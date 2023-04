Winnipeg proche des play-offs ++ Nouveau coach pour Leicester

Les Jets conservent trois longueurs d'avance sur les Nashville Predators alors que les deux équipes ont encore deux matches à disputer en saison régulière. Toujours privés de leur capitaine Roman Josi, les Predators ont éliminé Calgary de la course aux séries finales en battant les Flames 3-2 aux tirs au but lundi.

Dean Smith nommé entraîneur de Leicester

Le successeur de Brendan Rodgers � Leicester est connu Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Dean Smith a été nommé entraîneur de Leicester jusqu'à la fin de la saison, a annoncé lundi soir le club de Premier League sur son site officiel.

L'ancien coach de Brentford, Aston Villa et Norwich remplace Brendan Rodgers, qui a été démis de ses fonctions le 2 avril après quatre ans à la tête de l'équipe.

Smith (52 ans) doit prendre ses fonctions dès mardi et dirigera les Foxes pour le déplacement à Manchester City samedi. A huit journées de la fin du championnat, sa mission est d'assurer le maintien du club actuellement 19e et avant-dernier du classement, à deux points du premier non relégable, Everton (17e), et à quatre de Leeds (16e).

"Notre première tâche sera de retrouver de la confiance et d'insuffler la foi à l'équipe, et je suis impatient de me mettre au travail avec les joueurs cette semaine", a déclaré le technicien anglais. "Samedi sera un gros test, mais c'est le type de rendez-vous qui nous rappelle ce que c'est d'être un club de Premier League", à savoir se mesurer "aux meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté en amont du match contre les Citizens (2es).