Un record pour Curry ++ C'est fini pour Malgin

C'est fini aussi pour Denis Malgin Une s�rie � oublier pour Denis Malgin et Colorado. Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Il n'y a plus de joueur suisse encore en lice dans la Conférence Ouest. Après Nino Niederreiter avec Winnipeg, Denis Malgin a connu les affres de l'élimination avec Colorado au 1er tour des play-off. Sur sa glace de Denver, le tenant du titre s'est incliné 2-1 devant Seattle. L'Avalanche est battu ainsi une sixième fois de rang dans un acte VII. Le Kraken a forcé la décision sur un doublé du Danois Oliver Bjorkstrand inscrit en l'espace de 3'58'' en seconde période. Denis Malgin n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 6'02'' pour accuser un bilan de -1. Le Soleurois n'aura pas comptabilisé le moindre point lors de cette série alors que ses statistiques de la saison régulière laissaient croire à un autre destin. Gagner 65 matches en saison régulière n'offre aucune garantie. Boston en a fait l'amère expérience dans la Conférence Est. Les Bruins ont été éliminés par Florida après avoir pourtant mené 3-1 dans cette série. Les Panthers se sont imposés 4-3 dans l'acte VII à Boston grâce à une réussite de Carter Verhaeghe après 8'35'' de jeu dans la prolongation. Ils avaient arraché l'égalisation à 1'00'' de la sirène. On précisera que Boston n'avait jamais perdu trois matches de suite cette saison...

Un record pour Stephen Curry Stephen Curry: le premier joueur � inscrire 50 points dans un acte VII. Image: KEYSTONE/AP/Jos� Luis Villegas Extraordinaire Stephen Curry ! Auteur de 50 points, un record dans un acte VII, le meilleur arrière au monde a offert à Golden State une demi-finale de Conférence contre les Lakers de LeBron James. A Sacramento, le tenant du titre s'est imposé 120-100 pour conclure cette série sur un récital de son atout maître. Avec un 20 sur 38 au tir dont un 7 sur 18 derrière la ligne des 3 points, Stephen Curry n'a peut-être pas témoigné d'une adresse extraordinaire, mais il est parvenu à enchaîner les paniers comme on enchaîne les perles. "Je voulais juste aller chercher mes tirs tôt. Dans ces cas-là, ça marche en général en notre faveur", explique-t-il. Les Warriors doivent également leur victoire à une défense de fer qui a contenu le pourcentage de réussite des Kings à un bien trop modeste 37,5 %. Golden State aura l'avantage du terrain face aux Lakers. L'acte I de ce derby de Californie se déroulera mardi à San Francisco.

Miami commence victorieusement sa série Jimmy Butler (en rouge), ici dans un duel avec Josh Hart) a �t� l'homme du match, au Madison Square Garden. Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Un jour après le succès de Denver dans l'acte I de sa demi-finale de Conférence Ouest face à Phoenix (127-105), Miami a parfaitement entamé sa demi-finale de la Conférence Est, en s'imposant 108-101 contre les New York Knicks au Madison Square Garden. Menés de seulement trois points (94-97) à cinq minutes de la fin du match, les Knicks ont alors perdu plusieurs ballons qui auront fait le bonheur de leurs adversaires. Auteur de 25 points, 11 rebonds et 4 passes décisives, Jimmy Buttler a été l'homme du match pour le Heat. Le meilleur scoreur de la partie a toutefois été R. J. Barrett avec 26 unités.

Jan Cadieux confirmé à Genève-Servette Jan Cadieux sera toujours derri�re le banc du Gen�ve-Servette, la saison prochaine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Jan Cadieux (43 ans) sera toujours l'entraîneur du Genève-Servette, la saison prochaine. Cette prolongation, jusqu'au terme du championnat 2023-2024, concerne l'ensemble du staff. L'annonce en a été faite par Marc Gautschi, le directeur sportif du club, sur le plateau de Sport Dimanche. Ancien joueur du GSHC (de 2003 à 2011), Jan Cadieux avait été nommé coach des Aigles le 10 novembre 2021, alors que l'équipe pointait au 11e rang du classement de National League. Le Canado-Suisse avait alors succédé à Pat Emond, dont il était l'assistant. Pour sa première saison complète sur le banc, Jan Cadieux est parvenu à décrocher le premier titre national de l'histoire du Genève-Servette.

Le Tour à Adam Yates, l'étape à Fernando Gaviria Adam Yates succ�de � Alexandr Vlasov, au palmar�s du Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Souvent ennuyeux cette année, le Tour de Romandie s'est au moins donné un vainqueur crédible avec la victoire du Britannique Adam Yates (UAE Emirates). La dernière étape à Genève est revenue au meilleur sprinter présent, le Colombien Fernando Gaviria. Adam Yates a forgé son succès samedi dans la montée de 20 km de Thyon 2000 qu'il a su parfaitement dompter après avoir limité la casse lors du prologue au Bouveret et lors du contre-la-montre de Châtel-St-Denis (3e à 17''). Un échelon supplémentaire Vainqueur du Tour des Emirats Arabes Unis en 2020 et du Tour de Catalogne en 2021, Yates a passé un échelon supplémentaire avec ce succès sur la boucle romande. "Je crois que j'aurais déjà pu lutter pour la victoire au Tour de Suisse l'an dernier, si je n'avais pas dû abandonner après quatre étapes suite au Covid", rappelait Yates au moment d'évoquer ses courses sur les routes helvétiques. A 30 ans, le Britannique peut-il réussir désormais sur un grand tour ? "Une course de trois semaines, c'est autre chose. C'est une autre planification avec une équipe spéciale autour de soi", relève Yates, coéquipier de Tadej Pogacar. Au classement final, Adam Yates précède l'Américain Matteo Jorgenson de 19'' et l'Italien Damiano Caruso à 27''. Meilleur Suisse: Gino Mäder termine 15e à 2'48''. Le Jurassien Yannis Voisard obtient une belle 18e place à 3'24''. Le contre de Reichenbach L’étape de dimanche a été marquée par le baroud d’honneur de Thomas Gloag. Onzième du classement avant cette ultime étape, le Britannique de chez Jumbo Visma a fait partie de la principale échappée du jour. Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2022 s’est retrouvé leader virtuel, avant d'être rejoint à 34 km du but. Dix kilomètres plus tard, le Valaisan Sébastien Reichenbach et son coéquipier chez Tudor, le Luxembourgeois Arthur Kluckers, faussaient compagnie au peloton, parvenant à rejoindre le Français Geoffrey Bouchard. Vaillant, le trio était rejoint à 2 km du but. Au sprint, le Colombien Fernando Gaviria a fait valoir sa pointe de vitesse, devançant l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Ethan Hayter. Mäder entre deux eaux Côté suisse, Gino Mäder a terminé au 15e rang final. Le Bernois était balancé entre deux sentiments au moment d'évoquer sa performance. "C'est une déception pour moi, mais d'un autre côté, je suis aussi venu ici pour préparer le Giro." Mäder estime que sa préparation est jusque-là très bonne. "Jamais malade, jamais triste au moment de partir à l'entraînement, vraiment tout a bien marché jusque-là." Le coureur de l'équipe Bahrain sera au départ du Tour d'Italie samedi dans les Abruzzes. Sans doute qu'un podium au Romandie lui aurait peut-être offert la place de leader. Celle-ci sera, sans doute, réservée à l'Australien Jack Haig. Après le Giro, Mäder devrait soit disputer le Tour de Suisse, soit le Tour de France. La deuxième option devrait être privilégiée. La satisfaction Yannis Voisard Autre satisfaction helvétique: Yannis Voisard. Le Jurassien de l'équipe Tudor a passé un palier en comparaison de la saison dernière avec un top 20 à l'arrivée. Il va désormais disputer le Tour de Hongrie. Sera-t-il au départ du Tour de Suisse ? "Rien n'est encore certain. J'ai enchaîné beaucoup de courses jusque-là, il faudra voir mon état de forme."

Bundesliga: le Bayern Munich reprend la tête Serge Gnabry jubile apr�s le 1-0 Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a repris la tête au terme de la 30e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont difficilement battu la lanterne rouge Hertha Berlin 2-0. Les hommes de Thomas Tuchel ont dû patienter plus d'une heure avant de briser la résistance des visiteurs. Gnabry (69e) et Coman (80e) ont marqué, à chaque fois sur une passe de Kimmich. A quatre matches de la fin, le Bayern possède un point d'avance sur Borussia Dortmund.

Premier League: Manchester City nouveau leader Encore un but pour Haaland Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les feux sont au vert pour Manchester City. Le champion en titre a gagné 2-1 dimanche à Londres sur la pelouse de Fulham. Il compte un point d'avance sur Arsenal, qui a joué un match de plus. Haaland (3e/penalty) et Alvarez (36e) ont marqué pour les Citizens de Pep Guardiola, alors que les Cottagers avaient égalisé par Vinicius (15e). Haaland a ainsi inscrit son 33e but de la saison en Premier League, ce qui constitue un record dans un championnat à 38 journées. Le Norvégien a aussi marqué désormais 50 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec City.

Super League: pas de vainqueur au Letzigrund Dzemaili inscrit son deuxi�me penalty Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Zurich et Sion se sont séparés sur un nul 2-2 dans le match de la peur lors de la 31e journée de Super League. Les Valaisans ont mené deux fois, mais le FCZ est revenu grâce à deux penalties. Cette partie souvent houleuse a vu les visiteurs prendre l'avantage par Fortuné (20e) puis Cyprien (44e). Mais le tenant du titre, qui est bien loin du niveau qu'il avait voici un an, a bénéficié de deux penalties plutôt sévères accordés par la VAR et transformés par Dzemaili (25e/78e). Sion peut donc s'estimer mal payé de ses efforts. Car le FCZ n'a vraiment pas montré grand-chose, mis à part une agressivité souvent à la limite. Mais au final, les pensionnaires du Letzigrund conservent trois points d'avance sur les Sédunois.

GP d'Espagne: coup double pour Bagnaia Coup double pour Bagnaia � Jerez Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Espagne MotoGP à Jerez. Le tenant du titre a ainsi repris la tête du championnat du monde. Bagnaia, qui était tombé alors qu'il menait lors des deux dernières courses, a cette fois fait preuve de davantage de patience. Il a longtemps attendu derrière les KTM avant de prendre le commandement à 3 tours de l'arrivée. L'Italien s'est imposé devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM), qui avait gagné le sprint samedi, et l'Australien Jack Miller (KTM). Au championnat, Bagnaia est désormais leader avec 22 points d'avance sur son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati), tombé dimanche, et 25 sur Binder.

GP d'Azerbaïdjan: Perez s'impose devant Verstappen Sixi�me succ�s en F1 pour Sergio Perez Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Sergio Perez (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Mexicain a devancé son coéquipier néerlandais Max Verstappen et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Cette saison risque bien de se résumer à un duel entre les deux pilotes Red Bull, qui ont gagné les quatre courses disputées jusqu'ici, à raison de deux chacun. Les bolides autrichiens ont aussi obtenu trois fois le doublé. Perez - qui s'était déjà imposé samedi lors du sprint - a signé le sixième succès de sa carrière en formule 1. Il a pris l'avantage sur Verstappen au 11e tour, profitant de l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Après le restart, le Mexicain a su résister à la pression mise par le double champion du monde, parvenant toujours à rester hors de portée de DRS. Verstappen a ensuite progressivement perdu du terrain sur son coéquipier et a dû se contenter du deuxième rang. Il conserve cependant la tête du championnat du monde, mais son avance sur Perez n'est plus que de six points. Le prochain Grand Prix aura lieu dimanche prochain à Miami.

Grand Prix d'Azerbaïdjan: tous à l'assaut de Red Bull L'heure de la reprise a sonné ! Le championnat du monde de Formule 1 fait son retour en Azerbaïdjan après quatre semaines de trêve pour un week-end sprint revisité. L'objectif est le même pour toutes les équipes: saper la domination de Red Bull, sans partage depuis le début de la saison. Après trois courses et autant de poles et de victoires accrochées, Red Bull arrive sur les rives de la mer Caspienne en maître incontesté de la discipline. Preuve de sa forme, l'écurie autrichienne a été la grande bénéficiaire du week-end australien début avril puisque le double champion en titre Max Verstappen s'est imposé au terme d'une course chaotique. Son coéquipier Sergio Perez a terminé 5e -le plus mauvais classement d'une Red Bull en 2023- en s'élançant depuis la dernière place. 15 points d'avance A la veille de la quatrième manche de la saison, Verstappen, dernier vainqueur en Azerbaïdjan, compte 15 points d'avance au championnat (69) sur Pérez (54). Mais dans les rues de Bakou, où l'issue est souvent imprévisible (six vainqueurs différents en six courses disputées), Aston Martin et Fernando Alonso pourraient être les premiers à inverser la dynamique. L'Espagnol de 41 ans, qui n'a jamais été aussi proche de la victoire depuis son retour en F1 en 2021, le sait: le tracé azerbaïdjanais, savant mélange de vitesse et de pilotage dans la vieille ville, représente "un défi unique qui crée de nombreuses opportunités pour le risque mais aussi de récompense". Le vétéran de la grille, 3e au championnat, ne s'y trompe pas car très souvent, les GP y ont donné lieu à des courses spectaculaires. Améliorations en vue Pilotes et écuries ont profité d'une trêve printanière de quatre semaines - conséquence de l'annulation du GP de Chine prévu mi-avril à cause du Covid-19 - pour ajuster leurs monoplaces. Si Alpine arrivera à Bakou "avec un nouveau plancher ainsi que d'autres éléments aérodynamiques et mécaniques", Ferrari attendra encore un peu avant d'apporter des modifications. L'enjeu est crucial pour la Scuderia qui connaît son pire début de saison depuis 2009. Seulement 4e force du plateau pour l'instant, l'équipe vice-championne en titre chez les constructeurs se retrouve reléguée derrière Red Bull, Aston Martin et Mercedes, dont la W14 peine encore à répondre aux ambitions de victoires de l'octuple championne du monde. "Nous avons essayé de tirer le meilleur de la trêve, en apportant des développements prévus et en tirant le meilleur parti possible de ce que nous avons appris jusqu'à présent", a expliqué le patron de l'écurie allemande, Toto Wolff. Premier signe encourageant, Mercedes a signé en Australie son premier podium de la saison grâce à la deuxième place de Lewis Hamilton. Toutefois, tempère Wolff, "il faut être prudent et ne pas trop se fier à un seul résultat".

Denver maîtrise son sujet dans l'acte I Jokic et les Nuggets ont domin� les Suns dans l'acte I Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Denver a maîtrisé son sujet dans l'acte I de sa demi-finale de Conférence face à Phoenix. Têtes de série nos 1 à l'Ouest, les Nuggets ont dominé les Suns 127-105 samedi en NBA. Le grand homme du match fut Jamal Murray. L'arrière des Nuggets, privé sur blessure du 2e tour des play-off 2022 perdu face aux Suns, a inscrit 34 points en rentrant notamment 6 de ses 10 tentatives à 3 points. Il s'est également fait l'auteur de 9 passes décisives, 5 rebonds et 2 interceptions. Le double MVP Nikola Jokic a quant à lui cumulé 24 points et 19 rebonds pour Denver, qui a pris le large dans un deuxième quart-temps remporté 37-19. Les Nuggets ont compté jusqu'à 25 points d'avance, "tuant" le match en signant un partiel de 14-0 alors que les Suns de Kevin Durant (29 points, 14 rebonds) étaient revenus à 11 longueurs (106-95) à 7'40'' de la fin.

Les Devils ne parviennent pas à conclure en 6 matches Akira Schmid est redescendu de son nuage Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils devront disputer un match no 7 lundi à Newark dans le 1er tour des play-off de NHL qui les oppose aux Rangers. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers ont été battus 5-2 samedi au Madison Square Garden. New Jersey a pourtant ouvert la marque à la 12e minute dans la mythique salle new-yorkaise. Mais les Rangers ont égalisé à 25'' de la première sirène avant de marquer deux fois dans le deuxième comme dans le troisième tiers pour mener 5-1 à la 53e. Impérial dans les trois matches précédents avec 80 arrêts sur 82 tirs et un blanchissage lors de l'acte V, Akira Schmid est redescendu de son nuage. Le jeune portier bernois (22 ans) a été remplacé après avoir encaissé cinq buts sur les 29 tirs cadrés par les Rangers. Nico Hischier a quant à lui signé son 4e assist de la série sur le 5-2 marqué à 6 contre 4 à 4'48'' de la fin du match, alors que Timo Meier (0 point dans la série) et Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit leur nom au tableau des compteurs. Les Kings éliminés malgré un brillant Fiala Kevin Fiala a brillé samedi sous le maillot des Kings, en vain puisque Los Angeles est tombé en six matches face à Edmonton. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et deux assists dans une partie perdue 5-4 face aux Oilers, qui ont marqué le 5-4 à 3'03'' de la fin du troisième tiers. Il termine la série avec 6 points, en ayant manqué les trois premiers actes sur blessure. A noter par ailleurs que les Maple Leafs ont remporté une série de play-off pour la première fois depuis 2004. Toronto s'est imposé 2-1 après prolongation sur la glace de Tampa Bay dans le match no 6, grâce à un but de l'ex-pigiste de Berne John Tavares après 4'36'' en overtime. La franchise ontarienne avait perdu les 11 derniers matches dans lesquels elle avait l'occasion de conclure une série...