encore réussi à garantir un deuxième blanchissage à leur portier Harri Säteri pour une victoire 3-0. Et la défensive bernoise avait besoin de présenter un joli visage après les cinq buts encaissés la veille. Zoug a eu recours aux tirs au but pour prendre la mesure de Berne 3-2 tab. Les Zougois ont inscrit trois penalties, tandis que les Bernois sont restés muets. Dans le jeu en revanche, Joona Luoto a marqué son sixième but de la saison. Tirs au but également à Rapperswil où les St-Gallois ont battu Kloten 2-1 tab. Et enfin dans la dernière partie de la soirée, Ambri a infligé sa quatrième défaite consécutive à Langnau. Les Léventins se sont imposés 3-2 ap grâce à une réussite de Jesse Virtanen.

Super League: pas de vainqueur au Letzigrund Fazliji �galise pour Saint-Gall Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Grasshopper et Saint-Gall ont fait match nul 1-1 lors de la 6e journée de Super League. Ce résultat de parité répond à une certaine logique. Sur une pelouse du Letzigrund en mauvais état, il n'était pas facile de développer un football très académique. Le niveau de la partie a donc été modeste. GC a ouvert le score par Ndenge (25e), les visiteurs égalisant par Fazliji (72e). Tous deux éliminés en Coupe par un adversaire de catégorie inférieure le week-end dernier, les deux formations n'ont ainsi pas su pleinement rebondir.

Liga: Barcelone retourne une situation compromise Deux buts pour Lewandowski Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Mené 0-2 à la 80e, le FC Barcelone a réussi une fin de match remarquable pour battre le Celta Vigo 3-2 lors de la 6e journée de Liga. Les Catalans passent ainsi provisoirement en tête. João Cancelo, fautif sur l'ouverture du score de Larsen (19e), s'est racheté en cinq minutes. Il a d'abord offert le ballon de l'égalisation à 2-2 à Lewandowski (86e), qui avait déjà marqué à la 81e, puis en coupant un centre parfait de Gavi au premier poteau pour offrir la victoire à son nouveau club (89e). En attendant le derby madrilène de dimanche entre le Real Madrid et l'Atlético, le Barça prend ainsi la 1re place du classement devant son voisin catalan de Gérone et met la pression sur le Real.

Super League: un bon point pour le LS Giger prend le dessus sur Okita Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne-Sport a pris un bon point en accrochant le FC Zurich 0-0 à la Tuilière lors de la 7e journée de Super League. Le Stade Lausanne-Ouchy s'est lui incliné 2-1 à Winterthour. Entre un LS qui avait surtout pour ambition de retrouver une certaine stabilité défensive et un FCZ pas au mieux dans son jeu, le spectacle n'a de loin pas atteint des sommets. Les imprécisions et mauvais choix ont été fréquents, et les émotions rares. Les Lausannois, qui avaient encaissé cinq buts lors de leur dernier match à domicile, ont su resserrer les boulons derrière, ce qui peut être considéré comme positif. Mais il leur reste encore beaucoup de travail pour présenter un jeu offensif digne de ce nom. Quant aux Zurichois, qui avaient réussi un début de saison tonitruant, ils semblent marquer un peu le pas. Le SLO, malgré une prestation honorable, est revenu les mains vides de la Schützenwiese. Les trois buts de la rencontre sont tombés en l'espace de dix minutes. Di Giusto a ouvert le score de très belle manière (31e) avant que Pos, libre de tout marquage, n'égalise de la tête sur corner (38e). "Winti" a repris l'avantage par Turkes (40e), sur un service de l'excellent Di Giusto. Les deux équipes ont eu des occasions en seconde période, mais le score n'a pas bougé. Ltaief a tiré sur un montant (70e) alors que les Vaudois ont manqué deux grosses occasions dans les arrêts de jeu.

Premier League: le plein pour Manchester City Manuel Akanji: six victoires en six matches de championnat avec City Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City n'a toujours pas égaré le moindre point cette saison en Premier League. Lors de la 6e journée, les tenants du titre ont signé un sixième succès en battant Nottingham Forest 2-0. L'incertitude n'a guère été de mise à l'Etihad, puisque les Citizens - avec Manuel Akanji - ont marqué deux fois dans le premier quart d'heure, par Foden (7e) et Haaland (14e). Le Norvégien a ainsi signé son 8e but de la saison en championnat. Les hommes de Pep Guardiola ont évolué à dix dès la 46e après l'expulsion de Rodri. Mais même en infériorité numérique, ils ont pu gérer leur avantage avec maîtrise.

Bundesliga: un carton pour le Bayern, Kane s'amuse Trois buts et deux passes d�cisives pour Kane Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a écrasé Bochum 7-0 lors de la 5e journée de Bundesliga et a ainsi pris la tête du classement avec 13 points. Harry Kane a été l'homme du match avec 3 buts et 2 assists. Adversaire des Young Boys en Ligue des champions, le RB Leipzig s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach grâce à un but de Werner (75e). Leipzig est 3e à une longueur du leader. Urs Fischer et Union Berlin traversent une période délicate: le club de la capitale a perdu chez lui 2-0 contre Hoffenheim et se retrouve déjà à 7 points de la tête après un troisième revers consécutif en championnat.

Jorge Martin remporte le sprint du premier GP d'Inde Jorge Mart�n a remport� le sprint du GP d'Inde samedi Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Jorge Martin (Ducati) tient la grande forme. Auteur d'un week-end parfait deux semaines plus tôt à Misano Adriatico, l'Espagnol a remporté le sprint du GP d'Inde en MotoGP samedi. Deuxième sur la grille derrière Marco Bezzecchi (Ducati), Jorge Martin a pris un départ de rêve pour s'envoler vers un succès aisé. Marco Bezzecchi a en revanche été victime dès le premier virage d'une chute, provoquée par son coéquipier Luca Marini. L'Italien est cependant très vite reparti, signant un superbe "comeback" dans une course qui comportait seulement 11 tours. Il a terminé au 5e rang, concédant 3''266 au vainqueur du jour et moins de neuf dixièmes au troisième Marc Marquez. Deuxième du classement général, Jorge Martin s'est imposé avec 1''389 d'avance sur le leader du championnat du monde Francesco Bagnaia (Ducati/2e). Il revient à 33 points de l'Italien, auteur de trois podiums consécutifs depuis son accident en Catalogne.

Federer ne veut pas "être un inconnu sur le circuit" Federer a �t� acclam� par le public vendredi � Vancouver Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Roger Federer a déclaré vendredi ne pas souhaiter devenir "un inconnu" dans le monde du tennis. Le Bâlois de 42 ans a été acclamé par le public de la Laver Cup, compétition dont il est à l'origine et qui se déroule actuellement à Vancouver. "Je me suis fait la promesse de ne pas être un inconnu sur le circuit", a déclaré l'homme aux 20 titres du Grand Chelem à l'occasion d'une séance de questions-réponses organisée sur le court dans la soirée. L'ex-no 1 mondial, à la retraite sportive depuis un an, n'a pas précisé pour autant la forme que pourrait prendre son implication. Il avait déjà déclaré qu'il pourrait être capitaine de l'équipe européenne de la Laver Cup, actuellement sous la houlette du géant suédois Bjorn Borg. Federer a par ailleurs expliqué que l'excitation du jeu lui manquait: les balles de break, les balles de match, les trophées et les foules de supporters. "Je vis encore ces moments de temps en temps", a-t-il dit, en rappelant ses apparitions dans la tribune royale de Wimbledon cette année et au tournoi sur gazon de Halle. Des adieux magnifiques Le Bâlois a également déclaré qu'il avait vécu une "grande année" depuis qu'avec Rafael Nadal, son rival de longue date, ils avaient été battus en double à l'occasion de son match d'adieu à Londres, là encore à l'occasion de la Laver Cup. "J'ai trouvé ces adieux magnifiques, parfaits, émouvants. J'ai redouté ce moment pendant des années [...]. Je craignais que ma fin ne soit pas agréable, mais c'est tout le contraire qui s'est produit" a-t-il expliqué. Federer a enfin expliqué que sa femme Mirka et lui avaient fort à faire avec leurs quatre enfants et qu'il travaillait sur des projets pour sa fondation caritative. "C'est aussi très agréable d'être plus souvent à la maison", a-t-il avoué.

Une 29e pole pour Verstappen, en démonstration samedi Verstappen partira en pole � Suzuka Image: KEYSTONE/AP/Toru Hanai Max Verstappen (Red Bull) a réalisé une démonstration en qualifications du GP du Japon. Le leader du championnat du monde a devancé de 0''581 son dauphin, l'Australien Oscar Piastri (McLaren), pour signer sa 29e pole position en Formule 1. Battu tant en course (5e) qu'en qualifications (11e) une semaine plus tôt à Sinpagour, Max Verstappen "a pu pousser sa voiture à la limite" samedi sur le circuit de Suzuka, s'est-il réjoui à l'issue de la séance qualificative. Il partira en pole pour la 9e fois de la saison, en 16 Grands Prix. La deuxième ligne sera complétée par Oscar Piastri, Lando Norris ayant signé le 3e temps sur l'autre McLaren à 0''616 du double champion du monde en titre Max Verstappen. Les Ferrari ont en revanche manqué le coche: Charles Leclerc s'est classé 4e des qualifications alors que Carlos Sainz, vainqueur et poleman à Singapour, a terminé 6e à près d'une seconde.

AlphaTauri conserve Tsunoda et Ricciardo Yuki Tsunoda pilotera toujours une AlphaTauri en 2024 Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo piloteront toujours pour AlphaTauri en 2024, a annoncé l'écurie de Formule 1. Le Néo-Zélandais Liam Lawson, 21 ans, qui remplace depuis fin août Ricciardo, blessé, conservera son rôle de pilote de réserve en dépit de performances qui continuent d'impressionner pour ses débuts en F1. "L'année prochaine, le règlement technique restera largement inchangé (...) et il était donc logique d'opter pour la continuité dans notre équipe de pilotes", a expliqué le directeur de l'équipe Franz Tost, qui sera remplacé l'an prochain par le Français Laurent Mekies à ce poste, en marge du Grand Prix du Japon. Tsunoda a participé à 56 Grands Prix, avec pour meilleur résultat une 4e place à Abou Dhabi en 2021. Le Japonais de 23 ans a fini sa première saison au 14e rang mondial, terminant 17e en 2022. Il pointe pour l'heure à cette même place au général 2023, avec seulement 3 points après 15 manches. Ancien pilote titulaire chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri) en 2012 et 2013 - puis chez Red Bull entre 2014 et 2018 -, Ricciardo (34 ans) a remporté huit GP de F1. Troisième pilote de l'écurie Red Bull en début de saison, l'Australien a été appelé par AlphaTauri cet été pour remplacer jusqu'à la fin de la saison Nyck de Vries. Mais il n'a disputé que deux GP (Hongrie et Belgique) avant de se fracturer la main lors des essais aux Pays-Bas fin août.