Une finale Gauff vs Sabalenka ++ Messi décisif

Gauff défiera Sabalenka en finale à New York Aryna Sabalenka savoure sa qualification pour la finale Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La pépite Coco Gauff (19 ans) défiera le futur no 1 mondial Aryna Sabalenka (25 ans) samedi en finale de l'US Open. L'Américaine a dominé Karolina Muchova 6-4 7-5 en demi-finales, la Bélarusse renversant quant à elle Madison Keys 0-6 7-6 (7/1) 7-6 (10/5). Coco Gauff (no 6), qui avait subi la loi d'Iga Swiatek l'an dernier à Roland-Garros pour sa première finale de Grand Chelem, partira en quête d'un premier titre majeur. Elle a joué à se faire peur jeudi dans le stade Arthur Ashe: elle a mené 5-1 service à suivre dans le premier set, et a servi pour le match à 5-3 dans la deuxième manche. La gagnante du récent WTA 1000 de Cincinnati a manqué une première balle de match dans le dixième jeu du second set. Mais elle a su se reprendre dans le "money time" pour conclure en signant un ultime break sur sa sixième balle de match, au terme d'une partie marquée par 61 fautes directes (dont 36 pour Karolina Muchova). Keys craque Sacrée en janvier à Melbourne pour sa première finale de Grand Chelem, Aryna Sabalenka (no 2) est quant à elle revenue de nulle part face à Madison Keys. Celle-ci a en effet survolé les débats jusqu'à 6-0 5-3, avant de céder sous le poids de la pression pour perdre 12 des 13 points suivants. Inexistante dans le premier jeu décisif, Madison Keys a également eu sa chance dans l'ultime manche, menant 4-2 service à suivre. Mais Aryna Sabalenka a su serrer sa garde. La Bélarusse a ainsi survolé les débats dans le super tie-break, gardant tout son calme après avoir célébré prématurément sa victoire à 7/3. Les pieds collés au sol La demi-finale Gauff-Muchova a par ailleurs été interrompue à 6-4 1-0 après que quatre activistes du climat se sont levés dans la partie haute des tribunes et ont scandé "end fossil fuels", arrêtez les carburants fossiles. Les joueuses ont été autorisées à quitter le court et rentrer au vestiaire le temps de régler la situation. Sur intervention de la police et sous les applaudissements du public, trois des militants sont sortis dans le calme, mais le quatrième s'est collé les pieds nus au sol. Les policiers et le service médical ont mis plusieurs minutes à le décoller avant de le faire sortir, les mains menottées dans le dos.

Quatre grands favoris pour une seule couronne L'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la France ou à nouveau l'Afrique du Sud? Quatre favoris pour une couronne alors que la Coupe du monde de rugby commence en France. L'issue s'annonce plus indécise que jamais à l'heure du coup d'envoi vendredi entre les All Blacks, triples champions du monde, et les Bleus, armés pour un premier sacre. Sur leur sol, à moins d'un an des Jeux olympiques à Paris (26 juillet - 11 août 2024), le demi de mêlée star Antoine Dupont et sa bande ambitionnent de succéder aux Springboks. Et devenir ainsi la deuxième équipe de l'hémisphère nord à remporter la Coupe du monde de rugby, après l'Angleterre en 2003. Gagner le titre pour une nation européenne serait une énorme prouesse. Car, hormis la parenthèse 2003, seules l'Australie (1991, 1999), l'Afrique du Sud (1995, 2007, 2019) et la Nouvelle-Zélande (1987, 2011, 2015) se sont partagé le trophée Webb-Ellis. Vingt équipes en tout, réparties dans quatre groupes, participent au Mondial, organisé dans neuf stades et où 600'000 supporters en provenance de l'étranger sont attendus. Fait inédit, l'Amérique du Sud aura trois représentants: l'Uruguay, l'Argentine et le Chili.

Shaqiri jouera contre le pays de ses parents Avec la rencontre entre le Kosovo et la Suisse, un rêve se réalise pour Xherdan Shaqiri. Pour la première fois, il va jouer dans le pays, où il est né. Il y a eu déjà beaucoup de matches spéciaux dans la vie de Shaqiri. Avec l'équipe de Suisse, outre les parties contre les "grandes" nations, les rencontres face à la Serbie ou les duels contre l'Albanie ou le Kosovo ont donné des étincelles. Le Bâlois avait joué contre la patrie de ses parents pour la première fois en mars 2022. Les deux nations s'étaient retrouvées pour un match amical à Zurich et s'étaient séparées sur un match nul (1-1). Samedi, un tout autre match attend l'attaquant helvétique. "Le match a beaucoup d'importance pour les deux équipes. Nous voulons réagir après la perte inutile de points contre la Roumanie (réd: 2-2) et le Kosovo veut corriger son mauvais départ en qualification." Après n'avoir récolté que trois points lors des quatre premiers matches, la Fédération kosovare s'était séparée de l'entraîneur français Alain Giresse et a rappelé Primoz Gliha. Le Slovène avait déjà dirigé l'équipe voilà deux ans. "Cela peut donner un nouvel élan à l'équipe", relève Shaqiri, qui est persuadé que les Kosovars ont joué en dessous de leur valeur jusque-là. Aussi un exemple au Kosovo Shaqiri est né le 10 octobre 1991 au sud-est du Kosovo, une année plus tard, il débarquait en Suisse avec sa famille. Il a réfléchi à ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait grandi au Kosovo à l'occasion d'une rencontre avec les médias, un jour avant le voyage pour Pristina. "Cela aurait été sûrement plus difficile, de construire une même carrière. Bien que je suis persuadé qu'avec la bonne attitude et la volonté nécessaire, presque tout est possible." Grâce à ses succès dans le football, Shaqiri est fêté aussi bien en Suisse qu'au Kosovo. Dans un pays qui a dû longtemps lutter pour son indépendance après la guerre - et qui n'est pas encore reconnu par 80 états des Nations Unies - on est fier des conquêtes de "leur" Xherdan. Même s'il joue pour la "fausse" sélection nationale. L'attaquant de bientôt 32 ans ne sait pas exactement qu'elle ambiance l'attend dans la capitale du Kosovo. "Je pense que nous allons être accueillis positivement." Avec "nous", Shaqiri pense à ses coéquipiers Granit Xhaka et Uran Bislimi, qui ont aussi des racines kosovares. "Mais il est pratiquement sûr que certains nous aimerons moins et nous sifflerons. On doit pouvoir vivre avec ça dans le football. Pas de retraite en vue C'est évident: Shaqiri se réjouit du duel de samedi. Pour lui, cela n'allait pas de soi qu'il puisse jouer contre le Kosovo. Longtemps, il a dû se contenter de matches amicaux contre le pays de ses parents, qui ne pouvait pas faire entendre son hymne. L'UEFA et la FIFA n'ont officialisé la présence de la sélection kosovare en qualification pour l'Euro et la Coupe du monde seulement en 2016. Shaqiri a bien sûr été contacté afin de jouer pour les couleurs du Kosovo, mais il a préféré opter pour la Suisse. Sa fidélité à la Suisse est évidente puisqu'il compte 114 sélections en équipe nationale, soit le troisième total derrière Heinz Hermann (118) et Granit Xhaka (115). Et la fin n'est pas en vue. Certes, Shaqiri ne veut pas s'exprimer sur une éventuelle participation au Mondial 2026, qui aura lieu entre autres aux Etats-Unis où le Bâlois évolue à Chicago depuis l'année dernière. "Je n'aime pas regarder si loin dans l'avenir. Mais j'ai encore beaucoup de forces dans les jambes et je me réjouis chaque fois de répondre à une convocation de l'équipe nationale - malgré la longueur des voyages."

La patte de Messi terrasse l'Equateur Messi a offert la victoire � l'Argentine jeudi Image: KEYSTONE/EPA L'Argentine a étrenné sa troisième étoile par une victoire contre l'Equateur (1-0), jeudi lors du premier match des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. L'Albiceleste a fait la différence grâce un nouveau coup de patte magique de son capitaine Leo Messi sur coup franc. Dominateur dans la possession, le champion du monde en titre a eu toutes les peines à se mettre en jambes. Seul Lautaro Martinez à la 45e est venu donner des frissons dans les travées du stade monumental de Buenos aires en heurtant le poteau. Les automatismes du Qatar sont revenus après la pause avec une agressivité retrouvée et un capitaine Messi à la baguette. En apparente forme depuis qu'il a quitté le PSG et l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami dans le championnat nord-américain, en témoignent ses déjà 11 buts en MLS, il a fait planer le danger à chacune de ses prises de balles. Et il a su faire la différence sur un coup franc à l'entrée de la surface, face au but (77e). Leo Messi a alors caressé sèchement le cuir pour lober le mur et placer le ballon au ras du poteau de Galindez qui n'a pu esquisser le moindre geste sur sa ligne. Les supporters argentins ont alors replongé dans la folie du Mondial au Qatar et Lionel Scaloni a pu savourer, lui qui reste invaincu à la tête de l'Albiceleste dans les qualifications sud-américaines depuis sa prise de fonction en 2018. L'Argentine a rendez-vous mardi sur les hauteurs de La Paz pour la deuxième journée face à la Bolivie.

La France a un pied en Allemagne Marcus Thuram a inscrit le 2-0 pour la France. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Cinquième match et cinquième succès pour la France en qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les joueurs de Didier Deschamps ont pris le meilleur sur l'Irlande (2-0). Les Bleus caracolent en tête du groupe B avec 15 points et aucun but encaissé, neuf points devant les Pays-Bas et la Grèce, qui comptent toutefois deux et un match en moins, respectivement. Les buts tricolores ont été marqués par Aurélien Tchouaméni d'un tir placé dans la lucarne (19e) et par Marcus Thuram (48e, son premier chez les Bleus), entré en première mi-temps à la place d'Olivier Giroud, blessé à la cheville gauche. Dans le Groupe E, la Pologne a fêté un succès important. Grâce à sa victoire 2-0 contre les Iles Féroé, l'équipe de l'entraîneur Fernando Santos a pu recoller au duo de tête formé de l'Albanie et de la Tchéquie, qui se sont séparées sur le score de 1-1 dans leur duel direct. Robert Lewandowski a fait parler une fois de plus ses qualités de buteur avec deux goals dans la phase finale du match pour une victoire polonaise.

Genève-Servette domine largement Bolzano Les Genevois Vatanen, Rod et Lennstr Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a facilement remporté un deuxième succès en Ligue des champions. Aux Vernets, les joueurs de Jan Cadieux ont battu 6-1 les Italiens de Bolzano. Pour leur premier match dans leur patinoire depuis leur sacre du 27 avril, les Genevois ont rapidement pris la mesure d'Italiens totalement dominés, mais parfois dangereux sur les contres. Après moins de 6 minutes de jeu, Marc-Antoine Pouliot trouvait la première brèche d'une habile déviation après un tir de Marco Maurer. Le 2-0 de Marco Miranda sur un service 5 étoiles en retrait de Daniel Winnik semblait assommer les joueurs de la Haute Adige. Bien sûr, Robert Mayer a réussi deux arrêts de grande classe qui ont permis aux Servettiens de ne ressentir aucune pression plus le match avançait. Mais Josh Jooris et Teemu Hartikainen ont mis les Genevois en sécurité au cours de la deuxième période. Si les coéquipiers de Valtteri Filpula battent samedi Rouen, ils compteront trois victoires et seraient ainsi bien placés pour accéder aux huitièmes de finale. Mais attention, les Dragons français se sont imposés 1-0 sur la glace de Skelleftea, un authentique exploit avec un but de l'ancien Sierrois Francis Perron. De leur côté, les Rapperswil-Jona Lakers se sont complètement ratés devant leur public. Les Saint-Gallois ont été largement dominés 5-2 par les Finlandais de Lukko Rauma, futur adversaire de Genève-Servette.

Sven Andrighetto out jusqu'en novembre Sven Andrighetto doit s'armer de patience avant de revenir au jeu. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Zurich Lions devront se passer de leur attaquant vedette Sven Andrighetto jusqu'au mois de novembre. L'international helvétique est en délicatesse avec un poignet depuis décembre dernier lors d'un match avec l'équipe de Suisse. Il avait toutefois rejoué quelques matches dont les play-off. Actuellement, le Zurichois doit s'armer de patience pour rejouer. Le club estime qu'il pourrait revenir au jeu après la première pause des équipes nationales début novembre. Les Lions doivent encore composer avec la blessure de leur deuxième gardien Jeffrey Meier, touché au genou. Il sera absent près de six mois. Meier sera remplacé par Robin Zumbühl, habituel portier des GCK Lions.

L'Américaine Simone Biles vise les JO de 2024 L'Am Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'Américaine Simone Biles, qui revient à la compétition après un hiatus de deux ans, a indiqué jeudi que les Jeux olympiques de Paris en 2024 constituaient son principal objectif. Elle a ajouté qu'elle "adorerait" y gagner d'autres médailles d'or. "C'est le chemin que j'aimerais suivre", a déclaré Biles, 26 ans, dans un entretien à la chaîne de télévision NBC, confirmant pour la première fois depuis son retour son objectif de participer aux Jeux. Biles, qui a déjà gagné quatre médailles d'or aux JO, a montré qu'elle était revenue au plus haut niveau lors de deux compétitions en août, réussissant deux fois un Yurchenko double carpé dont elle est la spécialiste. Elle a également décroché un 8e titre record en concours général fin août et pourrait étoffer sa moisson de 19 titres lors des Mondiaux qui vont commencer à Anvers en Belgique le 30 septembre. Elle avait toutefois indiqué, jusqu'à jeudi, qu'elle entendait rester discrète sur ses objectifs afin de maintenir l'équilibre entre le sport et sa vie privée. Elle s'était retirée de la plupart des épreuves des JO-2021 au Japon pour des raisons de santé mentale et de sécurité. La gymnaste avait expliqué avoir connu une attaque de "twisties", des dangereuses pertes de repères dans l'espace exposant les athlètes à un risque de blessure lorsqu'ils atterrissent. "Je pense que je dois prendre un peu plus soin de moi et écouter mon corps", a-t-elle souligné. "M'assurer que je prends le temps pour les choses importantes dans ma vie plutôt que de faire comme avant et de toujours pousser et de prendre le temps après". "Maintenant, j'ai décidé de suivre une thérapie, de m'assurer que tout fonctionne pour que je fasse le mieux possible au gymnase et aussi être une bonne épouse, une bonne fille une bonne amie et toutes les bonnes choses", a affirmé Simone Biles qui a épousé en avril un joueur de football américain.

Le Colombien Molano s'impose avant la tempête du Tourmalet Le Colombien Juan Sebastian Molano lors du r�cent Tour de Burgos. Image: KEYSTONE/EPA/Santi Otero Le calme avant la tempête: le Colombien Juan Sebastian Molano a remporté au sprint la 12e étape du Tour d'Espagne à Saragosse au bout d'une journée soporifique avant l'arrivée au Tourmalet vendredi. Dominé jusque-là par Kaden Groves dans les sprints massifs sur cette Vuelta, le coureur d'UAE a pris sa revanche en devançant l'Australien de l'équipe Intermarché et le Néerlandais Boy van Poppel (Intermarché) dans les rues de Saragosse où le peloton est arrivé groupé après avoir repris les deux échappés du jours à 40 km du but. C'est la 23e victoire, la deuxième dans la Vuelta, pour le Colombien qui s'était imposé lors de la dernière étape l'année dernière à Madrid. Il n'y a pas de changement au classement général: l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) reste en tête devant l'Espagnol Marc Soler et le Belge Remco Evenepoel, vainqueur l'an passé. Le Slovène Primoz Roglic, qui a grappillé quatre secondes sur un sprint intermédiaire, est quatrième devant le Français Lenny Martinez, cinquième. 18,9 km de torture Comme prévu, cette 12e étape, dans des paysages désertiques, a constitué un temps calme pour le peloton à la veille de deux étapes qui s'annoncent particulièrement difficiles. Dès mercredi, le Belge Remco Evenepoel avait rapporté que "tout le monde est un peu effrayé par l'étape du Tourmalet et celle du lendemain". Vendredi, les coureurs vont franchir la frontière française pour se mesurer à un enchaînement redoutable de trois cols hors catégorie, l'Aubisque (16,5 km à 7,1%), Spandelles (10,3 km à 8,3%) et le vénérable Tourmalet, géant du Tour de France abordé côté Barèges pour 18,9 km de torture à 7,4% de moyenne, avant l'arrivée au sommet, à 2115 mètres. Cette étape courte (135 km) mais terriblement ardue s'annonce comme un moment de vérité pour dégager une vraie hiérarchie dans cette Vuelta alors que les principaux favoris se sont surtout neutralisés jusque-là. Ce sera sans doute l'occasion aussi de clarifier la situation chez Jumbo-Visma. Sepp Kuss, habitué à un rôle de sherpa de luxe dans l'équipe néerlandaise, se mettra-t-il au service de Primoz Roglic, a priori le plus en forme, voire de Jonas Vingegaard ? Ou défendra-t-il son maillot rouge de leader avec l'idée de l'amener peut-être jusqu'à Madrid ? Le comportement de Remco Evenepoel, tenant du titre pris en tenaille par les trois Jumbo, sera également à suivre. Et si jamais le Tourmalet ne livre pas un verdict suffisamment clair, l'étape de samedi, au départ de Sauveterre-de-Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques, proposera un autre triptyque gratiné (Hourcére, Larrau, Belagua) susceptible de créer des différences avant la troisième semaine encore très montagneuse.

Les finales WTA auront lieu au Mexique cette année Belinda Bencic conserve encore un espoir de participer aux finales de la WTA. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Les finales WTA, le masters des huit meilleures joueuses de l'année, aura lieu dans la station balnéaire mexicaine de Cancun. Elles se disputeront du 29 octobre au 5 novembre sur la côte caribéenne. Numéro 11 du classement mondial, Belinda Bencic, demi-finaliste en 2019, caresse encore l'espoir d'y participer. Les négociations ont duré pour désigner le lieu de ce tournoi final. La possibilité de l'organiser en Arabie saoudite avait suscité les critiques en raison des droits de la femme en vigueur dans ce pays. La candidature de la Tchéquie prêtait aussi à discussion puisque les joueuses bélarusses et russes ne sont pas admises à entrer en République tchèque. Les finales WTA avaient déjà eu lieu au Mexique (Guadalajara) en 2021. L'an dernier, les joueuses s'étaient retrouvées à Fort Worth au Texas. Primitivement, la WTA espérait disputer son tournoi final dès 2019 pour dix ans dans la cité chinoise de Shenzen, voisine de Hong Kong. En raison de la pandémie et de l'"affaire" de l'ancienne joueuse Peng Shuai, le projet était tombé à l'eau.

Deux nouveaux attaquants au Lausanne-Sport Fousseni Diabat� a jou� la Conference League cet automne avec le Partizan Belgrade. Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Lausanne-Sport a engagé deux attaquants dans la même journée. Après le Malien Fousseni Diabaté, le club vaudois annonce l'arrivée du Nigérian Samuel Kalu. Diabaté arrive en provenance du Partizan Belgrade. L’attaquant malien de 27 ans a signé un contrat de deux ans avec le LS.Formé au Stade Rennais puis à Reims, Fousseni Diabaté a joué en Ligue 1, en Premier League avec Leicester et en Turquie avant de rejoindre la première division serbe en 2022. La saison dernière au Partizan, il a joué 45 matches pour un total de 7 buts et 11 passes décisives. Kalu (26 ns) portait les couleurs du club anglais de Watford la saison dernière en deuxième division (9 matches). Il a également évolué trois saisons et demie aux Girondins de Bordeaux ainsi qu'à La Gantoise en Belgique. International, Samuel compte également 17 sélections avec le Nigeria entre 2018 et 2022. Il ne rejoindra Lausanne une fois que toutes les formalités liées à l'obtention de son visa seront terminées

Quatre places olympiques pour la Suisse Roman R��sli et Andrin Gulich se sont qualifi�s pour la finale Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Cinq bateaux suisses se sont hissés en finale des championnats du monde de Belgrade. Ceci permet à la Suisse d'avoir un quota de quatre places aux JO de Paris. Raphaël Ahumada et Jan Schäuble en deux de couple poids légers, de même qu'Andrin Gulich et Roman Röösli en deux sans barreur, ont été solides et se sont qualifiés pour la finale, respectivement en tant que vainqueurs et deuxièmes de leur série. En quatre de couple, les hommes et les femmes ont également réussi à se qualifier pour la finale. Celia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer se sont assurées la deuxième place en demi-finale, tandis que Maurin Lange, Jan Jonah Plock, Scott Bärlocher et Dominic Condrau ont pris la troisième place. Andri Struzina, en skiff poids léger non olympique, a remporté sa demi-finale. Eline Rol, cinquième en skiff poids légers, a manqué la finale, tout comme le deux de couple poids légers femmes (6e) et le quatre sans barreur hommes (5e).

Aleksi Heponiemi absent plusieurs mois Aleksi Heponiemi out plusieurs mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La poisse colle aux lames de Bienne en cette fin d'été. Le club seelandais va devoir composer trois mois minimum sans son nouvel attaquant finlandais Aleksi Hepomieni. L'attaquant de 24 ans s'est déchiré le ligament interne d'un genou lors du match de Champions League face à Innsbruck. Le Finlandais va se faire opérer et il devrait être absent pour une durée de trois mois et donc revenir au jeu au mieux au mois de décembre. Bienne doit déjà composer sans Mike Künzle et Vikor Lööv. Et Jesper Olofsson n'a pas fait le déplacement pour les deux matches de Champions League à venir.

Une démonstration de plus pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz plus fort que jamais � New York. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Impitoyable Carlos Alcaraz ! Le joueur de Murcie a corrigé Alexander Zverev dans un quart de finale de l’US Open qui a tourné à la démonstration. Carlos Alcaraz s’est imposé 6-3 6-2 6-4 après seulement 2h30’ de jeu devant un Allemand qui avait encore dans les jambes les séquelles de son fabuleux combat de 4h41’ face à Jannik Sinner deux jours plus tôt. Maître de son sujet du premier au dernier point, Carlos Alcaraz a témoigné d’un réalisme extrême : 4 balles de break gagnées sur les 4 qu’il a jouées à la relance et 5 balles de break sauvées sur cinq sur son engagement. Plus vif, plus créatif, Carlos Alcaraz a survolé cette rencontre pour marquer encore davantage les esprits. Vendredi, le tenant du titre rencontrera Daniil Medvedev en demi-finale. Celle du bas du tableau opposera, faut-il le rappeler, Novak Djokovic à Ben Shelton. Tout laisse penser que Flushing Meadows aura bien, comme Wimbledon, sa finale de rêve entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L’Espagnol reste, en effet, sur deux succès éclatants cette année devant Daniil Medvedev, 6-3 6-2 en finale d’Indian Wells et 6-3 6-3 6.3 en demi-finale à Wimbledon... Dans le simple dames, Madison Keys s’est qualifiée une troisième fois pour les demi-finales de cet US Open. Finaliste malheureuse en 2017 face à Sloane Stephens, l’Américaine a battu 6-1 6-4 la Championne de Wimbledon Marketa Vondrousova. Ce jeudi, elle tentera de créer une nouvelle surprise face à la future no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Sa faculté de gagner très vite le point, qui a fait merveille tant devant Jessica Pegula lundi et devant Marketa Vondrousova mercredi, sera précieuse pour museler la puissance de la Bélarus. Mais sera-t-elle suffisante ?