Uran annonce sa retraite ++ Zakaria à l'honneur dans L'Equipe

Mityukov et Mamié en demi-finales à Doha Roman Mityukov avec son coach Clément Bailly. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov sur 100 m dos et Lisa Mamié sur 100 m brasse se sont qualifiés pour les demi-finales des Championnats du monde à Doha. Le Genevois de 23 ans a réalisé le 12e meilleur temps des séries en 54''10 tandis que la Zurichoise de 25 ans a décroché la dernière place qualificative avec le 16e temps en 1'07''75. Mityukov avait déjà assuré sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris sur ses disciplines de prédilection le 100 m et le 200 m dos lors des Mondiaux de l'an dernier. En revanche, Mamié court encore après sa sélection olympique. Elle doit réaliser une limite de 1'06''79, ce qui lui demandera de nager sensiblement plus vite en soirée au Qatar. En revanche, Antonio Djakovic a déçu. Comme sur 400 m libre, le Thurgovien a connu l'élimination au cours des séries sur le 200 m libre. En 1'47''67, il est resté éloigné de 2''35 de son record de Suisse. Il doit se contenter de la 25e place. Djakovic voulait nager sur 200 m libre sous la limite olympique (1'46''26), après avoir décroché l'an dernier son ticket sur le 400 m libre à Fukuoka. Mais en raison d'un refroidissement, il ne se trouve pas actuellement dans sa meilleure condition.

Rigoberto Uran annonce sa retraite Le Colombien Rigoberto Uran dispute sa derni Image: KEYSTONE/EPA/Carlos Ortega Le Colombien Rigoberto Uran, qui est monté deux fois sur le podium du Giro et une fois sur celui du Tour de France, prendra sa retraite à la fin de la saison 2024, a annoncé son équipe EF Education. Surnommé "El Toro de Urrao" (Le Taureau d'Urrao, sa ville natale), Uran, 37 ans, fait partie de la "génération en or" du cyclisme colombien au même titre qu'Egan Bernal ou Nairo Quintana. Il était arrivé 2e au Tour d'Italie en 2013 et 2014, et 2e au Tour de France 2017, et avait conquis la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres 2012. "Je pense que le moment est venu de dire: nous sommes arrivés au bout", a déclaré Uran à l'occasion du Tour de Colombie dimanche. "C'est une chose à laquelle j'ai longuement réfléchi, la vérité c'est que c'est effrayant. Pendant presque 23 ans, mon objectif était de me lever, prendre mon petit déjeuner et faire du vélo (...) tout cela va prendre fin" a-t-il ajouté dans un communiqué publié par son équipe. Dans un entretien accordé à l'AFP la semaine dernière, le Colombien avait déclaré qu'il aurait l'impression de "perdre" une partie de sa vie en prenant sa retraite. Mais il se montrait "réaliste" face à son niveau. Son enfance avait été marquée par le malheur, son père, qui l'avait initié au cyclisme, ayant été assassiné dans des circonstances troubles par des paramilitaires d'extrême droite en 2001. Contraint de travailler comme vendeur de billets de loterie pour aider sa famille, il était finalement devenu cycliste professionnel à l'âge de 16 ans. Outre sa carrière de cycliste, Rigoberto Uran est un des entrepreneurs les plus en vue du pays, grâce à une marque de vêtements qu'il a créée il y a dix ans. Il possède également des restaurants et est une star de la télévision en Colombie.

Denis Zakaria à l'honneur dans "L'Equipe" Denis Zakaria (é droite) face à Ousmane Dembélé lors du match contre le PSG au Parc des Princes en novembre dernier. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER Auteur d’un doublé lors du derby azuréen de dimanche soir, Denis Zakaria recueille logiquement tous les honneurs. Le Genevois figure ainsi dans le onze idéal de "L’Equipe". Grand artisan du succès 3-2 de Monaco à Nice avec sa frappe magistrale pour le 1-0 et sa tête croisée pour le 2-1, Denis Zakaria a obtenu la note 9 dans les colonnes du quotidien sportif. Soit la plus élevée de cette 21e journée. A la faveur de ce succès, Monaco a repris la troisième place du classement, à un point de son adversaire du jour. Adi Hütter risquait sa tête lors de ce derby qui survenait trois jours après une élimination en Coupe de France devant Rouen (D3). Heureusement pour l’Autrichien qui fêtait ses 54 ans dimanche, Denis Zakaria qu’il avait déjà dirigé à Berne et à Mönchengladbach, lui a offert un très beau cadeau d’anniversaire.

Pour le plus grand bonheur de Taylor Swift Taylor Swift embrasse son héros. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Au bout du suspense,Kansas City a conservé sa couronne. A Las Vegas, les Chiefs ont remporté le Super Bowl à la faveur de son succès 25-22 en prolongation face à San Francisco. La présence de Taylor Swift dans les tribunes a, bien sûr, électrisé cette soirée dans le Nevada. "Incroyable", a glissé la popstar à l'oreille de son petit ami Travis Kelce, victorieux, entre deux embrassades sur la pelouse après la rencontre. Collier doré autour du cou marqué du no 87 de son petit ami, la chanteuse a attiré l'attention en tribunes, descendant notamment une bière à toute vitesse. Avec sa romance, elle a fait basculer la NFL, déjà toute puissante, dans une autre dimension depuis plusieurs mois, grâce à sa notoriété phénoménale. D'autres célébrités se sont pressées à Las Vegas, parmi les 300'000 visiteurs du weekend, et surtout dans l'Allegiant Stadium (65'000 places), comme le basketteur LeBron James, la chanteuse Lana Del Rey ou la popstar Beyoncé, qui a publié pendant la rencontre deux nouveaux morceaux. "Queen Bey" a ainsi un peu éclipsé le traditionnel show de la mi-temps et la performance du crooner américain Usher, qui a revisité ses meilleurs titres avec un spectacle nostalgique à la chorégraphie léchée, profitant de la complicité notamment d'Alicia Keys. Dynastie Sur la pelouse, la grande finale de la NFL, organisée pour la première fois à Las Vegas, a offert un suspense intense, pour une victoire des Chiefs, la troisième en cinq ans après 2020, déjà face aux 49ers, et 2023. C'est la première fois qu'une franchise conserve son trophée depuis les New England Patriots en 2004. Le quarterback star Patrick Mahomes (28 ans), grand artisan du retour des siens au coeur de la rencontre, remporte ainsi son troisième titre, assorti d'une troisième distinction de MVP. A son poste, seuls Tom Brady, Terry Bradshaw, Troy Aikman et Joe Montana ont soulevé au moins trois fois le trophée Vince Lombardi. Les défenses ont plutôt pris le pas sur les attaques au cours d'une rencontre extrêmement serrée, poursuivie en prolongation après une égalité 19-19 à l'issue des quatre quart-temps réglementaires. Travis Kelce décisif Les 49ers avaient frappé les premiers avec trois points au pied de Jake Moody puis un touchdown de Christian McCaffrey (11e minute du 2e quart-temps), qui a fait parler sa pointe de vitesse, lui le petit-fils de Dave Sime, vice-champion olympique du 100 m aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Menés 10-3 à la mi-temps, les Chiefs paraissaient tendus, à l'image de l'improbable bousculade de Travis Kelce sur son entraîneur Andy Reid, semblant frustré par sa faible utilisation. Mais le favori de Taylor Swift s'est bien repris ensuite: il a aidé son équipe à se rapprocher de l'en-but sur une action décisive en fin de temps réglementaire, permettant ensuite aux Chiefs d'arracher l'égalisation par un coup de pied de Harrison Butker à trois secondes du terme. En prolongation, les 49ers ont pris la main grâce à 3 points au pied, mais ont ainsi ouvert la porte au touchdown (6 points) victorieux de Mecole Hardman, parfaitement trouvé par Mahomes, exceptionnel en fin de match

Décès du détenteur du record du monde du marathon Kelvin Kiptum Kelvin Kiptum, 24 ans, avait établi la meilleure performance mondiale lors du marathon de Chicago en octobre dernier (archives). Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN L'athlète kényan Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde du marathon, et son entraîneur Gervais Hakisimana, se sont tués dans un accident de voiture au Kenya, a-t-on appris tard dimanche soir. Kiptum, qui avait établi la meilleure performance mondiale (02h00 minutes et 35 secondes) lors du marathon de Chicago en octobre dernier, était âgé de 24 ans. Il était en phase de préparation en vue des Jeux olympiques de Paris. "L'accident s'est produit vers 23h00 (21h00 en Suisse)", a indiqué le commandant de police du comté d'Elgeyo Marakwet (ouest du Kenya), Peter Mulinge, précisant qu'un troisième occupant du véhicule avait été blessé et hospitalisé. Kiptum, qui était l'une des révélations de l'athlétisme mondial, avait fait ses premières armes sur le marathon en décembre 2022, s'imposant à Valence dans un temps déjà spectaculaire (2 h 01 minutes 53). Chicago, où il a établi la meilleure performance mondiale, n'était que son troisième marathon. Il n'avait pas remis de dossard depuis, mais prévoyait d'effectuer son retour à la compétition en avril à Rotterdam avec l'idée de casser la barre des deux heures. Kiptum était né dans la région d'Eldoret, au coeur de la Vallée du Rift, le temple des coureurs longue distance. "Nous sommes bouleversés et profondément attristés d'apprendre la mort de Kelvin Kiptum et de son entraîneur,Gervais Hakizimana", a commenté Sebastian Coe, le président de World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, saluant dans un communiqué "un athlète extraordinaire qui laisse un héritage extraordinaire". "Il nous manquera", conclut-il.

CAN 2024: la Côte d'Ivoire bat le Nigeria 2-1 en finale Le but décisif inscrit par Haller Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La Côte d'Ivoire a remporté la CAN qu'elle organisait. A Abidjan, les Elephants ont battu le Nigeria 2-1 en finale après avoir été menés à la pause. Malgré une nette domination ivoirienne, les Super Eagles ont frappé les premiers sur une tête de Troost-Ekong (38e). Mais la Côte d'Ivoire a su réagir grâce à des buts de Kessié (62e) et Haller (81e) pour décrocher la troisième CAN de son histoire après 1992 et 2015. Et dire que les Elephants avaient frôlé l'élimination en phase de poules... La victoire du pays organisateur dans ce match est méritée. Le Nigeria a évolué de manière trop timide et défensive. L'essentiel du jeu a été fait par les Ivoiriens, qui auraient pu l'emporter plus nettement avec davantage de précision dans le dernier geste. Cette finale a aussi pris un petit côté historique. C'est en effet la première avec les Ivoiriens dans laquelle des buts sont inscrits. Les quatre précédentes s'étaient en effet décidé aux tirs au but après un 0-0!

Un doublé de Zakaria donne la victoire à Monaco Denis Zakaria: un doublé décisif Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Denis Zakaria a été le grand homme du derby gagné 3-2 par Monaco à Nice en conclusion de la 21e journée de Ligue 1. L'international suisse a inscrit les deux premiers buts monégasques. Depuis son arrivée l'été dernier dans le club de la Principauté, Zakaria n'avait marqué qu'une fois en championnat, face à Brest le 5 novembre. Il a donc doublé son total, et ce de très belle manière. Son premier but est tombé à la 16e sur une superbe frappe prise de 30 mètres. Après l'égalisation niçoise sur penalty, le Suisse a redonné l'avantage à son équipe en reprenant de la tête un centre de Minamino (50e). Mais Nice, même à dix après l'expulsion de Dante (54e), est revenu grâce à Guessand (74e), ancien du Lausanne-Sport. Golovine a répondu peu après (77e) et donné la victoire aux visiteurs.

Pan Zhanle devient le nageur le plus rapide du monde Les Chinois exhibent leur médaille d'or Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Pan Zhanle (19 ans) a battu le record du monde du 100 m libre lors des Mondiaux de Doha. Premier relayeur de l'équipe de Chine du 4 x 100 m libre, il a nagé en 46''80. Il a ainsi amélioré de six centièmes l'ancien record établi par le Roumain David Popovici. La Chine a gagné le relais devant l'Italie et l'Australie. Parfaitement lancé par Pan, les Chinois se sont logiquement imposés en 3'11''08. "Ouais, c'était un chrono incroyable. J'ai fait confiance à mes amis et on a fait de notre mieux", a réagi Pan au bord du bassin. "C'est vraiment une nuit magique", a-t-il poursuivi en zone mixte. "Je me suis dit: nage à fond. J'étais stupéfait quand j'ai vu le chrono, je ne m'attendais pas à battre le record du monde maintenant, je voulais le garder pour les Jeux olympiques de Paris." Plus vite Avant ces Mondiaux, Pan ne comptait qu'une seule médaille mondiale, l'argent du relais 4x100 m nage libre décroché l'an dernier à Fukuoka (Japon). Il s'était également offert trois titres aux Jeux asiatiques, dont celui du 100 m. Son précédent record personnel était de 46''97, ce qui faisait de lui le cinquième homme le plus rapide du monde sur la course reine avant d'arriver au Qatar. "Battre le record du monde est un honneur pour moi. C'est une source de motivation à la fois pour les jeunes et pour les nageurs plus âgés. Je pense que je peux nager plus vite qu'aujourd'hui. C'est venu naturellement et maintenant mon but est de nager encore plus vite", a-t-il averti. Pan devrait désormais se présenter en grand favori aux Jeux olympiques de Paris fin juillet pour tenter de succéder à l'Américain Caeleb Dressel. Ce dernier s'était imposé aux Jeux de Tokyo en 2021 en 47''02.

René Weiler: "une expulsion inutile" René Weiler ne cachait pas son amertume à l'issue de la défaite 2-1 du Servette FC à Yverdon. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "Nous avions le match dans les mains. Mais il y a eu cette expulsion. Inutile..." René Weiler ne masquait pas son courroux à l’encontre d’Enzo Crivelli après la défaite 2-1 du Servette FC à Yverdon. "Je n’ai pas vu les images. On me dit que l’on peut donner rouge, poursuit l’entraîneur. Mais cette faute est commise à un endroit du terrain (ndlr : près de la ligne médiane) où une telle scène ne doit jamais se produire." On a le sentiment qu'Enzo Crivelli devra vraiment faire acte de pénitence avant de retrouver une place de titulaire. Cette défaite brise une série qualifiée de "magnifique" par René Weiler et douche quelque peu les espoirs de titre du Servette FC. Les Grenat accusent désormais 7 points de retard sur les Young Boys. "Mais je ne parle jamais des Young Boys, s’emporte René Weiler pour qui le mot titre est tabou. Ce soir, je vois que nous perdons deux joueurs pour un carton rouge. Nous déplorons la blessure de Steve Rouiller. Par ailleurs, deux joueurs de valeur ont quitté le club cet hiver. Maintenant, la question est de savoir quand les trois joueurs que nous avons recrutés seront opérationnels..." Dans le camp adverse, Anthony Sauthier était bien conscient d’avoir inscrit un but qui comptera dans sa carrière. L’ancien capitaine du Sevette FC a terrassé le club de son cœur. "Une fois le ballon au fond des goals, la moindre des choses était de ne pas exulter, dit-il. D’autant plus que j’étais en face du kop servettien. Le destin a voulu s’écrire ainsi... Maintenant, il ne faut pas s’enflammer même si nous avons battu Zurich et Yverdon. La priorité absolue demeure le maintien."

Le Servette FC tombe à Yverdon Triste dimanche à Yverdon pour le Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après quinze matches sans défaite, le Servette FC a bu la tasse à Yverdon. Battus 2-1 par le néo-promu, les Grenat ont payé au prix fort la défaillance de deux de ses individualités. L’expulsion d’Enzo Crivelli à la 27e et l’erreur de Joël Mall sur l’égalisation de Kevin Carlos à la 29e ont pesé très lourd dans la balance. Servette avait, en effet, pris la main avec l’ouverture du score d’Alexis Antunes à la 20e lorsque Crivelli voyait rouge pour la troisième fois déjà en l’espace de onze mois. Son coup au visage de Niklas Gunnarsson était bien stupide. L’arbitre Johannes Von Mandach avait, dans un premier temps, tenu à raisonner l’attaquant français avant d’être appelé par la VAR pour l’expulser. Deux minutes plus tard, Joël Mall commettait sa première grosse bourde de la saison avec son hésitation coupable devant Kevin Carlos qui pouvait marquer de la tête pratiquement dans la cage vide. Yverdon exploitait ensuite pleinement sa supériorité numérique pour mener au score grâce à deux ex-Servettiens. Sur une transition, William Le Pogham trouvait la tête d’Anthony Sauthier pour une action digne du manuel (56e). Une défaite qui fait mal La magnifique série du Servette FC a, ainsi, été brisée par son ancien capitaine, qui avait été congédié sans ménagement il y a deux ans. Cette défaite fait mal dans la mesure où elle survient le jour où le Servette FC aurait pu, en cas de succès, revenir à 4 points des Young Boys, tenu en échec la veille au soir à Lugano (3-3). L'expulsion de Yohan Severin dans le temps additionnel rendait encore plus triste ce dimanche de février. Steve Rouiller blessé, René Weiler sera peut-être amené dimanche prochain lors de la venue de Lugano à "inventer" une nouvelle défense centrale. Dans l'autre match disputé à 16.30, le FC Bâle a démontré qu'il était possible de forcer la décision à 10 contre 11. Thierno Barry a inscrit l’unique but de la rencontre à la 63e alors que les Rhénans évoluaient en infériorité numérique depuis l’expulsion de Renato Veiga à la 46e. Dauphin des Young Boys à la trêve, le FC St. Gall a concédé une quatrième défaite de rang...

Super League: important succès pour Winterthour Patrick Rahmen: son équipe reste dans le coup pour le top 6 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Winterthour a battu Lucerne 2-1 dans le premier match dominical de la 23e journée de Super League. Ce succès est très important, car il permet aux Zurichois de pouvoir toujours rêver du top 6. Mené à la pause après un penalty de Grbic (25e), Winterthour a trouvé les ressources pour retourner la situation. L'inévitable Ltaief a d'abord égalisé à la 64e avant la réussite victorieuse de Schättin (83e), d'une magnifique tête après une longue ouverture de Lekaj. Ce 2-1 est tombé une minute à peine après l'expulsion du latéral lucernois Ottiger... Winterthour n'avait encore jamais gagné contre Lucerne depuis son retour dans l'élite. Septièmes avec 32 points, les hommes de Patrick Rahmen n'accusent que deux longueurs de retard sur Lugano (5e) et Lucerne (6e). Tout reste possible pour figurer du bon côté de la barre au terme de la 33e journée.

Gisin 4e pour son retour aux affaires, Rast 5e Michelle Gisin a terminé à 0''05 du podium dimanche à Soldeu Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin a décroché une belle 4e place dans le slalom de Soldeu pour son retour aux affaires. Camille Rast s'est également illustrée en terminant 5e d'une course remportée par la Suédoise Anna Swenn Larsson, qui a ainsi fêté à 32 ans son deuxième succès en Coupe du monde. Touchée à un tibia le 26 janvier à Cortina et contrainte de déclarer forfait pour les quatre dernières courses, Michelle Gisin n'aurait certainement pas imaginé une telle issue pour son "comeback". Elle a signé son septième podium consécutif en slalom, échouant à 0''05 de la troisième marche du podium occupée par Paula Moltzan. L'Obwaldienne pointe ainsi au 4e rang du classement de la discipline, elle qui avais mis l'accent sur la vitesse durant sa préparation estivale. Elle accuse 110 points de retard sur Lena Dürr (3e de la Coupe du monde de la discipline), qui a retardé le sacre de Mikaela Shiffrin en terminant 6e. Camille Rast occupe quant à elle la 9e place du classement de la spécialité. La Valaisanne aurait pu s'offrir un premier podium à ce niveau si elle n'avait pas commis deux petites erreurs dans le mur final: elle a perdu 0''52 sur Michelle Gisin dans le dernier secteur, concédant 0''19 sur la ligne. Good 14e Troisième Suissesse en lice en deuxième manche, Nicole Good s'est quant à elle classée 14e. Elle décroche ainsi son quatrième top 15 à ce niveau, le deuxième de l'hiver après sa 9e place à Lienz. La St-Galloise de 26 ans, 24e du classement de la discipline, doit viser une place en finale à Saalbach. Mélanie Meillard doit, elle, se contenter du 22e rang. La skieuse d'Hérémence marque le pas depuis sa superbe 5e place obtenue en slalom à Jasna, avec aussi deux non qualifications pour la deuxième manche en géant (à Plan de Corones, puis samedi en Andorre). Elle a néanmoins inscrit des points dans les neuf slaloms de l'hiver.

La Suisse termine les Beijer Games sur une 3e défaite Connor Hughes n'a pas livré sa meilleure performance dimanche contre les Tchèques Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl Pour son troisième et dernier match des Beijer Hockey Games à Karlstad, la Suisse s'est encore inclinée. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 5-3 par la Tchéquie. C'est donc un neuvième revers en autant de rencontres internationales cette saison. La Suisse n'est pas passée loin, comme souvent, mais il a manqué quelque chose, comme souvent. La Suisse a pourtant pris la partie par le bon bout. Sur une belle entrée de zone de Théo Rochette à la suite d'un bel effort de Michael Fora, c'est Axel Simic qui a pu ouvrir la marque (15e) en récupérant un rebond. Ce fut d'ailleurs le fil rouge de cette partie. Aller devant le but adverse pour toucher des dividendes. Comme l'a fait remarquer le consultant de la RTS Félicien Du Bois, le hockey est "un sport honnête". Si l'on accepte le défi physique, si l'on n'a pas peur de se faire mal, on est très souvent récompensé. Au cours du tiers médian, les Suisses sont retombés dans leurs travers et ont laissé l'initiative aux Tchèques. Les hommes de Radim Rulik ont profité d'une pénalité de paresse de Fora à la 33e pour égaliser. Un but en power-play qui est tombé après seulement 12 secondes d'avantage numérique. Les Tchèques ont ensuite pris les devants à la 39e par Vozenilek qui a battu Connor Hughes dans un angle impossible en utilisant le déplacement du gardien du LHC. Cette réussite a réveillé les joueurs de Patrick Fischer qui ont nivelé la marque en toute fin de tiers grâce à une belle réaction de Marc Marchon qui a d'abord maintenu le puck en possession suisse en le tirant avec sa jambe alors qu'il était au sol. Tyler Moy pensait peut-être que sa jolie déviation sur le 3-2 helvétique de la 44e serait suffisante pour offrir un premier succès cette saison à l'équipe de Suisse. Mais l'indiscipline des hommes de Fischer et une performance assez quelconque de Hughes ont remis les Tchèques dans la bonne direction, puisqu'ils ont inscrit deux buts par Kase (51e) et Hajek (53e). Le 5-3 tchèque est intervenu dans la cage vide. Patrick Fischer retrouvera ses joueurs en avril pour la préparation au Championnat du monde à Prague. L'équipe sera bien différente. Et même si ce ne sont que des rencontres amicales, une victoire ne ferait certainement pas de mal.

Gisin 7e de la première manche du slalom, Rast 8e Michelle Gisin peut viser le podium dans le slalom de Soldeu Image: KEYSTONE/EPA Michelle Gisin a réussi un bon 7e temps dans la première manche du slalom de Soldeu pour son retour aux affaires. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de la Suédoise Anna Swenn Larsson. Forfait pour les quatre dernières épreuves organisées en Coupe du monde en raison d'un tibia douloureux, Michelle Gisin a concédé 0''72 à Anna Swenn Larsson. L'Obwaldienne pointe à 30 centièmes de la 3e place, occupée pour l'heure par la Croate Zrinka Ljutic. En retrait samedi en géant (15e), Camille Rast a quant à elle réussi le 8e temps. La Valaisanne, qui a perdu 0''81 sur la leader provisoire, est la dernière skieuse classée dans la même seconde. Nicole Good est 17e après 31 passages (à 1''76), alors que Mélanie Meillard (23e à 2''54) s'en est nettement moins bien sortie. La victoire devrait se jouer entre Anna Swenn Larsson et l'Américaine Paula Moltzan, 2e à 0''14. Cette course s'annonçait très ouverte en l'absence des deux reines de la discipline, Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, qui avaient remporté 14 des 15 derniers slaloms disputés. La deuxième manche est prévue dès 13h30.