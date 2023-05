Verstappen sacré à Monaco ++ La Lettonie en bronze

Le duo de pilotes de l'équipe Alfa Romeo n'a pas pour sa part pas marqué de points supplémentaires au championnat du monde. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Zhou Guanyu se sont classés respectivement 11e et 13e.

La piste mouillée a quelque peu redistribué les cartes dans le sillage du pilote batave, qui n'a lui-même pas été outre mesure perturbé par les éléments. Sur leurs Mercedes équipées de nouvelles évolutions, Lewis Hamilton et George Russell ont réalisé des progrès encourageants en se hissant respectivement aux 5e et 6e places.

Verstappen a sereinement devancé son adversaire espagnol de plus de 27 secondes au terme d'une course dont le dernier tiers s'est déroulé sous la pluie. Sur la troisième marche du podium, le Français Ocon a rendu plus de 36 secondes au vainqueur néerlandais.

Avant ces deux buts, on pensait les Américains capables de s'imposer, surtout après le 3-2 signé Matt Coronato à la 47e. Mais avant cette réussite et le doublé de Rubins, c'est le premier tiers qui fut particulièrement plaisant avec quatre buts inscrits, deux de chaque côté. Les Lettons ont mené à deux reprises et les Américains ont égalisé à chaque fois grâce à Rocco Grimaldi, le meilleur compteur du Championnat du monde avec 14 unités en dix matches.

Smiljanic était arrivé à Aarau en novembre dernier pour succéder à Stephan Keller et a réussi à stabiliser l'équipe. En sept mois, l'Argovien de 46 ans a d'ailleurs obtenu un bilan positif. En 22 matches, le tacticien a signé onze victoires, six nuls et cinq défaites.

Les chemins de Boris Smiljanic et du FC Aarau se séparent. Le club de Challenge League et son entraîneur en chef ont mis un terme au contrat les liant quelques jours après la fin de la saison.

Dimanche, le Lucernois et le Zurichois, qui ne rament ensemble que depuis le début de la saison en cours, ont réussi à dépasser le bateau britannique dans les ultimes mètres de la course, ne s'imposant à la photo-finish que pour un dixième de seconde devant le duo Wynne-Griffith/George. Le bronze est revenu aux Espagnols Canalejo Pazos/Garcia Ordonez.

Dans cette discipline non-olympique, le Zougois a réitéré la performance qu'il avait réalisée un au plus tôt à Munich déjà lors des championnats d'Europe. Comme sur le plan d'eau allemand, l'or et l'argent sont restés hors de portée de Struzina, deux jours après avoir fêté son 26e anniversaire. Il n'a toutefois eu aucun mal à défendre sa troisième place.

Réaliser un week-end irréprochable et bénéficier d'un rare faux pas de Red Bull, c'est tout ce que peut souhaiter Ferrari et les autres pour tenter de relancer - un tout petit peu - le championnat.

Jusqu'à présent, "son" circuit ne lui a jamais vraiment souri puisque chez lui, le Monégasque a toujours dû abandonner entre 2017 et 2021, après des problèmes techniques ou des accrochages. Parti en pole position l'an dernier avant une course qui lui semblait promise, le local de l'épreuve a été victime de la stratégie ratée de la Scuderia, échouant au pied du podium.

Le GP de Monaco, épreuve historique de la F1, sera l'occasion pour plusieurs équipes, à l'instar de Mercedes, de tester de nouvelles améliorations initialement attendues le week-end dernier en Emilie-Romagne, où la course a été annulée en raison des graves inondations dans la région. Mais Toto Wolff, le patron Mercedes, actuellement 3e force provisoire du plateau derrière Red Bull et Aston Martin, ne se fait guère d'illusions: cette nouvelle étape dans le développement de la W14 "ne sera pas une solution miracle".

Où qu'elle passe, l'écurie aux taureaux s'illustre partout depuis le début de l'année: en cinq manches, aucune victoire ne lui a échappé, plaçant son double champion en titre Max Verstappen trois fois sur la plus haute marche du podium et son coéquipier Sergio Pérez deux fois.

S'il n'a "peut-être pas" la monoplace la plus rapide de la grille, ce week-end, le "Taureau des Asturies" aura moins à montrer la vitesse de pointe de son bolide que ses qualités de pilote dans les étroites et piégeuses rues de la principauté. Mais il le sait: devant lui, les surpuissantes Red Bull seront encore bien difficiles à atteindre.

A 41 ans, le vétéran espagnol, en quête de son premier succès avec Aston Martin, n'a jamais été aussi proche de rouvrir son compteur de victoires, arrêté à 32 depuis 2013. "Après 4 podiums, on en veut évidemment plus", avait lancé le double champion du monde au soir du GP de Miami début mai.

A l'Ouest en revanche, la vie est bien plus belle pour les deux gardiens suisses. Victorieux 1-0 du New York Red Bull, le Seattle de Stefan Frei est, en effet, en tête du classement de la Conférence devant le St. Louis de Roman Bürki, qui s'est imposé 3-1 devant Vancouver.

Xherdan Shaqiri a, ainsi, été à l'origine de l'ouverture du score du Grec Giorgios Koutsias à la 10e minute sue une ouverture en profondeur magnifique. Buteur quatre jours plus tôt lors du 3-3 contre Atlanta, Marn Haile-Selassie a, pour sa part, inscrit le 3-2 à la 79e. L'ancien Xamaxien et Luganais s'affirme comme l'un des joueurs essentiels du Fire qui n'occupe toutefois que la 12e place de la Conférence Est.

Djokovic bientôt seul sur le toit du monde?

L'occasion est belle pour Novak Djokovic (no 3) à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem qui démarre dimanche.

En l'absence du maître des lieux Rafael Nadal, le Serbe peut devenir l'unique détenteur du record masculin de titres du Grand Chelem. Mais les outsiders sont nombreux, avec pour commencer le no 1 mondial Carlos Alcaraz.

Privé de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2022 en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid, Novak Djokovic vise, à 36 ans, un 23e sacre majeur qui lui permettrait de se retrouver d'ores et déjà seul au monde; et Rafael Nadal risque d'être bloqué à 22 un bout de temps par sa blessure à la hanche gauche.

Le Serbe a égalé le gaucher espagnol en s'imposant pour la 10e fois à Melbourne. Il sera, quoi qu'il advienne Porte d'Auteuil, le grand favori sur le gazon de Wimbledon où il tentera d'égaler en juillet le record de titres détenu par le jeune retrait Roger Federer (9). Et il aura soif de revanche à New York à la fin de l'été.

Un printemps compliqué

Mais pas question de se projeter aussi loin. C'est sevré de titre depuis son triomphe fin janvier à Melbourne que Novak Djokovic aborde cette quinzaine. Forfait à Madrid en raison de douleurs à un coude après avoir gagné un seul match tant à Monte-Carlo qu'à Banja Luka, il a échoué dès les quarts de finale à Rome.

Nole aura largement le temps de monter en puissance à Roland-Garros, où il s'est déjà imposé deux fois (2016, 2021) avec Rafael Nadal présent dans le tableau. Il est à l'abri d'une mauvaise surprise avant les quarts de finale, où la logique voudrait qu'il retrouve le champion de Monte-Carlo Andrey Rublev (no 7).

Tous les amateurs salivent déjà à l'idée de voir Novak Djokovic défier au stade des demi-finales Carlos Alcaraz. Les deux meilleurs joueurs des douze derniers mois n'ont pas eu l'occasion d'en découdre depuis un duel épique remporté par l'Espagnol en demi-finale à Madrid en 2022 (6-7 7-5 7-6 en 3h36').

Alors que Carlos Alcaraz (20 ans) avait triomphé à New York en 2022 en l'absence de Novak Djokovic, le plus jeune no 1 mondial de l'histoire joueur avait dû renoncer sur blessure à l'Open d'Australie remporté en janvier dernier par le Serbe. L'heure des retrouvailles est venue.

Carlos Alcaraz n'a pas non plus brillé à Rome, s'inclinant dès le 3e tour face au "nobody" hongrois Fabian Marozsan (ATP 135). Mais il avait accumulé la confiance depuis son retour à la compétition en février à Buenos Aires, conquérant quatre trophées dont trois sur terre battue (Buenos Aires, Barcelone et Madrid).

Héritier désigné de l'homme aux 14 titres parisiens Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a les moyens de lui succéder au palmarès. Le joueur de Murcie sait ce qu'un sacre majeur exige sur les plans physique et mental. Et il ne devrait pas non plus subir de véritable test avant les quarts, où il pourrait retrouver Stefanos Tsitsipas (no 5).

Un 1er tour révélateur pour Wawrinka

Les projecteurs seront donc braqués avant tout sur un haut du tableau où figure également le vainqueur de l'édition 2015 Stan Wawrinka (ATP 88), lequel rêve de frapper un ultime exploit en Grand Chelem. Son 1er tour s'annonce révélateur: il affrontera le coriace Albert Ramos-Viñolas (ATP 66), qu'il a battu sept fois sur sept.

Le Vaudois de 38 ans aura l'issue de cette partie dans sa raquette. Une victoire le rassurerait pleinement, lui qui n'est pas parvenu à gagner plus de deux matches dans un tournoi depuis son accession aux 8es de finale à Indian Wells en mars. Elle lui permettrait aussi d'envisager pourquoi pas un 8e de finale face à Andrey Rublev.

Medvedev peut y croire

Si l'attention se porte sur la première moitié de tableau et le duel Djokovic/Alcaraz, les protagonistes du bas du tableau n'en auront pas moins les dents longues. L'un d'eux sera bien présent en finale le 11 juin. Finaliste malheureux l'an dernier à Paris - ainsi qu'à l'US Open -, Casper Ruud (no 4) peut être cet homme-là.

Mais le Norvégien ne s'est pas montré aussi percutant ce printemps, cédant ainsi son titre dès les quarts de finale à Genève. Vainqueur de son premier trophée sur terre battue à Rome, Daniil Medvedev (no 2) aborde en revanche Roland-Garros en confiance. Tout comme Holger Rune (no 6), que le Russe pourrait retrouver en quart.

Sabalenka pour doubler la mise

Chez les dames, la lutte s'annonce plus ouverte qu'on aurait pu l'imaginer lorsqu'Iga Swiatek (no 1) avait cueilli le titre à Stuttgart le 23 avril en battant la championne d'Australie Aryna Sabalenka (no 2) en finale. La Polonaise semblait alors partie pour dominer à nouveau la saison sur terre battue.

Mais la suite fut plus compliquée pour la double championne de Roland-Garros (2020, 2022): battue en finale à Madrid par Aryna Sabalenka, elle a abandonné sur blessure en quart de finale à Rome. C'est donc bien sa rival bélarusse, libérée par son premier sacre majeur, qui aborde ce "French Open" en pole position.

Côté suisse, Belinda Bencic (no 12) et Jil Teichmann (WTA 75) figurent toutes deux dans la moitié de tableau d'Aryna Sabalenka, mais avec des ambitions moindres. La St-Galloise n'a plus joué depuis sa finale perdue à Charleston début avril en raison d'une blessure à la hanche, alors que la Seelandaise n'a gagné qu'un match en quatre tournois joués sur terre battue sur le WTA Tour.