Un joueur de la Juve sous enquête ++ Sapporo renonce aux JO 2030

Enquête ouverte contre Fagioli (Juventus) pour des paris sportifs Nicolo Fagioli, ici derrière Lionel Messi, pourrait être suspendu. Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI La Fédération italienne de football (FIGC) a ouvert en août une enquête pour déterminer si le joueur de la Juventus Turin Nicolo Fagioli a fait des paris sportifs, a-t-elle indiqué à l'AFP. Elle confirme ainsi des informations de la presse italienne mercredi. Grand espoir de la Juve, Fagioli, 21 ans et sélectionné à une reprise en équipe d'Italie, est soupçonné d'avoir utilisé plusieurs profils différents pour faire des paris sur des plateformes clandestines. Si l'infraction à l'article 24 du code de la justice sportive de la FIGC qui proscrit à un joueur professionnel de parier sur le football, est avérée, il est passible d'une suspension de trois années et d'une amende de 25'000 euros. Contacté par l'AFP, la Juventus n'a pas souhaité faire de commentaire. Fagioli a disputé six matches cette saison sous le maillot de la Juve. Le club le plus titré du football italien a vécu une saison 2022-23 polluée par des affaires extra-sportives, notamment un scandale de fraudes comptables qui lui a valu une déduction de sept points au classement du championnat d'Italie. Le club piémontais, actuellement 3e du championnat, est privé de l'international français Paul Pogba, suspendu depuis le 11 septembre après avoir un contrôle antidopage positif à la testostérone, confirmé par la contre-expertise demandée par le joueur. Pogba, 30 ans, est passible d'une suspension de quatre années, qui pourra être ramenée à deux ans si la non-intentionnalité est démontrée.

La ville japonaise de Sapporo renonce aux JO 2030 La ville de Sapporo peut se targuer d'installations sportives de premier plan comme les tremplins de saut à skis. Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA La ville japonaise de Sapporo a officiellement enterré mercredi son intention d'organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2030. Un adversaire de moins pour la Suisse ? Cette décision a été prise notamment en raison des scandales de corruption en lien avec les JO de Tokyo 2020 qui ont choqué l'opinion publique nippone. A la place, Sapporo envisage une candidature pour les JO d'hiver de 2034 ou au-delà: la ville va continuer d'explorer "la possibilité" d'organiser ses deuxièmes JO d'hiver (après ceux de 1972) et ses premiers Jeux paralympiques d'hiver, a déclaré son maire Katsuhiro Akimoto lors d'une conférence de presse. La capitale de la grande île de Hokkaido est "riche en neige naturelle", elle a "l'expérience" de l'organisation de grandes compétitions, dispose d'installations sportives de qualité et d'"un amour profondément ancré de ses habitants pour les sports d'hiver", a vanté le maire. Mais pour les JO 2030, le coeur n'y était plus, à Sapporo comme dans tout le pays. Le Comité olympique japonais "a décidé que procéder à une candidature hâtive et maladroite aurait pu causer un mal irréparable à l'olympisme, au paralympisme et aux valeurs sportives" a expliqué son président Yasuhiro Yamashita, qui a suggéré au maire de Sapporo de reporter la candidature à 2034 ou au-delà. "Surtout depuis qu'une série de problèmes autour des Jeux de Tokyo 2020 ont été révélés l'an dernier, la méfiance envers les Jeux a augmenté", a observé le maire de Sapporo. Beaucoup de gens inquiets Plusieurs scandales de corruption en lien avec les préparatifs des JO de Tokyo 2020 (qui se sont tenus en 2021 à cause de la pandémie) ont éclaté l'an dernier au Japon, donnant lieu à une série de procès et à une dizaine de condamnations à ce jour, y compris d'anciens dirigeants d'entreprises nippones. En dépit des efforts de transparence de la ville pour son dossier de candidature, "il y a encore beaucoup de gens inquiets, et nous ne pouvons pas dire que nous avons assez de soutien" de la population, a ajouté l'élu. La crainte d'une flambée des coûts d'organisation des JO et des interrogations sur leur sens même pèsent aussi, a estimé M. Yamashita. Avec Salt Lake City, déjà hôte des JO d'hiver en 2002, les Etats-Unis pourraient se porter candidats pour les JO d'hiver 2030 mais leur préférence semble désormais se porter pour ceux de 2034. La Suède, la Suisse et les Alpes françaises restent en lice pour les JO d'hiver 2030.

Alessio Bertaggia suspendu trois matches Alessio Bertaggia s'était montré nerveux face à ses anciennes couleurs le 6 octobre. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay L'attaquant de Genève-Servette, Alessio Bertaggia a été suspendu pour trois matches et devra s'acquitter d'une amende de 5300 francs. Le Tessinois des Vernets s'est rendu coupable d'une charge à la tête contre l'attaquant de Lugano Giovanni Morini lors du match du 6 octobre, qui avait vu Lugano, l'ancien club de Bertaggia, s'imposer 7-4. Il avait été sanctionné par une pénalité de match. Bertaggia a déjà purgé un match. Il ne pourra donc pas jouer samedi contre Berne et dimanche face à Ambri-Piotta.

Caleb Ewan quitte Lotto pour l'équipe Jayco-AlUla L'Australien Caleb Ewan a connu deux dernières saisons difficiles chez Lotto. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK L'équipe Jayco-AlUla a annoncé le recrutement du sprinter australien Caleb Ewan, dont l'aventure avec la formation belge Lotto s'est mal terminée après son abandon sur le dernier Tour de France. A 29 ans, Ewan, qui compte 60 victoires à son palmarès dont cinq étapes du Tour de France, retourne dans l'équipe australienne où il avait signé son premier contrat professionnel en 2014, alors qu'elle s'appelait GreenEdge Cycling, avant de rejoindre Lotto en 2019. Il était encore sous contrat avec la structure belge mais les deux parties ont trouvé un accord pour y mettre fin. Ces deux dernières saisons ont été décevantes pour le sprinter de poche (1,67 m) et les tensions avec Lotto ont culminé en juillet lorsqu'il a quitté les routes du Tour de France lors de la 13e étape. Il avait alors déclenché la colère du manager général de l'équipe, Stéphane Heulot, qui y voyait un "manque de respect" envers ses équipiers et dénonçait des "caprices de diva". "Caleb a beaucoup gagné pour l'équipe et nous lui en sommes reconnaissants. Tout le monde connaît son grand talent mais il ne le montre pas en ce moment et c'est mieux que nos chemins se séparent", a commenté Heulot mercredi dans un communiqué. Caleb Ewan s'est dit lui ravi de "retrouver une culture australienne et un environnement anglophone", dans le communiqué de Jayco-AlUla annonçant sa venue.

La Salernitana licencie Paulo Sousa et recrute Filippo Inzaghi Le Portugais Paulo Sousa, ex-FC Bâle, n'as pas résisté au mauvais début de saison de son équipe. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/MASSIMO PICA La Salernitana, 19e du Championnat d'Italie avec 3 points, a mis un terme au contrat de son entraîneur Paulo Sousa et l'a remplacé dans la foulée par l'ancien international italien Filippo Inzaghi. "La Salernitana annonce avoir relevé de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première Paulo Sousa. Elle le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a annoncé sur X (ex-Twitter) le club mardi soir. "Le club annonce avoir trouvé un accord avec Filippo Inzaghi pour lui confier rapidement les commandes de son équipe première", a-t-il ajouté sans donner plus de détails. Paulo Sousa, passé notamment par Bâle (2014-2015), la Fiorentina (2015-17) et Bordeaux (2018-19), avait rejoint la Salernitana en février 2023. Le technicien portugais avait assuré le maintien (15e) la saison dernière, mais cette saison, son équipe n'a gagné aucun de ses huit premiers matches et reste sur deux lourdes défaites (4-0 à domicile contre l'Inter et 3-0 à Monza). Il est le deuxième entraîneur de Serie A limogé cette saison, après Paolo Zanetti, licencié par Empoli après la 4e journée. Inzaghi, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde en 2006 (57 sélections, 25 buts), connaît une carrière d'entraîneur beaucoup moins dans la lumière que celle de son frère cadet, Simone, finaliste de la Ligue des champions 2023 avec l'Inter Milan. Il était sans poste depuis son départ de la Reggina qui évoluait en 2022-23 en Serie B (2e div.) et qui a été rétrogradée en fin de saison pour des problèmes financiers. "Superpippo", son surnom lorsqu'il était joueur, a entraîné l'AC Milan (2014-15), Venise (2016-18) ou encore Brescia (2021-22), sans remporter de trophée. Selon la presse spécialisée, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la Salernitana et son contrat sera prolongé automatiquement d'un an en cas de maintien dans l'élite.

Deux changements dans la sélection suisse Andi Zeqiri retrouve l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le coach national Murat Yakin a dû procéder à deux changements dans sa sélection en vue du match de dimanche contre le Bélarus à St-Gall. Ainsi, les attaquants Ruben Vargas (problèmes aux adducteurs) et Noah Okafor (légère blessure à la tête) ne rejoindront pas l'équipe de Suisse. A leur place, Yakin a convoqué Andi Zeqiri du club belge de KRC Genk et Uran Bislimi du FC Lugano. La sélection helvétique compte ainsi toujours vingt-trois joueurs.

Un retour aux affaires "compliqué" pour Roman Josi Roman Josi (à droite): um bilan de -2 pour son premier match de la saison. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi ne gardera pas un souvenir lumineux des trois coups de cette saison 2023/2024, sa 13e en NHL. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 5-3 à Tampa Bay. Crédité d’un bilan de -2, Roman Josi espérait une autre issue pour son grand retour aux affaires, 207 jours après son dernier match officiel. Victime d’une commotion cérébrale, il avait manqué les quinze dernières rencontres de la saison régulière et le Championnat du monde. Les Predators étaient pourtant toujours à la hauteur du Lightning à 10’’ de la sirène. Seulement, une réussite de Nicholas Paul, l’homme du match, à 5 contre 4 et un but dans la cage vide de Nikita Kucherov ont scellé l’issue de la rencontre. Sans Philipp Kurachev blessé au poignet, Chicago s’est, pour sa part, imposé 4-2 à Pittsburgh après avoir été mené 2-0. Auteur d’un assist, le no 1 de la draft Connor Bedard n’a pas raté sa grande première. Avec son apport, Chicago peut espérer revoir les play-off ce printemps pour la première fois depuis 2020.

Siegenthaler prêt à frapper un grand coup avec les Devils Jonas Siegenthaler s'est établi comme l'un des meilleurs défenseurs de la NHL depuis son arrivée chez les New Jersey Devils. Le Zurichois espère maintenant frapper un grand coup au sein d'un effectif au fort accent suisse alémanique. Jusqu'à ses débuts en Amérique du Nord, la carrière de Siegenthaler a connu une ascension constante. Le 15 décembre 2013, il a fait ses débuts dans la plus haute ligue suisse avec les Zurich Lions, à l'âge de 16 ans. En 2015, il a été drafté en 57e position par Washington. Mais il s'est retrouvé en bout de banc chez les Capitals lors de la saison 2020/21 qui n'a débuté qu'en janvier. Dès lors, le transfert en avril 2021 chez les Devils a été une délivrance. Jonas Siegenthaler ne veut toutefois pas regretter son passage à Washington, ni les 127 matches joués en AHL avec Hershey: "Bien sûr, je n'ai pas aimé la façon dont les choses se sont passées. Mais c'était une très bonne expérience pour moi, sans laquelle je ne serais pas le joueur que je suis aujourd'hui", déclare-t-il dans un entretien accordé à Keystone-ATS. Après son transfert de Zurich à Hershey, il avait d'abord été choqué. "En AHL, tout le monde se regarde, car tout le monde veut aller en NHL", raconte-t-il. De ce point de vue, il a abordé la chose selon la devise "Fermer les yeux et aller jusqu'au bout". Abandonner n'a jamais été une option pour lui. D'excellentes perspectives Sa persévérance a porté ses fruits. Les Devils étaient pour lui une destination de rêve, notamment parce qu'il pouvait y jouer avec son ami Nico Hischier. Et la colonie helvétique de Newark comprend désormais quatre noms. Le gardien Akira Schmid s'est battu pour intégrer l'équipe la saison dernière, et Timo Meier - qui a entre-temps signé jusqu'en 2031 - l'a rejointe fin février. Pour le plus grand plaisir de Siegenthaler. De plus, les perspectives avec les Devils sont excellentes. L'équipe dispose de beaucoup de talent et a été habilement renforcée. Lors de la dernière saison, les Devils étaient la troisième meilleure équipe de la ligue en saison régulière, avec 49 points de plus (112) que la saison précédente. "Cela montre à quel point les choses peuvent aller vite dans le hockey sur glace", dit Siegenthaler. Le Zurichois attribue aussi l'élimination en quarts de finale contre les Carolina Hurricanes (1-4) au manque d'expérience en play-off, phase décisive du championnat à laquelle New Jersey n'avait plus participé depuis 2018. Selon lui, l'intensité est nettement plus élevée en play-off, et il est décisif de savoir maîtriser ses émotions. Jonas Siegenthaler n'est cependant pas du genre à ressasser longtemps un échec. "Je me tourne très vite vers l'avenir", lâche le Zurichois, serein sur et en dehors de la glace. Un trait de caractère dû selon lui à ses racines thaïlandaises, le pays d'origine de sa mère. "Là-bas, tout le monde a généralement le sourire. Les gens apprécient le peu qu'ils ont, ils sont serviables. Nous autres Suisses pourrions en prendre de la graine", souligne Siegenthaler, qui essaie de se rendre une fois par an en Thaïlande, où vivent désormais ses parents. Un rôle qui le satisfait Devenu un pilier indispensable et fiable des Devils, le Zurichois a passé en moyenne plus de 20 minutes sur la glace la saison dernière. Il est sous contrat avec New Jersey jusqu'en 2028, avec un salaire annuel moyen de 3,4 millions de dollars. Un salaire modeste comparé à celui des stars de son équipe. Un joueur comme lui, qui fait le "sale boulot", est énormément apprécié au sein de l'équipe. "Vu de l'extérieur, je ne bénéficie pas d'autant de crédit. Mais je m'en suis accommodé. Pour moi, c'est juste. Tant que je peux aider l'équipe, je suis heureux de mon rôle", assure-t-il. Et s'il espère avoir l'occasion d'effacer l'échec connu avec l'équipe de Suisse lors du dernier Mondial (défaite en quart face à l'Allemagne), Jonas Siegenthaler préférerait ne pas être sélectionnable au printemps prochain. Les Devils sont bâtis pour conquérir la Coupe Stanley. "Si tout se passe bien, nous devrions être un candidat au titre dans un à quatre ans", conclut-il.

Champions Hockey League: les clubs suisses en verve Daniel Winnik donne la victoire aux Genevois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a décroché son billet pour les 8es de finale de la Champions Hockey League. Aux Vernets, les champions de Suisse ont battu Dynamo Pardubice 3-2 ap. Ils ont ainsi empoché un quatrième succès en cinq matches et sont assurés de figurer parmi les 16 premiers. La décision est tombée grâce à une réussite de Winnik après 14 secondes de prolongation. Les Rapperswil-Jona Lakers ont pour leur part réussi une belle performance en dominant Tappara Tampere 4-2. Les Finlandais, qui étaient décimés par les blessures, sont en effet les tenants du trophée. Avec cette victoire, les Lakers peuvent encore rêver continuer leur parcours européen.

Israël - Suisse aura lieu le 15 novembre dans un lieu à déterminer Trois matches en novembre pour Murat Yakin et ses hommes Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Reporté jeudi en raison de la guerre en Israël, le match de qualification de l'Euro 2024 Israël - Suisse aura lieu le mercredi 15 novembre. Le lieu reste à déterminer, selon l'UEFA. La sélection de Murat Yakin disputera ainsi trois matches lors de ce dernier rassemblement de l'année. Après la rencontre face aux Israéliens, elle affrontera ensuite le Kosovo à Bâle (18 novembre) avant de se rendre en Roumanie (21 novembre).

Formule 1: Pirelli fournira les pneus au moins jusqu'en 2027 Pirelli continue son association avec la formule 1 Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Pirelli a prolongé son accord avec la formule 1. Le manufacturier italien, qui équipe les monoplaces depuis 2011, restera au moins jusqu'à fin 2027 le seul fournisseur de pneus pour la F1. Un nouveau contrat de trois ans (saisons 2025 à 2027) a été signé. Pirelli était en concurrence avec le fabricant japonais Bridgestone. Les championnats de F2 et de F3 seront aussi fournis en gommes par les Italiens. "L'engagement de l'entreprise envers la qualité, l'innovation et sa connaissance approfondie de notre sport seront essentiels dans les années à venir, à l'approche d'une nouvelle règlementation en 2026", a déclaré le patron de la F1 Stefano Domenicali. Cette annonce intervient deux jours après le Grand Prix du Qatar, au cours duquel la dégradation importante des pneus avait poussé la FIA à prendre des mesures de dernière minute pour des raisons de sécurité. En plus de la F1, Pirelli était également devenu en 2021 l'équipementier du championnat du monde des rallyes (WRC) en remplacement de la marque française Michelin. Engagée jusqu'à la fin de la saison 2024, la marque italienne a déjà fait savoir qu'elle ne comptait pas répondre à l'appel d'offres pour la période 2025-2027. "On devait faire un choix et nous avons choisi la F1", a justifié le vice-président exécutif de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, lors d'une conférence de presse conjointe avec Stefano Domenicali.

L'Euro 2028 au Royaume-Uni et Irlande, Italie/Turquie en 2032 Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin dévoile les noms de l'Italie et de la Turquie, co-organisateurs de l'Euro 2032. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'UEFA a attribué l'Euro 2028 au Royaume-Uni et à l'Irlande et l'Euro 2032 à une alliance conclue cet été entre Italie et Turquie, sans grand suspense puisque chaque candidature était seule en lice. Les deux attelages, officialisés lors d'une brève cérémonie par le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin, succèderont à l'Allemagne, hôte de l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), et confirment la tendance aux organisations conjointes de grandes compétitions sportives, seul moyen pour nombre de pays de les accueillir.

L'attaquant belge Eden Hazard annonce sa retraite Eden Hazard comme un sentiment d'inachevé. Image: KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN L'attaquant belge Eden Hazard, sans club depuis son départ du Real Madrid en juin, a annoncé mardi sur Instagram sa retraite à l'âge de 32 ans. "Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a écrit le joueur, passé également par Lille et Chelsea et 3e du Mondial en 2018 avec la Belgique. "J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde", a-t-il ajouté. Formé à Lille, le natif de La Louvière avait été révélé dans le Nord, réussissant le doublé Championnat-Coupe en 2011 en France avec le Losc. Il a ensuite passé sept saisons à Chelsea (2012-2019) où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète, gonflant son palmarès avec notamment deux titres en Premier League (2015, 2017) et deux Ligue Europa (2013, 2019). Arrivé au Real Madrid en juin 2019 pour 115 millions d'euros, le milieu offensif a par la suite collectionné les blessures et pépins physiques. Il n'aura ainsi inscrit que sept buts en championnat pour le Real en 54 apparitions en Liga avant de résilier en juin dernier son contrat qui expirait en 2024. Hazard avait mis un terme à sa carrière internationale en décembre dernier après le Mondial 2022. Il a porté le maillot des Diables rouges à 126 reprises (33 buts), atteignant les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 en Russie avec la "génération dorée" de la Belgique, battue par les futurs champions du monde français (1-0).

Les Philippines militent pour que Pacquiao puisse participer aux JO Manny Pacquiao avait échoué à la conquête de la présidence des Philippines. Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Les Philippines ont formulé une "demande spéciale" au Comité international olympique pour que le boxeur Manny Pacquiao puisse participer l'an prochain aux JO de Paris. Toutefois, l'ancien champion du monde a dépassé la limite d'âge. Pacquiao, 44 ans, s'est retiré de la boxe professionnelle en 2021 pour tenter en vain de devenir président des Philippines. La limite d'âge pour les boxeurs olympiques est de 40 ans. Le président du Comité olympique philippin Abraham Tolentino a indiqué à l'AFP qu'il avait envoyé une lettre au CIO il y a deux semaines pour demander une "place d'universalité" pour Pacquiao. Les places d'universalité sont accordées aux athlètes des pays qui peinent à obtenir des places aux Jeux olympiques par les voies de qualification normales. Le CIO a déclaré qu'il y avait neuf places d'universalité pour la boxe à Paris, cinq pour les femmes et quatre pour les hommes. Le nom des boxeurs qui bénéficieront d'une de ces places sera annoncé le 7 juin 2024. "Il est en bonne forme physique, mieux que d'autres athlètes", a assuré Tolentino, décrivant Pacquiao comme une "icône de la boxe" qui pourrait contribuer à l'image de ce sport. Tolentino a expliqué que la "demande spéciale" pour Pacquiao n'affecterait pas les chances des autres boxeurs philippins de se qualifier pour Paris-2024. Combattre à Paris serait une chance de réaliser le rêve de sa vie, à savoir remporter une médaille d'or olympique, a confié Pacquiao à l'AFP mardi. Lui qui a remporté de nombreux titres mondiaux dans six catégories de poids différentes, n'a jamais participé aux Jeux. Il a insisté sur le fait qu'il n'était "pas trop vieux" pour affronter des boxeurs plus jeunes, déclarant qu'il se sentait comme s'il avait "30 ans ou 28 ans". "C'est le secret de Manny Pacquiao", a-t-il affirmé. Le Philippin a indiqué qu'il comptait disputer des combat d'exhibition au Japon et en Thaïlande dans les prochains mois.