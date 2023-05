Verstappen en pole à Monaco ++ Teichmann en lice dimanche

Roglic en rose à la veille de l'arrivée, malgré un saut de chaîne Primoz Roglic remportera dimanche son premier Giro Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Primoz Roglic (Jumbo-Visma) remportera sauf accident son premier Tour d'Italie dimanche à Rome. Le Slovène de 33 ans s'est emparé du maillot rose en remportant la 20e et avant-dernière étape, un contre-la-montre de 18,6 km disputé entre Tarvisio et Monte Lussari. Impressionnant samedi, Primoz Roglic a repris pas moins de 40 secondes à l'ancien leader Geraint Thomas, qu'il devance de 14 secondes au général. Le triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021) et 2e du Tour de France 2020 a pourtant été victime d'un saut de chaîne dans la partie finale. Primoz Roglic ne possédait qu'une quinzaine de secondes d'avance sur Geraint Thomas lorsqu'il a été victime de ce problème mécanique. Mais il a sorti le grand jeu dans le dernier kilomètre de la terrible montée finale, contrairement à son rival gallois qui a craqué au plus mauvais moment.

Bundesliga: incroyable dénouement, le Bayern encore champion Coman f�t� apr�s son but Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Incroyable dénouement en Bundesliga. Le Bayern Munich a décroché son 33e titre de champion d'Allemagne, le 11e consécutif, grâce à un succès 2-1 à Cologne. Leader avec 2 points d'avance avant la dernière journée, Borussia Dortmund a connu une terrible désillusion à domicile, concédant le nul 2-2 contre Mayence. Une victoire aurait donné le titre au BVB de Gregor Kobel. Trop de pression Mais la pression a sans doute été trop forte. Le Borussia s'est vite retrouvé mené 2-0 après des réussites d'Hanche-Olsen (15e), sur passe d'Edimilson Fernandes, et d'Onisiwo (24e). Entre ces deux buts, Haller a manqué un penalty pour le BVB (19e), ce qui a encore tendu les nerfs des joueurs. Dortmund a repris espoir après la réussite de Guerreiro (69e), alors que le 2-2 de Süle (96e) est tombé bien trop tard. Le Bayern a pleinement profité de ce faux pas grâce à son succès 2-1 à Cologne qui lui permet de devancer son rival à la différence de buts (+54 contre +39), les deux équipes ayant le même nombre de points (71). Sommer titré Si un gardien suisse pleure (Kobel), un autre peut jubiler: Yann Sommer a obtenu son premier titre de champion d'Allemagne. L'équipe dirigée depuis le 24 mars par Thomas Tuchel revient de très loin. A Cologne, elle a ouvert le score dès la 8e par Coman, mais a concédé l'égalisation sur un penalty de Ljubicic (80e). A cet instant, Dortmund redevenait leader. Mais Musiala a donné la victoire et un nouveau titre aux Bavarois à la 89e, sur un service de Gnabry.

GP de Monaco: Verstappen et Alonso en première ligne Max Verstappen en pole � Monaco Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position en vue du GP de Monaco. Le Néerlandais a devancé le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) de 0''084. La lutte pour la pole a atteint une intensité folle dans les étroites rues de Monte Carlo. Verstappen a arraché pour la 23e fois de sa carrière la meilleure place sur la grille, mais pour la première fois à Monaco. Une fois encore, le départ sera crucial dimanche sur un circuit sur lequel il est quasiment impossible de doubler. La deuxième ligne de départ sera composée par Charles Leclerc (Ferrari) et Esteban Ocon (FRA). Ils devanceront Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). Ces qualifications ont par contre tourné à la catastrophe pour Sergio Pérez (Red Bull-Honda), vainqueur l'an passé en Principauté. Le Mexicain, actuel 2e du championnat, est parti à la faute en Q1 et n'a plus pu reprendre la piste. Il s'élancera donc de la 20e et dernière place dimanche en course.

Teichmann seule Suissesse en lice dimanche Jil Teichmann jouera son 1er tour dimanche � Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Jil Teichmann (WTA 75) sera la seule des sept représentants de Swiss Tennis à entrer en lice dimanche à Roland-Garros. La gauchère se mesurera à l'Italienne Sara Errani (WTA 70) au 1er tour. Cette rencontre, la quatrième programmée sur le court no 6, devrait démarrer vers 17h. Jil Teichmann affrontera pour la première fois Sara Errani (36 ans), ex-no 5 mondial, qui avait atteint la finale sur la terre battue parisienne en 2012. La Seelandaise aborde ce tournoi en panne de confiance, elle qui n'a gagné qu'un match en quatre tournois disputés sur le circuit principal sur terre battue. En cas de succès, elle pourrait affrontera la tête de série no 27 Irina-Camelia Begu au 2e tour.

Nicolas Jarry succède à Casper Ruud au palmarès du Geneva Open Nicolas Jarry a nettement domin� Grigor Dimitrov en finale � Gen�ve Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nicolas Jarry (ATP 54) a remporté l'édition 2023 du Geneva Open. Le Chilien s'est imposé 7-6 (7/1) 6-1 face à Grigor Dimitrov (ATP 33) samedi en finale sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Il grimpera ainsi aux alentours de la 35e place mondiale, soit le meilleur classement de sa carrière. Sacré début mars sur "sa" terre de Santiago, Nicolas Jarry (27 ans) a cueilli samedi son deuxième titre de l'année, le troisième au total sur le circuit principal. Il efface ainsi son cruel échec subi en 2019 en finale à Genève, où il avait manqué deux balles de titre face à Alexander Zverev. Le Chilien - dont la carrière a été entachée et freinée par une suspension de onze mois pour dopage en 2020 - avait pu prendre sa revanche sur l'Allemand vendredi. Déjà tombeur du double tenant du titre Casper Ruud (ATP 4) jeudi en quart, il aura ainsi battu successivement les têtes de série no 1, 3 et 4 du tournoi! Une seule baisse de régime Nicolas Jarry a nettement dominé les débats samedi, s'appuyant notamment sur un service et un coup droit percutants. Il aurait même pu s'imposer plus largement, mais il a connu une grosse baisse de régime dans le set initial: il a ainsi perdu trois jeux consécutifs alors qu'il menait tranquillement 4-2. Le Chilien n'a en revanche pas tremblé dans le jeu décisif de ce premier set, dont il a remporté les sept derniers points. Il a enfoncé le clou en gagnant les cinq premiers jeux de la seconde manche, avant de conclure cette partie sur sa première balle de match en claquant un service gagnant après 1h37' de jeu. La disette se prolonge pour Dimitrov Pour Grigor Dimitrov (32 ans), lequel a semblé bien fébrile samedi après-midi, la disette se prolonge en revanche. Le Bulgare n'a pas conquis le moindre trophée depuis son sacre dans le Masters ATP à la fin 2017... Il peut néanmoins se réjouir d'avoir disputé sa première finale depuis le mois de février 2018.

Le Canada souffre mais passe en finale La joie des Canadiens, qui joueront dimanche la finale du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Le Canada disputera sa quatrième finale consécutive dans un championnat du monde, dimanche à Tampere. Les joueurs à la feuille d'érable ont difficilement battu l'étonnante Lettonie 4-2 samedi après-midi dans la première demi-finale. Sacré en 2021 aux dépens de la Finlande, battu au stade ultime en 2019 et en 2022 par... la Finlande, le Canada partira en quête d'un 28e titre mondial dimanche dès 19h20. Les hommes du coach André Tourigny se frotteront soit aux Etats-Unis soit à l'Allemagne, qui a vaincu la Suisse jeudi en quart de finale. Présente pour la première fois de son histoire dans le dernier carré d'un Mondial, la Lettonie de Harijs Vitolins a longtemps semblé en mesure de signer un nouvel exploit après avoir sorti la Suède en quarts. Elle menait ainsi 2-1 après deux tiers-temps grâce à des réussites de Lecmolis (9e, 1-0) et de Balcers (37e, 2-1). Le Canada, qui avait égalisé à 1-1 à la 36e, a toutefois pu renverser la vapeur dans l'ultime période. Le 2-2, inscrit après 45'' de jeu dans le dernier tiers par Jack Quinn, a fait très mal aux Lettons. Et le 3-2, signé Adam Fantilli (18 ans) à la 49e, a permis aux Canadiens de passer en mode gestion. Ceux-ci ont scellé le score dans une cage vide.

L'or pour Ahumada/Schäuble Sch�uble et Ahumada sont devenus champions d'Europe samedi � Bled Image: KEYSTONE/SWISS ROWING Le Vaudois Raphaël Ahumada et son partenaire nidwaldien Jan Schäuble sont devenus champions d'Europe du deux de couple poids léger samedi à Bled en Slovénie. Le duo a offert à la Suisse son premier titre continental depuis 2018. Vainqueurs de la manche de Coupe du monde de Zagreb au début du mois dans cette catégorie olympique, Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont confirmé l'excellence de leur forme sur le plan d'eau slovène. Les deux compères ont survolé les débats en finale, devançant de plus d'une seconde leurs dauphins italiens. Raphaël Ahumada (22 ans) et Jan Schäuble (23 ans), qui avaient gagné le général de la Coupe du monde l'an passé, signent le premier exploit de leur jeune carrière. Ils s'étaient parés de bronze lors des championnats d'Europe 2022 à Munich.

Ehammer éliminé à la longueur à Götzis Simon Ehammer avait le masque samedi � G�tzis Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simon Ehammer a subi une nouvelle déconvenue samedi pour son premier rendez-vous de la saison estivale. L'Appenzellois a été éliminé lors du décathlon de Götzis après trois essais nuls à la longueur. Le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon, qui espérait valider son ticket pour le décathlon des Mondiaux de Budapest ce week-end, avait vécu la même mésaventure en mars lors des Européens en salle à Istanbul. Il avait alors déjà manqué le coche à la longueur lors de l'heptathlon. Simon Ehammer avait pourtant brillé un an plus tôt à Götzis, notamment dans sa discipline de prédilection, signant un nouveau record de Suisse avec 8m45. Et il s'était paré de bronze au concours de la longueur des Mondiaux de Eugene durant l'été 2022.

Pour le BVB, 90 minutes pour mettre fin à onze ans d'attente Le Borussia Dortmund est à 90 minutes d'un premier titre de champion d'Allemagne depuis 2012. Dans leur citadelle imprenable du Westfalenstadion, devant plus de 80'000 supporters dont 25'000 dans le seul mythique "Mur Jaune", Gregor Kobel et Cie peuvent mettre fin samedi aux dix sacres consécutifs du Bayern Munich. Depuis la victoire en terre bavaroise à Augsbourg (3-0) la semaine dernière, une ambiance ancienne, encore inconnue dans les années 2020, s'est installée dans les rues de Dortmund, neuvième plus grande ville d'Allemagne avec ses presque 600'000 habitants au coeur de la Ruhr industrielle. Le jaune et le noir, les couleurs du BVB, sont de sortie et fleurissent sur la Borsigplatz. Les vieux parcours de défilés dans un bus à impérial, inutilisés depuis onze ans, ont été dépoussiérés. Tout est prêt pour un nouveau week-end de fête comme en 2012 (400'000 personnes dans les rues). Difficile pour Edin Terzic de faire abstraction de toute cette atmosphère précédant un éventuel sacre de champion d'Allemagne. "On a un match de Bundesliga à disputer. Ca va être compliqué. Mayence a été très haut dans le classement de la phase retour", a prévenu l'entraîneur du Borussia avant la dernière journée. Premier club de l'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel, Mayence a fait chuté le géant bavarois à domicile il y a quatre semaines, sommet d'une période d'euphorie de dix matches consécutifs sans défaite. Depuis, l'équipe a enchaîné quatre revers, encaissé 13 buts, et n'a plus rien à jouer. Une première depuis 2012 Pour la première fois depuis 2012, Dortmund aborde la dernière journée de Bundesliga dans le fauteuil de leader. A l'époque, sous les ordres de Jürgen Klopp, le club était déjà assuré d'un huitième titre de champion depuis deux journées. Cette fois-ci, la situation est assez différente, puisque le Borussia ne compte que deux points d'avance. Il se trouve ainsi dans l'obligation de l'emporter pour ne pas avoir à dépendre du résultat du Bayern qui se déplace à Cologne, à une petite centaine de kilomètres du Westphalenstadion. "Ce qui est bien, c'est que le terrain est tout aussi grand que la semaine dernière et la balle est tout aussi ronde", a plaisanté Terzic, pour relativiser l'enjeu à 48 heures du match le plus important du club depuis plus d'une décennie. "On s'est mis dans une situation qui génère beaucoup d'euphorie, c'est exactement ce que nous souhaitions. Et même si c'est une semaine spéciale, le plus important est de ne rien faire de spécial", a-t-il ajouté. Invaincu depuis août à domicile Moins à l'aise loin de ses bases cette saison, le Borussia a bâti sa première place au soir de la 33e journée sur ses performances à domicile, où il est invaincu depuis le 20 août: quatorze succès, un match nul contre le Bayern et une seule défaite en début de saison contre le Werder Brême, alors que le BVB menait 2-0 à la 88e minute. Depuis ce revers, le bilan est quasiment parfait, avec des récents succès contre l'Union Berlin et le RB Leipzig, concurrents directs pour le Schale, le trophée remis au champion (l'original est à Dortmund, une copie à Cologne ce week-end) qui a toujours échoué dans les mains du capitaine du Bayern depuis 2013. A l'inverse de Dortmund, l'ambiance à Munich est bien moins à la fête. Battu par Leipzig (3-1) dans son Allianz Arena la semaine dernière, le Bayern de Yann Sommer n'a plus les cartes en mains, au grand dam de son entraîneur, Thomas Tuchel, arrivé sur le banc du Bayern à la fin mars. Plus que jamais, le spectre d'une année sans trophée à ajouter dans l'armoire de la Säbener Strasse plane sur le "Rekordmeister". Du jamais-vu depuis 2011!

Demi-finales: Lettonie et Allemagne en outsiders Les affiches des demi-finales du Championnat du monde, samedi à Tampere, constituent une immense surprise. Personne n'aurait parié sur des duels Canada - Lettonie et Etats-Unis - Allemagne. Si la Suisse n'a pas passé l'écueil allemand, la Suède et la Finlande ont elles aussi buté sur l'obstacle proposé en quarts de finale. Voilà pourquoi les deux matches ne passionneront certainement pas les foules en Finlande. Mais aucun des quatre demi-finalistes n'a volé sa place dans le dernier carré. Et à l'heure de désigner des favoris, tout porte à croire que l'affiche la plus probable soit un Canada - Etats-Unis sans grande star de NHL. Allemands et Lettons vont devoir affronter des pays qui savent comment gagner des rencontres à élimination directe. Les Américains couchent sur huit succès de rang. Face aux Tchèques, ils n'ont jamais douté. Ils connaissent aussi les Allemands pour les avoir affrontés en phase de groupe. Menés 2-1 après quarante minutes, les Etasuniens avaient renversé la vapeur au troisième tiers. Les Américains possèdent le deuxième meilleur buteur du tournoi avec Cutter Gauthier (7 goals) et des joueurs solides d'AHL comme T.J. Tynan (11 points) ou Rocco Grimaldi (10). C'est aussi un joueur d'AHL, Michael Carcone, qui brille dans les rangs canadiens. On a aussi vu que la sélection à la feuille d'érable n'a pas eu peur au moment de défier les Finlandais chez eux en quarts à Tampere. Les Lettons ont eux réalisé l'exploit d'éliminer la Suède à Riga, mais il sera plus difficile d'écarter les Canadiens. En phase de groupe le premier soir, les Lettons avaient été écrasés 6-0 par les joueurs d'André Tourigny. Gageons que le scénario sera différent samedi, mais que les Nord-Américains partiront avec une longueur d'avance.

Félicien Du Bois: "Les joueurs ont un peu trahi Fischer" Pour F�licien Du Bois, "les joueurs ont un peu trahi Fischer" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Les joueurs ont un peu trahi Fischer", estime le consultant de la RTS Félicien Du Bois après l'élimination de la Suisse face à l'Allemagne en quart de finale du Mondial. Douche froide, camouflet, fiasco, les mots forts ont fusé pour dépeindre ce nouvel échec de la sélection nationale au Mondial. Comme en 2021 face à une Allemagne prenable, comme en 2022 face à des Etats-Unis quatrièmes de leur groupe, la troupe de Patrick Fischer a failli dans les grandes largeurs. "C'est un grand retour sur terre, une immense déception et il reste beaucoup de questions ouvertes, assène Félicien Du Bois. Pourquoi la Suisse n'a pas su performer le jour J alors que tous les signaux étaient au vert? Il y avait cette maturité atteinte et j'en étais assez convaincu. On avait toutes les raisons d'être confiants. Mais ils ne se sont relevés que partiellement du mauvais premier but encaissé." Un problème mental? L'ancien défenseur de Davos ose le terme d'épisode pour évoquer le rouleau de Robert Mayer. Un but qui a "réveillé de vieux démons". Mais le Neuchâtelois peine à comprendre cette dernière sortie face aux Allemands: "Je n'arrive pas à me l'expliquer. Ca doit être dans la tête. On a vu des sorties de zone précipitées, alors qu'avant c'était du +puck control+ à n'en plus pouvoir. On est passé d'une équipe compacte en poule à une équipe avec des gars qui jouent éloignés les uns des autres!" Et malgré le 1-0 allemand, les Suisses ont su relever la tête au début du tiers médian. "En plus, il y a faute de Fiala sur Seider au départ de l'action (sur le 1-1), précise Du Bois. Ensuite ils tuent une pénalité de quatre minutes et bénéficient d'un power-play. Et là, ils ne produisent rien alors que c'est là qu'ils doivent faire la différence. On avait l'impression que tout pouvait se remettre dans le bon sens pour eux, mais les Allemands ont été performants dans les moments importants." Fischer trahi par ses ouailles Forcéement, la question du maintien du coach doit être posée. Félicien Du Bois ne pense pas différemment: "Oui il faut se poser la question parce que c'est lui qui pilote cet avion-là. Il a donné pas mal de temps libre à l'équipe. Ils se sont peu entraînés. A juste titre selon moi, parce que les gars ont eu de longues saisons de 70 ou 80 matches. Donc ce n'est pas un entraînement de plus ou de moins qui va changer quelque chose." Mais l'ancien défenseur de Kloten et Ambri pointe aussi du doigt les joueurs dans cette débâcle: "Au moment où il faut rendre la pareille au coach, les joueurs ont failli. Sur le banc l'influence de Fischer est mineure, elle est bien plus importante en préparation. Il a donné confiance à son groupe. Il leur a dit +vous êtes de grands garçons, vous savez que c'est à partir du quart que ça compte, je vous fais confiance, gérez bien votre temps libre+, et je n'ai rien contre ça. Mais les joueurs l'ont un peu trahi. Même chose avec le gardien. Je pars avec Mayer au lieu de Genoni, je fais mon petit coup de poker et là aussi c'est comme une petite trahison. Pas volontairement, bien évidemment. Seulement, l'équipe n'a pas répondu." Des stars transparentes Autre sujet délicat, l'importance des stars dans cette sélection. Les joueurs de NHL comme Nico Hischier et Kevin Fiala n'ont pas su faire la différence au moment où leurs capacités techniques au-dessus de la moyenne auraient dû servir la Suisse. "C'est légitime d'en attendre beaucoup, estime Du Bois. Jeudi, ils étaient transparents comme le reste de l'équipe. Et quand tu regardes Peterka, l'une des stars allemandes, il est décisif. Nos stars ne l'ont pas été. Ce sont les faits. On peut discuter d'avoir laissé au repos les cadres contre la Lettonie. Sur le moment je trouvais ça bien, mais comme il n'a pas vraiment trouvé ses deux premières lignes, est-ce qu'un match de plus aurait été bénéfique?" Le consultant de la RTS parlait de questions ouvertes. Il en a encore une dernière: "Comment les Suisses n'arrivent pas à performer contre cette Allemagne-là?" Et le Neuchâtelois ose une réponse pour conclure: "Je pense que les joueurs eux-mêmes n'ont pas d'explications."

Une finale Jarry - Dimitrov à Genève Nicolas Jarry d�fiera Grigor Dimitrov en finale � Gen�ve Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La finale du Geneva Open mettra aux prises les outsiders Nicolas Jarry (ATP 54) et Grigor Dimitrov (ATP 33) samedi dès 15h. Le Chilien visera le troisième titre de sa carrière, alors que le Bulgare partira en quête d'un neuvième trophée sur le circuit principal. Les deux finalistes ont déjoué les pronostics vendredi dans un Parc des Eaux-Vives baigné par un beau soleil. Invité par les organisateurs, Grigor Dimitrov (32 ans) s'est ainsi offert le scalp du no 9 mondial, l'Américain Taylor Fritz, qui a mené 6-3 4-2 avant de s'incliner 3-6 7-5 7-6 (7/2). Nicolas Jarry a quant à lui dominé 7-6 (7/3) 6-3 le champion olympique Alexander Zverev (ATP 27), auteur d'un match décevant vendredi. Il a ainsi pris sa revanche sur la défaite subie face à l'Allemand en finale de l'édition 2019 à Genève, où il avait qui plus est manqué deux balles de match. Une première finale depuis 2018 Le Chilien de 27 ans a néanmoins triomphé à deux reprises sur le circuit principal depuis ce cruel échec genevois. Il avait ouvert son palmarès en juillet 2019 sur la terre battue de Bastad, cueillant son deuxième titre en mars dernier chez lui à Santiago, sur la même surface. Grigor Dimitrov n'a en revanche pas conquis le moindre tir depuis l'automne 2017 et son sacre dans le Masters ATP, au terme duquel il s'était hissé à la 3e place mondiale. Sa dernière finale remonte au mois de février 2018 à Rotterdam, où il avait été battu par le jeune retraité Roger Federer. 1-0 pour Jarry L'occasion est donc belle pour l'ex-grand espoir du tennis mondial de renouer avec la victoire après cette longue traversée du désert. Grigor Dimitrov a en tout cas prouvé vendredi qu'il n'allait rien lâcher. Mais il a perdu l'unique duel livré face à Nicolas Jarry, sur la terre battue de Barcelone en 2019.

Suspense total avant le dernier chrono du Giro Geraint Thomas se fraie un chemin entre les nombreux spectateurs amass�s dans les cols du jour. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Suspense total sur le Giro: les trois premiers du Tour d'Italie se tiennent en 59 secondes au classement général après l'étape reine, remportée vendredi par le Colombien Santiago Buitrago. Samedi place au contre-la-montre qui sera décisif à Monte Lussari. A l'issue d'une journée sans grandes palpitations, le Britannique Geraint Thomas a conservé le maillot rose de leader avec 26 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic qui en a grappillé trois dans les derniers mètres de l'ascension vers les Tre Cime di Lavaredo, le toit de cette 106e édition du haut de ses 2304 mètres. "Je suis content du résultat, les jambes sont revenues. Demain, c'est tout pour l'attaque", a souligné Roglic. Le troisième homme, Joao Almeida, a, lui, cédé un peu de terrain et pointe désormais à 59 secondes de Thomas. Mais le Portugais d'UAE continue à rêver de s'immiscer dans le mano a mano annoncé entre Thomas et Roglic, qui paraissent les plus forts. L'étape a été remportée par Santiago Buitrago, rescapé de l'échappée matinale. Il restait sur une troisième place à Liège-Bastogne-Liège et s'était déjà imposé sur le Giro l'an dernier. "J'ai connu un Giro difficile sur le plan personnel. Gagner est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices. C'était le bon jour pour lever les bras", a dit le coureur de la Bahrain. Le jeune Colombien de 23 ans s'est imposé devant le Canadien Derek Gee, la révélation de ce Tour d'Italie où il s'est glissé presque quotidiennement dans une échappée, toujours en vain jusque-là: c'est déjà la quatrième fois qu'il finit deuxième. Sur le papier, la journée promettait des étincelles, avec cinq montées infernales dans le paysage sublime des Dolomites, dont l'ascension finale vers les champs de neige des Tre Cime, où Eddy Merckx avait repris huit minutes aux échappées sous un blizzard en 1968. Un chemin muletier en juge de paix Mais il n'y a rien eu de légendaire vendredi puisque les favoris se sont neutralisés jusqu'aux deux derniers kilomètres. C'est le moment que Roglic a choisi pour placer une attaque qui n'a pas du tout inquiété Thomas. Le Gallois a même contré le Slovène un peu plus loin, mais ce dernier a réussi le meilleur finish pour le précéder sur la ligne. Derrière, Thibaut Pinot a profité de la défaillance de Lennard Kämna pour gagner une place. Le Français, qui porte le maillot bleu de meilleur grimpeur, est désormais sixième, à 5'10'' du maillot rose. Tout reste donc à faire pour la victoire finale, avant le contre-la-montre individuel de 18,6 km samedi jusqu'au sanctuaire de Lussari, ultime juge de paix avant l'arrivée le lendemain à Rome, à l'issue d'une dernière étape totalement plate. Le chrono, tout près de la frontière slovène, s'annonce vertigineux sur un étroit chemin muletier qui vient juste d'être bitumé. Pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, dessinée à 1790 m d'altitude, il faudra gravir une pente au pourcentage moyen effrayant (12,1%) sur 7,3 km. De quoi faire des différences énormes et de punir en minutes, le moindre coup de moins bien. Elle risque de rappeler de mauvais souvenirs à Roglic qui avait perdu le Tour de France en 2020 à la Planche des Belles Filles après un chrono en côte dominé par Tadej Pogacar. Mais le triple vainqueur de la Vuelta se voulait confiant vendredi soir où il affichait son intention de renverser son rival gallois pour décrocher son premier Giro, à 33 ans.

Première en Grand Chelem pour Simona Waltert Simona Waltert s'est qualifi�e pour la premi�re fois dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Le contingent suisse aux Internationaux de France à Roland-Garros ne cesse de croître. Simona Waltert (WTA 127) a réussi pour la 1re fois le saut dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem La Grisonne de 22 ans a dominé 6-2 4-6 6-4 la Française Elsa Jacquemot (WTA 175) au troisième tour des qualifications. Jeudi, une autre Suissesse, Ylena In-Albon (WTA 148) avait rejoint le tableau principal via les qualifications. Il y aura donc quatre Suissesses en lice dès dimanche à la Porte d'Auteuil avec Waltert, In-Albon, Jil Teichmann et Belinda Bencic.