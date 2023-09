Vollering prend le pouvoir ++ Fabio Grosso nouvel entraîneur de Lyon

Vollering prend le pouvoir, Reusser 3e à Torgon Demi Vollering a fait coup double � Torgon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Demi Vollering a fait coup double samedi à Torgon, théâtre de l'arrivée de la deuxième des trois étapes du Tour de Romandie féminin. La Néerlandaise, coéquipière de Marlen Reusser chez SD Worx, a devancé sa grande rivale Katarzyna Niewiadoma. Marlen Reusser s'est quant à elle classée 3e. Lauréate du dernier Tour de France, Demi Vollering s'est imposée en patronne à Torgon. Elle a placé une première accélération à 3,8 km de l'arrivée, et seule Katarzyna Niewiadoma a pu la suivre. La Néeerlandaise a déposé la Polonaise à moins de 200 mètres de la ligne pour s'imposer avec 2'' d'avance. Reusser à 12'' au général La Team SD Worx a une nouvelle fois fait étalage de sa supériorité samedi. Marlen Reusser et Demi Vollering ont imposé leur cadence dans un groupe de tête qui comprenait encore dix coureuses à 5 km de l'arrivée. Marlen Reusser n'est pas parvenue à rester dans la roue de sa leader lorsque cette dernière est passée à l'attaque. Victorieuse du Tour de Suisse cette année, Marlen Reusser a cependant joué le coup à fond jusqu'au bout. La rouleuse bernoise est partie en contre à 1,5 km de l'arrivée pour décrocher la 3e place de l'étape, à 6'' de la gagnante. Elle occupe le même rang au général, à 12'' de Demi Vollering. Elise Chabbey a en revanche lâché prise à environ 5 km de l'arrivée, après avoir surtout oeuvré pour sa leader Katarzyna Niewiadoma. La Genevoise n'a pas tenu le rythme imposé par la toute puissante Team SD Worx, terminant 11e de l'étape à 1'42'. Elle pointe au même rang au général, à 1'52''. A noter par ailleurs que la championne olympique de VTT Jolanda Neff a endossé le maillot de leader du classement de la montagne samedi. La St-Galloise a pris le pouvoir en passant en tête au sommet du Col des Mosses, première difficulté d'une étape qui partait de Romont. Elle a terminé 27e à Torgon, à 4'56''. Niewiadoma à 6'' de Vollering Vallonnée, la dernière étape entre Vernier et Nyon (131,9 km) devrait donner lieu à une belle empoignade dimanche, la 2e du général Katarzyna Niewiadoma accusant 6'' de retard sur Demi Vollering alors que la victoire d'étape rapporte 10'' de bonifications. Mais la SD Worx devrait pouvoir gérer.

Fabio Grosso nouvel entraîneur de Lyon Ancien coach de Sion, Fabio Grosso s'est engag� pour deux ans � Lyon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fabio Grosso a été officiellement nommé entraîneur de Lyon, lanterne rouge de L1, où il a signé un contrat de deux ans. L'Italien a notamment coaché le FC Sion entre août 2020 et mars 2021. Agé de 45 ans, Grosso, champion du monde en 2006 avec l'Italie et ancien joueur de l'OL (2007-2009), s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec une option pour une saison supplémentaire. Il prendra ses fonctions lundi, a écrit l'OL dans un communiqué. Fabio Grosso remplace ainsi Laurent Blanc dont le départ "d'un commun accord", après la défaite enregistrée à domicile contre le Paris Saint-Germain (4-1) en championnat, a été annoncé le 11 septembre. Il débarque dans un club en pleine crise sportive et institutionnelle depuis le début de saison.

Plus de grands clubs et peut-être plus de suspense chez les dames Lara Stalder va renforcer Zoug en deuxi�me division. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press En parallèle de la National League, le Championnat de la Women's League débute ce week-end avec de nouveaux grands clubs et un favori bien connu. L'équipe féminine des Zurich Lions impacte le paysage du hockey en Suisse depuis plus de 40 ans. Au printemps dernier, les Zurichoises ont fêté leur onzième titre de championnes, le huitième de ses douze dernières années. Au cours des 15 dernières saisons, les Zurich Lions, qui seront une nouvelle fois les favorites, et les dames de Lugano se sont partagé les titres entre elles. Pourtant, la plus haute ligue dames de Suisse a subi quelques mouvements. Des grands clubs masculins ont décidé de soutenir de plus près le hockey féminin. Ainsi, deux équipes provenant des organisations du CP Berne et du HC Davos ont été intégrées à la Women's League. Le CP Berne a repris le finaliste des play-off Bomo Thoune, Davos les Thurgau Indien Ladies. Avec Ambri-Piotta et le néo-promu Fribourg-Gottéron, deux autres clubs de la National League sont désormais représentés dans la plus haute ligue féminine. S'ajoutent à ces équipes, Langenthal, Neuchâtel Hockey Academy et les Ladies Lugano, dans la mesure où l'équipe n'est pas retirée au dernier moment. Incertitude au sud du Tessin Les soucis financiers accablent Lugano, octuple champion de Suisse. Le club tessinois, qui a fait sécession avec le HC Lugano il y a 5 ans, semblait proche de la fin ce printemps après le départ de son chef d'équipe et propriétaire de longue date Sydney Piaget. L'équipe s'est dissoute et de nombreuses joueuses ont rejoint Ambri-Piotta. Quelques semaines plus tard, une solution semblait avoir été trouvée avec de nouveaux sponsors et une équipe nouvellement formée. Mais le danger de fin d'activité rôde à nouveau après que les investisseurs n'aient pas honoré leurs promesses et que le nouveau président a même été arrêté à la fin du mois d'août. Ainsi à la veille du début de la saison, il n'est pas certain si le Championnat se jouera à huit équipes au lieu de sept comme jusqu'à présent. Vingt-huit journées sont agendées dès samedi, réparties jusqu'à fin février. Les quatre premières équipes du classement sont qualifiées pour les play-off, les quatre autres disputent un tour de classement avec matches aller-retour. Le dernier classé devra défendre sa place dans l'élite face au champion de Ligue B, qui devrait être sans trop de problèmes la nouvelle équipe formée par le CP Zoug. Dirigée par l'ancienne coach nationale Daniela Diaz, la formation de Suisse centrale ne compte pas moins de cinq internationales suisses dans son cadre pour aborder le Championnat de 2e division, parmi elles Lara Stalder, une des meilleures attaquantes du monde. Topscoreuse avec le maillot à flammes Avec l'engagement de divers clubs de tradition, le hockey féminin se trouve peut-être au début d'une phase de développement, les possibilités financières pourraient conduire à la professionnalisation de la Ligue. Un supplément d'argent débarque à court terme avec PostFinance, le partenaire principal de longue date du hockey suisse et depuis décembre dernier possesseur du naming "PostFinance Women’s League". Comme chez les messieurs, le principe du "PostFinance Topscorer" est appliqué chez les dames. La meilleure compteuse portera un maillot à flammes et le casque jaune. Contrairement à la National League, où chaque point rapporte 300 francs dans les caisses de la relève du club, une somme totale de 150'000 francs sera à partager entre les huit clubs.

Le PSG battu à domicile par Nice Un doubl� de Mbapp� n'a pas suffi au PSG, battu 2-3 par Nice Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le PSG, malgré un doublé de Kylian Mbappé, a subi sa première défaite de la saison vendredi soir. Les Parisiens se sont inclinés 3-2 contre l'OGC Nice de Jordan Lotomba au Parc des Princes, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Nice, en revanche, reste invaincu et grimpe provisoirement à la 2e place à un point du leader Monaco qui joue à Lorient dimanche, et avec un point d'avance sur le PSG (3e) et Marseille (4e), qui reçoit Toulouse dimanche également. Les Niçois ont marqué par Terem Moffi, auteur d'un doublé (21e, 68e) et Gaëtan Laborde (53e).

Match nul spectaculaire entre le Bayern et Leverkusen Palacios (� droite) inscrit le penalty du 2-2 pour Leverkusen Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern et Leverkusen, en tête de la Bundesliga, se sont séparés sur un match nul (2-2) vendredi soir à Munich pour le choc de la 4e journée. Leverkusen a égalisé dans le temps additionnel. En partageant les points, les deux équipes restent en tête avec 10 points chacun. La première place anecdotique en ce début de saison revient au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, à la différence de buts (+8 contre +7). Le Bayern a ouvert le score par Harry Kane dès la 7e minute, Leverkusen égalisant à la 24e sur un coup franc d'Alejandro Grimaldo. Leon Goretzka pensait avoir fait le plus dur en redonnant l'avantage à son équipe à la 86e, mais Ekzequiel Palacios a égalisé sur un penalty accordé après visionnage de la vidéo.

GE-Servette tombe à Langnau, FR-Goattéron revient de loin à Davos Reto Berra a �t� d�cisif dans les ultimes secondes pour Fribourg Gott�ron � Davos (� gauche Simon Knak). Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Tous en déplacement à l'occasion de la première soirée complète de la saison, les clubs romands de National League ont connu des fortunes diverses. Gottéron et Bienne ont gagné, pas Genève-Servette. Le champion de Suisse en titre n'a pas eu la vie facile à Langnau et a fini par se faire piéger après 65'' en prolongation (2-1 signé Julian Schmutz). Contre une défense emmentaloise dans un premier temps très regroupée, les hommes de Jan Cadieux ont trouvé la faille par Guillaume Maillard (13e). Dès la mi-match, les locaux se sont rebiffés, devenant de plus en plus tranchants en contre-attaque et ajustant à deux reprises le poteau (Pesonen à la 28e et Riikola à la 32e). Logiquement Langnau a arraché la prolongation à la 56e sur un tir de Saarela avant de faire la différence en "overtime". Petit miracle fribourgeois Fribourg-Gottéron a viré en tête en début de deuxième période à Davos lorsque Samuel Walser a su profiter d'un puck mal maitrisé par Michael Fora (24e). Déjà en difficulté durant la période intermédiaire mercredi contre Lausanne, les hommes de Christian Dubé ont ensuite encaissé trois buts entre les 33e et 39e minutes. Mal dans leurs patins, les Dragons se sont alors rebiffés, parvenant à renverser le score via deux buts à la 55e minute (DiDomenico et Sörensen) et un arrêt de classe de Reto Berra à 9 secondes de la sirène finale. Score final: 4-3 pour les Fribourgeois. Bienne a su se montrer patient Les gardiens finlandais Mikko Koskinen et Harri Säteri ont été les meilleurs acteurs d'un Lugano - Bienne qui a finalement primé les visiteurs, plus réalistes. Vainqueurs 3-0, les Seelandais ont fait tardivement la différence via des réussites de Yakovenko, Brunner et Olofsson dans les sept dernières minutes de la partie. Inefficace en supériorité numérique durant plus de 12 minutes, le Lausanne HC est pour sa part rentré bredouille de Berne (4-1). Les Vaudois se sont cassé les dents durant 56'01' sur le portier suédois Adam Reideborn, tout droit venu de KHL. Le Fribourgeois Tristan Scherwey a signé un triplé dans cette rencontre, parfois électrique. Ajoie trop tendre Sur leur glace, les ZSC Lions ont obtenu un premier succès qui ne souffre aucune discussion contre Ajoie (7-3). La verve offensive de Reto Schaeppi (1 but et 1 assist durant la période initiale) a rapidement tué tout suspense et mis sur orbite le "Z". Après le 5-1 (29e), Damiano Ciaccio a remplacé Tim Wolf dans la cage ajoulote. Dans les autres rencontres, Ambrì-Piotta a pris le dessus sur Rapperswil. Passeur sur le 3-2 du Suédois Jakob Lilja, Michael Spacek a signé le 4-2 décisif à la 56e. Enfin, la surprise de la soirée a été signée par Kloten à Zoug (6-3). Les Aviateurs se sont montrés brillants en supériorité numérique en marquant sur leurs trois power-play.

Xamax éliminé par Young Boys malgré une belle prestation La joie des joueurs d'YB, qui s'en sortis de justesse � Neuch�tel Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Neuchâtel Xamax a manqué de peu l'exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les hommes d'Uli Forte se sont inclinés 1-0 à la Maladière face au tenant du trophée Young Boys, qui a forcé la décision à la 90e minute. Quatrième de Challenge League, Xamax a pourtant fait bien mieux que se défendre face à une équipe qui entamera mardi sa campagne de Ligue des champions. Poussés par quelque 9000 supporters, les Neuchâtelois auraient parfaitement pu mener au score à la mi-temps. Mais les Rouge et Noir ne sont pas parvenus à tromper la vigilance du "revenant" David von Ballmoos, qui a finalement fêté un blanchissage pour son retour à la compétition. Et, comme ils pouvaient le craindre, ils ont cédé dans le "money time". YB, qui avait vu son but de la 84e minute justement annulé pour un hors-jeu, a forcé la décision au bout du temps réglementaire contre le cours du jeu. Parfaitement décalé par Itten sur le flanc droit, Blum a adressé un centre parfait qui a permis à Ganvoula d'offrir la victoire à des Bernois chanceux de s'en sortir sans dommage.

La Suisse battue par la Grande-Bretagne et éliminée Wawrinka et la Suisse ne disputeront pas le Final 8 Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe de Suisse de Coupe Davis n'ira pas à Malaga pour y disputer les quarts de finale en novembre dans le cadre du Final 8 (21-26 novembre). La formation du capitaine Severin Lüthi s'est inclinée 2-1 à Manchester devant la Grande-Bretagne et ne peut donc plus terminer parmi les deux premiers du groupe B. Décisif, le double a vu les Britanniques Daniel Evans et Neal Skupski s'imposer 6-3 6-3 devant Stan Wawrinka et Dominic Stricker. La Suisse, qui avait été battue 3-0 par la France mardi, a ainsi perdu toute chance de se qualifier pour le Final 8 avant son dernier match prévu samedi face à l'Australie. Titrés sur la terre battue de Gstaad en juillet, Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont été nettement dominés dans ce double. Le duo helvétique a concédé trois jeux de service au total, et ne s'est procuré qu'une seule balle de break, à 2-2 au deuxième set. Bien plus solides, Evans/Skupski ont écarté le danger avant de signer le break décisif dans le jeu suivant. Pas suffisamment percutant dans ce double, Stan Wawrinka (ATP 40) avait permis à son équipe d'entretenir la flamme de l'espoir en matant Cameron Norrie (ATP 17) 7-5 6-4 dans le deuxième simple. Le "rookie" Leandro Riedi (21 ans/ATP 152) s'était incliné 6-7 (7/9) 6-4 6-4 devant l'ex-no1 mondial Andy Murray (ATP 41) dans le premier match, malgré une superbe prestation.

Djokovic envoie la Serbie en phase finale et éjecte l'Espagne Djokovic a apport� le point de la qualification � la Serbie Image: KEYSTONE/EPA/Kai Foesterling Cinq jours seulement après son sacre historique à l'US Open, Novak Djokovic a entériné la qualification de la Serbie pour le "Final 8" de la Coupe Davis. Le no 1 mondial a du même coup éjecté l'Espagne, privée de Carlos Alcaraz, vendredi à Valence. Encore à New York dimanche, auréolé d'un 24e titre en Grand Chelem, déjà de retour à la compétition à Valence vendredi: Novak Djokovic a apporté aux siens le point de la victoire (2-0) aux dépens des Espagnols, et celui de la qualification pour la phase finale à Malaga (21-26 novembre) en maîtrisant Alejandro Davidovich 6-3 6-4. Pour l'Espagne, c'est en revanche la soupe à la grimace: sans Alcaraz, sa nouvelle pépite qui a renoncé à participer après sa défaite en demi-finale de l'US Open, elle ne se qualifiera pas pour la phase finale à domicile. L'Espagne avait déjà été battue mercredi par la République tchèque, qui est assurée d'être l'autre équipe qualifiée du groupe C.

Wawrinka gagne le point de l'espoir face aux Britanniques Wawrinka a ramen� la Suisse � �galit� avec la Grande-Bretagne Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe de Suisse de Coupe Davis est toujours en vie à Manchester. Stan Wawrinka (ATP 40) lui a permis d'égaliser à 1-1 face à la Grande-Bretagne vendredi dans le groupe B des finales, grâce à son succès 7-5 6-4 sur Cameron Norrie (ATP 17) dans le choc des nos 1. Le Vaudois de 38 ans, qui avait erré comme une âme en peine mardi face à la France devant un très maigre public, a cette fois-ci pu évoluer dans une ambiance digne de cette compétition. Et les plus de 10'000 spectateurs présents dans l'arène mancunienne l'ont poussé à se montrer bien plus conquérant que face à Ugo Humbert. Stan Wawrinka a ainsi su forcer son destin dans la première manche, qu'il a conclue en signant le premier break du match sur un jeu blanc. La baisse de régime dont il a été victime à l'entame du deuxième set, dans lequel il fut mené 2-4, fut sans conséquence: il a conclu en trombe en gagnant les quatre derniers jeux. Un double décisif L'ex-no 3 mondial, qui a converti sa première balle de match sur un passing de revers gagnants, n'avait pas le droit à l'erreur dans cette partie. Le "rookie" Leandro Riedi (ATP 152) s'était en effet incliné 6-7 (7/9) 6-4 6-4 après 3h10' de lutte devant l'ex-no 1 mondial Andy Murray (ATP 41) dans le premier simple. L'issue de cette rencontre se jouera donc lors du double. Le capitaine britannique devrait aligner le spécialiste Neal Skupski, probablement au côté de Daniel Evans, alors que Severin Lüthi a annoncé dans un premier temps une association entre les gauchers Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker. Une défaite signifierait l'élimination pour les Helvètes.

Riedi battu par Murray après 3h10' de lutte Riedi n'est pas pass� loin de l'exploit face � Murray Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Leandro Riedi (ATP 152) n'est pas passé loin de d'exploit pour sa première titularisation en Coupe Davis. Le Zurichois s'est incliné 6-7 (7/9) 6-4 6-4 après 3h10' devant l'ex-no 1 mondial Andy Murray (ATP 41), qui permet à la Grande-Bretagne de mener 1-0 face à la Suisse à Manchester dans la 4e journée du groupe B. Préféré à Dominic Stricker (ATP 90) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 101), qui sont pourtant mieux classés, Leandro Riedi (21 ans) a brillé pour son baptême du feu. Il a notamment témoigné de belles ressources morales, empochant la première manche sur sa première opportunité après avoir effacé quatre balles de set. Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 - face à Dominic Stricker -, qui s'était pourtant retrouvé mené 3-0 dans ce set initial, a su saisir sa chance. Il a ainsi conclu la première manche sur un retour de coup droit gagnant, profitant parfaitement d'une deuxième balle de service trop courte. Mais Andy Murray n'est pas vraiment du genre à baisser les bras. L'Ecossais de 36 ans, dont le bilan en simple en Coupe Davis impose le respect (33 succès pour 3 défaites), a pris peu à peu le dessus à l'échange. Et Leandro Riedi fut finalement trop vulnérable sur son service, avec cinq breaks concédés dans les deux derniers sets. Wawrinka sous pression Stan Wawrinka (ATP 40) n'a donc pas le droit à l'erreur au moment de défier le gaucher Cameron Norrie (ATP 17) dans le deuxième simple de cette rencontre. Battue 3-0 par la France mardi, l'équipe de Suisse du capitaine Severin Lüthi sera éliminée de la course aux quarts de finale si elle s'incline face aux Britanniques.

Dainese gagne la 19e étape, Kuss s'approche de la victoire finale Sepp Kuss se rapproche de la victoire finale Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque L'Italien Alberto Dainese (DSM) a remporté au sprint la 19e étape du Tour d'Espagne vendredi à Iscar. L'Américain Sepp Kuss a quant à lui fait un pas supplémentaire vers la victoire finale. A deux jours de l'arrivée à Madrid, Sepp Kuss devance toujours deux de ses équipiers au classement général, le Danois Jonas Vingegaard de 17 secondes et le Slovène Primoz Roglic de 1'08''. Les trois coureurs de Jumbo-Visma sont bien partis pour réaliser un triplé inédit sur la Vuelta depuis celui de la formation Kas-Kaskol en 1966. Ils ont tous trois terminé dans le peloton vendredi lors de cette étape rectiligne de 178 km promise aux sprinteurs. Une fois l'échappée reprise à 20 kilomètres de l'arrivée, c'est Dainese, 25 ans, qui a réglé au sprint un peloton coupé en deux après une chute sous la flamme rouge impliquant plusieurs de ses équipiers ainsi que le favori de l'étape, le sprinter australien Kaden Groves. Il reste une étape en dents de scie difficile samedi, avec pas moins de dix ascensions de troisième catégorie, pour bouleverser le classement général, mais la hiérarchie semble désormais clairement établie chez Jumbo-Visma. La dernière étape à Madrid ne présente en revanche aucune difficulté et s'apparente davantage à un défilé sur le modèle de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées.

Balotelli de retour à l'Adana Demirspor Balotelli a d�j� retrouv� de l'embauche Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mario Balotelli n'a pas tardé à rebondir après avoir résilié son contrat avec le FC Sion. L'attaquant italien s'est engagé vendredi avec l'Adana Demirspor, club turc qu'il avait déjà rejoint en 2021. "Notre club a conclu un accord de 1 saison +1 saison (en option) avec Mario Balotelli", a annoncé sur X (ex-Twitter) l'équipe du sud de la Turquie, qui est entraînée par Patrick Kluivert. Mario Balotelli (33 ans) s'était engagé en août 2022 pour deux ans avec le FC Sion, le onzième club de sa carrière et le cinquième depuis janvier 2019, lorsqu'il avait rejoint Marseille pour tenter de se relancer. A l'Adana Demirspor, il évoluera au côté de l'attaquant portugais Nani (ex-Manchester United).

L'Italienne Sofia Bertizzolo surprend les favorites Sofia Bertizzolo (� gauche) s'est impos�e pour un demi-boyau � Yverdon, o� Carina Schrempf (� droite) croyait avoir course gagn�e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La première étape du Tour de Romandie féminin s'est disputée au sprint à Yverdon. L'Italienne Sofia Bertizzolo a créé la surprise en devançant sur la ligne l'Autrichienne Carina Schrempf, qui croyait avoir course gagnée. La meilleure Suissesse fut finalement Elise Chabbey, 8e d'un peloton d'une soixantaine de concurrentes. Malgré son terrain accidenté, cette première étape dans le canton de Vaud n'a pas donné lieu à de grandes manoeuvres. A part une longue échappée solitaire de l'Américaine Clara Honsiger, reprise à 44 km de l'arrivée, il n'y a eu que de timides tentatives quand la route s'élevait un peu. L'une d'elles fut l'oeuvre de Marlen Reusser. "Dès que je l'ai vue partir, je me suis glissée dans sa roue, relevait la Genevoise Elise Chabbey au micro de la RTS. Mais elle n'a pas roulé comme d'habitude. C'est revenu de l'arrière." La victoire allait donc se jouer au sprint. Dans la dernière grande courbe à 2,5 km de l'arrivée, la championne d'Autriche Carina Schrempf a pourtant placé un violent démarrage qui lui a permis de s'extraire du peloton. Elle semblait encore capable de l'emporter légèrement détachée aux 400 m, mais le peloton a déboulé sur elle au moment de franchir la ligne. Sofia Bertizzolo (26 ans) s'est imposée d'un demi-boyau devant l'Autrichienne fort désemparée. Il s'agit de la première victoire de la saison pour l'Italienne de l'équipe UAE dirigée par le Tessinois Rubens Bertogliati. C'est même le succès le plus probant de sa carrière. Elle endosse le maillot de leader avec 4'' d'avance sur Schrempf par le jeu des bonifications. Les favorites de la course comme Demi Vollering, Ashleigh Moolman ou Marlen Reusser ont toutes terminé dans le temps de Bertizzolo. La deuxième étape conduira ce samedi les coureuses de Romont à Torgon sur 110,8 km, avec l'ascension du col des Mosses et la montée finale de 12 km vers la station valaisanne.