Wawrinka/Stricker sacrés en double ++ Parfaite entame du FC Sion

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, parti en pole position, a échoué au pied du podium. Prometteurs 5e et 7e lors des qualifications, les pilotes d'Alfa Romeo-Ferrari Zhou Guanyu et Valtteri Bottas ont quant à eux terminé hors des points.

Red Bull n'a néanmoins pas signé le doublé dimanche en Hongrie, où le double champion en titre a survolé les débats pour s'imposer avec une marge de 33''731 sur Lando Norris. Sergio Perez doit en effet se contenter de la 3e place et accuse désormais 110 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes.

Cette victoire, la 44e au total pour Max Verstappen dans la catégorie-reine du sport automobile, est historique. Il s'agit de la douzième d'affilée pour Red Bull, un record absolu pour une écurie en Formule 1. Sa dernière "défaite" remonte à l'avant-dernière course de la saison 2022, au Brésil.

Le leader du championnat du monde de F1 a devancé de plus de 30 secondes son dauphin Lando Norris (McLaren-Mercedes).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP de Hongrie, fêtant ainsi son 7e succès consécutif et le 9e de la saison.

Associés en Coupe Davis à Trèves en février dernier, Dominic Stricker et Stan Wawrinka s'alignaient pour la première fois dans un tournoi ATP. Ce fut un coup de maître qui permet à Dominic Stricker de remporter un deuxième titre dans l'Oberland après son succès avec Marc-Andrea Hüsler en 2021. Quant à Stan Wawrinka, cette victoire panse les plaies des deux défaites qu'il avait concédées en finale à Gstaad en 2004 avec Marc Rosset et en 2008 avec Stéphane Bohli.

En finale, le Bernois et le Vaudois se sont imposés 7-6 (10/8) 6-2 face à la paire tête de série no 1 du tableau formée du Brésilien Marcelo Demoliner et du Néerlandais Matwe Middlekoop. Les deux Suisses n'ont concédé aucune balle de break. Dans le jeu décisif de la première manche, ils ont toutefois dû écarter une balle de set avant de prendre la main.

A défaut d'avoir livré la marchandise en simple, Dominic Stricker et Stan Wawrinka ont touché l'excellence en double à Gstaad. Ils ont cueilli le titre avec un réel brio.

Stan Wawrinka et Dominic Stricker: une superbe victoire que l'on n'attendait peut-�tre pas...

Stan Wawrinka et Dominic Stricker: une superbe victoire que l'on n'attendait peut-�tre pas... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Enfin, Simona Waltert (WTA 131) et Simona Bandecchi (WTA 428) n'auront pas grand-chose à perdre devant respectivement la Roumaine Ana Bogdan (WTA 49) et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 51).

La tâche la plus ardue sera toutefois pour Céline Naef (WTA 157) opposée à l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 42), tête de série no 2 du tableau.

La jeune Celine Naef affrontera la t�te de s�rie no 2 du tableau au 1er tour � Lausanne

La jeune Celine Naef affrontera la t�te de s�rie no 2 du tableau au 1er tour � Lausanne Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING

Avec son organisation en 4-2-3-1 qui voit notamment Kevin Bua évoluer un cran plus bas et Ilyas Chouaref donner sa pleine mesure en soutien direct de l'attaquant, Didier Tholot a su procurer à son équipe un équilibre que ses prédécesseurs avaient été bien incapables de trouver. Même s'il est bien trop tôt pour tirer des enseignements définitifs surtout pour un club qui est capable à chaque instant de s'inventer des crises, le FC Sion vu ce dimanche à Vaduz fut bien séduisant. Il lui reste désormais à poursuivre dans le même registre vendredi lors de la venue du FC Aarau d'Alex Frei à Tourbillon pour le premier choc de la saison.

On sait toujours jouer au football à Sion ! Les Sédunois ont entamé à Vaduz de la plus belle des manières leur saison dans le "purgatoire" de la Challenge League.

La première journée des Mondiaux en grand bassin de Fukuoka a été marquée par deux records du monde individuels, signés Ariarne Titmus et Léon Marchand.

Les Bleues joueront une deuxième rencontre importante face au Brésil, samedi prochain, pour espérer une qualification en huitièmes de finale. Il leur faudra plus de justesse technique, de construction et d'impacts physiques pour espérer briser le fameux plafond de verre du quart de finale dans un Mondial.

La jeune défenseure Maëlle Lakrar a failli libérer la route de la France en toute fin de match, le ballon touché entre son épaule et sa tête passant toutefois au-dessus du but (88e). Puis, une tête de Kady Diani a touché la barre puis le poteau (90e). Sans rentrer...

Pedro Cachin, qui jouait sa première finale sur le circuit, a signé un ultime break dans le onzième jeu et n'a pas tremblé au moment de conclure. "J'étais nerveux au début. Mais j'ai cherché à rester tout le temps positif", a lâché l'Argentin, en larmes après cette partie, qui fera son apparition dans le top 50 de la hiérarchie lundi.

Cachin s'est imposé 3-6 6-0 7-5 après 2h25' devant le gaucher espagnol (35 ans), qui avait triomphé en 2019 sur la terre battue bernoise. L'Argentin a su trouver un second souffle dans la manche décisive, lui qui menait tranquillement 4-2 avant de concéder trois jeux consécutifs pour se retrouver à un jeu de la défaite.

Le Tessinois (22 ans) avait vécu le même scénario sur cette distance l'an dernier aux Mondiaux de Budapest, terminant 5e des séries - en réussissant alors un record de Suisse en 23''03 - avant de signer le 13e chrono des demi-finales. Mais c'est bien sur 200 et sur 100 m papillon que ses chances de podium sont les plus grandes.

Principal espoir de médaille suisse dans ces joutes, Noè Ponti a connu des émotions contrastées dans cette première journée. Cinquième des séries du 50 m papillon en 23''13, il s'est montré plus lent en demi-finales (23''26). Un chrono synonyme de 13e place et d'élimination.

Le Zurichois de 20 ans a néanmoins obtenu un probant 6e rang sur 400 m libre dimanche à Fukuoka, confirmant son statut de no 2 européen. Noè Ponti a pour sa part échoué en demi-finales du 50 m papillon.

A l'image d'autres favorites comme les Norvégiennes ou les Australiennes, les Pays-Bas se sont fait peur et ont été largement bousculés par les novices portugaises. En fin de match, les Portugaises ont même eu l'occasion d'égaliser après un débordement côté droit (82e).

Les Oranje ont rapidement mené au score grâce à un but de la défenseure Stefanie Van Der Gragt, qui a trompé la gardienne de Servette Chênois Inès Pereira dès la 13e minute. Elles se sont ensuite heurtées à la défense solide du Portugal, qui joue sa première Coupe du monde.

La joie des N�erlandaises apr�s le but de Stefanie van der Gragt (� gauche)

La joie des N�erlandaises apr�s le but de Stefanie van der Gragt (� gauche) Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Les championnes d'Afrique en titre, sans pression, pourront s'en vouloir: sans l'erreur de leur défenseure Lebogang Ramalepe, Fridolina Rolfo n'aurait pas pu égaliser (65e) et elles auraient sans doute au moins obtenu un match nul, le meilleur résultat de leur histoire en Coupe du monde. La Suède, 3e du dernier Mondial, a su faire preuve d'efficacité pour renverser la vapeur.

Très ambitieuses dans le sillage de leur finale olympique perdue aux tirs au but au Japon il y a deux ans contre le Canada, les Suédoises ont eu très chaud, malgré le froid néo-zélandais et une pluie incessante. Leur défenseure Amanda Ilestedt les a délivrées de la tête à la 90e minute, pour un but déjà crucial dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale.

La Suède, vice-championne olympique en 2021, a arraché une victoire in extremis pour son entrée en lice au Mondial dames. Les Suédoises ont renversé l'Afrique du Sud 2-1 dimanche à Wellington.

Amanda Ilestedt (13) jubile apr�s avoir marqu� le but de la victoire pour la Su�de

Amanda Ilestedt (13) jubile apr�s avoir marqu� le but de la victoire pour la Su�de Image: KEYSTONE/AP/John Cowpland

"Mais il y a vraiment trop de choses qui ne fonctionnent pas dans ma tête" en raison de la situation. "Pourquoi on est là? On perd contre des équipes de merde. Et quel est le projet?", demande-t-il. Des questions auxquelles ni Giancarlo Sergi ni le coach Ilias Papatheodorou, tous deux partis moins d'une heure après la fin du match face au Danemark, n'ont pas pu tenter de répondre...

"J'aurais dû célébrer mon mariage à la fin juin, et à la place j'ai choisi de jouer comme toujours en équipe de Suisse. Je serais mieux à la plage", soupire Roberto Kovac, qui regrette aussi les errements de Swiss Basketball en terme de communication. "On m'avait affirmé que Clint (Capela) et Anthony (Polite) seraient là", précise-t-il.

"Pour le moment, on ne gagne ni à cinq ni en 3x3", constate le sniper, pour qui le cinq est une évidence en raison de la forte tradition basketballistique dans son pays d'origine, la Croatie. Mais qui comprend aussi les rêves olympiques des Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture ou Jonathan Dubas.

"Ce n'est pas à moi de dire que tout le monde devrait jouer à cinq", précise Roberto Kovac. "Mais on veut réussir à cinq, en 3x3, en clubs. Ca n'est pas possible en Suisse" avec un si faible réservoir de joueurs de haut niveau.

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le basket suisse? "Il y a tout qui ne va pas. Les clubs, la fédération, l'organisation. Nous sommes les uns contre les autres. Nous devrions vraiment nous parler et être honnêtes les uns envers les autres", peste l'arrière d'Olympic, qui regrette notamment l'absence des adeptes du 3x3.

"Mais je dois plaider coupable, je suis Roberto Kovac", ironise-t-il. "J'étais à 1/7 à 3 points au Kosovo, et à 1/9 à 3 points contre le Danemark. Les gens qui ne connaissent rien au basket suisse pourront dire que c'est de ma faute. Mais le problème n'est pas là", explique-t-il.

Quatrième Helvète en lice dimanche, Marius Toscan a également échoué dès les séries, sur 400 m 4 nages, sa seule course dans ces joutes (top 8 en finale). La déception était en revanche de mise: 17e en 4'21''24, il est resté à plus d'une seconde de son meilleur temps établi en mars aux Vernets lors des championnats de Suisse.

"Ca n'était pas mal du tout. C'était assez rapide, et surtout ça n'était pas dur", s'est-il réjoui. "C'est un bon indicateur. Je suis en forme, je suis reposé et rasé. Tous les voyants sont au vert pour que je réussisse un bon chrono", sur 200 m 4 nages, sa discipline fétiche dont les séries sont prévues mercredi.

Deuxième Suisse à faire son entrée dans le bassin nippon, Noè Ponti s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon (dimanche dès 13h23) avec le 5e temps des séries. Et le Tessinois a signé un temps canon: 23''13, soit à 0''09 seulement de son record national. "Et j'avais l'impression de pouvoir nager plus vite", a-t-il glissé.

Freiné par une blessure à un nerf du cou à la fin de l'hiver, Antonio Djakovic a décroché la 8e et dernière place pour la finale programmée dimanche dès 13h02 (heure suisse). Le vice-champion d'Europe du 200 et du 400 m libre a nagé en 3'45''54, soit de loin son meilleur temps de l'année. "Je suis très content", a-t-il lâché.

Ponti vise une première médaille mondiale en grand bassin

Les espoirs suisses de médaille reposent exclusivement sur les épaules de Noè Ponti dans les Mondiaux en grand bassin qui démarrent dimanche à Fukuoka.

Jérémy Desplanches est encore un peu "juste", Antonio Djakovic et Roman Mityukov un peu "tendres". L'exploit pourrait venir de Lisa Mamié.

Médaillé de bronze surprise aux JO de Tokyo 2021 sur 100 m papillon, vice-champion d'Europe dans la discipline en 2022 et triple médaillé dans le cadre de Mondiaux en petit bassin, Noè Ponti n'a que 22 ans mais n'a déjà plus qu'une lacune à son palmarès: un podium dans des championnats du monde en grand bassin. Il peut la combler au Japon.

Le Tessinois sera une nouvelle fois engagé sur tous les fronts. Et ce dès dimanche à l'occasion des séries du 50 m papillon, la distance dans laquelle ses chances de médaille sont les plus minces (10e temps parmi les engagés, en tenant compte des chronos établis l'été dernier), et dont la finale est programmée lundi.

Un programme très copieux

Noè Ponti tentera ensuite sa chance sur 200 m papillon, dont les séries auront lieu mardi (4e temps parmi les engagés). Il aura droit à un seul jour "off" après avoir - si tout va bien - enchaîné six courses en quatre jours. Tiendra-t-il le choc sur 100 m papillon, dont les séries sont prévues le vendredi 28 et la finale le 29?

Cela n'avait pas été le cas à Budapest, théâtre des Mondiaux 2022. Convaincant sur 50 m papillon, brillant sur 200 m avec une 4e place à 0''68 du podium et solide en séries puis en demi-finales sur 100 m, il avait craqué dans les derniers mètres de la finale après avoir viré en 3e position. Mais c'est le Covid-19 qui avait fini par le terrasser.

Noè Ponti avait en revanche rempli sa mission six semaines plus tard lors des Européens de Rome où, malgré une forme pas optimale, il avait pu tout donner dans le 100 m papillon qui était sa première épreuve dans ces joutes. Il aborde les Mondiaux 2023 en confiance, et en pleine possession de ses moyens.

Sans Dressel ni Milak

Le Tessinois est qui plus est "débarrassé" de deux de ses grands rivaux. Le champion olympique du 100 m papillon Caeleb Dressel n'est pas parvenu à se qualifier (il vient de renouer avec la compétition), alors que le vice-champion olympique et champion d'Europe Kristof Milak a déclaré forfait.

Mais la concurrence reste rude. Sur 100 m papillon, le Canadien Josh Liendo Edwards a nagé en 50''36 cette année et le Français Maxime Grousset en 50''61, alors que le record de Suisse se situe à 50''74 depuis Tokyo 2021. Sur 200 m, Tomoru Honda (1'52''70 en décembre dernier) et le prodige Léon Marchand (1'53''37 aux Mondiaux 2022) évoluent un ton au-dessus de Noè Ponti (1'54''20 à Budapest 2022).

N'empêche que le Tessinois est un homme de grands rendez-vous. Et, même s'il a tenu à souligner que cet exercice 2022 n'était qu'une année d'essai dans l'optique des JO 2024, il donnera tout pour accrocher une première médaille mondiale en grand bassin. Et s'il y parvient sur 200 m, tout sera possible sur 100 m.

Desplanches vise la finale...

L'autre médaillé de bronze des JO 2021 Jérémy Desplanches est encore loin de ces considérations. Tokyo avait marqué la fin d'un cycle fabuleux mais ô combien éprouvant: il était devenu champion d'Europe du 200 m 4 nages en 2018 et vice-champion du monde en 2019 avant de devoir repousser d'un an son rêve olympique pour cause de pandémie.

Le Genevois de bientôt 29 ans a depuis changé d'encadrement, rejoignant le très exigeant Philippe Lucas à Martigues pour relever un ultime défi: cueillir une médaille olympique à Paris. Mais la route fut parsemée d'embûches, avec notamment un Covid puis un lumbago qui l'avaient affaibli l'an dernier alors qu'il peinait déjà à digérer un régime d'entraînement plus contraignant.

Jérémy Desplanches est sur la bonne voie. Revanchard après sa double déception de 2022 (élimination en demi-finales des Mondiaux, 4e place aux Européens), il a retrouvé le plaisir de nager. Il n'est toutefois pas encore prêt à lutter pour le podium, et vise une place en finale dans une épreuve promise au Français Léon Marchand. Les séries du 200 m 4 nages sont prévues mercredi, mais il se testera comme de coutume sur 100 m brasse dès dimanche.

... Djakovic, Mamié et Mityukov aussi

L'objectif est d'ailleurs le même pour le double médaillé des Européens 2022 (200 et 400 m libre) Antonio Djakovic, qui s'était bloqué un nerf du cou à la fin de l'hiver, pour la championne d'Europe du 200 m brasse Lisa Mamié et pour le dossiste genevois Roman Mityukov, 7e sur 200 m aux Mondiaux 2022. Tous rêvent de finale, et de ticket olympique aussi.

Swiss Aquatics - qui alignera encore Marius Toscan et Nina Kost au Japon - affiche par ailleurs des ambitions sur 4x200 m libre. Le quatuor composé de Djakovic, Ponti, Mityukov et Nils Liess veut confirmer la 6e place obtenue aux JO 2021 et effacer la déception des Européens 2022 (4e place). Le 4x100 m 4 nages (Mityukov, Desplanches, Ponti, Djakovic) vise lui la finale.