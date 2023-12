Un podium pour Lara Gut-Behrami ++ Fiala et les Kings enchaînent

Gut-Behrami 3e du premier super-G de St-Moritz, Goggia impériale Lara Gut-Behrami devra patienter avant de décrocher son 20e succès dans un super-G en Coupe du monde Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a cueilli son quatrième podium de l'hiver vendredi à St-Moritz, en cinq courses disputées. La Tessinoise a terminé 3e d'un super-G remporté par une Sofia Goggia impériale. Cette première épreuve de vitesse de la saison, disputée dans des conditions compliquées en raison d'une visibilité réduite, a vu Sofia Goggia réaliser une démonstration. L'Italienne, bien plus directe que ses rivales dans ses trajectoires, a devancé sa dauphine autrichienne Cornelia Hütter de 0''95. Lara Gut-Behrami a, elle, lâché 1''02 sur Sofia Goggia. La détentrice du Globe de cristal de la spécialité saura se contenter de ce podium, son 78e en Coupe du monde, arraché avec 0''06 d'avance sur la leader du général Mikaela Shiffrin (4e). Elle tentera de s'offrir un 20e succès dans la discipline dimanche. Les autres Suissesses ont manqué leur affaire vendredi dans la station grisonne, où une descente aura lieu samedi. Trop passive, Corinne Suter n'a pu faire mieux que 8e, à 1''91 de la gagnante. Coupable d'une grosse faute de ligne juste avant une portion de "plat", Michelle Gisin a pour sa part perdu plus de trois secondes.

11 sur 11 pour Kevin Fiala et les Kings La fête continue pour Anze Kopitar (11) et Kevin Fiala (22). Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La fête continue pour Kevin Fiala et Los Angeles ! Les Kings ont cueilli un onzième succès de rang à l’extérieur lors d’une soirée bien faste pour les joueurs suisses. Les Kings se sont imposés 4-0 à Montréal grâce notamment à deux passes décisives de Kevin Fiala. Le meilleur compteur suisse de la saison comptabilise désormais 23 points (6 buts/17 assists) au sein d’une équipe qui n’a plus besoin que d’un succès pour égaler cette fois le record du nombre de victoires à l’extérieur de rang. Les Kings ont ainsi rendez-vous avec l’histoire samedi à New York où ils affronteront les Islanders. 20 points pour Roman Josi Roman Josi a, pour sa part, atteint le seuil des 20 points avec son but et son assist lors du succès 5-1 à domicile de Nashville devant Tampa Bay. Le capitaine a décroché la troisième étoile à l’issue d’une rencontre qui confirme bien le grand retour des Pretadors au premier plan. Nashville a, en effet, remporté neuf de ses onze derniers matches pour basculer enfin du bon côté de la barre après un début de saison bien compliqué. Les Predators sont ainsi revenus à la hauteur de l’Arizona Janis Moser, battue 4-1 sur sa glace par Philadelphia pour mettre un terme à une série de cinq victoires de rang. A Chicago, Philipp Kurashev a, pour sa part, inscrit l’unique but de la rencontre pour donner la victoire aux Blackhawks devant Anaheim. Le Bernois a marqué sa cinquième réussite de la saison sur une séquence à cinq contre quatre à la 30e. Il a obtenu la deuxième étoile, la première revenant à son gardien Petr Mrazek, avec ses 37 arrêts pour le 25e blanchissage de sa carrière. Akira Schmid étincelant Akira Schmid a, également, sorti le grand jeu. Le portier bernois a été le grand artisan du succès 2-1 de New Jersey à Seattle. Auteur de 33 arrêts, il a été désigné homme du match. Crédités tous les deux d’un assist, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont également contribué à cette victoire. Les Devils ont désormais remporté cinq de leurs six derniers matches pour revenir à 2 points d’une place virtuelle en play-off dans une Metropolitan Division particulièrement dense.

In-Season Tournament: une finale Lakers - Indiana LeBron James inarrêtable devant New Orleans. Image: KEYSTONE/AP/Kyle Terada La finale de la première édition du In-Season Tournament opposera ce samedi à Las Vegas les Lakers à Indiana. Une occasion de plus pour LeBron James de marquer les esprits à... bientôt 39 ans. Jeudi soir, le maître à jouer des Lakers a réussi un nouveau festival lors de la demi-finale remportée 133-89 par les Lakers devant New Orleans. Il a inscrit 30 points en moins de trois quarters pour mener la franchise de L.A. vers la victoire. LeBron James a, surtout, marqué les 11 premiers points des Lakers dans un deuxième quarter remporté 38.-24, avec notamment trois tirs primés consécutifs qui ont fait très mal aux Pelicans. Dans la première demi-finale, Indiana s’est imposé 128-119 devant Milwaukee. Les Pacers doivent en grande partie leur victoire au brio de leur meneur Tyrese Haliburton, auteur de 27 points et de 15 assists.

Newcastle prend la leçon à Everton Fabian Schär, à gauche, ne peut que regarder Dwight McNeil ouvrir le score pour Everton. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Newcastle a concédé une défaite d'une large ampleur 3-0 sur le terrain d'Everton, pourtant mal classé. Fabian Schär et la défense des Magpies ont vécu une soirée cauchemardesque. A moins d'une semaine d'un match décisif contre l'AC Milan en Ligue des champions, Newcastle a tout, sauf rassuré. Les coéquipiers de Guimaraes ont été largement dominés par Everton, qui occupait la 18e place avant cette soirée. Deux erreurs de Kieran Trippier ont favorisé le succès d'Everton, mais Schär n'est pas paru à son avantage non plus. Le Thurgovien avait été touché à la tête juste avant la fin de la première période, mais il avait repris ses esprits et terminé le match sur le terrain. Avec cette défaite, Newcaste reste collé à la 7e place à 10 points du leader Arsenal.

Lugano prononce seize interdictions de stade Des incidents s'étaient produits à l'occasion du derby Lugano - Ambri-Piotta du 29 septembre dernier. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Suite aux incidents qui s'étaient produits à l'occasion du derby Lugano - Ambri-Piotta le 29 septembre dernier, le club luganais a prononcé seize interdictions de stade. Dans un communiqué, Lugano précise que les personnes sanctionnées ont été repérées par un visionnement soigneux des images de surveillance et de celles de la TV. La durée de l'interdiction de stade varie selon la gravité des faits entre deux et trois ans. Les personnes sanctionnées se sont rendues coupables entre autres d'atteinte à l'ordre public, de violence et menace contre le personnel de sécurité, incitation à la violence et recours à la violence. L'interdiction de stade concerne tous les matches nationaux et internationaux de hockey sur glace et de football dans toutes les ligues et catégories de jeu dans tous les stades ainsi que dans leurs périmètres proches.

Beat Forster se retirera à la fin de la saison Beat Forster, un colosse sur la glace. Image: KEYSTONE/PostFinance A 40 ans et vingt-quatre saisons au plus haut niveau, le défenseur du HC Bienne, Beat Forster a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue du présent Championnat. Beat Forster entrera dans l'histoire comme une véritable légende du hockey sur glace suisse. Son nom est indissociable de six titres de champion de Suisse, dont cinq triomphes avec le HC Davos et un avec les Zurich Lions. Il a en outre couronné son impressionnante carrière par deux victoires en Coupe Spengler. En tant que joueur du HC Bienne, il a atteint pour la deuxième fois de sa carrière le statut de vice-champion suisse. Sans oublier qu'à 40 ans, il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la National League. Il a disputé 1140 matches en LNA devenu ensuite la National League. Ses impressionnantes qualités physiques, qui en faisaient un redoutable pratiquant de la lutte suisse, ont également été appréciées en équipe de Suisse. Il compte 109 sélections, la première le 16 avril 2003 lors d'un Suisse - Canada à Kloten. Il a disputé les Jeux olympiques de Turin. Comme il n'était pas un grand fan du coach national Ralph Krueger, sa carrière internationale s'est terminée en automne 2008 lors d'un modeste Suisse - Canada à Francfort.

Val Thorens: deux Suisses dans le top 3 en ouverture de saison Fanny Smith: un podium en ouverture de la saison Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Les Suisses ont obtenu deux podiums en ouverture de Coupe du monde à Val Thorens. Les Vaudois Fanny Smith et Romain Détraz ont tous deux pris la troisième place de leur course. Fanny Smith a ainsi réussi le 70e top 3 de sa carrière. L'épreuve a été remportée par la grande dominatrice de la spécialité, la Suédoise Sandra Näslund. Pour Romain Détraz, ce podium met fin à une disette de presque quatre ans. Il a souvent été handicapé par des blessures lors des derniers hivers. La victoire est revenue à l'Autrichien Tristan Takats.

Dopage: Paul Pogba dans de sales draps Paul Pogba pourrait écoper d'une longue suspension Image: KEYSTONE/AP/Spada Quatre ans de suspension ont été requis par le parquet antidopage italien contre le milieu international français Paul Pogba. Le joueur de la Juventus a été testé positif à la testostérone en août. Ce réquisitoire est conforme à la peine maximale encourue par Paul Pogba (30 ans) selon le Code mondial antidopage. Une telle suspension peut toutefois être réduite de moitié si le Français démontre une non-intentionnalité. Elle peut même être limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance". Complément alimentaire Le champion du monde 2018 a été contrôlé positif en août, à l'occasion du match entre Udinese et la Juventus lors de la 1re journée du calcio. Il n'était pas entré en jeu. Moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage (Nado), Pogba avait appris que l'analyse de son échantillon B confirmait la présence de métabolites de testostérone. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de "La Pioche" a fait savoir en septembre que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire.

Vincent Cavin quitte son poste d'assistant de Murat Yakin Vincent Cavin et Murat Yakin: des chemins différents en 2024 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Vincent Cavin quittera l'Association suisse de football au 31 décembre, a indiqué celle-ci. La rupture a été décidée d'un commun accord. Le Vaudois était l'assistant du sélectionneur Murat Yakin. Il travaillait depuis treize ans à l'ASF, d'abord avec les M21 puis avec l'équipe première depuis 2014. Le technicien vaudois âgé de 48 ans a participé notamment à trois Coupes du monde, deux Euros et aux Jeux olympiques de Londres. Les deux parties ont décidé de se séparer "après beaucoup de satisfactions mutuelles, de bons souvenirs et d'émotions intenses", a indiqué l'ASF. Vincent Cavin pourra ainsi relever de nouveaux défis professionnels. "L’ASF remercie sincèrement Vincent Cavin qui, sous la direction de trois coachs nationaux, Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petkovic et Murat Yakin, a contribué par ses larges compétences et son intense engagement aux qualifications régulières de notre équipe nationale aux tournois finaux UEFA et FIFA", a déclaré Dominique Blanc, le président de l’ASF.

CE en petit bassin: Noè Ponti domine les séries du 200 m papillon Noè Ponti est à l'aise à Otopeni Image: KEYSTONE/AP/Alexandru Dobre Noè Ponti a confirmé son rôle de favori du 200 m papillon aux Européens en petit bassin à Otopeni. Le Tessinois a signé le temps le plus rapide lors des séries. Au lendemain de son sacre sur 100 m papillon, Ponti n'a pas eu besoin de forcer son talent outre mesure pour se placer au sommet de la hiérarchie. Il a nagé en 1'54''38, à un peu moins de cinq secondes de son record de Suisse. Ponti est le seul des participants à être descendu sous la barre des 1'50. C'est la raison pour laquelle il sera l'homme à battre aussi sur cette distance. Un autre Suisse s'est qualifié pour les demi-finales, en l'occurrence le Saint-Gallois Toscan Marius, 15e en 1'57''59. Thierry Bollin a aussi rejoint les demi-finales, sur 100 m dos. Le médaillé de bronze du 50 m dos a pris le 12e rang des séries en 51''43. Enfin, Gian-Luca Gartmann en a fait de même sur 200 m 4 nages avec la 17e place en 1'58''98.

Stan Wawrinka de la partie pour le 10e anniversaire de son sacre Stanislas Wawrinka: cela fera dix ans déjà en janvier... Image: KEYSTONE/AP/AARON FAVILA Stan Wawinka (ATP 49) sera bien de la partie en janvier à l’Open d’Australie pour le dixième anniversaire de son sacre à Melbourne. Le Vaudois figure dans l’entry list dévoilée par les organisateurs. Victime d’une petite fracture de la malléole le mois dernier lors de son deuxième tour à Metz face au Français Luca Van Assche, le Vaudois estime qu’il sera apte à défendre ses chances à Melbourne à partir du 14 janvier. Seulement deux autres joueurs suisses ont intégré directement les tableaux du simple de cet Open d’Australie 2024, Dominic Stricker (ATP 94) et Viktorija Golubic (WTA 84). Le cut pour le simple messieurs se situe au 97e rang, au 99e pour le simple dames. Ce cut élevé s’explique par la présence de plusieurs joueurs qui ont fait jouer leur classement protégé. Les heureux élus sont Rafael Nadal, Marin Cilic, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Reilly Opelka et Jiri Vesely chez les hommes, Jennifer Brady, Angelique Kerber, Ajla Tomljanovic, Naomi Osaka, Shelby Rogers, Amanda Anisimova et Caty McNally chez les femmes.

Les Hawks filent du mauvais coton Clint Capela (au centre) à la lutte avec Nic Claxton et Spencer Dinwiddie pour une nouvelle défaite des Hawks. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta est dans le dur ! Battus 114-113 à domicile par Brooklyn, les Hawks ont concédé une quatrième défaite sur leurs cinq derniers matches, la onzième de la saison en vingt rencontres. Dans une rencontre qui a vu le score basculer en faveur de l’une des deux équipes à... 43 reprises , les Hawks se sont inclinés sur un panier de Mikal Bridges à 4’’5 du buzzer. Atlanta a eu une chance de forcer la décision sur l’ultime action du match avec Trae Young, lequel devait rater son tir après avoir été déséquilibré. Mais les arbitres ont jugé la défense des Nets licite. Aligné durant 29 minutes, Clint Capela n’a pas démérité avec ses 9 points, ses 12 rebonds et son différentiel de +3. Appelés à se déplacer à Philadelphie vendredi, le pivot genevois et ses coéquipiers se doivent toutefois de réagir. Ils n’occupent, en effet, que la dixième place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les play-in. La situation des Hawks n’est toutefois pas aussi désespérée que celles de San Antonio et de Detroit, qui ont concédé mercredi soir respectivement leur quinzième et dix-huitième défaites de rang. Les Spurs de Victor Wembanyama se sont inclinés 102-94 à Minnesota, les Pistons 116-102 à domicile contre Memphis.

Alina Müller: "J'ai accompli mon rêve en vivant de mon sport" La joueuse de hockey Alina Müller est à nouveau nommée dans la catégorie "MVP" pour les Sports Awards. Après de nombreuses privations, elle a accompli son rêve qui était de pouvoir vivre de son sport. 3 janvier 2024: cette date procure une grande joie anticipée à Alina Müller. C'est ce jour-là que son équipe, Boston, débutera dans la nouvelle ligue professionnelle féminine Women's Hockey League (PWHL) qui regroupe six équipes. Boston recevra Minnesota. Regard en arrière: le 30 juin 2013, Newark, New Jersey. Alina Müller est assise dans les tribunes du Prudential Center à l'occasion du repêchage de la NHL. Son frère, Mirco, actuellement défenseur à Lugano, a été choisi par les San José Sharks en 18e position. Elle ne ressent pas seulement de la fierté, mais aussi l'envie de pouvoir vivre elle-même une telle aventure. Elle ne croit pas le rêve inaccessible même si le hockey féminin végète dans l'ombre de celui des hommes. Dix ans plus tard, le rêve se réalise grâce à la fondation de la PWHL. Le propriétaire de cette nouvelle ligue est le groupe Mark Walter du milliardaire Mark Walter, entre autres propriétaire du FC Chelsea. Il a acquis la Premier Hockey Federation (PHF) qui se décrit comme la seule ligue professionnelle femme du monde. Cependant, la PHF a été engagée dans un bras de fer avec la Professionnal Women's Hockey Players' Association, qui regroupe les joueuses américaines et canadiennes et qui travaillait avec le groupe Mark Walter. La PHF a été dissoute et les meilleures joueuses se retrouvent réunies dans une seule ligue. Grande satisfaction Alina Müller aurait dû primitivement jouer dans la PHF lorsqu'elle a signé en mai un contrat d'une année avec les Boston Pride. Mais celle-ci a été abrogée avec la dissolution. La Zurichoise s'est retrouvée pendant une courte période dans l'inconnu, qui s'est terminée le 19 septembre avec la draft de la PWHL à Toronto. Elle n'a pas dû patienter trop longtemps puisque Boston l'a repêchée en numéro 3 comme première Européenne. "Cela représente beaucoup pour moi d'avoir pu vivre la même chose que Mirco. C'est une journée que je ne vais jamais oublier", dit-elle dans un entretien avec Keystone-ATS. Pendant les heures passées à Toronto, toute la carrière a défilé dans la mémoire d'Alina Müller. "J'ai pensé à tous les entraîneurs, à toutes les coéquipières et à tous les gens, qui m'ont dit que c'était impossible de gagner sa vie en tant que femme avec le hockey. C'était un sentiment agréable de pouvoir prouver le contraire. C'est une grande satisfaction et cela me donne une grande motivation pour les deux prochaines années." Bronze olympique à 15 ans Alina Müller a fait tôt les gros titres. En février 2014, elle a 15 ans quand elle participe aux Jeux olympiques de Sotchi. Avec son but du 4-2 et un assist sur le 2-2, elle est partie prenante dans la victoire 4-3 contre la Suède dans la finale pour la médaille de bronze et jusque-là le plus grand exploit du hockey féminin suisse. A part ça, elle a joué jusqu'aux M17 la plupart du temps avec des garçons. Lors de sa dernière saison à Kloten en M17 (2016-2017), elle avait réussi en 31 matches de qualification 13 buts et sept assists. Ensuite, Alina Müller n'a plus joué qu'avec les dames. Elle s'est engagée aux Zurich Lions où elle a brillé avec 80 points en 23 matches. Après une saison à Zurich, elle est partie à Boston en 2018 à la Northeastern University où elle a joué en ligue de Collège quatre au lieu de cinq ans en raison du Covid-19. Aujourd'hui, elle termine son Master en sciences de la rééducation. Timing parfait Le timing de la fondation de la nouvelle ligue n'aurait pu être meilleur. Et le fait qu'elle ait été choisie par Boston, ce fut la petite touche finale. "C'est incroyable comme tout s'est réalisé", souligne Alina Müller. Pour se préparer de manière optimale à la PWHL, elle est revenue temporairement en août aux Zurich Lions. "Je suis vraiment effrayée, lâche-t-elle. C'est une déception que les joueuses ne soient pas devenues bien meilleures au cours des cinq dernières années." Finalement, elle ne s'est entraînée que lors de périodes marginales avec l'équipe. Alina Müller espère que plus d'équipes vont s'inspirer de l'exemple du CP Zoug. Le club de Suisse centrale a fondé une équipe féminine cette saison et y a mis quelques moyens. Toutefois, un développement optimal en Suisse comme auparavant ne lui paraît pas possible, estime Müller. Elle espère que la PWHL donnera un élan. La prochaine étape pour Alina Müller est un voyage vendredi en Suisse. Elle sera présente dimanche pour la cérémonie des Sports Awards puisque comme l'an dernier, elle figure parmi les six nommées pour la récompense du MVP dans une équipe suisse.

Premier League: Liverpool fait le job, Manchester City battu Szoboszlai inscrit le deuxième but de Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Sheffield United, lanterne rouge de Premier League. Les Reds reviennent ainsi à deux points du leader Arsenal au terme de la 15e journée. Des réussites de van Dijk (37e) et Szoboszlai (94e) ont permis aux hommes de Jürgen Klopp d'emporter la totalité de l'enjeu et de rester dans le sillage des Gunners. Les deux équipes seront opposées à Anfield Road le 23 décembre. Aston Villa - qui recevra Arsenal ce samedi - occupe la troisième marche du podium provisoire à quatre longueurs après sa victoire 1-0 contre Manchester City (avec Manuel Akanji). Bailey a signé la réussite décisive à la 74e pour Villa qui a gagné ses sept matches à domicile cette saison. Pour leur part, les Citizens reculent au quatrième rang, à six points de la tête.