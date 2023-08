Victoire de Marquez ++ Nouveau job pour Buffon

MotoGP: Alex Marquez s'impose dans le sprint à Silverstone Belle victoire pour Alex Marquez dans le sprint � Silversone Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Il a devancé le poleman italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) sur une piste séchante. L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) complète le Top 3 de cette course de dix tours, devant le Français Johann Zarco (Ducati-Pamac), 4e. L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat, n'a terminé que 14e. Il voit ainsi revenir derrière lui au général Bezzecchi, son nouveau dauphin qui pointe à 27 unités du champion en titre.

Italie: un nouveau job pour Gianluigi Buffon Une nouvelle mission pour Buffon Image: KEYSTONE/EPA ANSA Trois jours après avoir mis un terme à 45 ans à sa carrière sportive, Gianluigi Buffon a déjà un nouvel emploi. L'ancien légendaire gardien a été nommé chef de délégation de l'équipe d'Italie. "C'est un grand jour pour la Nazionale, car Gigi revient à la maison, Buffon est une icône de notre football et une personne spéciale", s'est réjoui le président de la Fédération italienne Gabriele Gravina. Buffon, détenteur du record de sélections en équipe d'Italie (176), succède à Gianluca Vialli, décédé en janvier 2023 à l'âge de 58 ans, et qui n'avait pas été remplacé depuis. Le gardien de but de l'équipe d'Italie championne du monde 2006 et vice-championne d'Europe 2012 fera ses débuts à ce poste début septembre à l'occasion des matches de qualification à l'Euro 2024, contre la Macédoine du nord et l'Ukraine. "Le maillot Azzuro a toujours fait partie de ma vie", a rappelé Buffon, "je me mettrai à la disposition de Roberto Mancini et du groupe, en arrivant sur la pointe des pieds, car j'ai toujours pensé qu'en sélection, ce n'est pas le palmarès qui compte mais l'investissement, les sacrifices et la disponibilité à l'égard de ses coéquipiers et de l'encadrement qui importent au quotidien", a expliqué l'ancien gardien de but de la Juventus.

En argent, Camille Balanche complète sa collection Camille Balanche a d�croch� l'argent de la descente Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Camille Balanche a décroché l'argent de la descente aux championnats du monde de VTT en Ecosse. La Neuchâteloise de 33 ans n'a été battue que par la tenante du titre autrichienne Valentina Höll. La Française Marine Cabirou a obtenu le bronze. A Fort William, Balanche a montré une belle réaction par rapport aux événements de la veille durant les qualifications, où elle n'a pris que la 14e place après une chute sur le haut. L'athlète de 33 ans a manqué de 2''020 son deuxième titre mondial après celui de 2020. Mais cette médaille d'argent lui permet de compléter sa série de médailles aux championnats du monde. En 2021, Balanche avait remporté le bronze. L'année dernière aux Gets, elle avait dû se contenter de la 4e place. Sur le parcours très technique de Fort William, avec un dénivelé de 550 mètres, la deuxième Suissesse au départ s'est également classée dans le top 15. La Neuchâteloise Lisa Baumann, 21 ans, a terminé 15e à 16''191 de Höll.

Le Japon file en quarts Hinata Miyazawa a encore marqu� Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE TONGO Le Japon a éliminé la Norvège d'Ada Hegerberg à Wellington et s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial. Les Asiatiques l'ont emporté 3-1. Grâce à un but contre son camp de la Norvégienne Ingrid Syrstad Engen (15e), de Risa Shimizyu (50e) et de la meilleure buteuse du tournoi avec cinq buts Hinata Miyazawa (81e), les Japonaises ont éliminé les Scandinaves, qui étaient revenues au score grâce à une tête de Guro Reiten (1-1, 20e). La Norvège, nation forte du foot féminin depuis son titre mondial en 1995, apparaît sur la pente descendante après avoir été éliminée dès la phase de groupes de l'Euro 2022. Même l'entrée en fin de match de la star Ada Hegerberg, la première lauréate du Ballon d'or femmes, n'a pas permis de contrer le jeu collectif parfaitement huilé de son adversaire. Des Japonaise, titrées en 2011, qui rencontreront une autre nation-phare en quarts de finale. Dimanche, un ténor passera à la trappe entre les Etats-Unis, en quête de triplé mais dans le doute après une phase des poules peu convaincante, et la Suède, vice-championne olympique et troisième du dernier Mondial.

Hüberli/Brunner en finale Nina Brunner et Tanja H�berli en finale des Europ�ens de Vienne Image: KEYSTONE/AP/FLORIAN SCHROETTER Tanja Hüberli/Nina Brunner se sont qualifiées pour la finale des Championnats d'Europe de beachvolley à Vienne. Elles se sont imposées en trois sets face aux Allemandes Ludwig/Lippmann. Les joueuses de Suisse centrale ont remporté la première manche 21-19, mais ont dû laisser la deuxième manche à leurs adversaires sur le même score. Le troisième set fut d'une intensité dramatique. Hüberli/Brunner ont finalement réussi à concrétiser leur troisième balle de match pour l'emporter 16-14. C'est la quatrième fois consécutive qu'une équipe féminine suisse atteint la finale des championnats d'Europe. Tanja Hüberli et Nina Brunner vont chercher à décrocher leur deuxième titre de championnes d'Europe après celui de 2021. Dans la deuxième demi-finale, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder affronteront les Espagnoles Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno. Si elles remportent ce match, il s'agirait de la première finale féminine 100% suisse de l'histoire.

Gvardiol à Manchester City pour 90 millions Le Croate Josko Gvardiol rejoint Manchester City pour 90 millions d'euros Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER Josko Gvardiol quitte Leipzig pour Manchester City. Le défenseur central de 21 ans a signé un contrat de cinq ans avec le champion d'Angleterre. Selon la presse, les Citizens vont verser 90 millions d'euros au club de Bundesliga, un montant record pour un défenseur. Jusqu'à présent, Harry Maguire était le défenseur le plus cher du monde. En 2019, Manchester United avait versé 87 millions d'euros à Leicester pour ses services. Au sein de l'équipe de Pep Guardiola, le Croate Gvardiol sera en compétition avec Manuel Akanji pour une place en défense centrale.

Cervenka et Wick prolongent à Rapperswil Roman Cervenka restera � Rapperswil jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/PostFinance Deux cadres importants prolongent à Rapperswil. Roman Cervenka et Jeremy Wick ont ajouté une année à leur bail avec le club saint-gallois et les voici liés jusqu'en 2025. Meilleur compteur de National League lors des deux dernières saisons alors qu'il va fêter ses 38 ans en décembre, Cervenka officie depuis 2019 sur les bords du lac de Zurich. Capitaine des Lakers, le Tchèque a rapidement su se rendre indispensable. Arrivé en 2020 en provenance de Genève, Jeremy Wick a lui aussi su s'intégrer à merveille dans le contingent de Rapperswil. Après une saison 21/22 très réussie avec 29 points et 16 buts en 52 matches, le Canado-Suisse de 34 ans s'est contenté de 20 points (12 buts) en 44 parties.

Les Suissesses déçues mais lucides Ga�lle Thalmann: "Je pensais que nous avions une r�elle chance de nous qualifier..." Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Cela fait mal..." Ramona Bachmann ne pouvait pas dissimuler une immense déception après cette défaite 5-1 qui met un terme abrupt au parcours de la Suisse à la Coupe du monde. "Nous avons vu que l’Espagne avait une classe de plus, avoue la joueuse du PSG. Nous n’avons pas pu appliquer sur le terrain le plan de jeu que nous voulions suivre. Il est difficile à chaud de trouver les raisons d’une telle impuissance. Il est clair que nous aurions dû peser davantage sur le plan offensif." Inka Grings reconnaissait, elle aussi, la supériorité de la Roja. "Le plan était de bloquer les Espagnoles assez haut sur le terrain pour que notre défense ne subisse pas tout le poids du match, explique la sélectionneuse de l’équipe de Suisse. Le 2-1 a fait très mal. Nous avons alors perdu le fil. L’Espagne était dans un grand soir, quant à nous, nous avons vu où se situent actuellement nos limites." Le dernier mot revient, presque naturellement, à Gaëlle Thalmann. "Je suis désolée devant notre incapacité aujourd’hui à livrer une bien meilleure performance. J’aurais, bien sûr, souhaité une autre fin, lâche la gardienne. Nous n’avons pas témoigné de l’esprit de corps qu’il fallait. Cela m’énerve de perdre sur un tel score, d’autant plus que je pensais que nous avions une réelle chance de nous qualifier. Ce soir, ma carrière est terminée. J’ai le sentiment de partir en paix. Je suis fière d’avoir su m’imposer auprès de tous les entraîneurs qui se sont succédés à la tête de l’équipe de Suisse."

Les Suissesses fessées par l'Espagne Ana Maria Crnogorcevic se prend la t�te entre les mains: la barre �tait beaucoup trop haute pour les Suissesses. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Auckland rime malheureusement avec Doha. Comme pour l'équipe de Murat Yakin face au Portugal, le huitième de finale de la Coupe du monde a tourné au cauchemar pour les Suissesses. A l’Eden Park dans le temple du rugby devant 43'217 spectateurs, la Suisse s’est inclinée 5-1 devant l’Espagne. Menées déjà 4-1 à la pause, les joueuses d’Inka Grings ont été dépassées de la première à la dernière seconde par des adversaires qui avaient vraiment fait une impasse sur leur dernier match de poules pour éviter de croiser le fer ce samedi avec la Norvège. Avec le recul, ce calcul s'est avéré bien judicieux tant ce premier huitième de finale fut à sens unique. Un véritable récital Avec le double Ballon d’or Alexaia Putellas sur le banc, la Roja a déroulé un football séduisant pour offrir un véritable récital. Toujours aussi timorée sur le plan offensif, la Suisse a toutefois eu le bonheur d’égaliser à la 11e minute sur un autogoal gag de Laia Codina. Mais comme lors de leurs deux derniers matches contre la Nouvelle-Zélande et la Norvège, sa production offensive fut proche du néant, si ce n’est une reprise de Meriame Terchoun à la 56e. C’est pourquoi elle ne mérite en aucune manière de figurer parmi les huit meilleures équipes au monde. Invaincue lors du tour préliminaire, Gaëlle Thalmann a, ainsi, concédé cinq buts pour sa 109e et dernière sélection. Malgré l’ampleur du score, la Fribourgeoise fut la meilleure Suissesse sur le terrain. Elle a multiplié les arrêts pour éviter que l’addition ne soit encore pas plus salée. Ses coéquipières furent malheureusement incapables de s’opposer à l’admirable jeu court des Espagnoles pour que Gaëlle Thalmann puisse espérer prolonger sa carrière internationale. Globalement positif Avec cette élimination sans appel, le bilan de la Suisse lors de la deuxième Coupe du monde de son histoire ne peut être que globalement positif pour reprendre une expression célèbre. L’objectif a été atteint avec cette qualification pour les huitièmes de finale. Seulement, on ne peut pas passer sous silence le manque chronique de tranchant dans les trente derniers mètres. Inka Grings a deux ans devant elle pour doter son équipe d’une véritable attaque. Lors de l’Euro à domicile en 2025, la Suisse ne pourra pas uniquement miser sur sa rigueur défensive pour traverser le tournoi. Une rigueur défensive qui a volé en éclat à Auckland le jour où les Suissesses avaient rendez-vous avec la gloire. Murat Yakin et ses joueurs avaient vécu le même traumatisme le 6 décembre dernier face au Portugal.

Une défaite bien malheureuse pour le Fire Xherdan Shaqiri �chappe Julian Quinones dans une rencontre que le Fire ne m�ritait pas de perdre... Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Le parcours de Chicago en Leagues Cup s’est conclu d’une manière malheureuse. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers se sont inclinés à domicile en seizième de finale devant le CF América. Battu 1-0 sur un autogoal de Gaston Gimenez à la 64e, le Fire a eu des possibilités à la fois pour ouvrir le score et pour égaliser. On songe à ce raté impardonnable de Kacper Przbylko seul à 1 mètre de la cage juste trois minutes seulement avant le 1-0 et à la tête de l’ex-Niçois Arnaud Souquet qui devait frôler le poteau au bout du temps additionnel. Une fois encore, Xherdan Shaqiri a signé des gestes magnifiques, notamment une frappe enroulée du gauche qui aurait pu faire mouche en première période. Le no 10 et ses coéquipiers ont deux semaines devant eux pour effacer cette déception avant la venue d’Orlando pour le compte cette fois du championnat. On rappellera que Chicago reste sur une série de trois victoires de rang en MLS .

Belinda Bencic loin du compte Un quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Belinda Bencic (WTA 15) est restée très loin du compte lors de son quart de finale au WTA 500 de Washington. La Championne olympique s’est, en effet, inclinée 6-1 6-2 devant Coco Gauff (WTA 7). L’Américaine a forcé la décision en seulement 1h26’ face à une adversaire dépassée. Elle a pu s’appuyer sur son service pour fermer la porte à Belinda Bencic. Elle devait, ainsi, armer deux aces pour sauver deux balles de 3-3 dans un sixième jeu crucial du premier set. Pour sa part, Belinda Bencic a concédé son engagement à six reprises et a commis 26 erreurs directes dans une rencontre à oublier. Belinda Bencic tentera de rebondir la semaine prochaine au WTA 1000 de Montréal. Seule Suissesse présente dans le tableau, elle sera opposée au premier tour à l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 72) qu’elle rencontrera pour la première fois.

Super League: le premier derby romand de la saison Le premier derby romand de la saison de Super League figure au programme ce soir lors de la 3e journée. Le promu Stade Lausanne-Ouchy recevra Servette à la Pontaise dès 18h00. Sur le papier, cette rencontre s'annonce déséquilibrée. Le SLO a perdu ses deux premiers matches et occupe la dernière place. Les Genevois sont eux au 2e rang avec 4 points et peuvent surfer sur leur succès européen de mercredi à Genk. Tenants du titre, les Young Boys feront figure de favoris chez eux contre Winterthour (18h00). Les Bernois voudront faire oublier leur 2-2 contre Yverdon de dimanche dernier. Le choc de cette journée se déroulera dès 20h30 au Letzigrund, où le FC Zurich, 3e avec 4 points, accueillera Lugano. Les Tessinois sont leaders après avoir gagné leurs deux premiers matches. Un troisième succès renforcerait encore leur statut de candidats au podium.

Mondial dames: la Suisse à l'assaut de l'Espagne L'équipe de Suisse dames va tenter ce matin dès 07h00 de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle devra pour ce faire battre l'Espagne à l'Eden Park d'Auckland. Sur le papier, ce 8e de finale était annoncé. Toutefois, il aurait dû se dérouler à Wellington si, comme on pouvait le penser, l’Espagne avait terminé à la première place de son groupe et la Suisse derrière la Norvège. Mais une vérité demeure: l’Espagne sera bien la grande favorite de cette rencontre. Inga Grings et ses joueuses admettent cet état de fait. Joueuse du FC Barcelone, Ana Maria Crnogorcevic, l’internationale la plus capée avec ses 150 sélections, souhaitait ainsi rencontrer avant tout le Japon à ce stade de la compétition. Mais c’était sans compter la déroute 4-0 concédée par la Roja face aux joueuses nippones dans une rencontre qu’elle n'a peut-être pas voulu remporter à tout prix. Les idées claires Les Suissesses connaissent la marche à suivre pour créer la surprise. Bien défendre devant une Gaëlle Thalmann toujours invaincue dans cette Coupe du monde en trois rencontres. Avoir, ensuite, les idées claires en phase offensive. Après les deux buts - dont un penalty - lors du premier match contre la Jamaïque, les Suissesses sont restées "muettes" tant devant la Norvège que devant la Nouvelle-Zélande. Elles ont manqué singulièrement de discernement dans les trente derniers mètres alors que le décalage avait été provoqué et le surnombre établi. Illusoire Miser sur un 0-0 pendant 120 minutes dans l'attente de la séance des tirs au but semble bien illusoire. Mais le fait d’avoir assuré la qualification pour les 8es de finale, un objectif avoué que n’ont pas atteint l’Allemagne, l’Italie et le Brésil, peut, peut-être, libérer les joueuses, aider à faire disparaître cette retenue qui était bien perceptible à l’approche du but adverse. Les Suissesses mesurent parfaitement l’enjeu. Une qualification ferait oublier la défaite 1-0 concédée à Vancouver devant le Canada lors de la Coupe du monde 2015. Elle leur offrirait, par ailleurs, un quart de finale "jouable" contre le vainqueur de la rencontre de dimanche entre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud.

Robert Mayer meilleur joueur des play-off Robert Mayer: le facteur X du Gen�ve-Servette lors des play-off. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le premier titre de Genève-Servette a trouvé son prolongement lors de la proclamation des Swiss Hockey Awards. Robert Mayer a, ainsi, été désigné MVP des play-off et meilleur gardien de la saison. Robert Mayer est le premier gardien à être désigné comme le meilleur joueur des séries finales. Il est vrai qu’il fut l’un des grands artisans du succès des Genevois lors des séries face à Lugano, Zoug et enfin Bienne. Comme l’an dernier, Roman Cervenka, le topscorer tchèque de Rapperswil, est le MVP de la saison régulière. Cette cérémonie, qui s’est déroulée à Soleure, a enfin salué la carrière exemplaire du défenseur du CP Berne Beat Gerber qui a rangé ses patins à l’issue de sa... vingtième saison.