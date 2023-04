Wawrinka s'effondre ++ Le Barça contre-attaque

Wawrinka ne défiera pas Djokovic au 2e tour Stan Wawrinka d�j� sorti � Banja Luka Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 84) ne défiera pas le no 1 mondial Novak Djokovic en 8e de finale de l'ATP 250 sur terre battue de Banja Luka. Le Vaudois a chuté dès le 1er tour lundi en Bosnie-Herzégovine. Le triple vainqueur de Grand Chelem s'est incliné 1-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Français Luca van Assche (ATP 87), seul membre du top 100 du classement ATP à être âgé de moins de 19 ans. Il a laissé filer une partie qu'il n'aurait jamais dû perdre. Impérial dans un premier set dont il a gagné les cinq premiers jeux, Stan Wawrinka a manqué le coche dans la deuxième manche. Il a pourtant bénéficié de sept balles de break au total dans ce deuxième set - dont quatre à 5-5 -, sans parvenir à concrétiser. Largement dominé au tie-break par le champion junior de Roland-Garros 2021, le Vaudois de 38 ans a pourtant eu sa chance dans la troisième manche. Il a ainsi mené 3-1 service à suivre. Mais il s'est ensuite effondré pour perdre cinq des six derniers jeux.

Laporta: le Barça n'a "jamais rien fait pour obtenir un avantage" Joan Laporta assure que le Bar�a n'a rien � se reprocher dans l'affaire du pr�sum� sandale arbitral Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Le FC Barcelone, secoué depuis deux mois par un scandale arbitral, n'a "jamais rien fait pour obtenir un avantage sportif", a assuré lundi son président Joan Laporta. Celui-ci dénonce une "campagne de dénigrement" à l'encontre du club catalan. Le Barça n'a jamais eu "pour objectif final ou pour intention de fausser la compétition", a déclaré le dirigeant catalan lors d'une conférence de presse consacrée au rôle du FC Barcelone dans une affaire de paiements à un ancien haut responsable arbitral. Le club "n'avait pas la capacité de désigner des arbitres" et n'était donc pas en mesure de "modifier les résultats sportifs", a insisté M. Laporta. Le FC Barcelone se trouve dans la tourmente depuis la révélation début février par des médias espagnols de versements d'argent suspects effectués vers des entreprises détenues par l'ancien no 2 de l'arbitrage espagnol, Jose Maria Enriquez Negreira. Ces révélations ont conduit la justice espagnole à inculper mi-mars le club catalan et ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) pour "corruption entre particuliers dans le secteur sportif", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce". D'après le parquet, le club catalan aurait versé plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira entre 2001 et 2018, en échange de conseils sur des questions arbitrales. Ces paiements auraient été interrompus quand M. Negreira a quitté ses fonctions au sein du comité technique arbitral (CTA) espagnol. Accord verbal Le Barça "a conclu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel" avec Negreira "afin qu'en sa qualité de vice-président du CTA et en échange d'argent, il mène des actions tendant à favoriser le FCB (...) et donc dans les résultats des compétitions", a assuré le parquet dans un document judiciaire. Des accusations rejetées lundi par Joan Laporta, pour qui le parquet "n'a pas été en mesure de démontrer que les paiements effectués aux sociétés" détenues par M. Negreira "aient pu influencer les arbitres ou le résultat de quelque match que ce soit". "Ils n'ont pas pu le démontrer car ce n'était pas possible", a insisté le président du Barça, en assurant que les services pour lesquels le club a effectué des paiements étaient légaux et documentés. "Il n'y a pas eu de délit de corruption", a-t-il insisté. Le président du FC Barcelone avait déjà assuré dimanche lors d'une assemblée de clubs de supporters du Barça que la justice n'avait "rien" contre le Barça dans cette affaire.

Joana Heidrich bientôt de retour Joana Heidrich (� droite) effectuera son retour la semaine prochaine Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Joana Heidrich est prête à faire son retour, dix mois après sa grave blessure à l'épaule droite. Elle renouera avec la compétition dès le 26 avril à l'occasion du tournoi Elite 16 d'Uberlandia au Brésil, au côté de sa partenaire Anouk Vergé-Dépré. La Zurichoise de 31 ans se réjouit "comme une enfant" de retrouver la compétition, a-t-elle lâché lundi à Berne au cours d'une conférence de presse. Elle a pourtant longtemps ignoré si elle pourrait rejouer un jour au beachvolley. Joana Heidrich se sent désormais prête à se mesurer à nouveau aux meilleures équipes du monde. L'objectif à long terme du duo Heidrich/Vergé-Dépré, qui s'était paré de bronze aux JO de Tokyo en 2021, est de participer au tournoi olympique de 2024 à Paris. Heidrich s'était blessée le 19 juin de l'année dernière aux championnats du monde à Rome, en plein match pour la médaille de bronze, ses cris de douleur faisant le tour du monde. Son épaule droite luxée avait été remise en place sur place, et une opération avait ensuite été effectuée en Suisse.

Ottawa rétablit le financement de la fédération sous conditions Le financement de Hockey Canada a �t� r�tabli par Ottawa et la ministre Pascale St-Onge (� droite) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Le gouvernement fédéral a rétabli dimanche le financement public de la fédération canadienne après dix mois de suspension. L'organisation est soupçonnée d'avoir caché un viol collectif commis par huit joueurs en 2018. "Bien que le financement fédéral n'est qu'une fraction des revenus de Hockey Canada, je souhaite réitérer que ce n'est pas un chèque en blanc", a écrit la ministre fédérale des Sports Pascale St-Onge dans une lettre destinée au nouveau président du conseil d'administration de Hockey Canada. Dans sa lettre, la ministre fédérale des Sports a précisé que plusieurs conditions seraient requises pour que le financement fédéral soit maintenu pour la saison 2023-2024. Elle a également appelé à des "changements durables et des réformes structurelles" au sein de l'organisation chez ses partenaires. Enjeux Pour Pascale St-Onge, Hockey Canada doit s'attaquer aux enjeux "comme les comportements toxiques, la banalisation de la violence sexuelle et la culture du silence, qui a trop souvent défrayé la chronique". "Il n'y a aucune raison pour que de telles situations continuent d'être un fléau au hockey ou dans tout autre sport", estime-t-elle. "La journée d'aujourd'hui marque une étape importante pour Hockey Canada dans son parcours afin de regagner et maintenir la confiance de la population canadienne", a souligné dans un communiqué le président du conseil d'administration de la fédération, Hugh Fraser, rappelant qu'il reste "du travail à faire pour changer la culture de notre sport". En mai 2022, le Canada a appris avec stupeur que huit joueurs de l'équipe nationale juniors de 2018 avaient été accusés d'agression sexuelle en groupe sur une jeune femme. Et que la fédération avait étouffé l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime. Fonds secret Le règlement avait notamment été acquitté via un fonds secret subventionné en partie par les cotisations des jeunes hockeyeurs canadiens. Mais les semaines de dénégations des dirigeants de la fédération qui ont cherché à minimiser les faits ont davantage ébranlé la population. Une attitude qui a poussé les sponsors et les autorités d'Ottawa à réagir à plusieurs reprises. Dans le sillage de ce scandale, le financement public de la fédération canadienne de hockey sur glace a été suspendu par le gouvernement en juin. En octobre, la fédération avait annoncé la démission de son président, Scott Smith, et de l'ensemble de son conseil d'administration. De leur côté, les équipementiers sportifs Nike et Bauer et la chaîne de restauration Tim Hortons avaient retiré leur soutien au programme masculin de Hockey Canada.

Un dixième titre pour les Etats-Unis La capitaine am�ricaine Hilary Knight (21) inqui�te la gardienne canadienne Sandra Abstreiter. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Surprise de taille à Brampton ! Le Canada a perdu devant son public la finale du Championnat du monde. Les Canadiennes se sont inclinées 6-3 devant les Américaines. Menés 3-2 à l'appel du troisième tiers, les Etats-Unis ont renversé la table dans une ultime période bien improbable avec notamment trois buts inscrits en l'espace de 62''. La capitaine Hilary Knight a marqué deux buts en supériorité numérique lors de cette fin de match. Auparavant, elle avait signé le 2-2. Les Etats-Unis ont cueilli le dixième titre de leur histoire, le premier depuis 2019.

Un dimanche riche de surprises Touch� au dos, Giannis Antetokounmpo pourra-t-il rejouer cette saison ? Image: KEYSTONE/AP/Jess Rapfogel Meilleure équipe de la saison régulière avec ses 58 victoires, Milwaukee est tombé de haut lors de son entrée en lice lors des play-off. Les Bucks se sont inclinés 130-117 à domicile devant Miami. Plus grave encore, Milwaukee a perdu Giannis Antetokounmpo, blessé au dos après avoir été victime d'une faute de Kevin Love dans le premier quarter. Le pivot grec est revenu sur le parquet un court instant durant le deuxième quarter avant de regagner définitivement les vestiaires. La durée de son indisponibilité conditionnera, bien sûr, l'avenir des Bucks dans ses séries finales. Dernier qualifié de la Conférence Est après sa victoire en play-in face à Chicago, Miami a également perdu un joueur lors de cet Acte I. Tyler Herro s'est, en effet, cassé la main droite juste avant la mi-temps. Avec ses 35 points et ses 11 assists, Jimmy Butler a été le grand homme du match. Crédité d'un 15 sur 27 au tir, il a mené à la victoire une équipe portée par une adresse remarquable avec ses 59,5% de réussite avec notamment un 15 sur 25 au tir. Les Lakers et les Clippers assurent Deux autres équipes se sont imposées à l'extérieur dimanche. Les Lakers ont gagné 128-112 à Memphis grâce notamment aux 29 points de Rui Hachimura qui a su évoluer dans le même registre que LeBron James (21 points) et qu'Anthony Davis (22 points). Touché à la main droite, Ja Morant, l'arme absolue des Grizzlies, risque comme Giannis Antetokounmpo de rater la suite de ces play-off. Il a inscrit 18 points pour un temps de jeu de 30 minutes avant de s'asseoir sur le banc lors du quatrième quarter. La douleur était trop forte. Enfin Kevin Durant a connu pour la première fois l'amertume de la défaite avec Phoenix. Sur leur parquet, les Suns se sont inclinés 115-110 devant les Clippers. Auteur de 38 points, Kawhi Leonard a sorti le grand jeu pour permettre à l'autre franchise de L.A. de prendre la main dans cette série.

Les Bruins en grands favoris, les Devils parmi les outsiders Boston s'avance en immense favori dans les play-off de NHL qui démarrent dans la nuit de lundi à mardi. Les Celtics ont survolé les débats en saison régulière, cumulant 135 points en 82 matches. Côté suisse, les regards seront avant tout braqués sur les jeunes Devils et leur colonie helvétique. La quête du Presidents' Trophy n'offre absolument aucune garantie. Tampa Bay en avait d'ailleurs fait l'amère expérience en 2018/19: impressionnant vainqueur de la phase préliminaire avec 128 points, le Lightning avait échoué dès le 1er tour des séries finales, balayé 4-0 par Columbus. La franchise floridienne s'est parfaitement rattrapée depuis, remportant deux Coupes Stanley consécutives avant d'être stoppée en finale au printemps 2022 par l'Avalanche du Colorado. Mais on ne veut pas avoir à se montrer aussi patient du côté de Boston, où on a bien l'intention de capitaliser immédiatement pour mettre fin à une disette de douze ans. Pastrnak en leader offensif Les Bruins s'appuient sur un effectif pléthorique, emmené par le "sniper" tchèque David Pastrnak (113 points, dont 61 buts), les vétérans Brad Marchand et Patrice Bergerin ou le solide défenseur suédois Hampus Lindholm (meilleur différentiel de la Ligue, +49). Ils peuvent aussi compter sur deux portiers de très haut niveau avec Linus Ullmark (93,8% d'arrêts) et Jeremy Swayman (92%). Boston attend donc une Coupe Stanley depuis 2011, année de son sixième sacre obtenu aux dépens des Vancouver Canucks. Depuis, les Bruins ont échoué à deux reprises en finale, en 2013 face à Chicago et en 2019 face à St. Louis. Ils restent qui plus est sur une élimination subie dès le 1er tour des play-off, face aux Carolina Hurricanes (4-3 dans la série). Mais le vent a tourné depuis. Jim Montgomery est arrivé sur le banc, insufflant un esprit conquérant qui a permis aux Bruins de battre les records de points et de victoires (65) sur une saison régulière. La franchise du Massachusetts doit concrétiser, et son 1er tour face à des Florida Panthers contraints de batailler (presque) jusqu'au bout pour leur place en play-off aura valeur de test. Les Devils un peu tendres? Pour les Boston Bruins, la concurrence s'annonce de toute manière particulièrement rude dans leur propre Conférence. Deuxièmes et troisièmes à l'Est avec respectivement 113 et 112 points, les ambitieux Carolina Hurricanes et les New Jersey Devils affichent un bilan plus flatteur que la meilleure formation de la Conférence Ouest, les Vegas Golden Knights (111 points). Les Devils retrouvent les play-off pour la première fois depuis la saison 2017/18, la première de leur capitaine Nico Hischier en NHL. Brillant en attaque (80 points, son record, avec un différentiel de +33), solide sur le plan défensif, le centre valaisan symbolise parfaitement la montée en puissance de son équipe: New Jersey a cumulé 49 points de plus que durant l'exercice 2021/22! Emmenée par la star de 21 ans Jack Hughes (99 points), la franchise de Newark a déjoué tous les pronostics jusqu'ici. Mais la jeunesse de son effectif, synonyme d'inexpérience, pourrait bien s'avérer rédhibitoire en play-off. Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - voire Akira Schmid - devront en tout cas sortir le grand jeu au 1er tour face aux éternels rivaux des Devils, les New York Rangers. Colorado pour un doublé La majorité des Suisses présents dans ces play-off évolue du côté de Newark. Mais c'est probablement Denis Malgin qui a de quoi se montrer le plus ambitieux, même s'il a manqué sur blessure le dernier match de la saison régulière. Le Soleurois s'est fait une place au sein de l'Avalanche du Colorado, qui a les moyens de défendre victorieusement la Coupe Stanley conquise l'an dernier. L'absence du capitaine Gabriel Landeskog, qui a manqué toute la saison sur blessure, ne semble pas trop perturber l'équipe de Denver. Portée par Nathan MacKinnon (111 points en saison régulière) et Mikko Rantanen (105), celle-ci se frottera au 1er tour au Kraken de Seattle, qui jouera la première série de sa courte histoire. Un autre Helvéte n'entame pas ces play-off dans les meilleures dispositions: Kevin Fiala. Le St-Gallois a manqué 13 des 16 derniers matches des Kings, qui défieront au 1er tour les Oilers de Connor McDavid. Dernier Helvète engagé dans ces séries, Nino Niederreiter affiche en revanche la forme sous le maillot des Jets. Ceux-ci font également figure d'outsiders, face aux Vegas Golden Knights.

La pression change de camp Un h�ros nomm� Damien Brunner. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bienne et Genève-Servette ont gagné à domicile lors des deux premiers matches de la finale des play-off. Les deux équipes ont bouclé leur week-end avec plusieurs certitudes et quelques incertitudes. Le 27 mars dernier, Mike Künzle climatisait la BernArena à 1’’5 de la sirène, permettant au HC Bienne d’accéder aux demi-finales des play-off. Dimanche soir, Damien Brunner a imité son compère en logeant la rondelle hors de portée de Robert Mayer à 7’’4 du terme de la partie. Face à un Genève-Servette impérial aux Vernets depuis le début des play-off (7 matches, 7 succès), les Biennois étaient dans l’obligation de l’emporter à domicile, sous peine d’être contraints à gagner loin de leur terre. Rester invaincus aux Vernets Avec cette alternance de matches à domicile et à l’extérieur, la pression passe donc à nouveau prioritairement dans le camp de Genevois, qui visent à rester invaincus à domicile. Il n’en demeure pas moins que les hommes de Jan Cadieux ont pris un coup sur la tête, dimanche. Derrières au score depuis la 2e minute, les Aigles avaient bien cru avoir fait le plus dur lorsque Roger Karrer a égalisé à la 56e. C’était sans compter sur Damien Brunner... Sous l'oriflamme d'Olivier Anken Le deuxième but de la soirée de l’ancien attaquant du HC Lugano a tout du symbole. Le no 96 a réalisé sa déviation du bout de la canne, juste sous l’oriflamme installée dans le toit de la patinoire d’un certain... Olivier Anken., le gardien titulaire lors des trois titres seelandais (1979, 1981,1983). Comme si en un éclair, Damien Brunner avait été adoubé par ses pairs pour entrer, lui aussi, dans la légende du club biennois. Mais avant de devenir l’un des hommes symbole d’un hypothétique quatrième titre, Damien Brunner sait pertinemment que le plus dur reste à venir, lui, qui à 37 ans, n'a jamais soulevé le trophée. Box-play genevois au top Car, oui, Genève-Servette a été doublement surpris, dimanche, en encaissant deux buts d'entrée, puis la réussite en toute fin de partie de Brunner. Reste que le GSHC possède suffisamment d’arguments pour renouer avec le succès, et ce dès ce mardi. Depuis le début de la série, le box-play des protégés de Jan Cadieux a systématiquement pris le dessus, sur le power-play de leurs rivaux. De plus, lors des deux matches disputés, les Lémaniques ont à chaque fois cadré plus de frappes que leurs adversaires. En power-play, ils ont même inscrit un précieux 2-0 lors de l’acte 1. Tenir ses nerfs Mais si Genève-Servette veut s’éviter une trop longue série, Marco Maurer et consorts devront tenir leurs nerfs. Il n’est pas acceptable de concéder quatre pénalités en 4’27’’, comme dimanche. C’est là, l’une des clés de cette série. Face à des Biennois, plus zen, qui patinent comme des fous, les Genevois aiment à durcir le jeu, flirtant parfois avec la légalité. Entre le rationnel et appliqué mais parfois trop fautif Genève et un Bienne qui veut imprimer son rythme coûte que coûte, la série pourrait bien ne s'achever que la semaine prochaine, soit en six ou sept rencontres.

La Suisse perd la finale de la 3e place contre la Tchéquie Les Suissesses ont une nouvelle fois �chou� au pied du podium. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Au Championnat du monde dames à Brampton (CAN), l'équipe de Suisse s'est inclinée 2-3 contre la Tchéquie lors de la finale pour la 3e place. Comme l'an dernier, la sélection helvétique termine 4e. Déjà battues par les Tchèques dans le tour préliminaire (2-5), les Suissesses ne sont pas parvenues à prendre leur revanche. Elles avaient pourtant ouvert le score dès la 12e minute par Lara Stalder sur leur premier tir cadré ! Elles n'ont, malheureusement, pu tenir cet avantage que 31 secondes avant que les Tchèques n'égalisent et ne prennent l'avantage moins de trois minutes plus tard. Lena Marie Lutz a bien égalisé à 2-2 à la 29e minute, mais les joueuses de l'entraîneur Colin Muller ont encaissé un but décisif à la 38e minute par Denisa Krizova. Les Suissesses ont ensuite manqué leur chance au cours de la dernière période quand elles ont bénéficié d'une double supériorité numérique de plus d'une minute trente. Le sens du sacrifice des Tchèques leur a permis de conserver leur but d'avance. Ainsi, les Suissesses terminent encore une fois quatrième d'un grand événement. Il y a sept mois au Championnat du monde, elles avaient déjà échoué au pied du podium contre ces mêmes Tchèques (2-4). Comme ce fut déjà le cas en 2021 à Calgary et aux Jeux olympiques de Pékin 2022.

Alex Rins (Honda-LCR) s'impose à Austin L'Espagnol Alex Rins s'est impos� � Austin. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR) a remporté à Austin, le Grand Prix des Amériques en MotoGP, devant l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) (2e). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui termine 3e, signe aux États-Unis son premier podium de la saison. Sur l'exigeant tracé d'Austin (Etats-Unis), le grand perdant de cette 3e manche de la saison est l'Italien Francesco Bagnaia: parti en pole position, le champion en titre était en route vers la victoire, mais au septième tour sur 20, il a chuté et abandonné. Un abandon qui a fait les affaires de Rins puisque l'Espagnol, alors dans les talons du pilote Ducati, en a profité pour récupérer la tête de la course. Les rênes acquises, jamais il n'a été inquiété par la concurrence jusqu'à l'arrivée. "Je suis tellement heureux !" a réagi Rins, arrivé cette saison chez Honda-LCR. Le Barcelonais de 27 ans était le seul présent ce week-end à s'être déjà imposé dans la catégorie reine sur le tracé texan (en 2019, avec Suzuki). Il devance à l'arrivée l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), deuxième, et Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'élançait de la septième position sur la grille. "C'était très compliqué (...) mais je suis super content car j'ai vécu des premières courses difficiles, on travaille si dur avec l'équipe", a déclaré le Niçois de 23 ans. L'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac) termine septième. Bagnaia "ne comprend pas" L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), sixièmee du GP, reste leader au championnat devant Bagnaia, désormais à 11 points de son compatriote. "Je ne comprends pas (...) je suis très déçu et assez nerveux car ça n'était pas de ma faute", a déclaré le champion en titre à Canal+ après sa chute. C'est un coup dur pour celui que l'on surnomme "Pecco", qui espérait tant se racheter de sa bévue il y a deux semaines en Argentine, quand il est tombé alors qu'une place sur le podium lui était promise. Au passage, il avait perdu la tête du championnat au profit de Bezzecchi. A Austin, le Turinois sauve toutefois les meubles puisqu'il s'est imposé samedi sur le sprint, un nouveau format de course, plus court que le GP, rapportant davantage de points au championnat. Grâce à cette victoire, Bagnaia était revenu samedi soir à un point de son compatriote Bezzecchi au classement général, avec l'espoir de récupérer la tête du classement à l'issue du GP. En vain. Dans les catégories inférieures, en Moto2, le jeune espagnol de 18 ans Pedro Acosta a remporté sa deuxième victoire de la saison, devant l'Italien Tony Arbolino, qui conserve les rênes du classement général, à l'issue intense bataille jusqu'au drapeau à damiers. En Moto3, l'Espagnol Ivan Ortola, 18 ans, s'est imposé pour la première fois de sa carrière en GP. L'Espagnol Daniedo (KTM Tech3), cinquième, reste en tête du championnat, à égalité de points avec le Brésilien Diogo Moreira, quatrième dimanche.

Bienne finit par l'emporter à 7 secondes de la fin Fabio Hofer (en rouge) ouvre le score pour Bienne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deux buts inscrits dans les 2 premières minutes et un goal à 7'' de la fin ont permis à Bienne de remporter l'acte II de la finale des play-off face à Genève-Servette (3-2). Il y a 1-1 dans la série. Les 6562 spectateurs sont passés par mille et une émotions. Avant même le but vainqueur de Damien Brunner à 7''4 de la fin, ils ont vécu un début de rencontre pyrotechnique. Bienne a marqué sur ses deux premiers tirs cadrés, Genève-Servette sur son premier. Une offrande de Gaëtan Haas a permis à Fabio Hofer d'ouvrir la marque après 1'17''. Trente-et-une secondes plus tard, Luca Cunti, d'une passe dans le dos, servait Damien Brunner pour le 2-0. Loin de paniquer, les Genevois trouvaient la faille dans la minute suivante, sur une longue relance de Roger Karrer et une passe décisive de Valteri Filppula pour Marco Miranda. Trois buts en 2'55'', quel début de match! Quatre pénalités en six minutes! Dans une ambiance survoltée, les Seelandais ont ensuite continué à imprimer un rythme endiablé. Demeurés lucides bien que dominés jusqu'à la fin de la première période, les Genevois ont ensuite totalement perdu les pédales avec quatre pénalités mineures concédées entre les 22e et 26e minutes. Les Grenat ont évolué au total durant 1'41'' à 3 contre 5, sans que les Biennois ne parviennent à doubler leur avantage. A la 24e minute, Toni Rajala visait le poteau gauche, avant que la rondelle ne soit déviée par le casque de Robert Mayer. Künzle touché En panne de but en avantage numérique, les Seelandais sont ainsi demeurés à portée de fusil de Genevois devenus plus agressifs au fil des minutes. Mike Künzle (34e, coupure au front) a ainsi regagné les vestiaires avant même la seconde pause après une charge appuyée mais pas jugée fautive de Marco Maurer. Dominés dans le jeu - Ramon Tanner a lui aussi tiré sur le poteau (43e) -, les Genevois auront su profiter d'une erreur de marquage pour égaliser à 3'55'' de la fin du temps réglementaire. Laissé étrangement seul dans le slot, Roger Karrer ne se faisait pas prier pour battre Harri Säteri. Mais alors que tout le monde s'attendait à vivre au moins une prolongation, Damien Brunner déviait en pleine lucarne un centre de Luca Cunti. Il faisait ainsi définitivement chavirer la majorité des spectateurs présents. Le troisième acte dans cette série au meilleur des sept matches est agendé à mardi (20h) à Genève.

Super League: resserrement en bas du classement Sio jubile apr�s le deuxi�me but de son �quipe Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Sion s'est imposé 3-1 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 28e journée de Super League. Cela provoque un resserrement en bas du classement dans un championnat très serré, sauf pour le titre. Dominés durant une bonne demi-heure, les Sédunois ont profité au maximum de l'expulsion de Shabani (39e). Balotelli a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période, avant que Sio n'ajoute le numéro deux dès la reprise (46e). Une sortie ratée de Lindner sur un corner a relancé GC, qui a réduit l'écart par Ribeiro (62e). Loosli trouvait ensuite la barre sur un nouveau corner (67e) alors que les Zurichois jetaient toutes leurs forces dans la bataille. Sion aurait toutefois pu s'éviter ces sueurs froides si les Valaisans avaient su exploiter de nombreuses occasions en contre. Ce fut enfin le cas par Cyprien (81e). Trois matches sans défaite L'importance de ce succès n'échappe à personne. Il permet aux Valaisans - invaincus depuis trois matches - de rejoindre le FC Zurich avec 30 points, soit un de plus que Winterthour. Grasshopper, qui en compte 34, peut aussi commencer à s'inquiéter. Au Parc Saint-Jacques, Bâle et Young Boys ont fait 1-1. Les Bernois ont pris les devants par Nsame (8e), mais Amdouni (68e) a répliqué pour des Rhénans qui auraient pu l'emporter au vu de leur domination en seconde période. L'entrée à la pause d'Amdouni a bonifié leur jeu.

Andrey Rublev remporte son premier Masters 1000 Le Russe Andrey Rublev tient enfin un succ�s en Masters 1000. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, a remporté le tournoi de Monte-Carlo en battant en finale le Danois Holger Rune (9e) 5-7, 6-2, 7-5, et ainsi décroché son premier titre en Masters 1000. "Je ne sais pas quoi dire... Dans la troisième manche, à un moment j'ai pensé que je n'avais plus de chance de gagner", a commenté Rublev qui a failli être mené 5-1 dans la manche décisive avant de retourner la situation. "Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de jouer jusqu'au bout parce que mes deux dernières finales (de Masters 1000) j'avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu'au bout", a-t-il ajouté. Privé de drapeau, le Russe a néanmoins profité du soutien du public et l'en a remercié: "En venant du pays d'où je viens, recevoir un tel soutien international, c'est énorme", a-t-il lancé. A 25 ans, Rublev décroche le plus beau titre de sa carrière, après avoir joué deux finales de cette catégorie de tournois, à Monte-Carlo déjà, en 2021, et à Cincinnati, la même année. Les deux joueurs s'étaient affrontés à deux reprises: le Danois s'était imposé l'an dernier au Masters 1000 de Paris en quarts de finale avant de remporter le tournoi en battant en finale Novak Djokovic. En janvier, c'est Rublev qui s'était imposé à l'Open d'Australie en 8es de finale. Après avoir sauvé deux balles de match, il avait bénéficié de l'aide du filet pour marquer le dernier point. Duel de cogneurs Dimanche, le match entre ces deux cogneurs au tempérament de feu n'a pas tenu toutes ses promesses, en particulier comparé au bras de fer australien. Après un échange de mises en jeu en milieu de premier set, Rune a remporté la première manche en bénéficiant d'une grosse faute directe de Rublev sur la balle de break du dernier jeu. Le Russe a immédiatement pris l'avantage dans la deuxième manche pour mener 2-0, mais Rune est revenu à 2-2. Dans la foulée, Rublev a enchaîné quatre jeux pour égaliser à un set partout. Rune a semblé s'envoler vers la victoire dans la troisième manche: il a mené 3-0 et a eu une balle de double break pour mener 5-1. Mais c'est le Russe qui a aligné trois jeux d'affilée puis a réussi le break - en profitant de l'énervement de son adversaire qui a notamment manqué deux smashs d'affilée - pour mener 6-5 et servir pour le match. Il s'est donné trois balles de match consécutives et a conclu sur un ace sur la deuxième.

Nouvelle démonstration de Pogacar dans une classique Le Slov�ne Tadej Pogacar fait aussi un malheur dans les classiques (archive). Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a signé son onzième succès de la saison en remportant en solitaire l'Amstel Gold Race à Valkenburg dans le sud des Pays-Bas. Le Slovène, qui disputait sa première course depuis son succès au Tour des Flandres début avril, s'est imposé devant ses deux derniers compagnons d'échappée, l'Irlandais Ben Healy et le Britannique Tom Pidcock, qu'il a lâchés dans l'ascension du Keutenberg à 30 kilomètres de la ligne. Pogacar est après Eddy Merckx (1975), Jan Raas (1979) et Philippe Gilbert (2017), le quatrième coureur qui réussit le doublé Tour des Flandres - Amstel Gold Race. Les Suisses ont été absents de tous les moments décisifs. Le meilleur d'entre eux fut Marc Hirschi, 36e à 4'06'' un rang devant Mauro Schmid à 5'02''. A noter que la formation suisse Tudor a réussi à classer un coureur dans le top 10 avec le champion du Danemark, Alexander Kamp, 9e à plus de 3 minutes.