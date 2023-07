Wawrinka qualifié ++ Liverpool: Jordan Henderson dit adieu

Servette FC: une métamorphose étonnante Crivelli (� gauche) et Rouiller furent 2 des acteurs majeurs du SFC mardi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A-t-il reconnu son ancienne équipe devant sa télévision ? Alain Geiger a dû se frotter les yeux devant le spectacle - emballant - proposé par le Servete FC mardi face au Racing Genk. Les Servettiens ont obtenu un nul 1-1 qui entretient l'espoir d'une qualification pour le troisième tour préliminaire de la ligue des Champions. En quelques semaines seulement, René Weiler a, en effet, métamorphosé le visage du Servette FC. L'équipe qui s'efforçait de jouer comme Manchester City évolue désormais dans le registre d'une formation de Championship, cette deuxième division anglaise où le combat et le jeu vertical sont les vertus cardinales. Le Servette de Crivelli Enzo Crivelli personnifie à merveille ce nouveau visage du Servette FC peint par René Weiler. Celui que son ancien coéquipier Gaël Clichy décrit comme "un cactus auquel il vaut mieux ne pas se frotter" a pesé de tout son poids dans la surface, a multiplié les appels en profondeur sans oublier de suppléer sur la ligne son gardien à la 96e minute. Ce n'était donc pas surprenant de le voir touché au visage en fin de rencontre. "On espère que cela n'est pas grave", grimaçait René Weiler qui redoutait une fracture du nez pour son attaquant. Samedi pour la venue du FC Zurich, Enzo Crivelli sera très certainement remplacé par Jérémy Guillemenot. Sur le banc au coup d'envoi des deux premiers matches officiels de la saison, le transfuge du FC St-Gall trouvera-t-il sa place dans le Servette de René Weiler ? La question est ouverte dans la mesure où son profil ne correspond pas vraiment au jeu prôné par l'entraîneur. Guillemenot et Stevanovic dans le moule ? Le grand défi de René Weiler sera de convaincre Jérémy Guillemenot mais aussi Miroslav Stevanovic, le grand absent du match aller, qu'ils peuvent entrer dans le moule de ce nouveau Servette. Mardi à l'heure de l'analyse, l'entraîneur reconnaissait toutefois que son équipe "ne pouvait pas jouer toutes les rencontres comme celle de ce soir". Il y aura donc des jours où il conviendra de poser le pied sur le ballon comme savent si bien le faire un Guillemenot, un Stevanovic et aussi un Thimothé Cognat dont la performance contre Genk mérite bien des louanges. Il est vrai que ce match aller fut d'une rare intensité. Pour leur première sortie officielle de la saison, les Belges ne s'attendaient sans doute pas à se mesurer à une telle opposition. Le Racing Genk demeure toutefois le favori de cette double confrontation. Mercredi prochain devant leur public, les Belges auront largement les moyens de développer ce football séduisant qu'ils ont su réciter par instants à Genève. L'introduction de Mike Tresor à la pause leur a notamment permis d'élever le curseur. Pour René Weiler et les Servettiens, il serait préférable que son transfert à Brentford se finalise ces toutes prochaines heures...

Super League: Lugano sans pitié pour le SLO Danho (en rouge) en �chec face � Grgic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Stade Lausanne-Ouchy a été battu pour sa première dans l'élite du football suisse. En conclusion de la 1re journée de Super League, le club vaudois s'est incliné 3-0 à la Pontaise contre Lugano. Les Tessinois, plus réalistes, ont marqué par Steffen (9e), Celar (48e) et Amoura (63e). Bottani a délivré la passe décisive sur les deux premières réussites, Steffen sur la dernière. Comme il fallait s'y attendre, Lugano a globalement fait preuve de davantage d'équilibre et de cohérence que son adversaire, qui n'a toutefois pas démérité. Le SLO a en effet parfois réussi de belles choses sur le plan offensif, se créant même plusieurs occasions. Hamdiu a notamment tiré sur le poteau (31e). Par contre, les promus vaudois ont affiché certaines lacunes en défense qu'il faudra corriger rapidement, sous peine de vivre une saison difficile. Engager un véritable patron expérimenté dans ce secteur semble indispensable.

ATP: Wawrinka qualifié à Umag Pas de probl�me pour Wawrinka mercredi � Umah Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stan Wawrinka (ATP 72) a réussi son entrée au tournoi ATP d'Umag. Le vétéran vaudois âgé de 38 ans a battu au 1er tour le qualifié autrichien Filip Misolic (ATP 129) en 63 minutes, 6-3 6-2. Il n'y aura toutefois pas de derby entre Suisses en 8es de finale dans la ville balnéaire croate. Le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 83) a en effet été dominé par l'Argentin Federico Coria (ATP 108). Ce dernier s'est imposé 6-4 6-2 en 1h56. Hüsler a vendu chèrement sa peau, notamment dans un huitième jeu du second set interminable. Coria a fini par briser la résistance du Suisse en convertissant sa... neuvième balle de match! Le Zurichois a ainsi perdu d'entrée dans un tournoi pour la 13e fois cette saison. Il avait pourtant mené 4-2 dans la manche initiale avant de perdre le fil de son jeu.

Liverpool: Jordan Henderson dit adieu aux fans Jordan Henderson: son salaire va prendre l'ascenseur en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Jordan Henderson (33 ans) a pris congé des supporters de Liverpool dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. "Je serai toujours un Red jusqu'à ma mort", a dit le milieu de terrain. Après 12 ans avec le club d'Anfield Road, Henderson a succombé aux chants des sirènes provenant d'Arabie saoudite. Il va rejoindre le club d'Al Ettifaq, où il aura comme entraîneur son ancien coéquipier Steven Gerrard, autre légende de Liverpool. Selon les médias, le club saoudien lui permettrait d'au moins tripler son salaire. Jordan Henderson a disputé 492 matches avec les Reds et inscrit 33 buts. Il a notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020), la Coupe d'Angleterre (2022), la Coupe de la Ligue (2012, 2022), le Mondial des clubs (2019) et la Supercoupe d'Europe (2019). Il avait été nommé capitaine en 2015 après le départ de Gerrard.

Une seule rescapée... Viktorija Golubic: une occasion manqu�e � Lausanne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Ladies Open ne semble malheureusement pas être le tournoi des Suissesses. Seule Jil Teichmann aura passé le cap du premier tour. La gauchère affrontera ce jeudi Alizé Cornet (WTA 70), victorieuse 3-6 6-1 6-3 de Viktorija Golubic (WTA 117), la sixième Suissesse en lice lors de ce premier tour. La Zurichoise peut nourrir une montagne de regrets. Elle a, en effet, réussi à deux reprises le break dans la dernière manche pour mener notamment 2-0, puis 3-2 40-0. Seulement, elle n'a pas su trouver le relâchement suffisant pour conclure cette partie qui lui tendait les bras. Partenaires occasionnelles en double, Alizé Cornet et Jil Teichmann (WTA 124) s'affronteront pour la seconde fois cinq ans après un premier tour à Lugano remporté 7-6 6-0 par la Française. En panne de résultats cette année, Jil Teichmann bénéficie d'une belle occasion de se qualifier pour la première fois de l'année pour les quarts de finale d'un tournoi WTA 250.

Mondial dames: le Canada élimine l'Irlande Adriana Leon jubile apr�s son but Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Championnes olympiques en titre, les Canadiennes ont décroché leur premier succès dans le Mondial. Elles ont battu l'Irlande 2-1 et ainsi pris provisoirement la tête du groupe B. Après leur nul inaugural contre le Nigeria (0-0), les joueuses de Bev Priestman ont souffert pour venir à bout des Girls in Green, déjà très combatives face à l'Australie en ouverture malgré leur défaite (1-0). Sous le déluge de Perth, les Irlandaises ont même ouvert le score grâce à un corner direct de Katie McCabe (4e). Sous pression, les Canadiennes ont réagi en toute fin de première période grâce à un but contre son camp de Megan Connolly (45e), avant d'être libérées par Adriana Leon (54e). Avec quatre points, le Canada prend la tête du groupe B en attendant le match Australie-Nigeria jeudi (12h00) à Brisbane. Les "Matildas" seront qualifiées pour les 8es de finale en cas de victoire. L'Irlande, après deux défaites, est en revanche déjà éliminée.

Simona Waltert manque le coche à Lausanne Simona Waltert s'est inclin�e d�s le 1er tour � Lausanne Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Quart de finaliste l'an dernier à Lausanne, Simona Waltert (WTA 132) a échoué dès le 1er tour du Ladies Open. La Grisonne s'est inclinée 2-6 6-3 6-3 devant la tête de série no 3 Ana Bogdan (WTA 39). Simona Waltert avait pourtant tout pour bien faire, elle qui menait 3-2 service à suivre mardi au moment où cette rencontre a été interrompue. Mais elle a manqué son affaire mercredi après-midi à la reprise, perdant les quatre jeux disputés tout en n'inscrivant que quatre points.

Desplanches échoue en demi-finales du 200 m 4 nages Desplanches a connu l'�limination en demi-finales du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches ne disputera pas la finale du 200 m 4 nages jeudi aux Mondiaux de Fukuoka. Le Genevois n'a pu faire mieux que 1'58''29 en demi-finales, un chrono synonyme de 14e place. Comme l'an dernier à Budapest, Jérémy Desplanches n'est donc pas parvenu à se hisser en finale des championnats du monde. Il a manqué le coche pour un peu plus d'une seconde. Le coup est dur pour le médaillé de bronze des JO 2021, qui n'a pas non plus réussi à accrocher une limite qualificative pour les JO de Paris 2024. Le vice-champion du monde 2019 avait pourtant réalisé un prometteur 1'58''00, son meilleur temps depuis les Jeux de Tokyo (1'56''17, record de Suisse). Mais il n'est pas parvenu à enchaîner. "C'est nul. Je suis parti trop lentement. Mon premier 100 mètres n'était pas bon du tout", a-t-il réagi au micro de la RSI.

O'Callaghan bat le RM de Pellegrini sur 200 m libre Mollie O'Callaghan (2e depuis la droite) a effac� un "vieux" record du monde mercredi � Fukuoka Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT La finale du 200 m libre dames a tenu toutes ses promesses mercredi aux Mondiaux de Fukuoka. Mollie O'Callaghan s'est parée d'or en effaçant le "vieux" record du monde de Federica Pellegrini. L'Australienne de 19 ans a nagé en 1'52''85, améliorant de 0''13 la marque établie par la légende italienne lors des Mondiaux 2009 à Rome avec une combinaison en polyuréthane. Elle a devancé de 0''16 sa compatriote Ariarne Titmus, sacrée dans ces joutes sur 400 m avec un record du monde à la clé, au prix d'un superbe finish. Sacrée sur 100 m libre en 2022 à Budapest, Mollie O'Callaghan a cueilli son deuxième titre mondial individuel, le cinquième au total. Elle s'était déjà parée d'or sur 4x100 m libre à Fukuoka, là aussi en signant un record du monde. A noter que la médaillée de bronze, la Canadienne Summer McIntosh (16 ans), a établi un nouveau record du monde junior (1'53''65) au terme d'une course somptueuse.

Yverdon engage un international camerounais Le Camerounais Samuel Gouet (14, � droite) a sign� pour 2 ans � Yverdon Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Le promu Yverdon poursuit ses emplettes sur le marché des transferts alors que la saison de Super League a déjà démarré. Le club vaudois annonce l'arrivée de l'international camerounais Samuel Gouet. Milieu de terrain plutôt défensif qui a disputé l'intégralité du match face à la Suisse lors du Mondial 2022, Samuel Gouet (25 ans) a signé un contrat portant jusqu'en 2025 avec YS. Il débarque en provenance de Malines.

Messi signe un doublé pour son deuxième match avec l'Inter Miami Messi a brill Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a brillé pour son deuxième match avec l'Inter Miami. L'Argentin a inscrit un doublé et offert une passe décisive dans une partie remportée 4-0 face à Atlanta United, mardi en Leagues Cup à Fort Lauderdale. Déjà auteur d'un somptueux coup franc sur le fil face à Cruz Azul (2-1) pour ses débuts samedi, le capitaine des champions du monde argentins a encore pleinement contribué à la victoire de l'Inter face à Atlanta dans ce tournoi estival, organisé conjointement par la Major League Soccer (MLS) et la fédération du Mexique. Lancé par son ancien coéquipier au FC Barcelone Sergio Busquets, il a ouvert le score dès la 8e minute avant de doubler la mise en reprenant un centre dd Robert Taylor à la 22e minute. Ce dernier a lui aussi marqué un doublé en deuxième période (44e, 53e), servi notamment par Messi sur le dernier but. "Il s'est libéré d'un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d'aborder les matches. Leo est libéré et nous pouvons nous attendre à d'autres performances de ce type", s'est réjoui son compatriote et entraîneur de l'Inter Tata Martino.

Carton plein pour le Japon La joie des Japonaises, qui ont f�t� leur 2e succ�s en 2 matches Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le Japon a fêté mercredi à Dunedin son deuxième succès en autant de matches dans le Mondial. Les Nippones ont battu 2-0 le Costa Rica, qui a subi pour sa part sa deuxième défaite dans ce groupe C. Les Japonaises ont forcé la décision en première période grâce à deux buts inscrits en deux minutes par Hikaru Naomoto (25e) et Aoba Fujino (27e). Elles obtiendront leur ticket pour les 8es de finale si l'Espagne ne s'incline pas face à la Zambie (9h30). Le Japon, qui avait écrasé la Zambie 5-0 pour son entrée en lice, et l'Espagne en découdront lundi prochain avec vraisemblablement la 1re place du groupe en jeu. La Suisse retrouvera l'une de ces deux équipes si elle accède aux 8es de finale.

Desplanches 4e des séries du 200 m 4 nages Desplanches a sign� un prometteur 4e temps lors des s�ries du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a brillé dans les séries du 200 m 4 nages aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois a signé le 4e temps, en 1'58''00. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Duncan Scott (1'57''76), le favori Léon Marchand se qualifiant quant à lui en 9e position (1'58''38). Médaillé de bronze des JO 2021, Jérémy Desplanches a réussi son meilleur temps de la saison pour se hisser en demi-finales (dès 14h29 heure suisse). Il n'avait plus nagé aussi vite dans sa discipline de prédilection depuis les Jeux de Tokyo, où il avait porté son record de Suisse à 1'56''17 pour se parer de bronze. Jérémy Desplanches a pour objectif à Fukuoka de se qualifier pour la finale, prévue jeudi. Le vice-champion du monde 2019 avait été éliminé dès les demi-finales lors des Mondiaux 2022 de Budapest, avant d'échouer au 4e rang des championnats d'Europe quelques semaines plus tard à Rome. Les deux autres Helvètes en lice mercredi ont connu l'élimination dès les séries. Le Genevois Nils Liess - aligné avant tout pour se tester dans l'optique du 4x200 m libre - s'est classé 48e sur 100 m libre en 50''24, Nina Kost terminant quant à elle 33e du 50 m dos en 29''00.

Servette FC: il y avait la place pour gagner Ren� Weiler: des regrets mais aussi des certitudes. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Nous méritions de gagner", affirme sans détouer René Weiler. L'entraîneur du Servette FC tenait toutefois à saluer la performance de son équipe. "Nous avons eu les occasions pour l'emporter. Je suis très satisfait de la prestation de mon équipe, lâche-t-il. Elle a bien joué avec le ballon. Sans le ballon aussi. Il y avait de l'agressivité dans les duels. Mais en face, il y avait aussi une grande équipe. Genk a porté le danger à chaque fois que le ballon était en sa possession." René Weiler annonce la couleur pour le match retour. "Nous ne le jouerons pas de la même manière que ce soir, glisse-t-il. Genk non plus d'ailleurs." Le Servette FC sera très certainement un brin plus calculateur en Belgique. "Cela va être assez dur...", résume l'entraîneur. "Notre solidarité fut la clé ce soir", se félicite pour sa part le buteur Steve Rouiller. Le Valaisan veut croire que la moitié du chemin a été parcourue. "Nous n'avons pas à rougir de notre performance ce soir. Elle nous donne de l'espoir pour le match retour, dit-il. Nous passerons si nous nous montrons plus précis dans le dernier geste." Comme son entraîneur, Steve Rouiller a le sentiment que le Servette FC méritait mieux que ce 1-1. Qui ne l'élimine toutefois pas au coup d'envoi du match retour. Steve Rouiller reconnait que le Servette FC de René Weiler joue un autre football que celui d'Alain Geiger. "Il est fait effectivement de beaucoup de courses, dit-il. Mais il reste encore bien des choses à peaufiner." Le plus vite sera le mieux.