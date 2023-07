Une perf' de Sha'Carri Richardson ++ La F1 attire les convoitises

Sha'Carri Richardson établit la MPA sur 100 m en 10''71 Sha'Carri Richardson: un temps canon sur 100 m Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Sha'Carri Richardson a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m. Elle a couru en 10''71 lors des sélections américaines à Eugene (Oregon) avant les Mondiaux à Budapest en août. L'Américaine a remporté sa série en améliorant le précédent meilleur temps de l'année qui était de 10''75 établi par l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou aux Bislett Games le 15 juin à Oslo.

Plusieurs écuries sont intéressées à rejoindre la F1 Plusieurs écuries ont montré leur intérêt pour rejoindre la Formule 1. Toutefois certaines candidatures manquent de sérieux selon le président de la Fédération mondiale. Plus de cinq équipes se sont positionnées pour rejoindre la Formule 1 selon Mohamemd Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale automobile (FIA). Dans un entretien avec l'agence AP, il a également précisé que "toutes ne sont pas sérieuses et ne sont pas éligibles pour appartenir au sommet de l'élite du sport motorisé." Le chef de la FIA venu des Emirats arabes unis souligne l'intention de Michael Andretti avec le constructeur américain General Motors et sa marque Cadillac de rejoindre la Formule 1. Il veut commencer en 2026 s'il reçoit l'accord de la FIA. L'arrivée de la firme Audi est déjà dans les tuyaux. A l'ccasion de la saison 2026, le règlement concernant les moteurs subira un grand changement. Les voitures devront être propulsées à moitié par un moteur électrique et avec du carburant issu de l'énergie durable. Audi a misé sur un partenariat avec le Team Sauber, qui travaille actuellement avec Alfa Romeo. Il faut poser 200 millions de dollars Toutefois, il y a une fronde des écuries actuelles contre une expansion. Elles ne voient pas d'un très bon oeil de devoir partager les revenus entre onze au lieu de dix écuries. Une nouvelle équipe doit apporter un droit d'entrée de 200 millions de dollars pour rejoindre la F1. Pour Ben Sulayem, il est clair que: "GM est un poids lourd et s'ils viennent avec Andretti, ce sera bon pour tout le monde." Le propriétaire de la Formule 1, l'Américain Liberty Media doit également donner son aval pour l'apparition d'une onzième écurie. Il est évident que l'intérêt pour la Formule 1 a augmenté depuis que l'entreprise américaine a acquis ses droits. La compétition fait escale à trois reprises aux Etats-Unis cette année, de nouveaux fans ont été attirés par la série sur Netflix "Drive to survive". Ce week-end, le tournage d'un nouveau film de Hollywood avec Brad Pitt va commencer en marge du Grand Pris de Grande-Bretagne. Un intérêt du cinéma illustré par la prise de participation des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney dans l'écurie française Alpine. Et dans le futur, il pourrait également y avoir un constructeur chinois sur les rangs, estime Ben Sulayem.

Belinda Bencic victorieuse d'un long combat Belinda Bencic: une premi�re heure "horrible" avant de se reprendre. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Belinda Bencic (no 14) sera au rendez-vous des seizièmes de finale. La Championne olympique est sortie victorieuse face à Danille Collins (WTA 52) d'un long combat qui s'est joué au super tie-break. Belinda Bencic l'a emporté sur le score sans appel de 10/2 pour se hisser une cinquième fois au troisième tour. Elle sera opposée ce vendredi à la Polonaise Magda Linette (no 23). Face à la demi-finaliste de l'Open d'Australie, Belinda Bencic ne pourra pas se permettre de jouer un tennis aussi pauvre lors de la première heure. Elle a, en effet, été menée 6-3 3-1 devant Danielle Collins avant de retrouver une partie de ses esprits. Sa "chance" jeudi fut de rencontrer une adversaire qui traverse également des moments difficiles en raison d'une succession de blessures. En revanche, il n'y aura pas de troisième tour pour Dominic Stricker (ATP 117). Le Bernois s'est logiquement incliné 7-6 (13/11) 6-4 6-2 devant Frances Tiafoe (no 10). Titré il y a trois semaines sur le gazon de Stuttgart, l'Américain a toutefois dû écarter trois balles de premier set avant de dérouler. Au lendemain de sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem, Dominic Stricker aura la satisfaction d'avoir offert la réplique espérée à l'Américain. Le gaucher a eu le temps de démontrer que le gazon sera demain une surface sur laquelle il pourra également briller. Mais place maintenant au retour sur terre battue avec le Swiss Open de Gstaad qui doit lui permettre de gagner les points ATP nécessaires pour entrer - enfin - dans le top 100 de l'ATP.

Tour de France: Pogacar gagne la 10e étape, Vingegaard en jaune Vingegaard devant Pogacar, mais le Slov�ne aura le dernier mot Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Tadej Pogacar (UAE Emirates) a réagi. Le Slovène a gagné la 6e étape du Tour de France entre Tarbes et Cauterets (145 km). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris le maillot jaune. Les deux hommes ont une fois encore écrasé la course lors de cette deuxième étape dans les Pyrénées et la première arrivée au sommet. Attaqué par le vainqueur sortant dans le Tourmalet, avant-dernière difficulté de la journée, Pogacar a pu suivre, contrairement à la veille. Le double vainqueur (2020, 2021) a aussi pu répondre à un démarrage de Vingegaard à 4,6 km de l'arrivée dans l'ultime montée, avant de placer un contre à 2,8 km du but sur lequel son rival danois a été surpris. Terriblement disputé Pour sa dixième victoire sur la Grande Boucle, Pogacar s'est imposé en solitaire avec 24'' d'avance sur Vingegaard. Au général, celui-ci s'empare du maillot jaune, mais Pogacar n'est plus qu'à 25''. Ce Tour s'annonce terriblement disputé. L'ancien leader, l'Australien Jay Hindley, se retrouve troisième à 1'34. Si Pogacar avait montré quelques failles mercredi, il a totalement rassuré ses fans. Même isolé devant face à l'armada Jumbo-Visma, le champion slovène a parfaitement manoeuvré et a marqué des points sur le plan psychologique en parvenant à lâcher Vingegaard, qui n'a donc pas su conclure le travail de sape mené par son équipe, et notamment par l'épatant Wout van Aert. Place aux sprinters Vendredi, la 7e étape marquera le retour dans la plaine avec une arrivée à Bordeaux où la Grande Boucle ne s'était plus arrêtée depuis 2010. Après deux journées explosives dans les Pyrénées, le peloton devrait retrouver un peu de calme sur les 169,9 km au départ de Mont-de-Marsan, la ville de Luis Ocaña. Du moins jusqu'au final où les équipes de sprinters devraient prendre le relais sur un parcours plat. Avec 81 étapes, Bordeaux est, après Paris, la ville qui a accueilli le plus souvent le Tour de France. Mais la course ne s'y était plus arrêtée depuis treize ans lorsque Mark Cavendish s'était imposé. Le Britannique aura une nouvelle occasion de battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx (34).

Marc-Andrea Hüsler: un match qu'il aurait dû gagner mille fois Marc-Andrea H�sler: une montagne de regrets, Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) demeure maudit dans les tournois du Grand Chelem. Le gaucher zurichois a accusé une cinquième défaite en cinq rencontres alors qu'il avait tout pour briser le signe indien. Il s'est incliné 6-7 (5/7) 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/3) 6-3 devant le lucky loser japonais Yosuke Watanuki (ATP 116) dans une rencontre interrompue la veille par l'obscurité. Marc-Andrea Hüsler n'a pas été en mesure de conclure à la reprise malgré une balle de match à 5-4 à la relance au quatrième set sur laquelle son passing le long de la ligne sortait d'un rien. Avec son tennis d'attaque qui ne tient souvent qu'à un fil, Marc-Andrea Hüsler semble bien trop vulnérable dans les moments décisifs. Sortie des qualifications, Viktorija Golubic (UWTA 139) a su, en revanche, maîtrisé ses nefs même si sa fin de match fut compliquée. La double faute d'Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77) sur la balle de match lui a sans doute fait le pus grand bien. Victorieuse 6-3 7-6 (7/4) de la Slovaque dans un match qui n'avait également pas pu se terminer la veille, la Zurichoise sera opposée vendredi à Madison Keys (no 25), titrée samedi dernier à Eastbourne. Mais il y a deux ans, elle avait battu l'Américaine dans ce même tournoi de Wimbledon pour se hisser en quart de finale. Elle peut y voir un signe...

Stan Wawrinka défiera Novak Djokovic Stan Wawrinka a rendez-vous avec Novak Djokovic vendredi � Wimbledon. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Stan Wawrinka (ATP 88) aura bien rendez ce vendredi avec Novak Djokovic en seizième de finale de Wimbledon. Le Vaudois n'a pas failli face à Tomas Martin Etcheverry (no 29). Il s'est imposé 6-3 4-6 6-4 6-2 devant l'Argentin pour gagner pour la première fois depuis son retour aux affaires en avril 2022 deux matches de suite dans un tournoi du Garnd Chelem. Face au quart de finaliste du dernier Roland-Garros, Stan Wawrinka a su parfaitement rebondir après un petit passage à vide à la fin du deuxième set et au début du troisième. Mais après avoir sauvé une balle de 2-0 à l'entame de la troisième manche, le Vaudois a repris les commandes du match pour conclure sur un jeu blanc après 2h33' de jeu. Stan Wawrinka affrontera Novak Djokovic pour la 27e fois. Il le rencontrera pour la première fois sur le gazon. Battu à 20 reprises par le Serbe, le Vaudois s'attaque à un véritable Everest. Quadruple tenant du titre, Novak Djokovic a, en effet, gagné les 30 derniers matches qu'il a disputés à Wimbledon...

Le transfert de Xhaka à Leverkusen se précise Granit Xhaka devrait retrouver la Bundesliga. Image: KEYSTONE/EPA Le transfert de Granit Xhaka au Bayer Leverkusen se précise. Selon des informations du "Kölner Stadt-Anzeiger" et du "Bild", le capitaine de l'équipe de Suisse a passé ce jeudi la visite médicale. Bayer et Xhaka (30 ans) sont d'accord depuis des semaines, toutefois son ancien club Arsenal cherchait un remplaçant avant de donner le feu vert au départ du Bâlois. L'arrivée de Declan Rice chez les Gunners a conclu l'affaire. Selon divers médias, la somme de transfert pour le rachat du contrat de Xhaka se situerait entre 15 et 25 millions de francs. De 2012 à 2016, Xhaka avait porté les couleurs du Borussia Mönchengladbach, voisin de Leverkusen. Ensuite, le Bâlois avait rejoint Arsenal pour 45 millions d'euros, où il a pratiquement été toujours titulaire et même capitaine. Pour la Suisse, il a déjà disputé deux Coupes du monde et deux Euros.

Le Slovaque Milan Skriniar arrive au PSG Le d�fenseur Milan Skriniar (� droite) rejoint le PSG. Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Le Paris Saint-Germain a officialisé le recrutement du défenseur central slovaque Milan Skriniar, arrivé libre après six saisons à l'Inter Milan. L'ancien Nerazzuro, qui s'est engagé jusqu'en 2028 selon le PSG, vient renforcer une arrière-garde parisienne qui a concédé un nombre record de buts pour un champion de France, quarante, soit le pire total depuis vingt ans (41 buts pour l'OL version 2003). Paris avait jeté ses filets sur l'international slovaque depuis de longs mois, mais l'Inter en demandait trop: 70 millions d'euros l'été dernier, encore 20 M EUR au mercato d'hiver. Le PSG a finalement attendu la fin de son contrat milanais pour le faire venir. Sa signature, maintes fois retardée, survient au lendemain de l'arrivée officielle de Luis Enrique sur le banc du PSG.

Gaëlle Thalmann arrêtera sa carrière après le Mondial La Fribourgeoise Ga�lle Thalmann disputera son dernier match � la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Gaëlle Thalmann (37 ans) mettra fin à sa carrière après la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. La gardienne deviendra responsable du secteur féminin du FC Lugano dès le mois de septembre. La Fribourgeoise a disputé plus de cent matches pour la sélection nationale. Elle avait connu un moment inoubliable lors de la séance de tirs au but contre la République tchèque lors du barrage de l'Euro 2022, lorsqu'elle avait réussi à hisser les Suissesses, déjà dos au mur, jusqu'au tournoi final en Angleterre. Gaëlle Thalmann a fait ses débuts en équipe nationale A le 17 juin 2007 contre la Suède. En 16 ans, la Romande a disputé plus de 100 matches internationaux pour l'équipe nationale suisse et a participé à trois phases finales en tant que numéro 1 dans les buts helvétiques. Elle s'attaquera prochainement à son quatrième grand rendez-vous en Nouvelle-Zélande. En club, la Romande a bien voyagé avec des engagements en Espagne, en Italie, sa deuxième patrie et en Allemagne. En Suisse, elle a joué pour Servette Chênois, Grasshopper et Bâle. Futur au Tessin Dans un message personnel publié sur les médias sociaux, Thalmann déclare: "Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de disputer ma deuxième Coupe du monde et de partager avec vous toutes et tous mes derniers matches sur la scène mondiale. Je me réjouis de commencer cette compétition et je suis très motivé à contribuer aux bonnes prestations de notre sélection et à faire honneur à notre maillot". Thalmann restera dans le monde du football après sa carrière active. À partir du 1er septembre, elle sera responsable du football féminin au sein de la FC Lugano et entraînera les gardiens de but du Team Ticino. En septembre 2023, l'Association Suisse de Football (ASF) rendra hommage à Gaëlle Thalmann avant le prochain match international à domicile.

L'Américain Brooksby suspendu provisoirement L'Am�ricain Jenson Brooksby conteste sa suspension. Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES L'Américain Jason Brooksby, aux portes du top 30 de l'ATP en 2022, a indiqué qu'il avait écopé d'une suspension provisoire en raison de manquements répétés à ses obligations de localisation antidopage "Cette suspension provisoire n'est pas une reconnaissance que j'ai fait quelque chose de mal", a-t-il indiqué sur Instagram. "Au contraire, je réfute les accusations et j'attends un arbitrage indépendant". Concernant l'un des tests que les autorités l'accuserait d'avoir raté, le joueur de 22 ans, aujourd'hui 101e du classement mondial en raison de blessures qui ont ralenti sa progression, assure qu'il se trouvait bien à l'hôtel où il avait déclaré au préalable qu'il se trouverait ce jour-là. Les athlètes doivent indiquer à l'avance leur emploi du temps pour permettre aux enquêteurs de les localiser en cas de test inopiné et, à partir du 3e échec, ils encourent des sanctions. "Je n'ai jamais manqué de test et je n'ai jamais pris une substance interdite. J'ai été testé à de nombreuses reprises, y compris trois fois après mon opération chirurgicale en mars 2023", a-t-il encore indiqué en expliquant qu'il avait "hâte de fournir des preuves et des explications".

Une nouvelle aventure pour Haris Seferovic Haris Seferovic sous le maillot du Celta Vigo. Image: KEYSTONE/AP/Lalo R. Villar Haris Seferovic file aux Emirats. Le Lucernois quitte Benfica avec lequel il était sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 pour s'engager pour deux ans avec Al-Wasl. Agé de 31 ans, Haris Seferovic évoluait depuis 2017 à Benfica avant d'être prêté la saison dernière à Galatasray et au Celta Vigo. Meilleur buteur du Championnat du Portugal lors de la saison 2018/2019, le Champion du monde M17 a su imposer sa griffe au sein d'un l'un des plus grands clubs au monde. Avec cette nouvelle aventure aux Emirats, Haris Seferovic a sans doute mis un terme à sa carrière internationale. Il a été sélectionné à 93 reprises en équipe de Suisse avec laquelle il a trouvé 25 fois le chemin des filets. Avec l'avènement de Zeki Amdouni, son futur dans la formation de Murat Yakin semblait, il est vrai, bien incertain.

Un 0-0 pour conclure la préparation Un nul seulement pour Coumba Sow (� gauche) et Julia Stierli (� droite). Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse arrivera en Nouvelle-Zélande sans avoir gagné un seul match cette année. A Winterthour, les Suissesses ont dû se contenter d'un 0-0 face au Maroc pour leur sixième match en 2023. Toujours à la recherche de sa première victoire à la tête de l'équipe de Suisse, Inka Grings veut croire que le septième sourira à ses joueuses. Le duel contre les Philippines le 21 juillet sera, d'ailleurs, le seul qui comptera vraiment pour la Suisse. Gagner le premier de la phase finale de la Coupe du monde sera impératif. Devant 5323 spectateurs, la Suisse n'a pas témoigné du même allant offensif que cinq jours plus tôt lors du 3-3 contre la Zambie à Bienne. Des tirs contrés de Coumba Sow, d'Ana Maria Crnogorcevic et de Meriame Terchoun furent les seules occasions pour une équipe qui n'aura pas trouvé lors de cette ultime rencontre de préparation toutes les réponses qu'elle recherchait. Sur le banc à Bienne mais assurée d'être la no 1 lors de la Coupe du monde, Gaëlle Thalmann a signé un clean sheet qui conforte son statut. La Fribourgeoise a réussi l'arrêt qu'il fallait dans le temps additionnel pour éviter une défaite fâcheuse. Suissesses et Marocaines, qui affronteront l'Allemagne le 24 juillet pour le premier match de leur histoire en Coupe du monde, se sont ainsi séparées bonnes amies au terme d'un match où il était bien sûr crucial de ne pas se blesser. Au lendemain de l'annonce du forfait d'Iman Beney, touchée gravement au genou à l'entraînement, les Suissesses ont témoigné d'une retenue bien légitime dans les contacts.

Une première mémorable Dominic Stricker: une premi�re victoire en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker (ATP 119) se souviendra longtemps de sa première victoire dans le tableau principal d'un Grand Chelem. Il est, en effet, revenu de nulle part à Wimbledon face à Alex Popyrin (ATP 81). Le gaucher bernois s'est imposé 3-6 6-3 6-2 4-6 7-5 devant l'Australien après avoir écarté une balle de 4-0 au cinquième set. Dans cette rencontre longue de 3h08' mais interrompue à deux reprises par la pluie, Dominic Stricker a alterné le chaud et le froid. Il fut ainsi irrésistible dans les deuxième et troisième sets avant de perdre le fil de son tennis en raison, sans doute, de ce côté "junior" qu'il ne parvient pas encore à occulter. Qu'il se rassure, un certain Roger Federer cultivait le même travers lors de ses premiers pas sur le Circuit. Au-delà de la symbolique, ce succès n'a pas de prix. Il le rapproche du top 100 de l'ATP et il lui offre in superbe défi au deuxième tour contre Frances Tiafoe (no 10). Victorieux il y a trois semaines du tournoi de Stuttgart, l'Américain est l'un des joueurs les plus spectaculaires du Circuit. Cela tombe bien dans la mesure où Dominic Stricker est capable sur gazon de présenter un jeu vraiment attrayant. L'aventure est, en revanche, terminée pour Céline Naef (WTA 165). La Schwytzoise n'a pas marqué un jeu mercredi dans une rencontre perdue 6-3 6-3 contre la Russe Anastasia Potapova (no 22). A la reprise, Céline Naef n'a pas su gagner le premier point qui lui aurait permis de mener 4-3. Issue des qualifications, elle aura tout de même dévoiler mardi bien des promesses pour sa grande première à ce niveau. A noter, enfin, que le deuxième tour de Stan Wawrinka contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry a été reporté à jeudi.

Tadej Pogacar lâche du lest Tadej Pogacar: la premi�re �tape pyr�n�enne ne lui a pas souri. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Coup double pour Jay Hindley. Echappè dès les premiers kilomètres, l'Australien a remporté en solitaire la 5e étape Pau - Laruns pour endosser le maillot jaune de leader. Cette première étape dans les Pyrénées a, par ailleurs, souri à Jonas Vindegaard, le vainqueur sortant, qui a devancé de 1'03'' son grand rival Tadej Pogacar. Au classement général, Jay Hindley possède 47'' d'avance sur Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar est sixième à 1'40''. Jonas Vingegaard a porté son attaque à 1,5 km du sommet du col de Marie Blanque à laquelle Tadej Pogacar n'a pas su répondre. Le Slovène a, sans doute, payé le déficit dans sa préparation qu'il accuse en raison de la fracture au poignet dont il avait été victime lors de Liège-Bastogne-Liège.