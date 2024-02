Wawrinka éliminé ++ Young Boys doit retrouver sa défense

Un 2e succès de suite pour les Jets Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a signé un blanchissage face aux Sharks Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Nino Niederreiter et les Jets retrouvent des couleurs. Quatrième de la Conférence Ouest, Winnipeg a enchaîné un deuxième succès d'affilée mercredi en NHL en battant San Jose 1-0. Les Jets, qui avaient mis fin à une série de cinq défaites en dominant Pittsburgh 2-1 samedi dernier, ont forcé la décision sur une réussite de Morgan Barron à la 18e minute. Leur gardien Connor Hellebuyck a passé une soirée plutôt tranquille, effectuant 17 parades pour signer son troisième blanchissage de la saison. Rien ne va en revanche plus du côté des Coyotes de Janis Moser. Arizona a été battu 3-1 sur sa glace par Minnesota pour concéder sa septième défaite consécutive, alors que les play-off semblaient encore à sa portée à la fin janvier.

Wawrinka battu après 2h51' de lutte Wawrinka (ici lors du dernier Open d'Australie) a Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Stan Wawrinka (ATP 60) n'a pas pu enchaîner un deuxième succès sur la terre battue de Buenos Aires. Le Vaudois a cédé après 2h51' de lutte face à Nicolas Jarry (ATP 21) mercredi soir en 8e de finale. L'ex-no 3 mondial s'est incliné 6-7 (3/7) 6-2 7-6 (7/5) face au Chilien, tête de série no 3 du tableau et dernier vainqueur du Geneva Open. Il avait pourtant toutes les cartes en main dans ce match, son troisième de l'année: il a en effet servi pour le gain de cette partie à 5-4 au troisième set. Poussé par le bouillant public argentin, Stan Wawrinka a craqué au plus mauvais moment en cédant son service sur un jeu blanc. Il a effacé une première balle de match à 5-6 sur son engagement, mais a été largement dominé dans un tie-break décisif où Nicolas Jarry a claqué deux aces avant de cueillir son 100e succès sur l'ATP Tour. Finaliste malheureux dans la capitale argentine pour sa dernière apparition en 2013, Stan Wawrinka poursuivra sa tournée sud-américaine la semaine prochaine au Brésil. Le Vaudois, qui n'est pas parvenu à remporter deux matches de suite depuis l'US Open, jouera pour la première fois l'ATP 500 de Rio de Janeiro.

Young Boys doit retrouver sa défense Les Young Boys retrouvent un adversaire coriace avec le Sporting Lisbonne en seizièmes de finale de la Ligue Europa. Pourtant les Bernois sont prêts à frapper un nouveau coup dans un grand match. Ce jeudi à 18h45, les Portugais se présenteront en favoris sur la pelouse artificielle du Wankdorf. Sacrés champions à dix-neuf reprises, les Lisboètes sont actuellement en tête de leur championnat à égalité de points avec leur rival citadin du Benfica. L'équipe dirigée par l'entraîneur Ruben Amorim s'amuse ces derniers temps avec les défenses adverses, en témoignent les résultats des deux derniers matches: 8-0 et 5-0 ! Pour le coach bernois, Raphael Wicky c'est une équipe du top, qui transpire la technique et se projette très rapidement vers l'avant. Les Portugais alignent un attaquant qui fait beaucoup parler de lui: Viktor Gyökeres. L'avant-centre suédois de 25 ans est arrivé à Lisbonne l'été dernier en provenance de Coventry City en deuxième division pour la somme de 21 millions d'euros. Le Scandinave a déjà répondu aux attentes puisqu'en 29 matches, il a inscrit 27 buts et réalisé 11 passes décisives. Devant le danger que pourrait représenter Gyökeres, Wicky doit retrouver de l'assurance au sein de sa défense, qui n'a pas fait la meilleure impression le week-end dernier contre Lugano (3-3). Avec l'absence pour une longue durée de Loris Benito, blessé, et le retour de la Coupe d'Afrique de Mohamed Ali Camara, la défense se cherche encore. "J'ai une totale confiance dans tous les joueurs qui sont présents", assure Wicky.

Servette pour sortir de l'hiver Nino Niederreiter, à gauche, rêve de remporter la Coupe Stanley avec les Jets. Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Quatre jours après un échec mortifiant à Yverdon qui a vraiment douché ses espoirs de titre, le Servette FC se tourne à nouveau vers l'Europe. Avec le secret espoir d'y vivre un printemps merveilleux. Dans un premier temps. Il convient d'éliminer Ludogorets Razgrad pour sortir de l'hiver et pour s'offrir un huitième de finale de Conference League contre, pourquoi pas, Aston Villa, Lille ou la Fiorentina. Champion de Bulgarie depuis... douze ans, le Ludogorets semble à la portée d'une équipe qui a réussi une série de quinze matches sans défaite en championnat et qui a tenu la Roma en échec en novembre dernier. Selon René Weiler, les deux équipes peuvent se regarder les yeux dans les yeux. "Nous voulons les éliminer. C'est une équipe que nous pouvons battre, affirme l'entraîneur servettien. Cependant, eux aussi doivent penser la même chose..." Un mercato "difficile" Avec le retour espéré de Steve Rouiller, dont l'absence fut cruellement ressentie à Yverdon, et cette faculté d'élever le curseur lors des grands rendez-vous, René Weiler pense son équipe apte au combat même si le mercato hivernal ne l'a pas vraiment aidé. Les départs de Nicolas Vouilloz à Bâle et de Chris Bédia à l'Union Berlin n'ont pas été vraiment compensés. "Je pense toutefois l'équipe suffisamment armée pour se battre sur trois fronts", lâche le Zurichois. On n'est pas obligé de le croire. Elle devra le démontrer ce jeudi dans un stade qui ne fera pas le plein avec "seulement" 12'000 billets vendus mercredi matin. Avec Jérémy Frick dans la cage, puisque le principe de l'alternance est maintenu avec le championnat pour Joël Mall et les coupes pour Frick. Avec toujours Enzo Crivelli à la pointe de l'attaque. Expulsé dimanche à Yverdon, le Français conserve pour l'instant sa place en raison d'une concurrence limitée comme l'est aussi le crédit accordé à Jérémy Guillemenot par René Weiler. La prophétie de Jose Mourinho Face à des Bulgares qui ont, selon René Weiler, "l'habitude de gagner", le Servette FC cherchera à forcer la décision dans ce match aller pour aborder le retour à Razgrad avec une marge confortable. Les Grenat ne commettront toutefois pas l'erreur de se jeter dans la gueule du loup contre une équipe, prévient René Weiler, "très forte offensivement avec ses nombreux Brésiliens". Malgré le langage de prudence qui sied à la veille d'une telle confrontation, le temps est venu pour le Servette FC de justifier la prophétie de Jose Mourino. "Servette peut gagner la Confenrence League" avait lâché le désormais ex-entraîneur de la Roma. Il y avait sans doute beaucoup d'exagération dans les propos du Portugais, mais peut-être une petite pointe de vérité qui donne le droit au rêve.

Kylian Mbappé libère Paris Kylian Mbappé a ouvert le score pour le PSG. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le printemps fleurira-t-il à Paris ? Victorieux 2-0 de la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG peut commencer à croire à son étoile. Après une première période bien "compliquée", les Parisiens ont forcé la décision grâce à des réussites de Kylian Mbappé (58e) et de Bradley Barcola (70e). Le capitaine de l’équipe de France a surgi au second poteau après un duel aérien gagné par Marquinhos pour marquer d’un extérieur du pied. Quant à Bradley Barcola, qui avait failli signé St. Gall il y a treize mois, il a fait parler sa pointe de vitesse pour inscrire le 2-0, le but qui permet à ses couleurs d’aborder le match retour dans une situation extrêmement confortable. La première mi-temps a rappelé toutefois tout ce qui manque encore au PSG. Face à une équipe qui restait sur quatre rencontres sans marquer, les Parisiens furent tout simplement à la rue avec un collectif aux abonnés absents. Gênés par le pressing adverse, ils n’ont jamais pu développer leur jeu de possession. Ils s’en tiraient à bon compte avec ce 0-0 à la pause si l’on songe à cette frappe de Mikel Merino à la 45e qui touchait le haut de la transversale de Gianluigi Donnaruma. Le Bayern perd encore A Rome face à la Lazio, le Bayern Munich, pour sa part, a encore bu la tasse. Quatre jours après sa défaite 3-0 à Leverkusen dans le choc de la Bundesliga, les Bavarois se sont inclinés 1-0. Le match s’est joué à la 67e minute avec une faute de Dayot Upemeacano sur le Danois Gustav Isaksen qui allait entraîner la double peine pour le défenseur français : l’expulsion et le penalty transformé imparablement par Cîro Immobile. Cette défaite, qui ne compromet toutefois pas les chances de qualification, place Thomas Tuchel sur un siège éjectable. L’entraîneur n’est pas parvenu à redonner un nouveau souffle à son équipe après la débâcle de Leverkusen. Ses dirigeants peuvent commencer à s’interroger. Est-il encore l’homme de la situation ou faut-il provoquer une nouvelle révolution de palais pour sauver une saison qui commence à devenir celle de toutes les désillusions ?

"Plusieurs personnes touchées" par des tirs lors de la parade C'est pendant la parade de Kansas City Chiefs que les tirs se sont produits. Image: KEYSTONE/AP/Reed Hoffmann "Plusieurs personnes" ont été touchées par des tirs mercredi lors de la parade à Kansas City célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, a indiqué la police de cette ville du Missouri. La police a interpellé deux personnes armées après les tirs ayant eu lieu près du parking de la gare Union Station de Kansas City, a précisé la police sur X (ex-Twitter). Un homme revêtu d'un jogging rouge figure parmi les personnes arrêtées, selon des journalistes de l'AFP. Des blessés ont été placés sur des brancards par les secours, a rapporté cette même source. Les forces de l'ordre étaient déployées en nombre sur les lieux, protégés par des cordons jaunes caractéristiques des scènes de crime aux Etats-Unis. Des dizaines de milliers de personnes fêtaient mercredi les Chiefs, qui ont défilé dans les rues de Kansas City pour célébrer leur victoire dimanche au Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain. La traditionnelle file d'autobus à impériale a remonté le Grand Boulevard vers l'ancienne gare de Union Station, où ont eu lieu les tirs alors que la parade touchait à sa fin. Prolifération Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés. Environ 49'000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45'000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. Ce sont toutefois les fusillades à nombreuses victimes qui marquent le plus les esprits, tout en illustrant le fossé idéologique séparant les conservateurs et les progressistes sur la question de comment prévenir de telles tragédies. L'histoire américaine récente est en effet jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun. Parmi tous ces massacres, certains perpétrés en milieu scolaire ont particulièrement choqué l'opinion publique, comme celui perpétré en 2012 par un déséquilibré dans une école primaire du Connecticut, au cours duquel 20 enfants âgés de 6 et 7 ans avaient été tués. Le Congrès des Etats-Unis n'a pas adopté de loi ambitieuse, nombre d'élus étant sous l'influence de la puissante National Rifle Association (NRA), le premier lobby américain des armes. De fait, dans un pays où la possibilité de détenir une arme à feu est considérée par des millions d'Américains comme un droit constitutionnel fondamental, les seules avancées législatives récentes restent marginales, comme la généralisation des contrôles d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant tout achat d'arme.

Promes condamné à six ans de prison pour trafic de cocaïne Quincy Promes a été condamné à 6 ans de prison pour trafic de cocaïne Image: KEYSTONE/AP/PETER MORRISON L'international néerlandais Quincy Promes (32 ans) a été condamné à six ans de prison, a indiqué le tribunal de district d'Amsterdam mercredi. L'attaquant du Spartak Moscou a passé en contrebande plus d'une tonne de cocaïne aux Pays-Bas. Le président du tribunal, M. Vaandrager a estimé que Promes avait joué "un rôle crucial" dans l'importation de 1363 kilogrammes de cocaïne en provenance du Brésil en 2020, via le port belge d'Anvers vers les Pays-Bas, avec l'aide d'un complice. Ce dernier, reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation, ainsi que de blanchiment d'argent, a également été condamné à une peine de six ans de prison. Le jugement s'appuie notamment sur des écoutes téléphoniques et des messages cryptés, que le joueur a envoyés sous le pseudonyme de "Fantasma". Les procureurs avaient requis une peine de neuf ans d'emprisonnement à l'encontre de Quincy Promes, qui a plaidé non coupable et va faire appel selon ses avocats. Peine "appropriée" M. Vaandrager a argué dans son jugement que l'attaquant était un exemple pour beaucoup, en particulier pour les jeunes, en raison de ses talents de footballeur. "Le suspect fait régulièrement la une des journaux, est actif sur les médias sociaux et a des fans dans le monde entier", a exposé le juge. "C'est d'autant plus grave qu'il ait tenté d'accroître sa richesse... en participant à un important trafic international de stupéfiants (...) Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une peine de six ans d'emprisonnement est appropriée." Craignant d'être arrêté par la police néerlandaise, le joueur aux 50 sélections avec les Oranje n'était pas présent au tribunal de district d'Amsterdam pour entendre la sentence, a indiqué un porte-parole à l'AFP. Placé sous mandat d'arrêt international, il n'a jusqu'à présent pas été extradé par la Russie. Quincy Promes a par ailleurs déjà été condamné à 18 mois de prison dans le cadre d'une autre affaire, pour avoir poignardé un cousin à cause d'un collier volé.

Deux blessés du côté du Lausanne-Sport L'attaquant du LS Trae Coyle souffre d'une grave blessure à un genou Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Double coup dur pour Lausanne-Sport, qui doit composer sans ses attaquants Trae Coyle et Samuel Kalu. L'Anglais est même sur la touche pour quatre à six mois, annonce le club vaudois Coyle s'est blessé sur l'action de son but marqué le 31 janvier au Letzigrund face au FC Zurich. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés postérieurs d'un genou et va devoir subir une opération. Touché le 3 février face à YB, Kalu a quant à lui été victime d'une entorse à une cheville. Le Nigérian est au repos forcé pour six à huit semaines, précise le LS.

Sandro Michel dans un état stable après son opération Sandro Michel (à droite) se trouvait dans un état stable après son opération Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Sandro Michel a dû être opéré d'urgence à l'hôpital de Dresde après sa grave chute survenue à l'entraînement à Altenberg, a annoncé Swiss Sliding. Mais il se trouvait dans un état stable. Mercredi matin, la prudence restait de mise malgré un certain optimisme: la vie de Sandro Michel n'était plus en danger. Selon les premiers éléments, le pousseur argovien a été éjecté de son bob et a été violemment percuté par un bob à quatre qui glissait en arrière dans la zone d'arrivée. Il a perdu connaissance dans sa chute. Sandro Michel a été transporté par hélicoptère à la clinique universitaire de Dresde et opéré au niveau du bassin et de la cuisse, comme l'a indiqué Swiss-Sliding. Les examens complémentaires effectués mercredi devraient permettre de déterminer l'étendue exacte des blessures de Michel, qui a également été touché au thorax. Grave commotion cérébrale pour Vogt Le pilote Michael Vogt a lui aussi passé la nuit à l'hôpital. Une grave commotion cérébrale a été diagnostiquée chez le Schwytzois de 26 ans. Les Mondiaux qui débutent la semaine prochaine à Winterberg ne sont donc plus d'actualité, même si les deux autres pousseurs Dominik Hufschmid et Andreas Haas s'en sont tirés avec des blessures légères. Vogt et son équipage n'ont pas été les seules victimes de marque à Altenberg: le leader de la Coupe du monde Johannes Lochner a lui aussi chuté et devra faire l'impasse sur les épreuves de ce week-end. Des critiques ont été émises à l'encontre des organisateurs: aucune mesure n'avait été prise pour éviter que les bobs ne glissent vers l'arrière dans cette zone d'arrivée en pente.

Son Heung-Min blessé lors d'une altercation avec des coéquipiers Son Heung-min (ici lors du Mondial 2022) s'est blessé lors d'une altercation avec des coéquipiers en sélection Image: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT L'attaquant de la Corée du Sud et de Tottenham Son Heung-min s'est blessé à un doigt lors d'une altercation avec des coéquipiers de sa sélection. L'incident s'est produit à la veille de la demi-finale perdue contre la Jordanie en Coupe d'Asie, a annoncé mercredi la fédération coréenne. Capitaine de la Corée du Sud, Son Heung-min était apparu avec l'index et le majeur de la main droite strappés lors de la défaite surprise 2-0 des favoris coréens contre la Jordanie la semaine dernière. Mercredi, la fédération a confirmé que cette blessure était due à une bagarre entre joueurs. "L'incident s'est produit lorsque de jeunes joueurs sont allés jouer au tennis de table (en plein dîner) et que Son Heung-min et d'autres joueurs plus expérimentés se sont plaints", a déclaré un représentant de la fédération cité par l'agence de presse coréenne Yonhap, confirmant une information du journal britannique The Sun. Selon The Sun, le joueur du PSG Lee Kang-in serait particulièrement impliqué dans cette altercation. Quand certains joueurs ont quitté la table, Son et d'autres joueurs plus âgés leur ont demandé de s'asseoir, considérant que les repas lors des veilles de matches importants étaient un moment de cohésion. Des propos irrespectueux "Des propos irrespectueux ont été tenus à son égard", a indiqué une source non identifiée au Sun. "En l'espace de quelques secondes, la dispute s'est étendue dans la salle à manger et les joueurs ont été séparés", a continué la source. "Son s'est blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde". L'attaquant a notamment empoigné le milieu parisien de 22 ans Lee qui a alors tenté de frapper son capitaine de 31 ans, selon l'agence Yonhap, citant une source au fait de l'incident. Rentré en Angleterre, Son avait encore son bandage lorsqu'il est entré en jeu avec Tottenham samedi dernier contre Brighton (2-1).

Desplanches remporte les séries du 200 m 4 nages Jérémy Desplanches a signé le meilleur temps des séries du 200 m 4 nages, mais sans obtenir son ticket pour les Jeux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a signé le meilleur temps des séries du 200 m 4 nages mercredi matin dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. Les demi-finales sont programmées en soirée, dès 18h29. Desplanches a réalisé 1'58''17. Il s'agit de son deuxième meilleur chrono depuis les JO de Tokyo 2021, dans lesquels il s'était paré de bronze en 1'56''17 (record de Suisse). Mais le Genevois de 29 ans est resté à 23 centièmes de la limite qualificative pour les Jeux de Paris (1'57''94). "C'est toujours un peu dur le matin, mais je me sentais bien. Je pensais que ça allait passer. Mais il me manque à nouveau quelques centièmes", a souligné au micro de Swiss Aquatics Jérémy Desplanches, qui avait échoué à 0''06 d'un ticket olympique lors des séries des Mondiaux de Fukuoka l'été dernier. "J'ai l'impression que je suis maudit. Mais les demi-finales constituent une autre course, une autre opportunité. J'espère faire un peu mieux", a encore expliqué le vice-champion du monde 2019, qui espère ne pas revivre la même désillusion qu'à Fukuoka: il avait échoué en demi-finales des Mondiaux 2023 en se montrant plus lent (1'58''29) qu'en séries (1'58''00).

Eriksson va réaliser son rêve de diriger Liverpool pour un match Sven-Goran Eriksson va diriger Liverpool le temps d'un match Image: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI Sven-Goran Eriksson réalisera enfin son rêve de devenir entraîneur de Liverpool, le temps d'un match de charité des légendes contre l'Ajax le mois prochain à Anfield. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, qui souffre d'un cancer à un stade avancé, a révélé en janvier qu'il lui restait "au mieux un an" à vivre après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Il a souligné à l'époque son amour inconditionnel pour Liverpool avant d'exprimer son regret de ne pas avoir pu l'entraîner et son souhait de devenir un jour entraîneur du club de son coeur. Le club de la Mersey n'est pas resté insensible à la volonté du Suédois de 76 ans et lui a proposé de s'asseoir sur le banc le 23 mars. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, avait déjà déclaré qu'il était plus qu'heureux de confier les rênes de son équipe à Eriksson pour une journée sur le terrain d'entraînement du club. Mieux, c'est lui qui dirigera les Reds contre les légendes d'une autre équipe mythique, l'Ajax, pour un match caritatif à Anfield. Parmi les légendes annoncées, figurent Djibril Cissé, le gardien Jerzy Dudek, héros du miracle d'Istanbul (victoire en finale de la Ligue des champions 2005 après avoir été mené 3-0 par l'AC Milan) ou encore Martin Skrtel et Fabio Aurelio.

Hischier et Meier font plier Josi et les Preds Timo Meier (28) a inscrit le but de la victoire pour les Devils mardi Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Nico Hischier et Timo Meier ont permis aux Devils de renverser la vapeur face aux Predators de Roman Josi mardi en NHL. Le Valaisan a inscrit deux buts et l'Appenzellois un au cours d'un match remporté 4-2 par New Jersey, qui a ainsi enchaîné un deuxième succès en l'espace de 24 heures. Menés 2-1 à la 38e minute après que Roman Josi avait réussi ses 37e et 38e assists de la saison sur les deux buts de Nashville, les Devils ont égalisé sur une réussite de Nico Hischier (43e) avant de prendre l'avantage grâce à Timo Meier (55e). C'est le Valaisan qui a scellé le score dans une cage vide (60e). Mais le capitaine des Devils ne fait pas partie des trois étoiles de cette rencontre, contrairement à Meier qui a été désigné homme du match après avoir marqué son 10e but dans cet exercice 2023/24. Hischier en est quant à lui à 35 points - dont 16 buts - en 41 matches joués cette saison. Cette victoire, leur 27e en 52 parties, permet aux Devils de revenir à deux points de la barre dans la Conférence Est. New Jersey affiche 58 points à son compteur, contre 56 pour les Predators qui pointent eux aussi à la 9e place de leur Conférence à... deux longueurs du dernier ticket pour les play-off. Les Kings écrasés 7-0 Un autre "derby" suisse figurait au menu mardi soir. Meilleure équipe de la Ligue avec 78 points, les Canucks de Pius Suter ont infligé une septième défaite consécutive aux Blackhawks de Philipp Kurashev, "cancres" de la NHL. Suter est resté "muet", alors que Kurashev a réussi un assist. A noter également la déroute subie par Kevin Fiala et les Los Angeles Kings, écrasés 7-0 sur la glace des Buffalo Sabres. La franchise californienne, qui reste dans le top 8 à l'Ouest, avait pourtant dominé Edmonton 4-0 samedi pour les débuts de son coach intérimaire Jim Hiller.

Grande estime pour Niederreiter en NHL Nino Niederreiter est sur la bonne voie avec les Winnipeg Jets. Le Grison se montre convaincant dans un rôle différent et a obtenu le contrat de ses rêves. Le soulagement et la joie sont grands chez Niederreiter qui a mis fin à sa traversée du désert de quinze matches sans marquer. Le Grison a inscrit dans la nuit de samedi à dimanche le 2-0 décisif lors de la victoire 2-1 contre les Pittsburgh Penguins. "C'était très énervant avant tout parce que j'ai connu un très bon début de saison avec des buts à la clé", souligne l'attaquant à propos de son inefficacité devant le but lors d'un entretien avec Keystone-ATS. Niederreiter a marqué à treize reprises en 50 matches avec de nombreux assists. C'est une valeur solide pour un joueur qui endosse un rôle défensif. "Cela ne m'oblige pas à penser que je dois marquer 20 ou plus de buts encore", souligne le natif de Coire, âgé de 31 ans. Le contrat donne de la sécurité Niederreiter est un joueur qui gamberge lorsqu'il n'assure pas des points. Entre-temps, le Grison s'est épargné un autre souci puisque son avenir est réglé. Au début du mois de décembre, il a prolongé son contrat qui arrivait à son terme à la fin de la saison jusqu'en 2027 avec un salaire de 4 millions de dollars annuels. Avec son nouveau bail de trois ans, Niederreiter a obtenu la durée de contrat qu'il espérait. Cela montre qu'il a comblé les attentes de la franchise canadienne. Elle profite des services d'un des meilleurs joueurs de la Ligue à la bande. "Je me sens ici toujours plus estimé. Ils savent que je suis une valeur sûre sur le plan défensif", ajoute l'international helvétique. Le double médaillé d'argent aux Mondiaux aspirait également à trois ans parce qu'il veut absolument atteindre la marque de 1000 matches en NHL. Dans la meilleure ligue du monde, seuls les matches de la saison régulière sont pris en compte. Il présente une fiche de 860 parties. Dans le camp suisse, seul Roman Josi (880) se trouve devant lui. "Pour atteindre cette marque, beaucoup de choses doivent bien se dérouler", en est conscient Niederreiter. Retour en Suisse ? Les Jets sont après les New York Islanders, le Minnesota Wild, les Carolina Hurricanes et les Nashville Predators, sa cinquième équipe en NHL. Certes, il serait volontiers resté plus longtemps à Nahsville pour pouvoir jouer avec son bon ami Josi, mais il a appris à apprécier Winnipeg malgré des températures sibériennes après l'échange en février 2023. "C'est une ville qui ne présente pas ses atouts au premier coup d'oeil, mais elle est très agréable", précise Niederreiter qui habite près de la patinoire. A-t-il signé son dernier contrat en NHL ? C'est bien possible. Un avenir familial se dessine. Son amie Cecilia a terminé son Master en droit à l'Université de Zurich et s'attelle à un doctorat. Les deux sont souvent contraints à une relation éloignée. C'est pourquoi Niederreiter, qui joue depuis 2009 en Amérique du Nord, peut bien s'imaginer revenir en Suisse en 2027 et y terminer sa carrière. Mais il veut d'abord réaliser son grand rêve avec Winnipeg, qui est de remporter la Coupe Stanley. Les Jets se trouvent sur le chemin des play-off. Malgré cinq défaites au cours des six derniers matches, ils sont la huitième meilleure équipe de la Ligue et ont largement la meilleure défense (117 buts encaissés). Dans 32 de ses 50 matches, Winnipeg n'a encaissé que deux ou moins de buts. L'entraîneur Rick Bowness est très rigoureux sur l'aspect défensif. Il est un homme au discours clair. Après l'élimination en huitièmes de finale des play-off l'an dernier contre le futur champion Vegas Golden Knights (1-4), il n'avait pas hésité à dire qu'il était dégoûté. Ses n'avaient pas offert de résistance.