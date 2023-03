van der Poel s'impose sur Milan-Sanremo ++ Vlhova gagne, Holdener 5e

Sergio Pérez partira en pole position, souci pour Verstappen Le Mexicain Sergio Perez peut avoir le sourire. Il partira en pole position avec sa Red Bull. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du Championnat du monde de F1, devant l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). Le coéquipier de Perez, le double champion du monde en titre Max Verstappen, qui avait dominé les trois séances d'essais libres et la première partie des qualifications (Q1), partira en 15e position après avoir été éliminé en Q2 à la surprise générale. Il a soudainement perdu sa puissance et a déclaré en anglais dans sa radio "problème moteur". Le Néerlandais, vainqueur haut la main du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn il y a deux semaines, devra effectuer une grosse remontée pour réaliser le doublé sur le circuit urbain de Jeddah. Les pilotes de l'équipe Alfa Romeo, Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, ont atteint la deuxième partie de la qualification pour se classer 11e et 14e.

Mathieu van der Poel s'impose 62 ans après son grand-père Mathieu van der Poel a port� une attaque imparable au sommet du Poggio (archive). Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Soixante-deux ans après son grand-père Raymond Poulidor, le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté en solitaire samedi Milan-Sanremo, le premier des cinq Monuments de la saison cycliste. Le coureur d'Alpecin a fait la différence juste avant le sommet du Poggio pour devancer de quinze secondes un groupe de trois coureurs, réglé au sprint par l'Italien Filippo Ganna devant le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar. C'est la troisième victoire pour Van der Poel dans un Monument après ses succès sur le Tour des Flandres en 2020 et 2022. Il devient le premier Néerlandais à s'imposer à Sanremo depuis Hennie Kuiper en 1985. Le champion du monde de cyclocross a fait la différence au sommet de la dernière ascension, le mythique Poggio, basculant avec cinq secondes d'avance sur un groupe de chasse royal, composé de Pogacar, Ganna et son grand rival Van Aert. Impressionnant de maîtrise dans la descente, le Néerlandais, troisième l'an passé, a creusé son avantage pour avoir le temps de savourer les derniers mètres, se prenant la tête entre les mains. "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario. Je voulais attaquer à la fin du Poggio. C'est une course que je voulais vraiment remporter. La manière dont je l'ai fait dépasse mes attentes", a-t-il souligné. Chute d'Alaphilippe Comme d'habitude, la course la plus longue de l'année (294 km) s'est animée dans les cinq derniers kilomètres. Auparavant, la longue descente vers la Riviera, traditionnellement plutôt assommante, a été marquée par plusieurs incidents de course comme la chute sans gravité, à l'arrière du peloton, de Julian Alaphilippe, sur le Turchino. Tadej Pogacar est lui tombé, selon la RAI, avant-même le coup d'envoi officiel, donné pour la première fois dans la grande banlieue de Milan, à Abbiategrasso. Là aussi sans dommage pour le Slovène, aperçu hilare au départ réel, alors qu'un fan lui dépoussiérait l'épaule gauche d'un geste respectueux de la main, alors que d'autres quémandaient un selfie, au plus près de l'action. Quant à l'échappée matinale, forte de huit coureurs dont le Neuchâtelois Alexandre Balmer (Jayco) et le Français de l'équipe suisse Tudor, Aloïs Charrin, elle a été reprise dans la Cipressa, à 27 km de l'arrivée, après avoir longtemps navigué en tête avec environ trois minutes d'avance sur la meute.

Vlhova s'impose en slalom, Holdener 5e Petra Vlhova a cueilli samedi son deuxi�me succ�s de la saison en s'adjugeant le slalom de Soldeu Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Petra Vlhova a cueilli samedi son deuxième succès de la saison en s'adjugeant le slalom de Soldeu. Wendy Holdener s'est pour sa part classée 5e et prend la 2e place du classement final de la discipline derrière Mikaela Shiffrin (3e samedi). En tête à l'issue de la première manche, Petra Vlhova a parfaitement résisté sur le second tracé pour s'offrir sa 28e victoire en Coupe du monde. La Slovaque a devancé de 0''43 la Croate Leona Popovic, Mikaela Shiffrin lâchant pour sa part 0''86. Deuxième meilleure slalomeuse de la saison, Wendy Holdener n'est pas parvenue à s'immiscer dans la lutte pour le podium. La Schwytzoise, qui pointait déjà au 5e rang après la première manche, a conservé cette place grâce avant tout à la sortie de piste d'Anna Swenn Larsson (3e le matin). Gisin 8e Onzième à l'issue de la première manche, Michelle Gisin a pour sa part su s'accrocher sur un second tracé difficile. L'Obwaldienne s'est hissée au 8e rang pour signer son meilleur résultat de la saison dans une discipline technique, deux jours après sa probante 5e place décrochée en super-G. Les deux autres Suissesses qualifiées pour cet ultime slalom de l'hiver ont connu l'élimination. Elena Stoffel est partie à la faute en deuxième manche, alors qu'elle était 14e au terme du premier parcours. Touchée au dos à l'échauffement, Camille Rast n'avait pas rallié l'arrivée dans la manche initiale.

Odermatt: Un record qui compte finalement beaucoup Marco Odermatt est autant heureux que fatigu� Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a conclu en beauté son fabuleux hiver 2022/23. Le record de points qu'il a établi compte bien plus qu'il ne le pensait. "Je ne sais pas où j'ai trouvé les capacités de skier si vite", a lâché au micro de la FIS Marco Odermatt, qui a devancé de 2''11 son dauphin Henrik Kristoffersen pour afficher désormais 2042 points à son compteur. "Je suis tellement fatigué, j'ai fait la fête jeudi" au soir de son succès obtenu en super-G en Andorre. "Et j'étais nerveux ce matin à cause de ces satanés 2000 points. Je voulais vraiment ce podium", a-t-il confessé. "Ces 2000 points représentaient beaucoup au bout du compte. J'ai répété que ça n'était pas si important pour moi, que ce n'était qu'un chiffre et qu'il y avait des choses plus importantes. Mais vu la pression que j'ai ressentie, c'était beaucoup plus important que ce que je voulais bien penser", a lâché le Nidwaldien de 25 ans. Une fabuleuse série en cours Marco Odermatt poursuit par ailleurs sa fabuleuse série dans la discipline de base du ski alpin. Depuis l'entame de la saison 2021/22 à Sölden, il n'a en effet pas quitté le podium en géant en 19 courses disputées sur la scène internationale. Le skieur d'Hergiswil a même triomphé à 14 reprises dans la spécialité au cours des deux derniers hivers, en incluant ses médailles d'or des JO de Pékin 2022 et des Mondiaux de Méribel/Courchevel 2023. Pour mémoire, il n'avait gagné que deux fois en géant jusqu'au printemps 2021.

Odermatt efface Maier en surclassant la concurrence La joie de Marco Odermatt, nouveau d�tenteur du record de points inscrits sur une saison dans la Coupe du monde masculine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt est le nouveau détenteur du record de points inscrits sur une saison dans la Coupe du monde masculine. Impressionnant vainqueur du géant de Soldeu samedi, le Nidwaldien affiche 2042 points à son compteur soit 42 de plus qu'Hermann Maier lors de la saison 1999/2000. Le skieur d'Hergiswil, qui avait besoin d'une 3e place pour effacer la marque de l'Autrichien, a survolé les débats samedi en Andorre. Il a cueilli sa 13e victoire de la saison, la cinquième dans ses six dernières courses, en devançant de 2''11 son plus proche poursuivant Henrik Kristoffersen. Avec 24 succès au total - en 124 départs - depuis ses débuts en Coupe du monde en mars 2016, Marco Odermatt égale par ailleurs l'ancien champion du monde de descente Peter Müller. Pirmin Zurbriggen (40 victoires) est désormais le seul skieur suisse comptant plus de succès que le Nidwaldien à ce niveau. Samedi, Marco Odermatt a fait la différence dès la première manche, bouclée avec une marge de 1''09 sur son dauphin Alexis Pinturault (8e au final). Mais il ne s'est pas contenté d'assurer sur le deuxième parcours, réalisant le deuxième temps derrière son compatriote Thomas Tumler. Tumler 5e Cinquième au terme du premier parcours, Loïc Meillard a en revanche manqué le coche sur le second tracé et se classe 10e, à 2''94 de Marco Odermatt. Le skieur d'Hérémence termine au 6e rang de la Coupe du monde d'une discipline dans laquelle il s'est paré d'argent lors des récents Mondiaux. Le deuxième meilleur Helvète est d'ailleurs Thomas Tumler, qui a pour sa part gagné onze places en deuxième manche pour obtenir un excellent 5e rang (cinquième top 10 en Coupe du monde). A l'inverse, Gino Caviezel est passé de la 9e à la 14e position à l'issue de la seconde manche.

Mathilde Gremaud s'impose en slopestyle à Tignes Mathilde Gremaud a d�croch� un nouveau succ�s en slopestyle samedi � Tignes Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Mathilde Gremaud tient décidément la forme. La championne du monde et championne olympique de slopestyle a décroché un nouveau succès dans la discipline samedi à Tignes. La Fribourgeoise (23 ans) a récolté 96,25 points sur son deuxième "run" pour s'imposer avec un point d'avance sur sa dauphine norvégienne Johanne Killi. Elle a ainsi cueilli sa septième victoire en Coupe du monde, la deuxième "seulement" en slopestyle. Deux autres Suissesses étaient en lice en finale. La Genevoise Sarah Höfflin s'est classée 4e, mais à plus de cinq points du podium, la Grisonne Giulia Tanno terminant quant à elle au 6e rang.

1re manche: Vlhova en tête, Holdener 5e Petra Vlhova a r�alis� le meilleur chrono dans la premi�re manche du slalom de Soldeu Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Petra Vlhova a réalisé le meilleur chrono dans la première manche du dernier slalom de l'hiver samedi à Soldeu. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a réussi le 5e temps. En quête de son deuxième succès de l'hiver, Petra Vlhova devance la Croate Leona Popovic (2e) de 0''32 et la Suédoise Anna Swenn Larsson (3e) de 0''56. Mikaela Shiffrin, qui a effacé le record d'Ingemar Stenmark en décrochant ses 86e et 87e victoires, est quant à elle 4e à 0''59 de la Slovaque. Wendy Holdener, qui défend samedi son 2e rang dans la Coupe du monde de la discipline, a manqué son affaire sur ce premier parcours malgré un excellent haut. La Schwytzoise pointe à 1''16 de Petra Vlhova, qu'elle devançait de 80 unités au classement de la spécialité avant cette course. Les autres Suissesses engagées dans cette avant-dernière épreuve de l'hiver ont terminé plus loin. Michelle Gisin, 11e à 1''87, peut néanmoins espérer signer son deuxième top 10 de la saison en slalom. Elena Stoffel est 14e à 2''03, alors que Camille Rast a connu l'élimination.

Djokovic ne jouera pas non plus à Miami Novak Djokovic est �galement contraint de renoncer au Masters 1000 de Miami Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Novak Djokovic est également contraint de renoncer au Masters 1000 de Miami. Le Serbe ne peut toujours pas voyager légalement vers les Etats-Unis en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid-19. Il n'était pas non plus en lice à Indian Wells. "Nous avons essayé d'obtenir une dérogation pour Novak Djokovic. Mais cela n'a pas fonctionné", a déclaré le directeur du tournoi floridien James Blake. "Nous avons essayé de discuter avec le gouvernement, mais cela ne dépend pas de nous". Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, entre autres, s'était engagé en faveur d'une dérogation pour le no 1 mondial. La Fédération américaine (USTA) et les organisateurs de l'US Open avaient également promis leur soutien. Jusqu'au 11 mai, la règle selon laquelle les étrangers doivent présenter une preuve de vaccination lorsqu'ils arrivent en avion est encore en vigueur aux Etats-Unis. Novak Djokovic a déjà remporté six fois le tournoi de Miami.

1re manche: Odermatt survole les débats Marco Odermatt a le record masculin d'Hermann Maier en ligne de mire � Soldeu Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a le record masculin d'Hermann Maier en ligne de mire. Le Nidwaldien a livré une énième démonstration dans la première manche du géant de Soldeu, samedi dans le cadre de la finale de la Coupe du monde. Le meilleur skieur de la planète, qui affiche 1942 points à son compteur et a donc besoin d'un 3e rang pour effacer les 2000 points cumulés par Hermann Maier en 1999/2000, a devancé de 1''09 son dauphin Alexis Pinturault. Il accusait pourtant 0''21 de retard sur le Français au premier intermédiaire. Respectivement 3e et 4e de cette manche initiale, les Norvégiens Alexander Steen Olsen et Lucas Braathen ont concédé 1''12 et 1''14 sur Marco Odermatt. Seuls huit skieurs ont perdu moins de deux secondes sur le champion olympique et champion du monde de la discipline... En retrait à Kranjska Gora le week-end passé dans la discipline (7e et 11e), Loïc Meillard pointe au 5e rang. Le skieur d'Hérémence se retrouve à 1''61 de son chef de file, mais à moins d'une demi-seconde d'un 15e podium en Coupe du monde. Gino Caviezel est 9e à 1''87, alors que Thomas Tumler est 16e à 2''69.

Rybakina écrase Swiatek et retrouve Sabalenka Elena Rybakina d�fiera Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 d'Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Elena Rybakina et Aryna Sabalenka se retrouveront en finale du WTA 1000 d'Indian Wells, deux mois après le sacre à l'Open d'Australie de la Bélarusse aux dépens de la Kazakhe. Celle-ci s'est montrée implacable en demi-finale face au no 1 mondial Iga Swiatek. Si on se fie à sa performance très impressionnante face à la Polonaise, tenante du titre étrillée 6-2 6-2 en à peine 1h16', Elena Rybakina a des raisons de croire en son étoile. "Si je joue comme aujourd'hui (réd: vendredi), je pense que j'ai toutes mes chances", a admis la championne 2022 de Wimbledon. La Kazakhe avait pourtant affaire à une Iga Swiatek elle aussi revancharde, deux mois après Melbourne, puisqu'elle l'avait écartée déjà sans grand ménagement en 8e de finale. Et si elle plaidé "une petite gêne au niveau des côtes" en conférence de presse, rarement a-t-on vu la Polonaise aussi impuissante sur un court. Sabalenka en contrôle Plus tôt, Aryna Sabalenka avait surclassé 6-2 6-3 la Grecque Maria Sakkari pour atteindre, comme sa prochaine adversaire, pour la première fois la finale dans le désert californien. Plus agressive et constante, elle a contrôlé le match. Depuis son premier sacre majeur en janvier à Melbourne, une confiance maximale habite la Bélarusse, qui n'a perdu qu'un match sur 18 disputés en 2023. "Je me sens très bien sur le court en ce moment, mais je comprends aussi que ce ne sera pas toujours le cas. C'est pourquoi je continue à travailler dur, à m'assurer que les jours où les choses ne vont pas comme je le souhaite, il n'y a pas de problème. Mais, oui, c'est formidable de faire partie des meilleures joueuses", a-t-elle souri.

Les Hawks battent le champion en titre Golden State Trae Young (� gauche) vole le ballon des mains de Stephen Curry Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta s'est offert le scalp du champion en titre Golden State vendredi en NBA. Clint Capela et ses équipiers se sont imposés 127-119 face aux Warriors, qui ont ainsi concédé leur 10e défaite consécutive à l'extérieur. Les Hawks, qui restaient sur deux défaites subies qui plus est à la maison, ont forcé la décision grâce à Trae Young. Auteur de 25 points et 12 assists, le meneur All Star d'Atlanta a réussi une interception décisive à 48''1 de la fin, alors que Golden State n'accusait que 4 points de retard (123-119). Trae Young a volé le ballon dans les mains de la superstar des Warriors Stephen Curry (31 points vendredi) avant d'assurer la victoire des siens sur un layup en contre-attaque. Le deuxième meilleur marqueur des Hawks fut John Collins (22 points), Onyeka Okongwu ajoutant 19 points en sortant du banc. Pivot remplaçant des Hawks, Okongwu a d'ailleurs eu droit à un temps de jeu supérieur à celui du titulaire Clint Capela pour la troisième fois d'affilée (24', contre 22' pour le Genevois). Capela s'est contenté de 6 points vendredi, terminant tout de même meilleur rebondeur de son équipe avec 9 prises.

Zoug se sort du piège des Lakers Zoug a renvers� la vapeur en fin de match contre Rapperswil Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug possède un sacré caractère. Le double champion a retourné la situation lors de l'acte II des quarts de finale de National League face à Rapperswil pour l'emporter 4-3. Encore menés 3-2 à moins de trois minutes de la fin du troisième tiers, les hommes de Dan Tangnes ont inscrit deux buts à la 58e et la 59e. Deux réussites nées d'un tir de Tobias Geisser, l'un des défenseurs les plus en vue dans le camp zougois. L'issue est cruelle pour des Saint-Gallois qui avaient débarqué à Zoug avec détermination et l'envie d'effacer cette défaite d'entrée de jeu sur leur glace mercredi. Ce sont eux qui ont ouvert la marque par Jeremy Wick à la 8e. On peut même dire que chaque fois que les Zougois sont parvenus à égaliser et que l'on pouvait imaginer que le momentum était de leur côté, Rapperswil est toujours parvenu à reprendre l'avantage. Enfin, ça c'était avant les trois dernières minutes et cette poussée zougoise qui a renversé la vapeur. Les Taureaux font donc le break dans la série 2-0. Davos égalise Dans les Grisons, Davos a montré à Zurich que la série allait être longue. Les Jaune et Bleu l'ont emporté 2-1 pour niveler la marque dans la série 1-1. Zurich savait bien que la soirée ne serait pas de tout repos. Sur sa glace, le Rekordmeister est toujours difficile à manoeuvrer. Et même si les Zurichois ont ouvert le score à la 13e via Azevedo, le jeu de puissance davosien s'est montré très efficace. Fora a égalisé à la 19e et Stransky a donné l'avantage à ses couleurs à la 39e. Oui, Davos a su marquer juste avant les pauses. En dépit d'une poussée logique en fin de rencontre, les Zurichois ont globalement été dominés par les joueurs de Waltteri Immonen. L'acte III de cette série indécise se tiendra dimanche.

Essais libres: la domination de Max Verstappen Max Verstappen rapide Image: KEYSTONE/EPA/STR Vainqueur du Grand Prix d'ouverture de la saison, il y a 15 jours au Bahrein, Max Verstappen a confirmé sa forme actuelle, dès les essais libres, à l'occasion du GP d'Arabie Saoudite, prévu dimanche. Le double champion du monde en titre a dominé les deux séances du jour sur le circuit de Jeddah. Lors de la première, le Hollandais a devancé son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, de 0''483 et l'Espagnol Fernando Alonso de 0''698. Le pilote Aston Martin a fait mieux lors de la seconde session chronométrée en terminant 2e à 0''208 de Verstappen. Troisième, Sergio Perez a concédé 0''299. Parmi les autres pilotes, George Russell (Mercedes, deux fois 5e) et Esteban Ocon (Alpine, 4e de la seconde séance) ont laissé une bonne impression. Lewis Hamilton sur sa Mercedes est resté beaucoup plus discret (6e et 11e), à l'instar des Ferraristes Carlos Sainz (7e et 10e) et Charles Leclerc (11e et 9e).

Fanny Smith fête une 31e victoire Victorieuse � Veysonnaz, Fanny Smith a r�cidiv� au Canada Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fanny Smith a confirmé sa bonne forme au Canada après sa victoire de dimanche dernier à Veysonnaz. La Vaudoise a récidivé lors de la première course de Coupe du monde à Craigleith. Fanny Smith a profité de l'absence de sa grande rivale Sandra Näslund. La Suédoise avait déjà manqué Veysonnaz à la suite d'une chute à l'entraînement et ne sera pas non plus au départ dans l'Ontario. La Vaudoise de 30 ans, qui avait remporté la médaille de bronze aux championnats du monde à Bakuriani il y a tout juste trois semaines, a convaincu lors de la première des deux courses au Canada en menant de bout en bout. Sur un parcours court avec peu de possibilités de dépassement, Fanny Smith s'est montrée intraitable. Déjà la plus rapide en qualification, elle a choisi sa porte préférée en finale et a devancé trois Canadiennes par des températures élevées, une neige molle et une mauvaise visibilité. Chez les messieurs, le meilleur résultat helvétique est à mettre au crédit de Joos Berry. Le Davosien de 32 ans s'est hissé jusqu'à la petite finale. C'est le Canadien Reece Howden, leader de la Coupe du monde, qui a remporté la victoire.