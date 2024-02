Un record de Suisse ++ Swiatek innarrêtable à Doha

Kälin a réussi une série impressionnante au Centre athlétique de St-Gall et a sauté à quatre reprises à 6m55 et plus. C'est lors de son cinquième essait qu'elle a atterri à 6m76, améliorant ainsi de 6 cm sa meilleure marque en salle.

Iga Swiatek a réussi la passe de trois à Doha. Après ses succès en 2022 et en 2023, la no 1 mondiale a cueilli un troisième titre de rang au Qatar.

Norwich occupe la septième place du classement avec ses 51 points. Christian Fassnacht et ses coéquipiers sont à la lutte avec West Bromwich Albion (52), Coventry City (51) , Hull (51) et Preston North End (49), Sunderland (47) pour les deux dernières places qualificatives pour les barrages de promotion.

A Mayence, Bo Henriksen n’a pas raté sa grande première. L’ancien entraîneur du FC Zurich a mené les siens à la victoire (1-0) devant Augsbourg. Le défenseur Sepp van den Berg a marqué de la tête l’unique but de la rencontre pour offrir à ses couleurs un deuxième succès cette saison et revenir à un point de la place de barragiste. Un succès acquis sans Silvan Widmer, resté sur le banc, et sans Edimilson Fernandes, blessé. Quant au Augsbourg de Ruben Vargas et de Kevin Mbabu, il a concédé une quatrième défaite de rang.

Directeur du comité d'organisation des Mondiaux 2027, Didier Défago a lui aussi exprimé sa surprise: "De ce que j'ai vu, les garanties sont là. Après, on ne parle peut-être pas des mêmes garanties." Le champion olympique de descente en 2010 continue: "Je crois que j'ai du job devant moi pour ce qui concerne la partie opérationnelle. Pour les négociations et la partie stratégique, je laisse ça à mon comité directeur."

Son de cloche similaire du côté du représentant du Conseil d'Etat valaisan, Frédéric Favre: "Par le passé, on a dû discuter avec l'UCI pour les Mondiaux de cyclisme et le CIO pour les JO. Malgré le fait que ces fédérations internationales soient en Suisse, elles ont un peu de peine à comprendre notre système politique."

Présentes sur le Haut-Plateau, les trois entités ont avoué une certaine surprise en apprenant cette polémique samedi matin. "Je confirme une chose, c'est que les moyens ont été soumis au Parlement en 2022, ils ont été votés, a expliqué le conseiller fédéral Guy Parmelin à Keystone-ATS. Donc le conseil fédéral et le Parlement ont fait leur job et ils ont apporté ces garanties. Et ces garanties, elles ne sont pas soumises au référendum. Le délai est échu."

Swiss-Ski aurait expliqué à la FIS qu'il était impossible pour la Confédération, le Canton du Valais et l'Association des communes de Crans-Montana de donner les garanties financières sans référendum. Et que la fédération suisse aurait donc demandé à être exemptée de ces garanties.

Lara Gut-Behrami: "J'ai vomi avant de partir"

Lara Gut-Behrami a confié avoir vomi avant la course samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Battue après quatre succès consécutifs, Lara Gut-Behrami a avoué être fatiguée samedi à l'issue de la 2e descente de Crans-Montana.

Mais elle se réjouit tout de même de posséder le dossard rouge de leader de trois disciplines.

Un week-end de trois courses à la mi-février, c'est un test à la fois physique et mental. Troisième de la deuxième descente de Crans-Montana derrière les Italiennes Marta Bassino et Federica Brignone, Lara Gut-Behrami a expliqué que son corps lui avait rappelé de faire attention.

"Je suis un peu fatiguée, raconte-t-elle dans l'aire d'arrivée. C'est clair que ce n'est pas simple de maintenir les énergies, ce sont quand même des jours très intenses. Malheureusement, j'ai vomi avant de partir à cause de la fatigue, mais c'est comme ça. Donc je suis encore plus contente d'avoir réussi à gérer les énergies sur la piste, d'avoir produit du bon ski et d'être à nouveau sur le podium."

Vomir, vraiment? "Ouais, cela ne m'était jamais arrivé. C'est la fatigue. A un moment donné, quand on ne peut plus, ça lâche. C'est la chaleur, c'est le stress physique et mental, mais ce n'est pas une excuse."

Se concentrer sur le ski

En enchaînant les podiums, la Tessinoise sait que le temps de récupération est moins important que pour les autres skieuses. Mais elle fait avec. "J'ai la chance de ne pas être seule, d'avoir un team autour de moi, précise-t-elle. On va essayer de tout faire de manière à récupérer le plus d'énergie possible. Parce que demain, ce sera à nouveau une journée chargée."

Reste que la skieuse de Comano est désormais en tête du général de la Coupe du monde et de trois disciplines sur quatre. "C'est incroyable de réussir à faire quelque chose comme ça, juge-t-elle. Je sais qu'à la fin, ce qui compte c'est le fait que j'ai réussi à construire pas à pas les bonnes choses. C'est simplement en se focalisant sur le ski qu'on arrive à faire des choses pareilles. Mais cela ne peut encore rien dire, on est en février. Les globes, c'est au mois de mars. Je continue sur cette ligne en me concentrant sur le ski et en récupérant le plus d'énergie. On verra en mars."