Xamax égalise à la dernière seconde ++ La Juve exclue de la Conference League

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, troisième meilleur temps des qualifications, passe donc en première ligne. Lewis Hamilton, Carlos Sainz et Oscar Piastri profitent également de la pénalité infligée au Néerlandais. Les pilotes Alfa Romeo, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, doivent se contenter des 14e et 17e places sur la grille.

Max Verstappen (Red Bull) a largement dominé les qualifications du Grand Prix de Belgique. Il doit cependant laisser la pole de la course de dimanche à Charles Leclerc et sa Ferrari.

Il était clair depuis plusieurs mois que le calendrier ne permettrait pas de participer au décathlon et à la longueur pour le médaillé de bronze à la longueur aux derniers championnats du monde de saut et le vice-champion d'Europe du décathlon. L'Appenzellois de 23 ans mise donc sur la longueur pour espérer décrocher l'or mondial.

Le décathlonien et sauteur en longueur Simon Ehammer ne participera en août aux Championnats du monde de Budapest qu'à la longueur. Comme il l'avait fait il y a un an à Eugene.

Mollie O'Callaghan, 19 ans seulement, ajoute une quatrième médaille d'or à sa moisson au Japon, après le 200 m, le relais 4x100 m et le relais 4x200 m. Tenante du titre de l'épreuve reine des Mondiaux, elle a pris le dessus dans le dernier 50 m pour dépasser Haughey qui avait fait la course en tête.

"J'ai évolué mentalement (depuis un an). J'ai dû apprendre à me calmer. J'ai trouvé le moyen de canaliser mon énergie, de ne pas trop penser à cette finale. C'est très dur quand tu commences à trop réfléchir car tu sais que le podium est possible, et tu dors alors mal", a raconté le Genevois, qui a parfaitement su gérer ses émotions vendredi pour signer son premier grand exploit.

"Je suis très content. J'ai pris ma revanche sur les Européens, c'est ce que je cherchais ici. J'étais dégoûté par toutes ces 4es places. C'est une belle revanche de finir au 3e rang. Et en plus c'est au niveau mondial", a lâché au micro de la RSI un Roman Mityukov ému mais posé.

Le Genevois, trois fois 4e aux Championnats d'Europe en 2022 (sur 100 m dos, sur 200 m dos et avec le 4x200 m libre), a explosé d'une demi-seconde son record national dans cette finale en nageant en 1'55''34. Et il le fallait: 4e, le Français Mewen Tomac a réalisé 1'55''79. L'or est revenu au Hongrois Hubert Kos (1'54''15), l'argent à l'Américain Ryan Murphy (1'54''83).

Auteur du meilleur temps des demi-finales en 1'55''85, Roman Mityukov a donc parfaitement tenu le choc. Et il a appliqué la même tactique que la veille: parti prudemment (7e après 50 et 100 mètres), il a produit son effort sur les derniers 100 mètres pour aller arracher sa deuxième médaille en grand bassin après celle de bronze conquise lors des Européens 2021.

L'Algérien a été cinq fois champion d'Angleterre, une fois avec Leicester (2016) et à quatre reprises avec Manchester City (2019, 2021, 2022 et 2023). Il a aussi gagné la Ligue des champions (2023), la FA Cup (2019, 2023) et la Coupe de la Ligue (2019, 2020, 2021) avec le club mancunien.

Le Tessinois a décroché le 8e et dernier ticket disponible, avec une marge de 0''05 sur le premier non qualifié.

La capitaine Pernille Harder, qui vient de signer au Bayern Munich après trois saisons à Chelsea, a aussi tenté mais trop croisé sa frappe (28e). La première période des Anglaises a été assombrie par la blessure de la milieu Keira Walsh, touchée au genou et sortie sur une civière. Elle est apparue ensuite en béquille. Les Lionnes doivent déjà faire sans plusieurs titulaires à cause d'une pluie de blessures, notamment au genou: la capitaine Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Meads.

Pendant la première période, la joueuse de Chelsea a été la plus percutante dans la défense danoise, notamment par ses centres et ses frappes (12e, 20e, 21e). Après un début de match rythmé, les joueuses de la sélectionneuse Sarina Wiegman se sont fait ensuite bousculer par les Danoises, qui ont failli revenir grâce à un tir de Rikke Madsen, trop croisé (24e).

Introduit à la 66e, le no 10 a marqué sur penalty à la 69e avant de délivrer l’avant-dernière passe pour le 2-2 de l’ex-Niçois Arnaud Souquet (79e) et le 3-2 de Kai Kamara (83e). Avec ce succès, le Fire, qui reste sur trois victoires en championnat, a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les seizièmes de finale de cette compétition qui réunit 29 équipes de la MLS et 18 formations mexicaines. Le prochain match du Fire aura lieu lundi avec la venue de Puebla.

Avec ce nul, les deux équipes, 3e et 4e du groupe G avec un point et une différence de buts de -1, restent donc toutes deux toujours en course pour une qualification pour les huitièmes de finale. Mais leur tâche s'annonce délicate alors que la Suède et l'Italie, qui s'affrontent samedi, comptent trois points.

Sur une offrande, la Sud-africaine Linda Motlhalo a ouvert le score (30e) avant que sa coéquipière Thembi Kgatlana double la mise (66e). Dans un match engagé et rythmé, les Argentines ont continué de mettre la pression et sont revenues en treize minutes, d'abord grâce à Sophia Braun (74e) puis grâce à Romina Nunez (79e).

Ponti 4e des séries du 100 pap', le relais rate le coche

No� Ponti a sign� le 4e temps des s�ries sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Noè Ponti s'est pleienement rassuré en séries du 100 m papillon dans les Mondiaux en bassin de Fukuoka.

Le Tessinois a nagé en 51''00, à 0''26 de son record de Suisse, pour se hisser en demi-finales avec le 4e temps. Déception en revanche pour le relais 4x200 m libre, éliminé avec le 14e temps des séries.

"Je peux me montrer satisfait", a lâché Noè Ponti, qui avait été éliminé en demi-finales tant sur 50 que sur 200 m papillon alors qu'il espérait disputer trois finales individuelles au Japon. "C'était une course rapide et belle. Je n'avais jamais nagé aussi vite dans des séries", a poursuivi le Tessinois de 22 ans.

Les demi-finales sont prévues dès 13h09 heure suisse vendredi dans une discipline où Noè Ponti s'est paré de bronze aux JO de Tokyo 2021 - en établissant le record de Suisse en 50''74 - puis d'argent aux Européens 2022 - grâce à un chrono de 50''84. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre de l'Australien Matthew Temple (50''76).

Tout est donc possible en l'absence du recordman du monde Caeleb Dressel et du champion du monde 2022 Kristof Milak. "Mais il y a beaucoup de bons nageurs en papillon, on l'a vu sur 200 m et c'est aussi le cas sur 100 m", a rappelé le Tessinois, alors que les six premiers des séries ont nagé en moins de 51''20.

Le relais manque son affaire

Noè Ponti et ses coéquipiers du relais 4x200 m libre Antonio Djakovic, Roman Mityukov et Nils Liess ont connu plus de difficultés moins d'une heure et demie plus tard. Le quatuor, qui visait une place en finale et un ticket pour les JO, n'a pu faire mieux qu'une 14e place en séries en 7'10''87.

Le quatuor a échoué à plus de trois secondes d'une place en finale, et à plus de quatre secondes du record national qui lui avait permis de prendre la 6e place aux JO 2021 dans la même composition. "J'ai mal géré ma course", a concédé le deuxième relayeur Roman Mityukov, qui doit disputer la finale du 200 m dos après-midi à 13h59.

Antonio Djakovic avait pourtant lancé ce relais sur de bonnes bases avec un 1'46''37 synonyme de 2e place provisoire. Mais Roman Mityukov (1'48''53 lancé) et Nils Liess (1'49''18 pour le quatrième relais) ont manqué leur affaire, alors que Noè Ponti a bien tenu son rang (1'46''79).