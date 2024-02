Une débâcle pour les Suissesses ++ Le carton bleu sera discuté

Partie avec le dossard no 2, Julia Simon s'est imposée après avoir réussi un 10/10 au stand de tir. Elle a précédé ses compatriotes Justine Braisaz-Bouchet (à 4''9) et Lou Jeanmonnot (à 40''8), qui ont toutes deux manqué une cible. Sophie Chauveau a ponctué l'écrasante domination tricolore en finissant 4e à 44''2, avec elle aussi une faute.

La Suissesse la mieux classée a été Elisa Gasparin (49e), à 2'41''7 et avec une seule erreur au tir. Amy Baserga (7/10) a fini 54e à 2'52''8 alors qu'Aita Gasparin, 62e à 3'07 avec deux cibles ratées, ne pourra elle non plus pas courir la poursuite.

Les premiers tests pourraient avoir lieu la saison prochaine. La Fédération anglaise envisagerait de mettre à disposition la Coupe masculine et féminine sur une base volontaire. Si le "carton bleu" devait être introduit dans le règlement, il s'agirait du premier nouveau carton depuis l'introduction du jaune et du rouge lors de la Coupe du monde de 1970.

Le "carton bleu" doit permettre d'infliger une pénalité de temps de dix minutes aux joueurs, par exemple lorsqu'ils commettent une faute et annihilent une occasion de but manifeste ou lorsqu'ils s'en prennent verbalement aux arbitres. Deux cartons bleus devraient conduire à un rouge, tout comme un bleu et un jaune, si l'on se réfère aux Anglais.

Semenya présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles et livre depuis plus de dix ans un bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme, appelant au respect "de la dignité et des droits humains".

"L'enjeu significatif de l'affaire pour la requérante et la marge d'appréciation réduite de l'État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi, dont la requérante n'a pas bénéficié en l'espèce", avait-elle poursuivi.

Aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), la supersonique Jamaïcaine (record de 10''60 sur 100 m en 2021) entend "repousser les frontières" et "montrer aux gens qu'on s'arrête quand on le décide".

Légende de la piste, Fraser-Pryce compte huit médailles olympiques dont trois en or et dix titres de championne du monde. Elle a notamment déjà été couronnée reine du 100 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, avant d'être battue à Rio en 2016 (3e) et à Tokyo en 2021 (2e).

Les trois autres Suisses en lice jeudi ont également connu la défaite. A Boston dans le choc au sommet de la soirée, Pius Suter et Vancouver se sont inclinés 4-0. A Philadelphie, Nino Niederreiter et Winnipeg, battus 4-1, ont concédé une cinquième défaite de rang. Enfin à Tempe, Janis Moser et Arizona ont été battus 3-2 par Vegas, le Champion en titre. Les Coyotes ont connu une entame catastrophique. Janis Moser et ses coéquipiers étaient, en effet, menés 2-0 après seulement 77’’ de jeu...

Nico Hischier a inscrit un but - en infériorité numérique – et délivré un assist pour ses 31e et 32e points de la saison. Il a obtenu la troisième étoile, la première revenant au gardien des Flames Jacob Markstrom qui a réussi 37 arrêts. Si Nico Hischier a fait le job, Timo Meier a, pour sa part, traversé une soirée bien maussade avec son bilan de... -3.

Nico Hischier (13) face Brayden Pachal (94) pour une soirée contrastée: un but et un assist mais une défaite au final. Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun

Les Knicks ont été les plus actifs jeudi avec la venue de deux joueurs de Detroit, Bojan Bogdanovic et Alec Burks. Oklahoma City a, pour sa part, recruté le All-Star Gordon Hayward (Charlotte) et Brooklyn le Champion du monde allemand Denis Schröder (Toronto).

Battus 4-0 à Tampere en novembre et 4-3 en prolongation en décembre à Zurich, la Suisse a subi une troisième défaite face à la Finlande. Il reste à espérer que Patrick Fischer saura trouver les mots pour permettre à ses joueurs de relever la tête samedi contre la Suède et dimanche face à la République tchèque. Mais pour une sélection qui compte cinq néophytes et seulement sept joueurs qui ont déjà disputé un Championnat du monde, la quête du résultat n’est peut-être pas le premier objectif dans ce triptyque suédois qui tombe juste avant le sprint final de la saison régulière du championnat...

La Finlande avait le bonheur d’égaliser juste avant la mi-match sur une rupture d’Eemil Erholtz avant de prendre la main grâce aux buts inscrits par Juha Jääskä à la 48e et par Oliwer Kaski à la 53e. Le deuxième but suisse marqué par Marc Marchon (Kloten) ne devait pas remettre en question le succès prévisible de la Finlande.

Seulement, le manque d’efficience dans le dernier geste et également les hésitations du gardien Joren van Pottelberghe ont pesé lourd. Titularisé alors qu’il ne joue plus que les utilités dans son club, le Biennois n’est pas irréprochable sur les deux dernières réussites finlandaises.

La Suisse peut toutefois vraiment nourrir l’ambition de prendre l’une des deux premières places du groupe. Si elle y parvient, elle sera qualifiée pour un barrage aller-retour qui offrira à son vainqueur une place dans le Final Four en juin 2025. On rappellera que la Suisse s’était qualifiée pour le Final Four de la première édition en 2019 après avoir devancé la Belgique et l’Islande.

Dans ce groupe 4 qui comprend également le Danemark,qu’elle rencontrera en mars prochain à Copenhague en match amical, la tâche assignée à la Suisse ne s’annonce pas simple. Avec l’Espagne, elle défiera le tenant du titre qu'elle a déjà affrontée en phase de poules de cette même compétition en 2020 et en 2022. Avec la Serbie, elle croisera la route d'une équipe avide de revanche après ses deux défaites lors des Coupes du monde 2018 et 2022 dans des ambiances délétères. On n’ose, ainsi, imaginer l’accueil qui sera réservé au capitaine Granit Xhaka cet automne à Belgrade...

L'ancien meneur de jeu croate, demi-finaliste du Mondial 98, avait claqué la porte en exprimant "sa grande inquiétude et sa totale désapprobation" face aux velléités du président slovène de se maintenir au pouvoir au-delà de 12 ans, indiquant qu'il quittait l'UEFA au nom des "principes et valeurs auxquels (il croit) profondément".

Shiffrin a jusqu'à présent manqué trois courses: la deuxième descente et le Super-G de Cortina, et le géant de Plan de Corones.

La Suisse dans le chapeau 3

Ce jeudi, la Suisse sera fixée sur le destin qui l’attend pour sa quatrième campagne en Ligue des Nations. Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu à 18.00 à Paris.

Qualifiée pour le "Final Four" en 2019 avant d'être sauvée sur le tapis vert en 2020 et après une très belle remontada en 2022, la Suisse figure dans le chapeau 3 de la Ligue A avec l’Allemagne, la Pologne et la France. Le chapeau 1 regroupe l’Espagne, tenante du titre, la Croatie, l’Italie et les Pays-Bas, le chapeau 2 le Danemark, le Portugal, la Belgique et la Hongrie, le chapeau 4 Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l’Ecosse.

Cette édition s’enrichit de barrages. Ainsi, les deux premiers de chaque groupe disputeront un barrage aller-retour en mars 2025 pour désigner les qualifiés pour le "Final Four". Si les derniers des quatre groupes seront relégués en Ligue B, les troisièmes seront engagés dans un barrage de promotion/relégation avec les deuxièmes des quatre groupes de la Ligue B.

Les six matches de la phase de poules se dérouleront du 5 septembre au 19 novembre. Les barrages entre le 20 et 25 mars 2025, le "Final Four" du 4 au 8 juin 2025. Murat Yakin sera présent au tirage au sort qui se déroulera à la Maison de la Mutualité. Le sélectionneur espère sans doute éviter une double confrontation contre la Serbie si énergivore.