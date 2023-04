Un 80e point pour Hischier ++ Hockeyeuses suisses en demi

"L'idée était de fermer les espaces, poursuit Heiko Vogel. J'ai des regrets sur le premier but niçois. Sur le second en revanche, on ne peut que s'incliner. C'est pour voir de tels buts que les gens viennent au stade. Au final, je crois que nous leur avons fait mal. Et surtout, je suis convaincu que nous n'avons pas encore dépassé nos limites. Il y a vraiment de la place pour passer."

New Jersey s'est imposé 5-4 grâce à une réussite de Luke Hughes après 4'33'' de jeu dans la prolongation sur des assists de son frère Jack et de Nico Hischier, la 49e pour ce dernier. Ce succès, le 52e des Devils synonyme de record pour la franchise, porte également la griffe d'Akira Schmid.

Nico Hischier (� gauche) et Curtis Lazar f�tent Luke Hughes apr�s son but qui donne la victoire � New Jersey. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass

Ce duel pourrait bien se décider avec les situations spéciales. Le power-play des Aigles inspire la crainte avec des talents tels que Linus Omark, Teemu Hartikainen, Valtteri Filppula, Daniel Winnik et les deux défenseurs déjà cités. Par chance pour les Biennois, leur jeu en infériorité numérique est l'un des meilleurs de National League, ce qui rend la confrontation encore plus alléchante.

Aux Vernets, Henrik Tömmernes et Sami Vatanen brillent de mille feux. Elégants, buteurs, les deux imports peuvent faire basculer une rencontre sur une géniale inspiration. Et avec Simon Le Coultre et Roger Karrer, le coach Jan Cadieux dispose d'autres armes. En parlant de coach, l'annonce de la découverte de nouvelles cellules cancéreuses chez l'entraîneur biennois Antti Törmänen a eu pour effet de mobiliser tout le monde autour du Finlandais.

Devant Säteri, la défense biennoise n'est pas forcément clinquante, mais elle fait le boulot. Symbole du défenseur fiable, le Suédois Viktor Lööv rassure tout le monde. Et avec des vétérans comme Beat Forster, Robin Grossmann ou Noah Schneeberger, l'expérience ne manque pas dans les rangs bernois. Les trois hommes ont déjà gagné des titres, et ce facteur peut s'avérer déterminant en finale.

Dans les buts, Harri Säteri a prouvé sa valeur tout au long de la saison. Le Finlandais compte le plus de blanchissages (9), et ce n'est pas dû au hasard. Le plus frappant, c'est que le portier de Toijala ne devait pas rejoindre le Seeland à la base. Le directeur sportif Martin Steinegger avait tout d'abord jeté son dévolu sur son compatriote Jussi Olkinuora, mais une offre des Detroit Red Wings a changé la donne.

De l'autre côté, Bienne a déjà fêté des titres de champion de Suisse. Mais il faut prendre sa machine à remonter le temps et repartir en 1978, 81 et 83 pour en trouver trace. Quarante ans de disette, une longue traversée du désert à laquelle les Seelandais espèrent mettre fin.

Il y aura donc un nouveau champion depuis l'introduction des play-off en 1986. Car ni Genève ni Bienne n'ont remporté de titre depuis l'apparition des séries éliminatoires. Genève s'est rendu déjà par trois fois en finale (2008, 2010 et 2021) et s'est incliné à trois reprises.

Les Suissesses ont forcé la décision en l'espace de six minutes au début du deuxième tiers temps. Elles ont inscrit trois buts pour mener 4-1 et pour fermer définitivement la porte à l'adversaire. Avec son but et ses quatre passes décisives, la capitaine Lara Stalder a laissé parler toute sa classe dans ce quart de finale.

Portant un manchon au bras droit, Djokovic - qui était le grand favori du tournoi en raison des forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz - est apparu nerveux dès l'entame du match et a commis beaucoup de fautes directes tout au long du match (46 au total contre 32 pour son adversaire).

Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, Djokovic ne s'est imposé que deux fois sur la terre monégasque en 2013 et 2015 et, depuis, n'y a plus dépassé les quarts. Musetti affrontera son compatriote Jannik Sinner (ATP 8) pour une place dans le dernier carré. "Au dernier jeu, je tremblais, j'avais peur de gagner. Mais c'est normal parce que je n'avais jamais battu de no 1 mondial", se délectait Musetti.

Le classement est inchangé au général, toujours mené par le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE), vainqueur de la 1re étape mardi. "Je voulais garder le maillot. Demain, on verra, je ne connais pas vraiment mes capacités à ce niveau", a-t-il commenté avant l'ultime étape, la plus délicate de l'épreuve avec 216 kilomètres jusqu'à Giarre, proposant notamment 18 kilomètres de montée sur l'Etna.

"J'ai décidé de partir quand j'ai vu qu'il ne restait plus qu'une minute d'avance sur le peloton, et ça a fonctionné", s'est réjoui le vainqueur, qui a fêté sa première victoire en ligne chez les professionnels après le titre de champion de Suisse du contre-la-montre en juin 2022.

Le natif de Waterford, âgé de 33 ans, devait uniquement disputer une partie des épreuves WRC cette saison. Il avait pris la deuxième place du rallye de Suède, la deuxième course de l'année, en février. Breen a couru 68 rallyes en championnat du monde, mais il n'a jamais gagné. Il a fini à six reprises au deuxième rang.

"Le diamètre du cercle était plus grand à chaque point de mesure que ce qui est autorisé (...) et l'inclinaison vers le bas de la zone d'atterrissage était supérieure à celle autorisée à chaque point de mesure", a-t-elle précisé pour justifier sa décision.

World Athletics a refusé de valider ce jet en raison d'un défaut technique avec l'aire de lancer et la zone d'atterrissage. "Le potentiel record du monde en salle de Ryan Crouser au lancer du poids n'a pas été validé car l'installation n'était pas certifiée et, en particulier, après une enquête, le site de lancer du poids s'est avéré non conforme", a indiqué dans un communiqué l'instance.

Le samedi, l’étape-reine conduira le peloton de Sion à Thyon 2000. Un périple avec quatre Grands Prix de la montagne et plus de 4300 m de dénivelé. C’est lors de cette arrivée en 2021 que Geraint Thomas était tombé à quelques encablures de la ligne d’arrivée pour laisser la victoire au Canadien Michael Woods.

Cette 76e édition ne présentera donc pas un grand nom au départ si l’on excepte le Colombien Egan Bernal et le Britannique Chris Froome, sans qu’on puisse les classer à coup sûr parmi les favoris. Le directeur du Tour de Romandie Richard Chassot en est conscient. "C’est sûr, il n’y aura ni Tadej Pogacar, ni Remco Evenepoel ni Primoz Roglic au départ, mais cela laisse beaucoup de chances aux autres, qui ne seront pas victimes d’une course bloquée. Si l’un des trois était au départ, on saurait déjà le nom du vainqueur."

A propos des JO 2024 (26 juillet-11 août), le champion du monde 2018 et finaliste de l'édition 2022 avec les Bleus a redit son "rêve" d'y participer. "J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier", a-t-il expliqué.

"J'ai déjà fait une finale (perdue en 2020 devant le Bayern Munich) et j'ai fait demi-finale, quarts de finale, huitièmes de finale... J'ai tout fait sauf gagner, il ne me manque que ça. J'espère que ça va venir le plus rapidement possible", a-t-il expliqué.

Une nouvelle demi-finale dix ans après ?

Et si le FC Bâle remontait le temps ? Dix ans après sa demi-finale d'Europa League contre Chelsea, il bénéficie d'une nouvelle chance pour se hisser dans le dernier carré d'une compétition européenne.

Les Rhénans peuvent croire en leur étoile lors de cette double confrontation contre Nice en Conference League avec le match aller ce jeudi au Parc St. Jacques. Même si l'ancienne équipe de Lucien Favre aborde ce quart de finale avec les faveurs du pronostic, le FC Bâle ne part pas battu d'avance.

Son exploit en seizième de finale face à Trabzonspor et sa qualification en huitième de finale devant le Slovan Bratislava ont redonné de la vie à une équipe longtemps en perdition. Directeur sportif d'un club dont on peine à lire sa politique, Heiko Vogel a sans doute eu raison de trancher dans le vif. Il a remplacé Alex Frei à la tête de l'équipe il y a deux mois pour insuffler un nouvel élan.

Deux hommes providentiels

Face à Nice, l'entraîneur/directeur sportif espère que les deux hommes qui ont été décisifs lors des deux tours précédents seront à la hauteur de l'événement. On veut parler du gardien Marwin Hitz et du buteur Zeki Amdouni. Sans les parades du premier et le sens du but du second, la saison du FCB serait déjà terminée avec un échec retentissant en championnat - 8 victoires seulement en 27 journées - et une élimination sans gloire en Coupe de Suisse mardi dernier contre les Young Boys. Mais grâce à ce duo providentiel, le FCB est toujours en vie sur la scène européenne. Et peut, en cas de qualification jeudi prochain, gagner une prime de 2 millions de francs qui soulagera ses finances.

Dernier représentant français sur la scène européenne, Nice n'aborde pas ce quart de finale dans les meilleures dispositions. Les Azuréens ne se sont plus imposés en championnat depuis un succès flamboyant à Monaco le 26 février. Mais malgré cette panne de résultats en Ligue, Didier Digard, le successeur de Lucien Favre, bénéficie toujours du soutien unanime des dirigeants, des supporters et de la presse. Mais si son équipe se prend les pieds dans le tapis lors de ce quart de finale, l'état de grâce ne sera vraiment plus de mise.

Privé de Jordan Lotomba et de Youcef Atal, les deux hommes capables de tenir le flanc droit de sa défense, Didier Digard peut s'appuyer sur l'expérience de Kasper Schmeichel, de Dante et d'Aaron Ramsey pour rester dans les clous. Mais il sait que deux anciens de la maison évoluent dans le camp adverse avec l'ambition de frapper un grand coup. Pour Andy Pelmard et pour Dan Ndoye, ce duel contre Nice peut, en effet, leur permettre de retrouver toute la lumière.