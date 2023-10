Wawrinka en Amérique du Sud en 2024 ++ Chaleur au GP du Qatar: la FIA réagit

La FIA réagit aux problèmes de chaleur au Qatar La FIA a réagi aux problèmes de chaleur rencontrés au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les conditions extrêmes du GP du Qatar et les plaintes des pilotes de F1 ont fait réagir la Fédération internationale. "Même s'ils sont des athlètes de haut niveau, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils disputent une compétition dans de telles conditions qui mettent en danger leur santé ou leur sécurité", a fait savoir la FIA. La fédération prendra toutes les mesures appropriées pour établir un cadre acceptable pour les compétitions. Dimanche, de nombreux pilotes pilotes avaient dû recevoir des soins pour cause de déshydratation. En raison de l'extrême chaleur et de l'humidité élevée, beaucoup se sont plaints de malaises et certains ont vomi pendant la course. La FIA a annoncé l'ouverture d'une enquête et la poursuite des consultations de sa commission médicale. Il est possible que des recherches soient menées pour améliorer la circulation de l'air dans les cockpits et que des recommandations soient faites pour que le calendrier des courses soit mieux adapté aux conditions climatiques des sites d'accueil. La saison prochaine, la course au Qatar n'est prévue que pour le 1er décembre. Il devrait alors faire nettement plus frais.

Wawrinka jouera en Amérique du Sud en 2024 Wawrinka jouera en Amérique du Sud en février 2024 Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Stan Wawrinka (ATP 46) mettra le cap sur l'Amérique du Sud dans la foulée de l'Open d'Australie 2024. La présence du Vaudois de 38 ans a été annoncée lundi par les organisateurs des tournois de Buenos Aires (12-18 février) et de Rio (19-25 février). C'est la première fois depuis 2013, soit avant la conquête de ses trois titres du Grand Chelem, que Stan Wawrinka disputera la tournée sud-américaine sur terre battue de février. Il s'est aligné à trois reprises à Buenos Aires, atteignant la finale pour sa dernière apparition. Il n'a en revanche jamais joué à Rio de Janeiro, lui qui avait dû renoncer à disputer le tournoi olympique de 2016.

Procédure ouverte contre Christian Wohlwend Christian Wohlwend s'est excusé pour son comportement de vendredi dernier Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Une procédure a été ouverte par le Juge unique à l'encontre de Christian Wohlwend. L'entraîneur d'Ajoie s'est laissé aller à des gestes de mépris envers le coach de Fribourg-Gottéron Christian Dubé vendredi dernier en National League. Le HC Ajoie "ne cautionne en aucun cas le comportement dont a fait preuve son entraîneur", explique le club jurassien dans un communiqué. "La situation a été réglée en interne entre le principal intéressé et la direction du club, qui lui a ensuite renouvelé sa confiance", est-il précisé. "Je souhaite m'excuser de m'être laissé surprendre par mes émotions et d'avoir agi de la sorte", déclare pour sa part Wohlwend, cité dans le communiqué. "En tant qu'entraîneur, je représente l'organisation du HC Ajoie et dois me comporter de manière exemplaire."

Stricker battu dès le 1er tour à Bratislava Stricker est à la peine cet automne Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Dominic Stricker (ATP 88) n'a toujours pas gagné le moindre match depuis qu'il fait partie des 100 premiers du classement ATP. Le Bernois s'est incliné dès le 1er tour du Challenger de Bratislava. Tête de série no 2 du tableau en Slovaquie, Dominic Stricker a été battu 7-6 (7/4) 6-3 par l'Italien Luca Nardi (ATP 133) lundi en fin d'après-midi. Il avait subi le même sort la semaine passée à Mouilleron-le-Captif, où il était déjà tête de série no 2. Le gaucher de 21 ans reste sur cinq défaites consécutives, dont deux subies en Coupe Davis à Manchester. Cette série négative a démarré en 8e de finale de l'US Open, à l'issue duquel il avait fait son apparition dans le top 100.

Itten prolonge à YB jusqu'en 2027 Cedric Itten prolonge à YB Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Cedric Itten a prolongé prématurément son contrat avec les Young Boys d'une saison supplémentaire. Les deux parties sont désormais liées jusqu'à l'été 2027. L'attaquant international de 26 ans avait rejoint le club bernois en juillet 2022 en provenance des Glasgow Rangers. Il a réussi depuis 30 buts et 13 passes décisives en 54 matches officiels. Cedric Itten se réjouit de l'estime que lui témoigne le club et est heureux dans l'environnement familial d'YB, explique-t-il dans le communiqué diffusé

"Inconcevable" d'organiser un match en Israël Robert Breiter face à la presse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA "Le football est relégué au second plan !" Secrétaire général de l’ASF, Robert Breiter a rappelé une vérité au lendemain de l’annonce du renvoi de la rencontre Israël - Suisse. L’ASF ignore quand cette rencontre Israël - Suisse sera refixée. "Il est aussi probable que le match Kosovo - Israël de dimanche soit renvoyé dans la mesure où il est interdit aux citoyens israéliens de quitter le pays, précise Robert Breiter. Si tel était le cas, il serait impossible de conclure ce tour préliminaire comme prévu en novembre." "Il faudra faire preuve de flexibilité, ajoute Robert Breiter. Nous espérons bien sûr que la qualification pour l’Euro se joue sur le terrain. Mais aujourd’hui, il est absurde d’évoquer une date pour ce match contre Israël. L’UEFA est confrontée à une situation extraordinaire. Elle sera peut-être amenée à prendre des décisions qui le seront aussi." La Suisse ne disputera ainsi qu’une seule rencontre lors de cette fenêtre d’octobre. Elle sera opposée au Bélarus ce dimanche à 18h00 à Saint-Gall. Le report du match de Tel-Aviv a conduit le staff et les joueurs à s’accorder deux jours "off". Prévu ce lundi, le début du rassemblement a été reporté à mercredi. "Cette décision a été prise de concert avec tous les intéressés, souligne l’ASF. Elle est dictée en premier plan par des raisons de logistique." Ce report de quarante-huit heures tombe mal. Un mois après les critiques émises par le capitaine Granit Xhaka sur le manque d’intensité des entraînements de l’équipe, on aurait pu penser que Murat Yakin exploite pleinement cette semaine avec un seul match au programme pour donner un coup de collier. Il est vrai que l’été indien que l’on traverse invite plutôt à la rêverie...

Billie Jean King Cup: la Suisse avec la néophyte Céline Naef Céline Naef célèbre un point Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Trois des quatre joueuses qui avaient permis à la Suisse de gagner la Billie Jean King Cup l'an passé tenteront de conserver le trophée. Elles seront accompagnées de la néophyte Céline Naef. Pour le tournoi final à Séville, le capitaine Heinz Günthardt a retenu Belinda Bencic (WTA 15), Viktorija Golubic (WTA 105), Céline Naef (WTA 122) et Jil Teichmann (WTA 141). C'est la première fois que Céline Naef fait partie de l'équipe, où elle remplace Simona Waltert. Dans son groupe, la Suisse affrontera la République tchèque (7 novembre) et les Etats-Unis (9 novembre). Les deux adversaires des Suissesses comptent dans leurs rangs des joueuses s'étant imposées cette année en Grand Chelem, soit l'Américaine Coco Gauff (US Open) et la Tchèque Marketa Vondrousova (Wimbledon).

Lucerne: Beka indisponible pour de longs mois Longue absence pour Ismajl Beka Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Lucerne sera privé durant plusieurs mois de son défenseur central Ismajl Beka (23 ans). L'international kosovar s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Beka a été touché dimanche à Lausanne lors de la défaite 3-1 des Lucernois. Le défenseur devra se soumettre à une opération ces prochains jours. La durée de son indisponibilité n'est pas connue avec précision, mais il n'est pas impossible que sa saison soit déjà finie.

Une bonne nouvelle pour le XV de France Antoine Dupont espère pouvoir jouer dimanche contre les Springboks Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La France de l'ovalie respire mieux. Le demi de mêlée Antoine Dupont, blessé le 21 septembre, va pouvoir reprendre dès mardi les entraînements avec contacts. C'est une bonne nouvelle pour les Bleus avant leur quart de finale de Coupe du monde contre l'Afrique du Sud dimanche à Saint-Denis. Dupont (26 ans, 51 sélections), blessé lors du match de phase de groupes contre la Namibie (96-0) et opéré le lendemain d'une fracture de la mâchoire, avait rendez-vous dans la matinée avec son chirurgien à Toulouse pour une visite de contrôle décisive quant à son avenir dans la compétition. Ce feu vert médical désormais donné, le Toulousain va pouvoir dès mardi s'entraîner normalement avec ses coéquipiers à leur camp de base de Rueil-Malmaison que les Bleus devaient rejoindre lundi après-midi après un week-end de repos. Après avoir été opéré par le professeur Frédéric Lauwers, spécialiste de chirurgie maxillo-faciale, il s'était reposé huit jours, avant d'être autorisé à retrouver le groupe à Aix-en-Provence et de reprendre "une activité physique progressive dirigée", sous le "contrôle du staff médical du XV de France".

Equipe de Suisse: rassemblement reporté à mercredi Murat Yakin: changement de programme pour l'équipe nationale Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le rassemblement de l'équipe de Suisse, prévu ce lundi, a été reporté à mercredi. L'ASF a ainsi réagi après l'annulation par l'UEFA du match prévu jeudi en Israël. Les joueurs et le staff se retrouveront mercredi matin à Zurich pour entamer la préparation de la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 face au Belarus, qui aura lieu dimanche à Saint-Gall. L'équipe rejoindra la ville de l'est du pays mercredi soir après l'entraînement qui débutera à 16h30 et qui sera ouvert au public au GC/Campus de Niederhasli. L'UEFA a annoncé dimanche soir l'annulation du match Israël - Suisse, en raison de l'état de guerre qui règne en Israël.

Philipp Köhn dans le onze idéal de "L'Equipe" Philipp Köhn: un grand match samedi à Reims. Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER Après un début de saison laborieux, Philipp Köhn entrevoit la lumière. Le portier de l’AS Monaco figure dans le onze idéal de "L’Equipe" de la 8e journée de Ligue 1. Le transfuge de Salzbourg a été l’un des artisans du succès 3-1 de la formation de la Principauté samedi soir à Reims. Il a notamment réussi une parade décisive en début de rencontre alors que le score était encore nul et vierge. Ce succès permet à l’AS Monaco de conserver sa place de leader. Retenu pour la Coupe du monde au Qatar, Philipp Kohn (25 ans) est de piquet pour la rencontre de l’équipe de Suisse contre le Bélarus dimanche à St. Gall avec les deux gardiens des Young Boys Anthony Racioppi et David von Ballmoos.

Nino Schurter pour la 9e fois roi du monde Nino Schurter a décroché une neuvième Coupe du monde de cross-country, dimanche au Canada. Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID C'est fait! Au terme de la dernière épreuve de la saison, celle de Mont-Saint-Anne, Nino Schurter (37 ans) a remporté sa neuvième Coupe du monde de cross-country. Jamais dans le coup pour la victoire sur la boucle canadienne, le Grison a obtenu l'essentiel. Seulement 29e au terme du premier tour, Schurter est parvenu à remonter jusqu'au 14e rang final. Le tout sans jamais s'affoler, même lorsque le Français Jordan Sarrou (9e), son dauphin au général avant ce rendez-vous nord-américain, l'a doublé. Pour Nino Schurter, il s'agit d'un nouveau résultat de prestige après ses trois médailles olympiques et ses dix titres mondiaux. Flückiger termine deuxième En tête, la course a valu par le duel entre Mathias Flückiger et le champion du monde en titre, le Britannique Tom Pidcock. Victime de deux crevaisons, le Bernois a dû se contenter de la deuxième place. Dans la forme de sa vie, Marcel Guerrini est monté sur la troisième marche du podium. Le Lucernois s'était déjà classé troisième, une semaine auparavant à Snowshoe (Etats-Unis). Thomas Litscher a terminé 5e. Neff termine quatrième Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Loana Lecomte, devant la Suédoise Jenny Rissveds (2e à 15''). Gagnante du classement final de la Coupe du monde pour sa première saison en élite, la Néerlandaise Puck Pieterse est montée sur la troisième marche du podium (à 1'03''). Sur un parcours particulièrement boueux, une Suissesse s’est mise en évidence : Jolanda Neff. Partie prudemment, la Saint-Galloise est parvenue à remonter jusqu’au 4e rang. Il lui aura manqué 15'' pour fêter son premier podium de la saison. Alessandra Keller (8e), Sina Frei (9e) et Nicole Koller (10e) ont également terminé dans le top 10.

Les ZSC Lions ne savent plus gagner à domicile Klas Dahlbeck jubile après le 3-1 provisoire de Davos. Les Grisons l'emporteront finalement 3-2. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Dans l'unique rencontre dominicale de National League, les ZSC Lions ont concédé leur deuxième défaite de la semaine. Battus en prolongation par Zoug, mardi, les joueurs de Marc Crawford ont à nouveau perdu sur leur glace, cette fois-ci contre Davos (2-3). Face aux Grisons, les Zurichois avaient pourtant ouvert le score par Dean Kukan (22e) - son premier but de la saison -, avant que la situation ne se détériore. Entre les 25e et 39e minutes, Robin Zumbühl, titularisé dans la cage zurichoise, aura capitulé sur des essais de Simon Knak, du Tchèque Matej Stransky et du Suédois Klas Dahlbeck. Pour le HC Davos, il s'agit de son troisième succès à l'extérieur, sur un total de sept.

Qualification de l'Euro 2024: pas de match en Israël pour la Suisse Murat Yakin et ses hommes n'iront pas en Israël Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'UEFA a anticipé sa décision quant à la tenue du match qualificatif de l'Euro 2024 Israël - Suisse. Celui-ci n'aura pas lieu jeudi comme prévu à Tel Aviv. L'équipe dirigée par Murat Yakin se réunira néanmoins comme prévu à Zurich dans la matinée. Un nouveau programme pour ce regroupement sera communiqué. La guerre qui a éclaté samedi entre Israël et le Hamas rendait impossible l'organisation de cette rencontre.