Xhaka étincelant ++ Ronaldo, no 1 au monde en 2023, selon Forbes

Trois passes décisives de Xhaka pour un Arsenal dominant Outre trois passes d�cisives, Granit Xhaka a failli marquer lui-m�me. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Six jours après avoir pris une leçon contre Manchester City, Arsenal a repris la tête du classement de Premier League à la faveur de son succès 3-1 contre Chelsea. L'international suisse Granit Xhaka a réussi trois passes décisives. Certes, les Londoniens comptent deux matches en plus que les coéquipiers de Kevin De Bruyne, mais ils ont se sont bien repris après leur déroute contre City (1-4). Face à une défense de Chelsea, complètement dévertébrée, Xhaka s'est régalé. Il a d'abord offert les deux premiers buts à Martin Odegaard d'un centre de la gauche (18e, 32e) avant que son essai renvoyé par la défense de Chelsea soit converti en but par Gabriel Jesus (34e). Grâce à ce large succès, Arsenal compte deux points d'avance sur City avec toutefois deux matches de plus. Les joueurs de Pep Guardiola recevront West Ham ce mercredi et auront la possibilité de reprendre la tête du Championnat.

Ronaldo, no 1 au monde en 2023, selon Forbes Cristiano Ronaldo est le sportif le mieux pay� du monde. Image: KEYSTONE/AP/OLIVIER MATTHYS Cristiano Ronaldo, fort de son contrat mirobolant avec le club saoudien Al-Nassr, est le sportif le mieux payé au monde en 2023, avec 136 millions de dollars de revenus (121 millions de francs). Il devance Lionel Messi et Kilian Mbappé, selon le classement annuel de Forbes publié mardi. L'attaquant portugais âgé de 38 ans renoue avec la première place, après l'avoir occupée en 2016 et en 2017. Ce retour au sommet est la conséquence directe de son départ de Manchester United pour l'Arabie Saoudite en janvier, car ses deux contrats combinés lui rapporteront cette saison 46 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 90 provenant de divers partenariats commerciaux au cours des douze derniers mois. Engagé jusqu'en 2025 avec Al-Nassr, Ronaldo percevra un salaire annuel de 75 millions de dollars, estime le média spécialisé américain qui anticipe par ailleurs "des opportunités de marketing supplémentaires" dans ce pays dont il est désormais un ambassadeur sportif officieux. Emirat rival Un rôle également endossé par Lionel Messi, délogé de la première place malgré ses 130 millions de dollars de revenus bruts avant impôts. L'Argentin est en effet lié par un gros contrat avec l'office du tourisme du Royaume, tout en jouant pour le Paris SG, club propriété de l'émirat rival du Qatar, qui vient de le suspendre plusieurs jours après un voyage de deux jours à Riyad sans l'accord de ses dirigeants. Les deux superstars du foot ne sont pas les seuls à refléter les gros investissements de l'Arabie Saoudite dans le sport, puisque les Américains Dustin Johnson (107 millions de dollars) et Phil Mickelson (106) font leur apparition dans le top 10, aux sixième et septième rangs, tirant les dividendes de leur migration du circuit PGA au dissident LIV Golf, financé par le Royaume. Un Français complète néanmoins le podium, en la personne de Kilian Mbappé, qui fait un bond spectaculaire de la 35e à la 3 place, avec 120 millions de dollars de revenus, fort de son contrat renouvelé l'an passé avec le PSG, qui lui en a rapporté 100. A ce plus gros salaire du foot mondial, s'ajoutent 20 millions gagnés en dehors des terrains. Juste derrière lui, se trouve la superstar des Lakers, le basketteur LeBron James, 38 ans, et ses 119,5 millions de dollars de revenus, dont 75, sont des gains extra-sportifs.

Messi suspendu par le Paris SG après son voyage en Arabie Saoudite Lionel Messi a-t-il plaid� coupable ? Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le PSG a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de sa star argentine Lionel Messi, qui sera suspendu plusieurs jours après un voyage en Arabie saoudite effectué sans l'accord de son club. Alors que plusieurs médias dont RMC et L'Equipe évoquent une suspension de deux semaines, la source interrogée par l'AFP n'a pas confirmé cette durée de suspension, affirmant que l'Argentin serait absent "plusieurs jours". Une autre source proche du club a de son côté indiqué que la direction allait "probablement" suspendre Messi pendant deux semaines, notant que "personne n'est au-dessus de l'institution". "Il ne peut pas s'entraîner, ne peut jouer et il n'est pas payé le temps de la procédure disciplinaire", a poursuivi la source ayant connaissance du dossier. Entraînement manqué Le Ballon d'Or s'était absenté après la défaite de dimanche contre Lorient en Ligue 1 (3-1), et avait manqué l'entraînement du PSG lundi. Il avait été aperçu en Arabie saoudite, dans le cadre d'un contrat avec l'office du tourisme du pays, dont il fait régulièrement la promotion sur ses réseaux sociaux. Les Parisiens affrontent Troyes dimanche (20h45) pour la 34e journée de Ligue 1, un match que le champion du monde en titre pourrait manquer si cette suspension de deux semaines venait à être confirmée. Quoi qu'il en soit, le capitaine des Albicelestes ne participera pas à la séance d'entraînement de mercredi à Saint-Germain-en-Laye, a affirmé la source ayant connaissance du dossier interrogée par l'AFP. Cette procédure disciplinaire intervient à un moment décisif pour l'avenir de Messi au PSG car ce dernier, plutôt insipide ces dernières semaines sur les pelouses, est en fin de contrat avec le club de la capitale française. Le joueur âgé de 35 ans a marqué 15 buts cette saison en Ligue 1, pour sa deuxième saison au PSG.

Deux matches de présaison prévus en octobre aux Émirats arabes unis Les Minnesota Timberwolves entameront leur saison � Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les Émirats arabes unis accueilleront pour la deuxième année consécutive deux matchs de présaison de NBA, qui opposeront en octobre les équipes de Minnesota et Dallas, a annoncé mercredi la NBA. Le pays du Golfe avait accueilli l'année dernière les deux premières rencontres disputées au Moyen-Orient entre deux équipes de NBA. Les matchs entre les Timberwolves et les Mavericks se dérouleront dans la capitale Abou Dhabi, les 5 et 7 octobre. "Nous sommes heureux de revenir à Abou Dhabi avec deux grands matches (...) après le succès des rencontres de la NBA l'année dernières aux Emirats, qui ont attiré des milliers de supporters du monde entier", s'est félicité Ralph Rivera, directeur général de la Ligue en Europe et au Moyen-Orient. Ces matchs font partie d'un accord pluriannuel entre la NBA et le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi. Absents pendant trois ans Les Minnesota Timberwolves ont terminé huitième de la conférence Ouest pour la saison 2023, avant de s'incliner au premier tour des playoffs face aux Denver Nuggets, tandis que les Dallas Mavericks, champions de 2011, n'ont pas réussi à se qualifier. Avant les matchs de l'année dernière, aucune rencontre de présaison n'avait été jouée en dehors de l'Amérique du Nord depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Auparavant, certains matches avaient été organisés en Angleterre, en France, au Mexique, au Japon, en Chine et dernièrement en Inde.

Medvedev et Rublev stoppés en huitièmes de finale à Madrid Andrey Rublev s'�tait pourtant impos� � Monte-Carlo r�cemment. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le no 3 mondial Daniil Medvedev et le no 6 mondial Andrey Rublev ont tous les deux été stoppés en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi, chacun par un autre Russe. Medvedev, peu friand de terre battue, a chuté 7-6 (7/1) 6-4 face à Aslan Karatsev, demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie 2021 retombé hors du top 100. Un peu plus tôt, Rublev, un des joueurs en forme de la saison sur terre battue, avait été surpris par Karen Khachanov (12e) sur le même score, mais 10 points à 8 dans le jeu décisif. Rublev restait sur un premier titre en Masters 1000 remporté à Monte-Carlo mi-avril suivi d'une finale à Banja Luka (Bosnie), perdue face au Serbe Dusan Lajovic (40e). Medvedev s'était lui arrêté en quarts de finale dans la Principauté. Khachanov défiera le no 2 mondial Carlos Alcaraz ou l'Allemand Alexander Zverev, finaliste sortant, pour une place dans le dernier carré dans la capitale espagnole. Il s'agira de son premier quart de finale sur ocre en Masters 1000. Karatsev, lui, affrontera soit l'Américain Taylor Fritz (10e), soit le Chinois Zhizhen Zhang (99e), dans le premier quart de finale en Masters 1000 de sa carrière.

Bâle engage définitivement Amdouni et Diouf Zeki Amdouni, un attaquant qui p�se sur les d�fenses. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Bâle a levé l'option d'achat de Zeki Amdouni et Andy Diouf, jusque-là prêtés au club rhénan. Les deux joueurs sont désormais liés jusqu'en 2027 avec le demi-finaliste de la Conference League. Aussi bien l'attaquant Amdouni (22 ans) que le milieu de terrain Diouf (19) sont arrivés à Bâle l'été dernier. Amdouni portait les couleurs du Lausanne-Sport, relégué en Challenge League. Diouf est issu de la relève du Stade Rennais en Ligue 1. Les deux joueurs ont rapidement convaincu par leurs performances. "Avec Zeki et Andy, nous avons pu engager deux joueurs d'exception", se réjouit l'entraîneur et directeur sportif Heiko Voger, cité dans un communiqué du club. "Ils ont convaincu plus d'une fois sur le plan national et dans les compétitions internationales. Ils ont acquis déjà beaucoup d'expérience et se sont imposés comme joueurs à engager." Le FC Bâle devra payer trois millions de francs au Lausanne-Sport pour engager Amdouni, double buteur avec l'équipe de Suisse dans les qualifications actuelles pour l'Euro. L'engagement de Diouf, international junior, devrait être encore plus cher selon plusieurs médias.

Tirage difficile pour les Suissesses en Ligue des Nations La coach de la Suisse Inka Grings va devoir s'employer en Ligue des Nations Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La première édition de la Ligue des Nations dames ne sera pas évidente pour l'équipe nationale féminine. Elle affrontera la Suède, l'Espagne et l'Italie dans la Ligue des Nations A. Tous les adversaires sont classés devant l'équipe de l'entraîneure Inka Grings au classement mondial. La Suède, actuellement numéro 3 mondial, est favorite pour remporter le groupe. Avec les Espagnoles, les Suissesses sont tombées sur l'adversaire le plus difficile du pot 2. L'Italie complète le groupe du pot 3. Les Suissesses ont encore un compte à régler avec leurs voisines du sud. Lors de la qualification pour la Coupe du monde 2023, elles ont dû laisser la place aux Italiennes et faire un détour par les play-off. La Ligue des Nations féminine aura lieu pour la première fois lors de la saison 2023/24. Les six journées se dérouleront en septembre, octobre et novembre/décembre. Les vainqueurs de groupe se qualifieront pour le Final Four en février 2024, les deuxièmes de groupe auront également leur place assurée dans le groupe A pour l'édition suivante.

La FIFA menace de priver le public européen du Mondial féminin Gianni Infantino m�content des t�l�visions europ�ennes Image: KEYSTONE/EPA MTI/PETER LAKATOS Le président de la FIFA Gianni Infantino menace de "ne pas diffuser" le Mondial féminin dans les grands pays européens. Ceci si les offres de leurs diffuseurs restent trop inférieures à ses attentes. "Pour être parfaitement clair, nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader la Coupe du monde féminine", qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, a déclaré le dirigeant lors d'une table ronde organisée lundi au siège de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis des mois déjà, le patron du foot mondial tempête contre les propositions "inacceptables" des principaux diffuseurs européens pour son tournoi phare féminin, "20 à 100 fois inférieures à celles reçues pour la Coupe du monde" masculine, a-t-il redit, selon le communiqué de la FIFA. Décalage horaire oblige, les négociations s'avèrent particulièrement difficiles en Europe et n'ont pas abouti avec les "cinq grands pays" du foot - soit le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France -, alors que la FIFA a déjà signé avec des diffuseurs américains, canadiens ou brésiliens. "En conséquence, si les diffuseurs continuent de se montrer injustes envers la Coupe du monde féminine et les femmes, nous serons dans l'obligation de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans ces cinq grands pays européens", a menacé Gianni Infantino. Il a rappelé que les diffuseurs versaient "entre 100 et 200 millions de dollars" pour le Mondial masculin, mais n'étaient prêts à offrir que "1 à 10 millions de dollars pour le Mondial féminin", alors que ses audiences représentent "environ 50 à 60%" du tournoi masculin. Balayant la question du décalage horaire, il a estimé que les matches ne seraient certes "pas diffusés en prime time en Europe" mais auraient lieu "à 09h00 ou 10h00, ce qui reste très raisonnable".

Raphaël Wicky: "Nous avons livré une saison fantastique" Champion de Suisse en tant que joueur sous les couleurs du FC Sion en 1997, Raphaël Wicky aura dû patienter plus d'un quart de siècle pour goûter à cette même ivresse. Le Valaisan ne cache pas qu'il a vécu dimanche un grand moment lors du sacre des Young Boys qu'il dirige depuis l'été dernier. Raphaël Wicky, que signifie pour vous ce titre ? "Je suis très fier de mon travail. Un travail collectif avec le staff, le club et les joueurs. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu mesurer la progression de l'équipe au fil des mois. Sur un plan personnel, j'ai reporté dimanche mon premier titre dans la peau d'un entraîneur. J'ai tenu à le savourer avec ma famille et les supporters." L'an dernier, les Young avaient dû se contenter de la troisième place. Cette saison, ils ont parfaitement maitrisé leur sujet. Comment la donne a-t-elle pu changer autant ? "On ne doit pas croire que remporter un titre alors qu'il reste encore cinq matches à jouer coule de source. Comme de battre 5-1 son dauphin. Je n'ai pas peur de dire que nous avons livré une saison fantastique. Je le répète, mais l'équipe a vraiment suivi un axe de progression remarquable. Par ailleurs, les dirigeants ont su, l'été dernier, tirer les leçons de la saison 2021/2022 pour remettre le club dans le bon sens de la marche." Finalement, fêter le titre dimanche n'était-il pas l'"idéal" ? "Les fans le souhaitaient sans doute. Mais j'aurais voulu le gagner mardi dernier au Letzigrund contre les Grasshoppers. Vous savez, un entraîneur ne dort jamais bien après une défaite... Mais avec le recul, je dois avouer que la fête n'aurait pas pu être plus belle. Remporter le titre à la maison, dans un stade à guichets fermés devant des supporters aussi extraordinaires suscite des émotions merveilleuses. Notre moyenne de spectateurs dépasse les 28'000. Le soutien dont nous bénéficions est unique. Je suis heureux d'avoir pu rendre à notre public un peu ce qu'on lui doit avec la victoire et le sacre dimanche." Quel était votre état d'esprit avant ce match contre Lucerne ? "Je mentirais si je disais que je suis toujours aussi froid qu'un glaçon. La nervosité était palpable. Au coup de sifflet final, il y avait une forme de soulagement. On est toujours très tendu au moment de couper la ligne d'arrivée." Le 4 juin, la finale de la Coupe de Suisse contre Lugano peut vous permettre de réussir le doublé. Les Young Boys seront-ils toujours aussi forts dans un mois alors que le titre est déjà acquis ? "Laissez-nous deux ou trois jours avant d'entamer une réflexion sur ce sujet. L'heure est encore à la célébration. Mais il est clair que l'équipe doit être, en premier lieu, prête pour le match de samedi à St-Gall. Par respect pour nous adversaires, nous jouerons nos cinq derniers matches de championnat avec tout le sérieux voulu. Ce n'est que de cette manière que nous préparerons le mieux possible notre finale contre Lugano."

Luca Brecel, le Belge qui a terrassé les Britanniques Luca Brecel a �crit une page d'histoire du snooker Image: KEYSTONE/AP/Zac Goodwin Tremblement de terre dans le monde "So British" du snooker: le Belge Luca Brecel est devenu lundi le premier joueur non-issu d'un pays du Commonwealth à remporter les championnats du monde. Le "Belgian Bullet" s'est imposé 18 "frames" (parties) à 15 face au quadruple champion du monde et 2e joueur mondial, l'Anglais Mark Selby. Pour devenir l'attraction de ces Mondiaux 2023, disputés au Crucible Theatre, le temple du snooker à Sheffield, il n'a pas fait dans la demi-mesure. Celui qui était devenu à 17 ans, en 2012, le plus jeune joueur à disputer le tournoi mondial - il avait été éliminé au premier tour lors de ces cinq précédentes participations - a marqué les esprits dès les quarts de finale en disposant du maître Ronnie O'Sullivan, champion du monde sortant et déjà couronné à sept reprises. Légende vivante de la discipline, "The Rocket" a rendu un hommage vibrant à son adversaire, expliquant que le prodige belge était "probablement le joueur de snooker le plus talentueux (qu'il ait) jamais vu. Il joue comme le snooker devrait toujours être joué". Alcool, FIFA et remontada Dans le milieu feutré du billard, Luca Brecel détonne. Avec son crâne rasé, sa barbe en collier et ses multiples tatouages, il n'a plus rien du gendre idéal qu'il était à 16 ans, quand il est passé pro. Et il assume un côté provocateur, au point de choquer outre-Manche comme quand il a expliqué avoir été "complètement ivre" à la veille de son affrontement avec O'Sullivan. "Avant ce Mondial, je me couchais à 6h ou 7h du matin après avoir joué à FIFA avec mes amis en buvant des verres. Je m'entraînais très peu... Et avant mon quart de finale, je suis sorti en boîte de nuit jusqu'à 7h du matin. Je l'avoue: c'était une drôle de préparation mais, finalement, elle a marché", a-t-il raconté. C'est donc fatigué qu'il a abordé sa demi-finale vendredi face au modeste Chinois Si Jiahui, se retrouvant mené 14-5 avant d'effectuer la plus incroyable remontada de l'histoire du tournoi pour s'imposer 17-15. "Je ne m'étais pas entraîné pour ce tournoi car je souhaitais arriver frais mentalement, a-t-il expliqué. Je n'avais pas la moindre attente. Pour être honnête, je m'attendais à perdre au premier tour (...) mais je suis devenu plus fort au fil des matches."

Zhizhen Zhang premier Chinois en 8es de finale en Masters 1000 Zhang Zhizhen a �crit une page d'histoire du tennis chinois Image: KEYSTONE/EPA/JuanJo Martin Zhizhen Zhang est devenu le premier Chinois à se qualifier pour les 8es de finale d'un Masters 1000. Le 99e joueur mondial a renversé le Britannique Cameron Norrie (ATP 13) 2-6 7-6 (7/2) 7-6 (7/2) lundi soir à Madrid. Zhang (26 ans) était déjà devenu le premier Chinois à se faire une place dans le top 100 du classement ATP en octobre 2022. Avec son joli parcours madrilène, il est d'ores et déjà assuré de grimper dans le top 90 lundi, à la meilleure place de sa carrière. Le natif de Shanghai a obtenu aux dépens de Cameron Norrie sa toute première victoire contre un joueur du top 20. Pour une place en quarts de finale dans la capitale espagnole, il affrontera l'Américain Taylor Fritz, no 10 mondial. Zhang n'est pas le premier Chinois à s'illustrer cette saison sur le circuit principal. Wu Yibing, désormais 57e du classement mondial, est ainsi devenu en février à Dallas le premier représentant de son pays à conquérir un titre sur l'ATP Tour.

Un Harden vintage offre le 1er match aux Sixers chez les Celtics James Harden (1) a men� Philadelphie � la victoire lundi � Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa James Harden a guidé Philadelphie à la victoire (119-115) à Boston lundi lors de l'acte I de cette demi-finale de la Conférence Est de NBA. Eblouissant et décisif comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, "The Beard" a inscrit 45 points pour permettre aux Sixers de ravir l'avantage du terrain aux Celtics. Décidément, ces play-off sont le théâtre de superbes performances de la part de stars trentenaires. Après les 56 points de Jimmy Butler (Miami/33 ans) passés aux Bucks et les 50 de Stephen Curry (Golden State/35 ans) face à Sacramento, c'est au tour de Harden (33 ans) de montrer qu'il n'a rien perdu de sa patte gauche. "Il a été génial. Il a gardé son sang-froid. Il a su quand attaquer, quand ne pas le faire. Je pense qu'il a fait preuve d'une grande patience dans l'ensemble. Je suis très heureux pour lui, parce que ça montre ce qu'il peut faire un soir donné. Il a été fantastique", l'a salué son entraîneur Doc Rivers. De fait, le contexte l'obligeait pour ce premier match chez les Celtics. Joel Embiid, meilleur marqueur de la Ligue cette saison, était en effet encore forfait en raison d'une entorse au genou droit. James Harden a parfaitement assumé ce rôle de leader d'attaque des Sixers, fort d'une adresse remarquable (17/30). 2-0 pour les Nuggets Denver a par ailleurs pris l'avantage 2-0 face à Phoenix en demi-finale de la Conférence Ouest. Les Nuggets se sont imposés 97-87 lundi dans le Colorado, forçant la décision dans un ultime quart-temps remporté 27-14. L'intérieur serbe Nikola Jokic fut le "bourreau" des Suns avec ses 39 points, 16 rebonds, 5 assists et 2 interceptions.

Les Devils qualifiés, Akira Schmid héroïque Akira Schmid (40) a sign� lundi son 2e blanchissage dans une s�rie gagn�e 4-0 face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils et leur colonie suisse défieront les Hurricanes en demi-finale de la Conférence Est de NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers se sont imposés 4-0 lundi à Newark dans l'acte VII du 1er tour qui les opposait aux New York Rangers, grâce à un nouveau blanchissage d'Akira Schmid. No 3 dans la hiérarchie des gardiens en début de saison, Akira Schmid s'est fait l'auteur de 31 arrêts (dont 25 dans les deux derniers tiers) pour devenir le 10e "rookie" de l'histoire à signer au moins deux "shutouts" dans une série. Le portier bernois de 22 ans a été désigné première étoile, comme lors de l'acte V déjà remporté 4-0 à Newark. Les 6 charges de Meier Nico Hischier a, lui, été crédité d'un assist - son cinquième dans la série - sur le 2-0 marqué par Tomas Tatar à la 36e minute. Le centre valaisan a terminé cette partie avec un différentiel de +2, 3 tirs cadrés et 2 charges à son actif. Jonas Siegenthaler n'a pas marqué de point, mais le défenseur zurichois fut le joueur le plus utilisé dans le camp des Devils avec 23'07'' passées sur la glace. "Muet" tout au long de la série, Timo Meier s'est malgré tout avéré très précieux. L'Appenzellois a, ainsi, effectué pas moins de 6 charges lundi soir. Le capitaine des Rangers Jacob Trouba s'est d'ailleurs vengé en lui assénant une vilaine charge à la 45e. Meier n'est pas revenu au jeu, mais il était présent sur la glace au moment de saluer les vaincus. Une première depuis 2012 Cette victoire met un terme à une longue période de disette pour New Jersey, qui a ouvert la marque en infériorité numérique à la 30e minute lundi. Les Devils n'avaient pas remporté la moindre série depuis la finale de la Conférence Est 2012 gagnée face aux... Rangers. Ils n'avaient depuis participé qu'une seule fois aux play-off, en 2018, s'inclinant d'entrée face à Tampa Bay. Les Devils avaient pourtant démarré de la pire des manières ce 1er tour en s'inclinant deux fois 5-1 à domicile lors des deux premiers matches, ce qui avait incité le coach Lindy Ruff à titulariser Akira Schmid lors de l'acte III. Ils n'ont guère le temps de savourer cette qualification acquise face à l'ennemi juré: leur premier duel face à Carolina est programmé mercredi soir à Raleigh.

Arsenal éliminé, une seule Suissesse en finale Lia W�lti et Arsenal ont �chou� en demi-finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Une seule Suissesse disputera la finale de la Ligue des champions dames le 3 juin à Eindhoven. Lia Wälti et Noelle Maritz ont en effet connu l'élimination au stade des demi-finales avec Arsenal. Les Londoniennes se sont inclinées 3-2 après prolongation lundi au match retour face à Wolfsburg, dans un Emirates Stadium qui affichait complet. Le score était de 2-2 à l'issue du temps réglementaire, comme à l'aller en Allemagne. En quête d'un troisième sacre après ceux de 2013 et 2014, Wolfsburg défiera donc le FC Barcelone d'Ana Maria Crnogorcevic en finale. Tout avait pourtant commencé de manière idéale pour Arsenal, les Londoniennes ayant ouvert la marque dès la 11e minute sur une réussite de Stina Blackstenius grâce à une passe décisive de Lia Wälti. Menées 1-2 à la 58e, elles ont trouvé les ressources pour égaliser à 2-2. Mais elles ont craqué à la 119e, Pauline Bremer inscrivant alors le but de la qualification pour Wolfsburg.