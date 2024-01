Xhaka désigné meilleur joueur de la Nati ++ Osaka battue d'entrée

Swiss Football Night: Granit Xhaka et Meschack Elia récompensés Granit Xhaka: désigné meilleur joueur de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le gratin du football suisse était réuni lundi au Casino de Berne pour décerner ses traditionnelles récompenses annuelles. Granit Xhaka et Meschack Elia ont reçu les deux principales. Comme déjà en 2017 et l'an dernier, Xhaka (31 ans) a été désigné meilleur joueur de l'équipe nationale. Le milieu du Bayer Leverkusen, l'actuel leader de Bundesliga, a battu en 2023 le record de sélections, avec désormais 121 matches avec la Suisse. Il a été préféré à Manuel Akanji (Manchester City), peut-être de manière étonnante, et Zeki Amdouni (Burnley), qui étaient les deux autres nominés. L'attaquant des Young Boys Meschack Elia (26 ans) a quant à lui été nommé meilleur joueur de Super League. Le joueur de la RD Congo, actuellement en Côte d'Ivoire pour la CAN, est un élément déterminant dans les succès du club bernois, qui a signé le doublé en 2023. Les autres nominés pour ce prix étaient Jean-Pierre Nsame (Young Boys) et Chris Bedia (Servette). Parmi les autres récompenses de la soirée organisée par l'Association suisse de football (ASF) et la Swiss Football League (SFL), Lia Wälti (Arsenal) a obtenu celle de joueuse de l'année de l'équipe de Suisse dames, dont elle est la capitaine. Elle avait déjà été honorée dans cette catégorie en 2021. Swiss Football Night. Le palmarès complet. "Credit Suisse Male National Player": Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/GER). "Credit Suisse Female National Player": Lia Wälti (Arsenal/ENG). "Credit Suisse Super League Player": Meschack Elia (Young Boys). "AXA Women's Super League Player 2023": Seraina Piubel (FC Zurich). "dieci Challenge League Player": Daniel Dos Santos (Thoune). "Credit Suisse Youngster Male 2023": Fabian Rieder (Rennes/FRA). "Credit Suisse Youngster Female 2023": Smilla Vallotto (Hammarby IF/SWE).

Osaka battue d'entrée pour son retour en Grand Chelem Naomi Osaka a connu la défaite pour son retour en Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Ex-no 1 mondial de retour de maternité, Naomi Osaka a été battue d'entrée à l'Open d'Australie. La Japonaise s'est inclinée 6-4 7-6 (7/2) face à la Française Caroline Garcia, 19e mondiale, lundi soir dans le choc du 1er tour. Quadruple lauréate en Grand Chelem entre 2018 et 2021 (dont deux fois à Melbourne), Naomi Osaka a fait son retour sur le circuit début 2024 à Brisbane, six mois après avoir mis au monde sa fille Shai. L'Open d'Australie n'était que son deuxième tournoi. C'est veste dorée façon bomber et casque vissé sur les oreilles que la Japonaise de 26 ans est entrée sur la Rod Laver Arena, elle qui n'était plus apparue en Grand Chelem depuis seize mois (US Open 2022). Elle avait d'abord pris du champ avec le circuit pro pour le bien de sa santé mentale chancelante. Puis elle a accueilli son premier enfant en juillet dernier. Si sa qualité de frappe reste redoutable, comme son service, Naomi Osaka a globalement manqué de régularité à l'échange, ainsi que de vivacité et de mobilité, pour inquiéter Caroline Garcia. Elle ne s'est ainsi procuré aucune balle de break tout au long d'un match qui a duré un peu moins de 1h30'.

Toto Wolff prolonge son contrat de 3 ans chez Mercedes Toto Wolff reste fidèle à Mercedes Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Toto Wolff, co-actionnaire et directeur de l'écurie Mercedes, a signé un contrat de trois ans pour prolonger son mandat à la tête de l'équipe allemande de F1. L'Autrichien la dirige depuis 2013. L'ancien pilote automobile âgé de 52 ans, propriétaire d'un tiers des actions de l'écurie, l'a dévoilé après une rencontre avec INEOS et Mercedes-Benz, les deux autres co-actionnaires. "Je ne vais pas essayer de m'accrocher à un poste où je pense que quelqu'un va faire mieux que moi", a-t-il déclaré au Daily Telegraph. "Au final, nous avons décidé tous les trois: +on continue+." "Pour moi, le risque est toujours davantage de m'ennuyer que de m'épuiser. C'est pourquoi je relève les défis qui se présentent à nous aujourd'hui, même s'ils semblent parfois très, très difficiles à gérer", a-t-il encore affirmé. Sous sa direction, l'écurie allemande a remporté huit fois d'affilée le championnat du monde des constructeurs, entre 2014 et 2021. Mercedes a terminé la saison 2023 derrière Red Bull, son pilote vedette Lewis Hamilton finissant troisième en individuel. Cette annonce met un terme aux spéculations sur l'avenir de Wolff au sein de Mercedes. Le constructeur a par ailleurs confirmé lundi que ses nouvelles voitures pour 2024, conduites par Lewis Hamilton et George Russell, seront dévoilées à Silverstone le 14 février.

Viktorija Golubic élimine la tête de série no 15 avec la manière Une belle leçon de tennis délivrée par Viktorija Golubic. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Viktorija Golubic (WTA 90) a déjoué les pronostics lors du premier tour de l’Open d’Australie. La Zurichoise a éliminé avec la manière Veronika Kudermetova, tête de série no 15 du tableau. Ce succès aussi indiscutable que probant brise un signe indien. La gauchère n’avait, en effet, encore jamais passé le cap du premier tour à Melbourne. La huitième tentative aura été la bonne. Après avoir conquis de haute lutte le premier set, elle a très vite laissé filer la deuxième manche sans oublier toutefois de gagner le jeu qui devait lui permettre de servir la première dans la troisième. Lors de ce troisième set, elle est vraiment entrée dans la tête de la Russe pour administrer une magistrale leçon de tennis. La science de son slice a désarçonné une adversaire qui avait enlevé en octobre dernier le WTA 500 de Tokyo grâce notamment à des succès sur Iga Swiatek et Jessica Pegula. Elle a eu l’élégance de conclure sur une merveille de coup droit après 2h22’ de match. Au deuxième tour, Viktorija Golubic sera opposée à Katerina Siniakova (WTA 49) contre laquelle elle compte deux victoires en deux matches. Mais les deux joueuses ne se sont plus croisées depuis la finale du double des Jeux de Tokyo que la Tchèque avait enlevée aux côtés de Barbora Krejcikova face à Belinda Bencic et à Viktorija Golubic...

Stan Wawrinka sorti en cinq sets par Adrian Mannarino Stan Wawrinka n'a pas tenu le choc sur le plan physique. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Stan Wawrinka (ATP 56) n’a pas tenu la distance à Melbourne. A court de préparation, le Vaudois a été éliminé au premier tour de l’Open d’Australie par Adrian Mannarino (no 20). Unique représentant suisse dans le tableau du simple messieurs, le vainqueur de l’édition 2014 du tournoi s’est incliné 6-4 3-6 5-7 6-3 6-0 face au gaucher français. Avant de lâcher sur le plan physique une fois la quatrième heure de jeu entamée, Stan Wawrinka a eu sa chance. Il a, en effet, mené deux sets à un et 2-1 service à suivre dans le quatrième set. A l’instant même où il a pu commencer à entrevoir la ligne d’arrivée, tout s’est brouillé pour le Vaudois. Les jambes de plus en plus lourdes et le souffle de plus en plus court, Stan Wawrinka ne devait gagner qu’un seul des douze derniers jeux de la partie. Le grand regret vient peut-être de ces deux balles de break non converties alors que Mannarino servait pour revenir à deux manches partout. Ce neuvième et dernier jeu du quatrième set fut le dernier tournant de la rencontre. Pendant près de trois heures, Stan Wawrinka a vraiment offert la réplique espérée. Mais en raison de son manque de préparation après sa fracture de la malléole contractée en octobre dernier, il ne pouvait pas vraiment espérer s’imposer sur la durée face à Adrian Mannarino. Titré à trois reprises en 2023, le Français s’affirme à 35 ans comme un joueur capable désormais de jouer dans la cour des grands.

Footballeur israélien arrêté pour incitation à la haine en Turquie Sagiv Jehezkel, à droite sur le cliché, a été recruté par Antalyaspor en septembre dernier (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Un footballeur israélien ayant affiché dimanche un message faisant référence au conflit entre Israël et le Hamas lors d'un match du championnat turc a été interpellé. Il a été exclu de son équipe. "Le parquet d'Antalya a ouvert une enquête judiciaire contre le footballeur israélien Sagiv Jehezkel pour 'incitation publique à la haine', en raison de sa célébration odieuse en faveur du massacre commis par Israël à Gaza", a annoncé le ministre turc de la justice Yilmaz Tunç sur le réseau social X (ex-Twitter). Plusieurs médias turcs, dont l'agence de presse officielle Anadolu et la chaîne privée NTV, ont rapporté que le joueur israélien du club d'Antalyaspor avait été placé en garde à vue dimanche soir. Auteur d'un but lors d'une rencontre dimanche de la Süper Lig turque, le joueur âgé de 28 ans, qui compte 8 sélections avec l'équipe nationale israélienne, a brandi lors de sa célébration le message "100 jours. 07/10", inscrit sur un bandage enserrant son poignet gauche. "Totalement inacceptable" Ce court message, en référence aux 100 jours écoulés depuis la sanglante attaque lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, est interprété par le ministre turc de la justice comme un témoignage de soutien aux opérations militaires israéliennes lancées en représailles dans la bande de Gaza. "Nous continuerons à soutenir les Palestiniens opprimés", a écrit le ministre turc, dénonçant un "génocide" en cours à Gaza. Le club d'Antalyaspor a lui annoncé avoir exclu son joueur israélien, recruté en septembre dernier, l'accusant d'avoir "agi contre les valeurs de notre pays". "Nous condamnons le comportement totalement inacceptable du footballeur Sagiv Jehezkel lors du match entre Antalyaspor et Trabzonspor disputé aujourd'hui [...] et trouvons appropriée la décision d'Antalyaspor d'exclure le joueur de son équipe. Les procédures et enquêtes disciplinaires nécessaires contre les responsables ont été immédiatement engagées", a réagi de son côté la Fédération turque de football (TFF). Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié traditionnel de la cause palestinienne, a plusieurs fois qualifié Israël d'"Etat terroriste", estimant que le Hamas était un "groupe de libérateurs".

La Suisse arrache le nul contre la France, championne olympique Le Suisse Manuel Zehnderdans ses oeuvres face à la France. Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN La Suisse a réussi un véritable exploit au Championnat d'Europe en Allemagne. A Berlin, elle a contraint la France, championne olympique au match nul 26-26. La Suisse n'a plus battu la France depuis 30 ans. Elle est, pourtant, passée tout près du Graal cette fois-ci. Après son début manqué contre l'Allemagne avec une large défaite de 13 points, elle a joué sans complexe contre le médaillé d'argent du dernier Championnat du monde. Les dernières minutes ont distillé un incroyable suspense devant une salle garnie de 13'500 spectateurs ayant pris cause pour la sélection helvétique. Les Suisses étaient de retour à 24-24 à la 54e minute grâce à Manuel Zehnder après avoir été menés de 4 points (16-20) à la 40e minute. A une minute du terme, Melvyn Richardson a tiré un penalty sur le poteau alors que le score était de 26-26. Les Suisses ont alors bénéficié de l'occasion de battre les Français pour la première fois depuis le 10 mars 1993. Mais Andy Schmid a buté sur l'étonnant gardien français Samir Bellahcene. La Suisse affrontera mardi son dernier adversaire du tour préliminaire, la Macédoine du Nord.

Janika Sprunger sur le podium du CHI de Bâle Janika Sprunger sur Orelie est revenue au premier plan avec sa deuxième place à Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS A l'exception de Janika Sprunger, l'équipe de Suisse a déçu à l'occasion du saut Coupe du monde du CHI de Bâle. La Bâloise a pris la deuxième place sur Orelie. Le Belge Pieter Devos sur Toupie de la Roque s'est adjugé les 300'000 euros dévolus au vainqueur. Janika Sprunger a assuré au cours du barrage. Seuls les deux premiers ont effectué un sans-faute dans la manche finale. La Bâloise se rappelle au bon souvenir du chef de l'équipe de Suisse en vue d'une participation aux Jeux olympiques de Paris. Cela fait cinq ans que Janika Sprunger n'a plus disputé un grand rendez-vous avec l'équipe de Suisse. C'était en 2018 lors des Mondiaux à Tryon aux Etats-Unis. Des douze paires helvétiques en lice dans l'épreuve principale du CHI de Bâle, seules deux ont réussi à se qualifier pour le barrage. Parmi elles, l'étonnante Sasha Barthe sur High Hopes. Pour la Genevoise de 30 ans, il s'agissait d'une première participation à un concours de la Coupe du monde. La Romande avait donné une nouvelle orientation à sa carrière il y a trois ans lorsqu'elle avait quitté Genève pour rejoindre la Normandie pour faire de sa passion son métier. Les leaders de l'équipe de Suisse n'ont pas vécu, eux, leur meilleure journée au bord du Rhin. Martin Fuchs avait sorti Commissar Pezi de l'écurie pour l'événement. Mais le cheval de onze ans et le Zurichois n'ont pas répondu aux attentes. Fuchs est un ancien vainqueur à Bâle puisqu'il avait triomphé en 2018 et 2019 en montant Clooney. Steve Guerdat, vainqueur ici même en 2020, a monté un cheval de onze ans. La jument Minka n'a pas semblé prête pour le tout haut niveau.

Les Suisses au pied du podium en slalom à Wengen Loïc Meillard bon 5e du slalom de Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses ne sont pas passés loin du podium lors du slalom de Wengen. Loïc Meillard (5e) et Marc Rochat (6e) ont été dominés par Manuel Feller et les Norvégiens McGrath et Kristoffersen. Pas de troisième podium helvétique de suite en slalom à Wengen. Daniel Yule avait pris la 2e place derrière Lucas Braathen en 2022 et Loïc Meillard avait fait pareil l'an dernier à 0''20 d'Henrik Kristoffersen. Et donc pas non plus de troisième victoire norvégienne d'affilée puisque le meilleur cette année s'appelle Manuel Feller. Vainqueur à Gurgl et à Adelboden, l'Autrichien enchaîne et conforte son dossard rouge de leader de la discipline. Il aurait certainement fallu faire un peu mieux en première manche pour Meillard et Rochat. Hors du top 10 après le run du matin, les deux hommes ont effectué une belle remontée, mais l'écart était trop important pour viser plus haut. Loïc Meillard a comme l'an dernier terminé meilleur Suisse en réussissant le 3e meilleur chrono de la deuxième manche. "J'ai réussi à faire un petit pas en avant comme à Adelboden, a expliqué le Valaisan d'origine neuchâteloise au micro de la RTS. Il m'a manqué encore quelque chose. Mais c'est un pas après l'autre pour retrouver la confiance." 5e à Adelboden, Marc Rochat a confirmé qu'il méritait sa place dans le top 15 de la discipline. Le Vaudois semble aussi avoir trouvé de la constance, lui qui pouvait sortir en voulant trop en faire. "C'était parfois difficile de relancer l'action après certaines bosses, a-t-il reconnu. Je pense que j'ai perdu trop de temps en première manche, mais oui maintenant je suis assez régulier. C'était l'objectif de trouver cette régularité comme Daniel Yule par exemple." Sur les six Suisses au départ de ce slalom, dont cinq qualifiés pour la deuxième manche, quatre ont finalement marqué des points. Sans doute trop gentil, Daniel Yule a pris la 12e place. Tanguy Nef a lui fini au 19e rang. Ramon Zenhäusern a été éliminé sur le deuxième tracé, tandis que Luca Aerni a enfourché en matinée. Dommage pour les deux Valaisans qui avaient de bons chronos avant de partir à la faute au pied

Un 40e succès pour Gut-Behrami, le 20e en super-G Lara Gut-Behrami tient son 40e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lara Gut-Behrami tient son 40e succès en Coupe du monde. La Tessinoise a dominé les débats dimanche dans le deuxième super-G d'Altenmark-Zauchensee, s'imposant avec 0''25 d'avance sur sa première poursuivante Cornelia Hütter. Lauréate des deux premiers géants de la saison à Sölden et Killington, Lara Gut-Behrami a mis fin à une disette de 14 courses en s'offrant sa première victoire de l'hiver en vitesse. Deuxième meilleur super-géantiste de l'histoire derrière Lindsey Vonn, elle a ainsi atteint la barre des 20 succès dans la discipline. Troisième vendredi dans la spécialité et 6e samedi en descente, Lara Gut-Behrami a fait parler son toucher de neige sur un parcours raccourci en raison du vent. La Tessinoise a tremblé lorsque Mirjam Puchner a signé le meilleur temps au deuxième intermédiaire avec 0''55 d'avance, mais l'Autrichienne a terminé 3e à 0''26. Lara Gut-Behrami grimpe ainsi au 2e rang de la Coupe du monde de la discipline, alors que sept super-G figurent encore au programme de la saison chez les dames. Elle accuse 90 longueurs de retard sur la leader Cornelia Hütter mais a dépassé Federica Brignone, qui a dû se contenter d'un 11e rang dimanche. Gisin à 0''09 du podium Michelle Gisin est quant à elle passée tout près de son premier podium de l'hiver dans une course de vitesse. A la peine vendredi (15e), l'Obwaldienne a parfaitement réagi pour terminer à la 5e place, à 0''35 de "LGB" et à 0''09 d'une place sur la "boîte". Corinne Suter s'est quant à elle classée 12e.

Slalom: les Suisses manquent le coche en 1re manche Marc Rochat est le meilleur Suisse en 1re manche à Wengen Image: KEYSTONE/EPA Toujours en quête d'un premier podium cet hiver, les slalomeurs suisses ont manqué leur affaire en première manche à Wengen. Le meilleur d'entre eux, Marc Rochat, pointe au 10e rang. Le meilleur temps a été l'oeuvre d'Atle Lie McGrath, devant Henrik Kristoffersen. Le Vaudois, 5e dans la discipline à Adelboden une semaine plus tôt, a concédé 1''19 au Norvégien Atle Lie McGrath. Il accuse un retard de 0''67 sur Manuel Feller, 3e sur ce premier tracé. "C'était une bonne manche, mais je suis parti sur un rythme trop gentil", a-t-il regretté au micro de la RTS. Ce constat vaut d'ailleurs pour tous les Suisses, qui n'ont pas pris suffisamment de risques sur une neige plus facile à skier qu'ils ne le pensaient. Daniel Yule est 12e à 1''30 du leader provisoire, Ramon Zenhäusern 13e à 1''32 et Loïc Meillard 14e à 1''36. Tous sont toutefois à moins de 0''60 de la 5e place. Luca Aerni a quant à lui enfourché dans le mur final alors que le top 10 était à sa portée.

Moins grave que prévu pour Kilde Kilde ne souffre d'aucune fracture, a annoncé la fédération norvégienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Aleksander Aamodt Kilde s'est moins gravement blessé que ce que l'on craignait après sa terrible chute dans la descente du Lauberhorn. Les rumeurs selon lesquelles le Norvégien aurait subi une fracture ouverte du tibia ne se sont pas avérées exactes. Selon la fédération norvégienne, Aleksander Aamodt Kilde a été opéré de sa jambe blessée samedi soir encore à l'hôpital de Berne. Le Norvégien de 31 ans a subi une coupure au mollet et s'est déboîté l'épaule lors du violent choc. Aucune fracture n'a été constatée, mais de graves contusions. La fédération norvégienne a annoncé que des détails sur les blessures seraient publiés ultérieurement.

Sinner réussit une entrée solide à Melbourne Jannik Sinner a ma Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Le no 4 mondial Jannik Sinner a réussi une entrée solide à l'Open d'Australie. Venu à Melbourne sans avoir disputé de tournoi préparatoire, le finaliste du dernier Masters a maîtrisé le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 59) en trois sets (6-4 7-5 6-3) au 1er tour dimanche. Jannik Sinner (22 ans), un des principaux outsiders du Grand Chelem australien, a été le premier à fouler la Rod Laver Arena dans cette édition 2024. Un break d'entrée de match, un autre en fin de deuxième manche, et quatre jeux inscrits de suite après avoir été mené 2-0 dans le troisième set ont permis au jeune Italien de s'imposer avec sérieux en un peu plus de deux heures et demie. "C'était mon premier match de la saison, je me sens bien physiquement, je suis en bonne forme. C'est un tournoi où j'aimerais jouer le mieux possible", a déclaré Jannik Sinner, qui est le seul joueur à avoir battu le no 1 mondial Novak Djokovic entre Wimbledon et la fin de la saison 2023. Même à deux reprises, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis.

Pas de 9e victoire d'affilée pour les Jets Le gardien des Flyers Samuel Ersson a brillé face aux Jets Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les Jets de Nino Niederreiter ne sont pas parvenus à cueillir un neuvième succès d'affilée en NHL samedi. Winnipeg s'est incliné 2-0 à domicile face à Philadelphie. Auteur de 35 arrêts, Samuel Ersson fut le grand artisan du succès des Flyers, qui ont infligé aux Jets leur première défaite dans le temps réglementaire depuis le 12 décembre. Winnipeg avait en effet empoché au moins un point au cours de ses 14 derniers matches (12 victoires, et 2 défaites subies au-delà du temps réglementaire). Les Devils de Nico Hischier ont pour leur part mis fin à la belle série des Panthers, qui visaient un 10e succès d'affilée. New Jersey est allé s'imposer 4-1 en Floride, grâce notamment aux 36 arrêts de Nico Daws. Seul Suisse valide dans le camp des Devils, Hischier n'a pas marqué de point mais a terminé le match avec un bilan de +2. Kevin Fiala s'est quant à lui illustré en réussissant ses 26e et 27e assists de la saison. Mais le St-Gallois et les Kings se sont inclinés 5-3 sur la glace de Detoit pour subir leur huitième défaite d'affilée. A l'inverse, les Canucks de Pius Suter ont battu Buffalo 1-0 pour cueillir une cinquième victoire consécutive. Vancouver a ainsi repris les commandes à l'Ouest avec une longueur d'avance sur Winnipeg. Les Kings ont quant à eux chuté au 7e rang dans cette Conférence Ouest, derrière les Predators de Roman Josi qui ont battu les New York Islanders 3-1 samedi. Auteur d'un assist, Josi en est à 36 points cette saison soit 1 de moins que Fiala.