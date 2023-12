Victoire suisse en bob à deux ++ Très belle course de Lena Häcki-Gross

Une troisième médaille d'or pour Noè Ponti Noè Ponti: une moisson exceptionnelle en Roumanie. Image: KEYSTONE/AP/Andreea Alexandru Noé Ponti a cueilli une troisième médaille d'or aux Européens en petit bassin d'Otopeni. Le Tessinois a enlevé le 50 m papillon après ses succès dans la même nage sur le 200 m et sur le 100 m. "Incroyable..." Noè Ponti a de la peine à réaliser. Le médaillé olympique de Tokyo a, il est vrai, réussi une moisson exceptionnelle en Roumanie avec ce triplé. A moins de neuf mois des Jeux de Paris, il a démontré qu'il était bien le meilleur spécialiste du continent en papillon. Il est d'ailleurs le premier nageur à enlever les trois titres du papillon dans l'histoire de ces Championnats d'Europe en petit bassin. Au lendemain de son succès sur le 200 m, Noè Ponti a remporté la finale sur la distance courte en 21''79. Il a approché de 0''04 le record du monde détenu conjointement par le Brésilien Nicholas Santos et par le Hongrois Szebasztian Szabo, qui a pris la deuxième place samedi. Lors de cette finale, le Tessinois a amélioré son meilleur temps de 0''17. Antonio Djakovic a, pour sa part, pris la septième place de la finale du 200 m libre. Le Zurichois a égalé en 1'42''47 son meilleur chrono sur la distance. Troisième après 50 m libre, il a accusé un retour trop difficile pour s'immiscer dans la lutte pour les médailles.

Une fessée pour le Bayern Munich Sombre après-midi pour Manuel Neuer et le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich est tombé de haut à Francfort ! Battus 5-1 par l’Eintracht, les Bavarois ont concédé leur première défaite de la saison en Bundesliga. Ce couac pourrait faire le bonheur du Bayer Leverkusen. S’ils s’imposent dimanche à Stuttgart, Granit Xhaka et ses coéquipiers compteront un avantage de 6 points sur le Champion en titre. Le Bayern accusera toutefois un match de retard dimanche soir. Auteur d’un doublé, Junior Dimba Ebimbe a été le grand homme de la rencontre. L’attaquant formé au PSG a su exploiter à merveille les largesses défensives du Bayern. A aucun moment, les Bavarois n’ont pu prendre la main dans cette rencontre qui opposait les deux équipes éliminées cet automne en Coupe d'Allemagne par le FC Sarrebruck (D3).

Bob à deux: Vogt/Michel s'imposent enfin Belle victoire pour Vogt/Michel Image: KEYSTONE/AP/OKSANA DZADAN Michael Vogt a fêté le premier succès de sa carrière en Coupe du monde. Le Schwytzois et son freineur Sandro Michel ont en effet gagné l'épreuve disputée à La Plagne. Ils l'ont emporté grâce au meilleur temps obtenu dans la deuxième manche. Cela leur a permis de dépasser de 0''07 le duo allemand Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, qui occupait la tête au terme du premier parcours avec 0''03 d'avance. Cette victoire met fin à une longue disette pour le bob helvétique. Il faut remonter au 9 décembre 2017 pour trouver trace d'un succès suisse en bob à deux, alors grâce à Clemens Bracher et Michael Kuonen, qui avaient profité des aléas de la météo. Vogt/Michel avaient auparavant fini dix fois sur le podium sans jamais gagner (trois fois 2es/sept fois 3es). Deux autres équipages suisses ont pu terminer dans le top 8, à savoir Cédric Follador/Gregory Jones (6es) et Simon Friedli/Andreas Haas (8es).

Lena Häcki-Gross deuxième de la poursuite à Hochfilzen Superbe prestation de Lena Häcki-Gross à Hochfilzen Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Lena Häcki-Gross (28 ans) a terminé au deuxième rang de la poursuite Coupe du monde à Hochfilzen. L'Obwaldienne a ainsi fêté le deuxième podium et le meilleur résultat de sa carrière à ce niveau. La Suissesse, quatrième du sprint vendredi, a ainsi confirmé sa belle forme. Elle n'a été devancée que par la Suédoise Elvira Öberg, plus rapide de 11'2. Toutes deux ont commis une seule erreur au stand de tir, de même que la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, troisième. Jusqu'ici, le meilleur résultat de Lena Häcki-Gross datait de décembre 2019. Elle s'était alors classée troisième de la poursuite au Grand-Bornand.

Protège-cou pour les équipes nationales Les deux Finlandais de Langnau Harri Pesonen et Juuso Riikola portent le protège-cou. Les équipes nationales suisses en feront de même à l'avenir Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les prochains rendez-vous des équipes nationales verront Suissesses et Suisses porter le protège-cou. Une mesure immédiate qui va dans le sens de la fédération internationale (IIHF). Obligatoire pour les équipes nationales juniors, le protège-cou le sera également pour les équipes nationales féminine et masculine à partir de la semaine prochaine. "La santé des joueuses et des joueurs est notre priorité absolue, explique le directeur des équipes nationales Lars Weibel dans un communiqué. Etant donné que plusieurs nations ainsi que la Fédération internationale IIHF introduiront l’obligation du port du protège-cou prochainement, nous souhaitons aussi montrer l’exemple en introduisant cette obligation dès les prochains matchs des équipes nationales." Les dames porteront un protège-cou lors du tournoi des cinq nations à Falun en Suède et les hommes en feront de même lors des prochains matches internationaux à Zurich.

Odermatt encore géant à Val d'Isère Marco Odermatt a dompté la Face de Bellevarde pour la 3e fois de suite Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a maîtrisé le géant de Val d'Isère. Le Nidwaldien a relégué Marco Schwarz à 0''96 et Joan Verdu à 1''32 pour signer sa 25e victoire de Coupe du monde. Imbattable Marco Odermatt. Dans des conditions très difficiles en deuxième manche avec de la neige, le patron de la Coupe du monde n'a pas laissé planer le doute. Malgré quelques erreurs, notamment sur le haut des deux parcours, Odi n'a pas son pareil lorsqu'il s'agit de laisser aller ses skis. Alors quand certains perdent du temps après avoir commis de grosses fautes, le Nidwaldien gère et avance. Surtout sur cette Face de Bellevarde qui ne consacre que des skieurs d'exception. Ce qu'est Marco Odermatt qui signe sa 25e victoire en Coupe du monde, la 15e dans sa discipline de prédilection. Le double détenteur du gros globe de cristal réalise le triplé en Haute-Tarentaise, lui qui avait déjà triomphé en 2021 et l'an passé. Avec trois succès, il est désormais troisième sur les listes derrière Michaël von Grünigen (4 victoires) et Marcel Hirscher (5 succès). "Enfin la première course de la saison, a déclaré le vainqueur du jour au micro de la FIS. Je suis très content de cette troisième victoire de suite ici. J'ai eu un peu de peine avec la visibilité sur le haut et j'ai fait quelques fautes." Meillard "seulement" 6e Troisième au terme du parcours matinal, Loïc Meillard n'a malheureusement pas pu confirmer à l'occasion de son deuxième effort. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a pris la 6e place. Trois autres Suisses sont parvenus à marquer des points. Pour sa première course de Coupe du monde, le jeune Sandro Zurbrügg a réussi un bel exploit. 30e après la manche initiale, le Bernois de 21 ans s'est classé 17e. Il a ainsi fait mieux que Thomas Tumler (20e) et Fadri Janutin (22e). Gino Caviezel a été éliminé en première manche et Justin Murisier a commis l'irréparable au cours de la deuxième. A noter le premier podium de l'Andorran Joan Verdu qui offre ce premier top 3 à son pays des Pyrénées.

Descente: Suissesses moyennes à St-Moritz, Shiffrin s'impose Mikaela Shiffrin est allée chercher sa 91e victoire en Coupe du monde lors de la descente de St-Moritz Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suissesses n'ont pas décroché de podium lors de la descente de St-Moritz. Michelle Gisin a fini au 8e rang d'une course remportée par Mikaela Shiffrin. Et de 91! Dans les Grisons, Mikaela Shiffrin est allée chercher sa 91e victoire en Coupe du monde, sa quatrième descente. L'Américaine a forgé son succès dans la partie médiane de la piste Corviglia. Elle a surtout réussi à battre Sofia Goggia, la grande favorite de cette première descente grisonne. L'Italienne a commis une erreur de ligne qui l'a repoussée à 0''15 de Shiffrin. Au 3e rang on retrouve Federica Brignone à 0''17. Les Suissesses ont été trop timides dans la partie médiane. Résultat, Michelle Gisin a très bien fini, mais les hésitations plus haut lui ont coûté une meilleure place. Elle termine meilleure Suissesse au 8e rang à 0''64 et confirme que son ski en vitesse va plutôt bien. "C'était le rêve à skier avec cette météo, a confié la double championne olympique de combiné. La piste est parfaite et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était presque parfait, mais j'étais trop crispée dans le deuxième secteur. Il me manque encore un tout petit peu de confiance." Comme les écarts sont serrés, Corinne Suter a pris la 11e place à 0''70. Très attendue après sa 3e place en Super-G, Lara Gut-Behrami a tout perdu dans les 35 premières secondes de course en cédant 0''90 à Shiffrin sur des parties planes. Elle a fini 13e à 0''89, démontrant qu'elle n'a rien perdu par la suite. Les autres représentantes de Swiss-Ski sont plus loin. Priska Nufer est provisoirement 17e, Jasmine Flury 18e, Delia Durrer 19e, Joana Hählen 25e et Jasmina Suter 30e.

Chris Evert annonce une récidive de son cancer des ovaires Chris Evert, en rose, doit lutter contre un nouveau cancer Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG L'Américaine Chris Evert, qui a remporté 18 titres du Grand Chelem en simple, a été diagnostiquée d'une récidive de son cancer des ovaires et suit un traitement. Elle l'a annoncé. "Bien qu'il s'agisse d'un diagnostic que je n'ai jamais voulu entendre, je me sens une fois de plus chanceuse qu'il ait été détecté à temps", a déclaré Evert dans un communiqué publié par son employeur, la chaîne ESPN, également partagé sur la plateforme de médias sociaux X. "Sur la base d'une tomographie par émission de positons, j'ai subi une nouvelle intervention chirurgicale robotisée la semaine dernière. Les médecins ont trouvé des cellules cancéreuses dans la même région pelvienne. Toutes les cellules ont été enlevées et j'ai commencé un nouveau cycle de chimiothérapie", explique le texte. Evert, 68 ans, a déclaré en janvier 2022 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer des ovaires. Sa soeur cadette, Jeanne Evert Dubin, est décédée de la même maladie en février 2020 à l'âge de 62 ans. Evert a indiqué qu'en conséquence elle se retirait de son travail de commentatrice pour ESPN et qu'elle ne pourrait pas rejoindre ses collègues à Melbourne pour l'Open d'Australie le mois prochain. Evert a été une figure dominante du tennis féminin dans les années 1970 et 1980, remportant 157 titres WTA en simple et atteignant au moins les demi-finales dans 52 des 56 tournois du Grand Chelem auxquels elle a participé.

Kyrgios annonce son forfait Nick Kyrgios ne sera pas à Melbourne pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/ADAM HUNGER Nick Kyrgios a annoncé son forfait pour l'Open d'Australie. Une décision qui lui "brise le coeur", alors qu'il continue à se battre pour retrouver la forme après une longue absence due à une blessure. Le fantasque Australien s'est fait opérer du genou en janvier, puis a renoncé à revenir à Wimbledon après s'être déchiré un ligament du poignet. Il avait déclaré le mois dernier que "les étoiles devraient s'aligner" pour qu'il soit prêt pour son Grand Chelem national en janvier 2024, et l'ancien numéro 13 mondial a confirmé avoir échoué dans cette course contre la montre. "C'est un moment très décevant pour moi, mais je ne pourrai pas participer à l'Open d'Australie 2024", a déclaré Kyrgios sur le site d'abonnement OnlyFans, qu'il a rejoint en tant que créateur de contenu la semaine dernière. Le mois dernier, Kyrgios a affirmé que gagner un tournoi du Grand Chelem restait sa plus grande motivation, après en avoir été proche à Wimbledon en 2022, lorsqu'il s'est incliné en finale face au Serbe Novak Djokovic. L'Open d'Australie se déroulera du 14 au 28 janvier à Melbourne. La Bélarusse Aryna Sabalenka défendra le titre féminin et Djokovic, le titre masculin. Si Kyrgios manque à l'appel, l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, qui n'a pas joué depuis l'Open d'Australie 2023 en raison d'une blessure, figure sur la liste des participants. Il en va de même pour la Japonaise Naomi Osaka, quadruple vainqueure en Grand Chelem, qui a donné naissance à sa fille Shai en juillet. Elle n'a pas joué depuis septembre 2022, en raison de problèmes de santé mentale.

Frk et Scherwey suspendus Martin Frk a bien failli couper le visage de Lawrence Pilut avec son patin Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Après la journée de vendredi soir en National League, Martin Frk et Tristan Scherwey ont reçu un match de suspension. Le Tchèque pourrait voir sa sanction alourdie. Après la journée de vendredi soir en National League, Martin Frk et Tristan Scherwey ont reçu un match de suspension. Le Tchèque pourrait voir sa sanction alourdie. L'attaquant de Rapperswil est en effet suspendu provisoirement pour une rencontre à la suite de son coup de pied contre le Lausannois Lawrence Pilut. En se penchant contre le banc après une charge, le Tchèque a dirigé son patin dans le visage du défenseur américano-suédois. Tristan Scherwey écope lui d’une amende de 2500 francs en plus d'un match de suspension pour son coup de coude contre le Biennois Tino Kessler.

Géant de Val d'Isère: Odermatt bien parti, Meillard 3e Marco Odermatt impressionnant à Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt domine la concurrence après la première manche du géant de Val d'Isère. Le patron de la Coupe du monde devance Henrik Kristoffersen et Loïc Meillard. Et dire que le Nidwaldien a commis plusieurs erreurs sur la Face de Bellevarde! Très agressif sur le haut, Odermatt a semblé à la limite. Puis le meilleur skieur du monde a trouvé le bon rythme et ses adversaires n'ont pu que constater la différence. Ultrasolide dans la partie intermédiaire, Odi a su éviter les pièges avec élégance. Seuls Henrik Kristoffersen (à 0''65) et Loïc Meillard (à 0''75) ont pu rester dans son sillage et à moins d'une seconde. Marco Schwarz occupe le 4e rang à 1''23. Bien parti, Gino Caviezel n'a malheureusement pas pu rallier l'arrivée après avoir enfourché sur la fin du parcours. Thomas Tumler a, comme bien des coureurs, connu plusieurs soucis sur la piste. Il occupe le 18e rang provisoire à 3''80. Scénario identique pour Justin Murisier qui a dû se battre sur la piste et qui se situe à la 21e place à 4''68.

Une 3e défaite d'affilée pour les Hawks Joel Embiid (à droite) a brillé face aux Hawks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Atlanta a subi vendredi sa troisième défaite d'affilée en NBA, la 12e au total en 21 matches disputés cette saison. Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 125-114 sur le parquet de Philadelphie. Privés de leur meneur Trae Young (malade), les Hawks ont craqué dans le "money time" alors qu'ils comptaient encore 3 points d'avance (109-106) à 5'03'' du "buzzer" après que Clint Capela avait rentré ses deux lancers-francs. Ils ont alors encaissé un partiel de 15-0. Joel Embiid fut l'homme du match. Le pivot des Sixers a réussi 38 points, 14 rebonds, 4 contres et 3 assists, se montrant également décisif en toute fin de match après s'être blessé à une jambe alors qu'il restait moins de cinq minutes à jouer dans cette partie. Clint Capela a, lui, cumulé 15 points et 16 rebonds (dont 10 captés en phase offensive). Aligné durant 30', l'intérieur genevois des Hawks a cependant souffert face à Embiid: il a terminé ce match avec un différentiel de -10, contre +16 pour le Camerounais. Les Spurs ont par ailleurs concédé vendredi leur 16e défaite consécutive, égalant ainsi le triste record de la franchise établi la saison dernière. San Antonio a été battu 121-112 par les Bulls au Texas, malgré un Victor Wembanyama monstrueux (21 points, 20 rebonds, 4 assists, 4 contres).

Enfin une première course pour Odermatt? Marco Odermatt devrait enfin lancer sa saison à Val d'Isère, où est prévu samedi le premier géant d'une saison jusque-là marquée par des annulations à répétition. Les slalomeurs auront eux droit à leur deuxième course de l'hiver dimanche sur la neige française. Au repos forcé à Sölden, Zermatt/Cervinia et Beaver Creek en raison des conditions météorologiques, géantistes et spécialistes de vitesse ont vu six possibilités de marquer des points s'envoler - provisoirement, certaines courses ayant déjà été reprogrammées. Ils doivent commencer à trouver le temps long. Vainqueur de huit des dix derniers géants qu'il a disputés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt fait évidemment figure de grand favori samedi (1re manche à 9h30, la 2e à 13h). Le Nidwaldien a les crocs après avoir été privé de compétition depuis le début d'un hiver qu'il aborde en pleine possession de ses moyens. Eliminé en deuxième manche du slalom de Gurgl alors qu'il avait signé le 4e temps sur le premier parcours, Loïc Meillard part aussi en quête de ses premiers points de l'hiver. Le skieur d'Hérémence fait partie des principaux outsiders à Val d'Isère, où il n'a jamais fait mieux que 5e en géant. Loïc Meillard reste en revanche sur une 3e place en slalom dans la station de Haute-Tarentaise, où le jeune retraité Lucas Braathen avait gagné l'an dernier. Il a à coeur de se racheter après sa sortie de piste de Gurgl, tout comme Ramon Zenhäusern qui n'avait pu faire mieux que 22e en Autriche. Daniel Yule avait quant à lui réussi une bonne course à Gurgl (5e, à trois centièmes de la 3e place), même s'il n'était pas parvenu à empêcher un triplé autrichien. Le Valaisan vise un premier podium à Val d'Isère en Coupe du monde, lui qui y avait remporté un slalom FIS en 2011.

St. Gall défie le Champion au Wankdorf Ce samedi offre deux belles affiches de Super League : un choc au sommet à 18.00 à Berne entre les Young Boys et le FC St. Gall et le derby lémanique à 20.30 à la Tuilière entre Lausanne et Servette. A nouveau leader après leur succès à l’arraché de mercredi face au Stade Lausanne-Ouchy, les Young Boys tenteront d’enchaîner face à des St. Gallois qui rêvent de cueillir un deuxième succès à l’extérieur pour que leur formidable bilan à domicile – 8 victoires en 8 matches – puisse vraiment leur permettre de viser le titre. Le choix de Raphaël Wicky quant au gardien appelé à jouer cette rencontre au sommet est guetté par tous les observateurs. Le Valaisan bouleversera-t-il la hiérarchie établie en septembre par les Young Boys qui offre à Anthony Racioppi la place de no 1 devant David von Ballmoos ? A la Tuilière, le Servette FC, qui n’a pas perdu un seul de ses douze derniers matches (toutes compétitions confondues), sera sur ses gardes. Battu 5-0 samedi dernier au Letzigrund par les Grasshoppers, le Lausanne-Sport sera en quête de rachat dans un stade qui ne sera pas loin d’être comble. Les Vaudois se heurteront toutefois à une équipe qui a laissé une très belle impression dimanche dernier lors du 1-1 contre les Young Boys et qui possède avec Chris Bedia et Dereck Kutesa deux attaquants capables de forcer la décision à n’importe quel moment.