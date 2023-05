Wawrinka connaît son adversaire à Roland-Garros ++ Stricker éliminé

Wawrinka - Ramos-Viñolas au 1er tour à Paris Wawrinka a un tirage favorable � Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera un pur spécialiste de la terre battue au 1er tour à Roland-Garros. Le vainqueur de l'édition 2015 se frottera à l'Espagnol de 35 ans Albert Ramos-Viñolas (ATP 66). Le Vaudois (38 ans) peut avoir le sourire à l'issue du tirage au sort. Il évite de devoir affronter d'emblée un cador, et se mesurera à un adversaire qu'il a battu à sept reprises en sept affrontements. Son dernier duel avec "ARV" a d'ailleurs eu pour cadre Roland-Garros, en quart de finale de l'édition 2016. En cas de succès, Stan Wawrinka peut espérer réaliser un beau parcours. Les premières têtes de série susceptibles de se dresser sur sa route sont Daniel Evans (no 20) au 2e tour et Karen Khachanov (no 11) au 3e, soit deux joueurs dont la terre battue n'est pas la surface favorite. Deuxième Suisse admis dans le tableau final, Marc-Andrea Huesler (ATP 81) aura également un 1er tour à sa portée. Le gaucher zurichois se frottera à l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 72), lequel a remporté leur unique duel, avec la perspective de défier l'outsider Jannik Sinner (no 8) au 2e tour. Tirage favorable pour Bencic Chez les dames, Belinda Bencic (no 12) et Jil Teichmann (WTA 75) figurent dans la même partie de tableau. Toutes deux pourraient affronter la Grecque Maria Sakkari (no 8): Teichmann au 3e tour, Bencic en 8e de finale. En panne de confiance, Jil Teichmann devra cependant tout d'abord vaincre Sara Errani (WTA 70), finaliste en 2012 sur la terre battue parisienne, au 1er tour. Il s'agira de son premier affrontement avec l'Italienne de 36 ans. Belinda Bencic entrera quant à elle en lice face à une qualifiée ou à une "lucky loser", avant un éventuel 2e tour face à une invitée. Un tirage favorable, mais la St-Galloise n'a plus joué depuis sa finale perdue début avril à Charleston en raison d'une douleur à la hanche,

Qualifications de Roland-Garros: Stricker battu au 3e tour Dominic Stricker: battu au 3e tour qualificatif de Roland-Garros Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 116) a échoué au 3e tour qualificatif de Roland-Garros. Le Bernois a été battu en trois sets par l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153), vainqueur 6-3 1-6 6-1. Stricker (20 ans) a ainsi manqué l'occasion de se qualifier sur le terrain pour la première fois dans le tableau principal du French Open. Il peut cependant encore y accéder grâce à d'éventuels retraits ou au tirage au sort.

Coupe du monde: le calendrier est connu Marco Odermatt: trois Globes � d�fendre l'hiver prochain Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Coupe du monde fera étape à cinq reprises en Suisse la saison prochaine. Des courses se tiendront en effet à Zermatt, St-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana. La saison débutera comme d'habitude sur le glacier de Sölden, en Autriche. Mais le coup d'envoi a été retardé d'une semaine, les dames se mesurant en géant le samedi 28 octobre, les hommes étant en lice le lendemain. Les épreuves de vitesse devraient commencer à mi-novembre à Zermatt/Cervinia pour les messieurs (11/12 novembre), puis les dames (18/19 novembre). Janvier sera marqué côté masculin par les classiques épreuves d'Adelboden (6/7 janvier), de Wengen (12 au 14 janvier) et de Kitzbühel (19 au 21 janvier). La station autrichienne sera le théâtre du premier combiné par équipes de l'histoire. Les skieuses viendront courir en Suisse à St-Moritz (8 au 10 décembre) et à Crans-Montana (16 au 18 février). Les finales de la Coupe du monde se dérouleront à Saalbach, station qui accueillera les Mondiaux en 2025. Ces finales auront lieu sur deux week-ends, d'abord les disciplines techniques puis celles de vitesse.

Le championnat arrêté après la bousculade mortelle Le championnat du Salvador ne reprendra pas apr�s la bousculade mortelle Image: KEYSTONE/AP/Milton Flores La Fédération salvadorienne (Fesfut) et les clubs ont décidé mercredi d'arrêter le tournoi de clôture du championnat national après la bousculade qui a fait 12 morts samedi dans un stade. "Nous avons décidé de déclarer terminé le championnat national 2022-2023 du Salvador", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint. "Cette mesure a été prise au vu de la gravité des faits et de la nécessité de garantir les conditions de sécurité des installations sportives", ont-il ajouté. "Il n'y aura pas de champion du tournoi", a précisé la Fesfut. De ce fait, la fédération proposera que ce soient le champion et le vice-champion 2022, à savoir FAS et Jocoro, ainsi que le club d'Aguila, le mieux classé du championnat 2023, qui représentent le Salvador au prochain tournoi de la Concacaf. Cette décision a déplu aux joueurs salvadoriens. Dans un communiqué, un collectif dénommé "Joueurs unis" a exhorté la fédération à "reconsidérer la décision (...), à prendre en compte pour la première fois notre opinion et à respecter notre droit au travail". L'arrêt du championnat "est une mesure précipitée", ont-ils déploré, estimant que des "solutions immédiates" peuvent être trouvées aux problèmes de sécurité dans les stades. Au moins 12 morts Au moins 12 personnes sont mortes et 500 ont été blessées samedi lors d'une bousculade dans le stade Cuscatlan de San Salvador, d'une capacité de 35'000 places, au début d'un match de première division entre l'équipe locale d'Alianza et le CD FAS. Le club d'Alianza a été tenu responsable de l'accident et a écopé d'une sanction d'un an de matches à huis clos. Selon les autorités, une possible vente de faux billets ou une vente de billets en surnombre pourrait être à l'origine du drame, de nombreuses personnes ayant tenté d'entrer en force dans le stade déjà saturé.

Les Panthers joueront une 2e finale de Coupe Stanley Matthew Tkachuk (19, tout � droite) a marqu� le but de la victoire � 4''9 de la fin Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Les Panthers disputeront la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire. Florida n'a pas manqué l'occasion de balayer Carolina en finale à l'Est, s'imposant 4-3 mercredi lors de l'acte IV. Héros des deux premiers matches remportés à l'extérieur et à chaque fois en prolongation, Matthew Tkachuk fut également l'homme de ce match no 4. L'ailier américain de 25 ans a signé le but de la qualification à 4''9 de la fin du temps réglementaire, en supériorité numérique sur un tir du poignet à bout portant. Le no 6 de la draft 2016 - qui avait déjà inscrit le 2-0 à la 11e minute - se profile ainsi de plus en plus comme un candidat au titre de MVP des play-off. Il en est désormais à 21 points en 16 parties disputées, dont 11 réussis dans un 1er tour remporté en sept matches face à la meilleure équipe de la saison régulière Boston. Florida a également pu compter sur un Sergei Bobrovsky impeccable. Auteur d'un blanchissage dans le match précédent, le Russe a été crédité de 36 arrêts devant le filet des Panthers, qui ont mené 2-0 puis 3-2 dans cette partie mais ont vu les Hurricanes égaliser à 3-3 à 3'22'' de la fin du temps réglementaire. 27 ans après C'est la deuxième fois de leur histoire que les Panthers accèdent au stade ultime de la compétition, après 1996. La franchise floridienne, qui en était alors à sa troisième saison en NHL, avait battu les Pittsburgh Penguins en sept matches en finale de Conférence avant de s'incliner 4-0 face à l'Avalanche du Colorado. Les Panthers du coach Paul Maurice devraient logiquement affronter en finale de la Coupe Stanley les Vegas Golden Knights, qui mènent 3-0 dans leur série face à Dallas. Florida revient de loin cette saison: après avoir arraché la deuxième "wild card" à l'Est avec un point d'avance sur Pittsburgh et Buffalo, les Panthers s'étaient retrouvés menés 3-1 par Boston au 1er tour des play-off.

La fédération mondiale invente les Jeux olympiques bis Il y avait les Championnats comme ici Marco Odermatt � M�ribel cette ann�e, il y avait les Jeux olympiques et il y a aura bient�t les FIS Games. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Fédération internationale de ski (FIS) a décidé d'introduire des "FIS Games" dès 2028. La nouvelle est sortie à l'occasion du 54e congrès de la FIS. Ces nouvelles compétitions doivent réunir toutes les disciplines du ski et s'étaler sur seize jours, chaque année où il n'y aura pas de Jeux olympiques ou de Championnats du monde. Les futurs organisateurs ont jusqu'au 1er novembre pour faire part de leur candidature. "Les Jeux de la FIS deviendront la plus grande des organisations des sports de neige; une fête révolutionnaire qui va réunir la famille de la FIS comme jamais auparavant. Les Jeux réuniront pendant seize jours les plus grands talents des disciplines olympiques et non olympiques et naturellement les compétitions de sport-handicap. De l'alpin au freestyle, du freeski et snowboard jusqu'au nordique, Telemark, ski de vitesse et freeride, les meilleurs athlètes du monde pourront se présenter devant un public global", expose la FIS dans un communiqué. Une déclaration d'intention du futur organisateur de la première édition en 2028 sera entérinée le 1er août de cette année. Ensuite, un groupe d'inspection se mettra au travail. Le comité exécutif de la FIS rendra sa décision définitive au printemps 2024. Les FIS Games devront avoir lieu impérativement sur des installations sportives déjà existantes.

Filppula fera une saison de plus à Genève-Servette Valtteri Filppula disputera une saison de plus avec Gen�ve-Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette pourra toujours compter sur les services de Valterri Filppula la saison prochaine. L'attaquant finlandais de 39 ans a prolongé jusqu'en 2024 avec le récent champion de Suisse. Valtteri Filppula est une sommité dans le monde du hockey. Il est devenu le premier Finlandais à être "Triple Gold" (vainqueur de la Coupe Stanley, champion du monde et champion olympique) et il a joué 1222 matches de NHL pour un total de 616 points (222 buts et 394 passes) avant de poser ses valises au bout du Léman en 2021. En deux saisons avec Genève-Servette, il totalise 114 matches pour 112 points (37 buts et 75 passes) et il a grandement contribué au succès des hommes de Jan Cadieux la saison dernière. "En plus de son niveau de jeu extrêmement haut, nous avons été impressionnés par son professionnalisme et son attitude de travail. Deux éléments qu'il apporte chaque jour à la patinoire. Cet était d'esprit a une grande influence sur le reste de l'équipe et sur le développement de notre culture de la performance", a souligné Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois. Le club genevois compte ainsi cinq joueurs étrangers sous contrat avec les défenseurs Theodor Lennström (SWE) et Sami Vatanen (FIN) ainsi que les attaquants Daniel Winnik (CAN), Teemu Hartikainen (FIN) et Filppula. Reste à Marc Gautschi à trouver un remplaçant à Linus Omark, reparti en Suède.

Un 9e succès de rang pour Ruud à Genève Casper Ruud a cueilli mercredi son 9e succ�s de rang � Gen�ve Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Casper Ruud (ATP 4) a signé mercredi son neuvième succès consécutif dans le Geneva Open. Exempté de 1er tour, le Norvégien s'est imposé 6-3 7-5 devant J.J. Wolf (ATP 49) en 8e de finale. Double tenant du titre au Parc des Eaux-Vives, Casper Ruud a mis 80 minutes pour prendre la mesure de l'Américain. Il en est désormais à 17 victoires d'affilée sur la terre battue helvétique, lui qui a également remporté les deux derniers Open de Gstaad. Le Norvégien a très vite fait la différence au premier set mercredi, avec un break signé dès le deuxième jeu. Il a en revanche dû s'employer dans la seconde manche, J-J. Wolf se procurant ses deux seules balles de break dans l'ultime jeu du match. Casper Ruud a montré quelques signes de fébrilité au moment de conclure, symboles d'une confiance pas inébranlable, alors que son adversaire avait flanché sur son service à 5-5 au deuxième set. Mais il a assuré l'essentiel en s'imposant sur sa deuxième balle de match. Face à Jarry en quart Le finaliste malheureux des éditions 2022 de Roland-Garros et de l'US Open subira un test intéressant jeudi en quart de finale. Il se mesurera au finaliste au Chilien Nicolas Jarry (ATP 54), qui avait atteint la finale en 2019 à Genève où il avait manqué deux balles de titre face à Alexander Zverev. Tête de série no 4 du tableau, Grigor Dimitrov (ATP 33) s'est lui aussi hissé tranquillement en quart de finale. Le Bulgare, ex-no 3 mondial, a dominé l'Espagnol Roberto Carballes Baeña (ATP 58) 6-1 6-4 pour son entrée en lice au 2e tour. Il affrontera l'Australien Christopher O'Connell (ATP 85) pour une place dans le dernier carré.

Le calme avant la tempête, Dainese s'impose au sprint Le maillot rose Geraint Thomas est tr�s prudent dans les zones mixtes. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Tour d'Italie s'est accordé un bref moment de répit avec la victoire au sprint à Caorle de l'Italien Alberto Dainese au bout d'une étape paisible avant trois journées terribles en montagne. Une échappée tenue en laisse par un peloton paresseux avant de se mettre en route et de rattraper les fuyards, un sprint massif sans chute et des favoris au chaud dans la roue de leurs équipiers: la 17e étape, arrivée au bord de la mer, à quelques kilomètres au nord de Venise, a comblé le peloton, ravi de vivre enfin une journée tranquille dans ce Giro éreintant. Sous une météo agréable, le peloton a laissé vivoter le petit groupe de quatre coureurs qui ont ouvert la route avec environ deux minutes d'avance, sans jamais pouvoir nourrir un espoir autre que celui de montrer leur maillot à la télévision. A l'arrivée, C'est Alberto Dainese (DSM) qui a raflé la mise, en conservant un boyau d'avance sur son compatriote Jonathan Milan et l'Australien Michael Matthews, dans cette étape presque totalement en faux-plat descendant, sans la moindre bosse au programme. "C'est dingue. Jusque-là le Giro ne s'était pas passé comme je l'avais souhaité. La semaine dernière j'ai été très malade. J'ai eux des problèmes gastriques et du mal à respirer. C'était aujourd'hui la première journée où j'avais de bonnes sensations et je gagne. Je suis trop content", a réagi l'Italien de 25 ans qui avait déjà remporté une étape l'année dernière sur le Tour d'Italie. "A la limite" "J'ai vraiment tout donné, à la fin j'étais à la limite", a ajouté Dainese qui a résisté au finish furieux de Milan, revenu comme une balle. Le coureur de Bahrain, vainqueur de la 2e étape, conforte son maillot cyclamen de meilleur sprinter avec cette quatrième deuxième place dans ce Giro. Au classement général, le Britannique Geraint Thomas (Ineos) porte toujours le maillot rose de leader avec respectivement 18 et 29 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida (UAE) et le Slovène Primoz Roglic. "La journée n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu jusque-là. Il faisait beau et chaud à la fin, ça fait du bien. C'était parfait pour garder des forces avant les trois journées qui nous attendent", a souligné Geraint Thomas qui fêtera jeudi ses 37 ans en rose. Le répit sera de courte durée car la pente va à nouveau s'élever jeudi pour une étape courte mais raide (161 km, 3700 m de dénivelé positif) dans les Dolomites avec, au programme, deux cols de première catégorie, la plus élevée existant sur le Tour d'Italie, et deux de deuxième catégorie. Le lendemain, ce sera pire encore avec un périple dantesque jusqu'aux Tre Cime di Lavaredo, le toît de cette 106e édition du haut de ses 2304 m. Avant le contre-la-montre individuel de samedi, ultime juge de paix, sur les pentes affolantes (7,3 km à 12,1%) du Monte Lussari, à la veille de l'arrivée à Rome.

Genève-Servette, Bienne et les Lakers connaissent leurs adversaires Gen�ve-Servette �trennera son titre en Ligue des champions. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les trois participants suisses connaissent leurs adversaires pour la prochaine Ligue des champions. Une épreuve qui passe de 32 à 24 équipes et qui proposera un nouveau mode de compétition. Au lieu d'une phase de groupes qui allait de fin août à mi-octobre et se déroulait comme un championnat normal, chaque club disputera dorénavant six matches contre six adversaires différents avec trois matches à domicile et trois autres à l'extérieur. Les points récoltés servent à établir un seul classement regroupant les vingt-quatre équipes. Les seize meilleures sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Sur le papier, le champion de Suisse Genève-Servette semble avoir hérité du meilleur tirage parmi les trois représentants helvétiques. Les Genevois accueilleront les Italiens de Bolzano, les Tchèques de Dynamo Pardubice et les Français de Rouen. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux iront rendre visite aux Finlandais de Lukko Rauma, aux Autrichiens d'Innsbruck et au champion de Slovaquie Kosice. Le champion au programme Le finaliste des play-off Bienne et les Rapperswil-Jona Lakers, qui se sont qualifiés comme troisième de la qualification en National League, se partageront quatre de leurs six adversaires. Ils auront l'honneur de se frotter à domicile au tenant du titre et champion de Finlande Tappara Tampere. La Suisse figure parmi les nations (avec la Suède, Finlande, Tchéquie, Allemagne et Autriche) fondatrices de la Ligue des champions, qui vivra sa dixième édition depuis son nouveau lancement. Elle a le droit d'aligner trois clubs. L'an dernier, il y avait encore cinq clubs helvétiques. Zoug était tombé en demi-finales contre Tappara Tampere futur vainqueur. Les adversaires des Suisses Ligue des champions 2023/24. Tirage au sort des adversaires des trois clubs suisses dans la saison régulière (31 août au 18 octobre). GENÈVE-SERVETTE. Matches à domicile contre Bolzano (ITA), Dynamo Pardubice (CZE), Rouen Dragons (FRA); matches à l'extérieur contre Lukko Rauma (FIN), Innsbruck (AUT), Kosice (SVK). BIENNE. Matches à domicile contre Tappara Tampere (FIN), Innsbruck, Kosice; matches à l'extérieur contre Växjö Lakers (SWE), Färjestad (SWE), Vitkovice (CZE). RAPPERSWIL-JONA LAKERS. Matches à domicile contre Tappara Tampere, Lukko Rauma, Kosice; matches à l'extérieur contre Växjö Lakers, Ocelari Trinec (CZE), Vitkovice.

Thibaut Petit nouveau coach d'Olympic Thibaut Petit entra�nera Fribourg Olympic la saison prochaine Image: KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN Olympic tient le successeur de Petar Aleksic au poste d'entraîneur. Le champion de Suisse annonce avoir engagé Thibaut Petit, ancien coach à succès de l'équipe féminine d'Union Neuchâtel. Le technicien belge a signé un contrat portant sur deux saisons avec la formation fribourgeoise, qui n'avait proposé qu'une année de prolongation de contrat à Petar Aleksic. Celui-ci tentera de mener Olympic à un cinquième titre national consécutif, qui serait le sixième pour lui à la tête du club. Thibaut Petit (43 ans) a également entraîné les équipes masculines de Monthey (2009-2011) et de Lugano (2017/18) après un passage à Neuchâtel marqué notamment par la quête d'un titre national en 2007. Il sort d'une expérience en Russie avec le Dynamo Koursk, dont il fut le coach principal en 2022/23 après en avoir été l'entraîneur assistant la saison précédente.

Pirlo quitte le Fatih Karagümrük, 9e de Süper Lig Andrea Pirlo � son arriv�e au Fatih Karagumruk SK. Image: KEYSTONE/AP L'entraîneur italien Andrea Pirlo va quitter le banc du Fatih Karagümrük, évoluant en première division turque, moins d'un an après son arrivée à Istanbul, a annoncé mercredi le club. "Puisque nous ne pouvons pas continuer avec M. Pirlo et son entourage la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de nous quitter prochainement", a indiqué l'équipe stambouliote dans un message publié sur ses comptes Twitter et Instagram. Le champion du monde italien 2006 avait signé en juin 2022 un contrat d'une saison avec le Fatih Karagümrük, un an après son limogeage par la Juventus Turin. Pirlo, qui a tout gagné ou presque avec l'AC Milan, la Juventus et la sélection italienne (1 Coupe du monde, 2 Ligues des champions et 6 championnats d'Italie) en tant que joueur, avait connu un début de saison difficile avec le modeste club d'Istanbul. Le Fatih Karagümrük, qui reste sur deux défaites consécutives en championnat, occupe actuellement la 9e place du classement de la Süper Lig turque. L'équipe, remontée dans l'élite au terme de la saison 2019/20, avait terminé 8e du championnat de Turquie lors des deux dernières saisons. "Je vais essayer d'apporter (en Turquie) le football que j'ai en tête (...) et j'espère que ce sera une saison pleine de succès", avait espéré l'ex-meneur de la Juve et de l'AC Milan lors de son arrivée en Turquie en juin 2022.

Stricker à un succès du tableau principal de Roland-Garros Dominic Stricker tout pr�s de Roland-Garros Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 116) a franchi le 2e tour des qualifications de Roland-Garros. Le Bernois a battu le Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 228) en deux manches, 6-4 6-1. Stricker (20 ans) n'a plus besoin que d'une victoire pour atteindre le tableau principal du French Open pour la première fois de sa carrière. Au 3 tour, il affrontera l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153) ou le Belge Gauthier Onclin (ATP 206). Il n'a jamais encore joué contre ces deux joueurs.

Martin Fourcade veut faire mouche sur les planches Martin Fourcade va passer des podiums aux planches Image: KEYSTONE/AP/PATRICK SEMANSKY Le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade (34 ans) se lance dans le spectacle. Le Français va en effet monter en solo sur les planches. Fourcade, qui a mis un terme à sa carrière sportive il y a trois ans, assurera dès l'automne un one man show intitulé "Hors piste". Il y retracera "son parcours de sportif de très haut niveau à travers récits intimes et confessions sur les coulisses de la compétition", a-t-il annoncé. L'ancien biathlète se produira pour la première fois les 18 et 19 octobre à Grenoble, à la Maison de la Culture, qui produit son spectacle. Quinze dates à travers la France sont prévues jusqu'en mars 2024, dont deux à Paris, les 9 et 10 novembre, au Théâtre du Rond-Point. Onze fois sacré champion du monde en individuel et sept fois vainqueur du gros globe de cristal qui récompense le meilleur biathlète de l'hiver, Fourcade est notamment devenu membre de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) et président de la Commission des athlètes de Paris 2024 depuis la fin de sa carrière sportive en 2020.