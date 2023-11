Un nouveau directeur sportif pour Gottéron +++ Gavi incertain pour l'Euro

Gerd Zenhäusern sera le directeur sportif de Fribourg Déjà en contacts étroits, l'entraîneur Christian Dubé (à droite) va encore plus collaborer avec Gerd Zenhäusern, futur directeur sportif. Image: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN Fribourg-Gottéron tient son futur directeur sportif. Il s'agit de Gerd Zenhäusern, un homme du sérail, qui prendra ses fonctions le 1er mars 2024. Le Valaisan (51 ans) a signé un contrat valable trois saisons au minimum. Christian Dubé restera l'entraîneur principal de la première équipe, annonce le club dans un communiqué. Fribourg-Gottéron désirait séparer les fonctions d'entraîneur et de directeur sportif, qui étaient assumées jusque-là par un seul homme: Christian Dubé. La cellule de recrutement du club fribourgeois a étudié une quinzaine de candidatures qui correspondaient en partie ou totalement au profil ciblé. Gerd Zenhäusern a connu une belle carrière de joueur, défendant pendant plus de cinq saisons les couleurs de Gottéron. Par la suite, l’ancien attaquant a entraîné plusieurs clubs dont Fribourg-Gottéron. A l’aise également comme chef de formation au sein du club, Gerd Zenhäusern a occupé ces deux dernières saisons le poste d'assistant directeur sportif auprès de Christian Dubé. Bilingue et très apprécié dans le canton, Zenhäusern semble posséder le profil idéal pour poursuivre et développer le projet sportif du leader de la National League. Gerd Zenhäusern débutera sa nouvelle fonction au 1er mars 2024. Jusqu’à ce jour, il continuera d’assister Christian Dubé et de finaliser la phase de transition en effectuant une transmission des dossiers dans les règles de l'art.

Rupture d'un ligament croisé du genou pour Gavi Gavi se tord de douleurs lors du match contre la Géorgie. Il restera de longs mois éloigné des terrains. Image: KEYSTONE/EPA/R. GARCIA Gavi, le milieu de terrain international espagnol, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé lundi son club, le FC Barcelone. Sa participation à l'Euro 2024 est désormais très incertaine. Le joueur, âgé de 19 ans, s'est blessé lors de la victoire (3-1) de la Roja contre la Géorgie samedi, en qualification à l'Euro, et les examens ont montré qu'il souffrait "d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et d'une lésion associée au ménisque externe", a indiqué le Barça dans un communiqué. La durée d'indisponibilité n'est pas mentionnée, mais elle est en règle générale de plus de six mois, ce qui rend sa participation à l'Euro en Allemagne (14 juin-14 juin) très incertaine.

2023, "annus horribilis" de la Mannschaft avant "son" Euro-2024 Pour le nouveau coach Julian Nagelsmann (à droite) ici en compagnie de Julian Brandt, le temps est compté pour remonter son équipe. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER En 2023, l'Allemagne a enregistré des revers historiques et la fédération a été obligée en septembre de remercier un sélectionneur, une "annus horribilis". Elle tombe au plus mauvais moment, avant d'accueillir l'Europe du foot à l'été 2024. Mardi soir au Ernst-Happel-Stadion de Vienne, les coéquipiers d'Ilkay Gündogan affronteront l'Autriche et vont tenter de finir l'année 2023 sur une note un peu plus positive. Le match d'ouverture de l'Euro 2024 à Munich le 14 juin approche à grands pas, et l'engouement derrière la sélection allemande tarde à se mettre en place. Samedi soir, ce sont surtout les 45'000 supporters turcs (sur 72'592) qui ont mis l'ambiance dans le stade olympique de Berlin. "On peut maintenant tout dépeindre en noir et tout voir de façon négative, mais ça ne va pas nous faire avancer comme nation de foot", a clamé le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. Après le Mondial 2022 au Qatar conclu sur une piteuse élimination dès le 1er tour, pour la deuxième fois consécutive après pareille humiliation en 2018 en Russie, l'Allemagne a continué de creuser un puits sans fond en 2023. "J'espère que les joueurs vont se souvenir qu'ils incarnent la sélection allemande, qui est allée loin dans les précédents tournois. L'équipe doit se racheter auprès des supporters. La qualité est là, comme toujours", a estimé le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde et champion du monde 2014, Miroslav Klose, lundi dans le bi-hebdomadaire kicker, spécialisé dans le foot. Sans stabilité défensive En l'espace de neuf mois, la Mannschaft a enregistré des défaites historiques contre la Belgique et la Turquie. Fin mars, les Allemands ont concédé leur premier revers contre les Belges depuis 1954, une première à domicile depuis... 1913. Samedi à Berlin, la Turquie s'est imposée pour la première fois depuis octobre 2005 contre l'Allemagne. Une sélection turque n'avait plus gagné sur le sol allemand depuis juin 1951. La série de quatre défaites (Belgique, Pologne, Colombie et Japon) en cinq matches de mars à septembre a contraint la DFB à écarter le sélectionneur Hansi Flick, pourtant confirmé dans ses fonctions après le fiasco qatari. La décision avait été prise en plein rassemblement le 10 septembre, et après l'intérim assuré par Rudi Völler, c'est Nagelsmann qui a pris le poste fin septembre. Jamais l'Allemagne n'avait remercié un sélectionneur dans son histoire. Berti Vogts en 1998, Erich Ribbeck en 2000 et Rudi Völler en 2004 avaient démissionné après des échecs en Coupe du monde ou à l'Euro. Seule une victoire en Autriche permettrait, avec 1,27 point par match, de dépasser à peine le triste bilan de 2018 (1,15), le plus faible depuis 1964 (1,00). "L'Autriche est plus forte que la Turquie d'un point de vue du football", a prévenu Nagelsmann. Qualifiée pour l'Euro 2024, l'Autriche n'a cédé que cinq points (un match nul et une défaite contre la Belgique) sur 24. Ses attaquants Michael Gregoritsch (29 ans) et Junior Adamu (22 ans) évoluent à Fribourg et constitueront un test pour une Allemagne sans stabilité défensive depuis deux ans. Avec 20 buts encaissés en dix matches en 2023, la Mannschaft atteint l'une de ses pires moyennes en 60 ans, au même niveau qu'en 2018 et 1964. Et elle n'a terminé que trois de ses 22 matches en 2022 et 2023 sans encaisser de but.

Retrait d'Eddy Yusof à 29 ans Eddy Yusof a disputer les Jeux olympiques Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La gymnastique artistique suisse perd l'un de ses fers de lance. Eddy Yusof a décidé de se retirer du sport d'élite. Le Zurichois de 29 ans a fait partie du cadre national pendant dix ans et a notamment remporté la médaille de bronze avec son équipe lors des Championnats d'Europe 2016 à Berne. Ces derniers temps, l'athlète de 29 ans a souffert de douleurs au dos et, plus récemment, à l'épaule. "Il était clair pour moi que je devais avoir un corps en bonne santé pour participer aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024", explique Yusof dans un communiqué de la fédération pour justifier sa décision de se retirer. Il estime qu'il est peu réaliste de penser que ses douleurs s'amélioreront au cours des mois restants, raison pour laquelle il tire un trait sur sa très brillante carrière de gymnaste artistique. Ce spécialiste des barres et du concours général a représenté deux fois la Suisse aux Jeux olympiques à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Dans la capitale du Japon, il avait remporté un diplôme avec le sixième rang par équipes. Cinq ans auparavant, il avait pris la 12e place du concours général au Brésil. Il s'agissait du meilleur résultat suisse depuis 32 ans et le 11e rang de Sepp Zellweger à Los Angeles. Il a, en outre, participé à cinq Mondiaux et cinq Championnats d'Europe. Yusof entend rester fidèle à la gymnastique artistique. A côté de son Master à la Haute école pédagogique de Zurich, il va suivre une formation d'entraîneur.

Rovanperä ne disputera pas toutes les manches en 2024 Le Finlandais Kalle Rovanpera aura un programme allégé en 2024. Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/MARKKU OJALA Le Finlandais Kalle Rovanperä, double champion du monde en titre des rallyes WRC, sera engagé dans un programme partiel en 2024, a annoncé lundi son équipe Toyota. Il sera aligné au côté du Français Sébastien Ogier, également engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive. "La principale raison est que je pilote des voitures de rallye depuis 15 ans déjà, ce qui est assez long, et si les dernières saisons ont bien sûr été extraordinaires, elles ont aussi été très exigeantes mentalement et physiquement", a expliqué le Finlandais dans un communiqué. Agé de seulement 23 ans, Rovanperä s'est initié au rallye avec son père Harri - lui même ancien pilote de rallye - à l'âge de 8 ans. "J'ai pensé que le moment était venu de prendre une année pour recharger les batteries, avant de revenir à plein temps pour me battre à nouveau pour le championnat", a ajouté le champion, qui a signé un contrat pluriannuel avec l'équipe championne du monde en titre dans la catégorie. Cette décision lui permettra entre autres "de faire du drift et peut-être (de participer à) d'autres événements sympas en plus des rallyes que nous sélectionnerons l'an prochain", a-t-il précisé, au lendemain du rallye du Japon, dernière manche de la saison disputée ce week-end. Plus jeune champion du monde Devenu l'an dernier à 22 ans le plus jeune champion de l'histoire du WRC, la carrière de Rovanperä en catégorie reine est, pour l'heure, marquée par plusieurs records de précocité. Le Nordique est notamment devenu en 2020 le plus jeune à monter sur un podium du WRC (Suède) puis le plus jeune leader d'une épreuve la même année, le plus jeune leader du classement et le plus jeune vainqueur d'une manche du WRC, détrônant ainsi en 2021 son compatriote Jari-Matti Latvala, désormais son patron chez Toyota. "Son talent est indiscutable, il l'a prouvé effectivement ces dernières saisons en étant ultra performant", a déclaré à l'AFP le Français Sébastien Ogier, qui, lui aussi, sera engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive avec Toyota. "Mais ce qui interpelle le plus malgré son jeune âge, c'est sa maturité (...) et sa décision le prouve", a aussi reconnu l'octuple champion du monde de la discipline, dans un entretien en marge de la présentation des équipages 2024 du constructeur japonais. Outre Ogier et Rovanperä, Toyota alignera l'an prochain le Britannique Elfyn Evans, vice-champion du monde 2023, et le Japonais Takamoto Katsuta, qui, eux, disputeront une saison complète.

1 but, 1 assist et 1 étoile pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev (au premier plan): l'atout maître de Chicago. Image: KEYSTONE/FR158029 AP Déjà buteur la veille lors de la défaite face à Nashville, Philipp Kurashev a, une fois de plus, trouvé le chemin des filets. Sans toutefois permettre à Chicago de gagner enfin. Sur leur glace, les Blackhawks se sont inclinés 3-2 devant Buffalo pour concéder une quatrième défaite de rang. Passeur sur le 1-1 de Taylor Raddysh puis auteur du 2-2 de la 38e minute pour son dixième point de la saison, Philipp Kurashev a été l’atout maître de Chicago, qui s’est finalement incliné sur une réussite d’Erik Johnson à la 51e. Aligné aux côtés du no 1 de la draft Connor Bedard, le Bernois a obtenu la troisième étoile. Avec un bilan de 5 victoires contre 11 défaites, Chicago occupe la dernière place de la Central Division.

FR Gottéron s'incline à Berne sur un but gag Romain Loeffel (à gauche) et Samuel Kreis (à droite) jubilent après l'ouverture du score bernoise. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Depuis l'automne 2020, Fribourg Gottéron avait pris l'habitude de s'imposer à Berne. Cette série de six victoires consécutives dans la capitale a pris fin dans des circonstances inattendues (1-3). Cadenassé à triple tour durant les 20 minutes initiales, ce derby des Zaehringen s'est joué sur un fait de jeu totalement improbable. Reto Berra s'est fait battre par un tir pris depuis son propre camp par Romain Loeffel et dévié par la canne de Dominik Bynias. Parti haut, très haut dans la patinoire, le puck a finalement pris à défaut le portier fribourgeois, coupable d'avoir perdu la rondelle des yeux. Héros bernois à la 37e, Romain Loeffel aurait dû être sanctionné d'un penalty pour une charge dans le dos de Christoph Bertschy filant seul au but, trois minutes auparavant. Deux faits de jeu qui n'auront pas été favorables aux Dragons. En début de troisième tiers, Romain Loeffel, toujours lui, prenait provisoirement la direction des vestiaires, après avoir été chargé par Marcus Sörensen (44e). Sur le power play, Berne doublait la mise par Dominik Kahun. Deux minutes plus tard, Lucas Wallmark (46e) redonnait de l'espoir aux visiteurs, sans que ceux-ci ne parviennent finalement à égaliser, Simon Moser marquant le dernier but du soir dans la cage vide (60e).

Novak Djokovic au septième ciel à Turin Le Serbe Novak Djokovic a toujours faim. Jannik Sinner en a fait les frais. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Et un record de plus pour Novak Djokovic: le no 1 mondial a fini l'année 2023 en beauté en remportant pour la septième fois les Masters ATP dimanche à Turin. "Djoko" qui co-détenait le record de victoires dans l'épreuve avec le Suisse Roger Federer (6), a brisé le rêve de Jannik Sinner et de tout un pays, en proie cette semaine à une bruyante "Sinnermania". Alors qu'il pouvait devenir à 22 ans le premier Italien à inscrire son nom au palmarès du "tournoi des Maîtres" et signer le plus retentissant succès de sa jeune carrière, Sinner est brutalement revenu sur terre. Djokovic, 36 ans, l'a étouffé et a dominé la finale en deux sets 6-3 6-3 et une heure et 44 minutes. Les deux joueurs s'étaient déjà affrontés en phase de poules et leur duel d'une grande intensité avait tourné en faveur du plus jeune après trois heures et neuf minutes de jeu 7-5 6-7 (5/7) 7-6 (7/2). Cette fois, le Serbe a été intraitable avec un adversaire qui, en battant le Danois Holger Rune dans un dernier match de groupe sans enjeu pour lui, lui avait permis de rejoindre le dernier carré. Très agressif en retours et profitant de la nervosité de Sinner, il a pris le service de l'Italien dès le 4e jeu pour mener 3-1, puis 5-2, avant d'empocher le premier set en 38 minutes. La deuxième manche débutait de la pire des façons pour Sinner: le no 4 mondial perdait d'entrée son service sur un jeu blanc. Il s'est bien offert deux balles de debreak à 3-2, mais Djokovic les a annulées avec autorité, puis a remporté le titre sur sa première balle de match sur le service de Sinner. "L'une de mes meilleures saisons" "C'est très spécial de remporter ce titre, c'est probablement l'une de mes meilleures saisons, je suis très content et très fier de mes deux derniers matches", a commenté Djokovic. "J'ai réussi une semaine phénoménale", a-t-il insisté. L'année 2023 restera en effet l'une des plus abouties de la carrière de Djokovic avec notamment des records et statistiques qui ont marqué les esprits et l'histoire du tennis. Il a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, US Open), échouant en finale du quatrième face à Carlos Alcaraz, à Wimbledon, pour totaliser 24 titres majeurs, plus qu'aucun homme et autant que l'Australienne Margaret Court. Dès son premier match de la semaine, remporté face à Rune, il s'était déjà offert deux records, en étant assuré de terminer pour la 8e fois de sa carrière à la première place mondiale et d'atteindre le chiffre inédit des 400 semaines sur le trône de no 1 mondial. Et ce n'est pas fini. Après son sacre à Turin, il compte désormais 98 titres ATP à son palmarès et entrevoit le chiffre extraordinaire des 100 tournois gagnés que seuls Federer (103) et l'Américain Jimmy Connors (109) ont dépassé en simple. Sinner qui, invaincu jusque-là, pouvait empocher un chèque de 4,8 millions de dollars (4,25 millions de francs) en cas de succès dimanche, est passé à côté de sa finale, manquant ses rares occasions de faire douter Djokovic, notamment dans le 2e set. Mais l'Italien a montré, de l'avis notamment du Russe Daniil Medvedev qu'il a battu en demi-finale, qu'il avait "tout pour remporter des titres du Grand Chelem et viser la première place mondiale".

La Belgique et Lukaku étrillent l'Azerbaïdjan 5-0 Romelu Lukaku était à la fête avec la Belgique contre l'Azerbaïdjan. Il s'est fait l'auteur d'un quadruplé. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS La Belgique, déjà qualifiée pour l'Euro 2024, a balayé l'Azerbaïdjan 5-0 grâce notamment à un quadruplé de son capitaine Romelu Lukaku lors de la dernière journée des éliminatoires à Bruxelles. Réduits à dix après l'exclusion d'Eddy Israfilov à la 24e minute, les Azerbaïdjanais n'ont pas fait le poids face au sens du but du solide attaquant belge, qui a fait mouche quatre fois (17e, 26e, 30e, 37e) pour assurer la septième victoire des Diables Rouges dans ces qualifications. Le milieu d'Arsenal Leandro Trossard a alourdi le score (90e). Les hommes de Domenico Tedesco restent ainsi invaincus lors de cette campagne qu'ils achèvent avec 20 points. Ils prennent la première place du groupe à l'Autriche et devrait figurer comme tête de série pour le tour final de l'Euro. La Serbie qualifiée La Serbie s'est qualifiée après son match nul 2-2 face à la Bulgarie dimanche à Leskovac (sud-est), lors de la dernière journée des éliminatoires. Les Serbes terminent deuxièmes du groupe G derrière les Hongrois, déjà qualifiés, qui ont gagné à domicile face au Monténégro 3-1. La sélection serbe est la 17e à obtenir son billet pour le championnat d'Europe en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Di Giannantonio remporte le GP du Qatar, Bagnaia proche du titre Leader du championnat du monde de Moto GP, Francesco Bagnaia a fêté sa deuxième place au Qatar comme une victoire. Image: KEYSTONE/AP/Hussein Sayed Francesco Bagnaia (Ducati) a terminé deuxième dimanche du Grand Prix du Qatar, avant-dernière manche de la saison de MotoGP, et s'est rapproché d'un deuxième titre mondial consécutif. Le tenant du titre italien, dépassé en fin de course par son compatriote Di Giannantonio, a repris 14 longueurs à son rival espagnol Jorge Martin et a porté son avance en tête du championnat à 21 points alors qu'il en restera 37 à distribuer lors du dénouement de la saison à Valence le week-end prochain. Bagnaia, qui a été en tête durant presque toute la course, a failli tout perdre lorsqu'il a essayé de redoubler Di Giannantonio, mais après être sorti très large, il a finalement réussi à repartir sans encombre et à conserver la deuxième place. Vivement Valence "Je suis très heureux. J'ai pris un très bon départ et après j'ai pu faire la course en tête. J'ai essayé de m'échapper, mais Fabio (ndlr Di Giannantonio) était vraiment incroyable aujourd'hui. Je suis très content de ma performance et j'ai réussi à beaucoup augmenter mon écart sur Jorge (ndlr: Martin). J'ai hâte d'être à Valence", a souligné le Turinois. Martin, en perdition sur sa moto, a, lui, connu une course catastrophique du début à la fin, au lendemain de son succès lors du sprint, durant lequel Bagnaia a été en difficulté. Le Madrilène a terminé à près de quinze secondes du vainqueur, voyant ainsi s'éloigner la perspective de décrocher son premier titre mondial devant son public. Grande première L'Espagnol peut toutefois remercier Di Giannantonio, qui a fait perdre cinq points à Bagnaia en réalisant une course magistrale. Le pilote Gresini de 25 ans, sans guidon pour la saison prochaine, a décroché la première victoire de sa carrière dans la catégorie reine où il évolue depuis la saison dernière. "La course a été incroyable. J'ai suivi Francesco (ndlr: Bagnaia) et même si parfois je manquais de vitesse", a expliqué le vainqueur, "j'ai vu qu'il faisait quelques petites erreurs alors je me suis dit que j'avais peut-être une chance de gagner et j'ai réussi à le faire. C'est une belle revanche pour moi et pour tous ceux qui m'ont aidé. C'est fantastique."

Vevey boucle son premier tour sur un 7e succès Jonathan Dubas et le Vevey Riviera a cartonné dès le premier quart. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'actuel 2e de SB League n'a pas tremblé pour battre la lanterne rouge. Dans sa salle des Galeries du Rivage, Vevey Riviera, qui demeure invaincue à domicile, s'est défait de Starwings 113-74 (57-41). Le score était déjà de 34-20 à la fin du premier quart, période durant laquelle les Vaudois ont signé un 8/10 à trois points. Meilleur marqueur de la partie Josh Rauch, 24 points. Fort de ce 7e succès, Vevey Riviera boucle le premier des trois tours du championnat à quatre longueurs du leader incontesté, Fribourg Olympic. Retrouvailles Olympic - Union A la suite de ce match dominical, l'ordonnance des quarts de finale de la SBL Cup 2023-2024 est connue. Les 19 ou 20 décembre, Fribourg Olympic recevra Union Neuchâtel, équipe qui avait éliminé les Fribourgeois à ce même stade de la compétition, l'an dernier. Vevey Riviera affrontera Monthey. Les Lions de Genève défieront Pully-Lausanne. Enfin, Nyon se rendra à Massagno. Chez les dames, les demi-finales opposeront Elfic Fribourg à Aarau et Troistorrents à Nyon. Des rencontres fixées aux 5 et 6 décembre. Le Final Four de la Coupe de la Ligue et la finale féminine se tiendront les 27 et 28 janvier 2024 à la salle du Pierrier à Clarens.

Les ZSC Lions rentrent des Grisons sans le moindre point Valentin Nussbaumer a inscrit le premier but de la partie en début de période intermédiaire. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Pour la première fois de la saison, les Zurich Lions ont concédé une troisième défaite de rang en National League. A Davos, les hommes de Mark Crawford se sont inclinés 0-3. Plus incisifs, les Grisons ont mérité leur succès, eux qui demeuraient sur trois revers. Cette victoire les protégés de Josh Holden l'ont obtenue via une réussite de Valentin Nussbaumer, prompt à profiter d'une mêlée devant la cage du "Z" (22e) et un tir en backhand d'Andres Ambühl (42e). Les Davosiens auraient déjà pu ouvrir la marque dès la 19e minute, si Matej Stransky n'avait pas vu son tir au but être détourné par Simon Hrubec. Stransky a tout de même marqué mais en fin de partie et dans la cage vide (58e). Sans démériter, les ZSC Lions, à leur premier match après la trêve de l'équipe de Suisse, sont tombés sur un excellent Sandro Aeschlimann et sur une défense locale particulièrement à son affaire.

Granit Xhaka: "Les statistiques ne mentent jamais" Granit Xhaka et Murat Yakin se sont parlés pendant le match. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA "Les statistiques ne manquent jamais !" Même s'il a tenu à mesurer ses propos, Granit Xhaka a lâché une nouvelle pique à l'adresse de Murat Yakin quant à son positionnement sur le terrain. Interview. Granit Xhaka, quelle analyse tirez-vous de cette rencontre contre le Kosovo ? "Nous sommes bien entrés dans le match. Mais nous n’avons pas été en mesure d’enfoncer le clou. Et on a le sentiment que l’adversaire marque sur chaque tir. Il n’est pas aisé de trouver une explication quant à nos derniers résultats. Mais je ne pense pas que nous ne savons plus gagner !" Mais en tant que capitaine, que pouvez-vous faire lorsque l’équipe lâche ainsi prise ? "Qu’est-ce que cela signifie lâcher prise ? Il y a toujours un adversaire en face. Et une équipe comme le Kosovo ne cesse de progresser. Sur la fin, les Kosovars n’avaient plus rien à perdre et ils ont su nous mettre la pression. Dans une telle situation, il faut rester calme. Faire tourner la balle et s’offrir au partenaire. Mais cela n’a pas vraiment fonctionné." Au coup de sifflet final, l’équipe n’a pas vraiment fêté sa qualification. On n’a pas senti une joie débordante dans vos rangs... "Nous avons atteint avec cette qualification notre premier objectif. Nous pouvons en retirer une certaine fierté. Il est sûr que cette qualification n’a pas été obtenue d’une manière convaincante. Mais l’été prochain, personne ne nous demandera comment nous nous sommes qualifiés... La Suisse disputera une phase finale pour la sixième fois de rang. Et pour une nation comme la nôtre, c’est un résultat qui ne coule pas de source." "Je dois livrer la marchandise" Comment voyez-vous le match de mardi contre la Roumanie ? "Avec la qualification acquise, nous pourrons jouer l’esprit libre. La première place du groupe sera en jeu. Nous la voulons". Comprenez-vous les critiques adressées à Murat Yakin ? "Il ne me revient pas de m’exprimer à ce sujet. Mon rôle est de livrer la marchandise sur le terrain. Pour l’entraîneur, pour l’équipe et pour moi. Ce qui est écrit ne nous a jamais intéressé." Quelle relation entretenez-vous avec Murat Yakin ? "L’heure n’est pas venue de s’exprimer sur cette question. Il est l’entraîneur de l’équipe de Suisse et nous sommes une équipe unie. Nous gagnons ensemble. Nous perdons ensemble. Nous n'avons, c’est vrai, pas réalisé des grands matches cet automne. Mais la qualification, nous l'avons obtenue ensemble." Au Bayer Leverkusen, vous jouez un cran plus bas qu’en équipe de Suisse. Vos statistiques sont vraiment impressionnantes depuis le début de la saison. Ce rôle de no 6 qui est le vôtre en club vous convient à merveille, n'est-ce-pas ? "Les statistiques ne mentent jamais !"

La deuxième descente dames de Zermatt aussi annulée Toujours pas de descente organisée sur la Gran Becca Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le Cervin semble maudit. La deuxième descente dames de Zermatt/Cervinia a dû être annulée en raison d'un vent trop fort. Après avoir repoussé le départ de 11h45 à 12h30, les organisateurs ont dû se résoudre à tirer une nouvelle fois la prise. Cela fait donc huit annulations en deux saisons pour cette nouvelle piste Gran Becca qui se refuse pour l'heure au Cirque blanc. Au final, comme les messieurs, les dames auront pu s'entraîner une fois sur ce tracé à cheval entre la Suisse et l'Italie. Le week-end dernier, ce sont les deux descentes masculines qui avaient subi le même sort à cause des mauvaises conditions météo. Il convient de rappeler que le départ se fait à plus de 3000 mètres sur un glacier et que le mois de novembre n'offre que rarement d'excellentes conditions de ski à cette altitude. Ces reports ne font pas les affaires des spécialistes de vitesse qui doivent encore ronger leur frein avant de pouvoir disputer les courses de St-Moritz du 8 au 10 décembre avec deux Super-G et une descente le samedi.