Verstappen victorieux à Miami ++ Les Devils reviennent

Coup de tonnerre à Lyon, Aulas s'efface au profit de Textor Jean-Michel Aulas, le pr�sident de l'Olympique Lyonnais, aura laiss� une trace dans le football fran�ais. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Son départ était prévu à terme, mais il a été accéléré: Jean-Michel Aulas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais vendredi à l'homme d'affaires américain John Textor. Un coup de tonnerre à Lyon qui marque la fin d'une ère historique pour le club français. Lorsque le rachat d'OL Groupe par Eagle Football, une entité regroupant les clubs anglais de Crystal Palace, brésilien de Botafogo et belge de Molenbeek (D2) et présidée par John Textor, a été finalisé en décembre dernier, Jean-Michel Aulas avait été nommé président exécutif pour trois ans. Mais des dissensions sont vite apparues entre le dirigeant historique et le nouveau propriétaire de l'OL, notamment au niveau de la politique sportive à mener pour redresser un club qui n'est que 7e à quatre journées de la fin du Championnat. Réuni vendredi, le conseil d'administration a décidé d'accélérer la transition en nommant John Textor "président du conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d'OL Groupe", a expliqué le groupe dans un communiqué publié lundi. Aulas, 74 ans, restera au conseil d'administration en qualité de président d'honneur. Il devrait percevoir une indemnité de dix millions d'euros pour son départ prématuré et conserver ses parts (9% du capital environ à travers sa holding familiale, Holnest). Le match remporté 5-4 par l'OL dimanche face à Montpellier au terme d'une incroyable remontada restera longtemps dans les mémoires: pour son scénario fou et surtout parce qu'il est le dernier de l'ère Aulas débuté il y a 36 ans. Tout un symbole: si Textor (57 ans) était bien présent au Groupama stadium dimanche, Aulas était lui absent des tribunes. Sept titres consécutifs Le Lyonnais, PDG de la Cegid, une entreprise spécialisée dans les progiciels de gestion cotée en bourse dès 1986, avait pris la présidence de l'OL en juin 1987 alors que l'équipe, sans le sou, végétait en 2e division depuis sa relégation en 1983. Il a fallu deux ans pour remonter dans l'élite (1989) avant de retrouver la coupe d'Europe en 1991. L'Olympique lyonnais a définitivement pris son envol à la fin des années 1990 avec deux places de 3e en Championnat de France (1999, 2000), une victoire en Coupe de la Ligue et une 2e place en 2001 avant d'enchaîner sept titres consécutifs, dont six avec le Suisse Patrick Müller, de champion de France entre 2002 et 2008 et des épopées en Ligue des champions avec le Brésilien Juninho et le Français Karim Benzema. Lyon a également gagné la Coupe de France en 2008 pour l'unique doublé coupe-championnat son histoire avant une ultime victoire en Coupe de France en 2012, le dernier titre obtenu. Aulas, infatigable bâtisseur, a aussi inauguré le Groupama Stadium en janvier 2016, un stade de 59.000 place, propriété de l'OL. Et autour duquel s'est érigée une véritable petite ville, dénommée "OL Vallée", avec notamment un pôle de loisirs et un centre médical.

Le piège ? "Les blessures", estime Alcaraz Alcaraz estime que le risque de blessure est le principal danger auquel il est expos� Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Sacré dimanche soir à Madrid, Carlos Alcaraz identifie le risque de blessure comme le principal piège auquel il est exposé. - Que représente le tournoi de Madrid pour vous ? "Madrid, c'est tout pour moi. Vous savez que j'ai fêté mes trois derniers anniversaires ici, mais en fait, depuis que je suis petit, j'en ai fêté plein ici, à venir voir le tournoi. Je ne fêtais pas mon anniversaire comme tout le monde, avec mes amis, je venais ici pour profiter du tennis, en rêvant d'y jouer un jour. Et pas seulement d'y jouer, mais d'y soulever le trophée. Alors c'est super émouvant pour moi, Madrid, c'est un endroit très spécial pour moi, où je me souviens du petit garçon de 6, 7, 8 ans qui venait y voir le tennis." - Vous avez un excellent bilan en finale. Comment l'expliquez-vous ? "Par ma capacité à jouer dans les moments importants. C'est dans ces moments-là que je m'élève, que je sors mon meilleur niveau, que je fais des choses différentes des autres joueurs. C'est pour ça qu'on se dit avec mon équipe que je suis un joueur de finale." - Tout semble vous réussir, à tout juste vingt ans... Où est le piège ? "Les blessures. Il faut essayer de faire attention à soi au maximum. Le côté mental, se lasser de gagner, de voyager ou de jouer au tennis, ça ne m'inquiète pas, parce que je sais que ça n'arrivera pas. La seule chose qui pourrait me préoccuper entre guillemets à l'avenir, ce sont les blessures. Le physique, c'est à ça qu'on va essayer de faire attention avec mon équipe. Chaque jour, sans relâchement. On va se concentrer à 100% sur le fait d'être bien physiquement, et de limiter au maximum les petites gênes normales qui apparaissent." - Allez-vous jouer le Masters 1000 de Rome la semaine prochaine ? "Remporter mon dixième titre, mon quatrième Masters 1000, conserver le titre ici à Madrid, être aux portes de récupérer la place de no 1 mondial, ce sont des choses très grandes. Je suis très fier de mon travail, de ce que je réussis. Je suis un garçon ambitieux, et je vais aller à Rome."

Phoenix survit à 53 points de Jokic Les 53 points de Nikola Jokic (� droite n'ont pas suffi pour les Nuggets Image: KEYSTONE/AP/Matt York Malgré 53 points de Nikola Jokic, Phoenix a égalisé dimanche à deux victoires partout face à Denver en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA grâce à un succès 129-124. Philadelphie en a fait de même face à Boston, s'imposant 116-115 en prolongation. Il a fallu que les Suns rendent vaine la performance exceptionnelle de Nikola Jokic, dont le record personnel en play-off était jusqu'ici de 43 points. Auteur d'un 20/30 aux tirs (11 passes), il a longtemps porté les espoirs des Nuggets à lui seul. "Il est si difficile à garder. Soit il marque, soit il implique ses coéquipiers, soit il fait les deux. Bon... il peut réussir 50 points tant qu'il veut, tant que nous gagnons", a réagi l'arrière de Phoenix Devin Booker, qui a réussi quant à lui 36 points - avec une diabolique adresse (14/18), et 12 assists. Harden décisif A l'Est, Philadelphie a encore dû son salut à James Harden, auteur de 42 points dimanche. Et comme il l'avait fait quasiment au buzzer pour arracher le gain du match no 1, "The Beard" (le barbu) a sorti un shoot à trois points gagnant à 19 secondes de la fin de la prolongation. Il s'en est fallu tout de même d'une poignée de dixièmes de seconde pour que la fin de l'histoire s'écrive autrement. Car sur la dernière possession des Celtics, Marcus Smart (21 points) a réussi son tir primé, mais le ballon avait quitté sa main juste après la fin du chrono. "Ce soir, c'était vraiment une question de vie ou de mort, je me suis efforcé d'être agressif", a commenté James Harden, très adroit (16/23 au tir avec un 6/9 à longue distance) et impliqué de partout (9 passes, 8 rebonds, 4 interceptions). Le MVP Joel Embiid a, lui, cumulé 34 points et 13 rebonds pour les Sixers.

Les Devils s'imposent 8-4 et reviennent à 1-2 face aux Canes Timo Meier a le sourire apr�s avoir marqu� son premier but dans ces play-off Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey a relancé ses actions dans la demi-finale de Conférence Est de NHL qui l'oppose à Carolina. Les Devils se sont imposés 8-4 dimanche à Newark pour n'être plus menés que 2-1 dans la série. Les Suisses ont brillé dans le camp des Devils, même si Akira Schmid - qui restait sur sept titularisations - avait cédé sa place à Vitek Vanecek devant le filet du triple vainqueur de la Coupe Stanley (1995, 2000, 2003). Nico Hischier et Timo Meier ont ainsi été désignés respectivement deuxième et troisième étoiles. Le Valaisan a signé un but, le 4-0 après 53'' de jeu dans le deuxième tiers, et a délivré une passe décisive sur le 3-0 marqué en infériorité numérique par Michael McLeod à la 13e. L'Appenzellois a ouvert le score après 5'58'', pour son premier point dans ces play-off, terminant le match avec un bilan de +3. Une première depuis 1988 Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a pour sa part réalisé un assist sur le 7-2, oeuvre de Jack Hughes (2 buts et 2 assists dimanche) à la 46e. Les Devils ont ensuite joué à se faire peur en encaissant deux buts alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique en l'espace de 50'', mais ils ont tenu le choc. Malmené (5-1 et 6-1) sur la glaces des Hurricanes dans les deux premiers actes, New Jersey a donc parfaitement réagi pour inscrire huit buts dans un match de play-off pour la première fois depuis... 1988. Les Devils avaient déjà perdu largement leurs deux premiers matches face aux Rangers au tour précédent, à domicile qui plus est. 3-0 pour les Panthers Le vainqueur de cette série aura l'avantage de la glace en finale de la Conférence Est, où il se frottera vraisemblablement aux Panthers. Florida a en effet pris l'avantage 3-0 face à Toronto en s'imposant 3-2 après prolongation dimanche. Seules quatre équipes ont perdu une série après avoir mené 3-0 dans toute l'histoire des play-off en NHL. Le dernier match de la soirée a vu Seattle dominer Dallas 7-2 à domicile pour reprendre l'avantage (2-1) dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Le Kraken a forcé la décision en marquant quatre fois en l'espace de 6'12'' pour prendre le large (4-0) juste avant la mi-match.

F1: Verstappen s'impose à Miami Max Verstappen intouchable � Miami Image: KEYSTONE/EPA Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de F1 de Miami. Le double champion du monde a devancé son coéquipier Sergio Perez qui avait décroché la pole position. Intouchable Verstappen. Parti de la 9e place sur la grille, le Néerlandais s'est imposé pour la troisième fois en cinq courses. Il a pris la tête lors du 22e tour en ayant pourtant opté pour les pneus durs alors que tous les pilotes devant lui étaient en medium. Seulement même avec des gommes différentes et normalement moins performantes, Verstappen a mangé un à un ses adversaires. Il y a eu une petite pointe de suspense lorsque le Batave est passé par les stands pour chausser des pneus medium. Perez a pu brièvement reprendre le lead, mais Verstappen l'a dépassé au 48e tour. Il signe la 38e victoire de sa carrière. Fernando Alonso (Aston Martin) complète le podium. Au général, Verstappen a 119 points contre 105 à Perez.

Alcaraz conserve son titre à Madrid en battant Struff Carlos Alcaraz a conserv� son titre � Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le no 2 mondial Carlos Alcaraz a conservé son titre au Masters 1000 de Madrid. Mais il a longtemps souffert contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, 65e et lucky loser, finalement vaincu 6-4 3-6 6-3. Alcaraz, 20 ans depuis deux jours, remporte ainsi le dixième titre de sa jeune carrière, son quatrième en Masters 1000, et son quatrième de la saison, après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone. A trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le jeune Espagnol a accumulé 19 victoires en 20 matches sur terre battue en 2023. Sur l'ocre européen, il est même invaincu: de Barcelone à Madrid, il vient d'aligner onze succès. Sa seule défaite sur la surface remonte au mois de février, en finale à Rio, face au Britannique Cameron Norrie. Au total, le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui a lancé tardivement sa saison en février, compte 29 victoires pour seulement deux défaites en 2023. "Carlitos" se retrouve tout près de redevenir no 1 mondial. De retour sur les talons de Novak Djokovic lundi, il n'aura besoin que de jouer un match au Masters 1000 de Rome la semaine prochaine pour être assuré de se réinstaller sur le trône du tennis mondial à l'issue du tournoi italien. Alcaraz n'avait pas joué à Rome il y a un an, quand Djokovic s'y était imposé. Struff, premier lucky loser à s'inviter en finale en Masters 1000, a toutefois bousculé Alcaraz comme personne depuis le début de la saison européenne sur terre battue, avec une tactique ultra offensive: service-volée à gogo derrière sa première balle surpuissante et agressivité maximale au retour. Mais le lauréat de l'US Open 2022 n'a pas cédé à la frustration visible et a fini par trouver la clé pour s'imposer après quasiment deux heures et demie de duel. A 33 ans, Struff quitte lui la capitale espagnole certain de grimper au meilleur classement de sa carrière lundi, au 28e rang.

Jonathan Milan délivre déjà l'Italie Jonathan Milan tout � sa joie sur le Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Jonathan Milan a délivré l'Italie dès la 2e étape du Giro en s'imposant au sprint à San Salvo. Remco Evenepoel a conservé sans souci le maillot rose de leader. A 22 ans seulement, Jonathan Milan a épargné de longs jours d'angoisse à son pays en levant les bras dès le deuxième jour, au nez et à la barbe des purs sprinters. "C'est incroyable, je ne peux pas y croire, c'est mon premier Giro. J'ai fait un bon prologue hier, mais jamais je n'aurais pu imaginer gagner aujourd'hui", a exulté Milan, très ému après son quatrième succès en professionnel, le premier de cette ampleur. Spécialiste de la piste, le coureur de l'équipe Bahrain s'est imposé en force devant le Néerlandais David Dekker et l'Australien Kaden Groves. Plusieurs candidats à victoire n'étaient pas présents dans le sprint final, après une violente chute collective survenue à un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée, qui a notamment mis au tapis le Danois Mads Pedersen et le Britannique Mark Cavendish. Avant de serrer les fesses dans les cinq derniers kilomètres, les principaux leaders ont passé la journée les pieds en éventail. A commencer par Remco Evenepoel, qui portait pour la première fois de sa carrière le maillot rose et roulait sur un vélo tout bariolé, avec un cadre aux couleurs de l'arc-en-ciel pour honorer son statut de champion du monde, et une guidoline rose. Très détendu, il a pris le temps, en pleine étape, de se déporter sur la droite de la route pour venir taper dans la main de son épouse Oumaïma vêtue d'un haut rose, évidemment. Afin de ne pas avoir à subir le poids de la course trop longtemps, sa formation Soudal-Quick Step a prévu d'abandonner - de manière provisoire, selon ses plans - le maillot rose lors de l'étape de mardi à la faveur d'une échappée. Lundi, la troisième étape devrait une nouvelle fois convenir aux sprinters puisque les deux ascensions successives de Monticchio (6,3 km à 6,4% de moyenne) et de Valico La Croce (2,6 km à 7,6%) sont situées trop loin de l'arrivée pour permettre d'effectuer une vraie différence.

Stevanovic remonte Servette à la 2e place Miroslav Stevanovic a mis Servette sur orbite face � GC. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Servette a remporté son duel avec GC (2-3) dimanche, à l'occasion de la 32e journée de Super League et repris la 2e place du classement. Bâle a pour sa part été battu à domicile par Zurich (0-2). L'après-midi n'avait pas démarré de la meilleure des manières pour la troupe d'Alain Geiger, à la lutte pour une qualification européenne. Les visiteurs ont en effet encaissé l'ouverture du score signée Meritan Shabani dès la 7e minute de jeu. Petit à petit, cependant, les Servettiens, qui avaient jusqu'alors remporté cinq des sept affrontements avec GC depuis les retrouvailles des deux formations dans l'élite à l'été 2021, ont repris le contrôle des opérations. C'est d'abord Yoan Severin qui a remis le SFC sur les rails à la 40e minute, avant que le pied droit de Miroslav Stevanovic ne vienne sanctionner le gardien André Moreira à la 51e. On pensait alors le onze "grenat" en mesure de maîtriser l'enjeu et de repasser devant Lugano et Lucerne au classement. Quatre expulsions à Bâle C'était compter sans le coup de tête de Giotto Morandi, venu surprendre Jérémy Frick après l'heure de jeu (67e). Alors que les Sauterelles pensaient avoir accompli le plus dur en égalisant, Stevanovic a une nouvelle fois surgi à la 82e sur un centre d'Anthony Baron pour offrir les trois points de haute lutte à ses couleurs. Battu au Parc Saint-Jacques par le FC Zurich (0-2) sur des réussites de Roko Simic (91e) et d'Ifeanyi Mathew (94e), après avoir été réduit à dix par l'expulsion de Kasim Adams à la 85e, le FC Bâle a pour sa part manqué l'occasion de creuser l'écart au classement avec GC, qu'il devance de deux points à la 5e place. Le match a dégénéré dans le temps additionnel, avec les expulsions de Taulant Xhaka (96e) et de Wouter Burger (97e) côté bâlois, ainsi que de Mirlind Kryeziu (97e) pour le FCZ.

La Suisse bat la Tchéquie et remporte le tournoi Marco Miranda a inscrit le 3-2 victorieux pour la Suisse contre les Tch�ques Image: KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY C'est sur une note positive que la Suisse a conclu sa phase de préparation au Mondial de Riga. La sélection de Patrick Fischer a battu la Tchéquie 3-2 à Brno et remporté l'Euro Hockey Tour. On peut parler de montée en puissance. Dépassée contre la Suède jeudi soir à Göteborg, mais fatiguée au sortir d'un bon bloc d'entraînements, puis mieux en jambes samedi contre les Finlandais (victoire 2-1), la Suisse a livré son meilleur match de la préparation. Solides devant le goal adverse, capables de répondre au défi physique, les Helvètes ont semblé inspirés. Sans oser parler de match référence, on peut toutefois dire que la Suisse s'est rassurée et a rassuré. Tout n'est pas encore parfait, notamment l'intégration de Janis Moser et sa responsabilité sur l'ouverture du score tchèque après 29 secondes, mais la sélection de Fischer pointe dans la bonne direction. Très bon power-play Au chapitre des bonnes nouvelles, les situations spéciales ont été parfaitement négociées. Le power-play, peu enthousiasmant jusqu'ici, a plutôt bien tourné. C'est d'ailleurs sur leur première opportunité que les Suisses sont parvenus à égaliser par Gaëtan Haas à la 7e. Intéressant au passage de constater que l'unité qui a marqué était composée de quatre droitiers. En parlant de droitier, c'est Romain Loeffel qui a inscrit le 2-1 à la 23e. Un très joli lancer des poignets pour le défenseur de Berne sur des passes de Corvi et de Haas, excellent au cours de cette rencontre. Pour le Neuchâtelois, ce but lui permet très certainement de marquer quelques précieux points vis-à-vis de son coach. La sélection compte actuellement neuf défenseurs et il y a fort à parier que Fischer s'envolera pour la Lettonie avec huit arrières. Blessé contre la Suède, le Genevois Roger Karrer devra-t-il rester à quai? Autre sujet de satisfaction dans les rangs helvétiques, c'est la bonne tenue des trois gardiens. Van Pottelberghe s'est bien comporté face aux Suédois, Genoni a été excellent contre la Finlande et Robert Mayer a assuré contre son autre pays, lui qui est né à Havirov. A noter qu'on ne saura que lundi quels sont les joueurs qui rentreront à la maison et n'iront pas à Riga. Il y a fort à parier qu'hormis les trois gardiens, Fischer parte avec huit défenseurs et quatorze attaquants.

Les Suisses en forme dès l'ouverture de la saison Jan Schauble et ses compatriotes se sont illustr�s � Zagreb. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les rameurs suisses ont réussi leur entrée en matière en Coupe du monde, ce week-end à Zagreb. Dimanche, ce ne sont pas moins de neuf podiums qui ont été cumulés chez les dames et les messieurs. Dans l'épreuve en deux sans barreur, la nouvelle paire composée du Lucernois Roman Röösli et du Zurichois Andrin Gulich s'est imposée devant les bateaux espagnol et danois. Il s'agissait de la première association de ce duo sur l'eau. La victoire a également souri à d'autres athlètes de Swiss Rowing, comme avec Fabienne Schweizer et Lisa Lötscher en deux de couple et avec le quatre sans barreur formé pour la première fois de Dominic Condrau, Joel Schürch, Kai Schätzle et Patrick Brunner. Les Suisses se sont par ailleurs illustrés dans les catégories de poids léger. En deux de couple féminin, ce sont même deux paires de rameuses qui ont trusté le podium, grâce à la victoire de la Vaudoise Frédérique Rol, associée à la Zougoise Patricia Merz et à la troisième place cueillie par la Genevoise Eline Rol et l'Argovienne Olivia Nacht. Toujours en poids léger, le deux de couple composé du Nidwaldien Jan Schäuble et du Vaudois Raphael Ahumada Ireland s'est également montré le plus rapide sur le plan d'eau croate. Le quatre de couple helvétique, avec Scott Bärlocher, Jon Jonah Plock, Nils Schneider et Maurin Lange, a pour sa part pris la 3e place de son épreuve, alors que la Bernoise Aurelia-Maxima Katherina Janzen a terminé 2e en skiff, tout comme le quatre de couple de Salome Ulrich, Fabienne Schweizer, Lisa Lötscher et Sofia Meakin. Ces bons résultats ne doivent toutefois pas occulter le fait que plusieurs nations de l'élite n'étaient pas présentes à ce rendez-vous d'ouverture de la Coupe du monde.

Lucerne et Lugano se quittent dos à dos Le duel entre Luganais (en blanc) et Lucernois n'a pas donn� de vainqueur. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le choc au sommet de Super League, dimanche, dans la lutte pour les places européennes, n'a pas permis à Lugano (2e) et Lucerne (3e) de se départager. Les deux équipes ont partagé l'enjeu (2-2). La formation alémanique pensait avoir réussi à faire le break en première mi-temps en marquant deux fois, mais les Tessinois ont réagi en seconde période pour arracher un précieux point. Plus entreprenants en début de match, les joueurs entraînés par Mario Frick ont pris leurs distances en moins de dix minutes. Ismajl Beka a ouvert le score à la 27e, inscrivant au passage son premier but dans l'élite. Puis Max Meyer s'est retrouvé à la conclusion d'une très belle action collective initiée par Lars Villiger et Mohamed Dräger à la 36e. La réponse luganaise est tombée peu après la pause, grâce à une occasion conclue du pied gauche par Zan Celar à la 52e. Et c'est Renato Steffen qui a surgi à la 74e pour permettre aux hommes de Mattia Croci Torti de quitter la Suisse centrale avec un point dans leurs bagages. Au classement, Lugano (47 points) devance ainsi toujours d'une longueur les Lucernois, alors que leurs poursuivants Servette (45), Bâle (42) et GC (40) jouent dimanche après-midi.

Xherdan Shaqiri et le Fire sombrent à Nashville Xherdan Shaqiri: une deuxi�me saison � Chicago qui s'annonce aussi laborieuse que la premi�re... Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Les choses ne s'arrangent pas pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Le Fire s'est incliné 3-0 à Nashville pour concéder sa troisième défaite de la saison. Après ce revers, Chicago se retrouve à l'avant-dernière place de la Conférence Est avec ses 11 points en 10 matches. Dans le Tennessee, Xherdan Shaqiri, à nouveau titularisé, et ses coéquipiers ont été dépassés tout au long de la rencontre. Ils se sont inclinés sur un triplé de l'Allemand Hany Mukhtar, le MVP de la saison dernière, qui a marqué deux penalties avant de sceller le score à la 91e.

Leon Draisaitl frappe encore Un but de plus pour Leon Draisaitl. Image: KEYSTONE/AP/John Locher 12 buts en 8 rencontres: telle est l'incroyable production de Leon Draisaitl dans les séries finales. Le centre allemand a mené Edmonton à la victoire à Vegas. Grâce à son doublé et aussi à celui de Connor McDavid, l'autre étoile de l'équipe, Edmonton s'est imposé 5-1 dans le Nevada pour égaliser à 1-1 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Jeudi, Leon Draisaitl avait signé un quadruplé... inutile lors de la défaite 6-4 des Oilers. Jamais depuis... 1919, un joueur n'avait témoigné d'une telle réussite lors de ses huit premières rencontres de play-off. Cet exploit avait été réalisé par Newsy Lalonde avec 15 buts pour le compte de Montréal.

Les Lakers toujours intraitables à domicile Anthony Davis prend le meilleur sur Andrew Wiggins dans une rencontre parfaitement maitris�e par les Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rien n'arrête les Lakers à domicile ! Victorieux 127-97 de Golden State, ils ont cueilli un quatrième succès en quatre matches sur leur parquet dans ces séries finales. Grâce au duo magique formé d'Anthony Davis (25 points) et de Lebron James (21 points) et grâce aussi aux 5 paniers à 3 points de D'Angelo Russell, les Lakers mènent désormais 2-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui les oppose aux tenants du titre. Golden State a tout simplement été dépassé dans les deuxième et troisième quarters face à un adversaire qui a su défendre également à la perfection. A l'Est, Miami mène 2-1 devant New York après un succès 105-86 en Floride. Le Heat a gagné cet acte III malgré une adresse inférieure à 40 % avec notamment un 7 sur 32 derrière la ligne des 3 points.