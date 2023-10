Yakin fustige le manque d'humilité de son équipe ++ Un scénario fou à Saint-Gall

Yakin: "Nous étions sans doute trop sûrs de nous" Murat Yakin fustige le manque d'humilité de son équipe Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Nous étions sans doute trop sûrs de nous..." Murat Yakin fustige un manque d'humilité pour expliquer l'inexplicable, ce 3-3 contre le Bélarus qui fait tache. "Nous avons cherché le 2-0. Nous ne l'avons pas marqué en raison d'un manque d'efficience. Ensuite, nous n'avons pas défendu comme nous aurions dû défendre, rage le sélectionneur. Revenir à 3-3 fut, bien sûr, positif. L'équipe a montré sa force de caractère en fin de match. On a, ainsi, encore une chance pour inscrire le 4-3..." Murat Yakin souligne que la Suisse possède encore tout dans les mains pour se qualifier. Qu'il ne se sent pas menacé à court terme. "Tous les jours, je vois des joueurs heureux de se retrouver en sélection, dit-il. Encore une fois, revenir à 3-3 est un signe fort. Cette équipe est vivante. Par ailleurs, je n'ai jamais affirmé que gagner dix matches sur dix dans ce tour préliminaire était l'objectif assigné." Son capitaine Granit Xhaka en revanche oui... Enfin, Murat Yakin a rappelé que Yann Sommer restait son no 1 malgré les 7 buts concédés lors des trois matches contre la Roumanie, le Kosovo et le Bélarus. "Il est l'un des leaders de l'Inter Milan. Le momentum est pour lui, souligne Murat Yakin. Mais il sait que la concurrence est féroce. Et qu'il doit livrer la marchandise." Les mots forts de Shaqiri "Pour briller à l’Euro, il faudra élever le curseur. Nous devons sortir de note zone de confort !" Les mots forts de Xherdan Shaqiri au micro de la SSR mettent toutefois Murat Yakin au pied du mur. Celui qui fut le meilleur joueur suisse dimanche à St-Gall a raison de demander du changement. "On ne doit jamais encaisser trois buts de la sorte, ajoute le Bâlois. Il y a un travail en amont qui reste à faire." Murat Yakin est averti. Même son plus grand soutien dans le vestiaire lui commande de réagir au plus vite. "Il est difficile d’expliquer pourquoi à trois reprises nous avons été incapables de classer l’affaire malgré l’avantage au score, lâche pour sa part Granit Xhaka. Nous sommes dominants dans le jeu, mais pas sur 90 minutes..."

La Suisse arrache un point après un match de folie à St-Gall Xhaka a vécu une 118e sélection bien compliquée Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Match de folie à St-Gall ! Menée 3-1 à la 89e minute, la Suisse a arraché l'égalisation devant le Bélarus, 105e au classement FIFA. Malgré tout, ce nul 3-3 sonne comme une défaite. S'il ne remet pas en question la qualification pour l'Euro 2024, ce résultat est bien fâcheux. Il privera sans doute la Suisse d'un rang de tête de série en Allemagne qui revient aux cinq meilleurs premiers de ce tour préliminaire. Par ailleurs, il laissera des traces dans les vestiaires. Murat Yakin n'a pas soigné son image auprès de ses joueurs avec des choix malheureux. Ecarter du onze de départ Dan Ndoye et Zeki Amdouni, dont les introductions furent bénéfiques, ne fut pas l'idée du siècle. Laisser sur le banc Denis Zakaria pendant l'intégralité de la rencontre interpelle aussi. Avec son abattage et sa grinta, le Genevois aurait apporté beaucoup plus qu'un bien pâle Djibril Sow. Shaqiri allume la lumière Dans une fin d'après-midi qui a rappelé que l'été indien n'était pas éternel en Suisse orientale, la Suisse a pris son temps avant de trouver l'ouverture. Face à une équipe valeureuse qui restait sur un "bon" 0-0 arraché trois jours plus tôt dans le huis clos de Budapest face à la Roumanie, la formation de Murat Yakin a cru revivre la première mi-temps laborieuse de Tourbillon le mois dernier face à Andorre. Avant que Xherdan Shaqiri n'allume la lumière. Le Balois a, en effet, ouvert la marque sur une frappe splendide du gauche pour son 29e but le jour de sa 117e sélection. Cette réussite magnifique, l'une des plus belles qu'il a inscrites sous les couleurs de l'équipe de Suisse, a, bien sûr, tout changé. La fête pouvait alors, croyait-on, battre son plein autour du capitaine Granit Xhaka qui égalait le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Le joueur du Bayer Leverkusen avait été honoré avant les hymnes par le président de l'ASF Dominique Blanc et par son entraîneur chez les M16 du FC Bâle Werner Mogg. Avant le but de Shaqiri, Xhaka aurait pu marquer sur une volée à la 13e et sur une frappe à la 27e qui filaient toutes les deux à quelques centimètres du poteau gauche de la cage bélarusse. Mais on veut croire que le capitaine ne fut pas meurtri de céder la vedette à son aîné, avec lequel il partage les mêmes racines mais aussi les grands moments de cette équipe de Suisse depuis plus de douze ans. La fête tourne au cauchemar Le Bélarus avait comme première ambition de tenir le plus longtemps possible le 0-0. Après la 28e minute, les footballeurs de Minsk devaient évoluer un cran plus haut, et finissaient par égaliser à la 61e par Maksim Ebong de la tête, sur une action qui souligne combien Yann Sommer défend sa ligne plutôt que l'espace. Huit minutes plus tard, le portier de l'Inter était cette fois victime des largesses de Ricardo Rodriguez dans le marquage pour le plus grand bonheur de Denis Polyakov, dont la tête trouvait la lucarne pour le 2-1. La fête tournait au cauchemar pour les joueurs de Murat Yakin et pour leurs 17'000 spectateurs. Heureusement, la Suisse a su trouver des ressources pour rebondir après le 3-1 de Dmitri Antilevski accordé finalement par la VAR qui a corrigé un hors-jeu initial. Dans un final à couper le souffle, les Suisses revenaient au score grâce à Akanji et Amdouni. Sur leur ultime offensive, Shaqiri voyait sa frappe du gauche détournée sur la ligne par un défenseur adverse. Le Bâlois ne peut probablement pas tout faire dans cette équipe de Suisse qui marche trop souvent sur la tête.

L'Angleterre bat difficilement les Fidji en quart Le pied d'Owen Farrell n'a pas tremblé dans le "money time" Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Moribonde il y a quelques semaines, l'Angleterre rejoint le dernier carré de la Coupe du monde. Mais le XV de la Rose a souffert pour prendre le meilleur sur les Fidji dimanche à Marseille (30-24). Favoris de ce troisième quart de finale, les hommes du coach Steve Borthwick semblaient s'acheminer vers un succès aisé à la 54e lorsqu'une pénalité d'Owen Farrell leur permettait de mener 24-10. Mais les "Flying Fijians" sont enfin parvenus à enflammer cette partie dans les vingt dernières minutes de jeu. Deux essais transformés, inscrits en moins de cinq minutes, ont permis aux Fidjiens de revenir à hauteur de l'Angleterre. Mais le pied droit d'Owen Farrell, auteur d'un "drop" à la 72e et d'une pénalité à la 78e, n'a pas tremblé dans le "money time". Et la défense anglaise a tenu le choc face aux derniers assauts fidjiens. Finaliste malheureuse de la dernière édition, l'Angleterre disputera la sixième demi-finale de son histoire dans une Coupe du monde. Elle se frottera à la France ou à l'Afrique du Sud samedi prochain au Stade de France pour une place en finale.

Zoug cartonne Grégory Hofmann semble retrouver la forme Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Zoug a trouvé la clef offensivement en National League. La troupe de Dan Tangnes s'est imposée 5-1 à Davos. 9-2 contre Lausanne, 7-2 contre Ajoie et maintenant 5-2 contre Davos, le train zougois semble sur d'excellents rails. La très bonne passe de l'EVZ tient aussi à la bonne forme de ses attaquants. Grégory Hofmann recommence à marquer des buts, Lino Martschini enchaîne tout comme Fabrice Herzog, bref cette équipe zougoise impressionne. On a surtout le sentiment qu'elle est capable de punir l'adversaire à la moindre bêtise. Davos n'a clairement pas démérité, mais Leonardo Genoni a été très bon dans ses buts. Zoug est désormais seul à la 3e place.

Le Britannique Tarling s'impose devant Evenepoel et Bissegger Stefan Bissegger a pris la troisième place. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le champion d'Europe britannique Joshua Tarling a remporté le Chrono des Nations aux Herbiers, devant le champion du monde de la discipline, le Belge Remco Evenepoel et le Suisse Stefan Bissegger. A 19 ans, Tarling, sacré au niveau continental fin septembre, confirme son énorme potentiel dans le contre-la-montre en s'imposant dans l'épreuve vendéenne. Il l'avait déjà emporté l'an dernier en catégorie juniors et succède au palmarès au Suisse Stefan Küng, blessé et absent. Le Gallois d'Ineos Grenadiers a bouclé les 45,340 km en 52'02''37, plus de 13 secondes devant Evenepoel. Le Thurgovien Stefan Bissegger prend la troisième place, devant le Français Rémi Cavagna. Joshua Tarling, grand espoir du cyclisme mondial et médaillé de bronze aux Mondiaux de Glasgow en août, est passé en tête lors de tous les points intermédiaires, ne semblant jamais faiblir. Evenepoel, maillot arc-en-ciel sur le dos, doit se contenter de la deuxième marche du podium pour la dernière course de sa saison, une semaine après avoir pris la 9e place au Tour de Lombardie.

Jordan Lotomba titulaire Jordan Lotomba: une première titularisation en équipe de Suisse depuis juin 2022. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Un seul Romand et non quatre comme on aurait pu le penser figure dans le onze de départ de Murat Yakin pour affronter le Bélarus ce dimanche ; Jordan Lotomba est l’heureux élu. L’Yverdonnois occupera le flanc droit de la défense à quatre de Murat Yakin. Le sélectionneur a procédé à des choix forts avec les non-titularisations de Denis Zakaria et de Zeki Amdouni. Les deux Genevois cèdent leur place à Djibril Sow et à Cédric Itten. Enfin, Renato Steffen, auteur d’un hat-trick parfait face au Bélarus en mars dernier à Novi Sad, a été préféré à Dan Ndoye pour jouer sur le côté gauche en attaque. Granit Xhaka sera, bien sûr, titulaire. Le capitane honorera sa 118e sélection pour égaler le record de Heinz Hermann. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Lotomba, Schär, Akanji, Rodriguez ; Freuler, Sow, Xhaka ; Shaqiri, Itten, Steffen.

Hubert Hurkacz domine Andrey Rublev en finale à Shanghai Le Polonais Hubert Hurkacz a remporté le deuxième Masters 1000 de sa carrière. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 17) a remporté le deuxième Masters 1000 de sa carrière en dominant en finale, au bout de suspense, le Russe Andrey Rublev, 7e au classement ATP, 6-3 3-6 7-6 (10/8). A 26 ans, Hurkacz avait glané son premier Masters 1000 à Miami en 2021. Celui de Shanghai constitue son septième titre sur le circuit principal. Face à Rublev, le Polonais a dominé la première manche en faisant rapidement le break (4-2), face à un adversaire agacé, tombeur de Grigor Dimitrov en demi-finale. Le Russe a repris l'ascendant avec un jeu blanc dès le début de la deuxième manche et a fait le break pour remporter à son tour le set 6-3. Dans la manche décisive, les deux joueurs se sont rendus coup pour coup et Rublev a sauvé une balle de match pour revenir à 5-5. Dans un tie-break fou et crispant, Andrey Rublev a également eu une balle de match avant d'en sauver trois. Mais Hubert Hurkacz est finalement parvenu a arraché la victoire à sa cinquième tentative, à 9-8, après 2h06 de jeu. Avec cette victoire, le Polonais remonte à la 11e place au classement ATP tandis que Rublev va intégrer le Top 5.

Bach prié par plusieurs membres de prolonger sa présidence Plusieurs membres du CIO souhaitent que Thomas Bach conserve la présidence au-delà de 2025 Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Plusieurs membres du CIO, réunis à Bombay pour la 141e session, ont réclamé une prolongation de la présidence de Thomas Bach au-delà de 2025. Ce qui impliquerait de modifier les textes de l'instance. "Nous devons absolument conserver le leadership dont vous avez fait preuve à la tête de cette organisation", a lancé le Dominicain Luis Mejia Oviedo au dirigeant allemand, suivi du Paraguayen Camilo Perez Moreira. Au premier jour de la session qui s'achèvera mardi, cette proposition supposant d'amender la Charte olympique est d'abord venue de l'Algérien Mustapha Berraf, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), appuyé par la Djiboutienne Aïcha Garad Ali. Plus nuancé, le Japonais Morinari Watanabe, président de la Fédération internationale de gymnastique, a certes loué le "génie" de Thomas Bach - lui lançant même "Je vous aime, M. le président" -, mais a rappelé les enjeux de gouvernance des organisations sportives. "En ce qui concerne l'extension de votre mandat, je fais attention au type d'image que l'on peut donner autour du monde", a-t-il relevé, rappelant les "problèmes de corruption" qui ont terni la réputation de certaines organisations sportives "par le passé", une allusion notamment aux scandales de la FIFA alors que son président Sepp Blatter enchaînait un cinquième mandat. Limite de deux mandats La Charte olympique, qui tient lieu de Constitution au mouvement sportif international, impose une limite de deux mandats à la présidence du CIO, avec un premier bail de huit ans suivi d'une éventuelle reconduction pour quatre ans. Champion olympique de fleuret par équipes aux JO-1976 de Montréal puis avocat, Thomas Bach a été porté à la tête de l'organisation de Lausanne en 2013 puis réélu en 2021. Le dirigeant de 69 ans devra donc en principe quitter ses fonctions en 2025. "Vous m'avez touché droit au coeur. J'apprécie toujours la valeur de cette amitié, ce soutien et même cet amour", a déclaré le Bavarois, se disant "fidèle aux textes" sans donner plus de précisions sur son intention de prolonger. Une éventuelle modification de la Charte ne pourrait pas avoir lieu lors de cette assemblée générale de Bombay: elle nécessite d'être inscrite à l'agenda de la session au moins 30 jours avant, et d'être soumise à la commission exécutive, a rappelé le vice-président du CIO, l'Australien John Coates, renvoyant implicitement la question à 2024 au plus tôt.

GP d'Indonésie: Martin chute, Bagnaia reprend les commandes Bagnaia a pleinement profité de la chute de Martin Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA Jorge Martin (Ducati-Pramac) est redescendu de son nuage dimanche. Victime d'une chute alors qu'il filait vers la victoire dans le GP d'Indonésie, l'Espagnol a vu Francesco Bagnaia (Ducati) s'imposer et reprendre les commandes du championnat du monde de MotoGP. Vainqueur de son quatrième sprint consécutif samedi sur le circuit de Mandalika à Lombok, Jorge Martin est parti seul à la faute alors qu'il menait le bal avec une marge supérieure à 3'' sur son dauphin Maverick Viñales à 15 tours de la fin. Il possédait alors virtuellement 16 points d'avance sur Francesco Bagnaia au général. Jorge Martin, qui s'était emparé de la tête du championnat samedi, se retrouve au lieu de cela à nouveau dans la peau du chasseur. Il accuse 18 longueurs de retard sur Francesco Bagnaia, qui a signé un succès inattendu après s'être élancé en 13e position sur la grille et s'être contenté du 8e rang en sprint. Francesco Bagnaia, qui a pris un départ canon dans ce 15e des 20 GP de la saison, s'est pourtant fait une grosse frayeur dans les derniers virages. Mais il a évité le pire en conservant 0''306 d'avance sur Maverick Viñales (Aprilia), le Français Fabio Quartararo (Yamaha) terminant quant à lui 3e à 0''433. Dettwiler bon dernier Noah Dettwiler n'a par ailleurs pas pu éviter la dernière place en Moto3. Le Soleurois de 18 ans, qui remplaçait l'Espagnol David Salvador au sein de l'équipe CIP Green Power GP, a terminé 26e à plus de 10 secondes de la 25e place. Il disputait sa deuxième course au plus haut niveau après s'être classé 20e en Autriche en août.

Fiala réussit trois assists mais les Kings s'inclinent Kevin Fiala (à droite) a réussi 3 assists face aux Canes Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Kevin Fiala, Nino Niederreiter et Roman Josi ont tous les trois réussi leurs premiers points de la saison samedi en NHL. Mais seul le Grison a connu les joies de la victoire. Muet lors du premier match de Los Angeles, Kevin Fiala a été crédité de trois mentions d'assistance face à Carolina, dont une sur le 5-5 marqué par Anze Kopitar à 82 secondes de la fin du temps réglementaire. Menés 5-2 à la 31e, les Kings ont signé un superbe "comeback" avant de s'incliner aux tirs au but (6-5). Nino Niederreiter a pour sa part réussi un assist lors d'un match gagné 6-4 par Winnipeg face aux Florida Panthers. Les Jets décrochent ainsi leurs deux premiers points dans cet exercice 2023/24. Quant à Roman Josi, il a réalisé un assist au cours d'un match perdu 3-2 par les Predators sur la glace de Boston.

Suisse-Bélarus: La fête doit être belle Le doute n'est plus permis ! Le faux pas de la Roumanie, incapable de faire sauter le verrou bélarus jeudi à Budapest pour un triste 0-0, ouvre une voie royale à l'équipe de Suisse. Si elle bat le Bélarus ce dimanche à St-Gall, elle aura pratiquement assuré sa qualification pour la phase finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Une seconde victoire contre le Bélarus, contre lequel elle s'était imposée 5-0 à Novi Sad en mars dernier, devrait en effet suffire à l'équipe de Suisse. Avec un point d'avance sur la Roumanie qui compte un match de plus et trois sur Israël qui risque de ne pas pouvoir disputer ses quatre dernières rencontres en raison de la guerre menée contre le Hamas, la Suisse ne court plus vraiment un réel péril dans ce groupe I qui lui était promis juste après le tirage au sort. Pour que la fête soit belle Rejointe dans le temps additionnel par la Roumanie à Lucerne et par le Kosovo à Pristina pour deux nuls 2-2 aux allures de défaites, la Suisse n'aura pas réussi le Grand Chelem dont rêvait son capitaine Granit Xhaka dans ce tour préliminaire. Il lui reste à conclure en beauté, à commencer par ce match de dimanche dans un stade à guichets fermés qui revêtira un caractère historique. Cette partie permettra, en effet, à Granit Xhaka d'égaler le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Il faut espérer que la fête soit bien plus belle pour le Bâlois que celle pour sa 100e, le 29 mars 2022 lors du nul contre le Kosovo (1-1) au Letzigrund où il avait été remplacé à sa grande fureur à la 63e minute. Ce jour-là, Murat Yakin avait, peut-être... sans le savoir, déterré la hache de guerre avec son capitaine. Buteur à Novi Sad et lors du succès 3-0 contre Andorre le mois dernier à Sion, Granit Xhaka entend bien sûr sortir le grand jeu pour être à la hauteur de l'événement. Face à un adversaire qui espère tenir le 0-0 bien plus longtemps qu'en mars dernier – Renato Steffen avait ouvert le score à la... 4e minute -, on demandera au capitaine de placer d'entrée de jeu le curseur où il le convient pour donner au stade la possibilité de s'enflammer très vite. A Saint-Gall, le désamour entre l'équipe de Suisse et le public, qui avait été si frappant il y a quinze ans avec les sifflets adressés à Marco Streller, n'est plus de mise. On se souvient de la ferveur du Kybunpark l'an dernier lors du succès 2-1 devant la République tchèque, qui avait offert à l'équipe de Suisse son maintien en première division de la Ligue des Nations. Avec quatre Romands ? A Saint-Gall, on pourrait trouver pour la première fois depuis bien longtemps quatre joueurs romands titulaires au coup d'envoi. Denis Zakaria et Zeki Amdouni pourraient, en effet, recevoir du renfort. Si Murat Yakin opte pour une défense à quatre, Jordan Lotomba devrait occuper le flanc droit. La dernière sélection de l'Yverdonnois remonte au 5 juin 2022. Il avait disputé comme latéral gauche l'intégralité d'une rencontre perdue 4-0 à Lisbonne face au Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations. Coupable d'une perte de balle fatale à Pristina, Dan Ndoye sera quant à lui, en principe, appelé à remplacer Ruben Vargas en attaque pour sa première titularisation. Après une belle saison à Bâle, un Euro M21 d'excellente facture et une intégration réussie à Bologne, l'enfant de la Côte mérite mille fois de bénéficier d'une telle chance. Son pouvoir d'accélération, même face un Bélarus qui campera dans ses trente derniers mètres, peut faire des merveilles.

Daniela Ryf prend la 5e place à Hawaii Daniela Ryf (ici à Rapperswil en juin) a pris la 5e place de l'Ironman d'Hawaii Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Daniela Ryf n'a pas signé l'exploit escompté à Hawaii, où elle s'alignait pour la dernière fois dans le championnat du monde d'Ironman. La Soleuroise doit se contenter de la 5e place. Sacrée à cinq reprises sur la distance mythique, Daniela Ryf a échoué à plus de sept minutes de la troisième marche du podium occupée par l'Allemande Laura Philipp. Elle a concédé 16'03'' à la gagnante, la favorite britannique Lucy Charles-Barclay (8h24'31''), qui a pris les commandes dès la portion de natation (3,8 km). Daniela Ryf (36 ans), dont le record du parcours établi en 2018 tient donc toujours (8h26'18''), avait vu sa préparation perturbée par un gros rhume et une pneumonie. La Soleuroise devrait encore disputer le championnat du monde d'Ironman en 2024 avant de prendre sa retraite, mais l'épreuve se déroulera à Nice.

La Nouvelle-Zélande domine l'Irlande et file en demi-finale Les Néo-Zélandais ont su déjouer la tactique des Irlandais. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La Nouvelle-Zélande est venue à bout de l'Irlande lors d'un match à rebondissements (28-24) samedi au Stade de France et s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial. Les All Blacks ont fait la course en tête durant toute la rencontre mais ont dû s'employer pour tenir bon afin de faire tomber les Irlandais, no 1 mondiaux, et gagner le droit d'affronter l'Argentine en demi-finale vendredi prochain.

L'Italie domine sans trembler Malte Domenico Berardi a réussi un doublé contre Malte. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Italie a dominé Malte 4-0 (2-0) en match de qualifications à l'Euro 2024 pour reprendre la 2e place du groupe C, samedi à Bari (Italie). Les champions d'Europe en titre ont ouvert la marque à la 22e minute grâce à Giacomo Bonaventura, de retour sous le maillot de la Nazionale pour la première fois depuis octobre 2020. Juste avant la pause, Domenico Berardi a doublé la mise (45+1e). L'attaquant de Sassuolo a porté le score à 3-0 d'une reprise de 20 m juste après l'heure de jeu (63e). Dans le temps additionnel (90+3e), Davide Frattesi, décisif contre l'Ukraine le mois dernier, a alourdi la score. Grâce à ce succès, le deuxième en trois matches sous la direction de Luciano Spalletti, l'Italie a repris la 2e place (10 pts) à l'Ukraine qui s'est imposée 2-0 plus tôt dans la journée face à la Macédoine du nord. L'Italie affronte mardi à Wembley l'Angleterre, leader du groupe avec 16 points, pour une réédition de la finale de l'Euro 2021 remportée dans ce même stade par la Nazionale aux tirs au but. La semaine de la Nazionale a été perturbée par une enquête sur un réseau de paris sportifs clandestins qui a conduit la police a interrogé jeudi deux internationaux, Sandro Tonali (Newcastle) et Nicolò Zaniolo (Aston Villa) qui ont quitté dans le foulée le rassemblement.