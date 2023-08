Verstappen en pôle ++ Balanche hospitalisée après une chute

GP des Pays-Bas: Verstappen signe une nouvelle pole position Max Verstappen est sans rival cette saison en F1 Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Sans surprise, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position du GP des Pays-Bas à Zandvoort. C'est la 8e de sa saison et la 28e de sa carrière. Le double champion du monde néerlandais a tourné en 1'10''567 dans son dernier essai. Il visera dimanche un 9e succès consécutif, ce qui égalerait un record détenu par Sebastian Vettel depuis 2013. Il a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) de 0''537. La deuxième ligne de départ sera composée par l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'étonnant Thaïlandais Alexander Albon (Williams-Mercedes). La Q3 a été interrompue deux fois par un drapeau rouge. Logan Sargeant (Williams-Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) sont sortis de la piste et ont tapé fort. Lewis Hamilton (Mercedes) est resté scotché en Q2. Le septuple champion du monde devra donc s'élancer en 13e position seulement. Les deux pilotes d'Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas brillé sous le crachin néerlandais, échouant à s'extraire de Q1. Guanyu Zhou a signé le 16e chrono et Valtteri Bottas le 19e et avant-dernier.

Eray Cömert a signé à Nantes L'international suisse Eray C�mert rejoint le championnat de France. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Eray Cömert, du Valence CF s’est engagé avec le club de Nantes, en Ligue 1. Il évoluera sur la côte atlantique française sous la forme d’un prêt avec option d'achat. Le défenseur central argovien s'est comme attendu engagé avec l'actuel 13e du Championnat de France. Eray Cömert arrive du Valence CF, en Liga espagnole, sous forme de prêt avec option d'achat de l'ordre de 3 millions d’euros, selon L’Equipe. Cömert est la septième recrue nantaise du mercato estival, après Lamine Diack, Ronaël Pierre-Gabriel, Marquinhos, Douglas Augusto, Adson et Matthis Abline.

Camille Balanche hospitalisée après une chute Camille Balanche a chut� violemment lors des qualifications. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Camille Balanche n'a pas pu prendre le départ de la 4e course de Coupe du monde de descente de la saison, à Pal Arinsal. La Neuchâteloise a dû être hospitalisée après une violente chute. L'accident s'est produit vendredi lors des qualifications. La leader du classement général de la Coupe du monde a été prise dans une forte rafale de vent lors d'un saut au-dessus d'une route et a ensuite percuté le sol avec une grande violence, a indiqué son équipe Dorval. Balanche a ensuite été transportée par hélicoptère dans un hôpital des environs. Contrairement aux premières craintes, la médaillée d'argent des Championnats du monde n'a subi aucune fracture ou blessure interne lors de cet accident. Elle a toutefois ressenti de fortes douleurs et a dû passer la nuit à l'hôpital, où elle est restée en observation.

Simmonds en bronze, Ryf repart bredouille Imogen Simmonds a construit son podium sur le secteur Image: KEYSTONE/EPA/DARRYL OUMI La Suissesse Imogen Simmonds a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde d'Ironman 70.3. Daniela Ryf n'a, pour sa part, pas pu faire mieux que la 9e place. Simmonds, spécialiste de moyenne et longue distance, a réalisé une course exceptionnelle. Encore cinquième après 1,9 km de natation, elle a dépassé adversaire après adversaire lors du parcours à vélo. Sur les 21,1 km de course à pied, la jeune femme de 30 ans a dû se laisser dépasser par la Britannique Kat Matthews peu avant l'arrivée. Elle s'est finalement classée troisième de l'épreuve, comme en 2019, perdant près de cinq minutes sur le temps de la gagnante. Daniela Ryf a quant à elle raté la répétition générale pour le Championnat du monde d'Ironman, le 14 octobre à Hawaii. La quintuple championne du monde, qui a aussi déjà remporté cinq titres sur la moyenne distance, s'est classée 9e. La Soleuroise de 36 ans est sortie de l'eau en dixième position et a entamé, comme sa compatriote Simmonds, une course de rattrapage à vélo avant de se faire distancer sur le parcours de course à pied. Au final, elle s'est classée à près de cinq minutes des médailles. Le titre est à nouveau revenu à Taylor Knibb. L'Américaine de 25 ans a défendu son bien sur la moyenne distance avec un nouveau meilleur temps mondial de 3h 53'02'', soit une seconde de moins que l'Allemande Laura Philipp, il y a un an à Dubaï.

Marathon dames: Historique doublé éthiopien Amane Beriso Shankule a d�croch� son premier titre lors du marathon des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis L'Ethiopie a signé le premier doublé de son histoire dans un marathon féminin aux championnats du monde samedi à Budapest. Amane Beriso Shankule s'est imposée en 2h24'23'', avec 11'' d'avance sur la tenante du titre Gotytom Gebreslase. Troisième meilleure performeuse de tous les temps grâce à ses 2h14'58'' réalisés en décembre dernier à Valence, Amane Beriso Shankule décroche à 31 ans son premier titre. Son principal fait d'armes était jusqu'ici une 2e place obtenue dans le prestigieux marathon de Boston, en avril dernier. L'Ethiopie a longtemps pu croire au triplé mais Yalemzerf Yehualaw a coincé dans les derniers kilomètres, peinant à accrocher la 5e place. La médaille de bronze est revenue à Fatima Ezzahra Gardadi, qui a concédé 54'' à la championne du monde pour offrir au Maroc son premier podium mondial dans un marathon féminin.

Une Vuelta montagneuse pour un duel Jumbo - Evenepoel La Vuelta commence samedi à Barcelone avec beaucoup de montagne, la présence de Jonas Vingegaard et un détour par la France. Aperçu du troisième et dernier Grand Tour de la saison. La 78e édition sera lancée par un contre-la-montre par équipes à Barcelone et se terminera le 17 septembre à Madrid. Avec neuf arrivées au sommet - soit cinq de plus que lors du Tour de France de cette année - les grimpeurs trouveront une fois de plus leur compte dans la péninsule ibérique. Les points forts seront certainement la 13e étape avec la mythique montée du Tourmalet, qui faisait déjà partie du Tour de France cette année, et la 17e étape avec la redoutable pente finale vers l'Alto de l'Angliru. Parmi les favoris pour la victoire finale, comment ne pas nommer Jonas Vingegaard? Le Danois s'attaque à un Grand Tour, cinq semaines seulement après son deuxième triomphe au Tour de France. Le coureur de 26 ans prendra le départ de la Vuelta pour la deuxième fois. Il y a cependant un grand point d'interrogation concernant sa forme, puisqu'il n'a plus participé à une course depuis son arrivée à Paris. Jumbo vise le triplé Vingegaard partage le rôle de capitaine de l'équipe Jumbo-Visma avec Primoz Roglic. Le Slovène a renoncé cette année à prendre le départ du Tour et vise maintenant sa quatrième victoire sur la Vuelta après 2019, 2020 et 2021. Ce printemps, Roglic a également triomphé au Giro. Avec Vingegaard, Jumbo-Visma espère bien faire le triplé cette année. Parmi les premiers prétendants à la victoire, on retrouve Remco Evenepoel. L'année dernière, le jeune Belge a remporté sa première Vuelta pour son deuxième Grand Tour seulement. Il portait alors le maillot de champion du monde, tandis qu'il arborera cette fois celui de champion de Belgique. Sa forme semble s'être améliorée après son abandon au Giro.

Une maladie congénitale probablement à son origine Bronny James, fils de LeBron, souffre d'une maladie cardiaque cong�nitale Image: KEYSTONE/AP/Gregory Payan L'arrêt cardiaque subi lors d'un entraînement fin juillet par le fils aîné de LeBron James, Bronny, est probablement dû à une maladie cardiaque congénitale. La famille l'a expliqué dans un communiqué. Bronny James, 18 ans, s'était effondré en plein entraînement avec son équipe de l'université de Californie du Sud, à Los Angeles. Il avait été emmené en urgence à l'hôpital puis était resté en soins quelques jours. LeBron s'était ensuite montré rassurant quant à l'état de santé de son fils. Après examen, la "cause probable" de l'arrêt cardiaque de Bronny a été identifiée, selon la famille. "Il s'agit d'une (...) déficience cardiaque congénitale qui peut et qui sera traitée". "Nous sommes confiants en ce qui concerne la récupération totale de Bronny et son retour au basket dans un futur très proche. Nous continuerons de donner des nouvelles aux médias et réitérons la demande de respect de la vie privée de la famille", conclut le communiqué des James. Bronny est l'un des plus grands espoirs de sa catégorie d'âge et beaucoup espèrent le voir jouer avec ou contre son père un jour en NBA. Il pourra se présenter à la draft 2024. LeBron James, qui aurait alors 39 ans, a émis plusieurs fois le souhait de prolonger sa carrière pour croiser son fils dans la ligue.

Stricker dans le tableau principal de l'US Open Dominic Stricker (ici sur le gazon de Wimbledon) a pass� l'�cueil des qualifications � New York Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Un quatrième représentant de Swiss Tennis figure dans le tableau principal de l'US Open. Dominic Stricker (ATP 127) a rejoint Belinda Bencic (no 15), Stan Wawrinka (ATP 49) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) en passant l'écueil des qualifications. Tête de série no 22 des qualifications, le gaucher bernois de 21 ans a battu Thiago Agustin Tirante (ATP 152) 6-2 6-3 en un peu moins de 80 minutes de jeu. Il n'a pas concédé le moindre break pour prendre une cinglante revanche sur une défaite subie face à l'Argentin au 3e tour des qualifications à Roland-Garros ce printemps. Dominic Stricker - qui avait tout de même intégré le tableau final à Paris en tant que "lucky loser" - partira en quête d'un deuxième succès en Grand Chelem après celui fêté face à Alexei Popyrin à Wimbledon où il était déjà sorti des qualifications. Il connaîtra son adversaire du 1er tour samedi seulement, les qualifications n'ayant pas pu se terminer vendredi en raison de la pluie.

Super League: Yverdon face à Servette ce soir Après la pause consacrée à la Coupe, la Super League est de retour ce week-end. Deux matches sont au programme aujourd'hui à 18h00, avec en vedette un derby romand entre Yverdon et Servette. La rencontre aura lieu à huis clos à Neuchâtel, au stade de la Maladière. Servette, qui n'a pas encore perdu cette saison en championnat, aura les faveurs du pronostic. Les Grenat n'ont toutefois gagné qu'un match, pour trois nuls, et comptent donc 6 points. Le promu Yverdon, qui en a récolté 4, n'aura rien à perdre. Dans les rangs vaudois, Anthony Sauthier sera très motivé: éjecté sans ménagement de Servette voici deux ans, il rêve de revanche.. Seul leader avec 10 points, le FC Zurich aura l'occasion de renforcer sa position en recevant Saint-Gall (7 points). Le FCZ dispose de la meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés.

200 m: Shericka Jackson supersonique, Noah Lyles fait le doublé Un monde d'avance pour Shericka Jackson Image: KEYSTONE/AP/David Phillip Shericka Jacskon a écrasé la concurrence sur le 200 m des Mondiaux de Budapest. La Jamaïcaine a couru en 21''41, deuxième meilleur chrono de l'histoire. Elle était la femme à battre et elle a répondu aux attentes avec la manière. Championne du monde en titre, mais battue par Richardson lors du 100 m en Hongrie, Shericka Jackson a montré qu'elle était bien la plus forte. Et de loin. Car la Jamaïcaine a laissé ses adversaires à des années-lumière. A la Usain Bolt, Jackson a coupé la ligne en 21''41 pour décrocher le deuxième meilleur chrono de l'histoire, à sept centièmes du record du monde controversé de Florence Griffith-Joyner qui date de 1988 à Séoul. Elle a fait mieux que ses 21''45 de Eugene l'an dernier. Derrière, Gabrielle Thomas a récolté l'argent en 21''81 et Sha'Carri Richardson le bronze en 21''92. Lyles réussit le doublé Sur le 200 m masculin, Noah Lyles était lui aussi très attendu. Champion du monde sur 100 m, l'Américain ne pouvait décemment pas laisser filer l'or dans sa discipline de prédilection. Double champion du monde en titre sur le demi-tour de piste, Lyles s'est imposé en 19''52 sans avoir tremblé un seul instant. Sorti du virage en tête, l'Américain a produit son effort en début de ligne droite. Les Etats-Unis réalisent le doublé grâce au jeune Erriyon Knighton (19''75). Le Botswanais Letsile Tebogo (19''81) se pare de bronze après l'argent du 100 m.. Rojas se fait peur Le concours du triple saut féminin a valu son pesant d'émotions. Parce que la superfavorite Yulimar Rojas a longtemps connu un jour sans. Mais la triple championne du monde, championne olympique en titre et recordwoman du monde a su se sublimer à son sixième et dernier essai pour enlever son quatrième titre mondial avec un bond à 15m08. La Vénézuélienne a déjà eu pas mal de chance de pouvoir prendre part aux trois derniers essais, puisqu'avec 14m33 elle n'a pu faire mieux que 8e. Elle était même à égalité avec l'Américaine Keturah Orji, mais a pu avoir droit à ses trois essais supplémentaires grâce à une meilleure deuxième tentative. Elle devance finalement l'Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk (15m00) et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14m96). A noter enfin le titre au javelot féminin pour la Japonaise Haruka Kitaguchi avec 66m73 devant la Colombienne Ruiz Hurtado et l'Australienne Little.

Sion s'impose à Nyon La joie de Liam Chipperfield apr�s son but qui donne la victoire au FC Sion. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Malgré un premier but concédé cette saison en championnat, le FC Sion garde le bon cap. Il s’est imposé 2-1 à Nyon pour conserver la tête du classement. A Colovray où ses supporters se sont comportés de manière irréprochable, le FC Sion a dû attendre la 83e minute pour forcer la décision grâce à une réussite de Liam Chipperfield. Sorti du banc comme Cristian Souza le passeur sur ce but crucial, le fils de Scott gardera un souvenir lumineux de la première apparition de sa carrière en Challenge League. Dans une rencontre engagée qui a fait honneur à la Challenge League, c’est l’éternel Reto Ziegler, sous les yeux de ses parents venus en voisin, qui avait allumé les premiers feux. Son un coup franc ras terre cette fois surprenait Edin Omeragic à la 30e. Prêté par le Servette FC, le gardien nyonnais endosse une part de responsabilité sur les deux réussites sédunoises. Quant à son vis-à-vis, Timothy Fayulu il devait s’incliner à la 48e sur une frappe de Tiago Escorza qu’un gardien de 5e Ligue aurait sûrement arrêtée. Perdre son invincibilité après 408 minutes - arrêts de jeu non-compris - sur un but digne de video gag rappelle combien le football peut défier toute logique.

Les 23 championnes du monde refusent de jouer pour l'Espagne Les toutes r�centes championnes du monde espagnoles refuseront de porter le maillot national si la direction reste. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Les 23 joueuses de l'équipe nationale d'Espagne, sacrée championne du monde en Australie, ont annoncé qu'elles refusaient de rejouer pour la sélection sous la direction actuelle de la fédération. Celle-ci est menée par Luis Rubiales, au coeur de l'affaire du baiser forcé. Les 23 joueuses de l'équipe nationale d'Espagne, sacrée championne du monde dimanche en Australie, ont annoncé dans un communiqué du syndicat Futpro qu'elles refusaient de rejouer avec la Roja "si les dirigeants actuels [étaient] maintenus". Le texte, déjà signé par 81 joueuses, reste ouvert à d'autres signatures, a précisé le syndicat. Dans le même communiqué, Jenni Hermoso a indiqué qu'elle n'avait "à aucun moment consenti à ce baiser": "Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas dits". De quoi démonter totalement la défense de Luis Rubiales, qui a refusé de démissionner de son poste quelques heures plus tôt devant l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) réunie près de Madrid.

4x100 m: finale pour les dames, pas pour les messieurs Melissa Gutschmidt et Salom� Kora forc�ment heureuses d'�tre en finale avec le relais Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT C'est la finale pour le relais 4x100 m helvétique féminin aux Mondiaux de Budapest. Les quatre femmes ont pris la 3e place de leur demi-finale en 42''64. Nathacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et Melissa Gutschmidt ont réussi leur mission en se qualifiant pour la finale de dimanche. Elles sont parvenues à descendre sous les 43 secondes, mais ont été logiquement devancées par la Jamaïque (41''70) et la Grande-Bretagne (42''33). Les "Red Jets" ont malgré tout dominé l'Allemagne ou encore Trinité-et-Tobago. "C'est énorme, a dit Salomé Kora au micro de la RTS. Nous étions sûres que nous allions nous qualifier quand nous étions dans la chambre d'appel. Nous étions assez confiantes. Mais nous pouvons encore améliorer deux ou trois dixièmes en finale, parce que nos passages n'étaient pas idéaux par exemple." Pas de miracle pour les messieurs Pas de miracle en revanche pour le 4x100 masculin helvétique. Le quatuor a pris la 7e place de sa demi-finale en 38''65. Pascal Mancini, Bradley Lestarde, Felix Svensson et Enrico Güntert n'ont pas fait une mauvaise course, puisqu'ils n'ont couru que douze centièmes plus lentement que la marque la plus rapide de la saison réalisée à Londres le 23 juillet dernier. La marche était cependant trop haute face à l'Italie (37''65), l'Afrique du Sud (37''72) et la Grande-Bretagne (38''01). "Je crois que j'ai fait un bon départ et que j'ai remonté un peu, a commenté Pascal Mancini au micro de la RTS. Bradley (réd: Lestrade) a fait une super course, je suis fier de mon poulain. Après il ne faut pas oublier qu'il nous manque les trois meilleurs sprinters suisses de la saison. On s'est bien débrouillé, on a été à la limite." Le Staviacois a ainsi rappelé qu'il manquait par exemple Silvan Wicki et Timothé Mumenthaler, blessés. Le Genevois Felix Svensson a lui déjà une partie de ses pensées tournées vers Paris et les prochains JO: "A chaud, je suis un peu déçu. On a connu pas mal de hauts et de bas cette saison, puisqu'on a appris assez tard qu'on serait là. On va analyser ça pour se préparer au mieux en vue de l'année prochaine."

Premier succès de la saison pour Alessandra Keller, Schurter 2e Alessandra Keller a f�t� sa premi�re victoire de la saison. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a remporté la short-race de la Coupe du monde de VTT à Pal Arinsal. Sur les hauteurs d'Andorre, la Nidwaldienne a fêté sa première victoire de la saison. De son côté, Nino Schurter a pris la deuxième place au sprint. Keller, qui avait remporté la Coupe du monde 2022 dans cette catégorie, a pu se détacher au sixième des huit tours avec Evie Richards. La Britannique n'a pas pu garder le contact avec la roue de la Suissesse et s'est finalement inclinée pour six secondes. Keller apprécie le tracé dans les Pyrénées puisqu'elle s'était déjà imposée à Vallnord en 2018 et en 2022. Sina Frei est la deuxième meilleure Suissesse au 14e rang. Chez les messieurs, seul Nino Schurter a pu se montrer à la hauteur de sa compatriote. Le recordman de victoires en Coupe du monde a dû s'incliner dans le sprint final face à l'athlétique Allemand Luca Schwarzbauer non sans avoir tenté crânement de le surprendre dans le dernier tour. Le Grison monte pour la première fois de la saison sur un podium de short-race en Coupe du monde. Le champion de Suisse Mathias Flückiger, qui menait le peloton au passage du 9e tour, a terminé au cinquième rang. Les courses de cross-country sont prévues dimanche avant que la station andorrane ne soit le théâtre lundi de l'arrivée de la 3e étape de la Vuelta.