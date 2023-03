Un assist pour Niederreiter ++ Capela et Atlanta victorieux

Half-pipe: Robin Briguet 10e de la finale Robin Briguet (ici lors des JO 2022) a pris la 10e place de la finale du half-pipe � Bakouriani Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Robin Briguet a pris la 10e et dernière place de la finale du half-pipe samedi matin lors des Mondiaux de Bakouriani. Le Valaisan n'a pas pu faire mieux que les 54,25 points récoltés en première manche, dans des conditions il est vrai difficiles. Douzième aux JO de Pékin 2022, Robin Briguet obtient néanmoins à 23 ans le meilleur résultat de sa carrière dans un grand rendez-vous international. Il a fait mieux à trois reprises seulement sur le front de la Coupe du monde, où il compte un podium (3e à Secret Garden en décembre 2017). C'est le Canadien Brendan Mackay qui s'est paré d'or, sa troisième manche de folie (97,25 points) lui permettant de souffler la 1re place au Finlandais Jon Sallinen (95,75 points). Chez les dames, le titre est revenu à l'Américaine Hanna Faulhaber, qui a obtenu 95,75 points sur son troisième "run".

Heptathlon: Ehammer éliminé à la longueur Ehammer a connu l'�limination � la longueur lors de l'heptathlon des Europ�ens en salle Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a connu l'élimination lors de l'heptathlon des Européens en salle d'Istanbul, sur sa discipline de prédilection. L'Appenzellois n'a assuré aucune marque en trois essais à la longueur, deuxième épreuve de ce concours multiple. Médaillé de bronze des Mondiaux 2022 à la longueur, Simon Ehammer avait pourtant entamé de manière idéale sa journée. Le vice-champion d'Europe du décathlon avait en effet remporté le 60 m haies en 6''80, son meilleur temps de l'année. Vice-champion du monde en salle l'an dernier, Simon Ehammer faisait figure de favori à Istanbul. Il avait déjà vécu pareille désillusion lors des Européens en salle 2021 à Torun, où il n'avait passé aucune barre à la perche (trois échecs à 4m50). La journée a bien mieux commencé pour Pascal Mancini. Le sprinter fribourgeois a signé le 4e temps des séries en 6''61, à 0''03 de son récent record de Suisse. Disqualifié dans un premier temps pour un faux départ, Enrico Güntert pourra courir seul en fin de session pour tenter de se qualifier pour les demi-finales prévues en soirée.

Premier point pour Niederreiter avec les Jets Niederreiter a r Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Nino Niederreiter a réussi vendredi son premier point sous le maillot des Jets. Mais le Grison devra encore patienter avant de connaître les joies de la victoire avec sa nouvelle équipe. Battus par les L.A. Kings de Kevin Fiala mardi pour les débuts d'El Nino, les Jets se sont inclinés 6-3 vendredi sur la glace des Oilers. Ils ont été largement dominés par Edmonton, qui a inscrit le 5-0 à la 43e minute. Nino Niederreiter a réussi la passe décisive sur le 6-2 des Jets, marqué par Mark Scheifele à la 52e en supériorité numérique. L'ancien attaquant des Predators en est désormais à 29 points - dont 18 buts - en 58 matches joués cette saison. Janis Moser a également signé un assist au cours d'une soirée difficile vendredi. Le défenseur biennois (23 points dans cet exercice 2022/23) et les Coyotes ont en effet été écrasés 6-1 par les Carolina Hurricanes. A noter par ailleurs la défaite des Devils à Las Vegas (4-3 aux tirs au but). New Jersey a bien aligné trois Suisses vendredi, mais toujours pas sa nouvelle recrue Timo Meier. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont restés "muets" pour les Devils, alors qu'Akira Schmid a effectué 27 arrêts (mais aucun dans la prolongation).

Premier succès pour le nouveau coach des Hawks Clint Capela (15) et les Hawks ont battu Portland 129-111 vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Nouveau coach des Hawks, Quin Snyder a fêté vendredi son premier succès sur le banc d'Atlanta. Clint Capela et ses équipiers ont battu Portland 129-111 en Géorgie. Les Hawks ont pu compter sur Dejounte Murray pour forcer la décision face aux Trail Blazers de Damon Lillard (33 points). L'arrière a signé un nouveau record personnel en marquant 41 points, dont 15 dans le deuxième quart-temps, ajoutant 6 rebonds et 5 assists. Clint Capela a quant à lui réussi son traditionnel double double, cumulant 11 points et 12 rebonds. Mais l'intérieur genevois a terminé cette partie, dans laquelle Atlanta n'a jamais été mené au score, avec un différentiel de -3. Vaincus par Washington mardi pour les débuts de Snyder, les Hawks affichent à nouveau un bilan positif au terme de ce match (32 victoires-31 défaites). Mais ils restent scotchés à la 8e place de la Conférence Est, qui les obligerait à disputer des "play-in".

La descente d'Aspen annulée après le passage de 24 skieurs Marco Odermatt manifeste son incr�dulit� apr�s sa course dans des conditions difficiles Image: KEYSTONE/AP/John Locher La descente messieurs Coupe du monde d'Aspen a été annulée après le passage de 24 concurrents. Au moment de l'interruption, le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted était en tête. Parti avec le dossard no 1, Sejersted (28 ans) a longtemps pensé fêter le premier succès de sa carrière. Mais les conditions météorologiques, qui se sont progressivement détériorées, ont finalement forcé le jury à interrompre définitivement ce qui était devenu une parodie de course. Segersted avait précédé de 0''26 l'Autrichien Vincent Kriechmayr (dossard 7) et de 0''60 l'Américain Ryan Cochran-Siegle (dossard 5). Ils avaient été les trois seuls à rester dans la même seconde, le Suisse Niels Hintermann, 4e provisoire, concédant déjà 1''32. Marco Odermatt n'a pas pu s'illustrer sur ce tracé trop facile, avec une première partie de glisse de quelque 50 secondes ne lui convenant pas. Le leader de la Coupe du monde a fait ce qu'il a pu, mais il a manifesté sa colère en franchissant la ligne. Il occupait le 14e rangnà 2''64. Une première interruption assez longue s'est produite tôt en raison de la chute d'un pisteur après sept coureurs. La course a aussi ensuite été suspendue plusieurs fois en raison du vent, d'une visibilité trop faible et de légères chutes de neige. Avant que le jury ne se résigne à prendre la décision qui s'imposait.

Un troisième titre en un an pour Mujinga Kambundji Mujinga Kambundji a cueilli vendredi son 3e titre en moins d�un an sur la sc�ne internationale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji a cueilli vendredi son troisième titre en moins d’un an sur la scène internationale. La Bernoise de 30 ans est devenue championne d’Europe du 60 m en salle dans l’Ataköy Arena d’Istanbul. Sacrée championne du monde de la discipline le 18 mars 2022 à Belgrade et titrée sur 200 m aux Européens en août dernier à Münich, Mujinga Kambundji s’est imposée en 7''00 en finale. Elle a devancé la Polonaise Ewa Swoboda (2e en 7''09) et la Britannique Daryll Neita (3e en 7''12) pour succéder à la Tessinoise Ajla Del Ponte au palmarès du 60 m sur la scène continentale. En contrôle lors des séries (7’’18), convaincante en demi-finales (7’’05) en déroulant sur les derniers mètres, Mujinga Kambundji a su élever le curseur en finale. Auteure d'un départ canon, elle a survolé les débats pour signer le deuxième meilleur chrono de sa carrière derrière les 6''96 réalisés en finale des Mondiaux 2022. Cette médaille est déjà la huitième dans un grand championnat pour la double sportive suisse de l’année (2019, 2022). Elle avait ouvert son palmarès en 2016 lors des Championnats d’Europe en plein air d’Amsterdam, cueillant le bronze sur 100 m, et s’est progressivement établie parmi les meilleures sprinteuses du monde depuis qu’elle est passée pour la première fois sous les 11’’ sur la rectiligne en 2018. Gasch en finale Les deux autres Suissesses engagées sur 60 m s’étaient arrêtées en demi-finales. Les Vaudoises Sarah Atcho (9e en 7’’26) et Melissa Gutschmidt (13e en 7’’30) ont néanmoins rempli leur contrat en passant le 1er tour. Petite déception tout de même pour Sarah Atcho, qui a échoué à deux centièmes d’une place en finale. Un autre Vaudois s’est illustré vendredi soir. Surprenant vice-champion du monde en salle de la hauteur l’an dernier à Belgrade, Loïc Gasch a décroché son ticket pour la finale qui réunira huit athlètes dimanche soir. Il a effacé une barre à 2m19, à 1 cm de son meilleur saut de l’hiver. RM pour Thiam A noter par ailleurs l'exploit de Nafissatou Thiam. La meilleure heptathlète de la planète a battu le record du monde du pentathlon en réussissant 5055 points à Istanbul. La Belge a été poussée dans ses derniers retranchements par la Polonaise Adrianna Sulek, 2e avec 5014 points.

Mondiaux de Planica: Zajc s'impose, Ammann meilleur Suisse Simon Ammann, meilleur Suisse vendredi au grand tremplin Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Le vétéran Simon Ammann (41 ans) a été le meilleur représentant suisse lors du concours au grand tremplin des Mondiaux de Planica. Le quadruple champion olympique s'est classé 22e. Ammann, qui semblait pourtant tout près de la retraite l'été dernier, semble une fois encore avoir retrouvé une partie de ses sensations. Le Saint-Gallois a effectué deux sauts assez solides à 127,5 et 128 m. Il a précédé de deux rangs le Lucernois Gregor Deschwanden (126/124,5 m), l'autre Helvète qualifié pour la finale des 30 meilleurs. Par contre, tant Remo Imhof (44e/119,5 m) que Killian Peier (47e/115 m) ont été éliminés après leur premier saut. La déception est grande pour Peier, lui qui avait décroché le bronze aux Mondiaux 2019 à Seefeld. La victoire est revenue au jeune Slovène Timi Zajc (22 ans), grâce à des sauts de 137,5 et 137 m, soit les plus longs de chaque manche. Il a devancé le Japonais Ryoyu Kobayashi (135/129,5 m) et le Polonais Dawid Kubacki (129/135 m).

Dubai: Novak Djokovic sorti en demi-finale Novak Djokovic: premi�re d�faite de l'ann�e Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Novak Djokovic a subi sa première défaite de l'année 2023. Le numéro 1 mondial a perdu en demi-finale du tournoi ATP 500 de Dubaï face au Russe Daniil Medvedev, vainqueur en deux sets, 6-4 6-4. Le Serbe, récent vainqueur de l'Open d'Australie, son 22e tournoi du Grand Chelem, a vu également sa série d'invincibilité de 20 victoires consécutives s'arrêter face au no 7 mondial. Medvedev affrontera en finale son compatriote Andrey Rublev.

Roberto Firmino quittera Liverpool au terme de la saison Roberto Firmino: huit ans � Liverpool et plus de 100 buts Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL En fin de contrat, Roberto Firmino (31 ans) quittera Liverpool au terme de la saison en cours. L'international brésilien évolue avec les Reds depuis huit ans. En 353 matches toutes compétitions confondues, Firmino a marqué 107 buts et donné 71 passes décisives. Depuis deux ans, il n'est toutefois plus vraiment un titulaire indiscutable. Avec Liverpool, le Brésilien a notamment gagné la Ligue des champions 2019, la Premier League 2020 ainsi que la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue l'an passé.

Essais libres à Sakhir: Alonso devant les Red Bull Fernando Alonso a �t� le plus rapide vendredi � Sakhir Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER La première journée d'essais libres de la saison 2023 de formule 1 s'est achevée sur une surprise sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. Le meilleur temps a été établi par Fernando Alonso. Au volant de son Aston Martin-Mercedes, le vétéran espagnol, âgé de 41 ans, a signé un chrono de 1'30''907 lors de la séance de l'après-midi, où les temps de la mi-journée ont été nettement améliorés. Le double champion du monde (2005/2006) a devancé les Red Bull-Honda de Max Verstappen (à 0''169) et Sergio Pérez (à 0''171). Charles Leclerc (Ferrari) suit en 4e position à 0''460 devant le revenant allemand Niko Hülkenberg (Haas-Ferrari), à 0''469. Les Alfa Romeo-Ferrari ont fini au coeur du peloton, avec le 10e temps pour Guanyu Zhou (à 0''679) et le 12e pour Valtteri Bottas (à 0''886). La hiérarchie semble a priori s'être resserrée, pas moins de 13 voitures ayant bouclé la journée dans la même seconde.

LNA dames: fin de saison pour Marielle Giroud, blessée Coup dur pour Marielle Giroud Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Meilleure joueuse et capitaine d'Elfic Fribourg, Marielle Giroud (35 ans) s'est gravement blessée mercredi en championnat contre Aarau. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Le diagnostic a été sans appel. Marielle Giroud souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. C'est un gros coup dur pour le club fribourgeois, en course pour remporter le triplé cette année. Elfic a déjà gagné la Coupe de la Ligue, est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse (1er avril contre Pully) et mène le championnat sans avoir perdu la moindre rencontre.

Huitième place pour le relais suisse, la Norvège souveraine Le Suisse Jonas Baumann (no 6) en action pendant le relais. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le quartette messieurs suisses a pris la huitième place lors du relais 4 x 10 km des Championnats du monde à Planica. La Norvège s'est assuré l'or devant la Finlande et l'Allemagne. Beda Klee et Jonas Baumann avaient laissé les Suisses rêver à une médaille après un début très réussi. Le duo avait maintenu la Suisse en contact avec la troisième position après les deux premiers secteurs disputés en style classique. Dans les deux relais en skating, Candide Pralong et Cyril Fähndrich ont cédé beaucoup de terrain comme cela était prévu. A l'arrivée, l'écart avec le podium était supérieur à trois minutes. La Norvège a, une nouvelle fois, brillé pour enlever le titre par équipes pour la douzième (!) fois de suite. Johannes Hösflot Klaebo a glané son troisième titre mondial à Planica après l'or en sprint, tout comme son coéquipier Simen Hegstad Krüger, qui avait triomphé sur 15 km et sur le skiathlon. Les Finlandais ont décroché l'argent pour leur première médaille de ces Mondiaux. Dans un sprint rageux, l'Allemagne a pris le meilleur sur la France dans la conquête du bronze.

Roglic de retour la semaine prochaine sur Tirreno-Adriatico Primoz Roglic en train de remettre son �paule d�bo�t�e au dernier Tour de France. Image: KEYSTONE/EPA Le Slovène Primoz Roglic, qui n'a plus couru depuis sa lourde chute à la Vuelta en septembre, fera son retour à la compétition lundi lors de la course par étapes italienne Tirreno-Adriatico. Le triple vainqueur de la Vuelta (de 2019 à 2021) et champion olympique du contre-la-montre, s'était fait opérer de l'épaule droite en octobre pour éviter qu'elle continue de se déboîter, ce qui lui est déjà arrivé à plusieurs reprises. Son retour n'était prévu que pour plus tard, mais le Slovène de 33 ans, qui a fait du Tour d'Italie en mai son grand objectif de la saison, s'estime prêt pour remonter sur un vélo en course. "Il a travaillé dur et il est prêt. Revenir en course est la prochaine étape en vue de ses objectifs. Il prendra le départ sans pression et sans viser un résultat en particulier", explique son directeur sportif Merijn Zeeman de l'équipe Jumbo-Visma. L'ancien champion de saut à ski a été impliqué dans de nombreuses chutes ces dernières années. En juillet, il s'était déboîté l'épaule sur le Tour de France, après avoir chuté sur les pavés du Nord. Il s'était remis l'épaule en place lui-même. "Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort", avait-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard. Il avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021, course qu'il allait remporter un an plus tard. Le 6 septembre, il a encore connu la poisse sur le Tour d'Espagne, tombant violemment au sol à quelques mètres de l'arrivée de la 16e étape, l'obligeant à mettre un terme à sa saison.

Cornelia Hütter s'impose, Lara Gut-Behrami troisième Lara Gut Behrami a pris un bon troisi�me rang � Kvitfjell sur une neige glac�e. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami n'est pas passée loin de sa 37e victoire en Coupe du monde lors du Super-G de Kvitfjell. Troisième, la Tessinoise a concédé 12 centièmes à la gagnante, l'Autrichienne Cornelia Hütter. Hütter s'est imposée avec la marge la plus infime d'un centième sur l'Italienne Elena Curtoni. Pour l'Autrichienne, troisième du Super-G des Mondiaux à Méribel, il s'agit du quatrième succès au niveau de la Coupe du monde, le troisième en Super-G et surtout le premier succès d'une Autrichienne cette saison. Une autre Suissesse a pris place dans le top 10: Corinne Suter 9e. La championne du monde Jasmine Flury s'est classée au 11e rang. Après ce premier des deux Super-G de Kvitfjell, où les dames n'étaient plus venues disputer une épreuve de la Coupe du monde depuis 2003, la lutte pour la victoire dans la discipline est plus passionnante que jamais. Gut-Behrami grâce à sa troisième présence sur un podium de Super-G cet hiver se retrouve à huit points de la leader Curtoni.