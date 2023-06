Wozniacki de retour ++ Stricker qualifié pour Wimbledon

Trois ans après, Wozniacki va sortir de sa retraite en août La Danoise Caroline Wozniacki s'estime capable de s'imposer en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Caroline Wozniacki, ex-no 1 mondiale et lauréate en Grand Chelem, va reprendre le fil de sa carrière en août à Montréal, plus de trois ans après sa retraite sportive. La Danoise de 32 ans l'a annoncé dans le magazine américain Vogue jeudi. "Je vais jouer l'US Open. Il y a une atmosphère électrique à New York dont je ne me lasse pas, et j'y ai joué tellement bien pendant des années. (...) Je commencerai par Montréal (7-13 août) pour me remettre dans le rythme, et ensuite direction New York", explique Wozniacki dans un texte écrit à la première personne. "Après ça, j'aurai quelques mois pour me préparer pour l'Australie. (...) Les Jeux olympiques de Paris sont aussi un objectif", poursuit-elle. "Est-ce que je suis nerveuse ? Pas vraiment. Je reviens à quelque chose que j'aime. (...) Est-ce que je peux gagner l'US Open ? Je pense que oui. Est-ce que je peux gagner l'Open d'Australie. Je pense que oui, affirme l'ex-no 1 mondiale. C'est pour ça que je fais ça." Wozniacki, devenue no 1 mondiale en 2010 et victorieuse de son unique titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2018, avait mis un terme à sa carrière après l'Open d'Australie 2020 (battue au 3e tour par Jabeur), alors qu'elle souffrait d'une maladie articulaire inflammatoire chronique, la polyarthrite rhumatoïde. Deux enfants Depuis, la joueuse danoise a donné naissance à deux enfants, Olivia, en 2021, et James, en octobre dernier. Ce n'est qu'après la naissance de son fils qu'elle s'est remise au tennis. Avant elle, Serena Williams, Kim Clijsters ou encore Victoria Azarenka ont poursuivi leur carrière sportive après avoir eu un enfant. "Pour les joueuses, c'est souvent l'un ou l'autre, et j'aimerais contribuer à faire changer ça, écrit Wozniacki. Je veux me prouver à moi-même et prouver aux femmes qu'on peut avoir les deux : être comblée en famille à la maison et avoir une carrière brillante." Après sa maternité, Williams s'est hissée à quatre reprises en finale en Grand Chelem, sans réussir à s'y imposer. Clijsters a elle triomphé à trois reprises en Grand Chelem après être devenue mère, deux fois à l'US Open et une fois à l'Open d'Australie.

Dominic Stricker enfin qualifié dans un Grand Chelem Dominic Stricker se retrouve dans le tableau principal de Wimbledon. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Après six tentatives infructueuses, Dominic Stricker a enfin passé le cap des qualifications en Grand Chelem. Le Bernois sera le troisième Suisse en lice à Wimbledon. Il accompagnera Marc-Andrea Hüsler et Stan Wawrinka. 117e mondial, le gaucher bernois a signé sa troisième victoire de la semaine face à l'Italien Mattia Bellucci (ATP 160). Victorieux 6-3 1-6 6-3 6-4 après 2h42' de jeu, il a eu le mérite de serrer sa garde après la perte du deuxième set. Avec cette qualification, Dominic Stricker peut croire qu'il a vaincu le signe indien même s'il a été repêché lors du dernier Roland-Garros au titre de lucky loser. Battu par Tommy Paul au premier tour à Paris, il aura l'occasion, si le tirage au sort de vendredi lui est clément, d'ouvrir son compteur dans les tournois du Grand Chelem sur une surface qui sied parfaitement à son jeu.

Tata Martino rejoint Messi à l'Inter Miami Tata Martino va retrouver Messi � l'Inter Miami Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Tata Martino a été nommé sur le banc de l'Inter Miami (MLS), a annoncé le club de Floride. L'ancien entraîneur de Barcelone et ex-sélectionneur de l'Argentine va donc retrouver Lionel Messi. Son arrivée à l'Inter Miami était pressentie depuis l'annonce de la venue de la superstar argentine, au début du mois. Gerardo "Tata" Martino a dirigé le septuple Ballon d'or au FC Barcelone (2013-14) et en sélection nationale (2014-2016). Âgé de 60 ans, l'entraîneur argentin, qui était sélectionneur du Mexique jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, a déjà officié dans le championnat nord-américain. Il avait décroché le titre en 2018 à la tête d'Atlanta United. L'Inter Miami a secoué la planète football en négociant la venue de Lionel Messi, qui devrait faire ses débuts en MLS le 21 juillet. Après la fin de son aventure au PSG, le champion du monde âgé de 35 ans avait le choix entre trois destinations: un retour au bercail à Barcelone, l'appel des pétrodollars de l'Arabie saoudite et la MLS.

Embiid "ne sait toujours pas s'il a envie de jouer" pour la France Joel Embiid ne sait toujours pas s'il veut repr�senter la France ou les USA Image: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA Le pivot franco-camerounais Joel Embiid "ne sait toujours pas s'il a envie" de jouer pour l'équipe de France, a déclaré mercredi le manager des Bleus Boris Diaw. Le MVP de la dernière saison régulière de NBA est également courtisé par les Etats-Unis. "Je suis en contact avec ses représentants. Il n'y a rien de nouveau: il ne sait toujours pas pour quelle équipe nationale il a envie de jouer", a indiqué Diaw à la presse lors de l'annonce de la liste des douze Bleus retenus pour le Mondial 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon). Le pivot des Sixers de Philadelphie n'y figure logiquement pas alors que le sélectionneur des Bleus Vincent Collet avait déjà, le 29 avril, laissé entendre qu'il serait absent. Joel Embiid a acquis récemment les nationalités française et américaine, "peut-être aussi pour se laisser la possibilité de choisir" entre les Bleus et Team USA selon Diaw. La Fédération française, qui le courtise depuis plus d'un an, espère toujours qu'il participe aux JO 2024 de Paris avec les Bleus.

Bedard no 1 de la draft, aucun Suisse choisi au 1er tour Connor Bedard enfile le chandail des Blackhawks, qui l'ont choisi en 1re position dans la draft de NHL Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Talent générationnel, Connor Bedard a comme attendu été choisi en 1re position par Chicago lors du premier tour de la draft de NHL mercredi à Nashville. Comme prévu également, aucune des 32 équipes n'a retenu un Suisse lors de cette première ronde. Connor Bedard, qui aura 18 ans le 17 juillet, sort d'une saison exceptionnelle. Le centre canadien a réussi 163 points en 64 matches de WHL (play-off inclus) sous le maillot des Regina Pats en WHL, menant par ailleurs le Canada au titre mondial M20 en cumulant 23 points en 7 parties lors du dernier championnat du monde. Derrière lui, c'est le Suédois Leo Carlsson (18 ans) qui a été choisi en 2e position par les Ducks d'Anaheim. Le Canadien Adam Fantili (18 ans également), sacré champion du monde chez les "grands" le mois dernier, n'a été appelé qu'en 3e position par les Columbus Blue Jackets. Montréal choisit Reinbacher Si aucun Helvète n'a les honneurs du premier tour, un joueur de National League fait néanmoins partie des élus. Premier défenseur retenu dans cette draft en tant que no 5, l'Autrichien de Kloten David Reinbacher (18 ans/24 points lors du championnat 2022/23) a convaincu les Canadiens de Montréal. Les six derniers tours de cette draft, qui concernera au total 224 joueurs nés entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2015, sont programmés jeudi soir. Côté suisse, c'est l'attaquant Rodwin Dionicio (Windsor Spitfires) qui semble avoir les meilleures perspectives.

La Suisse qualifiée grâce à la Norvège Ardon Jashari: coupable sur le deuxi�me but fran�ais mais qualifi� pour les quarts de finale lors d'une soir�e de tous les contrastes. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Malgré une sévère défaite 4-1 face à la France à Cluj, l'aventure continue pour la Suisse à l'Euro M21. Elle jouera les quarts de finale grâce à l'aide providentielle de la Norvège. Les Scandinaves ont, en effet, battu l'Italie 1-0, soit sur le seul score qui offrait la qualification à la Suisse indépendamment de son résultat contre la France. Ce samedi à Bucarest, la sélection de Patrick Rahmen affrontera l'Espagne pour une revanche de la finale perdue de 2011. Une qualification miraculeuse mais méritée Aussi miraculeuse qu'elle soit, cette accession en quart de finale n'est pas imméritée. Victorieuse de la Norvège avant d'être lésée par l'arbitrage face à l'Italie, la Suisse a longtemps bousculé la France et aurait pu l'emporter si la réussite avait été, cette fois, du côté de Zeki Amdouni, l'homme qui a déjà marqué à 26 reprises depuis le 1er janvier et qui aura l'occasion samedi face à la Roja de frapper une fois de plus les esprits. Patrick Rahmen avait, comme on pouvait le pressentir, redistribué les cartes en défense avec les titularisations d'Aurèle Amenda et de Nicolas Vouilloz pour Marco Burch et Becir Omeragic. Un choix attendu et sans doute légitime même si le score final peut s'inscrire en faux contre cette affirmation. Avant de trouver ses marques, cette défense "new look" cédait très tôt dans le match avec le penalty obtenu par Rayan Cherki à la 13e minute pour une faute qui n'était pas vraiment évidente de Fabian Rieder après un ballon perdu par Dan Ndoye. Amine Gouiri ne manquait pas la transformation pour contraindre la Suisse de courir derrière le score pour la troisième fois en trois matches. Une action d'école pour égaliser Cette entame malheureuse ne sapait pas le moral des Suisses. Ils sont parvenus à développer leur football au fil des minutes pour égaliser à la 35e sur une action d'école: un centre de Lewin Blum que Kastrit Imeri laissait filer pour Zeki Amdouni, dont la remise permettait à Ndoye de trouver le cadre. Le trio romand qui a la charge de l'animation offensive de l'équipe de Suisse avait encore frappé... Au retour des vestiaires, la Suisse témoignait du même allant pour se procurer deux occasions de prendre l'avantage. Aux 51e et 58, Zeki Amdouni armait le geste juste,mais le gardien Lucas Chevalier s'interposait sur la première avant de voir sa frappe contrée sur la seconde. L'erreur fatale de Jashari Sonnés et surpris sans doute par la qualité de la réplique offerte par l'adversaire, les Français pouvaient toutefois reprendre la main. A la 65e, Bradley Barcola exploitait une erreur à la relance d'Ardon Jashari pour signer le 2-1 grâce à la complicité de Gouiri. Déjà buteur contre l'Italie, le Lyonnais a puni une équipe de Suisse qui était, il est vrai, à la recherche d'un second souffle à cet instant du match. Onze minutes plus tard, c'est un autre Lyonnais, le formidable Rayan Cherki, qui assurait définitivement le succès de la France. Le no 10 tricolore s'est appuyé sur Gouiri pour mettre hors de position les défenseurs suisses et ne laisser aucune chance à Amir Saipi. Le 4-1 tombait à la 81e minute avec une frappe du capitaine Maxence Caqueret, le capitaine d'une équipe qui sait se montrer parfois irrésistible.

Quatre Suisses à un match du bonheur C�line Naef a d�jou� les pronostics mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Quatre Suisses ne sont plus qu'à une victoire d'une place dans le tableau principal de Wimbledon. Les représentants de Swiss Tennis ont réussi un quatre sur cinq mercredi. Battu 6-3 3-6 6-3 par l'Allemand Oscar Otte (ATP 230), Leandro Riedi (ATP 165) a été le seul Suisse éliminé lors du deuxième tour des qualifications. En revanche, Dominic Stricker (ATP 117), Viktorija Golubic (WTA 138), Simona Waltert (WTA 115) et Céline Naef (WTA 165) ont passé l'écueil. Leur qualification pour le dernier tour des qualifications leur assure à chacun un gain de 40'000 francs. La performance la plus brillante fut pour Céline Naef. Malgré une entame laborieuse, la Schwytzoise s'est imposée 6-4 6-2 devant l'Américaine Ashlyn Krueger, finaliste dimanche dernier du WTA 125 de Gaiba. Céline Naef affrontera au dernier tour l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152).

Timo Meier signe pour huit ans avec les New Jersey Devils Timo Meier va prolonger son aventure avec les New Jersey Devils. Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER L'attaquant suisse Timo Meier poursuivra sa carrière aux New Jersey Devils. L'Appenzellois a signé un nouveau contrat avec l'équipe de Nico Hischier. Il s'est engagé pour huit ans pour la somme de 70,6 millions de dollars (8,8 millions par saison). Après de longues négociations, Meier, qui avait préféré renoncer à disputer le dernier Championnat du monde pour ne prendre aucun risque, a signé l'un des plus beaux contrats d'un joueur suisse en NHL. Il se positionne juste derrière l'emblématique capitaine des Nashville Predators, Roman Josi et son contrat à 72 millions sur huit ans également. Le coéquipier de Meier aux Devils, Nico Hischier avait signé une entre de 7 ans pour 50,7 millions de dollars. Aux Devils, l'international helvétique retrouvera trois compatriotes avec Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid. Meier (26 ans) avait commencé sa carrière en NHL sous les couleurs des San Jose Sharks au cours de la saison 2016-2017 et il vient de boucler sa septième saison avec les Devils qu'il a rejoint en février dernier. Avec sa taille de 1m84 et ses 98 kg, l'ancien junior de Herisau possède des arguments physiques pour réussir en Amérique du Nord. Au cours de la saison dernière débutée à San Jose, Meier a inscrit 40 buts dont 17 en power-play pour le record de sa carrière.

Pas de miracle pour Jil Teichmann Les temps sont toujours aussi durs pour Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/EPA Il n'y a pas eu de miracle pour Jil Teichmann (WTA 129) à Bad Hombourg. La gauchère s'est logiquement inclinée 6-3 6-1 sur le gazon allemand face à la no 1 mondiale Iga Swiatek. En panne de confiance, Jil Teichmann n'aura fait illusion que dans les premières minutes de ce huitième de finale. Elle a, en effet, bénéficié de trois balles de 2-0. La Polonaise pouvait les écarter avant de trouver le bon rythme sur une surface qui n'est pas sa préférée pour conclure tranquillement en 1h19'. Jil Teichmann sera en lice la semaine prochaine à Wimbledon. Après la saison sur gazon, elle reviendra sur terre battue avec l'ambition de gagner des places au classement pour ne pas devoir passer par la case des qualifications lors du prochain US Open.

Simone Biles annoncée de retour à la compétition en août Simone Biles avait tr�s mal v�cu les Jeux olympiques de Tokyo. Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS La superstar de la gymnastique mondiale Simone Biles figure parmi la liste des athlètes inscrits pour l'US Classic les 4 et 5 août prochain, a annoncé mercredi la Fédération américaine. Elle n'a participé à aucune compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, L'US Classic est l'un des événements les plus prestigieux du calendrier américain. La compétition fait souvent office de répétition générale avant les Championnats des Etats-Unis, prévus cette année fin août à San Jose. C'est déjà lors de cette compétition que Biles avait fait son retour en 2018, après deux années de pause après les Jeux de Rio en 2016. "L'inscription à l'US Classic est obligatoire pour participer à l'US Classic, mais elle ne garantit pas la participation", a toutefois précisé la Fédération. Grande favorite avant les Jeux de Tokyo après ses quatre médailles d'or remportées cinq ans plus tôt à Rio, Biles s'était retirée de la plupart des épreuves au Japon pour des raisons de santé mentale et de sécurité, déclarant qu'elle luttait contre des "pertes de figure", une perte temporaire et brutale de tout repère das l'espace. Sujet longtemps tabou Elle y a tout de même remporté une médaille d'argent au concours général par équipe et une médaille de bronze à la poutre. Ses déboires au Japon avaient contribué à mettre en avant le sujet de la santé mentale des sportifs, longtemps tabou. "Amener le sujet de la santé mentale sur la table signifie beaucoup pour moi car il faut que les gens se rendent compte que nous sommes des humains", avait-elle déclaré. Aussi connue pour son engagement dans la dénonciation des abus sexuels commis par l'ancien médecin de l'équipe nationale Larry Nassar, Simone Biles a remporté au total 25 médailles aux Championnats du monde, dont 19 en or, et a reçu la médaille présidentielle de la Liberté des mains de Joe Biden l'année dernière. L'Américaine a également profité de son congé sabbatique pour se marier en avril dernier avec le joueur de football américain Jonathan Owens.

Mard-Andrea Hüsler n'enchaîne toujours pas Toujours pas de quart de finale pour Marc-Andrea H�sler en 2023... Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Marc-Andrea Hüsler (ATP 83) ne jouera pas ce jeudi à Eastbourne son premier quart de finale de l'année dans un tournoi ATP Tour. Le Zurichois n'a, une fois de plus, pas été en mesure d'enchaîner. Après une belle victoire sur le Britannique Ryan Peniston au premier tour, Marc-Andrea Hüsler est tombé en huitième de finale devant Francisco Cerundolo (ATP 19). Il s'est incliné 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) devant l'Argentin, huitième de finaliste lors du récent Roland-Garros, mais sans grand repère sur gazon. Mené 7-6 4-2, le gaucher a eu le mérite de recoller au score. Toutefois, il devait commettre une double faute fatale sur la balle de match à 6/5 au jeu décisif...

Michelle Heimberg décroche l'or au dernier plongeon Michelle Heimberg a f�t� son premier titre europ�en en Pologne. Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA Michelle Heimberg est devenue pour la première fois championne d'Europe. L'Argovienne s'est imposée sur le plongeoir des 1 m de peu devant la Suédoise Emilia Nilsson. Dimanche dernier, Heimberg (23 ans) avait manqué son dernier essai sur la planche des 3 mètres alors qu'elle était en tête jusque-là. Cette fois-ci, ses nerfs ont tenu. Elle est partie de la 9e place après trois plongeons pour se retrouver en tête à la fin. Ses deux derniers sauts étaient vraiment les meilleurs face à ses onze concurrentes de la finale. A la fin, Heimberg s'est imposé avec une marge de 0,15 point sur Nilsson, qui avait largement dominé la qualification. La troisième place est revenue à la Britannique Grace Reid, restée éloignée du duo de tête. Il y a deux ans aux Européens de Budapest, Heimberg avait déjà remporté l'argent sur la planche des 1 mètre, qui ne figure pas au programme des JO de Paris 2024. Après avoir empoché sa quatrième médaille européenne, l'Argovienne peut se focaliser désormais sur les Championnats du monde de Fukuoka au Japon, qui débuteront le 14 juillet.

Une 6e phase finale de Coupe du monde pour Marta Marta disputera sa 6e Coupe du monde cet �t� Image: KEYSTONE/EPA LIGHTPRESS L'attaquante brésilienne Marta, légende de la Seleçao âgée de 37 ans, a été retenue dans l'équipe qui disputera le Mondial féminin (20 juillet-20 août). Il s'agira de la sixième et probablement dernière phase finale de sa carrière. Considérée par les Brésiliens comme la meilleure joueuse de tous les temps, Marta - qui est actuellement sous contrat avec l'équipe américaine d'Orlando Pride - revient d'une grave blessure au genou droit. Elle a été tenue éloignée des terrains pendant presque un an. "Ce sera certainement ma dernière Coupe du monde", a déclaré celle qui peut donc encore améliorer son propre record de buts en phase finale, actuellement à 17 réalisations (une de plus que le recordman masculin Miroslav Klose). Pour la sélectionneuse du Brésil, la Suédoise Pia Sundhage, la simple présence de Marta dans le groupe est un atout maître: "Marta est la reine, l'icône (...) Elle est généreuse et elle a beaucoup d'énergie. Sera-t-elle titulaire? Je ne le sais pas encore. Mais je suis certaine qu'elle remplira au mieux le rôle que je lui donnerai". Marta fait partie d'une sélection majoritairement jeune, très largement renouvelée depuis le Mondial 2019 en France où le Brésil avait été éliminé en 8e de finale par le pays hôte. Le Brésil évoluera dans le groupe F avec la France, la Jamaïque et Panama.

Adrien Briffod en bronze aux Jeux européens Adrien Briffod s'est par� de bronze aux Jeux europ�ens Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La moisson continue pour la délégation suisse dans les Jeux européens. Le triathlète Adrien Briffod s'est paré de bronze mercredi à Cracovie. Le Vaudois de 28 ans, qui avait obtenu le même métal lors des Championnats d'Europe au début du mois à Madrid, a toujours fait partie du groupe de tête pendant les 8,8 km de course à pied. Au final, il n'a dû s'avouer vaincu que devant le Norvégien Vetle Thorn et l'Israélien Shachar Sagiv, qui ont franchi la ligne d'arrivée respectivement deux et une secondes devant lui.