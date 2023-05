Wicky dithyrambique ++ Surprise en snooker

Raphaël Wicky: "Nous avons livré une saison fantastique" Champion de Suisse en tant que joueur sous les couleurs du FC Sion en 1997, Raphaël Wicky aura dû patienter plus d'un quart de siècle pour goûter à cette même ivresse. Le Valaisan ne cache pas qu'il a vécu dimanche un grand moment lors du sacre des Young Boys qu'il dirige depuis l'été dernier. Raphaël Wicky, que signifie pour vous ce titre ? "Je suis très fier de mon travail. Un travail collectif avec le staff, le club et les joueurs. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu mesurer la progression de l'équipe au fil des mois. Sur un plan personnel, j'ai reporté dimanche mon premier titre dans la peau d'un entraîneur. J'ai tenu à le savourer avec ma famille et les supporters." L'an dernier, les Young avaient dû se contenter de la troisième place. Cette saison, ils ont parfaitement maitrisé leur sujet. Comment la donne a-t-elle pu changer autant ? "On ne doit pas croire que remporter un titre alors qu'il reste encore cinq matches à jouer coule de source. Comme de battre 5-1 son dauphin. Je n'ai pas peur de dire que nous avons livré une saison fantastique. Je le répète, mais l'équipe a vraiment suivi un axe de progression remarquable. Par ailleurs, les dirigeants ont su, l'été dernier, tirer les leçons de la saison 2021/2022 pour remettre le club dans le bon sens de la marche." Finalement, fêter le titre dimanche n'était-il pas l'"idéal" ? "Les fans le souhaitaient sans doute. Mais j'aurais voulu le gagner mardi dernier au Letzigrund contre les Grasshoppers. Vous savez, un entraîneur ne dort jamais bien après une défaite... Mais avec le recul, je dois avouer que la fête n'aurait pas pu être plus belle. Remporter le titre à la maison, dans un stade à guichets fermés devant des supporters aussi extraordinaires suscite des émotions merveilleuses. Notre moyenne de spectateurs dépasse les 28'000. Le soutien dont nous bénéficions est unique. Je suis heureux d'avoir pu rendre à notre public un peu ce qu'on lui doit avec la victoire et le sacre dimanche." Quel était votre état d'esprit avant ce match contre Lucerne ? "Je mentirais si je disais que je suis toujours aussi froid qu'un glaçon. La nervosité était palpable. Au coup de sifflet final, il y avait une forme de soulagement. On est toujours très tendu au moment de couper la ligne d'arrivée." Le 4 juin, la finale de la Coupe de Suisse contre Lugano peut vous permettre de réussir le doublé. Les Young Boys seront-ils toujours aussi forts dans un mois alors que le titre est déjà acquis ? "Laissez-nous deux ou trois jours avant d'entamer une réflexion sur ce sujet. L'heure est encore à la célébration. Mais il est clair que l'équipe doit être, en premier lieu, prête pour le match de samedi à St-Gall. Par respect pour nous adversaires, nous jouerons nos cinq derniers matches de championnat avec tout le sérieux voulu. Ce n'est que de cette manière que nous préparerons le mieux possible notre finale contre Lugano."

Luca Brecel, le Belge qui a terrassé les Britanniques Luca Brecel a �crit une page d'histoire du snooker Image: KEYSTONE/AP/Zac Goodwin Tremblement de terre dans le monde "So British" du snooker: le Belge Luca Brecel est devenu lundi le premier joueur non-issu d'un pays du Commonwealth à remporter les championnats du monde. Le "Belgian Bullet" s'est imposé 18 "frames" (parties) à 15 face au quadruple champion du monde et 2e joueur mondial, l'Anglais Mark Selby. Pour devenir l'attraction de ces Mondiaux 2023, disputés au Crucible Theatre, le temple du snooker à Sheffield, il n'a pas fait dans la demi-mesure. Celui qui était devenu à 17 ans, en 2012, le plus jeune joueur à disputer le tournoi mondial - il avait été éliminé au premier tour lors de ces cinq précédentes participations - a marqué les esprits dès les quarts de finale en disposant du maître Ronnie O'Sullivan, champion du monde sortant et déjà couronné à sept reprises. Légende vivante de la discipline, "The Rocket" a rendu un hommage vibrant à son adversaire, expliquant que le prodige belge était "probablement le joueur de snooker le plus talentueux (qu'il ait) jamais vu. Il joue comme le snooker devrait toujours être joué". Alcool, FIFA et remontada Dans le milieu feutré du billard, Luca Brecel détonne. Avec son crâne rasé, sa barbe en collier et ses multiples tatouages, il n'a plus rien du gendre idéal qu'il était à 16 ans, quand il est passé pro. Et il assume un côté provocateur, au point de choquer outre-Manche comme quand il a expliqué avoir été "complètement ivre" à la veille de son affrontement avec O'Sullivan. "Avant ce Mondial, je me couchais à 6h ou 7h du matin après avoir joué à FIFA avec mes amis en buvant des verres. Je m'entraînais très peu... Et avant mon quart de finale, je suis sorti en boîte de nuit jusqu'à 7h du matin. Je l'avoue: c'était une drôle de préparation mais, finalement, elle a marché", a-t-il raconté. C'est donc fatigué qu'il a abordé sa demi-finale vendredi face au modeste Chinois Si Jiahui, se retrouvant mené 14-5 avant d'effectuer la plus incroyable remontada de l'histoire du tournoi pour s'imposer 17-15. "Je ne m'étais pas entraîné pour ce tournoi car je souhaitais arriver frais mentalement, a-t-il expliqué. Je n'avais pas la moindre attente. Pour être honnête, je m'attendais à perdre au premier tour (...) mais je suis devenu plus fort au fil des matches."

Zhizhen Zhang premier Chinois en 8es de finale en Masters 1000 Zhang Zhizhen a �crit une page d'histoire du tennis chinois Image: KEYSTONE/EPA/JuanJo Martin Zhizhen Zhang est devenu le premier Chinois à se qualifier pour les 8es de finale d'un Masters 1000. Le 99e joueur mondial a renversé le Britannique Cameron Norrie (ATP 13) 2-6 7-6 (7/2) 7-6 (7/2) lundi soir à Madrid. Zhang (26 ans) était déjà devenu le premier Chinois à se faire une place dans le top 100 du classement ATP en octobre 2022. Avec son joli parcours madrilène, il est d'ores et déjà assuré de grimper dans le top 90 lundi, à la meilleure place de sa carrière. Le natif de Shanghai a obtenu aux dépens de Cameron Norrie sa toute première victoire contre un joueur du top 20. Pour une place en quarts de finale dans la capitale espagnole, il affrontera l'Américain Taylor Fritz, no 10 mondial. Zhang n'est pas le premier Chinois à s'illustrer cette saison sur le circuit principal. Wu Yibing, désormais 57e du classement mondial, est ainsi devenu en février à Dallas le premier représentant de son pays à conquérir un titre sur l'ATP Tour.

Un Harden vintage offre le 1er match aux Sixers chez les Celtics James Harden (1) a men� Philadelphie � la victoire lundi � Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa James Harden a guidé Philadelphie à la victoire (119-115) à Boston lundi lors de l'acte I de cette demi-finale de la Conférence Est de NBA. Eblouissant et décisif comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, "The Beard" a inscrit 45 points pour permettre aux Sixers de ravir l'avantage du terrain aux Celtics. Décidément, ces play-off sont le théâtre de superbes performances de la part de stars trentenaires. Après les 56 points de Jimmy Butler (Miami/33 ans) passés aux Bucks et les 50 de Stephen Curry (Golden State/35 ans) face à Sacramento, c'est au tour de Harden (33 ans) de montrer qu'il n'a rien perdu de sa patte gauche. "Il a été génial. Il a gardé son sang-froid. Il a su quand attaquer, quand ne pas le faire. Je pense qu'il a fait preuve d'une grande patience dans l'ensemble. Je suis très heureux pour lui, parce que ça montre ce qu'il peut faire un soir donné. Il a été fantastique", l'a salué son entraîneur Doc Rivers. De fait, le contexte l'obligeait pour ce premier match chez les Celtics. Joel Embiid, meilleur marqueur de la Ligue cette saison, était en effet encore forfait en raison d'une entorse au genou droit. James Harden a parfaitement assumé ce rôle de leader d'attaque des Sixers, fort d'une adresse remarquable (17/30). 2-0 pour les Nuggets Denver a par ailleurs pris l'avantage 2-0 face à Phoenix en demi-finale de la Conférence Ouest. Les Nuggets se sont imposés 97-87 lundi dans le Colorado, forçant la décision dans un ultime quart-temps remporté 27-14. L'intérieur serbe Nikola Jokic fut le "bourreau" des Suns avec ses 39 points, 16 rebonds, 5 assists et 2 interceptions.

Les Devils qualifiés, Akira Schmid héroïque Akira Schmid (40) a sign� lundi son 2e blanchissage dans une s�rie gagn�e 4-0 face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils et leur colonie suisse défieront les Hurricanes en demi-finale de la Conférence Est de NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers se sont imposés 4-0 lundi à Newark dans l'acte VII du 1er tour qui les opposait aux New York Rangers, grâce à un nouveau blanchissage d'Akira Schmid. No 3 dans la hiérarchie des gardiens en début de saison, Akira Schmid s'est fait l'auteur de 31 arrêts (dont 25 dans les deux derniers tiers) pour devenir le 10e "rookie" de l'histoire à signer au moins deux "shutouts" dans une série. Le portier bernois de 22 ans a été désigné première étoile, comme lors de l'acte V déjà remporté 4-0 à Newark. Les 6 charges de Meier Nico Hischier a, lui, été crédité d'un assist - son cinquième dans la série - sur le 2-0 marqué par Tomas Tatar à la 36e minute. Le centre valaisan a terminé cette partie avec un différentiel de +2, 3 tirs cadrés et 2 charges à son actif. Jonas Siegenthaler n'a pas marqué de point, mais le défenseur zurichois fut le joueur le plus utilisé dans le camp des Devils avec 23'07'' passées sur la glace. "Muet" tout au long de la série, Timo Meier s'est malgré tout avéré très précieux. L'Appenzellois a, ainsi, effectué pas moins de 6 charges lundi soir. Le capitaine des Rangers Jacob Trouba s'est d'ailleurs vengé en lui assénant une vilaine charge à la 45e. Meier n'est pas revenu au jeu, mais il était présent sur la glace au moment de saluer les vaincus. Une première depuis 2012 Cette victoire met un terme à une longue période de disette pour New Jersey, qui a ouvert la marque en infériorité numérique à la 30e minute lundi. Les Devils n'avaient pas remporté la moindre série depuis la finale de la Conférence Est 2012 gagnée face aux... Rangers. Ils n'avaient depuis participé qu'une seule fois aux play-off, en 2018, s'inclinant d'entrée face à Tampa Bay. Les Devils avaient pourtant démarré de la pire des manières ce 1er tour en s'inclinant deux fois 5-1 à domicile lors des deux premiers matches, ce qui avait incité le coach Lindy Ruff à titulariser Akira Schmid lors de l'acte III. Ils n'ont guère le temps de savourer cette qualification acquise face à l'ennemi juré: leur premier duel face à Carolina est programmé mercredi soir à Raleigh.

Arsenal éliminé, une seule Suissesse en finale Lia W�lti et Arsenal ont �chou� en demi-finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Une seule Suissesse disputera la finale de la Ligue des champions dames le 3 juin à Eindhoven. Lia Wälti et Noelle Maritz ont en effet connu l'élimination au stade des demi-finales avec Arsenal. Les Londoniennes se sont inclinées 3-2 après prolongation lundi au match retour face à Wolfsburg, dans un Emirates Stadium qui affichait complet. Le score était de 2-2 à l'issue du temps réglementaire, comme à l'aller en Allemagne. En quête d'un troisième sacre après ceux de 2013 et 2014, Wolfsburg défiera donc le FC Barcelone d'Ana Maria Crnogorcevic en finale. Tout avait pourtant commencé de manière idéale pour Arsenal, les Londoniennes ayant ouvert la marque dès la 11e minute sur une réussite de Stina Blackstenius grâce à une passe décisive de Lia Wälti. Menées 1-2 à la 58e, elles ont trouvé les ressources pour égaliser à 2-2. Mais elles ont craqué à la 119e, Pauline Bremer inscrivant alors le but de la qualification pour Wolfsburg.

Mayence: Plusieurs semaines d'absence pour Widmer Silvan Widmer (� gauche) est au repos forc� pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Mayence doit se passer de son capitaine Silvan Widmer pendant les semaines décisives de la saison. Le latéral droit sera "absent les prochaines semaines en raison d'une blessure capsulo-ligamentaire à la cheville gauche", ont annoncé lundi soir les dirigeants du club après des examens médicaux. Silvan Widmer s'est blessé dimanche lors du match perdu 3-0 sur la pelouse de Wolfsburg. Le club n'a pas précisé si l'international suisse de 30 ans pourrait à nouveau être aligné dans le sprint final du championnat, dont la dernière journée est prévue le 27 mai. La blessure sera traitée de manière conservatrice, a-t-on précisé. Actuellement 8e de la Bundesliga, Mayence lutte encore actuellement pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. L'équipe de Suisse devrait en revanche pouvoir compter sur Silvan Widmer pour sa prochaine échéance, le 19 juin à Lucerne face à la Roumanie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro.

Une 4e place pour Marc Hirschi à Francfort Marc Hirschi a termin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a pris la 4e place de la course Eschborn-Francfort, comptant pour le World Tour. Le Bernois faisait partie du groupe de dix coureurs qui s'est disputé la victoire au sprint. Dixième de Liège-Bastogne-Liège huit jours plus tôt, Marc Hirschi (UAE Emirates) avait renoncé à prendre le départ du Tour de Romandie afin de souffler après un début de printemps chargé. Il a prouvé lundi que sa forme était excellente. Mais le Bernois a perdu trop d'énergie en répondant à l'attaque placée par l'Allemand Georg Zimmermann à deux kilomètres de l'arrivée. Il n'a rien pu faire dans l'emballage final, le Danois Sören Kragh Andersen s'imposant devant l'Autrichien Patrick Konrad (2e) et l'Italien Alessandro Fedeli (3e). Ce sont des coureurs rompus aux exigences de la montagne qui se sont illustrés lundi en raison de l'augmentation du dénivelé de l'épreuve à 3000 m. Les meilleurs sprinters présents n'ont ainsi pas pu se mêler à la lutte pour la victoire, à l'image du quadruple vainqueur de la course Alexander Kristoff (12e).

Absent depuis plus d'un mois, Stricker passe le 1er tour à Prague Dominic Stricker a sign� un retour gagnant sur le circuit Challenger Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 129) a signé un retour gagnant lundi, après plus d'un mois de pause forcée. Le gaucher bernois s'est facilement qualifié pour le 2e tour du Challenger de Prague. Tête de série no 7 sur la terre battue tchèque, Dominic Stricker s'est imposé 6-2 6-2 après 68' de jeu face à l'invité macédonien Kalin Ivanovski (ATP 461). Le Bernois de 20 ans affrontera en 8e de finale le Brésilien Felipe Meligeni Alves (ATP 176) ou l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 139). Le no 3 helvétique n'avait plus joué depuis le 23 mars, date de son élimination au 2e tour du Challenger de Bienne. Il souffrait de douleurs à un pied qui l'ont stoppé net alors qu'il espérait poursuivre sa progression au classement afin d'intégrer directement le tableau final de Roland-Garros.

Mayer, Van Pottelberghe et cinq autres finalistes retenus Robert Mayer retrouve l'�quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Sept finalistes des play-off rejoignent l'équipe de Suisse. Patrick Fischer a, en effet, retenu quatre joueurs de Genève-Servette et trois de Bienne pour compléter sa sélection. Robert Mayer, Roger Karrer, Marco Miranda, Tanner Richard (Genève-Servette), Joren Van Pottelberghe, Gaëtan Haas Mike Künzle (Bienne) intègrent le cadre appelé à disputer le Championnat du monde de Riga et de Tampere qui débutera le 12 mai. On précisera que Janis Moser (Arizona) rejoindra l'équipe ce mardi. D'autres joueurs de la NHL seront appelés ces prochains jours. Cinq joueurs ont, en revanche, été écartés: les gardiens Sandro Aeschlimann (Davos) et Connor Hughes (Fribourg-Gottéron), le défenseur Dominik Egli (Davos) et les attaquants Dario Meyer (Kloten) et Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron). La Suisse disputera cette semaine trois derniers matches amicaux, contre la Suède à Goeteborg, la Finlande et la République tchèque à Brno.

Pas de licence pour Bellinzone et 4 équipes de Promotion League Pa de licence pour l'instant pourr Valentino Pugliese et Bellinzone. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le verdict de la Commission des licences est tombé: 21 clubs ont obtenu leur licence en première instance. L'AC Bellinzone et quatre clubs de Promotion League ont, en revanche, été recalés. L'AC Bellinzone est donc le seul des vingt clubs de la Swiss Footbal League (SFL) à n'avoir pas satisfait aux critères de la commission. Le dossier du club tessinois n'a pas été retenu pour des raisons financières et juridiques. Il a désormais la possibilité d'améliorer sa copie devant l'instance de recours qui communiquera ses décisions le 26 mai. Parmi les six candidats à la promotion en Challenge League, seuls Etoile Carouge FC et le FC Rapperswil-Jona ont obtenu la licence nécessaire. En revanche, le FC Baden, le FC Breitenrain, le SC Brühl et le FC Stade Nyonnais devront revoir leurs dossiers pour convaincre l'instance de recours. Ce verdict remet en question la tenue du barrage de promotion/relégation entre le dernier de la Challenge League et la troisième équipe de Promotion League susceptible d'être promue. Il n'aura pas lieu si au moins deux équipes sont recalées en seconde instance. En revanche, ce verdict en première instance ouvre la route d'une promotion en Super League pour Yverdon Sport.

C'est fini aussi pour Denis Malgin Une s�rie � oublier pour Denis Malgin et Colorado. Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Il n'y a plus de joueur suisse encore en lice dans la Conférence Ouest. Après Nino Niederreiter avec Winnipeg, Denis Malgin a connu les affres de l'élimination avec Colorado au 1er tour des play-off. Sur sa glace de Denver, le tenant du titre s'est incliné 2-1 devant Seattle. L'Avalanche est battu ainsi une sixième fois de rang dans un acte VII. Le Kraken a forcé la décision sur un doublé du Danois Oliver Bjorkstrand inscrit en l'espace de 3'58'' en seconde période. Denis Malgin n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 6'02'' pour accuser un bilan de -1. Le Soleurois n'aura pas comptabilisé le moindre point lors de cette série alors que ses statistiques de la saison régulière laissaient croire à un autre destin. Gagner 65 matches en saison régulière n'offre aucune garantie. Boston en a fait l'amère expérience dans la Conférence Est. Les Bruins ont été éliminés par Florida après avoir pourtant mené 3-1 dans cette série. Les Panthers se sont imposés 4-3 dans l'acte VII à Boston grâce à une réussite de Carter Verhaeghe après 8'35'' de jeu dans la prolongation. Ils avaient arraché l'égalisation à 1'00'' de la sirène. On précisera que Boston n'avait jamais perdu trois matches de suite cette saison...

Un record pour Stephen Curry Stephen Curry: le premier joueur � inscrire 50 points dans un acte VII. Image: KEYSTONE/AP/Jos� Luis Villegas Extraordinaire Stephen Curry ! Auteur de 50 points, un record dans un acte VII, le meilleur arrière au monde a offert à Golden State une demi-finale de Conférence contre les Lakers de LeBron James. A Sacramento, le tenant du titre s'est imposé 120-100 pour conclure cette série sur un récital de son atout maître. Avec un 20 sur 38 au tir dont un 7 sur 18 derrière la ligne des 3 points, Stephen Curry n'a peut-être pas témoigné d'une adresse extraordinaire, mais il est parvenu à enchaîner les paniers comme on enchaîne les perles. "Je voulais juste aller chercher mes tirs tôt. Dans ces cas-là, ça marche en général en notre faveur", explique-t-il. Les Warriors doivent également leur victoire à une défense de fer qui a contenu le pourcentage de réussite des Kings à un bien trop modeste 37,5 %. Golden State aura l'avantage du terrain face aux Lakers. L'acte I de ce derby de Californie se déroulera mardi à San Francisco.

Miami commence victorieusement sa série Jimmy Butler (en rouge), ici dans un duel avec Josh Hart) a �t� l'homme du match, au Madison Square Garden. Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Un jour après le succès de Denver dans l'acte I de sa demi-finale de Conférence Ouest face à Phoenix (127-105), Miami a parfaitement entamé sa demi-finale de la Conférence Est, en s'imposant 108-101 contre les New York Knicks au Madison Square Garden. Menés de seulement trois points (94-97) à cinq minutes de la fin du match, les Knicks ont alors perdu plusieurs ballons qui auront fait le bonheur de leurs adversaires. Auteur de 25 points, 11 rebonds et 4 passes décisives, Jimmy Buttler a été l'homme du match pour le Heat. Le meilleur scoreur de la partie a toutefois été R. J. Barrett avec 26 unités.