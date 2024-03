Une première pour Meillard ++ L'or pour Ehammer en heptathlon

Aspen: Un premier succès en slalom pour Loïc Meillard La joie de Lo Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Loïc Meillard a conclu en beauté l'étape de Coupe du monde d'Aspen. Deux fois deuxième en géant derrière l'indomptable Marco Odermatt, le skieur d'Hérémence a triomphé dimanche en slalom, cueillant ainsi son premier succès dans la discipline et le troisième au total. Deuxième de la première manche à 0''27 de Clément Noël, Loïc Meillard (27 ans) a maîtrisé son sujet sur le second parcours pour prendre les commandes avec 0''89 d'avance sur Linus Strasser (2e au final). Sous pression, Clément Noël a en revanche craqué à mi-parcours en seconde manche, enfourchant une porte. Cette victoire, sa première depuis le géant de Schladming en janvier 2023, vient récompenser le travail acharné et la patience de Loïc Meillard. Le vice-champion du monde 2023 de géant est monté gentiment en puissance cet hiver, décrochant le premier de ses cinq podiums de la saison le 27 janvier en super-G à Garmisch. Depuis, sa confiance n'a fait qu'augmenter. Et c'est le plus logiquement du monde qu'il a cueilli un premier succès en slalom dimanche dans le Colorado, après avoir terminé 2e dans la discipline le mois dernier à Chamonix où il avait été "victime" de la "remontada" de Daniel Yule. Cette victoire permet aussi à Loïc Meillard de grimper au 3e rang du classement de la discipline, certes loin (276 points) derrière Manuel Feller qui devrait sauf accident conquérir le petit Globe. Troisième du classement général, le skieur d'Hérémence n'est par ailleurs plus qu'à trois longueurs de Manuel Feller (2e). Yule se rate en deuxième manche No 3 helvétique cet hiver dans la discipline, Marc Rochat a quant à lui terminé 11e. Le Vaudois, déjà 11e sur le premier tracé, a connu un accroc rédhibitoire sur le bas du second parcours. Il inscrit des points pour la huitième fois en neuf slaloms disputés cette saison, effaçant ainsi son élimination subie à Palisades Tahoe. Un troisième Suisse s'est classé parmi les 15 premiers. Luca Aerni, 15e après la manche initiale, a terminé 14e pour décrocher son quatrième top 15 de la saison. Désormais 20e du classement de la discipline, il devrait pouvoir décrocher son ticket pour les finales de Saalbach. Eliminé de la course au Globe de la spécialité depuis sa sortie de piste en deuxième manche à Palisades Tahoe, Daniel Yule a quant à lui connu une nouvelle déception. Le Valaisan, 7e sur le premier parcours, a commis sur le second tracé une faute fatale. Il a terminé tant bien que mal, au 28e et dernier rang. Zenhäusern et Nef dans le dur Ramon Zenhäusern et de Tanguy Nef ne devraient quant à eux pas être du voyage à Saalbach. Le Haut-Valaisan et le Genevois ont tous deux connu l'élimination sur le premier tracé. Ils peuvent encore espérer se hisser dans le top 25 de la Coupe du monde de slalom, mais devront pour cela briller dans une semaine à Kranjska Gora. La pilule serait surtout dure à avaler pour Ramon Zenhäusern, 27e du classement de la discipline. Le géant de Brigue avait conclu l'exercice précédent sur une victoire dans le slalom des finales, terminant 3e du classement de la spécialité. Mais des douleurs au dos l'ont notamment empêché de donner sa pleine mesure cet hiver.

Simon Ehammer offre un quatrième titre mondial en salle à la Suisse Simon Ehammer: un concours à la perche qui lui a permis de prendre la main. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Simon Ehammer a remporté l'or de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Glasgow. L'Appenzellois est le quatrième Suisse de l'histoire titré dans cette compétition. Après Werner Günthor, Julie Baumann et Mujinga Kambundji, Simon Ehammer a offert à l'athlétisme suisse une victoire qui compte. Il s'est imposé avec un total de 6418 points pour établir un nouveau record de Suisse. Il a dû se battre jusqu'à la ligne dans le 1000 m, l'ultime épreuve du concours qu'il avait abordée avec un avantage de 153 points sur le Norvégien Sander Skotheim. Au final, seulement 11 points ont départagé les deux hommes. Médaillé d'argent il y a deux ans à Belgrade, Simon Ehammer a pris la main dans ce concours grâce à cette barre de 5m20 à la perche. Les 7''62 réussis sur le 60 m haies avaient bien lancé sa seconde journée qui s'est conclue en apothéose avec l'or et le record de Suisse à l'issue du 1000 m.

Phil Foden héros du derby mancunien Phil Foden: un doublé lors du derby mancunien. Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Sans Manuel Akanji resté sur le banc, Manchester City a renversé Manchester United (3-1). Un doublé de Phil Foden et un but d'Erling Haaland ont donné la victoire aux Skyblues. A la faveur de ce succès, Manchester City reste à un point du leader Liverpool, vainqueur samedi 1-0 au bout du temps additionnel à Nottingham et qu'il ira défier dimanche prochain à Anfield Road. Les triples tenants du titre ont poussé de manière constante après la superbe ouverture du score de Marcus Rashford (8e) et leurs efforts ont été récompensés par les buts de Foden (56e, 80e) et Haaland (91e).

Slalom: Meillard 2e de la première manche Loïc Meillard vise un 3e podium en 3 jours Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Dauphin de Marco Odermatt dans les deux géants d'Aspen, Loïc Meillard pointe au même rang à l'issue de la première manche du slalom organisé dimanche dans la station du Colorado. Le meilleur temps a été l'oeuvre du Français Clément Noël. Porteur du dossard no 3 dans une course retardée d'une heure en raison des fortes chutes de neige de la nuit, Loïc Meillard a sorti le grand jeu pour prendre les commandes avec 0''80 d'avance sur Henrik Kristoffersen (3e). Clément Noël a néanmoins pu faire mieux que le skieur d'Hérémence, qu'il devance de 0''27. En quête d'un troisième succès en Coupe du monde, Loïc Meillard n'a plus connu les joies de la victoire depuis le géant de Schladming en janvier 2023. Il compte quatre podiums dans cet exercice 2023/24, dont un en slalom: il avait terminé 2e début février à Chamonix, où il avait été devancé par Daniel Yule. Yule 7e Eliminé de la course au Globe de la spécialité depuis sa sortie de piste en deuxième manche à Palisades Tahoe le week-end précédent, Daniel Yule pointe au 7e rang après cette manche initiale. Le Valaisan a concédé 1''50 à Clément Noël mais se retrouve à 0''43 seulement du podium provisoire. Victime de sa première élimination de la saison à Palisades Tahoe, Marc Rochat est 12e à 1''79. Luca Aerni, qui doit assurer sa place dans le slalom des finales de Saalbach, est pour sa part 15e à 2''17. Le Valaisan figurait avant cette course au 21e rang du classement de la discipline. Pas de finale pour Zenhäusern A noter la sortie de piste de Ramon Zenhäusern, 27e de la Coupe du monde de slalom et qui ne disputera donc pas le slalom des finales. L'issue est cruelle pour le Haut-Valaisan, qui a notamment souffert du dos cette saison: il avait en effet gagné le slalom des finales 2023 à Soldeu pour terminer 3e du classement de la spécialité. Tanguy Nef a connu le même sort, avec les mêmes conséquences.

Les Young Boys n'y sont plus Le désarroi du capitaine bernois Fabian Lustenberger. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Young Boys ont bien basculé dans la crise. Battus 1-0 par le FC Zurich au Letzigrund sur un but inscrit à la...11e seconde, les Bernois n’y sont plus ! Sept jours après la défaite à domicile contre le Servette FC et quatre après une élimination peu glorieuse en Coupe de Suisse à Sion, la formation de Raphaël Wicky a été incapable de réagir après l’un des trois buts les plus rapides de l’histoire de la Super League. La magnifique reprise du Nigérien Ifeanyi Mathew sur un renvoi bien trop approximatif de Saidy Janko a plongé d’entrée les Young Boys dans le désarroi. Il est édifiant de constater que l’unique véritable chance de revenir au score fut cette frappe sur le poteau de Silvère Ganvoula quelques secondes seulement après le but de Mathew. Pour le reste, il n’y a plus eu grand-chose à voir. Toujours premiers du classement mais désormais avec un seul point d’avance sur le Servette FC victorieux 2-0 la veille de St. Gall, les Young Boys ne font plus peur à personne. Leur niveau de jeu ne répond plus aux standards d’une équipe appelée à jouer les premiers rôles. Raphaël Wicky semble avoir perdu la main. L’entraîneur valaisan peut se mordre les doigts d’avoir provoqué le départ de Jean-Pierre Nsame. Le roi des buteurs possède cette force de caractère qui manque cruellement à ses anciens coéquipiers en ces heures bien sombres. Il revient désormais à Christoph Spycher et à Steve von Bergen de juger si leur entraîneur est toujours l’homme de la situation. Il est permis aujourd’hui d’en douter vraiment. Yverdon perd encore Battu 2-1 à Winterthour, Yverdon a concédé une troisième défaite de rang pour lui rappeler que son unique objectif cette saison est bien le maintien. A la Schützenwiese, les Vaudois ont tout perdu en l’espace de quelques secondes. Sur une faute jugée de dernier recours, la dernière recrue Dimitrije Mamenovic écopait d’un rouge à la 68e. Luca Zuffi transformait le coup franc qui a suivi pour donner la victoire à ses couleurs. Avec une seule défaite lors de ses dix derniers matches, la formation zurichoise suit vraiment le rythme d’une équipe qui peut accrocher le top-6. Sans oublier un joli coup à jouer en Coupe de Suisse avec une demi-finale à domicile contre le Servette FC. Pour Yverdon, l’urgence est de rebondir au plus vite. Le match à domicile samedi contre le FC Zurich s’annonce comme un tournant à ne pas manquer.

Une victoire de plus pour Granit Xhaka et le Bayer Jeremie Frimpong (à gauche) ouvre le score pour le Bayer Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Victorieux 2-0 à Cologne pour un 34e match sans défaite cette saison toutes compétitions confondues en 34 rencontres, Leverkusen touche au but. Il compte 10 points d’avance sur le Bayern Munich. Trois jours après le nul 2-2 des Bavarois à Fribourg, Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont pas manqué l’occasion de creuser encore plus l’écart. L’expulsion de Jan Thielmann à la 14e pour une faute sur Granit Xhakla a, bien sûr, facilité la tâche du leader. Il a exploité pleinement sa supériorité numérique pour marquer par Jeremie Frimpong à la 38e et par Alejandro Grimaldo à la 73e. Sept victoires lors des dix derniers matches de la Bundesliga offriront au Bayer Leverkusen le premier titre de son histoire.

Olav Kooij s'extrait du peloton aux Mureaux Olav Kooij (à droite) a devancé Mads Pedersen d'un souffle. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike) a remporté au sprint la première étape de Paris-Nice dimanche aux Mureaux, dans les Yvelines. Avec sa troisième victoire de la saison, le sprinteur néerlandais endosse le maillot de leader de cette première grande course par étapes de la saison, dont le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic sont les grands favoris. Côté suisse, Yannis Voisard (Tudor) et Johan Jacobs (Movistar) sont arrivés avec le peloton principal dans le sillage du vainqueur, qui a obtenu 10 secondes de bonification. Cette première journée s'est en revanche avérée plus compliquée pour les rouleurs Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) et Stefan Bissegger (EF Education), qui ont respectivement perdu 5'16'' et 6'38''. La deuxième étape conduira lundi le peloton de Thoiry à Montargis, dans le Loiret, et semble une nouvelle fois promise aux sprinters avant le premier grand rendez-vous pour les coureurs du classement général lors d'un contre-la-montre par équipes mardi à Auxerre.

La semaine de rêve pour le FC Lugano Mattia Croci-Torti peut lever le bras: "son" FC Lugano aura traversé une semaine de rêve. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Semaine de rêve pour le FC Lugano ! Victorieux du FC Zurich dimanche dernier et du FC Bâle jeudi en Coupe de Suisse, il s’est imposé 1-0 à Lucerne pour se hisser à la troisième place du classement. Les Tessinois ont forcé la décision à la 40e minute sur un but de Shkelgim Vladi. Le transfuge d’Aarau a armé une frappe imparable après un centre en retrait parfait de Mattia Bottani. Après cette ouverture du score, les Luganais sont parvenus à tenir le résultat contrairement au match de Genève il y a 15 jours contre le Servette FC. En seconde période, le FC Lucerne a connu un très bon moment. Jakub Kadak et Pius Dorn ont, ainsi, bénéficié de deux chances en or. Mais Amir Saipi a réussi les arrêts qu’il fallait pour préserver le score.

Un septième succès de rang pour le FC Sion en championnat Joël Schmied (au premier rang) jubile: il vient de faire sauter le verrou tessinois. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les feux sont toujours au vert pour le FC Sion. Trois jours après son exploit contre les Young Boys en Coupe de Suisse, il a cueilli un septième succès de rang en championnat. A Tourbillon, les Valaisans se sont imposés 3-0 devant Bellinzone pour conserver leurs 7 points d’avance sur le FC Thoune, victorieux 3-1 de Baden samedi. Devant 4900 spectateurs, Joël Schmied a ouvert le score de la tête à la 53e avant que Liam Chipperfield, sorti du banc, ne signe un doublé en fin de match face à des Tessinois réduits à dix après l’expulsion de Dragan Mihajlovic à la 65e. Vendredi lors du derby à la Maladière face à Neuchâtel Xamax, le FC Sion tentera de poursuivre son irrésistible marche en avant qui va très vite lui permettre de retrouver la Super League.

Un premier podium pour Grond Valerio Grond (à droite) a décroché dimanche son premier podium individuel Image: KEYSTONE/AP/Vesa Moilanen Valerio Grond fait bien partie des meilleurs sprinters du monde. Le Grison de 23 ans a décroché dimanche son premier podium individuel en Coupe du monde, terminant 3e du sprint en skating de Lahti remporté par Johannes Hösflot Klaebo. La sixième tentative fut donc la bonne pour Valerio Grond. Qualifié pour la sixième fois - la quatrième de la saison - pour une finale individuelle, le Davosien a parfaitement géré son affaire. Il n'a été battu que par Johannes Hösflot Klaebo et Lucas Chanavat. Grond, qui affichait jusqu'ici un seul top 3 en sprint par équipe à son palmarès (3e à Livigno en 2023 en compagnie de Janik Riebli), a concédé 0''96 à Klaebo. Il offre au ski de fond masculin helvétique son deuxième podium de l'hiver, après la surprenante 3e place obtenue par Cyril Fähndrich dans une étape du Tour de Ski. Les Suisses ont d'ailleurs réussi une belle performance d'ensemble dimanche, malgré l'absence de Nadine Fähndrich. Chez les dames, Alina Meier (8e) et Désirée Steiner (11e) ont toutes les deux atteint les demi-finales. Roman Schaad (15e) et Janik Riebli (16e) ont quant à eux échoué en quarts de finale de l'épreuve masculine.

Pas de doublé, mais une bonne opération pour Gut-Behrami Lara Gut-Behrami est satisfaite de sa 2e place obtenue dans le deuxième super-G de Kvitfjell Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à signer le doublé en super-G à Kvitfjell. Mais la Tessinoise, 2e dimanche après s'être imposée la veille, réalise une excellente opération comptable dans l'optique du général de la Coupe du monde et du classement de la discipline. Battue pour 0''61 par Federica Brignone, Lara Gut-Behrami a pourtant serré le poing dans l'aire d'arrivée. Les 80 points récompensant son 15e podium de l'hiver ont il est vrai est été conquis dans des conditions difficiles, le brouillard ayant provoqué plusieurs très longues interruptions dont une juste après son passage. La Tessinoise, qui avait cueilli la veille son 45e succès sur le Cirque blanc et le 23e en super-G, creuse un peu plus l'écart sur ses rivales. Elle possède ainsi 69 points d'avance sur Cornelia Hütter (7e dimanche après avoir terminé 2e samedi) et 74 sur Federico Brignone (6e samedi) avant le super-G des finales. Une 8e place le 22 mars à Saalbach lui assurerait ainsi un cinquième Globe de super-G. D'ici-là, Lara Gut-Behrami aura eu l'occasion de conquérir son premier Globe de géant: sa marge sur sa dauphine Federica Brignone au classement de la discipline est de 135 unités avant le géant prévu samedi prochain à Are. Frustrée de s'être retrouvée au repos forcé le week-end précédent à Val di Fassa, elle s'est aussi donné de l'air dans la lutte pour le gros Globe de cristal. Elle a porté son avance sur Mikaela Shiffrin, dont le retour est prévu à Are, à 385 points. Sa marge sur sa nouvelle dauphine au général, Federica Brignone, est de 326 unités. Encore quatre courses pour LGB Six épreuves figurent encore au menu des skieuses, avec un week-end technique à Are puis les finales de Saalbach (16/17 mars pour la technique, 22/23 pour la vitesse). Mikaela Shiffrin devrait disputer ces six courses, parmi lesquels deux slaloms, alors que Lara Gut-Behrami n'a plus que quatre épreuves à son menu. Mais sa forme et sa confiance lui autorisent tous les espoirs. Même celui de rafler un premier Globe de descente. Pour mémoire, l'annulation de la descente de Kvitfjell fait les affaires de "LGB", qui compte 68 points d'avance sur sa première poursuivante valide Stephanie Venier avec une seule course à disputer. Gisin dans le top 15 Derrière Lara Gut-Behrami et en l'absence de Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury, les autres Suissesses sont restées très discrètes en Norvège. Hors des points samedi, Michelle Gisin a cependant rectifié quelque peu le tir en terminant 14e dimanche, à 1''81 tout de même de la gagnante.

La fête continue pour Roman Josi et les Predators On n'arrête plus les Predators ! Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV La fête continue pour Nashville ! Portés par un hat-trick de Cody Glass, les Predators ont battu Colorado 5-1 pour signer un huitième succès de rang. Sur leur glace, le capitaine Roman Josi et ses coéquipiers ont démontré qu’ils traversaient bien un moment de grâce. L’objectif désormais est d’égaler et même de battre la plus belle série de l’histoire de la franchise, dix victoires de rang entre la fin février et le début mars 2018. Roman Josi a apporté sa contribution lors de ce 35e succès de la saison. Le Bernois a délivré une passe décisive sur le 3-1 de Ryan O’Reilly à 5 contre 4 pour son 61e point. Le Bernois a comptabilisé au moins un point lors de sept des huit derniers matches... Comme Roman Josi et Nino Niederreiter, auteur d’un doublé avec Winnipeg à Raleigh face à Carolina plus tôt dans la journée, Philipp Kurashev a, lui aussi, brillé. Mais contrairement au Bernois et au Grison, l’attaquant de Chicago a connu l’amertume de la défaite. Devant leur public, les Blackhawks se sont inclinés 5-2 devant Columbus malgré un but et un assist du Bernois, lequel a obtenu la deuxième étoile. Avec ses 10 buts et ses 24 passes décisives, Philipp Kurashev connait la plus belle saison de sa carrière au niveau de se statistiques. Malheureusement, il patine dans l’équipe la plus faible de la Ligue qui a concédé samedi sa 46e défaite en 61 matches, la sixième de rang...

Kipchoge décevant 10e au marathon de Tokyo Eliud Kipchoge n'a terminé que 10e dimanche à Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Eliud Kipchoge a subi un couac dans sa préparation pour tenter de décrocher une troisième médaille d'or olympique consécutive cette année à Paris. Le Kényan de 39 ans a terminé dimanche à une décevante 10e place du marathon de Tokyo, gagné par son compatriote Benson Kipruto. Kipchoge a fortement faibli après une vingtaine de kilomètres et a franchi la ligne d'arrivée en 2h06'50. Kipruto s'est quant à lui imposé en 2h02'16, battant le record du parcours pour devancer deux autres Kényans, Timothy Kiplagat (2h02'55) et Vincent Ngetich (2h04'18). L'Ethiopienne Sutume Asefa Kebede a remporté quant à elle la course féminine en 2h15'55, devant la championne en titre du Kenya Rosemary Wanjiru (2h16'14) et la championne du monde éthiopienne Amane Beriso Shankule (2h16'58). La Néerlandaise Sifan Hassan est arrivée 4e avec un temps de 2h18'05. La course se déroulait moins d'un mois après le décès du recordman du monde Kelvin Kiptum (24 ans) et de son entraîneur rwandais Gervais Hakizimana dans un accident de la route au Kenya. Kiptum avait récemment battu le record du monde auparavant détenu par Kipchoge, avec un temps de 2h00'35 à Chicago. Les deux athlètes devaient se mesurer pour la première fois aux JO de Paris. Kipchoge craque Le marathon de Tokyo était la première course de Kipchoge depuis la mort de Kiptum, et il semblait sur la bonne voie pour récupérer le record du monde aux alentours de la marque des 15 km. Mais il a alors ralenti de façon spectaculaire, laissant Kiplagat, Kipruto et Ngetich dans le peloton de tête. Alors que les difficultés continuaient à s'aggraver pour Kipchoge, Kipruto a dépassé Kiplagat à environ 30 km et s'est élancé vers l'arrivée pour établir un nouveau record personnel. "Quelque chose s'est passé au milieu de la course", a déclaré Kipchoge à la chaîne japonaise Nippon TV, sans préciser de quoi il s'agissait exactement. "C'est comme ça, ce n'est pas tous les jours Noël", a-t-il ajouté. Il est "trop tôt pour dire" dans quelle forme je serai pour les Jeux de Paris, a poursuivi le Kényan. "Je vais rentrer, me relaxer et commencer à m'entraîner".

Le seuil des 40'000 points pour LeBron James LeBron James: seul sur le toit du monde. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill LeBron James est devenu le premier joueur à marquer plus de 40'000 points en NBA. La star des Lakers a franchi ce seuil lors de la défaite à domicile 124-114 face à Denver. En février 2023, LeBron James avait escaladé une première montagne en s'emparant du record de points de la légende Kareem Abdul-Jabbar (38'390 points). Avec 26 points marqués samedi face au champion en titre et un total de 40'017 points, le joueur de 39 ans s'est désormais envolé, et lui seul sait à quelle hauteur il portera cette marque. LeBron James n'avait besoin que de neuf points pour dépasser samedi les 40'000 lors de de match de gala face à Denver, retransmis sur une chaîne nationale. Pendant le deuxième quart-temps, il a marqué un lay-up après un tour sur lui-même pour atteindre les 40'000 points, avant que le ballon ne soit retiré du jeu. Sur l'ensemble de ses points, James en a marqué 23'119 avec Cleveland en deux passages et onze saisons, là où il avait débuté en 2003, avant de revenir en 2014 pour y décrocher un titre en 2016. Il compte 7919 points avec Miami, où il a remporté ses deux premières bagues (2012 et 2013), et désormais 8979 avec les Lakers, qu'il avait rejoint en 2018 pour un titre conquis en 2020. Ce record est calculé par la NBA seulement sur les matches de saison régulière. LeBron James, quatre fois MVP et quatre fois MVP des finales, totalise également 8023 points en play-off. Atlanta encore battu Bien loin des standards de LeBron James, Clint Capela a toutefois signé son premier double double depuis le 4 février. Mais malgré les 11 points et les 10 rebonds du Genevois, Atlanta s’est incliné une deuxième fois en deux jours à Brooklyn. Battus 124-97 jeudi, les Hawks ont perdu cette fois 114-102. Toujours privés de leur maître à jouer Trae Young, ils ne comptent plus que deux victoires d’avance sur Brooklyn dans la lutte pour la dixième place de la Conférence Est, la dernière qui ouvre les portes des play-in.